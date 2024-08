10 najlepszych systemów telefonicznych w chmurze w 2024 roku (recenzje i ceny)

Każdy biznes wymaga spójnej komunikacji między zespołami.

Tradycyjne systemy telefoniczne i linie komórkowe są często zawodne, niewygodne i zbyt drogie, gdy chcesz zebrać zespół i zainicjować komunikację między zespołami wspólne przedsięwzięcie .

System telefoniczny w chmurze jest jednym z najbardziej opłacalnych sposobów na ustanowienie ujednoliconego systemu komunikacji.

Dzięki swojej wszechstronności, rynek systemów telefonicznych w chmurze znacznie się rozwinął. Szacuje się, że rynek VoIP osiągnie 194,5 miliarda dolarów do 2024 roku .

Wzrost wskaźników użytkowania jest dość wyraźny, ponieważ nawet w 2021 r, 31% Business polegało na systemie VoIP. Prywatna centrala telefoniczna lub hostowana centrala PBX jest przykładem systemu telefonicznego opartego na chmurze.

Ponieważ coraz więcej firm decyduje się na oprogramowanie Cloud Phone System, kluczowe staje się zachowanie ostrożności przy wyborze oprogramowania.

Jak wybrać najlepsze rozwiązanie dla swojego zespołu lub organizacji? Nie martw się, ponieważ jesteśmy tutaj, aby rozwiązać ten dylemat. Przyjrzyjmy się 10 najlepszym systemom telefonicznym w chmurze w 2024 roku.

Czego należy szukać w systemach telefonicznych w chmurze?

Istnieją niezliczone systemy telefoniczne w chmurze, wszystkie z unikalnymi funkcjami. Oto jednak kilka standardowych funkcji, których należy oczekiwać od każdego systemu telefonicznego w chmurze.

Upewnij się, że zwracasz na nie uwagę przy wyborze nowego systemu dla siebie:

Niezawodność: Upewnij się, że VoIP oferuje niezawodne usługi bez przestojów

Upewnij się, że VoIP oferuje niezawodne usługi bez przestojów Skalowalność: Wybierz system, który można szybko skalować w miarę rozwoju lub zmian w firmie

Wybierz system, który można szybko skalować w miarę rozwoju lub zmian w firmie Efektywność kosztowa: Sprawdź model cenowy. Sprawdź, czy obejmuje on opłaty za ustawienia, opłaty miesięczne i dodatkowe koszty za funkcje

Sprawdź model cenowy. Sprawdź, czy obejmuje on opłaty za ustawienia, opłaty miesięczne i dodatkowe koszty za funkcje Wybór funkcji: Oceń oferowane funkcje, takie jak poczta głosowa, automatyczna sekretarka, nagrywanie rozmów, przekierowywanie połączeń i wideokonferencje

Oceń oferowane funkcje, takie jak poczta głosowa, automatyczna sekretarka, nagrywanie rozmów, przekierowywanie połączeń i wideokonferencje Integracja: Rozważ możliwości integracji z innymi narzędziami biznesowymi, takimi jak oprogramowanie CRM i platformy współpracy

Rozważ możliwości integracji z innymi narzędziami biznesowymi, takimi jak oprogramowanie CRM i platformy współpracy Kompatybilność z urządzeniami: Upewnij się, że system ma wsparcie dla urządzeń mobilnych i jest dostawcą wielu funkcjipłynną komunikację Ta biznesowa platforma telefoniczna i komunikacyjna ma na celu przekształcenie każdego połączenia w znaczący punkt kontaktowy. Jej kluczowym atutem jest płynna integracja z różnymi aplikacjami.

Wirtualny system telefoniczny AirCall to kolejna wyróżniająca się funkcja, zapewniająca dostawcom profesjonalne i skalowalne rozwiązanie komunikacyjne.

Co więcej, AirCall oferuje zaawansowaną analitykę i narzędzia do raportowania które zapewniają cenny wgląd w wydajność komunikacji.

