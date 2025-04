SAFe vs. Scrum: Wybierz odpowiednią platformę dla siebie

Spotify ma unikalne ustawienia: małe, autonomiczne zespoły pracują niezależnie, każdy koncentrując się na określonej części produktu.

Te zespoły są zasadniczo mini-startupy w ramach Spotify , uprawnione do poprawiania, aktualizowania, a nawet przebudowywania swojej sekcji bez przerywania czegokolwiek innego. Żadnego czekania - czysta, zwinna struktura scrumowa w akcji.

Tymczasem Philips, globalny gigant z wielofunkcyjnymi zespołami zajmującymi się sprzętem, oprogramowaniem i obsługą klienta (by wymienić tylko kilka), przyjął SAFe, zwinne praktyki aby zharmonizować swoje wysiłki w geograficznie dystrybuowanych Teams. Ich celem jest skrócenie czasu wprowadzania produktów na rynek i poprawa jakości.

Jedno jest pewne: Scrum czy SAFe, wszystkie firmy muszą zintegrować zwinny framework ze swoim przepływem pracy, aby usprawnić działania. Ten blog zajmie się SaFe vs. Scrum i Scrum@Scale i pomoże zrozumieć podobieństwa, różnice i czynniki, które należy wziąć pod uwagę w przypadku każdej z tych ram.

Dogłębne spojrzenie na Scrum

Scrum to framework zarządzania, który pomaga Teams organizować, współpracować i dostosowywać się, aby skutecznie dostarczać wyniki. Rozwija się dzięki krótkim cyklom pracy (sprintom), jasno określonym rolom i regularnym informacjom zwrotnym.

Przeanalizujmy to na prostym przykładzie.

Jeśli miałbyś założyć restaurację, masz dwa sposoby na prowadzenie show: albo ty i twój partner wtrącacie się nawzajem w swoje zadania, tworząc chaos, albo dzielicie się na mniejsze, skoncentrowane Teams.

Jedna grupa doskonali przepisy, druga zajmuje się pakowaniem, a trzecia zarządza marketingiem. Każdy zespół ma swoje własne zadania, pracuje w krótkich cyklach, spotyka się codziennie w celu udostępniania aktualizacji i dostosowuje się w oparciu o testy smaku i opinie klientów.

Plusy i minusy Scrum

Pros Cons Elastyczność: Teams mogą szybko dostosowywać się do zmian. Krzywa uczenia się: Wymaga odpowiedniego szkolenia. Szybsza dostawa: Przyrostowe wydania zapewniają zadowolenie interesariuszy. Wyzwania związane ze skalowaniem: Nie jest idealne dla dużych, złożonych projektów. Współpraca: Otwarta komunikacja poprawia pracę zespołową. Zależność od Teams: Polega na doświadczonych i zmotywowanych osobach. Zadowolenie niestandardowe: Regularne aktualizacje uwzględniają opinie użytkowników. Limit dla małych Teams: Najlepiej sprawdza się w przypadku 3-10 członków.

Przykład: Firma zajmująca się grami używa Scruma do cotygodniowych aktualizacji swojej aplikacji, utrzymując zaangażowanie graczy dzięki nowym funkcjom. Jednak w przypadku rozszerzenia projektu na większy projekt dla wielu graczy, koordynacja między zwinnymi teamami staje się wąskim gardłem, podkreślając wyzwania związane ze skalowaniem Scruma.

Dla kogo Scrum jest najlepszy?

Jedno słowo: Zespoły programistyczne. Ale to nie wszystko.

Scrum sprawdza się w rozwój oprogramowania i odchudzonych produktów, startupach i mniejszych teamach zajmujących się dynamicznymi projektami, nieznanymi rozwiązaniami lub częstymi opiniami klientów. Jest idealny dla teamów, które potrzebują iteracyjnych procesów, aby szybciej dostarczać wyniki.

