Jak wykorzystać różne style komunikacji w przywództwie?

"Komunikacja to jedyne zadanie, którego nie można oddelegować" - powiedział były dyrektor generalny Coca-Coli, Roberto Goizueta . Dlatego właśnie styl komunikacji lidera ma fundamentalne znaczenie dla jego powodzenia.

Niezależnie od tego, czy chodzi o przemawianie w ratuszu, mentorowanie młodszego członka zespołu, czy zakończenie jego zatrudnienia, dobra komunikacja to supermoc. W tym wpisie na blogu zobaczymy, jak można kształtować i wykorzystywać swoją supermoc na swoją korzyść.

Zrozumienie komunikacji przywódczej

Do zrobienia jest CEO? Zadaniem dobrego CEO jest przewodzenie - podejmowanie decyzji, kierowanie członkami Teams, budowanie relacji i przekonywanie interesariuszy, czy to klientów, partnerów, czy pracowników.

Podstawą tego jest komunikacja przywódcza, która przekazuje cel, ułatwia zrozumienie i inspiruje działania wśród zwolenników.

Czym jest komunikacja przywódcza?

Komunikacja przywódcza odnosi się do wszelkich informacji/instrukcji przekazywanych przez osobę na pozycji autora swoim podwładnym. Oprócz wiadomości, obejmuje ona również sposób jej przekazania, sygnały niewerbalne, ton głosu i wiele innych.

Dlaczego komunikacja przywódcza jest teraz ważna?

Charakter pracy zmienia się dramatycznie w odpowiedzi na pandemię, preferencje pokolenia Z, dynamikę globalnego rynku i szybkie innowacje napędzane przez startupy.

Obecnie style pracy są bardziej demokratyczne, z płaskimi strukturami organizacyjnymi, w przeciwieństwie do autokratycznego charakteru tradycyjnego przywództwa. Praktyki takie jak przywództwo służebne i autentyczne przywództwo zyskują na popularności, zmieniając sposób, w jaki liderzy komunikują się i współpracują ze swoimi teamami.

Co więcej, różne sytuacje wymagają innego stylu komunikacji, zależnie od wyzwania, dynamiki zespołu i oczekiwane rezultaty. Przykładowo, dyrektor generalny startupu musi przyjąć zupełnie inne podejście do ujawnienia nowej rundy finansowania niż do ogłoszenia zwolnień.

Aby skutecznie przewodzić, musisz zrozumieć różne style komunikacji przywódczej i sposoby ich wykorzystania.

Rodzaje stylów komunikacji przywódczej

Każdy lider ma różne style komunikacji. Będziesz mówić innym stylem, gdy potrzebujesz, aby Twój zespół był podekscytowany, w przeciwieństwie do wysyłania przyziemnej notatki o zmianie ekspresu do kawy w stołówce.

Przyjrzyjmy się różnym stylom komunikacji i sposobom ich wykorzystania w pracy.

Słuchanie

Steve Jobs jest znany z tego, że powiedział: "Zatrudniamy inteligentnych ludzi, aby mogli nam powiedzieć, co mamy zrobić", co jest lekcją stylu słuchania w komunikacji przywódczej.

Styl komunikacji polegający na słuchaniu odnosi się do aktywnego zaangażowania i autentycznej próby zrozumienia przekazu, emocji i intencji rozmówcy. Styl komunikacji przywódczej polegający na słuchaniu to:

Aktywny : Skupianie się na werbalnych i niewerbalnych wskazówkach mówcy, zadawanie pytań i bardziej szczegółowe zgłębianie pomysłu

: Skupianie się na werbalnych i niewerbalnych wskazówkach mówcy, zadawanie pytań i bardziej szczegółowe zgłębianie pomysłu Refleksyjny : Parafrazowanie lub podsumowywanie przekazu mówcy w celu potwierdzenia dokładnego zrozumienia

: Parafrazowanie lub podsumowywanie przekazu mówcy w celu potwierdzenia dokładnego zrozumienia Empatyczny: Uznanie uczuć i perspektyw mówcy

**Dlaczego słuchanie jest dobrym stylem komunikacji?

Słuchanie buduje połączenia i zaufanie w Teams. Sprawia, że Teams lepiej współpracuje, łącząc pomysły wszystkich członków zespołu. Różnorodność rozwija się, gdy lider słucha.

Pomaga zachować spokój w emocjonalnie naładowanych lub napiętych sytuacjach. Liderzy mogą gasić wielkie pożary poprzez uważne słuchanie i potwierdzanie: "To w porządku być niespokojnym. Rozumiem, co czujesz", liderzy mogą gasić wielkie pożary.

**Kiedy słuchanie jest właściwym stylem komunikacji?

Słuchanie jest doskonałym stylem komunikacji w następujących sytuacjach.

Burza mózgów w celu rozwiązania złożonych problemów

Rozwiązywanie trudnych sytuacji, takich jak skargi klientów lub rezygnacja pracownika

Gdy lider jest nowy w zespole i połączenia nie są jeszcze silne

Gdy wśród członków zespołu występuje deficyt zaufania

Doradztwo

Pracownicy oczekują od liderów biznesu wskazówek. Chociaż lider nie może mieć wszystkich odpowiedzi, oczekuje się od niego, że poprowadzi swoje Teams właściwą ścieżką. Stylem komunikacji, który sprawdza się tutaj najlepiej, jest doradzanie.

Ten styl komunikacji charakteryzuje się następującymi cechami:

Dawanie kontekstu : Oferowanie perspektywy, opartej na doświadczeniu lub widoczności, której Teams mogą nie mieć

: Oferowanie perspektywy, opartej na doświadczeniu lub widoczności, której Teams mogą nie mieć Udostępnianie doświadczenia : Przywoływanie podejść z przeszłości w celu zarekomendowania odpowiedzi na dany problem

: Przywoływanie podejść z przeszłości w celu zarekomendowania odpowiedzi na dany problem Oferowanie rekomendacji : Sugerowanie kilku opcji, z których zespół może wybrać na podstawie swoich spostrzeżeń

: Sugerowanie kilku opcji, z których zespół może wybrać na podstawie swoich spostrzeżeń Dostarczanie informacji zwrotnych: Identyfikowanie luk w bieżącej wydajności i sugerowanie sposobów jej poprawy

**Dlaczego doradzanie jest dobrym stylem komunikacji?

Jest to bezpośredni sposób rozwiązywania problemów, buduje poczucie niezawodności, przyspiesza podejmowanie decyzji i wykorzystuje wiedzę i doświadczenie lidera z korzyścią dla całego zespołu.

**Kiedy doradzanie jest właściwym stylem komunikacji?

Nikt nie lubi rad, które nie są potrzebne. Dlatego styl komunikacji polegający na doradzaniu musi być stosowany ostrożnie. Jest on najlepszy w następujących sytuacjach.

Gdy zespół przychodzi z problemem, którego nie był w stanie rozwiązać po wypróbowaniu wszystkiego, co było możliwe

Podczas przeprowadzania przeglądów/retrospektyw, kiedy oczekuje się porady

Podczas sesji mentorskich/coachingowych

Kierowanie

Kierowanie odnosi się do wydawania jasnych, zwięzłych i autorytatywnych instrukcji lub komend, które prowadzą członków zespołu, często w sposób bezpośredni i jednoznaczny, do zrobienia tego, co należy zrobić.

Kierowniczy styl komunikacji w zarządzanie zespołem charakteryzuje się następującymi cechami:

Jasność : Konkretne, jednoznaczne wskazówki, które określają co, jak i kiedy należy zrobić

: Konkretne, jednoznaczne wskazówki, które określają co, jak i kiedy należy zrobić Natychmiastowa informacja zwrotna: Bezpośrednia informacja zwrotna, która jest natychmiast dostarczana, jeśli wydajność jest poniżej normy

Decyzyjność: Zdecydowane decyzje są jasno komunikowane zespołowi

**Dlaczego kierowanie jest dobrym stylem komunikacji?

Kierowanie jest proste i jednoznaczne. Nie pozostawia komunikacji otwartej na (błędną) interpretację, tworząc spójność i znajomy kontekst wśród członków zespołu.

Choć jest to styl autorytatywny, nie należy go mylić z podejściem autorytarnym. Firmy, które stosują ten styl komunikacji, często mają wystarczającą kontrolę i równowagę, aby utrzymać demokratyczny charakter procesu.

**Kiedy kierowanie jest właściwym stylem komunikacji?

Kierowanie jest odpowiednie - a nawet konieczne - w sytuacjach wysokiego ciśnienia, nagłych wypadkach i napiętych terminach. W biznesie ten styl komunikacji jest często wykorzystywany w sytuacjach kryzysowych. Na przykład, jeśli w fabryce dojdzie do wypadku, liderzy polecą swoim teamom, aby natychmiast udali się do domów, zbadali się u lekarza, nie rozmawiali z prasą itp.

Oddelegowane zadania

Oddelegowany styl komunikacji odnosi się do zdolności lidera do radzenia sobie z pracą i skutecznego zrobienia rzeczy. Skuteczne oddelegowanie wymaga zdefiniowania następujących elementów.

Zadanie : Co musi zostać zrobione

: Co musi zostać zrobione Metoda (jeśli dotyczy): Jak to ma być zrobione?

(jeśli dotyczy): Jak to ma być zrobione? Standardy : Jakie są kryteria akceptacji dla zadania

: Jakie są kryteria akceptacji dla zadania Termin : Kiedy praca musi zostać zakończona?

: Kiedy praca musi zostać zakończona? Kontekst: Wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być przydatne

**Dlaczego oddelegowanie jest dobrym stylem komunikacji?

Każdy lider musi oddelegować zadania, bez których nie byłby w stanie zakończyć żadnej pracy. Co więcej, takie podejście zapewnia przejrzystość i autonomię członkom Teams, którzy mogą przejąć własność za swoje wyniki.

**Kiedy delegowanie zadań jest dobrym stylem komunikacji?

Oddelegowanie jest zawsze dobrą praktyką, zwłaszcza gdy lider potrzebuje wsparcia do zrobienia swojej pracy.

Motywowanie

Motywujący styl komunikacji koncentruje się na inspirowaniu i zachęcaniu członków zespołu do osiągania jak najlepszych wyników i osiągania celów osobistych i organizacyjnych.

Motywowanie charakteryzuje się tym, że:

Wyrażanie przekonania : Wypowiadanie słów, które walidują członków teamu i wzbudzają w nich zaufanie

: Wypowiadanie słów, które walidują członków teamu i wzbudzają w nich zaufanie Dostarczanie wyzwań : Ustawienie jasnych i osiągalnych celów, które stanowią wyzwanie dla członków zespołu, aby dążyli do czegoś więcej

: Ustawienie jasnych i osiągalnych celów, które stanowią wyzwanie dla członków zespołu, aby dążyli do czegoś więcej Zachęcanie do samorozwoju: Rekomendowanie sposobów i środków na rozwój osobisty; oferowanie wysyłania członków zespołu na warsztaty/szkolenia itp.

**Dlaczego motywowanie jest dobrym stylem komunikacji?

Każdy potrzebuje po swojej stronie cheerleaderki. Motywujący styl komunikacji przywódczej buduje poczucie zaufania, uznania, akceptacji i zachęty wśród członków zespołu. Pomaga ludziom poczuć się widzianymi.

**Dlaczego motywowanie jest właściwym stylem komunikacji?

Chociaż zawsze dobrze jest powiedzieć kilka motywujących słów, jest to korzystne w sytuacjach, w których:

Morale zespołu są nieco niskie

Wyzwanie, przed którym stoisz, wydaje się nie do pokonania

Próbujesz czegoś nowego i martwisz się o wynik

Nauczanie

Styl komunikacji polegający na nauczaniu odnosi się do przekazywania wiedzy, umiejętności i spostrzeżeń liderów członkom ich zespołów. Skuteczne nauczanie obejmuje połączenie wyraźnych instrukcji, zachęcania do ciekawości i budowania środowiska, w którym nauka ma wartość.

Nauczający styl komunikacji charakteryzuje się następującymi cechami:

Objaśnienia : Rozkładanie złożonych pomysłów na zrozumiałe części

: Rozkładanie złożonych pomysłów na zrozumiałe części Zachęcanie do zadawania pytań : Tworzenie atmosfery, w której członkowie Teams czują się komfortowo zadając pytania

: Tworzenie atmosfery, w której członkowie Teams czują się komfortowo zadając pytania Eksperymentowanie : Wspólna praca nad rozwiązywaniem problemów, burze mózgów, testowanie pomysłów w środowiskach typu sandbox itp.

: Wspólna praca nad rozwiązywaniem problemów, burze mózgów, testowanie pomysłów w środowiskach typu sandbox itp. Pomoc z zewnątrz: Organizowanie warsztatów i symulacji z ekspertami spoza organizacji

**Dlaczego nauczanie jest dobrym stylem komunikacji?

W świecie, w którym wiele prac wykonywanych ręcznie ulega automatyzacji, praca oparta na wiedzy pozostaje tym, co pozostanie. Aby pracownicy byli kompetentni, czasami trzeba ich nauczyć tego, czego nie wiedzą. W takich przypadkach nauczanie jest świetnym sposobem.

**Kiedy nauczanie jest właściwym stylem komunikacji?

Nauczanie jest szczególnie skuteczne, gdy transfer wiedzy ma kluczowe znaczenie, np. w laboratoriach badawczych. Świetnie sprawdza się również w przypadku udostępniania wiedzy między działami, gdzie lider sprzedaży uczy zespoły produktowe o potrzebach/wymaganiach klientów.

Coaching

Coaching jest interpretacją stylu nauczania w komunikacji przywódczej. Koncentruje się na prowadzeniu członków zespołu do odkrywania rozwiązań i realizacji ich potencjału poprzez autorefleksję, ustawienie celów i planowanie działań.

Coachingowy styl komunikacji przywódczej charakteryzuje się następującymi cechami:

udostępnianie osobistych doświadczeń : Wzbogacanie nauczania poprzez udostępnianie doświadczeń i wyciągniętych wniosków

: Wzbogacanie nauczania poprzez udostępnianie doświadczeń i wyciągniętych wniosków Zachęcanie do odpowiedzialności : Rozliczanie członków zespołu z postępów w realizacji celów i robienie tego z poczuciem odpowiedzialności.

: Rozliczanie członków zespołu z postępów w realizacji celów i robienie tego z poczuciem odpowiedzialności. Samoocena : Oferowanie ram i modeli do oceny własnych wyników

: Oferowanie ram i modeli do oceny własnych wyników Refleksja: Zarówno dla pracownika, jak i lidera, umożliwiająca wzajemny rozwój

**Dlaczego coaching jest dobrym stylem komunikacji?

Coaching koncentruje się na dostarczaniu ludziom narzędzi, technik i zachęt, których potrzebują, aby się rozwijać. Korzystając z tego stylu komunikacji, liderzy mogą wydobyć z członków swojego zespołu to, co najlepsze.

**Kiedy coaching jest właściwym stylem komunikacji?

Coaching jest najlepszy, gdy:

Jest czas na rozwiązanie problemu lub poczynienie postępów

Potrzebne są zmiany osobiste lub behawioralne, takie jak rozwój nastawienia na rozwój lub praca nad umiejętnościami prezentacji

Pracownik chce poczynić postępy, ale nie wie jak to zrobić

Teraz, gdy poznaliśmy już różne style komunikacji, zobaczmy, jak wpływają one na dynamikę zespołu.

Rola komunikacji lidera w dynamice teamu

Pracownicy w różnych organizacjach podejmują decyzje w oparciu o to, jak się czują. Jeśli informacja zwrotna sprawia, że czują się atakowani, mogą zacząć się bronić. Jeśli zmiana polityki wydaje się restrykcyjna, mogą protestować.

Zasadnicza część tego, jak pracownicy czują się w miejscu pracy, jest określana przez komunikację przywódczą. Może to mieć wpływ na różne czynniki organizacyjne. Oto kilka z nich.

Budowanie zespołu

Lider - menedżer lub przełożony - jest kotwicą każdego zespołu. Ich strategia komunikacji utrzymuje Teams razem. To:

Tworzy jedność i cel

Buduje zgodność w kierunku wspólnych celów opartych na jasnej wizji

Umożliwia budowanie opartych na zaufaniu i znaczących relacji z liderem i członkami zespołu

Wspiera kreatywność, współpracę i innowacyjność

Ułatwia rozwiązywanie konfliktów

Krótko mówiąc, komunikacja przywódcza buduje wydajne, skuteczne i odporne Teams.

Rekrutacja Badania pokazują, że dla pracowników z pokolenia Z misja organizacji jest równie ważna jak sama praca. Komunikacja z liderami odgrywa kluczową rolę w postrzeganiu organizacji:

Przekazywanie misji, wizji i wartości, aby zaangażować tych, którzy są z nimi zgodni

Prezentowanie kultury firmy w przekonujący sposób

Angażowanie w dialog podczas procesu rekrutacji, budowanie pozytywnych relacji z kandydatami

Wyczyszczone cele i oczekiwania wobec kandydata

Zatrzymanie pracowników

Skuteczność komunikacja w zespole tworzy przejrzystą, integracyjną i wspierającą kulturę, w której pracownicy czują się docenieni, zrozumiani i połączeni.

Aby to osiągnąć, komunikacja przywódcza musi obejmować:

Uznanie wysiłków i osiągnięć pracowników

Komunikację dotyczącą możliwości rozwoju kariery

Dyskusje na temat rozwoju zawodowego

Rozmowy poza firmą na temat tego, co inspiruje/motywuje daną osobę

Lepsza wydajność Teams

Dobra komunikacja przywódcza to świetny punkt wyjścia. Liderzy odpowiadają uprzejmie, gdy rozmawiają ze swoimi zespołami w sposób otwarty i przejrzysty.

Możliwość dyskutowania, debatowania i nie zgadzania się tworzy poczucie wspólnoty i własności. Ta emocjonalna inwestycja znacząco podnosi morale, zwiększa zaangażowanie i motywuje jednostki do wykraczania poza swój wkład.

Stosowanie stylów przywództwa dla skutecznej komunikacji przywódczej

Style przywództwa i style komunikacji idą w parze. Podobnie jak style przywództwa, które są często dostosowywane i ewoluują w zależności od sytuacji, tak samo jest z komunikacją.

Na przykład lider, którego preferowanym stylem komunikacji jest słuchanie lub coaching, może być zmuszony do kierowania w czasach kryzysu.

Nawet Warren Buffet, znany ze swojego leseferyzmu stylu zarządzania może zacząć doradzać lub nauczać, jeśli coś pójdzie nie tak.

Poniżej znajduje się kilka świetnych przykładów dobrej komunikacji przywódczej.

Brian Chesky ogłaszający zwolnienia na początku pandemii

Airbnb bardzo ucierpiał, gdy branża turystyczna została całkowicie zakończona na początku 2020 roku. Firma musiała zwolnić 25% swoich pracowników, aby utrzymać się na powierzchni. Brian Chesky, dyrektor generalny firmy, napisał w tej sprawie przejmujący i pełen empatii komunikat do Teams. Wyjaśnił, jak i dlaczego podjęto taką decyzję. Zaoferował też wszelką pomoc, jakiej mogliby potrzebować zwolnieni pracownicy.

E-mail CEO Airbnb do zwolnionych pracowników

Via Airbnb Dla tych, którzy są zainteresowani komunikacją w czasach kryzysu, jest to świetny przykład.

List Andy'ego Jassy'ego do akcjonariuszy z 2022 roku

Dyrektorzy generalni i liderzy biznesu regularnie piszą listy do akcjonariuszy. W 2022 roku Andy Jassy, dyrektor generalny Amazon, napisał o ich różnych zmianach.

Długi list Andy'ego dotyczy wyzwań, dezinwestycji, zwolnień i zmiany priorytetów. Omawia również odnowioną strategię inwestycyjną i nadzieje na przyszłość.

List ten jest świetnym punktem wyjścia dla tych, którzy są odsetkami w komunikacji z liderami, którzy splatają historię z liczb.

Pierwszy list Satyi Nadelli jako CEO

Kiedy Satya Nadella objął stanowisko CEO Microsoftu, wysłał list do swoich pracowników e-mail do wszystkich pracowników z pytaniami (kim jestem? dlaczego tu jestem? co robimy dalej? itp.) i odpowiedziami.

Przyjmuje osobisty motywacyjny styl komunikacji, aby się przedstawić i nadać ton swojej kadencji jako lidera.

Pierwszy list Satyi Nadelli jako CEO

via The Verge Przeczytaj list w całości, aby zobaczyć, jak można budować emocje wokół tak znaczącej zmiany organizacyjnej.

Bonus: Oto jak indira Nooyi, była CEO PepsiCo, napisała do nadrzędnych pracowników, aby im podziękować.

Techniki powodzenia we wdrażaniu stylów komunikacji w przywództwie

Bez względu na to, jaki styl komunikacji w przywództwie wybierzesz, oto kilka technik, których możesz użyć, aby wdrożyć je do codziennej praktyki. Jeśli jesteś w pełni zdalnym zespołem, to free oprogramowanie do zarządzania projektami takie jak ClickUp do zrobienia.

Przeprowadzaj regularne kontrole (styl słuchania)

Słuchaj swojego teamu w formalny i nieformalny sposób. W ramach formalnej praktyki zaplanuj spotkania jeden na jeden, aby zachęcić członków zespołu do udostępniania swoich osiągnięć, potrzeb i wyzwań. Podczas tych sesji omawiaj postępy, rozwiązuj problemy i oferuj wsparcie.

Na co dzień zwracaj uwagę na rozmowy swojego zespołu. Widok czatu w ClickUp umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym pomiędzy członkami Teams, na co możesz zwracać uwagę. Wykrywanie współpracy w ClickUp informuje, kto jest online, dzięki czemu można z nim rozmawiać offline, gdy jest dostępny.

widok czatu ClickUp dla stylu komunikacji lidera słuchającego_

Udostępnianie wiedzy (styl nauczania)

W sytuacjach, w których musisz uczyć, spróbuj Dokumenty ClickUp . Możesz bez wysiłku zbudować bazę wiedzy, napisać wiki lub połączyć pomysły w cykl pracy.

Aby nauczyć konkretnych pojęć, zapisz szczegółowo powyższe elementy - wyjaśnienia, kontekst, materiały szkoleniowe itp. i udostępniaj je zespołowi. Co więcej? Użyj ClickUp Brain do podsumowania i korekty.

Budowanie wiedzy organizacyjnej na ClickUp Docs

Jeśli jesteś typem oddelegowanym, Zadania ClickUp to świetne miejsce do gromadzenia wszystkich informacji potrzebnych zespołowi, takich jak opis zadania, metoda, standardy, terminy i kontekst. Możesz również przypisywać komentarze członkom zespołu, zapraszać do odpowiedzi lub przekształcać komentarze w zadania.

Deleguj lepiej z zadaniami ClickUp

Burza mózgów (styl nauczania i doradzania)

Uczyń swoje porady interaktywnymi dzięki Tablica ClickUp . Wizualnie wyjaśniaj złożone koncepcje lub oferuj wieloetapowe porady, łącząc rysunki, notatki, diagramy hierarchii i nie tylko.

tablica ClickUp do nauczania i doradzania w zakresie stylów komunikacji_

Listy kontrolne (styl kierowania)

Jeśli kierujesz zespołem, którego praca musi spełniać określone standardy, pokieruj nim tak, by postępował zgodnie z listą kontrolną. Zadania ClickUp pozwalają dodawać listy kontrolne indywidualnie do każdego zadania lub tworzyć szablony i stosować je do podobnych zadań.

Ustawienie celów (styl coachingowy i motywujący)

Poprowadź swój zespół w kierunku wspólnego celu cele komunikacyjne poprzez stałą widoczność. ClickUp Goals został stworzony dla liderów, którzy muszą śledzić pracę w stosunku do strategii za pomocą mierzalnych celów.

Mierz powodzenie za pomocą kluczowych wyników

Uporządkuj cele w folderach

Ustawienie celów liczbowych, pieniężnych, prawda/fałsz i zadań

Automatyzacja śledzenia postępów

cele ClickUp dla motywujących stylów komunikacji_

Jeśli jesteś nowym liderem, wypróbuj niektóre z następujących rozwiązań Szablony planów komunikacji ClickUp aby nadać swoim wiadomościom strukturę.

Komunikuj się lepiej z ClickUp

Chociaż omówiliśmy różne style komunikacji przywódczej i sposoby ich wdrażania, ważne jest, aby zrozumieć, że nie wykluczają się one wzajemnie.

Styl komunikacji nie jest typem osobowości. Możesz użyć stylu komunikacji najlepszego dla danej sytuacji. Możesz także użyć kombinacji stylów.

Na przykład, jeśli pracownik utknął na długo w jednym kroku, można przeplatać kierujący styl komunikacji z metodami coachingowymi. Możesz także połączyć motywujący styl komunikacji ze stylem oddelegowania, aby zapewnić, że zespół jest podekscytowany swoją pracą.

Jeśli, jak mówi Goizueta, nie możesz tego oddelegować, ustaw systemy, których potrzebujesz, aby to opanować. Obszar roboczy ClickUp do zarządzania projektami i komunikacji został zaprojektowany właśnie w tym celu.

Zmniejsza lukę komunikacyjną między Tobą a Twoimi Teams. Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś!

Najczęściej zadawane pytania dotyczące stylów komunikacji liderów

1. Czym jest styl komunikacji w przywództwie?

Styl komunikacji w przywództwie odnosi się do sposobu, w jaki dostawcy przekazują wiadomości, udostępniają informacje i przekazują informacje zwrotne członkom swojego zespołu. Obejmuje on ton, język, metody i częstotliwość komunikacji używanej przez lidera do interakcji z innymi osobami w organizacji.

2. Jakie są cztery rodzaje stylów komunikacji?

Cztery podstawowe style komunikacji to pasywny, agresywny, pasywno-agresywny i asertywny.

Każdy styl odzwierciedla inny sposób wyrażania siebie i interakcji z innymi, wpływając na dynamikę interpersonalną i skuteczność komunikacji.

3. W jaki sposób komunikacja wpływa na styl przywództwa?

Komunikacja jest podstawowym czynnikiem kształtującym i definiującym styl przywództwa, a sposób, w jaki lider komunikuje się - werbalnie, niewerbalnie lub poprzez swoje działania - dramatycznie wpływa na to, jak kierowane są jego Teams.

Dla przykładu, komunikacja oparta na transakcjach podczas wydarzenia transformacyjnego może demotywować pracowników, powodując ich odejście. Z drugiej strony, przemyślana komunikacja dotycząca drobnych zmian - takich jak zmiana dostawcy ubezpieczeń - może sprawić, że pracownicy poczują się wspólnotą i przynależnością.

Sposób komunikacji jest najważniejszym wyznacznikiem skuteczności lidera.