Najlepsze funkcje Aircall

Odpowiednie integracje: Zwiększ swoją wydajność dzięki natychmiastowemu dostępowi do niezbędnych informacji. Zintegruj Aircall z CRM, działem pomocy technicznej i innymi kluczowymi aplikacjami, takimi jak HubSpot i Salesforce

Zwiększ swoją wydajność dzięki natychmiastowemu dostępowi do niezbędnych informacji. Zintegruj Aircall z CRM, działem pomocy technicznej i innymi kluczowymi aplikacjami, takimi jak HubSpot i Salesforce Wirtualny system telefoniczny: Uprość komunikację biznesową dzięki wirtualnemu systemowi telefonicznemu Aircall. Bez wysiłku ustaw numery lokalne i międzynarodowe, twórz niestandardowe menu IVR i z łatwością przekierowuj połączenia

Uprość komunikację biznesową dzięki wirtualnemu systemowi telefonicznemu Aircall. Bez wysiłku ustaw numery lokalne i międzynarodowe, twórz niestandardowe menu IVR i z łatwością przekierowuj połączenia Narzędzia do raportowania i analizy: Zgłębiaj dane dotyczące połączeń dzięki solidnym narzędziom do analizy i raportowania AirCall. Odkryj cenne informacje na temat wydajności połączeń dzięki funkcjom takim jak monitorowanie połączeń, nagrywanie i analiza nastrojów. Śledzenie wydajności agentów, wykrywanie możliwości szkoleniowych i uchwycenie nastrojów klientów

Limity AirCall

Proces logowania musi być bardziej intuicyjny, ponieważ ciągle wylogowuje użytkowników

Aplikacja zbyt często prosi o informacje zwrotne, co czyni ją irytującym elementem

Brak stabilności na komputerach Mac

Integracja SMS mogłaby być lepsza

Cennik Aircall

Essentials: $30/licencja

$30/licencja Profesjonalny: $50/licencja

$50/licencja Ceny niestandardowe

Aircall oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (930+ recenzji)

4.3/5 (930+ recenzji) Capterra: 4,2/5 (ponad 400 opinii)

2. Nextiva

przez Nextiva Nextiva to wydajne rozwiązanie VoIP z wyróżniającymi się funkcjami, takimi jak aplikacja NextivaONE, która zamienia urządzenie mobilne w wirtualne biuro.

Funkcja połączeń trójstronnych Nextiva przydaje się, gdy trzeba współpracować z członkami zespołu lub wspólnie rozwiązywać problemy klientów. Funkcja Call Presence pozwala monitorować, którzy agenci są pod telefonem i skutecznie kierować klientów lub innych dzwoniących.

Najlepsze funkcje Nextiva

NextivaOne: Pomaga przekształcić urządzenie mobilne w przenośne biuro dzięki aplikacji NextivaONE. Zapewnia połączenie w podróży

Pomaga przekształcić urządzenie mobilne w przenośne biuro dzięki aplikacji NextivaONE. Zapewnia połączenie w podróży Połączenia trójstronne: Płynnie współpracuj z kolegą z zespołu lub partnerem, korzystając z doskonałej funkcji - połączeń trójstronnych. Zamiast zarządzać dwoma oddzielnymi połączeniami i powtarzać informacje, usprawnij swoją wydajność, wykonując jedno połączenie telefoniczne

Płynnie współpracuj z kolegą z zespołu lub partnerem, korzystając z doskonałej funkcji - połączeń trójstronnych. Zamiast zarządzać dwoma oddzielnymi połączeniami i powtarzać informacje, usprawnij swoją wydajność, wykonując jedno połączenie telefoniczne Obecność połączenia: Monitoruj status telefonu swoich pracowników lub współpracowników bez wysiłku dzięki funkcji obecności połączenia. Użyj tego wskaźnika statusu, aby poprowadzić klientów do właściwej osoby, zamiast kierować ich do zajętego pracownika

Ograniczenia Nextiva

Ustawienia poczty głosowej muszą być bardziej intuicyjne i łatwiejsze

Czasami występują problemy z bezprzewodowym połączeniem ręcznym

Należy dodać ustawienie umożliwiające usuwanie wiadomości telefonicznych

Aplikacje telefoniczne mogą czasami zawierać błędy

Cennik Nextiva

Essential: $17.39/użytkownika/miesiąc

$17.39/użytkownika/miesiąc Professional: $20.74/użytkownika/miesiąc

$20.74/użytkownika/miesiąc Enterprise: $27.44/użytkownika/miesiąc

Nextiva oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (2,800+ ocen)

4.5/5 (2,800+ ocen) Capterra: 4.5/5 (510+ ocen)

3. GoTo

przez GoTo GoTo Connect to odpowiedź GoTo na system telefoniczny w chmurze, którego głównym celem jest ujednolicenie komunikacji i współpracy w firmie i poza nią.

Integruje się z niezliczonymi trybami telefonów stacjonarnych, umożliwiając agentom dostęp do połączeń i innych form komunikacji bezpośrednio przez ich laptopy.

Najlepsze funkcje GoTo

Kompatybilność z telefonami stacjonarnymi: Zmodernizuj swoje call center poprzez połączenie wszystkich telefonów stacjonarnych z GoTo Connect. Rozwiązanie telefoniczne w chmurze jest kompatybilne z ponad 180 modelami telefonów stacjonarnych

Zmodernizuj swoje call center poprzez połączenie wszystkich telefonów stacjonarnych z GoTo Connect. Rozwiązanie telefoniczne w chmurze jest kompatybilne z ponad 180 modelami telefonów stacjonarnych Łatwe w użyciu aplikacje desktopowe: Pozostań w pętli bez wysiłku, zarządzając połączeniami bezpośrednio z laptopa. Niezależnie od tego, czy dzwonisz, czatujesz, czy wysyłasz teksty, aplikacje internetowe i pulpitowe sprawiają, że jest to dziecinnie proste

Pozostań w pętli bez wysiłku, zarządzając połączeniami bezpośrednio z laptopa. Niezależnie od tego, czy dzwonisz, czatujesz, czy wysyłasz teksty, aplikacje internetowe i pulpitowe sprawiają, że jest to dziecinnie proste Potężne ustawienia administratora: Zarządzanie połączeniami biznesowymi jest łatwe dzięki funkcjom administratora GoTo Connect. Przyjazny dla użytkownika redaktor planu wybierania z prostotą przeciągania i upuszczania oferuje krystalicznie czysty widok niestandardowych przepływów połączeń. Płynnie zarządzaj harmonogramami połączeń i zyskaj bezprecedensową widoczność dzięki raportowaniu i pulpitom nawigacyjnym GoTo Connect

Limity GoTo

Aktualizacje często wymagają czasu

Ograniczone wsparcie podczas wdrażania

Brak synchronizacji e-maili

Integracje muszą być bardziej intuicyjne

Ceny GoTo

Podstawowy: $27/użytkownika/miesiąc

$27/użytkownika/miesiąc Standard: $32/użytkownika/miesiąc

Oceny i recenzje GoTo

G2: 4.4/5 (ponad 1200 ocen)

4.4/5 (ponad 1200 ocen) Capterra: 4.5/5 (ponad 650 ocen)

4. RingCentral

przez RingCentral RingCentral specjalizuje się w pomaganiu małym Businessom i jest dostawcą dostępu do światowej klasy niestandardowej obsługi klienta modele wykorzystujące wysoce skalowalne rozwiązanie.

Możesz skorzystać z wielu zalet obsługi klienta, aby wywrzeć dobre wrażenie na swoich klientach. Dostarcza mnóstwo opcji, jeśli chodzi o obsługę biznesowych numerów telefonów.

Pomaga również w utrzymaniu połączenia z klientami i zespołem za pośrednictwem jednej ujednoliconej aplikacji przyjaznej dla urządzeń mobilnych.

Najlepsze funkcje RingCentral

Rozwiązania do obsługi klienta: Korzystaj z modułów rozszerzających CX RingCentral, aby nawiązać kontakt z niestandardowymi klientami. Ustaw powitania klientów i routing połączeń oparty na klientach, aby ułatwić efektywną obsługękomunikacja niestandardowa Business-customer *Opcje biznesowego numeru telefonu: Zachowaj swój obecny numer, uzyskaj nowy numer z rozpoznawalnym numerem kierunkowym, ustaw ogólnokrajowy numer bezpłatny lub stwórz spersonalizowany numer dla swojej firmy

Korzystaj z modułów rozszerzających CX RingCentral, aby nawiązać kontakt z niestandardowymi klientami. Ustaw powitania klientów i routing połączeń oparty na klientach, aby ułatwić efektywną obsługękomunikacja niestandardowa Business-customer *Opcje biznesowego numeru telefonu: Zachowaj swój obecny numer, uzyskaj nowy numer z rozpoznawalnym numerem kierunkowym, ustaw ogólnokrajowy numer bezpłatny lub stwórz spersonalizowany numer dla swojej firmy Pojedyncza aplikacja: Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami w podróży dzięki ujednoliconej aplikacji, która umożliwia dostęp do wszystkich połączeń, tekstów i informacji za pośrednictwem dowolnego urządzenia

