10 najlepszych alternatyw i konkurentów RingCentral na 2025 r

Niezależnie od tego, czy prowadzisz startup, małe lub średnie przedsiębiorstwo, czy międzynarodową korporację, potrzebujesz systemu telefonicznego w chmurze do komunikacji biznesowej.

RingCentral jest jednym z powszechnie używanych systemów telefonicznych dla biznesu. Oferuje funkcje takie jak wielokanałowe rozwiązania contact center, osobisty asystent AI do przesyłania wiadomości i notatek w zespole oraz zintegrowany system telefoniczny VoIP.

Jednak ze względu na wyzwania, takie jak opłaty za zgodność, zawyżone opłaty za zaawansowane funkcje, limity czasowe aktywnych połączeń i problemy ze wsparciem, zaprawieni w boju ludzie VoIP szukają konkurentów RingCentral, aby wypełnić te niedociągnięcia.

W tym artykule omówimy najlepsze alternatywy RingCentral oraz ich zalety i wady, aby pomóc Ci dokonać właściwego wyboru.

⏰60-sekundowe podsumowanie

Dialpad: Najlepsze rozwiązanie do komunikacji opartej na AI OpenPhone: Najlepszy dla startupów i małych firm Nextiva: najlepsze rozwiązanie dla zespołów hybrydowych i zdalnych Zoom Phone: Najlepszy dla Teams w ekosystemie Zoom 8×8: Najlepszy dla nieograniczonych połączeń międzynarodowych Ooma Office: Najlepsze dla zespołów z ograniczonym budżetem Vonage: Najlepsze dla niestandardowych cykli pracy Grasshopper: Najlepsze dla osób prowadzących własną działalność Ringover: Najlepszy do zaawansowanej analizy klientów Phonexa: Najlepsze rozwiązanie do wielokanałowego śledzenia połączeń

Czego należy szukać w alternatywach RingCentral?

Czy istnieje idealny system telefoniczny w chmurze dla Twoich wymagań?

Głównym celem systemów VoIP jest wykonywanie połączeń telefonicznych przez Internet. Jednak odpowiednie narzędzie dla Twojego Businessu musi posiadać również następujące funkcje:

Elastyczność oparta na chmurze: Wybierz platformę komunikacyjną opartą na chmurze, do której Twój zespół będzie miał dostęp z dowolnego miejsca, umożliwiając pracę zdalną bez utraty wydajności

Wybierz platformę komunikacyjną opartą na chmurze, do której Twój zespół będzie miał dostęp z dowolnego miejsca, umożliwiając pracę zdalną bez utraty wydajności Najwyższa jakość połączeń: Znajdź narzędzie, które oferuje czysty dźwięk i minimalną liczbę zerwanych połączeń

Znajdź narzędzie, które oferuje czysty dźwięk i minimalną liczbę zerwanych połączeń Szczegółowe i przydatne informacje: Wybierz alternatywę, która może śledzić liczbę połączeń i wydajność zespołu w celu wdrożenia ulepszeń opartych na danych

Wybierz alternatywę, która może śledzić liczbę połączeń i wydajność zespołu w celu wdrożenia ulepszeń opartych na danych Szeroki zakres integracji: Wybierz platformę, która integruje się z innymi narzędziami CRM i narzędziami zwiększającymi wydajność, aby ograniczyć ciągłe przełączanie aplikacji

Wybierz platformę, która integruje się z innymi narzędziami CRM i narzędziami zwiększającymi wydajność, aby ograniczyć ciągłe przełączanie aplikacji Nagrywanie i przekierowywanie połączeń: Wybierz narzędzie z tymi zaawansowanymi funkcjami, ponieważ pomagają one w zapewnieniu jakości i szkoleniach

Wybierz narzędzie z tymi zaawansowanymi funkcjami, ponieważ pomagają one w zapewnieniu jakości i szkoleniach Analiza danych oparta na AI: Wybierz narzędzie, które wspiera routing oparty na AI i analizę nastrojów, aby ułatwić spersonalizowaną obsługę klienta

10 najlepszych alternatyw RingCentral

Oto nasza lista 10 najlepszych alternatyw dla RingCentral. Niezależnie od tego, czy chcesz poprawić współpracę między zdalnymi teamami, czy też potrzebujesz narzędzia do obsługi połączeń międzynarodowych, te opcje wyróżniają się unikalnymi funkcjami.

1. Dialpad (najlepszy dla przepływów pracy opartych na AI)

przez Dialpad Dialpad to świetna alternatywa dla RingCentral, która łączy głos, wideo, wiadomości i narzędzia contact center w jednej, łatwej w użyciu platformie opartej na chmurze.

Szczególnie imponująca jest funkcja Voice Intelligence (Vi), która oferuje transkrypcję w czasie rzeczywistym, analizę nastrojów i coaching połączeń. Może nawet automatycznie generować podsumowania i śledzenie słów kluczowych, aby pomóc w lepszej komunikacji.

Dialpad najlepsze funkcje

Asystent spotkań oparty na AI : Korzystaj z "AI Recaps" - podsumowań spotkań i notatek, aby wszyscy byli na tej samej stronie

: Korzystaj z "AI Recaps" - podsumowań spotkań i notatek, aby wszyscy byli na tej samej stronie Integracje: Integracja z popularnymi systemami CRM i narzędziami zwiększającymi wydajność, takimi jak Zendesk, Salesforce itp.

Limity Dialpad

Niektórzy użytkownicy zgłaszają niespójną jakość połączeń, szczególnie w obszarach o słabym połączeniu internetowym

Narzędziu brakuje elastyczności w zakresie obsługi i przekierowywania połączeń dla działów

Ceny Dialpad

Komunikacja Business

Standard: $27/miesiąc za użytkownika

$27/miesiąc za użytkownika Pro: 35 USD/miesiąc za użytkownika

35 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Spotkania z AI

Free

Business: 20 USD/miesiąc za użytkownika

Dialpad oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (1,800+ recenzji)

4.4/5 (1,800+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (ponad 500 recenzji)

2. OpenPhone (najlepszy dla startupów i małych firm)

przez OpenPhone OpenPhone umożliwia wykonywanie połączeń, wysyłanie tekstów i ustawienie godzin pracy z niestandardowymi powitaniami z dowolnego urządzenia. Inne godne uwagi funkcje obejmują transkrypcję poczty głosowej, automatyczne powiadamianie i integrację z pocztą e-mail.

Narzędzie płynnie integruje się z HubSpot w celu automatycznego rejestrowania połączeń, tekstów i poczty głosowej, ułatwiając prowadzenie aktualnych rejestrów klientów bez konieczności ręcznego wprowadzania jakichkolwiek danych.

Najlepsze funkcje OpenPhone

Odpowiedzi AI : Otrzymuj sugerowane przez AI odpowiedzi na teksty w oparciu o kontekst rozmowy

: Otrzymuj sugerowane przez AI odpowiedzi na teksty w oparciu o kontekst rozmowy Filtry wiadomości : Używaj filtrów i etykiet, aby szybko kategoryzować i lokalizować określone rozmowy

: Używaj filtrów i etykiet, aby szybko kategoryzować i lokalizować określone rozmowy Transkrypcje wiadomości głosowych: Uzyskaj transkrypcje wraz z nagraniami audio wszystkich połączeń, które docierają do poczty głosowej, gdy nie możesz odbierać połączeń

Limity OpenPhone

Początkowy proces ustawienia może być mylący, zwłaszcza podczas konfigurowania integracji lub niestandardowych funkcji

Brak zaawansowanej analityki połączeń, która byłaby przydatna dla zespołów potrzebujących głębszego wglądu w wydajność połączeń

Ceny OpenPhone

Free

Starter: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Business: 33 USD/miesiąc za użytkownika

33 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: Cennik niestandardowy

OpenPhone oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 2 000 recenzji) Capterra: 4,1/5 (ponad 50 recenzji)

3. Nextiva (najlepsza dla zespołów hybrydowych i zdalnych)

via Nextiva Nextiva zapewnia ujednoliconą obsługę klienta z kluczowymi funkcjami, takimi jak nieograniczone połączenia krajowe, połączenia konferencyjne, pokoje współpracy, transkrypcja poczty głosowej i wielopoziomowy asystent. Ponadto może integrować się z ponad 24 narzędziami, w tym Zendesk, ConnectWise i Microsoft Teams.

Najbardziej imponującą funkcją Nexativy jest jej wysoka jakość asynchroniczne wideokonferencje (która obsługuje ponad 250 uczestników), dzięki czemu jest idealna dla zdalnych Teams.

Najlepsze funkcje Nextiva

Wskaźniki wydajności w czasie rzeczywistym : Wyświetlanie umów SLA i wskaźników KPI na widżetach strony głównej w celu zwiększenia odpowiedzialności w zespołach i zwiększenia wydajności

: Wyświetlanie umów SLA i wskaźników KPI na widżetach strony głównej w celu zwiększenia odpowiedzialności w zespołach i zwiększenia wydajności Scentralizowana komunikacja : Konsolidacja konwersacji zespołowych w rozmowach telefonicznych, tekstach, czatach, wideo i nie tylko na jednej platformie

: Konsolidacja konwersacji zespołowych w rozmowach telefonicznych, tekstach, czatach, wideo i nie tylko na jednej platformie Niestandardowe pulpity: Analizuj dane na niestandardowych i intuicyjnych pulpitach w celu podejmowania świadomych decyzji

Limity Nextiva

Usługa jest zawodna i nie jest najbardziej intuicyjna ani przyjazna dla użytkownika

Czasami aplikacja Nextiva ulega awarii i nie można wyciszyć alertu na pulpicie, nie będąc w trybie "Nie przeszkadzać"

Cennik Nextiva

Mały biznes Digital: $25/miesiąc za użytkownika Core: $36/miesiąc za użytkownika Angażowanie: 50 USD/miesiąc na użytkownika Power Suite: 75 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise Essential: 129 USD/miesiąc za agenta Professional: $159/miesiąc na agenta Premium: $199/miesiąc na agenta



Nextiva oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 3 200 recenzji)

4,5/5 (ponad 3 200 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 900 opinii)

4. Zoom Phone (najlepszy dla Teams w ekosystemie Zoom)

przez Zoom Phone Oparte na chmurze rozwiązanie VoIP Zoom Phone jest wyposażone w funkcje takie jak transkrypcja poczty głosowej, nieograniczona liczba automatycznych asystentów i nagrywanie rozmów. Dodatkowo, AI Companion, ogromna oszczędność czasu dla każdej firmy, może kompilować podsumowania po rozmowie i wyodrębniać zadania z poczty głosowej.

Najlepsze funkcje Zoom Phone

Współpraca w Teams : Prowadź rozmowy 1:1 lub grupowe z członkami zespołu, udostępniaj pliki i otrzymuj podsumowania wątków czatu, aby szybko nadrobić zaległości

: Prowadź rozmowy 1:1 lub grupowe z członkami zespołu, udostępniaj pliki i otrzymuj podsumowania wątków czatu, aby szybko nadrobić zaległości Nagrywanie rozmów: Nagrywaj rozmowy i korzystaj z transkrypcji i odtwarzania, aby szybko uzyskać informacje

Limity Zoom Phone

Niektórzy użytkownicy raportowali, że proces ustawienia był mylący, a routing połączeń i inne funkcje bardzo niejasne i trudne do ustawienia

Jeśli połączenie internetowe nie jest stabilne, jakość spotkania może być utrudniona

Ceny Zoom Phone

USA i Kanada Metered: Począwszy od 10 USD/miesiąc za użytkownika

Począwszy od 10 USD/miesiąc za użytkownika USA i Kanada Unlimited: Od 15 USD/miesiąc za użytkownika

Od 15 USD/miesiąc za użytkownika Pro Plus: $21.99/miesiąc za użytkownika

$21.99/miesiąc za użytkownika Business Plus: $26.99/miesiąc na użytkownika

Zoom Phone oceny i recenzje

Capterra: 4.6/5 (ponad 200 recenzji)

5. 8×8 (najlepszy do nielimitowanych połączeń międzynarodowych)

via 8×8 8×8 oferuje nielimitowane połączenia głosowe w 14 krajach. Jest to niezawodna alternatywa dla RingCentral, który ogranicza połączenia i teksty do USA i Kanady oraz pobiera dodatkowe opłaty za połączenia międzynarodowe.

Poza standardowymi funkcjami komunikacyjnymi, 8×8 obejmuje analizę mowy zapewniającą wgląd w czasie rzeczywistym w trendy konwersacji, nastroje klientów i aktywność agentów. Otrzymujesz również udostępniane, automatycznie generowane transkrypcje po rozmowie.

8×8 najlepsze funkcje

Monitorowanie połączeń : Trenuj agentów podczas połączeń na żywo lub w razie potrzeby wkrocz bezpośrednio, korzystając z funkcji call barge

: Trenuj agentów podczas połączeń na żywo lub w razie potrzeby wkrocz bezpośrednio, korzystając z funkcji call barge Konferencje audio i wideo : Organizuj spotkania nawet dla 500 uczestników i otrzymuj generowane przez AI podsumowania, migawki zawartości, nagrania, historię czatów i nie tylko

: Organizuj spotkania nawet dla 500 uczestników i otrzymuj generowane przez AI podsumowania, migawki zawartości, nagrania, historię czatów i nie tylko Analiza danych: Zbieraj i analizuj dane z komunikacji w chmurze, aby podejmować lepsze decyzje biznesowe

8×8 limits

Powiadomienia z aplikacji komputerowej i mobilnej nie są połączone w czasie rzeczywistym

Funkcje wideokonferencji są nieco wadliwe, co sprawia, że jest to nieodpowiednie rozwiązanie do pracy zdalnej

8×8 ceny

Niestandardowy cennik

8×8 oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (ponad 700 recenzji)

4.2/5 (ponad 700 recenzji) Capterra: 4/5 (ponad 300 recenzji)

6. Ooma Office (najlepsza dla zespołów z ograniczonym budżetem)

przez Biuro Ooma Ooma Office to solidny wybór dla małych Businessów z ograniczonym budżetem. Jego podstawowy plan zawiera zaawansowane funkcje, takie jak autoobsługa, wirtualny faks, grupy dzwonków i system nagłośnieniowy.

Ponadto narzędzie to oferuje pocztę głosową, przekierowanie połączeń i 500 minut bezpłatnych połączeń miesięcznie. Możesz wykonywać nielimitowane połączenia w USA i Kanadzie oraz nielimitowane połączenia międzynarodowe do ponad 60 krajów. Intuicyjny i łatwy w obsłudze interfejs umożliwia integrację z narzędziami CRM, takimi jak Salesforce, Microsoft 365 i obszar roboczy Google.

Najlepsze funkcje Ooma Office

Wirtualna recepcjonistka : Przekierowuj połączenia do odpowiednich rozszerzeń i twórz niestandardowe wiadomości dla różnych funkcji biznesowych, godzin pracy i lokalizacji

: Przekierowuj połączenia do odpowiednich rozszerzeń i twórz niestandardowe wiadomości dla różnych funkcji biznesowych, godzin pracy i lokalizacji Grupy dzwonków : Tworzenie grup dzwonków dla różnych działów i dzwonienie na powiązane numery sekwencyjnie lub wszystkie naraz

: Tworzenie grup dzwonków dla różnych działów i dzwonienie na powiązane numery sekwencyjnie lub wszystkie naraz Wideokonferencje: Zwiększ wydajność spotkań zespołowych dzięki funkcjom takim jak tłumienie szumów w tle, jednoczesne udostępnianie ekranu, tablice online itp.

Limity Ooma Office

Niektórzy użytkownicy zgłaszali problemy z nieodbieraniem wiadomości i przekierowywaniem połączeń

Poczta głosowa nie zawsze nagrywa lub transkrybuje poprawnie

Ceny Ooma Office

Essentials: $19.95/miesiąc na użytkownika

$19.95/miesiąc na użytkownika Pro: $24.95/miesiąc na użytkownika

$24.95/miesiąc na użytkownika Pro Plus: $29.95/miesiąc na użytkownika

Ooma Office oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 100 recenzji)

4.6/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 200 recenzji)

7. Vonage (najlepszy do niestandardowych cykli pracy)

via Vonage Oparte na chmurze rozwiązanie VoIP firmy Vonage jest wyposażone w niestandardową bibliotekę API, umożliwiającą firmom integrację aplikacji komunikacyjnych bezpośrednio z ich biznesowym systemem telefonicznym. Oferuje również dodatki, takie jak niestandardowe wysyłanie tekstów do klientów, nagrywanie rozmów, kolejkowanie i wirtualne faksowanie, a także pozwala na hostowanie i planować wirtualne konferencje z maksymalnie 200 uczestnikami.

Dzięki Vonage możesz wykonywać nieograniczone, wysokiej jakości połączenia, uczestniczyć w czatach zespołowych i wideokonferencje i wykorzystywać funkcje inteligentnej komunikacji, takie jak automatyzacja odpowiedzi, kolejki, IVR i nagrywanie rozmów.

Najlepsze funkcje Vonage

Wspólna burza mózgów : Burza mózgów z członkami teamu podczas spotkań na wirtualnej tablicy

: Burza mózgów z członkami teamu podczas spotkań na wirtualnej tablicy Elastyczne ceny : Zacznij od podstawowego planu i płać tylko za wybrane funkcje, decydując o kosztach w zależności od potrzeb

: Zacznij od podstawowego planu i płać tylko za wybrane funkcje, decydując o kosztach w zależności od potrzeb Asystent AI: Korzystaj z wirtualnego asystenta opartego na AI do przekierowywania połączeń lub podstawowej automatyzacji wsparcia

Limity Vonage

Niektórzy użytkownicy uważali, że integracja aplikacji innych firm z Vonage była trudna i wymagała specjalistycznej wiedzy technicznej

Spadki połączeń, opóźnienia, echo i słabe połączenie często utrudniają ogólne wrażenia użytkownika

Cennik Vonage

Mobile: 19,99 USD/miesiąc za rozszerzenie

19,99 USD/miesiąc za rozszerzenie Premium: $29.99/miesiąc za rozszerzenie

$29.99/miesiąc za rozszerzenie Zaawansowany: $39.99/miesiąc za rozszerzenie

Oceny i recenzje Vonage

G2: 4.3/5 (ponad 400 opinii)

4.3/5 (ponad 400 opinii) Capterra: 4.1/5 (ponad 300 recenzji)

8. Grasshopper (najlepszy dla samotnych przedsiębiorców)

przez Konik polny Jeśli jesteś jednoosobową armią szukającą prostego, ale profesjonalnego system telefoniczny w chmurze grasshopper jest dobrym wyborem. Grasshopper pozwala przekierowywać połączenia na dowolne urządzenie, tworzyć nieograniczone rozszerzenia i ustawiać niestandardowe powitania dla Twojej firmy. Przepisuje nawet wiadomości głosowe i wysyła je e-mailem, dzięki czemu nigdy nie przegapisz ważnych wiadomości.

Rejestrując się w Grasshopper, możesz wybrać spośród bezpłatnych, lokalnych lub specjalnych numerów, a nawet przenieść istniejący numer. Ponadto zyskujesz dostęp do narzędzi takich jak unlimited SMS, automatyczne odpowiedzi i rozszerzenia numeru telefonu.

Grasshopper najlepsze funkcje

Automatyczna obsługa : Korzystaj z automatycznej obsługi połączeń 24/7, aby odbierać połączenia, kierować niestandardowych klientów do samoobsługi i odbierać wiadomości

: Korzystaj z automatycznej obsługi połączeń 24/7, aby odbierać połączenia, kierować niestandardowych klientów do samoobsługi i odbierać wiadomości Natychmiastowe odpowiedzi : Ustawienie automatycznych odpowiedzi tekstowych z obrazami i hiperlinkami, aby odpowiadać klientom kontaktującym się w godzinach niestandardowych

: Ustawienie automatycznych odpowiedzi tekstowych z obrazami i hiperlinkami, aby odpowiadać klientom kontaktującym się w godzinach niestandardowych Przekierowanie połączeń: Przekierowuj rutynowe zapytania do rozszerzeń informacyjnych i korzystaj z niestandardowych powitań, aby angażować klientów podczas oczekiwania

Limity Grasshopper

Nie można wysyłać masowych tekstów lub wielu tekstów do więcej niż jednej osoby bez wzajemnego wyświetlania numerów telefonów

Niektórzy użytkownicy raportowali, że platforma była powolna i wizualnie przestarzała, a aplikacja na smartfony miała wiele usterek

Ceny Grasshopper

True Solo: $14/miesiąc

$14/miesiąc Solo Plus: $25/miesiąc

$25/miesiąc Small Business: $55/miesiąc

Grasshopper oceny i recenzje

G2: 4/5 (ponad 100 recenzji)

4/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 300 recenzji)

9. Ringover (najlepszy do zaawansowanej analizy niestandardowych klientów)

via Ringover Ringover jest solidną opcją dla zespołów sprzedaży i obsługi klienta ze względu na AI-powered real-time analytics and smart insights. Narzędzie to nie tylko transkrybuje połączenia - etykiety i kategoryzuje je na podstawie nastrojów, słów kluczowych i jakości połączeń.

Zaawansowana analiza nastrojów i śledzenie słów kluczowych pomagają Teamsom w tworzeniu agendy konferencji i punkty dyskusji mające na celu poprawę satysfakcji i zaangażowania klientów.

Najlepsze funkcje Ringover

Analityka i raportowanie : Uzyskaj zakończony przegląd działań i wydajności członków swojego zespołu na pulpicie dostępnym w czasie rzeczywistym w aplikacjach mobilnych i komputerowych

: Uzyskaj zakończony przegląd działań i wydajności członków swojego zespołu na pulpicie dostępnym w czasie rzeczywistym w aplikacjach mobilnych i komputerowych Integracje : Integracja z narzędziami CRM, komunikacji, przechowywania i wydajności w celu usprawnienia cyklu pracy w firmie

: Integracja z narzędziami CRM, komunikacji, przechowywania i wydajności w celu usprawnienia cyklu pracy w firmie Ustawienie celów i KPI: Ustawienie jasnych celów i kluczowych wskaźników wydajności (KPI) w celu mierzenia postępów i ustalania punktów odniesienia

Limity Ringover

Istnieją pewne problemy ze stabilnością komunikacji, a oprogramowanie (aplikacja komputerowa) zawiera wiele błędów

Niektórzy użytkownicy mieli problemy z przełączaniem się z jednej linii telefonicznej na drugą

Ceny Ringover

Smart: $29/miesiąc za użytkownika

$29/miesiąc za użytkownika Business: $54/miesiąc za użytkownika

$54/miesiąc za użytkownika Zaawansowany: $64/miesiąc za użytkownika

Ringover oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 100 recenzji)

4.6/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 500 recenzji)

10. Phonexa (najlepszy dla teamów marketingowych)

przez Phonexa Phonexa, popularna alternatywa RingCentral, to wielofunkcyjne rozwiązanie do automatyzacji marketingu, które łączy śledzenie połączeń, dystrybucję leadów i analitykę w ujednolicony system.

Jego platforma "Call Logic " zarządza i śledzi połączenia ze szczegółowym wglądem w kanały takie jak płatne wyszukiwanie, media społecznościowe, kampanie e-mail i marketing offline. Pomaga marketerom uzyskać pełną widoczność jakości połączeń, współczynników konwersji i czasu trwania połączeń.

Najlepsze funkcje Phonexa

Routing połączeń : Śledzenie leadów z wielu kanałów marketingowych i kierowanie ich do odpowiednich przedstawicieli handlowych

: Śledzenie leadów z wielu kanałów marketingowych i kierowanie ich do odpowiednich przedstawicieli handlowych IVR : Korzystanie z funkcji IVR i studia głosowego do samoobsługi i planowania oddzwaniania

: Korzystanie z funkcji IVR i studia głosowego do samoobsługi i planowania oddzwaniania Niestandardowe pulpity: Uzyskaj wgląd w wydajność kampanii w czasie rzeczywistym na dynamicznych i konfigurowalnych pulpitach

Limity Phonexa

Brak możliwości wyszukiwania leadów po numerze telefonu zamiast tylko po adresach e-mail i ID leadów

Brakuje możliwości ML / AI do przeprowadzania głębokich analiz

Ceny Phonexa

Lite: $250/miesiąc

$250/miesiąc Premium: $500/miesiąc

$500/miesiąc Enterprise: $1000/miesiąc

$1000/miesiąc Custom: Ceny niestandardowe

Phonexa oceny i recenzje

G2: 4.9/5 (ponad 100 recenzji)

4.9/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 5/5 (ponad 60 opinii)

Inne narzędzia do komunikacji wideo

To nie wszystko komunikacja w Teams niż nielimitowane połączenia i teksty. Idealne narzędzie nie tylko upraszcza współpracę w zespole, ale obsługuje każdy inny aspekt działalności firmy z taką samą fachową wiedzą.

Drumroll 🥁: ClickUp , aplikacja wszystko do pracy, najlepiej pasuje do tego zintegrowanego podejścia.

ClickUp, platforma do zarządzania projektami oparta na AI, centralizuje komunikację i utrzymuje wydajność na właściwym torze - wszystko na jednej platformie.

ClickUp: Najlepsza do kompleksowego zarządzania projektami i współpracy

Od zarządzania projektami po współpracę zespołową - obsługuj wszystko w jednym obszarze roboczym dzięki ClickUp

ClickUp łączy komunikację roboczą i zarządzanie zadaniami w jednym miejscu, pomagając w szybszym zrobieniu zadania bez konieczności przeskakiwania między różnymi aplikacjami. ClickUp Chat zamienia wiadomość w zadanie za pomocą jednego kliknięcia, a powiązane informacje w czatach, dokumentach, notatkach itp. zostają automatycznie połączone. W ten sposób kontekst nie zostaje utracony i wszyscy są zawsze na tej samej stronie.

Centralizacja lub konwergencja, jak ją nazywamy, jest świetną funkcją, gdy obsługujesz setki połączeń głosowych dziennie.

Niezależnie od tego, czy korzystasz z RingCentral, czy z jego alternatyw, możesz użyć ClickUp, aby zapisać wszystkie notatki z rozmowy w jednym miejscu ClickUp Doc , utwórz elementy akcji z notatek za pomocą Zadania ClickUp , przypisz je do odpowiednich osób i gotowe!

Pożegnaj się z przełączaniem kontekstu dzięki ClickUp Chat, który łączy Twoją pracę i rozmowy w jedną platformę

Plus, masz ClickUp SyncUps które są szybkimi spotkaniami, podczas których można błyskawicznie połączyć się z członkami zespołu w celu bezproblemowej komunikacji w czasie rzeczywistym, zarówno w trybie jeden na jednego, jak i na czacie grupowym.

Chcesz zapisać spotkanie lub naradę? Po prostu je Clip.

Niezależnie od tego, czy dokumentujesz procesy, wyjaśniasz kroki rozwiązywania problemów, czy przekazujesz aktualne informacje o projekcie, użyj ClickUp Clip aby nagrać wszystko na wideo bez przełączania się między różnymi narzędziami. Po spotkaniu klipy można udostępniać wszystkim członkom zespołu, aby upewnić się, że każdy wie, co i jak należy zrobić. Jeśli chcesz je upublicznić, po prostu zaktualizuj uprawnienia.

Po nagraniu wideo, ClickUp Brain , wbudowany asystent ClickUp AI, automatycznie dokonuje transkrypcji. Możesz łatwo wyszukać słowa kluczowe w transkrypcji, aby przejść bezpośrednio do najważniejszych części.

Twórz samouczki lub krótkie wideo dyskusyjne dla swojego zespołu dzięki ClickUp Clips

Mistrzowskim posunięciem w tym wszystkim jest Spotkania ClickUp który łączy w sobie inteligentne agendy spotkań i działań następczych za pomocą platformy do zarządzania projektami.

Wszystkie nagrania ze spotkań są automatycznie zapisywane i połączone z odpowiednimi zadaniami, tworząc dostępne archiwum do wykorzystania w przyszłości. To nie wszystko:

Zintegrowane zarządzanie zadaniami : Planuj, organizuj i nagrywaj spotkania w tym samym obszarze roboczym, w którym śledzisz zadania i cele

: Planuj, organizuj i nagrywaj spotkania w tym samym obszarze roboczym, w którym śledzisz zadania i cele Współpraca w czasie rzeczywistym : Udostępnianie ekranów, połączonych zadań i czat na żywo z nawet 200 osobami w jednym SyncUp

: Udostępnianie ekranów, połączonych zadań i czat na żywo z nawet 200 osobami w jednym SyncUp Udostępnianie ekranu: Nagrywaj klipy i załączaj je do dowolnej rozmowy lub zadania, komentuj określone sekcje w celu uzyskania celowych zapytań / informacji zwrotnych i wyszukuj informacje za pomocą transkrypcji opartych na AI

Nagrywaj klipy i załączaj je do dowolnej rozmowy lub zadania, komentuj określone sekcje w celu uzyskania celowych zapytań / informacji zwrotnych i wyszukuj informacje za pomocą transkrypcji opartych na AI Menedżer spotkań: Wzmocnij swoje spotkania dzięki Listy kontrolne zadań ClickUp do śledzenia elementów agendy i działań, ClickUp's Assign Comments aby upewnić się, że każde zadanie jest załączone do jego prawowitego właściciela, oraz Powtarzające się zadania ClickUp do automatyzacji działań następczych i przypomnień

Zbierz swój zespół na burzę mózgów, planowanie projektów i nie tylko dzięki ClickUp Meetings

Limity ClickUp

ClickUp oferuje szyk funkcji, który może być czasami przytłaczający

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 4 000 recenzji)

Nieprzerwane rozmowy z ClickUp

Nowoczesne Teams, zasilane najlepszymi narzędziami, są mistrzami komunikacji w biznesie.

Najlepsze alternatywy RingCentral skalują się wraz z Twoim biznesem, oferują proaktywną obsługę klienta i mają przejrzyste ceny. Po uporządkowaniu części związanej z połączeniami, wszystko czego potrzebujesz to odpowiednia platforma, aby zintegrować wszystkie te spostrzeżenia z Twoim biznesem.

W tym celu ClickUp jest pierwszym wyborem liderów VoIP, łącząc funkcje takie jak ClickUp Chat, ClickUp Brain i ClickUp Clips z zarządzaniem projektami.

Dzięki ClickUp nie tylko komunikujesz się z członkami swojego zespołu; możesz przydzielać zadania, ustawiać cele i śledzić postępy - ostatecznie eliminując silosy komunikacyjne.

Aby zobaczyć, jak zarządzanie projektami wzbogaca narzędzia komunikacji w Business, zarejestruj się na ClickUp za darmo .