Procesy i role w Scrumie

Procesy:

Właściciel Produktu tworzy Backlog Produktu, ustalając priorytety zadań Zespół dzieli zadania na mniejsze części, tworząc Backlog Sprintu Praca jest zakończona w sprintach (2-4 tygodnie) Codzienne Standupy utrzymują wszystkich w ryzach Pod koniec sprintu wyniki są analizowane, a wnioski notowane

Role:

Właściciel produktu : Priorytetyzuje zadania i zapewnia, że zespół dostarcza wartość biznesową

: Priorytetyzuje zadania i zapewnia, że zespół dostarcza wartość biznesową Lider Scrum: Trenuje zespół, ułatwia spotkania i usuwa przeszkody

Zespół deweloperski: Eksperci z różnych funkcji, którzy są właścicielami i zakończyli zadania

Fun Fact: Amazon Jeff Bezos ukuł "zasadę dwóch pizz która mówi, że zespół Scrum powinien być na tyle mały, aby można było go nakarmić dwiema pizzami.

Wprowadzenie do SAFe (Scaled Agile Framework)

Mówiąc najprościej, SAFe (Scaled Agile Framework) to framework Agile zaprojektowany, aby pomóc dużym organizacjom w zarządzaniu wieloma zespołami pracującymi nad złożonymi projektami. Opiera się na trzech metaforycznych filarach: Teams, Program i Portfolio. Filary te oferują elastyczność, jednocześnie odpowiadając na wyzwania związane ze skalowaniem praktyk Agile.

Kiedy Ericsson, globalny lider telekomunikacyjny, stanął w obliczu wyzwań związanych z zarządzaniem zespołami na różnych kontynentach, zwrócił się do SAFe.

Dzięki SAFe Agile Release Trains i ustrukturyzowanemu zarządzaniu, Ericsson osiągnął :

Poprawa spójności : Teams w różnych lokalizacjach pracowały płynnie w ramach spójnych praktyk Agile

: Teams w różnych lokalizacjach pracowały płynnie w ramach spójnych praktyk Agile Szybsze wprowadzanie produktów na rynek : Szybsze cykle wydawnicze dzięki ciągłej integracji

: Szybsze cykle wydawnicze dzięki ciągłej integracji Lepsza współpraca : Międzyfunkcyjne udostępnianie wiedzy i wspólne rozwiązywanie problemów

: Międzyfunkcyjne udostępnianie wiedzy i wspólne rozwiązywanie problemów Przewidywalne dostawy : Wyczyszczone kamienie milowe zapewniają przejrzystość i niezawodność

: Wyczyszczone kamienie milowe zapewniają przejrzystość i niezawodność Większe zadowolenie klientów: Szybsza dostawa i poprawa jakości zwiększyły zaufanie

Plusy i minusy SAFe

Plusy Konsekwencje Skalowalny: Idealny dla dużych, rozproszonych Teamów Złożony: Wdrożenie wymaga znacznego wysiłku i szkoleń Dostosowanie: Zapewnia zespołom pracę nad wspólnymi celami Biurokratyczny: Może wprowadzać warstwy nadzoru Szybsza dostawa: Ciągła integracja przyspiesza wydania Wyzwania niestandardowe: Może nie pasować do wszystkich kultur organizacyjnych

Poprawa jakości: Wbudowane praktyki jakościowe zmniejszają liczbę defektów: Dodaje procesy, które mogą spowolnić pracę mniejszych Teams Przewidywalność: Wyczyszczone kamienie milowe usprawniają śledzenie postępów | Zależność od narzędzi: Powodzenie zależy w dużej mierze od konkretnych narzędzi

Przykład: Międzynarodowa firma produkcyjna przyjęła SAFe w celu usprawnienia współpracy między funkcjami. Chociaż osiągnęli lepsze dostosowanie i szybsze dostarczanie produktów, początkowa faza szkolenia zajęła miesiące, podkreślając stromą krzywą uczenia się SAFe.

Dla kogo SAFe jest najlepsze?

SAFe jest idealnym rozwiązaniem dla dużych organizacji zarządzających zespołami interdyscyplinarnymi i złożonymi projektami.

Jest to korzystne dla:

Enterprise, które potrzebują spójności między działami

Organizacji z geograficznie rozproszonymi teamami

Enterprise dążących do integracji Agile na poziomie przedsiębiorstwa

🧠 Czy wiesz: Pomimo tego, że SAFe ma największy sens dla Enterprise spośród innych frameworków, tylko

26% użytkowników Agile raportowało przyjęcie SAFe

.

Strategia wdrażania i zarządzanie w SAFe

Zarządzanie w SAFe zapewnia dostosowanie i odpowiedzialność poprzez dobrze zdefiniowane procesy i metryki.

Kluczowe elementy obejmują:

Planowanie : Ustalenie ról, obowiązków i cykli pracy w celu zapewnienia przejrzystości

: Ustalenie ról, obowiązków i cykli pracy w celu zapewnienia przejrzystości Monitorowanie KPI : Śledzenie postępów za pomocą wskaźników, takich jak czas wprowadzenia produktu na rynek i jakość

: Śledzenie postępów za pomocą wskaźników, takich jak czas wprowadzenia produktu na rynek i jakość Raportowanie zgodności: Zapewnienie zgodności ze standardami branżowymi

Zarządzanie jest kluczową częścią Lean Portfolio Management w ramach SAFe, a obowiązki często spadają na role takie jak SAFe Program Consultant (SPC) lub Chief Scrum Master (CSM)

Liderzy ci:

Nadzorują szkolenia Agile Release Trains

Zarządzają ryzykiem i zgodnością

Wspierają współpracę między programami

Kluczowe różnice między Scrumem a SAFe

Mimo że należą do tej samej rodziny Agile, Scrum i SAFe zaspokajają różne potrzeby. Podzielmy je i zobaczmy, jak wypadają w porównaniu.

1. Struktura i ramy organizacyjne

Scrum jest lekki i rozwija się w małych, samoorganizujących się zespołach (5-9 członków) pracujących w krótkich 2-4 tygodniowych sprintach. Nie ma hierarchii - wiele zespołów scrumowych i ich członków dzieli równą odpowiedzialność, kierując się rolami takimi jak Scrum Master i Właściciel Produktu. Wymagania ramowe obejmują Rejestr Produktu (Product Backlog), Rejestr Sprintu (Sprint Backlog) i regularne cykle sprintów.

💿 SAFe jest jednak stworzony dla dużych Enterprise z wieloma Teams. Jest wysoce ustrukturyzowany, z warstwami takimi jak Portfolio, Program i Teams do zarządzania złożonymi projektami. SAFe wymaga szczegółowych sesji planowania, takich jak Planowanie Przyrostu Programu (PI), oraz dostosowania pracy między zespołami w ciągu 8-12 tygodni

Przykład:

Startup opracowujący nową funkcję aplikacji skorzystałby na prostocie i szybkości Scruma

Międzynarodowa firma telekomunikacyjna, taka jak Ericsson, potrzebuje SAFe do zarządzania rozproszonymi Teamsami i zapewnienia spójności

2. Role i zależności

Scrum opiera się na trzech rolach: Właściciel Produktu, Scrum Master i Deweloper. Teams samodzielnie zarządzają i radzą sobie z zależnościami poprzez codzienną komunikację, przeglądy sprintów i retrospektywy.

SAFe wprowadza bardziej wyspecjalizowane role, takie jak **Menedżerowie Produktu, Architekci Systemów i Inżynierowie ds. Zależności są rozwiązywane podczas planowania PI i regularnych wydarzeń synchronizacyjnych, aby zapewnić płynną współpracę.

Przykład:

Zespół Scrum zajmujący się aktualizacją witryny e-commerce komunikowałby się bezpośrednio w celu rozwiązania zależności

Zespół SAFe opracowujący samojezdny samochód korzystałby z ustrukturyzowanych spotkań i narzędzi w celu dostosowania sprzętu, oprogramowania i zespołów testujących

3. Podejście do dostarczania

Scrum kładzie nacisk na częste, przyrostowe aktualizacje w krótkich cyklach, umożliwiając szybkie wprowadzanie zmian w oparciu o informacje zwrotne. Chodzi o szybsze dostarczanie funkcjonalnych elementów produktu.

z kolei SAFe koncentruje się na dostarczaniu zintegrowanych rozwiązań w ramach dłuższych Program Increments. Jego ustrukturyzowany model dostawy zapewnia przewidywalność i jakość, idealną dla projektów na dużą skalę.

Przykład:

Scrum sprawdza się przy wdrażaniu cotygodniowych aktualizacji aplikacji społecznościowej

SAFe nadaje się do wdrożenia platformy finansowej na poziomie Enterprise z wieloma współzależnymi modułami

🔮 Przegląd różnic

Podsumowując:

Aspect Scrum SAFe Wielkość zespołu Mały (5-9 członków) Duży (wiele zespołów w różnych działach) Zakres Pojedyncze projekty Koordynacja w całym Enterprise Ramy czasowe 2-4 tygodniowe sprinty 8-12 tygodniowe przyrosty programu Najlepsze dla Startupów i małych Teams Dużych organizacji ze złożonymi projektami

Podobieństwa między Scrumem a SAFe

"Różnice, które dzielą ludzi, są niczym w porównaniu z podobieństwami, które nas łączą"

Sophie Grégoire Trudeau

kiedyś powiedziała to o ludziach, ale kto wiedział, że odnosi się to również do zwinnych frameworków!

1. Udostępnianie zasad zwinnego tworzenia oprogramowania

U podstaw obu frameworków leży Manifest Agile i jego zasady. Ustalają priorytety:

Współpraca z klientem zamiast sztywnych umów

Reagowanie na zmiany zamiast trzymania się ustalonego planu

Dostarczanie wartości poprzez działające oprogramowanie jako podstawową miarę powodzenia

Umożliwienie samoorganizującym się Teamsom wprowadzania innowacji i adaptacji

2. Współpraca i rozwój przyrostowy

Scrum i SAFe wspierają podejście oparte na współpracy, umożliwiając teamom częste dostarczanie mniejszych wartości. Zapewnia to:

Ciągłą informację zwrotną od interesariuszy

Szybsze reagowanie na zmieniające się niestandardowe potrzeby klientów

Zmniejszone ryzyko dzięki wczesnemu i regularnemu dostarczaniu

Tak więc, jeśli zbytnio martwisz się wyborem między Scrumem a SAFe, nigdy nie możesz się pomylić.

Niezależnie od tego, czy zespół Scrum wprowadza cotygodniowe aktualizacje aplikacji, czy pociąg SAFe dostarcza zintegrowane rozwiązania dla przedsiębiorstw co kwartał, oba frameworki dzielą pracę na łatwe do zarządzania części, zapewniając stały postęp

Więc, kiedy powinieneś wybrać Scrum vs. SAFe?

1. Małe teamy pracujące nad szybko zmieniającym się produktem

Scenariusz: Twój startup uruchamia nową aplikację i musisz szybko iterować z małym zespołem.

Rozwiązanie: Scrum

Świetne rozwiązanie dla teamów składających się z 5-9 członków, skupiających się na krótkoterminowych celach

Umożliwia częste aktualizacje i szybkie cykle informacji zwrotnych

Przykład: Zespół zajmujący się aplikacją do dostarczania jedzenia wykorzystuje Scrum do wydawania cotygodniowych aktualizacji funkcji w oparciu o opinie użytkowników.

2. Duże organizacje z wieloma Teams i zależnościami

Scenariusz: Twoje Enterprise ma kilka cross-funkcjonalnych teamów pracujących nad wzajemnie powiązanymi projektami.

Rozwiązanie: SAFe

Obsługuje zależności między teamami za pomocą narzędzi takich jak PI Planning

Wyrównuje wysiłki zespołów, aby osiągnąć wspólne cele

przykład: Firma telekomunikacyjna wdraża SAFe, aby zsynchronizować zespoły programistyczne i sprzętowe w skali globalnej.

3. Projekty z szybko zmieniającymi się niestandardowymi potrzebami klientów

Scenariusz: Opracowujesz produkt, który wymaga częstych uwag klientów i szybkich dostosowań.

Rozwiązanie: Scrum

Idealny do iteracyjnego rozwoju i uwzględniania ciągłych informacji zwrotnych

Przykład: Firma zajmująca się handlem elektronicznym wykorzystuje Scrum do ulepszania interfejsu użytkownika w każdym sprincie w oparciu o sugestie klientów.

Wybór odpowiedniego frameworka dla twojego teamu

Do tej pory stało się jasne, że każdy framework służy unikalnemu celowi.

Jednak wybór pomiędzy Scrumem a SAFe zależy wyłącznie od potrzeb zespołu.

Dlatego też powinieneś zadać sobie kilka pytań, które pomogą Ci w podjęciu decyzji:

Jak duży jest twój zespół i ile teamów musi ze sobą współpracować?

Czy twoje projekty są proste, czy pełne współzależności?

Czy potrzebujesz szybkich iteracji, czy też ważniejsze jest długoterminowe planowanie?

Czy interesariusze oczekują szczegółowych aktualizacji, czy widoku z lotu ptaka?

Czy potrzebujesz struktury, która skaluje się w wielu lokalizacjach geograficznych?

Jak dojrzały jest twój zespół w zakresie praktyk Agile?

Po uzyskaniu odpowiedzi, dopasowanie potrzeb zespołu do odpowiedniego frameworka jest łatwiejsze.

Czynniki do rozważenia

👥 Wielkość teamu i potrzeby w zakresie współpracy

Scrum jest idealny dla małych, samoorganizujących się teamów pracujących nad niezależnymi projektami

SAFe rozwija się w dużych organizacjach z wielofunkcyjnymi Teams wymagającymi zsynchronizowanych wysiłków

💻 Złożoność projektu

Jeśli Twój projekt jest prosty i nie wymaga zależności, wybierz Scrum

W przypadku projektów z dużymi współzależnościami i wieloma warstwami złożoności, SAFe jest najlepszym rozwiązaniem

⌛ Osie czasu dostawy

Scrum pozwala na częste dostawy w krótkich sprintach, dzięki czemu idealnie nadaje się do projektów realizowanych w szybkim tempie

SAFe koncentruje się na ustrukturyzowanych, przewidywalnych wynikach w dłuższych przyrostach

📈 Oczekiwania interesariuszy

Używaj Scrum, jeśli interesariusze są zadowoleni z mniejszych, iteracyjnych aktualizacji

Wybierz SAFe, gdy interesariusze potrzebują zintegrowanego widoku postępów w wielu zespołach

📄 Dojrzałość Agile

Scrum sprawdza się najlepiej w przypadku teamów zaznajomionych z zasadami agile i lean oraz gotowych do samodzielnego zarządzania

SAFe jest odpowiedni dla organizacji, które wykroczyły poza indywidualną zwinność zespołów i potrzebują koordynacji na poziomie Enterprise

Scrum@Scale: Połączenie najlepszych cech obu frameworków

Jeśli masz problem z podjęciem decyzji, możesz wybrać to, co najlepsze z obu światów. Tak, to istnieje!

**Poznaj Scrum@Scale - potężne połączenie prostoty Scruma i skalowalności SAFe

Oto jak to działa: **Scrum@Scale rozszerza zasady Scruma na większe organizacje. Zamiast nakładać dodatkowe warstwy hierarchii, buduje architekturę wolną od skali, tworząc sieci małych, wydajnych teamów pracujących spójnie

Cele? Osiągnięcie liniowej skalowalności bez zatapiania się w biurokracji.

Jest to minimalna biurokracja (MVB - minimum viable bureaucracy) - zapewnia ona wystarczającą strukturę, aby zachować porządek i uniknąć niepotrzebnych opóźnień, nie tłumiąc przy tym kreatywności i szybkości działania

Przykład: Wyobraźmy sobie globalną sieć detaliczną uruchamiającą platformę omnichannel. Małe Teams Scrum zajmują się projektowaniem aplikacji, integracją logistyki i funkcjami obsługi klienta. Korzystając ze Scrum@Scale, zespoły te dostosowują się do zależności poprzez Scaled Daily Scrums, a Executive Action Team kieruje transformacją i podejmowaniem decyzji.

przez Scrum@Scale

Korzyści z integracji Scrum i SAFe

✅ Elastyczność w spotkaniu ze skalowalnością

Łączy adaptacyjne podejście Scrum na poziomie zespołu z ustrukturyzowanym podejściem SAFe do skalowania

Teams pracują niezależnie, ale dostosowują się do wspólnych celów poprzez ekosystem Scrum@Scale

✅ Uproszczona współpraca

Skalowany Codzienny Scrum zapewnia ciągłą koordynację pomiędzy Teams

Udostępnianie wiedzy i przejrzystość minimalizują wąskie gardła

✅ Efektywny rozwój organizacyjny

Zachęca do organicznego skalowania we własnym tempie bez przytłaczania Teams

Wsparcie dla zasad agile w dużych przedsiębiorstwach przy minimalnych zakłóceniach

Wdrażanie zwinnych frameworków z narzędziami i wsparciem

Jak trafnie powiedział Mike Cohn: "Jeśli w przyszłym miesiącu nie będziesz lepszy, nie będziesz już zwinny" Podczas gdy zwinne frameworki promują ciągłe doskonalenie, współpracę i zdolność adaptacji, Teams nadal potrzebują zarządzania projektami, aby ustalać priorytety zadań.

Do ciągłego doskonalenia potrzebne są odpowiednie narzędzia.

Krok 1: Podziel dostarczane produkty na wykonalne zadania

Zacznij od podzielenia rezultatów na małe, wykonalne zadania. Potraktuj je jako bloki konstrukcyjne swojego domu Agile.

Używając historyjek użytkownika, możesz odzwierciedlić dokładnie to, czego potrzebują twoi użytkownicy końcowi, niezależnie od tego, czy chodzi o nową funkcję, czy o naprawienie czegoś, z czym zgłaszali problemy.

w terminologii Scrum jest to plan sprintu. Z ClickUp , możesz wziąć elementy z Backlogu Produktu, zorganizować je w Backlog Sprintu i zacząć działać - bez notatek Postit.

Automatyzuj tworzenie sprintów w ClickUp, oszczędzając czas i zmniejszając wysiłek

Studium przypadku: Sideways NYC 🤝🏻 ClickUp

Jednym z teamów, który opanował automatyzację sprintów z ClickUp jest Sideways NYC.

Przyjrzyjmy się ich podróży.

Wyzwanie: Zespół chciał przejść od śledzenia czasu do punktów sprintu, aby uzyskać bardziej zwinne podejście do monitorowania obciążenia. Jednak ręczne zarządzanie harmonogramami sprintów w zespołach i projektach było czasochłonne i podatne na błędy

Oto jak ClickUp pomógł: Korzystanie z Funkcja zautomatyzowanych sprintów ClickUp skonfigurowali dwutygodniowe cykle, które rozpoczynały się w każdy poniedziałek, automatyzując cały proces sprintu.

Kierownik projektu po prostu wprowadził liczbę cykli w zakresie projektu, a ClickUp automatycznie wygenerował wszystkie listy sprintów. Pozwoliło to zaoszczędzić znaczną ilość czasu i zapewniło spójność między Teams bez konieczności ręcznych aktualizacji

Krok 2: Efektywne zarządzanie projektami Agile

Podczas zarządzania projektami Agile, ClickUp jest jak kompas do zarządzania projektami.

Możesz nakreślić swoją kartę Agile w Dokumenty ClickUp i udostępnianie go zespołowi bez niekończących się łańcuchów e-maili.

Oto proces: Po zorganizowaniu zadań, skorzystaj z funkcji współpracy ClickUp, aby utrzymać wszystkich w pętli. Możesz oznaczać odpowiednich członków zespołu za pomocą komentarzy lub wzmianek @, zapewniając, że otrzymają oni powiadomienie i będą mogli włączyć się do pracy, gdy zajdzie taka potrzeba

Dodatkowo, spraw, aby zwinna dokumentacja stała się dziecinnie prosta, używając ClickUp Brain do opracowywania wymagań dla następnej iteracji oprogramowania. Wystarczy podać podstawowe szczegóły dotyczące funkcji lub aktualizacji, a AI wygeneruje kluczowe elementy, takie jak kontury.

ClickUp Brain sprawia, że zwinna dokumentacja staje się prostym procesem

Potrzebujesz uporządkować swoje procesy Scrum? Widok Kanban w ClickUp oferuje intuicyjny wizualny cykl pracy, dzięki któremu wszyscy są na tej samej stronie.

organizuj swoją pracę według statusu, terminu wykonania i ustalaj priorytety zadań dzięki tablicom ClickUp Kanban_

A dzięki podzadaniom i listom kontrolnym nigdy nie będziesz musiał martwić się o zapomniane kroki lub te nieznośne "drobne szczegóły"

Krok 3: Wspieranie współpracy w czasie rzeczywistym

Agile to przede wszystkim współpraca; komunikacja w czasie rzeczywistym może sprawić, że Twój zespół nabierze rozpędu. Czat ClickUp zmienia sposób komunikacji Teams poprzez integrację konwersacji bezpośrednio z ich cyklami pracy.

Każda lista, folder i przestrzeń ma swój dedykowany czat, umożliwiając członkom zespołu omawianie projektów, mając jednocześnie wszystkie istotne widoki i zadania w zasięgu jednego kliknięcia.

Ponadto możesz dodawać członków zespołu, udostępniać aktualizacje, a nawet uczynić czat prywatnym - wszystko to płynnie powiązane z odpowiednim obszarem roboczym.

dzięki temu, że wszystko znajduje się w jednym miejscu, możesz bez wysiłku przełączać się między czatem a zakończonym zadaniem.

Krok 4: Uzyskaj widoczność procesu Agile

Widoczność to kolejny element układanki Pulpity ClickUp nie zawodzi.

Dzięki konfigurowalnym pulpitom możesz monitorować postępy, śledzić wydajność i być na bieżąco z metrykami Agile, takimi jak wykresy burnup i burndown.

Śledź kluczowe wskaźniki i monitoruj wykresy wypalenia i wypalenia za pomocą ClickUp Dashboards

Niezależnie od tego, czy chodzi o zrozumienie, w jaki sposób zadania przepływają przez zespół, czy też o wykrycie wąskich gardeł, ClickUp zapewnia dane i spostrzeżenia umożliwiające korektę kursu w czasie rzeczywistym.

Przeczytaj również: 10 Free Szablonów Scrum do śledzenia cyklu pracy

Krok 5: Skorzystaj ze wsparcia i zasobów społecznościowych

Oczywiście same narzędzia nie wystarczą. Przyjęcie frameworków Agile wymaga wsparcia i społeczności. ClickUp oferuje mnóstwo jednego i drugiego, od szablonów i samouczków po aktywną społeczność użytkowników, która chętnie dzieli się wskazówkami i sztuczkami.

A gdy napotkasz przeszkodę? Zespół wsparcia jest zawsze gotowy do pomocy.

Sprint drogą do powodzenia z ClickUp

Według Raport "Puls Zawodu 53% specjalistów IT raportuje regularne korzystanie z metodologii Agile.

Do tej pory powinieneś mieć lepsze wyobrażenie o tym, który framework - Scrum czy SAF - jest odpowiedni dla Twojej organizacji. Aby wyprzedzić wyzwania i zapewnić terminową realizację, potrzebujesz zwinnego narzędzia do zarządzania projektami, które jest tak zwinne, jak Twój zespół.

W tym miejscu ClickUp wkracza do akcji jako wszechstronne narzędzie zwiększające wydajność. Moja praca nie będzie już przerwana.

Dzięki ClickUp, Twojej aplikacji do wszystkiego w pracy, przygotuj się na odblokowanie zarządzania projektami, zarządzania wiedzą i czatu - wszystko zasilane przez AI na jednej platformie.

Po co czekać? Zarejestruj się w ClickUp już dziś i zapewnij swoim frameworkom Agile wsparcie, na jakie zasługują!