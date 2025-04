Jak stworzyć skuteczne kryteria akceptacji dla swojego teamu?

Kiedy zadanie jest uważane za zrobione? Kiedy zadanie spotka się z wymaganiami. Jednak wymagania mogą być celowo niejasne lub napisane z wysokiego poziomu. Podczas gdy wymagania mówią nam, co ogólny produkt powinien do zrobienia, nie definiują one wszystkich standardów, które powinien spełniać.

Jest to zadanie innego artefaktu zwinnego zarządzania projektami, zwanego kryteriami akceptacji. W tym wpisie na blogu zbadamy, czym są kryteria akceptacji, dlaczego są potrzebne i jak napisać kryteria akceptacji dla swojego projektu.

Czym są kryteria akceptacji?

Kryteria akceptacji, wywodzące się z inżynierii oprogramowania, to zestaw warunków, które musi spełnić nowa funkcja / przyrost, aby została uznana za zakończoną.

W dosłownym tłumaczeniu są to kryteria, na podstawie których funkcja zostanie zaakceptowana przez właściciela produktu lub niestandardowego klienta.

Charakterystyka skutecznych kryteriów akceptacji

Kryteria akceptacji są ostatnim punktem kontrolnym tego, czy produkt/funkcja jest gotowa dla użytkownika. Są one pieczęcią zatwierdzającą, że produkt/funkcja jest wystarczająco dobra do produkcji.

Aby kryteria akceptacji były skuteczne, muszą być

Zorientowanie na użytkownika: Teams tworzą kryteria akceptacji z perspektywy użytkownika, aby zapewnić zgodność z celami biznesowymi.

Zorientowanie na wynik: W przeciwieństwie do historii użytkownika, kryteria akceptacji definiują pożądany rezultat. Dlatego też muszą być mierzalne.

Specyficzne: Każde kryterium musi być specyficzne i dotyczyć jednego aspektu funkcji.

Na przykład "musi być zgodny z dziesięcioma najważniejszymi lukami OWASP" może być skutecznym kryterium, ponieważ jest specyficzny tylko dla bezpieczeństwa.

Zwięzłość: Muszą to być krótkie zdania. Muszą używać języka i nomenklatury, których zespół programistów używa i z którymi czuje się komfortowo.

Niezależne: Dobrze jest upewnić się, że jedno kryterium akceptacji nie zależy od innego, tworząc sieć zawiłości.

Testowalność: To najważniejszy aspekt. Dobre kryterium akceptacji musi być testowalne. Zazwyczaj w formie wyników "tak" lub "nie".

Dlaczego kryteria akceptacji mają znaczenie?

Każdy zespół programistyczny wie , jak zbierać wymagania w zwinny sposób, aby dokładnie określić, czego potrzebuje właściciel produktu/niestandardowy klient. Dlaczego więc potrzebujemy kolejnego artefaktu? Oto dlaczego.

Wspólny kontekst

Kryteria akceptacji zapewniają wspólne zrozumienie każdej funkcji przez właścicieli produktu, deweloperów i analityków jakości. Pozwalają uniknąć nieporozumień, subiektywnych interpretacji i potencjalnych nieporozumień.

Dostosowanie produktu

Kryteria akceptacji służą jako skala mierząca zgodność produktu/funkcji z wymaganiami, celami i zadaniami. Stanowią one połączenie kodu z biznesem.

Wydajność testowania

Gdy masz jasno zdefiniowane kryteria akceptacji, Twoje zespoły ds. jakości mogą zautomatyzować i przyspieszyć zwinny proces testowania. Tworzą one również powtarzalność w sprintach.

Efektywność zarządzania projektami

Dobre kryteria akceptacji umożliwiają lepsze monitorowanie, śledzenie i kontrolę projektu. Dają jasną widoczność tego, dlaczego dana funkcja wróciła do przeróbki, pomagając kierownikom projektów w optymalizacji procesów.

Pozytywne zamknięcie

Kryteria akceptacji określają definicję do zrobienia w zwinnych projektach. Tak więc, gdy wszystkie kryteria akceptacji zostaną spełnione, możesz śmiało wysłać produkt, wiedząc, że zrobiłeś wszystko, co konieczne.

Jeśli to przekonało Cię do włączenia kryteriów akceptacji do swoich projektów, oto jak zacząć.

