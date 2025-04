Czat Google świetnie nadaje się do szybkich aktualizacji i rozmów zespołowych. Ale co, jeśli potrzebujesz czegoś więcej niż tylko wiadomości - na przykład przeprowadzenia ankiety, aby zdecydować o kolejnym kroku w projekcie? Jest to trudne, ponieważ Google Chat nie oferuje wbudowanej funkcji ankietowania.

Nie jest to jednak ślepa uliczka. Przy odpowiednim podejściu można zbierać głosy i podejmować decyzje bez wysiłku.

Zastanawiasz się, jak utworzyć ankietę w Google Chat? Pozwól nam to wyjaśnić!

⏰60-sekundowe podsumowanie

Najlepsze praktyki dotyczące ankiet obejmują jasne pytania, ograniczone opcje, określony cel, dobry czas i przypomnienia w celu zwiększenia uczestnictwa

Google Chat nie ma natywnej funkcji ankietowania, co wymaga botów innych firm lub narzędzi takich jak Formularze Google

Absolute Polling Bot i Formularze Google są popularnymi rozwiązaniami, ale mają limity, takie jak konieczność instalacji i brak zaawansowanej analityki

ClickUp Forms oferuje bardziej wszechstronną i konfigurowalną opcję, z funkcjami takimi jak logika warunkowa i płynna integracja dla zaawansowanych potrzeb ankietowania

Jak utworzyć ankietę w Google Chat

Gotowy, aby zakończyć debaty swojego zespołu - lub wywołać kolejne? Niezależnie od tego, czy chodzi o podjęcie decyzji w sprawie motywu przewodniego piątkowego happy hour, czy też o ustalenie raz na zawsze, kto jest mistrzem ciekawostek biurowych, oto jak tworzyć ankiety w tej aplikacji platforma czatu :

1. Korzystanie z Absolute Polling Bot

The Absolute Polling Bot to przydatne narzędzie do tworzenia ankiet na czacie Google. Jest prosty w użyciu i można niestandardowe rzeczy, takie jak anonimowość i kto może zobaczyć wyniki.

Jedyny haczyk? Każdy, kto chce głosować, musi zainstalować bota. Oto jak zacząć:

Otwórz swoją platformę czatu Google lub przestrzeń i kliknij ikonę + obok pola wiadomości, a następnie wybierz opcję Znajdź aplikacje

przez Obszar roboczy Google

W pasku wyszukiwania wpisz Absolute Poll, a następnie kliknij Zainstaluj, gdy go znajdziesz

Po zainstalowaniu bota wzmiankuj go na czacie, wpisując @Absolute Poll

Wpisz pytanie i opcje w podwójnych cudzysłowach w następujący sposób:

@Absolute Poll "Jaka jest Twoja ulubiona kawa?" "Espresso" "Cappuccino" "Kawa mrożona"

Naciśnij Enter, a ankieta zostanie uruchomiona!

To wszystko! Właśnie stworzyłeś swoją pierwszą ankietę - super proste, prawda? Przejdźmy do kolejnej najlepszej metody tworzenia ankiet w Google Chat.

2. Integracja z Formularzem Google

Jeśli chcesz większej elastyczności i wolisz nie polegać na botach innych firm, możesz skorzystać z Formularzy Google. Jest to free i łatwa alternatywa, choć nie oferuje wyników w czasie rzeczywistym w ramach Google Chat.

Oto jak to ustawić:

Przejdź doFormularze Google i zaloguj się. Kliknij ikonę "+", aby rozpocząć nowy formularz

Nadaj mu tytuł i dodaj pytania

Kliknij "pola wyboru" i dodaj opcje. Jeśli chcesz, możesz dodać więcej pytań

Gdy formularz będzie gotowy, kliknij przycisk "Wyślij", wybierz opcję łącza i skopiuj adres URL. Udostępnij link na czacie Google, aby współpracownicy mogli go wypełnić

Odpowiedzi można wyświetlić bezpośrednio w formularzu Google w zakładce "Odpowiedzi", gdzie można zobaczyć wyniki ankiety

Limity korzystania z Google Chat do tworzenia ankiet

Chociaż platforma ta świetnie nadaje się do komunikacji, istnieją pewne limity, które sprawiają, że nie możemy z niej korzystać zbadać alternatywy dla Google Chat . Oto najważniejsze z nich:

Brak natywnej funkcji ankietowania : Potrzebne są aplikacje innych firm do ankietowania, których testowanie i ustawienie może być czasochłonne

: Potrzebne są aplikacje innych firm do ankietowania, których testowanie i ustawienie może być czasochłonne Brak analityki w czasie rzeczywistym : Otrzymasz tylko podstawowe wyniki, a nie szczegółowe informacje, takie jak wskaźniki uczestnictwa lub trendy wymagane dlapodejmowania decyzji opartych na danych Zależność od botów : Ankietowanie opiera się na botach innych firm, które mogą być trudne w użyciu, mogą mieć problemy z integracją, a nawet mogą doświadczać przestojów

: Otrzymasz tylko podstawowe wyniki, a nie szczegółowe informacje, takie jak wskaźniki uczestnictwa lub trendy wymagane dlapodejmowania decyzji opartych na danych Niestandardowy limit : Ankiety są podstawowe - nie zawierają pytań otwartych, rankingów ani logiki warunkowej. Dlaprowadzenie rozszerzonych badań użytkownikówtrzeba szukać gdzie indziej

: Ankiety są podstawowe - nie zawierają pytań otwartych, rankingów ani logiki warunkowej. Dlaprowadzenie rozszerzonych badań użytkownikówtrzeba szukać gdzie indziej Ograniczona skalowalność: Czaty grupowe są ograniczone do 400 uczestników, co ogranicza możliwość przeprowadzania ankiet z większymi zespołami

Porada dla profesjonalistów: Masz duży zespół? Jeśli limit czatów grupowych cię ogranicza, rozważ użycie dedykowane narzędzia ankietowe zaprojektowane dla większych tłumów. Oferują one zaawansowane funkcje, takie jak niestandardowe pytania, dogłębną analitykę i możliwość skalowania bez żadnych kłopotów.

Tworzenie ankiet za pomocą ClickUp

Jeśli kiedykolwiek próbowałeś utworzyć ankietę w Google Chat, to wiesz jak to jest: potrzebujesz aplikacji innych firm, botów, które mogą być trudne w użyciu, ograniczonych opcji głosowania i niewiarygodnych wyników. I zapomnij o niestandardowych ustawieniach lub zbieraniu szczegółowych informacji.

Jeśli więc jesteś gotowy, aby porzucić nieporęczne, ograniczone doświadczenie ankietowania, ClickUp jest tutaj, aby Ci pomóc.

ClickUp Chat na ratunek

Jeśli chodzi o tworzenie ankiet, ClickUp Chat clickUp Chat bije na głowę Google Chat swoją wszechstronnością. ClickUp to nie tylko narzędzie do czatowania lub zarządzania projektami - to zakończony hub do współpracy, informacji zwrotnych i podejmowania decyzji, wszystko w jednym miejscu.

Jeśli szukasz podstawowego ustawienia ankiety, ClickUp Chat może z łatwością to dla Ciebie zrobić. Wystarczy zamieścić pytanie ankietowe i listę możliwych odpowiedzi za pomocą emotikonów. Następnie poproś uczestników, aby zareagowali na Twoją wiadomość, używając odpowiedniego emoji dla wybranej odpowiedzi.

Na przykład, jeśli pytanie brzmi "Którą opcję projektu preferujesz?", możesz zamieścić listę opcji A i B i poprosić użytkowników o reakcję za pomocą 👍 dla A i 👎 dla B. Po zamknięciu ankiety możesz szybko podliczyć głosy, zliczając reakcje na każde emoji. Ta prosta metoda pozwala na szybkie i nieformalne podejmowanie decyzji w zespole

Uzyskaj maksymalną liczbę odpowiedzi, udostępniając ankiety swojemu zespołowi bezpośrednio za pośrednictwem kanałów w ClickUp Chat

Ale jeśli potrzebujesz dzwonków i gwizdków, czyli formularzy opartych na logice warunkowej, ClickUp robi krok naprzód dzięki funkcji Widok formularza ClickUp .

Twórz konfigurowalne ankiety, które zachęcają do odpowiedzi za pomocą widoku formularzy ClickUp

Formularze te umożliwiają tworzenie profesjonalnych, łatwych w użyciu ankiet, które mogą być udostępniane bezpośrednio w ClickUp Chat, ułatwiając Twojemu zespołowi uczestnictwo.

Oto jak w pełni je wykorzystać:

📌Użyj logiki warunkowej: Twórz dynamiczne formularze, w których pytania dostosowują się w oparciu o poprzednie odpowiedzi, oszczędzając czas i dostarczając odpowiednie opcje dla respondentów

pola niestandardowe do personalizacji: Dodaj pola niestandardowe, takie jak listy rozwijane, pola wyboru lub pola tekstowe, aby zebrać bardziej szczegółowe, konkretne odpowiedzi

markowe formularze: Dostosuj projekt za pomocą logo, kolorów i czcionek swojej firmy, aby zachować spójność i stworzyć profesjonalny wygląd

📌Multiple question types: Mix up question formats-like multiple choice, short answer, and evaluation scales-to gather diverse insights

📌Dodaj pasek postępu: Włącz pasek postępu, aby respondenci mogli zobaczyć, jak daleko się znajdują, co poprawi wskaźniki zakończonych odpowiedzi

📌Włącz powiadomienia: Ustawienie powiadomień informujących o przesłaniu formularza, dzięki czemu będziesz na bieżąco z odpowiedziami w czasie rzeczywistym

Jak utworzyć ankietę w ClickUp

Teraz, gdy mamy już odpowiednie strategie, zobaczmy, jak utworzyć ankietę w ClickUp:

Zacznij od utworzenia nowego konta lub zalogowania się do ClickUp i kliknij opcję "Widok

Wybór widoku w ClickUp

Wybierz 'formularz'

Wybór opcji formularza w ClickUp

Użyj dostępnych pól niestandardowych, aby dostosować formularz do swoich potrzeb

Użyj atrybutów, aby niestandardowy formularz w ClickUp Forms

Możesz nawet użyć logiki warunkowej (jeśli masz płatny plan).

Oto jak to działa:

Wyobraź sobie, że przeprowadzasz ankietę, aby zebrać opinie na temat ostatniej sesji szkoleniowej.

Pytanie 1: Czy uczestniczyłeś w sesji szkoleniowej?

Opcje:

Tak Nie

Logika warunkowa: Jeśli respondent wybierze "Tak", formularz wyświetli następujące pytanie: Jaka była Twoja ogólna ocena sesji? Jeśli respondent wybierze "Nie", formularz przechodzi do:

Czy byłbyś zainteresowany udziałem w przyszłej sesji?



Oto jak dodać logikę do swoich formularzy:

W swoim formularzu przejdź do "trybu edycji"

Edycja formularza w ClickUp

Zauważysz, że przełącznik "logika" znajduje się pod każdym pytaniem formularza. Kliknij ten przełącznik i używaj go tylko w odpowiednich pytaniach i scenariuszach

Włączanie przełącznika logiki w ClickUp

Po włączeniu przełącznika logiki wprowadź warunki. Oto jak to wygląda:

Dodawanie warunków w ClickUp

Po zrobieniu tego, naciśnij "wyślij" na końcu formularza.

⚠️Note: Nie zapomnij kliknąć aktywnego przycisku w prawym górnym rogu strony.

Teraz po prostu skopiuj swój link i udostępnij go gdziekolwiek chcesz

Po uruchomieniu formularza ankiety i otrzymaniu odpowiedzi, ważne jest, aby wiedzieć, jak uzyskać do nich dostęp i je przeanalizować. ClickUp ułatwia ten proces, zapewniając możliwość podejmowania szybkich decyzji.

Wystarczy kliknąć na "Listy", aby uzyskać dostęp do wszystkich odpowiedzi.

Widok odpowiedzi z formularzy ClickUp

Jeśli chcesz skorzystać z prostszego sposobu, Szablon formularza ClickUp jest doskonałym punktem wyjścia.

Szablon formularza ofertowego ClickUp

Możesz go użyć do:

✅ Szybkiego tworzenia niestandardowych ankiet: Twórz ankiety z niestandardowymi polami, aby dopasować je do swoich potrzeb - niezależnie od tego, czy jest to proste głosowanie "Tak/Nie", czy bardziej szczegółowy zestaw opcji

Efektywne śledzenie odpowiedzi: Zachowaj porządek, przeglądając wszystkie przesłane zgłoszenia w jednym miejscu, a nawet kategoryzuj odpowiedzi za pomocą niestandardowych statusów, takich jak "Zakończone" lub "Oczekujące"

Analizuj wyniki w czasie rzeczywistym: Skorzystaj z wielu opcji widoku (takich jak sceny lub podsumowania), aby szybko ocenić wyniki i podjąć natychmiastowe działania w oparciu o odpowiedzi

Podczas gdy ClickUp Chat wspiera podstawowe ankietowanie oparte na wątkach, ClickUp Forms zapewnia wszystko, czego potrzebujesz, aby odpowiedzi napływały. Nie musisz już polegać na botach innych firm lub uzyskiwać minimalnych odpowiedzi z powodu niestandardowych rozwiązań. 💃

💡 Pro Tip: Po zakończeniu ankiety, przypnij wyniki w ClickUp Chat, aby mieć do nich łatwy dostęp i aby wszyscy byli na tej samej stronie

Co więcej? Możesz użyć Automatyzacja ClickUp do wyzwalacza działań opartych na odpowiedziach na ankietę, takich jak przypisywanie kolejnych zadań lub wysyłanie powiadomień.

Na przykład, jeśli Twój zespół zagłosuje "Tak" na nową propozycję projektu, ClickUp może automatycznie przypisać zadania odpowiednim członkom zespołu lub wysyłać powiadomienia, aby wszyscy byli na bieżąco. W ten sposób Twój zespół nie tylko głosuje - pozostaje zaangażowany i śledzi postępy.

Najlepsze praktyki dla skutecznego ankietowania

Ankieta to szybki i skuteczny sposób na zebranie informacji.

Powodzenie ankiety zależy jednak od sposobu zaprojektowania pytań, czasu ich wysłania i wszystkich delikatnych wskazówek. Pomoże to nie tylko uzyskać lepsze odpowiedzi, ale także poprawić komunikację w Teams . Oto jak to zrobić:

🔶Utrzymuj pytania wyczyszczone: Unikaj niejasnych pytań, takich jak "Jak idzie projekt?" Zamiast tego zapytaj o coś konkretnego, na przykład: "Czy jesteś zadowolony z obecnej osi czasu projektu?", aby uzyskać przydatne informacje zwrotne

ogranicz liczbę opcji: Zbyt wiele opcji może przytłoczyć uczestników. Trzymaj się 4-5 opcji i dodaj opcję "inne" dla unikalnych odpowiedzi

określ jasny cel: Poznaj cel - zbierasz opinie czy wybierasz datę wydarzenia? Jasny cel sprawia, że ankieta jest bardziej ukierunkowana i użyteczna

udostępnianie ankiet we właściwym czasie: Czas ma znaczenie! Unikaj publikowania w godzinach największego ruchu. Spróbuj w godzinach porannych lub wczesnym popołudniem, aby uzyskać więcej odpowiedzi

🔶Używaj przypomnień: Za mało odpowiedzi? Wyślij przyjazną zachętę! Poinformuj uczestników, dlaczego ich wkład jest ważny i w jaki sposób może pomóc

Twórz ankiety, które uzyskują odpowiedzi za pomocą ClickUp

Jeśli chodzi o tworzenie ankiet, Google Chat oferuje podstawowe funkcje za pośrednictwem botów i zewnętrznych narzędzi, takich jak Formularze Google. Jednak opcje te często są niewystarczające pod względem skalowalności, niestandardowych rozwiązań i analizy w czasie rzeczywistym.

ClickUp bez trudu wypełnia tę lukę dzięki Chatowi i wszechstronnemu widokowi Formularza. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz prostego kciuka w górę / w dół, logiki warunkowej, płynnego udostępniania, czy zaawansowanego niestandardowego dostosowywania, ClickUp został zaprojektowany tak, aby zapewnić profesjonalną ankietę bez kłopotów z narzędziami innych firm.

Po co zadowalać się czymś gorszym, skoro można z łatwością tworzyć intuicyjne i skuteczne ankiety? Zarejestruj się na ClickUp za darmo i zmień sposób współpracy swojego zespołu.