Limity RingCentral

Limit integracji

Brak odpowiedniego wsparcia dla telefonów stacjonarnych

Uciążliwy interfejs użytkownika do zarządzania rozszerzeniami

Ustawienia do wysyłania tekstów mogą być mylące

Ceny RingCentral

Podstawowy: 20 USD/użytkownik/miesiąc

20 USD/użytkownik/miesiąc Zaawansowane: $25/użytkownika/miesiąc

$25/użytkownika/miesiąc Ultra: 35 USD/użytkownika/miesiąc

Oceny i recenzje RingCentral

G2: 3.9/5 (750+ ocen)

3.9/5 (750+ ocen) Capterra: 4.2/5 (1,160+ ocen)

5. Ooma

przez Ooma Ooma to oparty na chmurze system telefoniczny, który upraszcza komunikację biznesową, aby pomóc Ci zrobić więcej w godzinach pracy.

Jego głównym mechanizmem oszczędzającym czas jest inteligentna Wirtualna Recepcjonistka.

Dzięki funkcji Multi-Ring i Ring Groups pozwala on utrzymać w pętli wiele istotnych stron. Chroni również użytkownika i oszczędza jeszcze więcej czasu dzięki ulepszonej funkcji blokowania połączeń.

Najlepsze funkcje Ooma

Wirtualna recepcjonistka: Automatyzacja zarządzania połączeniami przychodzącymi za pomocą inteligentnej wirtualnej recepcjonistki Ooma. Przekierowuj i wysyłaj wiadomości do dzwoniących oraz ustaw wiele menu

Automatyzacja zarządzania połączeniami przychodzącymi za pomocą inteligentnej wirtualnej recepcjonistki Ooma. Przekierowuj i wysyłaj wiadomości do dzwoniących oraz ustaw wiele menu Zaawansowane blokowanie połączeń: Oszczędzaj cenne godziny pracy i chroń się przed spamem i oszustami dzięki zaawansowanemu systemowi blokowania połączeń Ooma

Oszczędzaj cenne godziny pracy i chroń się przed spamem i oszustami dzięki zaawansowanemu systemowi blokowania połączeń Ooma Komunikacja w całym Teams: Wykorzystaj funkcje Multi-Ring i Group Ring Ooma, aby umożliwić odbieranie pojedynczego połączenia przez wiele telefonów należących do wielu pracowników

Limity Ooma

Proces ustawienia jest trudny w nawigacji

Brak automatyzacji warunkowego ustawienia przekierowania połączeń

Brak możliwości wysyłania faksów do zrobienia w zespole

Możliwość rozbudowy o wiele biurowych list szybkiego wybierania

Cennik Ooma

Basic: Free

Free Ooma Office Essentials: $19.95/użytkownika/miesiąc

$19.95/użytkownika/miesiąc Ooma Office Pro: $24.95/użytkownika/miesiąc

$24.95/użytkownika/miesiąc Ooma Office Pro Plus: $29.95/użytkownika/miesiąc

Ooma oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (80+ ocen)

4.5/5 (80+ ocen) Capterra: 4.4/5 (ponad 160 ocen)

6. Zoom

przez Zoom Zoom to dobrze znana nazwa na rynku systemów telefonicznych opartych na chmurze ze względu na bogate funkcje, wygodę i łatwość dostępu.

Chociaż posiada on najczęściej oczekiwane funkcje VoIP, to posiada kilka unikalnych elementów, które go wyróżniają.

Funkcja redukcji szumów jest cichym (gra słów zamierzona), ale pomocnym towarzyszem podczas intensywnych godzin pracy. Zoom śledzi aktywność wszystkich kontaktów, aby wiedzieć, czy są one dostępne.

Funkcja transkrypcji tekstu jest również ekscytującym dodatkiem, który pomaga robić szybkie notatki.

Najlepsze funkcje Zoom

Redukcja szumów: Zagłuszenie niepotrzebnych zakłóceń i przeszkód oraz pełne skupienie się na rozmowie

Zagłuszenie niepotrzebnych zakłóceń i przeszkód oraz pełne skupienie się na rozmowie Wskaźnik obecności: Wyodrębnij cenne informacje dotyczące harmonogramu większości rozmównajważniejszych klientów i kontaktów. Funkcja wskaźnika obecności pokazuje, czy kontakt jest dostępny, zajęty lub na spotkaniu, a jeśli jest zajęty, wykorzystaj funkcję "Powiadom mnie, gdy będzie dostępny", aby otrzymywać automatyczne powiadomienia, gdy tylko będą dostępne

