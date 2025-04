Jak wspierać styl przywództwa wyznaczający tempo w zespole?

Stare porzekadło mówi, że każdy zespół jest tak szybki, jak jego najwolniejszy członek. Choć jest to prawda, jest coś jeszcze bardziej trafnego. Każdy zespół może być tylko tak szybki, jak tempo ustawione przez jego lidera.

Na przykład, jeśli lider jest entuzjastycznie nastawiony do generatywnej sztucznej inteligencji i zachęca członków zespołu do korzystania z niej, adopcja, a tym samym wyniki ulegną poprawie, nawet jeśli ryzyko jest wyższe.

Jeśli jednak lider jest sceptyczny i zdecyduje się czekać i obserwować, firma może stracić przewagę wynikającą z bycia pierwszym.

Zasadniczo tempo, w jakim lider dostosowuje się do zmian na rynku, określi szybkość zmian w organizacji. Zjawisko to nazywane jest przywództwem wyznaczającym tempo.

W tym wpisie na blogu zbadamy, czym ono jest, dlaczego działa i jak można je zintegrować z organizacją.

Co to jest styl przywództwa wyznaczającego tempo?

Styl przywództwa Pacesetting to podejście do zarządzania biznesem, które nadaje priorytet roli lidera w uzyskiwaniu wysokiej jakości wyników od zmotywowanego, wydajnego zespołu.

Daniel Goleman, popularny psycholog i autor, przedstawił ten styl przywództwa wraz z pięcioma innymi w swojej książce Przywództwo pierwotne . Przedstawia on sześć stylów przywództwa:

Wizjoner: Inspiruje członków zespołu jasną wizją i kierunkiem działania

Inspiruje członków zespołu jasną wizją i kierunkiem działania Coaching: Koncentruje się na rozwoju osobistym pracowników, aby wzmocnić ich mocne strony i przezwyciężyć słabości

Koncentruje się na rozwoju osobistym pracowników, aby wzmocnić ich mocne strony i przezwyciężyć słabości Afiliacyjny: Skupia się na budowaniu harmonii w zespole i utrzymywaniu połączeń

Skupia się na budowaniu harmonii w zespole i utrzymywaniu połączeń Demokratyczny: Buduje współpracę i konsensus w zespole

Buduje współpracę i konsensus w zespole Komenda : Autorytatywnie rozwiązuje problemy

: Autorytatywnie rozwiązuje problemy Wyznaczanie celów: Wyznacza standardy wydajności i daje dobry przykład

Każdy z tych stylów przywództwa ma swoje unikalne potrzeby i zastosowanie. W tym artykule skupimy się na stylu przywództwa wyznaczającym przestrzeń.

Zanim przejdziemy do szczegółów, należy zauważyć, że "wyznaczanie tempa" nie oznacza przyspieszania. Nie wymaga to automatycznego przyspieszenia działań. W rzeczywistości, w sytuacjach kryzysowych lub zmian, pomocne może być ustawienie wolniejszego tempa, aby upewnić się, że wszyscy są na pokładzie i czują się komfortowo.

Zobaczmy teraz, jak przywództwo oparte na wyznaczaniu tempa wygląda w praktyce.

Kluczowe cechy przywództwa wyznaczającego tempo

Dobry lider nie tylko ustawia tempo. Ustawia on również mapę drogową i cel podróży. Dlatego też charakteryzuje się następującymi cechami.

Ustawienie paska wysoko

Liderzy ustawiający tempo wyznaczają wysokie standardy i oczekują, że zespół im sprosta. Co więcej, często dają dobry przykład i pokazują, jak wygląda podnoszenie paska. Tworzy to kulturę, w której członkowie zespołu nieustannie dążą do doskonałości, co jest cechą charakterystyczną liderów wyznaczających trendy.

Zorientowanie na wyniki

Styl lidera wyznaczającego tempo wyznacza duże cele i koncentruje się na ich osiągnięciu. Prowadzi zespół w kierunku konkretnych wyników, konsekwentnie poprawiając wydajność indywidualną i zespołową.

Poprawa wydajności

W termin "tempo" wpisane są również aspekty spójności i powtarzalności. Gdy liderzy ustalający cele wymagają szybszej realizacji bez uszczerbku dla jakości. Jest to idealne rozwiązanie dla środowisk o szybkim tempie pracy z zespołami o wysokiej wydajności.

Wysokie kompetencje

Przywództwo wyznaczające tempo najlepiej sprawdza się w przypadku osób osiągających wysokie wyniki, samozarządzających się teamów . Oznacza to, że od członków zespołu oczekuje się przejęcia własności zadań i wykonywania ich z wysokimi kompetencjami.

Niska tolerancja dla słabych wyników

Tempo projektu zależy niemal całkowicie od zdolności zespołu do nadążania za nim. Oznacza to, że liderzy wyznaczający tempo mają niewiele cierpliwości dla słabych wyników. Często rozwiązują problemy bezpośrednio i szybko, aby utrzymać wysokie standardy.

Pomimo wielu zalet, przywództwo pacesetting nie sprawdza się we wszystkich sytuacjach. Oto przewodnik po tym, kiedy stosować ten styl przywództwa. Ale zanim to nastąpi, jeśli nigdy nie byłeś liderem, oto kilka wskazówek na temat jak zdobyć doświadczenie przywódcze .

Kiedy stosować przywództwo oparte na wyznaczaniu tempa

W swojej książce Goleman pisze, że przywództwo w wyznaczaniu tempa często ma bardzo negatywny wpływ na klimat firmy, ponieważ zbyt często jest źle wykonywane. Pokazuje to, że przywództwo wyznaczające tempo działa tylko w odpowiednich okolicznościach i środowiskach.

Jeśli stosujesz tę metodę kierowanie zespołem rozważ następujące wskazówki.

Kiedy masz ambitne i ekscytujące cele

Przywództwo oparte na wyznaczaniu tempa świetnie sprawdza się w kluczowych sytuacjach w biznesie. Niezależnie od tego, czy jesteś startupem dążącym do zwiększenia skali działalności, przedsiębiorstwem pracującym nad fuzją, czy małym biznesem wchodzącym na rynek online, duże wyzwanie wymaga przywództwa wyznaczającego tempo.

Podczas zmian organizacyjnych

Gdy organizacja upada i wymaga impulsu, przywództwo pacesettingowe pomaga. Organizacje mogą przezwyciężyć wyzwania finansowe, słabe morale i brak innowacji, podążając za liderem, który wyznacza tempo i daje przykład.

W kryzysie lub podczas wprowadzania zmian na dużą skalę

Styl wyznaczania tempa jest również świetny dla prowadzenie przez zmiany . Liderzy z tym stylem rozwijają się w sytuacjach kryzysowych dzięki szybkiej identyfikacji problemu, ustawieniu jasnych oczekiwań i ubrudzeniu sobie rąk w rozwiązywaniu problemów w terenie.

Gdy jakość ma kluczowe znaczenie

Ludzie mylą ustalanie tempa z czymś, co sprawia, że sprawy idą szybciej. Choć to prawda, w pacesettingu chodzi zarówno o szybkość, jak i o doskonałość. Liderzy ustawiający tempo wyznaczają wysokie standardy i oczekują wysokiej wydajności, dzięki czemu najlepiej nadają się do tworzenia zróżnicowanych produktów.

Gdy gonią terminy

Wreszcie, przywództwo w wyznaczaniu tempa może znacznie poprawić szybkość. Zapewnia koncentrację na celu, śledzenie czasu i zakończenie zadań na czas lub przed czasem. Jest to bardzo ważne, gdy gonią cię napięte terminy.

Jak wygląda lider wyznaczający tempo pracy? Mamy kilka przykładów.

Przykłady przywództwa wyznaczającego tempo

Daniel Goleman podaje przykład Marka Loehra, dyrektora generalnego Soundview Technology po 11 września, który przeprowadził swój zespół przez emocjonalne zawirowania tamtych czasów. "W ciągu następnych dni Loehr był tam, gdzie ludzie razem płakali", pisze, demonstrując potrzebę inteligencja emocjonalna w przywództwie as well.

Ten kryzys zdefiniował rodzaj lidera, jakim był Loehr. Oto inni liderzy, którzy wyłonili się z kryzysów, okoliczności i możliwości, które przed nimi stanęły.

Elon Musk (Tesla, SpaceX, X)

Elon Musk jest znany z tego, że regularnie pracuje 120 godzin tygodniowo. Znany jest również z tego, że jest wymagającym szefem, oczekującym od swoich teamów podobnego czasu pracy. W jednej z notatek napisał: "Im wyższy jesteś rangą, tym bardziej widoczna musi być twoja obecność. Dlatego spędziłem tak dużo czasu w fabryce"

Dzięki takiemu podejściu ustawił i napędzał tempo, w jakim funkcjonują jego organizacje w Tesli, SpaceX i X (wcześniej znanym jako Twitter).

Steve Jobs (Apple)

Steve Jobs jest klasycznym przykładem lidera wyznaczającego tempo. Nie tylko nadawał tempo swojej organizacji, ale także całej branży. Wprowadził innowacje i wprowadził na rynek przełomowe produkty, takie jak iPod dla muzyki, iPhone dla smartfonów i iPad dla tabletów.

Od czasu bliskiego bankructwa w 1997 roku, kiedy Steve ponownie dołączył do Apple, poprowadził ją w kierunku stania się jedną z najbardziej wartościowych firm na świecie.

Jack Welch (General Electric)

Widzieliśmy powyżej, że liderzy wyznaczający trendy nie tolerują słabych wyników. Jack Welch jest tego doskonałym przykładem. Do tego stopnia, że opracował formalny model zwany krzywą witalności, który dopasowuje wszystkich pracowników do trzech kategorii:

20% najlepszych, którzy są najbardziej wydajni

Środkowe 70%, którzy są niezbędni i dość wydajni

Dolne 10%, którzy są nieproduktywni i powinni zostać zwolnieni

To, jak poważnie potraktujesz taktykę stylu ustalania tempa, zależy od Ciebie i Twoich potrzeb wyzwania przywódcze .

Można na przykład nie zwalniać 10% najniższego szczebla, ale lepiej wesprzeć ich szkoleniami i narzędziami.

Jako lider wyznaczający kierunki rozwoju możesz wybrać, jak zareagować na każdą sytuację w miejscu pracy. Jednak niektóre najlepsze praktyki mogą zapewnić ci powodzenie.

Kluczowe strategie wspierające styl przywództwa wyznaczającego tempo

Dobre przywództwo polega na jasności i spójności. Jako lider wyznaczający kierunki, musisz mieć jasno sprecyzowane oczekiwania i być konsekwentnym w swoich zachowaniach. Najskuteczniejszym sposobem na osiągnięcie obu tych celów jest regularna komunikacja i współpraca z Teams. To właśnie tutaj platforma wirtualnego miejsca pracy, taka jak ClickUp może pomóc.

1. Ustawienie wyczyszczonych oczekiwań

Lider wyznaczający tempo wyznacza wysokie standardy i upewnia się, że wszyscy w zespole to rozumieją. Oto jak to zrobić.

Ustaw cele SMART : Pokaż zespołowi, co powinien osiągnąć

: Pokaż zespołowi, co powinien osiągnąć Stwórz wytyczne : Zaoferuj zestaw sugestii lub mapę drogową, jak osiągnąć ich cele

: Zaoferuj zestaw sugestii lub mapę drogową, jak osiągnąć ich cele Egzekwuj oś czasu: Ustaw termin dla każdego zadania i przeszkol członków zespołu, aby ich dotrzymali

Kompleksowe narzędzie, takie jak Cele ClickUp to świetny sposób na widoczność celów i postępów w jednym miejscu. Ustaw cele, przydzielaj zadania, oznaczaj osoby, organizuj w foldery i monitoruj postępy w czasie rzeczywistym.

dokładne śledzenie procesów z ClickUp Goals_

2. Dostarczanie regularnych informacji zwrotnych i wyróżnień

Dobre przywództwo wymaga dobrej komunikacji. Dotyczy to celów, briefów i instrukcji, a także uznania i informacji zwrotnych.

Na instancję Zadania ClickUp możesz napisać jasne instrukcje i kryteria akceptacji dla każdego zadania w projekcie realizowanym w napiętych terminach. W trakcie trwania projektu możesz być dostępny, aby odpowiadać na pytania lub wspierać członków zespołu w zakresie ClickUp Chat .

Użyj ClickUp Chat do komunikacji w czasie rzeczywistym w kontekście

Jeśli znajdujesz się w sytuacji kryzysowej, możesz skorzystać z narzędzia takiego jak Tablica ClickUp aby stworzyć mapę swojego procesu myślowego i pokazać zespołowi swoją wizję. Pod koniec roku lub w retrospektywach, możesz użyć swoich style komunikacji w przywództwie oferować informacje zwrotne lub coaching.

3. Dawanie dobrego przykładu

Praktykuj przywództwo poprzez do zrobienia trudnej pracy. Zwłaszcza, gdy gonią cię duże cele lub napięte terminy, podejmij się trudnego zadania i pokaż, jak to jest zrobione. Pomaga to budować pewność siebie i kreatywność wśród członków zespołu.

Jednym z większych zagrożeń związanych z dawaniem przykładu jest to, że zespół myśli, że dane zadanie należy do ciebie. Na przykład, możesz pokazać swojemu zespołowi, jak należy zaprogramować daną funkcję, pisząc dla niej kod. W wyniku tego twój zespół może założyć, że jesteś również programistą i pomożesz im z każdą funkcją.

Unikaj takich sytuacji dzięki Szablon planu zarządzania zespołem ClickUp . Użyj go do zrobienia opisu tego, kto co robi, jak dobrze sobie radzi i jak wygląda wspólne powodzenie.

4. Zachęcanie do autonomii i odpowiedzialności

Przywództwo oparte na wyznaczaniu tempa działa najlepiej w samozarządzających się, wydajnych teamach z autonomią i odpowiedzialnością odpowiedzialność zespołu . Więc upoważnij ich do:

Kwestionowania status quo i zadawania trudnych pytań

Odkrywania innowacyjnych sposobów rozwiązywania problemów

Eksperymentowania i ponoszenia porażek w dążeniu do doskonałości

Brania odpowiedzialności za swoje działania i ciągłego doskonalenia się

Prostym sposobem na operacjonalizację odpowiedzialności w organizacji jest użycie matrycy RACI. Ta struktura dzieli zespół na odpowiedzialny, odpowiedzialny, konsultowany i informowany (RACI), dając każdemu jasność co do jego roli w procesie.

Gotowy do rozpoczęcia? Szablon matrycy przypisania odpowiedzialności ClickUp jest gotowy do ustawienia. Ten przyjazny dla początkujących, w pełni konfigurowalny szablon jest idealny do ustawienia tempa cyklu pracy w oparciu o umiejętności i role każdego członka zespołu.

Bonus: Poznaj inne Szablony wykresów RACI aby zacząć. Jeśli nie jesteś pewien terminów, zobacz RACI odpowiedzialny vs. odpowiedzialny .

5. Śledzenie postępów

Skąd masz wiedzieć, czy Twoje tempo działa, jeśli nie monitorujesz wyników? Użyj Pulpity ClickUp do śledzenia wydajności każdego z ustawionych wskaźników. Od kampanii marketingowych po sprinty rozwojowe, te potężne pulpity nawigacyjne mogą pomóc w widoku raportów w czasie rzeczywistym.

uzyskaj natychmiastowy wgląd dzięki ClickUp Dashboards_

6. Wspieranie kultury ciągłego doskonalenia

Nie ustawiaj tempa i nie schodź na krok. Stale oceniaj tempo - i wyniki - i odpowiednio je ulepszaj. Może to oznaczać:

Zbieranie informacji zwrotnych : Pozyskiwanie regularnych informacji zwrotnych od zespołu na temat tempa, luk, wąskich gardeł itp. dla przyszłych prac

: Pozyskiwanie regularnych informacji zwrotnych od zespołu na temat tempa, luk, wąskich gardeł itp. dla przyszłych prac Ocenę wydajności : Introspekcja tego, co się wydarzyło i co mogło być lepsze na koniec każdego projektu lub zadania

: Introspekcja tego, co się wydarzyło i co mogło być lepsze na koniec każdego projektu lub zadania Dostosowanie procesów : Wykorzystanie spostrzeżeń z informacji zwrotnych i introspekcji w celu ulepszenia procesów na przyszłość

: Wykorzystanie spostrzeżeń z informacji zwrotnych i introspekcji w celu ulepszenia procesów na przyszłość Ponowna ocena: Kontynuowanie cyklu doskonalenia poprzez regularne ponowne oceny i korekty Szablon raportu z postępów ClickUp oferuje świetny punkt wyjścia do ciągłego doskonalenia i zarządzanie zespołem . Pomaga śledzić wskaźniki, które mają znaczenie dla identyfikacji luk w wydajności, nieefektywności i innych problemów.

Jeśli to przekonało Cię do przyjęcia roli lidera wyznaczającego tempo w swojej organizacji, oto obiektywna ocena jej zalet i wad.

Zalety i wady przywództwa wyznaczającego tempo

Styl przywództwa pacesetting nie jest jedynym sposobem. W rzeczywistości sam Daniel Goleman omawia zalety i wady pięciu innych stylów przywództwa.

Jeśli jednak skłaniasz się ku byciu liderem wyznaczającym tempo, oto jego zalety i wady.

✅ Plusy

Wysoka wydajność: Przywództwo pacesettingowe popycha Teams do osiągania wyjątkowych wyników poprzez ustawienie ambitnych celów. Takie podejście może ożywić wysoko wykwalifikowany zespół, budując kulturę firmy opartą na doskonałości i odpowiedzialności.

Motywacja: Przywództwo oparte na wyznaczaniu celów zapewnia, że wszyscy wiedzą, dokąd zmierzają. Dzięki temu są zmotywowani i skupieni na wynikach. Co więcej, gdy liderzy świecą przykładem, Teams czują się zainspirowani do zrobienia wielkich rzeczy.

Zorientowanie na wyniki: Pacesetting koncentruje się na wymiernych rezultatach, dostosowując wysiłki do celów organizacyjnych. Poprawia to wydajność i minimalizuje straty.

Rozwój umiejętności: Wysokie oczekiwania ze strony lidera pacesettingu zmuszają pracowników do przekraczania własnych limitów i rozwijania nowych umiejętności. Z czasem tworzy to potężny zestaw wyjątkowo kompetentnych pracowników.

Wady

Krótkoterminowe skupienie: Podczas gdy przywództwo nastawione na tempo jest skuteczne w osiąganiu natychmiastowych wyników, może nie być zrównoważone w dłuższej perspektywie. Istnieje ryzyko zaniedbania dobrego samopoczucia, rozwoju i zdrowej kultury pracowników.

Unikaj takich konsekwencji poprzez proaktywne monitorowanie. Na przykład, możesz zintegrować programy zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia w swojej organizacji, aby wesprzeć pracowników.

Możesz też stworzyć kartę organizacyjną dotyczącą Dokumenty ClickUp aby zademonstrować, jak wygląda zdrowa kultura w miejscu pracy. Tak więc, gdy pracownik poczuje się pominięty, może odwołać się do tych dokumentów/podręczników i zgłosić problem.

Wypalenie zawodowe: Ciągłe wysokie wymagania i nieustanne skupianie się na wynikach może sprawiać wrażenie, jakbyś poruszał się na kole chomika. Z czasem może to obniżyć morale, wydajność i zatrzymać pracowników.

Zwracaj uwagę na wypalenie. Często zbieraj opinie pracowników za pomocą Widok formularza ClickUp . Na podstawie odpowiedzi usprawnij procesy, aby zapobiec wypaleniu zawodowemu.

Brak wsparcia: Jako lider wyznaczający tempo, jeśli poważnie traktujesz autonomię, możesz sprawić, że pracownicy poczują, że brakuje im wsparcia. Wspieraj kulturę współpracy, będąc dostępnym dla swoich teamów bez naruszania ich autonomii.

Tłumienie innowacji: Pogoń za tempem i doskonałością może czasami powstrzymywać pracowników przed eksperymentowaniem lub podejmowaniem ryzyka. W takich środowiskach członkowie zespołu mogą przedkładać spotkanie z oczekiwaniami nad odkrywanie innowacyjnych rozwiązań, potencjalnie ograniczając długoterminowy rozwój.

porada: Ustaw czas na innowacje. Naucz się pytać: "Czy istnieje lepszy sposób do zrobienia tego?" Dostosuj tempo do opóźnień związanych z innowacjami. Użyj narzędzi takich jak ClickUp Whiteboards, aby przeprowadzić burzę mózgów z zespołem i pokazać im, że to w porządku.

Pace Yourself Effectively with ClickUp

Pacesetting jest często błędnie rozumiany jako ustawienie tempa pracy na szybkie. Podczas gdy jest to powszechny sposób działania liderów wyznaczających tempo, dobrzy liderzy wiedzą również, jak nadać sobie właściwe tempo.

Podobnie jak biegacze długodystansowi, którzy rozpoczynają wyścig powoli, aby oszczędzać energię, liderzy wykorzystują swoje tempo, aby zrównoważyć zespół podczas dużego projektu. Wcielają w życie zachowania przywódcze takie jak bycie wzorem do naśladowania, efektywne zarządzanie zadaniami i podejmowanie skalkulowanego ryzyka, aby posunąć zespół do przodu. Tworzą zdrowe środowisko pracy, które sprzyja zaangażowaniu pracowników.

Łączą wyznaczanie tempa z coachingowym stylem przywództwa, aby przyspieszyć rozwój pracowników. Integrują to z demokratycznym stylem przywództwa, w którym regularnie zbierają informacje zwrotne i są na bieżąco z bieżącymi spostrzeżeniami.

Korzystają również z pomocy zaawansowanych narzędzia przywódcze takich jak ClickUp, aby pozostać na dobrej drodze. Niezależnie od tego, czy chodzi o ustawienie celów, pisanie instrukcji, kreatywną współpracę czy śledzenie postępów, ClickUp ma wszystko, czego potrzebuje lider, aby nadać tempo i postawić żagle.