Jak pisać kryteria akceptacji

Choć może to być kuszące, pisanie kryteriów akceptacji nie jest zadaniem dla jednej osoby. Aby być skutecznym, kryteria akceptacji muszą uwzględniać wkład różnych interesariuszy. Właściciel produktu zazwyczaj pisze kryteria akceptacji z technicznym wkładem zespołu programistów.

Poniżej znajduje się strategiczne i kompleksowe podejście do pisania kryteriów akceptacji we współpracy z pomocą kompleksowego narzędzia do zarządzania produktem, takiego jak ClickUp.

1. Zrozumienie celu kryteriów akceptacji

Pierwszym krokiem jest zbadanie, dlaczego piszesz kryteria akceptacji. Czy jest to tylko dla QA, aby uruchomić testy? Czy są one nakreślone przez niestandardowego klienta? Czy są to wymagania dotyczące zgodności? Czy jest to dowód koncepcji? Zrozum cel kryteriów akceptacji, aby upewnić się, że są one skuteczne dla tej grupy odbiorców i potrzeb.

Podczas gdy rzeczywiste kryteria akceptacji będą wyraźne i testowalne, dokument celu będzie szczegółowo badał dlaczego. Na przykład, powiedzmy, że jednym z kryteriów akceptacji jest "włączenie schematu kontrastu dla osób słabo widzących". "

W dokumencie celu może być napisane: "Funkcje dla osób niedowidzących mają fundamentalne znaczenie dla naszej aplikacji, ponieważ obsługujemy klientów w wieku powyżej 50 lat. Produkt, który jest łatwy w użyciu dla tej grupy odbiorców, znacznie zmniejszy obciążenie związane z wizytami domowymi dla naszego zespołu terenowego". "

ClickUp Docs to świetne miejsce do zebrania wszystkich informacji i zdefiniowania celu. Użyj tego jako read-me, aby wszyscy interesariusze byli na tej samej stronie (dosłownie!) w kwestii potrzeby i znaczenia kryteriów akceptacji.

Współpracuj w czasie rzeczywistym, wprowadzając zmiany, zostawiając komentarze i oznaczając etykietą inne osoby w celu uzyskania opinii. Po zrobieniu tego, możesz również tworzyć zadania bezpośrednio z poziomu ClickUp Docs.

Zapisz to i spraw, by było jasne dzięki ClickUp Docs

Bonus: Elementarz na temat epic vs. funkcji, który pomoże Ci napisać historie użytkowników.

2. Zacznij od historyjek użytkownika

Teraz, gdy kontekst jest już ustawiony, czas zacząć pisać. Zacznij od historii użytkownika. Przejrzyj podróż użytkownika, którą każda funkcja musi umożliwić i napisz odpowiednie kryteria akceptacji.

Korzystając z zadań ClickUp dla historyjek użytkownika, możesz tworzyć niestandardowe pola dla określonych szczegółów, takich jak rola użytkownika, cel, pożądany wynik, zależności itp. Mając wszystkie te informacje w jednym miejscu, zastanów się, jak powinno wyglądać "do zrobienia".

Jeśli jesteś zupełnie nowy w tej dziedzinie, oto szablon przyjazny dla początkujących, który pomoże Ci zacząć. Skorzystaj z szablonu User Story ClickUp, aby zarządzać historiami, dzielić je na zadania, ustalać priorytety funkcji, rozwijać je i dostarczać światowej klasy produkty.

3. Napisz kryteria akceptacji

Na podstawie historii użytkownika napisz kryteria akceptacji. Najprostszym sposobem do zrobienia tego jest lista kontrolna. Na przykład, gdy tworzysz formularz z jednym polem do subskrypcji newslettera, twoja lista kryteriów akceptacji może wyglądać następująco:

Użytkownik powinien mieć możliwość wprowadzenia swojego adresu e-mail

System powinien wysłać e-mail z potwierdzeniem na dostarczony i zatwierdzony adres e-mail

Listy kontrolne zadań ClickUp mogą obsłużyć to wszystko bezpośrednio w ramach zadania utworzonego dla historii użytkownika. Pod każdym zadaniem dodaj listy kontrolne dla kryteriów akceptacji, które mają do niego zastosowanie.

