5 szablonów Free Goodnotes do tworzenia cyfrowych notatek

Aplikacje do cyfrowego planowania ratują życie. Umożliwiają dostęp do celów kwartalnych, list rzeczy do zrobienia, celów projektów, notatek ze spotkań lub czegokolwiek innego, co planujesz w dowolnym miejscu i czasie.

Pozwalają nawet na udostępnianie swoich przemyśleń i postępów za pomocą jednego połączonego linku. Nie ma potrzeby przenoszenia odręcznych danych do czatu lub dokumentu ani martwienia się o czytelność pisma odręcznego.

Goodnotes jest jednym z takich cyfrowych planerów. W tym poście podzielimy się pięcioma najlepszymi szablonami planerów Goodnotes i ich zaletami, aby pomóc Ci w pełni wykorzystać to narzędzie.

Pod koniec podzielimy się również pięcioma darmowymi alternatywami dla tych, którzy potrzebują profesjonalnego planu. Zanurzmy się!

Korzyści z używania szablonów Goodnotes

Z ponad 21 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie w 2022 roku użytkownicy Goodnotes stworzyli łącznie 1,9 miliarda cyfrowych notatników. Goodnotes 6 to cyfrowa aplikacja papierowa AI, która pozwala użytkownikom robić odręczne notatki cyfrowe, wyszukiwać odręczne teksty i organizować wszystkie notatki w cyfrowej bibliotece.

Aplikacja Goodnotes do cyfrowego planowania jest popularna wśród użytkowników Apple, ponieważ jej pierwsze cztery wersje były przyjazne dla systemu iOS. Oto dlaczego.

1. Rozbudowane aplikacje

Szablony Goodnotes oferują uporządkowane układy do różnych celów (takich jak codzienne harmonogramy, planowanie projektów lub notatki ze spotkań ). Układy te pomagają w łatwym organizowaniu informacji bez względu na to, czego potrzebujesz - od planowania cyfrowego po codzienne zadania do wykonania i śledzenie nawyków.

2. Projekt oszczędzający czas

Oszczędzaj czas, korzystając ze wstępnie zaprojektowanych układów, jakie oferują szablony Goodnotes, zamiast tworzyć je od podstaw. Pozwala to bardziej skupić się na istotnych zadaniach, a nie na formatowaniu lub burzy mózgów na temat tworzenia układów odpowiadających Twoim wymaganiom.

3. Konfigurowalne opcje

Szablony Goodnotes mają konfigurowalne elementy, dzięki czemu można je spersonalizować, aby pasowały do unikalnych preferencji i cyklu pracy. Umożliwiają one dostosowanie kolorów, czcionek i sekcji w celu stworzenia szablonów, które najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom.

4. Spójny format

Korzystanie z cyfrowych planerów Goodnotes zapewnia spójność formatu wszystkich notatek i dokumentów. Spójność ułatwia nawigację po cyfrowych notatnikach i szybkie znajdowanie odpowiednich informacji.

5. Profesjonalny wygląd

Ponieważ szablony planerów Goodnotes są profesjonalnie zaprojektowane, poprawiają wygląd notatek i prezentacji. Niezależnie od tego, czy chodzi o spotkania Business, prezentacje czy projekty akademickie, z pewnością zaimponujesz swoim odbiorcom profesjonalnie wyglądającymi notatkami.

6. Generatywne tworzenie notatek z wykorzystaniem AI

Funkcje odręcznego tworzenia notatek w Goodnotes 6 mogą identyfikować błędy ortograficzne w notatkach i wykorzystywać AI do ich poprawiania. W przypadku tekstu pisanego na maszynie, integracja Goodnotes z Claude pomaga skracać, rozszerzać, podsumowywać i zmieniać ton notatek.

5 darmowych szablonów Goodnotes

Zespół programistów Goodnotes tworzy niektóre szablony dla Goodnotes, podczas gdy inne są projektowane przez zewnętrznych twórców specjalizujących się w tworzeniu szablonów dla cyfrowych narzędzi do planowania.

Szablony te są dostępne na internetowych platformach handlowych, osobistych stronach internetowych i w społecznościach zajmujących się planowaniem cyfrowym.

Jeśli szukasz szablonów Goodnotes dla AI i cyfrowego tworzenia notatek, zapoznaj się z naszą starannie dobraną kolekcją pięciu najlepszych szablonów Goodnotes, aby jak najlepiej wykorzystać te możliwości aplikacji do robienia notatek.

1. Estetyczny szablon uniwersalnego planera

przez Etsy Ten szablon All-in-One Aesthetic Goodnotes nadaje się do śledzenia całorocznych celów osobistych. Jest to jeden z najlepszych cyfrowych planerów oferowanych przez For Little Lion na Etsy i kosztuje 20,57 USD.

Zestaw oferuje następujące strony do planowania:

366 stron do codziennego planowania

366 stron do codziennej refleksji

Miesięczny kalendarz, przegląd i strony przeglądu

Kalendarz roczny, przegląd, pół roku w skrócie, cele i daty krytyczne

Dziewięć stron z celami

Dziewięć stron z planami projektów

Strony poświęcone odżywianiu, w tym planer posiłków, lista zakupów spożywczych, książka z przepisami, inwentarz kuchenny i strony dziennika żywieniowego

Strony dotyczące dobrego samopoczucia, w tym nastroju, nawyków, nawodnienia, snu oraz witamin i suplementów

Strony fitness, w tym plan fitness, plan ćwiczeń, plan diety, śledzenie kroków, dziennik treningów, śledzenie postępów i strony podróży fitness

Strony finansowe, w tym miesięczne finanse, roczne finanse, śledzenie rachunków, śledzenie oszczędności i strony śledzenia spłaty zadłużenia

Otrzymasz również dodatkowe arkusze do planowania, takie jak Vision Tablica, Brain Dump i Accounts, co oznacza, że szablon ten zawiera arkusz do planowania dla każdego aspektu życia.

Szablon oferuje trzy kolory, różne okładki i ponad 10 000 cyfrowych naklejek, które pomogą ci niestandardowy układ wizualny.

przez Etsy Biorąc pod uwagę szczegóły, ten estetyczny szablon Goodnotes może zmylić użytkowników nowych w cyfrowych planerach i narzędziach wydajności.

Chociaż ten szablon do cyfrowego planowania Goodnotes jest idealny do samoopieki i codziennego planowania osobistego, brakuje w nim tygodniowego planu, co czyni go mniej odpowiednim do planowania związanego z biznesem.

2. Szablon notatek Cornella

Cornell Notes Template to darmowy szablon stworzony przez Goodnotes. Pobierz Goodnotes na swoje urządzenie i uruchom notatnik z szablonem Cornell Notes, aby uzyskać do niego dostęp.

Jeśli korzystasz już z Goodnotes i wykorzystałeś już trzy darmowe notatniki, musisz zasubskrybować ich płatny plan, aby korzystać z tego szablonu.

Szablon oparty jest na systemie notatek Cornell, jednym z najpopularniejszych systemów do tworzenia notatek strategii sporządzania notatek . Strategia ta dzieli materiał do nauki na sekcje z głównymi punktami, wskazówkami do przeglądu i podsumowaniami. To ustrukturyzowane podejście zwiększa zrozumienie, retencję i zaangażowanie w materiał.

Oto jak Goodnotes zaleca korzystanie z szablonu:

przez Dobre notatki Polecamy ten cyfrowy szablon planu studentom i badaczom.

3. Cyfrowy Ultimate Planner

Digital Ultimate Planner to jeden z najlepszych szablonów do śledzenia celów i nawyków. Integruje wpisy z kalendarza Google i Apple z cyfrowym planowaniem na urządzeniach Apple.

Ten darmowy szablon do cyfrowego planowania Goodnotes może służyć jako plan dzienny, tygodniowy, miesięczny, kwartalny lub roczny. Możesz śledzić swoje nawyki, kondycję i dbanie o siebie dzięki szablony wydajności .

Oferuje:

Synchronizację z kalendarzami Google i Apple (ale nie ma np Funkcje kalendarza AI )

ponad 30 układów wydajności, w tym skrzynka odbiorcza pomysłów, zadania osobiste, matryca priorytetów i listy do zrobienia

Możliwość zarządzania maksymalnie 10 projektami z widokami osi czasu, tablicą Kanban i układami budżetu projektu

Możliwość dodania do 10 niestandardowych sekcji do planera z własnymi nazwami i układami

Otrzymasz również ponad 50 układów do robienia notatek:

przez Onplanners Jedynym minusem jest to, że podobnie jak pierwszy szablon na tej liście, Digital Ultimate Planner może być przytłaczający dla użytkowników niezaznajomionych z cyfrowym planowaniem.

4. Szablon na papierze milimetrowym

Oto kolejny szablon oferowany przez Goodnotes. Pełni on funkcję ponad 40 różnych rodzajów papieru milimetrowego w trzech kolorach. Szablon Graph Paper Template jest Free, jeśli posiadasz darmowy notatnik na swoim koncie Goodnotes.

przez Dobre notatki Goodnotes poleca ten szablon do schludnego pisania na iPadzie, co czyni go świetnym dla studentów.

Pomysł polega na tym, aby zacząć pisać na papierze milimetrowym, co pomoże ci pisać w linii prostej i utrzymać porządek w notatkach. Gdy już to zrobisz, przełącz szablon do zrobienia na czystym papierze, aby wyglądało na to, że opanowałeś cyfrowe pismo odręczne na pustych stronach.

5. Szablon papieru w linie

Jest to szablon z prostą linią oferowany przez Goodnotes. Rozważ użycie szablonu w linie, jeśli wolisz projektować tabele, listy i układy podczas planowania.

Oto jak to wygląda:

przez Dobre notatki Do wyboru jest ponad 50 szablonów papieru w linie, w tym:

Jedna kolumna

Dwie kolumny

Trzy kolumny

Mieszanka pojedynczych kolumn

Jest to jeden z prostszych codzienne planery polecany do sporządzania podstawowych notatek i codziennych list do zrobienia. Może jednak nie być najlepszym wyborem, jeśli preferujesz gotowe układy planów i nie chcesz poświęcać czasu na tworzenie tabel lub etykiet.

Limity korzystania z szablonów Goodnotes

Pomimo entuzjastycznych recenzji Goodnotes, istnieją cztery główne limity korzystania z szablonów. Obejmują one:

Brak możliwości łączenia notatek : Nie można połączyć notatek między stronami, co oznacza, że skomplikowane plannery szybko staną się nieuporządkowane i trudne w użyciu

: Nie można połączyć notatek między stronami, co oznacza, że skomplikowane plannery szybko staną się nieuporządkowane i trudne w użyciu Słabe wsparcie dla zdjęć : Dodawanie zdjęć jest trudne i męczące w przypadku dodawania wielu obrazów. Szablony Goodnotes mają również tendencję do spowalniania, jeśli dodasz zbyt wiele obrazów

: Dodawanie zdjęć jest trudne i męczące w przypadku dodawania wielu obrazów. Szablony Goodnotes mają również tendencję do spowalniania, jeśli dodasz zbyt wiele obrazów Niezgrabna funkcja kopiuj-wklej: Na przykład, jeśli masz ustawioną sekcję w planerze dziennym i chcesz ją skopiować i wkleić na następny dzień, format zostanie zepsuty i trzeba będzie go przerobić

Na przykład, jeśli masz ustawioną sekcję w planerze dziennym i chcesz ją skopiować i wkleić na następny dzień, format zostanie zepsuty i trzeba będzie go przerobić Koszt: Większość szablonów Goodnotes jest płatna, co oznacza, że cyfrowy plan może szybko stać się kosztownym przedsięwzięciem

Nie martw się jednak. Mamy doskonałą alternatywę dla szablonów Goodnotes - szablony ClickUp do cyfrowego planowania.

5 alternatywnych szablonów Goodnotes

Dzięki funkcjom współpracy, takim jak przydzielanie zadań, komentarze i edycja w czasie rzeczywistym do użytku profesjonalnego, umożliwiając zespołowi wspólne planowanie, śledzenie i mierzenie postępów, ClickUp oferuje o wiele więcej niż Goodnotes.

Szablony ClickUp są idealne do planowania i sporządzania notatek, ponieważ są darmowe, konfigurowalne, integrują się z aplikacjami innych firm, a także są idealne do użytku osobistego. Wybieraj spośród ponad 1000 darmowych, konfigurowalnych szablonów podzielonych na 13 uporządkowanych kategorii.

Poniżej przedstawiamy pięć najlepszych szablonów ClickUp do notatek i cyfrowego planowania.

1. Szablon notatki do projektu ClickUp

Szablon Szablon notatki dotyczącej projektu ClickUp jest w pełni konfigurowalny i najlepiej nadaje się dla początkujących planistów lub menedżerów projektów. Pomaga zachować porządek na każdej scenie projektu.

Oto jak wygląda szablon:

Przechowuj, organizuj i uzyskuj dostęp do wszystkich informacji związanych z projektem szybko i łatwo dzięki szablonowi notatek projektowych ClickUp

Niektóre z kluczowych funkcji obejmują:

Niestandardowe statusy, które pozwalają aktualizować postęp różnych kamieni milowych

które pozwalają aktualizować postęp różnych kamieni milowych Niestandardowe pola, które pozwalają na ustawienie różnych atrybutów projektu (takich jak zasoby i czas trwania zadania)

które pozwalają na ustawienie różnych atrybutów projektu (takich jak zasoby i czas trwania zadania) Niestandardowe widoki, które pomagają spojrzeć na postęp w widoku listy, widoku tablicy lub widoku osi czasu

które pomagają spojrzeć na postęp w widoku listy, widoku tablicy lub widoku osi czasu Połączone pliki lub pozostawione komentarze, które pomagają współpracować z członkami zespołu i używać szablonu do wzajemnych odniesień

W szablonie można wprowadzić szczegóły, takie jak cel, cele, oś czasu, kluczowe kamienie milowe i inne istotne informacje.

Wbudowany w ClickUp asystent pisania AI- ClickUp Brain przydaje się podczas pozostawiania opinii lub sporządzania notatek, co czyni go doskonałym Narzędzie AI do sporządzania notatek .

Gdy tworzysz podzadania w szablonie, aby zakończyć projekt lub zbudować plan działania, użyj ClickUp Brain, aby przyspieszyć ten proces.

Jeśli Twoim zadaniem było zaplanowanie SOP dla całej firmy, może brakować szczegółów wymaganych do określenia kolejnych podzadań. W ciągu kilku następnych dni, gdy rozmowy będą ewoluować wraz z dodawaniem odbiorców, formatów dostarczania i oś czasu, ClickUp Brain będzie przyjmować nowe informacje.

Zaleci niestandardowe podzadania w oparciu o zaktualizowany kontekst i szczegóły, takie jak zaangażowane osoby i ich obowiązki, typy dokumentów do utworzenia i inne.

2. Szablon codziennych notatek ClickUp

Szablon Szablon codziennych notatek ClickUp to przyjazny dla początkujących szablon do zapisywania szybkich notatek i elementów działań w czasie rzeczywistym, wizualnego śledzenia postępów w realizacji celów i upewniania się, że nic nie umknie uwadze.

Kluczowe funkcje tego szablonu są podobne do szablonu notatek projektu ClickUp. Układ jest jednak nieco inny:

Przechwytywanie notatek i elementów działań w czasie rzeczywistym dzięki szablonowi Daily Notes od ClickUp

Szablon jest również dostarczany z "Przewodnikiem dla początkujących", który wyjaśnia, jak w pełni wykorzystać jego potencjał.

Jest to najlepszy szablon do planowania życia ponieważ pozwala on na priorytetyzację projektów w oparciu o ich ważność i pilność oraz wizualizację obciążenia pracą i harmonogramu za pomocą Widok wykresu Gantta w ClickUp .

Monitoruj trwające projekty na pierwszy rzut oka dzięki łatwym do zrozumienia wykresom Gantta ClickUp

Ogólnie rzecz biorąc, jest to doskonały szablon do codziennego planowania osobistego i związanego z pracą, zwłaszcza jeśli próbujesz przełamać stare nawyki, zbudować nowe rutyny lub ustanowić zorganizowaną rutynę pracy z domu.

3. Szablon w stylu notatki ze spotkania ClickUp

Niezależnie od tego, czy prowadzisz dyskusję w zespole, uczestniczysz w prezentacji dla klienta, czy też starasz się być na bieżąco z zadaniami, szablon Szablon w stylu notatki ze spotkania ClickUp zapewnia łatwość i przejrzystość, których potrzebujesz, aby zachować koncentrację i wydajność.

Utrzymuj dyskusję na właściwym torze dzięki szablonowi ClickUp's Meeting Note Style

Otrzymujesz schludny, dobrze zorganizowany i wszechstronny format usprawniający proces zarządzania spotkaniami.

Szablon zawiera następujące dedykowane sekcje:

Elementy agendy

Punkty dyskusji

Elementy działań

Zadania uzupełniające

Chcesz być zorganizowany i konsekwentny w zapisywaniu notatek ze spotkań i tego, co jest omawiane.

Szablon w stylu notatki ze spotkania to doskonały sposób na przechwytywanie i przechowywanie informacji, w tym kluczowych pomysłów, decyzji i elementów do wykonania - wszystko w tym samym formacie. Pozwala to na odwoływanie się do wcześniejszych notatek i przeglądanie informacji z poprzednich spotkań w razie potrzeby.

Użyj tego szablonu one-pager do sporządzenia podstawowych notatek i uzupełnij nim inne materiały ze spotkania, takie jak Szablon protokołu ze spotkania (MoM) ClickUp .

4. Szablon notatek z zajęć ClickUp

Szablon Szablon notatek z zajęć ClickUp jest przeznaczony dla studentów. Oto jak wygląda:

/$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Class-Notes-Template.png Szablon Class Notes By ClickUp pozwala na robienie notatek z wykładów i utrzymywanie ich w porządku https://app.clickup.com/signup?template=t-38266262 Pobierz szablon /%cta/

Studenci często stresują się żonglowaniem między wieloma przedmiotami, zadaniami i materiałami do nauki. Ten szablon eliminuje stres, umożliwiając uporządkowanie notatek z zajęć, prac domowych i przydatnych połączonych materiałów w jednej wygodnej lokalizacji.

Korzystając z tego szablonu, nie musisz przeszukiwać stosów wydruków ani szukać odpowiedniego notatnika.

5. Szablon notatki ClickUp Cornell

Szablon Szablon notatki ClickUp Cornell jest oparty na systemie tworzenia notatek Cornell. Zawiera cztery główne sekcje:

Wskazówki

Notatki

Podsumowanie

Recenzje

Połącz robienie notatek, przeglądanie i podsumowywanie w jednym systemie z ClickUp Cornell Note Template

Ten szablon pozwala studentom i pracownikom akademickim przeglądać i przetwarzać duże ilości informacji z wykładów i nagrań.

Oto, w jaki sposób studenci korzystają z tego darmowego cyfrowego planera ClickUp:

Organizowanie notatek w różne kategorie, takie jak kluczowe pomysły, pytania, podsumowania, wątpliwości itp

Sortowanie i zarządzanie notatkami w logicznym formacie w celu przeglądania i przypominania sobie informacji do testów i egzaminów

Podsumowywanie sekcji w celu zidentyfikowania krytycznych sekcji i ważnych faktów podczas poprawek

Zwiększ poziom swoich cyfrowych notatek dzięki ClickUp

Cyfrowe planowanie za pomocą szablonów Goodnotes oszczędza czas i pomaga tworzyć profesjonalnie wyglądające notatki. Istnieje jednak kilka limitów Goodnotes, takich jak brak możliwości łączenia notatek i bariery kosztowe, które sprawiają, że ludzie szukają alternatyw.

W tym miejscu pojawia się ClickUp. ClickUp to najlepsze rozwiązanie do tworzenia notatek aplikacja do robienia notatek . Dostarcza ona szablony, które można dostosowywać do własnych potrzeb, oraz funkcje współpracy, które pomagają być na bieżąco z zadaniami. Dokumenty ClickUp może być używany do wszystkich potrzeb związanych z notatkami. A jeśli chcesz zoptymalizować swoje notatki za pomocą AI, skorzystaj z asystenta pisania ClickUp AI, ClickUp Brain do podsumowywania notatek, tworzenia konspektów, agend i nie tylko!