Wyodrębnij cenne informacje dotyczące harmonogramu większości rozmównajważniejszych klientów i kontaktów. Funkcja wskaźnika obecności pokazuje, czy kontakt jest dostępny, zajęty lub na spotkaniu, a jeśli jest zajęty, wykorzystaj funkcję "Powiadom mnie, gdy będzie dostępny", aby otrzymywać automatyczne powiadomienia, gdy tylko będą dostępne Transkrypcja wiadomości głosowych: Otrzymuj transkrypcję tekstu wiadomości głosowych w celu szybkiego skanowania, zwiększając dostępność dla pracowników, którzy mogą być niedosłyszący

Limity Zoom

Wersja Free ma limit czasu połączeń i funkcji połączeń

Nieaktualne zatwierdzone urządzenia przechwytujące HDMI

Alerty lub powiadomienia czasami nie są wyświetlane

Niestandardowa obsługa klienta

Ceny Zoom

Basic: Free

Free Pro: $149.90/rok/użytkownika

$149.90/rok/użytkownika Business: 219,90 USD/rok/użytkownika

219,90 USD/rok/użytkownika Business Plus: $269.90/rok/użytkownika

$269.90/rok/użytkownika Enterprise: Ceny niestandardowe

Zoom oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (53,870+ ocen)

4.5/5 (53,870+ ocen) Capterra: 4.6/5 (13,710+ ocen)

7. Konik polny

przez Konik polny Grasshopper jest jednym z solidnych dostawców systemów telefonicznych w chmurze zorientowanych na klienta, który pomaga w bardziej profesjonalnej interakcji z klientami. Oddziel swoją pracę od życia osobistego dzięki wirtualnemu numerowi telefonu.

Otrzymujesz powiadomienia dotyczące charakteru połączenia, czy to biznesowego, czy innego, co pozwala Ci zaprezentować swój najlepszy głos w obu sytuacjach. Zaawansowane funkcje przekierowywania połączeń sprawiają, że zawsze otrzymujesz wszystkie połączenia telefoniczne.

Grasshopper najlepsze funkcje

Wirtualny numer telefonu: Zabezpiecz wirtualny numer telefonu dla swojego biznesu, odblokowując solidne funkcje systemu telefonicznego bez konieczności korzystania z dodatkowych urządzeń. Zachowaj swój numer jako prywatny, dzięki czemu zawsze będziesz wiedzieć, kiedy ktoś dzwoni do Ciebie z Businessu

Zabezpiecz wirtualny numer telefonu dla swojego biznesu, odblokowując solidne funkcje systemu telefonicznego bez konieczności korzystania z dodatkowych urządzeń. Zachowaj swój numer jako prywatny, dzięki czemu zawsze będziesz wiedzieć, kiedy ktoś dzwoni do Ciebie z Businessu Ulepszenia połączeń Business: Bądź na bieżąco z Grasshopper, powiadamiając o połączeniach biznesowych i pozwalając Ci zaprezentować swój najlepszy głos. Możesz uzyskać dostęp do spersonalizowanych powitań i rozszerzeń, zapewniając, że dzwoniący są kierowani do właściwego działu lub pracownika

Bądź na bieżąco z Grasshopper, powiadamiając o połączeniach biznesowych i pozwalając Ci zaprezentować swój najlepszy głos. Możesz uzyskać dostęp do spersonalizowanych powitań i rozszerzeń, zapewniając, że dzwoniący są kierowani do właściwego działu lub pracownika Zaawansowane przekierowywanie połączeń: Pozostań w połączeniu z aplikacją komputerową lub mobilną, zarządzając połączeniami biznesowymi i tekstami z dowolnego miejsca. Obsługuj wiele połączeń jednocześnie, przekierowując je do innego telefonu lub członka zespołu, zapewniając, że klienci nigdy nie napotkają sygnału zajętości

Limity Grasshopper

Problemy techniczne, w wyniku których wiadomości pozostają niewysłane lub nie można ich odebrać

Brak możliwości wysyłania wiadomości do wielu osób bez tworzenia czatu grupowego

Możliwości synchronizacji na wielu urządzeniach są nieco niewystarczające

Ceny aplikacji Grasshopper

True Solo: $14/miesiąc rozliczane rocznie

$14/miesiąc rozliczane rocznie Solo Plus: $28/miesiąc rozliczane rocznie

$28/miesiąc rozliczane rocznie Partner: $46/miesiąc rozliczane rocznie

$46/miesiąc rozliczane rocznie Small Business: $80/miesiąc rozliczane rocznie

Grasshopper oceny i recenzje

G2: 4/5 (ponad 140 ocen)

4/5 (ponad 140 ocen) Capterra: 4.4/5 (ponad 330 ocen)

8. Vonage

przez Vonage Vonage to kompleksowy pakiet do komunikacji biznesowej z dostępem za pośrednictwem wielu różnych urządzeń.

W niektórych aspektach medium jest zorientowane na konsumenta, ponieważ pełni funkcję skrzynki odbiorczej dla biznesu, która pozwala komunikować się z klientami za pośrednictwem preferowanych przez nich platform. Posiada również wbudowany Wirtualny asystent AI który pomaga w niestandardowym zaangażowaniu klientów.

Podczas gdy podstawowa aplikacja jest dość kompetentna, Vonage App Center ma również wiele istotnych integracji o wysokiej wartości.

Najlepsze funkcje Vonage

Wirtualny asystent AI: Wirtualny asystent AI Vonage umożliwia zbudowanie nowej cyfrowej siły roboczej, która uzupełnia ludzki zespół. Inicjuj natychmiastowe interakcje z klientami, prowadź rozmowy, aby zrozumieć ich potrzeby i płynnie wykonuj niezbędne działania

Wirtualny asystent AI Vonage umożliwia zbudowanie nowej cyfrowej siły roboczej, która uzupełnia ludzki zespół. Inicjuj natychmiastowe interakcje z klientami, prowadź rozmowy, aby zrozumieć ich potrzeby i płynnie wykonuj niezbędne działania Skrzynka odbiorcza Business: Angażuj i współpracuj z klientami w preferowanym przez nich kanale, niezależnie od tego, czy jest to SMS, MMS czy Facebook Messenger

Angażuj i współpracuj z klientami w preferowanym przez nich kanale, niezależnie od tego, czy jest to SMS, MMS czy Facebook Messenger Centrum aplikacji Vonage: Niestandardowe doświadczenie Vonage Business Communications dzięki Vonage App Center. Zintegruj niezbędne aplikacje CRM i Business z platformą VBC, dostępną bezproblemowo zarówno na pulpicie, jak i na urządzeniach mobilnych

Limity Vonage

Niedostępność prawdziwych osób w dziale obsługi klienta

Problematyczne wsparcie czatu online

Niehistoria nagrywania rozmów wyświetlacz

Czat tekstowy nie obsługuje plików graficznych

Cennik Vonage

Mobilny: 19,99 USD miesięcznie za linię

19,99 USD miesięcznie za linię Premium: $29.99 miesięcznie za linię

$29.99 miesięcznie za linię Zaawansowany: $39.99 miesięcznie za linię

Oceny i recenzje Vonage

G2: 4.3/5 (430+ opinii)

4.3/5 (430+ opinii) Capterra: 4.1/5 (ponad 300 recenzji)

9. Dialpad

przez Dialpad Dialpad oferuje wiele rozszerzonych funkcji usprawniających komunikację w Business i zwiększających wydajność.

Dialpad umożliwia połączenie z niestandardowymi klientami w wielu kanałach za pomocą funkcji wiadomości wielokanałowych. Oferowane przez dostawcę funkcje raportowania i analizy są również potężne.

Ale AI Voice pozostaje ich wyróżniającą się funkcją, oprócz wszystkich niezbędnych funkcji do wykonywania i odbierania połączeń.

Najlepsze funkcje Dialpad

AI voice: Usprawnienie komunikacji dzięki systemowi telefonicznemu Dialpad dla firm, oferującemu niezbędne funkcje, takie jak przekierowywanie połączeń, przekazywanie połączeń, interaktywne odpowiedzi głosowe (IVR) i inne, umożliwiające efektywne zarządzanie połączeniami

Usprawnienie komunikacji dzięki systemowi telefonicznemu Dialpad dla firm, oferującemu niezbędne funkcje, takie jak przekierowywanie połączeń, przekazywanie połączeń, interaktywne odpowiedzi głosowe (IVR) i inne, umożliwiające efektywne zarządzanie połączeniami Wiadomości omnichannel: Zastosuj podejście omnichannel, aby aktywnie nadać priorytet zadowoleniu klientów, zwiększyć retencję i ostatecznie wzmocnić swoje wyniki finansowe. Docieraj do klientów na preferowanych przez nich platformach i w godzinach ich największej aktywności

Zastosuj podejście omnichannel, aby aktywnie nadać priorytet zadowoleniu klientów, zwiększyć retencję i ostatecznie wzmocnić swoje wyniki finansowe. Docieraj do klientów na preferowanych przez nich platformach i w godzinach ich największej aktywności Analityka centrum kontaktowego: Analizowanie danych klientów i uchwycenie istotnych wskaźników w centrum kontaktowym. Utrzymuj stałe zrozumienie wydajności zespołu, od przeoczonych połączeń po porzucone połączenia, zapewniając przejrzysty przegląd przez cały czas

Limity Dialpada

Brak możliwości dostosowania

Dane analityczne ładują się zbyt długo

Problemy z kompatybilnością z bezprzewodowymi zestawami słuchawkowymi

Użytkownicy skarżyli się, że działa wolno w godzinach szczytu

Ceny Dialpad

Ceny niestandardowe

Dialpad oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (210+ recenzji)

4.3/5 (210+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (ponad 500 recenzji)

10. GetVoIP

przez GetVoIP GetVoIP nie jest konwencjonalnym oprogramowaniem dla komunikacja . Jest to internetowe repozytorium dedykowanych narzędzi VoIP, które pomaga porównać i wybrać takie, które pasuje do potrzeb Twojego biznesu.

Zaawansowana funkcja QuoteMatch pozwala uzyskać natychmiastowe wyceny od najlepszych dostawców w zależności od wielkości zespołu. Ponadto przewodniki porównawcze pozwalają podejmować lepsze decyzje biznesowe. Zawiera również skategoryzowany wybór najlepszych narzędzi z różnych pól biznesowych i pokrewnych.

Najlepsze funkcje GetVoIP

QuoteMatch: Użyj QuickMatch, aby wprowadzić liczbę pracowników, których obecnie zatrudniasz, a narzędzie automatycznie poda Ci informacje dotyczące ofert od najlepszych dostawców, które najlepiej pasują do wielkości Twojej firmy

Użyj QuickMatch, aby wprowadzić liczbę pracowników, których obecnie zatrudniasz, a narzędzie automatycznie poda Ci informacje dotyczące ofert od najlepszych dostawców, które najlepiej pasują do wielkości Twojej firmy Porównywarki: Skorzystaj ze szczegółowych informacji dostarczanych przez porównywarki, aby podjąć świadomą i opłacalną decyzję. Informują one o zaletach i wadach każdego rozwiązania

Skorzystaj ze szczegółowych informacji dostarczanych przez porównywarki, aby podjąć świadomą i opłacalną decyzję. Informują one o zaletach i wadach każdego rozwiązania Wybór skategoryzowanych narzędzi: Wyszukaj dokładnie to, czego potrzebujesz, korzystając z podzielonej na kategorie sekcji narzędzi. Kategorie są zróżnicowane i zawierają takie wpisy jak Business VoIP, Call Center, Unified Comms, Hosted PBX, SIP Trunking, systemy IVR, Conferencing i inne

Limity GetVoIP

Nie jest to oprogramowanie dedykowane VoIP; jest to platforma, która dostarcza porównania istniejących rozwiązań VoIP

Nie dostarcza żadnych własnych narzędzi, a jedynie odsyła do rozwiązań zewnętrznych

Ceny GetVoIP

N/A

Ocena GetVoIP

G2: Niewystarczająca ocena

Niewystarczająca ocena Capterra: Niewystarczająca ocena

Inne narzędzia komunikacyjne

Jako prężnie rozwijający się Business, musisz wyjść poza wybór najlepszych funkcji i wybrać rozwiązanie, które zaakcentuje Twoje aktualne działalność Business , tak jak robi to ClickUp.

Oto jak ClickUp pomaga obsługiwać połączenia wychodzące i przychodzące z zespołem i niestandardowymi klientami.

ClickUp

ClickUp oferuje przydatne i przejrzyste narzędzia komunikacyjne, takie jak ClickUp Clip , który pozwala przekazać wiadomość z precyzją i kontekstem poprzez udostępnianie nagrań ekranu. Dźwignia ClickUp Chat aby scentralizować komunikację zespołu w celu udostępniania aktualizacji, połączonych zasobów i promowania płynną współpracę . Użycie Komentarze ClickUp aby natychmiast wygenerować elementy akcji i przypisać je do konkretnych członków zespołu.

Angażowanie się w komentarze ClickUp i rozwiązywanie ich po zakończeniu zadań

ClickUp najlepsze funkcje

ClickUp Document Proofing: Powiadamianie członków zespołu o wszelkich zmianach wprowadzonych lub potrzebnych w dokumentach za pomocą funkcji proofingu

Powiadamianie członków zespołu o wszelkich zmianach wprowadzonych lub potrzebnych w dokumentach za pomocą funkcji proofingu ClickUp Clip: Twórz nagrania ekranu, które skutecznie przekazują wiadomość z jasnością i kontekstem. Zachowaj te nagrania do wykorzystania w przyszłości, łatwo udostępniaj je za pomocą publicznych połączonych i korzystaj z dodatkowych funkcji w razie potrzeby

Bez wysiłku przekaż swoją wiadomość w kilka sekund dzięki funkcji Clip wideo ClickUp

ClickUp Chat: Usprawnij komunikację w zespole, łącząc różne narzędzia i rozproszone rozmowy. Wykorzystaj ClickUp Chat do udostępniania aktualizacji, połączonych zasobów i współpracy w ramach jednej scentralizowanej platformy

Łatwo udostępniaj aktualizacje, połączone wiadomości, reakcje i konsoliduj ważne rozmowy za pomocą widoku czatu w ClickUp

Udostępnianie pulpitu ClickUp: Zilustruj kompleksowo swoją pracę swojemu zespołowi za pomocą wizualnych reprezentacji. Pulpity to optymalna metoda tworzenia ogólnych widoków wszystkich działań w obszarze roboczym. Udostępnianie pulpitów członkom zespołu ułatwia jasną i zwięzłą komunikację wizualną

Zilustruj kompleksowo swoją pracę swojemu zespołowi za pomocą wizualnych reprezentacji. Pulpity to optymalna metoda tworzenia ogólnych widoków wszystkich działań w obszarze roboczym. Udostępnianie pulpitów członkom zespołu ułatwia jasną i zwięzłą komunikację wizualną ClickUp Offline : Podstawowe funkcje platformy działają dobrze nawet bez połączenia z Internetem

: Podstawowe funkcje platformy działają dobrze nawet bez połączenia z Internetem ClickUp Comments: : Usprawnij swój cykl pracy poprzez natychmiastowe generowanie elementów działań z przypisanymi komentarzami. Przypisuj te zadania innym lub sobie, odpowiadając na potrzebę szybkiego i skutecznego zarządzania, ponieważ komentarze często wynikają z działania, a szczegóły mogą zostać utracone w procesie

: Usprawnij swój cykl pracy poprzez natychmiastowe generowanie elementów działań z przypisanymi komentarzami. Przypisuj te zadania innym lub sobie, odpowiadając na potrzebę szybkiego i skutecznego zarządzania, ponieważ komentarze często wynikają z działania, a szczegóły mogą zostać utracone w procesie Integracja z ClickUp Email: Usprawnij komunikację zewnętrzną, wykorzystując e-mail jako preferowaną metodę interakcji z osobami spoza obszaru roboczego ClickUp. Zmniejsz zależność od wewnętrznych e-maili, aktywując e-mail w ClickUp ClickApp. Wysyłaj i odbieraj wiadomości e-mail bezpośrednio w ClickUp, eliminując potrzebę przełączania się między platformami

Zarządzanie danymi klientów, zadaniami osobistymi i komunikacją w ClickUp z dowolnego urządzenia

Limity ClickUp

Brak wbudowanej funkcji telefonu głosowego przez chmurę internetową

Niektórzy użytkownicy raportowali, że przyzwyczajenie się do interfejsu zajmuje trochę czasu

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/użytkownika/miesiąc

$7/użytkownika/miesiąc Business: $12/użytkownika/miesiąc

$12/użytkownika/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD za obszar roboczy

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 2 000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

Bezproblemowa komunikacja przez VoIP

Komunikacja to bezlitosna arena. Może być bolączką, jeśli pozwoli się na błędną komunikację i redundancję w silosach komunikacyjnych. I odwrotnie, stanie się katalizatorem powodzenia, jeśli wykorzystasz jej moc za pomocą wysokiej jakości systemów komunikacyjnych, takich jak ClickUp.

Pamiętaj, że wybór dostawcy usług telefonicznych w chmurze zamiast tradycyjnych telefonów nie jest ostatecznością. Potraktuj to jako okazję do skorzystania z kompleksowego narzędzia, które podniesie poziom komunikacji i zaoferuje holistyczny widok 360 każdego aspektu Twojego biznesu.