Czy masz wspólne kryteria bezpieczeństwa lub wydajności mające zastosowanie do zrobienia wszystkich zadań? Nie ma sprawy! Utwórz szablon listy kontrolnej i zastosuj go automatycznie do wszystkich odpowiednich zadań.

Trzymaj kryteria akceptacji blisko zadania dzięki ClickUp

4. Używaj formatu Given-When-Then

Innym sposobem definiowania kryteriów akceptacji jest użycie formatu Given-When-Then (GWT). Mówiąc najprościej, oto jak to wygląda.

Dane : Początkowy stan lub kontekst oprogramowania

Kiedy : Działanie lub wydarzenie, które podejmuje użytkownik

Then: Oczekiwany wynik

Zasadniczo oznacza to, że biorąc pod uwagę , gdy zamierzony użytkownik wykona , to powinno się wydarzyć. Zobaczmy to jako przykład.

Kiedy budujesz tę samą funkcję subskrypcji newslettera, Dane : Użytkownik próbuje zapisać się do newslettera

Kiedy : Użytkownik wprowadza swój prawidłowy oficjalny adres e-mail

Następnie: Wysyłany jest zautomatyzowany e-mail potwierdzający subskrypcję

5. Współpraca z interesariuszami

Dobre kryteria akceptacji nie są pisane w silosie. Zazwyczaj menedżerowie produktu wnoszą perspektywę użytkownika i potrzeb biznesowych. Zespół projektowy koncentruje się na doświadczeniu użytkownika, użyteczności, dostępności itp. Zespół programistów przyczynia się do specyfikacji technicznych. DevOps dba o wydajność i wykorzystanie zasobów.

Aby upewnić się, że Twój produkt spełnia wszystkie te wymagania, musisz wspólnie napisać kryteria akceptacji. Dzięki ClickUp może to być zwodniczo proste.

Dla każdego zadania wątku użytkownika dodaj kryteria akceptacji w postaci listy kontrolnej, pola niestandardowego, opisu lub komentarza. Użyj zagnieżdżonych komentarzy ClickUp, aby omówić każde kryterium akceptacji i @wzmianki do komunikacji z interesariuszami. Przypisuj elementy działań i nie tylko.

Niestandardowe pola, komentarze i bezwysiłkowa współpraca nad projektem z zadaniami ClickUp

6. Niech będą proste i zwięzłe

Staraj się nie używać spójników w kryteriach akceptacji. Żadnych "i" lub "lub". pisz krótko, najlepiej jedno proste zdanie. Używaj słów "powinien" i "musi" zamiast "może", "może" lub "może". '

7. Zapewnienie testowalności

Aby upewnić się, że kryteria akceptacji są spełnione, należy je przetestować. Sposób napisania kryterium odgrywa w tym kluczową rolę. Upewnij się, że kryterium akceptacji nadaje się do pisania przypadków testowych. Rozwińmy poprzedni przykład.

Jeśli kryterium akceptacji brzmi "użytkownik powinien być w stanie wprowadzić swój adres e-mail", wówczas przypadek testowy brzmiałby:

Kroki: Wpisz adres e-mail

Naciśnij enter

Wynik: Jeśli nie, wyświetl komunikat "Wprowadź swój oficjalny adres e-mail"

Weryfikacja adresu e-mail jako oficjalnego

Jeśli tak, wyświetl komunikat "Dziękujemy za subskrypcję. Wysłaliśmy e-mail z potwierdzeniem"

8. Przegląd i zmiana

Przez cały proces rozwoju monitoruj i optymalizuj kryteria akceptacji. Dzięki ClickUp możesz również ustawić raportowanie dla każdego z nich, aby zobaczyć, co wymaga Twojej uwagi.

Korzystaj z pulpitów ClickUp, aby tworzyć konfigurowalne widżety dla kryteriów akceptacji, które są dla Ciebie ważne. Zobacz, które funkcje pozostają w tyle i opracuj strategie mające na celu wyeliminowanie przyczyny.

Mierz to, co ważne za pomocą pulpitów ClickUp

Dzięki temu dowiedziałeś się, co należy zrobić. Teraz zwróćmy uwagę na to, czego nie robić.

Powszechne błędy, których należy unikać podczas pisania kryteriów akceptacji

Pisząc kryteria akceptacji, można popełnić wiele błędów w zakresie parametrów technicznych, funkcji i operacyjnych. Oto najczęstsze błędy popełniane przez Teams.

Do zrobienia samemu

Właściciele produktu często czują presję, aby samodzielnie napisać kryteria akceptacji. Nawet jeśli mają dobre intencje, takie podejście może pomijać wiedzę techniczną zespołu programistów.

Zawsze pisz kryteria akceptacji wspólnie.

Ignorowanie użytkownika

Ponieważ kryteria akceptacji znajdują się na dalekim końcu procesu rozwoju, łatwo jest zapomnieć o doświadczeniu użytkownika. To poważny błąd.

Zawsze twórz kryteria akceptacji wokół użytkownika końcowego.

Skupienie się na tym, jak

Kryteria akceptacji nie dotyczą tego, jak powinno działać narzędzie programistyczne. Dotyczą one tego, jakie wyniki powinno ono generować. Pisanie kryteriów akceptacji, które definiują "jak" napisać funkcję, może przynieść efekt przeciwny do zamierzonego.

Zawsze skupiaj się na oczekiwanych wynikach i rezultatach.

Niejasne kryteria

Niejasne lub szerokie kryteria akceptacji mają odwrotny skutek do tego, do zrobienia: Pozostawiają pole do interpretacji. Oznacza to, że wynik może się różnić w zależności od testera, okoliczności, a nawet środowiska.

Kryteria akceptacji powinny być zawsze jasne, konkretne i jednoznaczne.

Dodawanie zbyt wielu

Chociaż nie ma skali określającej rozsądną liczbę kryteriów, to ogromnym błędem jest pisanie ich zbyt wielu. W rzeczywistości posiadanie zbyt wielu kryteriów akceptacji może wskazywać, że należy podzielić samą historię użytkownika na mniejsze części. Aby potwierdzić tę teorię, spójrz na zwinne punkty historii użytkownika.

Zawsze umieszczaj na liście tylko absolutnie niezbędne kryteria akceptacji.

Najlepsze praktyki pisania kryteriów akceptacji

Kryteria akceptacji są ważnym narzędziem komunikacji w zespołach tworzących oprogramowanie. W tej sekcji skupimy się na tym, jak uczynić je tak skutecznymi, jak to tylko możliwe.

Bądź wyczyszczony

Kryteria akceptacji powinny być jasne dla każdego interesariusza. Deweloper musi rozumieć, co oznaczają kryteria akceptacji. Analityk jakości musi wiedzieć, jak przekształcić je w przypadek testowy.

Używaj prostego języka

Pisz kryteria akceptacji w prostym języku angielskim. Nie używaj języka technicznego. W szczególności nie skłaniaj się do mówienia deweloperowi, jak kod musi być napisany.

Zachowaj binarność wyników

Kryterium akceptacji jest albo spełnione, albo nie. Nie ma kryteriów częściowo spełnionych lub zakończonych w 80%. Kryteria akceptacji należy więc zapisywać w postaci stwierdzeń pozytywnych lub negatywnych.

Niech będą mierzalne

Najprostszym sposobem na osiągnięcie wyników pozytywnych lub negatywnych jest uczynienie ich mierzalnymi. Na przykład, jeśli kryterium akceptacji jest "szybkość ładowania strony poniżej 3 sekund", łatwo jest je przetestować i zdać.

Przyjmuj tylko rozsądne założenia

Często właściciele produktu mogą uważać coś za "oczywiste", biorąc pod uwagę, jak blisko są użytkownika. Dla dewelopera może to nie być tak oczywiste. Nie przyjmuj więc żadnych założeń, jeśli możesz tego uniknąć. Kiedy musisz, przyjmuj rozsądne założenia we współpracy z Teams.

Przykłady kryteriów akceptacji

Przeanalizujmy kilka przykładów kryteriów akceptacji w prawdziwym świecie, nie tylko w rozwoju oprogramowania, ale także w innych funkcjach.

Przykład 1: Rozwój oprogramowania (przy użyciu metody listy kontrolnej)

Zadanie: Funkcja wyszukiwania na stronie internetowej opartej na zawartości.

Kryteria akceptacji: Powinno istnieć pole tekstowe dla użytkowników, aby mogli wpisać zapytanie wyszukiwania

Wyniki powinny być wyświetlane jako lista

Wyniki powinny otworzyć się na nowej stronie

Wyniki powinny być podzielone na strony

Przykład 2: Rozwój oprogramowania (przy użyciu metody GTW)

Zadanie: Funkcja rezerwacji spotkań

Kryteria akceptacji: Biorąc pod uwagę, że istniejący klient chce zarezerwować spotkanie

Wprowadzają swój ID e-mail i wybierają preferowany termin spotkania

Spotkanie powinno być zarezerwowane i potwierdzone przez e-mail

Przykład 3: Pisanie zawartości (przy użyciu metody listy kontrolnej)

Zadanie: Napisz 1000-słowny wpis na blogu o najnowszym filmie Toma Cruise'a

Kryteria akceptacji: Używaj amerykańskiego angielskiego

Używanie przecinka oksfordzkiego

Wstęp powinien zawierać mniej niż 200 słów

Dołącz 3-5 linków wewnętrznych

Przykład 4: Metoda marketingowa (przy użyciu GTW)

Zadanie: Uruchom kampanię reklamową opartą na intencjach w wyszukiwarce Google

Kryteria akceptacji: Dany użytkownik znajduje się w dowolnym interfejsie wyszukiwania Google

Kiedy użytkownik wpisuje słowo kluczowe z naszej listy

Następnie wyświetl

Rola kryteriów akceptacji w metodykach Agile

Jeśli zwinność polega na rozbijaniu monolitów na małe, łatwe w zarządzaniu części i budowaniu ich przyrostowo, kryteria akceptacji to podkreślają.

Na przykład, możesz podzielić swoją dużą platformę e-commerce na małe części, z których jedną jest funkcja dodawania do koszyka.

W ramach dodawania do koszyka może istnieć wiele małych funkcji, takich jak to, co zrobić, gdy produkt jest niedostępny lub w jaki sposób użytkownik może dostosować ilość dodawaną do koszyka. Dobrze napisane kryteria akceptacji pomagają przybliżyć te szczegółowe informacje.

W metodykach zwinnych kryteria akceptacji pomagają w:

Definiowanie wyników: Kryteria akceptacji mówią zespołowi ds. jakości, jak wygląda zakończona funkcja.

Prowadzenie dyskusji: W zwinnym rozwoju nie chodzi tylko o kod. Chodzi o rozwiązywanie problemów biznesowych za pomocą technologii. Kryteria akceptacji pomagają ułatwić te dyskusje, aby umożliwić właściwe kompromisy i powiązane decyzje.

Połączenie cross-funkcjonalnych Teams: Właściciele produktu, analitycy biznesowi, projektanci, programiści, testerzy i zespoły operacyjne - wszyscy zyskują wspólne zrozumienie produktu w oparciu o kryteria akceptacji.

Umożliwienie postępu: Po spotkaniu kryteriów akceptacji, zadanie przechodzi do następnej sceny w cyklu życia oprogramowania.

Wysyłaj lepsze produkty szybciej z ClickUp

Jednym z kluczowych kroków w budowaniu dobrego oprogramowania jest spotkanie określonych kryteriów akceptacji. Jednak pomiędzy dziesiątkami dokumentów, raportów, spotkań, planów i dyskusji, często zdarza się, że niektóre elementy wypadają przez szczeliny. Można tego uniknąć dzięki narzędziu do zarządzania produktem, takiemu jak ClickUp.

ClickUp to nie tylko menedżer zadań. To kompleksowa platforma zaprojektowana z myślą o zespołach zajmujących się rozwojem produktów. Dzięki potężnym zadaniom ClickUp można szybko i skutecznie planować i harmonogramować historie użytkowników, dodawać kryteria akceptacji, łączyć je z przypadkami testowymi i przenosić je w dół potoku.

Wysyłaj szybciej dzięki ClickUp Brain do generowania pomysłów, tworzenia map drogowych, podsumowywania dyskusji i tworzenia dokumentacji. Monitoruj ogólny obraz i szczegółowe informacje w jednym miejscu dzięki pulpitom ClickUp. Sprawdź, czy ClickUp spełnia Twoje kryteria akceptacji dla doskonałego rozwiązania do zarządzania produktem.

Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś.