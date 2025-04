Kompleksowy przewodnik po 10 najlepszych integracjach z Kalendarzem Google w 2025 roku

Jako narzędzie do planowania i organizacji, Kalendarz Google stał się integralną częścią naszego codziennego życia osobistego i zawodowego. Liczne funkcje tego narzędzia pomagają nam osiągnąć większą wydajność i efektywne zarządzanie czasem.

Ale co, jeśli istnieje sposób na zwiększenie wydajności? Dzięki integracji z Kalendarzem Google możesz to zrobić, a nawet więcej.

Odpowiednie integracje mogą pomóc w uwolnieniu ukrytego potencjału Kalendarza Google i wykorzystaniu go jako czegoś więcej niż tylko aplikacja do planowania . Kalendarz można bez wysiłku zsynchronizować z innymi narzędziami i aplikacjami, usprawnić cykl pracy i zwiększyć wydajność.

W tym artykule omówimy najlepsze integracje Kalendarza Google.

Czego należy szukać w integracjach z Kalendarzem Google?

Oto rzeczy, których należy szukać w integracjach z Kalendarzem Google:

Kompatybilność: Upewnij się, że integracja jest kompatybilna z różnymi urządzeniami i platformami, z których korzystasz (pulpit, telefon komórkowy, różne systemy operacyjne itp.)

Jeśli twoja codzienna praca wymaga płynnej współpracy, rozważ integracje, które ułatwiają udostępnianie kalendarzy, wspólne planowanie i łatwą komunikację Obsługa klienta: Niezawodna i całodobowa obsługa klienta w znacznym stopniu przyczynia się do poprawy jakości obsługi klienta. Poszukaj integracji, które zapewniają wysokiej jakości obsługę klienta, abyś mógł szybko rozwiązywać problemy i uzyskiwać odpowiedzi

10 najlepszych integracji z Kalendarzem Google do wykorzystania w 2024 roku

Te integracje z Kalendarzem Google sprawią, że ciągłe sprawdzanie kalendarza stanie się przeszłością. Oto 10 najlepszych integracji, z których możesz korzystać w 2024 roku.

1. ClickUp

Odkryj ClickUp, aby zarządzać swoimi projektami z mocą AI, ponad 15 widokami i automatyzacją zadań

ClickUp to konfigurowalna platforma wydajności, współpracy i zarządzania projektami dla Teams wszystkich rozmiarów i działów. Oferuje ponad 1000 integracji i ponad 15 konfigurowalnych widoków, aby usprawnić cykl pracy i zapewnić, że będziesz na bieżąco z projektami. Integracja ClickUp z Kalendarzem Google umożliwia automatyczną (i natychmiastową) synchronizację wydarzeń na różnych platformach. Możesz również uzyskać przegląd swoich dziennych, tygodniowych i miesięcznych zadań.

Kalendarze Google to najlepszy sposób na uzyskanie tradycyjnego widoku wszystkich zadań w aplikacji ClickUp. Natychmiastowy przegląd listy zadań na dany dzień, tydzień lub miesiąc!

Co więcej, możesz użyć Uniwersalne wyszukiwanie ClickUp aby szybko wyszukać plik w ClickUp, połączonych aplikacjach, a nawet na dysku lokalnym. Szybko znajdź swoje ulubione aplikacje (bez konieczności wyszukiwania ich indywidualnie) za pomocą funkcji Extend Search.

Najlepsze jest to, że Universal Search dostarcza coraz lepsze i bardziej spersonalizowane wyniki w miarę korzystania z niego.

Szukaj w połączonych aplikacjach, aby znaleźć konkretny plik za pomocą uniwersalnego wyszukiwania

Najlepsze funkcje ClickUp

Śledzenie projektów, uzyskiwanie szczegółowych informacji o zadaniach i widok kalendarza według dnia, tygodnia lub miesiąca dzięki funkcji Widok kalendarza ClickUp . Możesz błyskawicznie planować zadania, sortować je według priorytetu i statusu oraz korzystać z dwukierunkowej synchronizacji dla Kalendarza Google i ClickUp

użyj widoku kalendarza, aby zobaczyć wszystkie swoje zadania jednym rzutem oka

Przypomnienia na czas i szybkie zarządzanie nimi dzięki ClickUp Reminders

Używaj niestandardowych statusów, pól i widoków dziękiSzablon do planowania kalendarza ClickUp do organizowania projektów w łatwe do zarządzania części

Skorzystaj z szablonu kalendarza, aby zwiększyć wydajność i łatwo zarządzać swoim harmonogramem

DźwigniaSzablon kalendarza tygodniowego ClickUp aby otrzymywać aktualizacje wydarzeń i zadań w czasie rzeczywistym

WykorzystajSzablon kalendarza rocznego ClickUp aby uzyskać widok z lotu ptaka na planowane wydarzenia w ciągu roku

Organizuj swoją codzienną pracę, przypomnienia i wydarzenia za pomocą Strona główna ClickUp funkcja. Utwórz osobistą listę, uzyskaj dostęp do swoich ostatnich prac, śledź przypisane komentarze i nie tylko dzięki tej funkcji

uzyskaj przegląd swojej codziennej agendy i pracy dzięki ClickUp Home_

Limity ClickUp

Niektórzy użytkownicy skarżyli się na powolny czas reakcji

Stroma krzywa uczenia się

Ceny ClickUp

Free forever

Unlimited : 7 USD miesięcznie za użytkownika

: 7 USD miesięcznie za użytkownika Business : 12 USD miesięcznie na użytkownika

: 12 USD miesięcznie na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD za obszar roboczy miesięcznie

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 200 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 200 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 4000 recenzji)

2. Zoom

Planowanie spotkań na Zoom poprzez AndroidPolice Uruchomiony w 2013 roku Zoom oferuje znakomite wideokonferencje, czaty online i usługi wirtualnych spotkań. A od 2024 roku to kultowe narzędzie ma ponad 300 milionów użytkowników dziennie. Ponieważ wirtualne spotkania stanowią dużą część naszego życia, posiadanie integracji połączonej z kalendarzem może sprawić, że praca będzie płynniejsza i łatwiejsza w zarządzaniu.

Integracja Zoom z Kalendarzem Google pozwala na planowanie, dołączanie i zarządzanie spotkaniami bezpośrednio z kalendarza. Możesz współpracować z ludźmi w czasie rzeczywistym, ponieważ odpowiedni użytkownicy mogą otrzymywać powiadomienia i przypomnienia o nowych wydarzeniach z Kalendarza Google bezpośrednio w aplikacji.

Najlepsze funkcje Zoom

Dołączanie do spotkań bezpośrednio z aplikacji kalendarza

Zaplanuj spotkania w mgnieniu oka, wybierając Zoom w sekcji "Dodaj konferencję". Zoom automatycznie utworzy połączony link

Konwertuj swoje e-maile na spotkania i udostępniaj zaproszenia wszystkim

Korzystaj z dwukierunkowej synchronizacji, aby zapewnić, że wszystkie spotkania, niezależnie od tego, czy zostały utworzone w Zoom, czy w Kalendarzu Google, zostaną automatycznie zsynchronizowane we wszystkich zintegrowanych aplikacjach

Usuń lub edytuj spotkanie bezpośrednio z Kalendarza Google. Zmiany będą również dostępne w aplikacji Zoom

Limity Zoom

Dostępne tylko dla użytkowników obszaru roboczego Google

Zmiana roli hosta Zoom za pomocą akcji Zmień właściciela w Kalendarzu Google nie powoduje zmiany hosta w Zoom

Ceny Zoom

Basic: Free

Free Pro: $14.99 miesięcznie za użytkownika

$14.99 miesięcznie za użytkownika Business: 21,99 USD miesięcznie za użytkownika

21,99 USD miesięcznie za użytkownika Business Plus: 26,99 USD miesięcznie za użytkownika

26,99 USD miesięcznie za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Zoom

G2: 4,6/5 (ponad 54 000 recenzji)

4,6/5 (ponad 54 000 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 13 000 opinii)

3. Dokumenty Google

notatki ze spotkań i dane powstania wydarzeń przez_ Docs Dokumenty Google to edytor tekstu online, który umożliwia tworzenie pomysłów w czasie rzeczywistym za pośrednictwem dowolnego urządzenia. Możesz współpracować z członkami zespołu, wprowadzać zmiany, dodawać etykiety i łatwo udostępniać dokumenty odpowiednim osobom.

Umożliwia także inteligentniejsze i szybsze pisanie dzięki funkcji Smart Compose, pisaniu głosowemu, pisowni i sugestiom gramatycznym.

Google umożliwia płynne połączenie Dokumentów Google z innymi aplikacjami Google, takimi jak Arkusze Google, Kalendarz Google, Prezentacje Google itp. Możesz tworzyć wydarzenia w kalendarzu bezpośrednio z Dokumentów, dodawać agendy i protokoły ze spotkań i nie tylko.

Przeczytaj również:_ 10 szablonów kalendarza Google Free, aby zachować porządek w pracy

Najlepsze funkcje Dokumentów Google

Dodaj protokół spotkania z Dokumentów Google

Załącznik protokołu ze spotkania bezpośrednio do wybranego wydarzenia z Kalendarza Google

Dodawanie nowych informacji o wydarzeniu w Kalendarzu Google za pomocą Dokumentów Google

Tworzenie szkiców wydarzeń kalendarza w Dokumentach Google poprzez wpisanie @calendar event draft i łatwe udostępnianie ich w Kalendarzu Google

Dodawaj osoby w polu Goście używając @ i wpisując adres e-mail

Współpraca z innymi osobami i wprowadzanie zmian w czasie rzeczywistym

limity Dokumentów Google

Tworzenie wydarzeń kalendarza w Dokumentach Google jest dostępne tylko w obszarze roboczym Google

Ceny Dokumentów Google

Free

Oceny i recenzje Dokumentów Google

G2: 4.7/5 (ponad 90 recenzji)

4.7/5 (ponad 90 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 28 000 recenzji)

4. Slack

wyświetlanie i automatyzacja wydarzeń z Kalendarza Google za pośrednictwem_ Slack Slack to oparta na chmurze platforma do komunikacji i współpracy zespołowej, która łączy Teams. Możesz tworzyć oddzielne kanały dla konkretnych projektów, udostępniać pliki i automatyzować rutynowe zadania.

Integracja Slack z jedną z najlepszych aplikacji kalendarza pozwala na tworzenie spotkań, łatwe planowanie wydarzeń, dodawanie przypomnień i otrzymywanie regularnych powiadomień. Dzięki tej integracji możesz otrzymywać dzienne lub tygodniowe podsumowania kalendarza.

Najlepsze funkcje Slacks

Skorzystaj z przycisku skrótów, aby utworzyć wydarzenie bezpośrednio z aplikacji Slack

Zsynchronizuj swój kalendarz ze statusem w Slack, aby upewnić się, że Twój zespół wie, kiedy jesteś dostępny

Otrzymuj przypomnienia przed rozpoczęciem wydarzenia i dołącz do spotkania bezpośrednio z przypomnienia w Slack

Otrzymuj aktualizacje, jeśli szczegóły wydarzenia zostaną zmienione

Łatwe udostępnianie protokołów i publikowanie ich na dowolnym kanale dzięki integracji z Kalendarzem Google

Limity Slack

Niektórzy użytkownicy skarżyli się na usterki techniczne w powiadomieniach

Ceny Slack

Free

Pro: $6.67 miesięcznie za użytkownika

$6.67 miesięcznie za użytkownika Business: $12.50 miesięcznie za użytkownika

$12.50 miesięcznie za użytkownika Enterprise Grid: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Slack

G2: 4,5/5 (ponad 32 000 recenzji)

4,5/5 (ponad 32 000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (23,000+ opinii)

5. Calendly

sprawdzanie dostępności, dodawanie szczegółów wydarzeń i planowanie wydarzeń za pośrednictwem_ Calendly Calendly to platforma do automatyzacji planowania i popularny Alternatywa dla Kalendarza Google . Automatyzuje i upraszcza planowanie spotkań dla Teams i osób indywidualnych poprzez udostępnianie dostępności spotkań, umożliwiając wieloosobowe automatyczne planowanie i oferując ponad 100 integracji .

Integracja Kalendarza Google z Calendly umożliwia dostęp do wszystkich typów wydarzeń, wybór dostępnych godzin, zapisywanie wydarzeń, automatyczne dodawanie szczegółów do wydarzenia i wiele więcej. Integracja pomaga zaoszczędzić znaczną ilość czasu i zasobów.

Najlepsze funkcje Calendly

Upewnij się, że nigdy nie masz podwójnej rezerwacji, pozwalając Calendly sprawdzać Kalendarz Google w czasie rzeczywistym

Sprawdzanie dostępnych terminów w wielu Kalendarzach Google i udostępnianie ich za pośrednictwem e-maila

Automatyczne ustawienie buforów między różnymi spotkaniami, aby zapobiec wyczerpaniu

Automatyczne dodawanie do wydarzeń w Kalendarzu Google szczegółów, takich jak połączone wideo-konferencje

limity Calendly

Niektórzy użytkownicy stwierdzili, że integracja z wieloma kalendarzami jest trudna

Stroma krzywa uczenia się w porównaniu do Alternatywy dla Calendly Calendly pricing

Free

Standard: $12 miesięcznie za licencję

$12 miesięcznie za licencję Teams: 20 USD miesięcznie za licencję

20 USD miesięcznie za licencję Enterprise: Niestandardowy cennik

oceny i recenzje Calendly

G2: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 2 000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,400+ recenzji)

6. Zapier

integracje aplikacji na Zapier_ przez ProductPlan Zapier dostarcza łatwą automatyzację dla ponad 6000 aplikacji, aby pomóc w korzystaniu z różnych aplikacji w tym samym cyklu pracy. Oczywiście integracja z Kalendarzem Google jest jedną z najlepszych dostępnych integracji.

Integracja Zapier z kalendarzem pozwala na połączenie Kalendarza Google z tysiącami aplikacji, które umożliwiają automatyzację i zwiększają wydajność. Pozwala również na automatyzację integracji przy użyciu szablonów Zapier.

Najlepsze funkcje Zapier

Skupienie się na najważniejszych zadaniach dzięki automatyzacji integracji

Łatwe dodawanie wydarzeń z Microsoft Outlook do Kalendarza Google

Parowanie z aplikacjami takimi jak Trello, Gmail, Notion, Any.do, ClickUp i innymi

Tworzenie nowych kart Trello. Zadania ClickUp z wydarzeń w kalendarzu

Kopiowanie wydarzeń z Kalendarza Google do innego kalendarza

Zapier limit

Niektórzy użytkownicy uważają, że Zapier działa wolno

Początkujący użytkownicy mają początkowo trudności z jego używaniem

Ceny Zapier

Free

Starter: $29.99 miesięcznie

$29.99 miesięcznie Profesjonalista: 73,50 USD miesięcznie

73,50 USD miesięcznie Teams: 103,50 USD miesięcznie

103,50 USD miesięcznie Firma: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Zapier

G2: 4,5/5 (ponad 1 200 recenzji)

4,5/5 (ponad 1 200 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 2 700 opinii)

7. GoToMeeting

bezpieczne wirtualne spotkania przez *[_GoTo Meeting]( https://www.goto.com/meeting)* GoToMeeting to oprogramowanie do spotkań online, które oferuje ujednoliconą administrację, wysokiej jakości dźwięk i bezpieczne spotkania. Oprogramowanie sprawia, że wirtualne spotkania i współpraca są bardziej dostępne i łatwiejsze niż kiedykolwiek.

Integracja Kalendarza Google z GoToMeeting pozwala na płynne planowanie i zarządzanie spotkaniami bezpośrednio z kalendarza.

Najlepsze funkcje GoToMeeting

Bezpośrednie planowanie i aktualizowanie spotkań

Łatwe dołączanie do nadchodzących spotkań

Przechodzenie od spotkania do spotkania bez opuszczania środowiska Google

GoToMeeting limit

Niektóre osoby narzekały na brak samouczków

Free Plan ma ograniczone możliwości

GoToMeeting ceny

Free

Profesjonalny: 12 USD miesięcznie za organizatora, rozliczane rocznie

12 USD miesięcznie za organizatora, rozliczane rocznie Business: 16 USD miesięcznie na organizatora, rozliczane rocznie

16 USD miesięcznie na organizatora, rozliczane rocznie Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje GoToMeeting

G2: 4,2/5 (ponad 13 000 recenzji)

4,2/5 (ponad 13 000 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 11 000 recenzji)

8. Zadania Google

tworzenie i dodawanie zadań z kalendarza za pośrednictwem_ Google Tasks Google Tasks to aplikacja do zrobienia listy zadań, która pozwala na śledzenie wszystkiego, co najważniejsze. Aplikacja automatycznie synchronizuje się na wszystkich urządzeniach, umożliwiając sprawdzenie listy do zrobienia w dowolnym miejscu i czasie. Możesz także dodawać szczegóły do zadań i podzadań, aby być na bieżąco z terminami.

Zadania można dodawać i wyświetlać bezpośrednio z kalendarza dzięki integracji aplikacji Tasks z udostępnianymi aplikacjami kalendarza, takimi jak Kalendarz Google. Możesz także dodać zadanie, które automatycznie pojawi się w kalendarzu, pod warunkiem, że dodasz datę i godzinę.

Najlepsze funkcje Google Tasks

Dodawanie zadań bezpośrednio z kalendarza i odwrotnie

Śledzenie terminów dzięki skonsolidowanemu widokowi wszystkiego, co masz do zrobienia

Synchronizacja zadań na wszystkich urządzeniach i szybsze zrobienie wszystkiego, co do zrobienia

limity Google Tasks

Brak możliwości współpracy

Ma ograniczone funkcje

Cennik Google Tasks

Free

Oceny i recenzje Google Tasks

G2: NA

NA Capterra: NA

9. Asana

tworzenie nowych wydarzeń w Kalendarzu Google za pośrednictwem_ Asana Asana, platforma do zarządzania pracą, ma na celu pomóc zespołom w łatwym organizowaniu, śledzeniu i zarządzaniu pracą. Możesz tworzyć harmonogramy za pomocą bloków i wykresów, aby usprawnić współpracę. Asana umożliwia ponad 200 integracji, dzięki którym współpraca nie wymaga wysiłku.

Jedną z takich integracji jest Kalendarz Google. Dzięki tej integracji można zarządzać listami do zrobienia, przypisywać terminy i automatycznie planować wydarzenia w kalendarzu.

Najlepsze funkcje Asany

Tworzenie nowych zadań w Asanie na podstawie wydarzeń

Automatyczne planowanie wydarzeń w kalendarzu przy użyciu reguł Asany

Łączenie powiązanych prac i wyświetlanie kluczowych szczegółów wydarzenia poprzez dodawanie widżetów wydarzeń do zadań

Śledzenie terminów i postępów w projektach

Limity Asany

Może synchronizować zadania do 1 kalendarza osobistego i służbowego

Oferuje limit funkcji w porównaniu do alternatywnych rozwiązań

Ceny Asany

Personal : Free

: Free Starter: 13,49 USD miesięcznie

13,49 USD miesięcznie Zaawansowany: 24,99 USD miesięcznie

24,99 USD miesięcznie Enterprise: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Enterprise Plus: cena niestandardowa

oceny i recenzje Asana

G2: 4,3/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,3/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 12 000 recenzji)

10. Trello

zarządzanie zadaniami przez_ Trello Trello to aplikacja do tworzenia list, która pomaga śledzić pracę, wizualizować pomysły, usprawniać cykle pracy i przenosić wydajność na wyższy poziom. Integracja z Kalendarzem Google pozwala w pełni wykorzystać możliwości tego narzędzia.

Usprawnia współpracę, zarządzanie terminami i planowanie oraz usprawnia zarządzanie projektami. Możesz włączyć dwukierunkową synchronizację, zamieniając karty Trello w wydarzenia w kalendarzu i odwrotnie.

Najlepsze funkcje Trello

Zarządzanie wszystkimi zadaniami dla wydarzenia

Przypomnienia o wydarzeniach i spotkaniach w Trello

Włącz synchronizację, aby zmiany w jednej aplikacji odzwierciedlały się również w drugiej aplikacji

Udostępnianie danych w czasie rzeczywistym na podstawie wybranych reguł

Ustawienie reguł filtrowania wydarzeń

limity Trello

Stroma krzywa uczenia się

Interfejs może stać się zagmatwany i skupiony, gdy masz więcej projektów

Ceny Trello

Free

Standard: $6 miesięcznie za użytkownika

$6 miesięcznie za użytkownika Premium: $12.50 za użytkownika miesięcznie

$12.50 za użytkownika miesięcznie Enterprise: 17,50 USD za użytkownika miesięcznie przy rozliczeniu rocznym (dla 50 użytkowników)

Oceny i recenzje Trello

G2: 4,4/5 (ponad 13 000 recenzji)

4,4/5 (ponad 13 000 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 23 000 recenzji)

Usprawnij swoją grę w planowanie dzięki integracji z Kalendarzem Google

Kalendarz Google to jedno z niewielu narzędzi, które nieustannie sprawdzasz w ciągu dnia. Dzięki tym integracjom nie musisz już tego robić. Zamiast tego, twój dzień może płynąć płynnie bez konieczności ciągłego zaglądania do harmonogramu.

Korzystaj z narzędzi, które najlepiej odpowiadają Twoim wymaganiom i konkretnym potrzebom. Na przykład, integracje Zoom lub GoToMeeting będą przydatne do zarządzania wirtualnymi spotkaniami.

Jeśli szukasz czegoś bardziej kompleksowego, co pomoże ci zarządzać wszystkimi potrzebami związanymi z planowaniem różnych projektów, ClickUp z pewnością cię nie zawiedzie. Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś!