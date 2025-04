10 najlepszych narzędzi zwiększających wydajność dla kadry kierowniczej

Produktywność nigdy nie jest dziełem przypadku. Zawsze jest wynikiem zaangażowania w doskonałość, inteligentnego planu i skoncentrowanego wysiłku

Paul J. Meyer, amerykański mówca motywacyjny

Równoważenie strategii i kreatywności na wysokim poziomie z codziennymi spotkaniami związanymi z zarządzaniem zdalnymi teamami i projektami nigdy nie jest łatwe - znam to aż za dobrze!

Ale nie zawsze musi to być walka. The odpowiednie narzędzia zwiększające wydajność mogą zrobić ogromną różnicę, zamieniając długie listy do zrobienia w osiągalne cele i czyniąc pracę bezwysiłkową.

Nie mogę przecenić przydatności narzędzi zwiększających wydajność w zarządzaniu czasem. W rzeczywistości badania sugerują, że około 80% kadry kierowniczej poszukuje nowych narzędzi zwiększających wydajność w pewnym momencie. Nic dziwnego!

W tym przewodniku zebrałem 10 narzędzi zwiększających wydajność, które pomogły mi zwiększyć wydajność organizacyjną, od automatyzacji cykli pracy po zarządzanie priorytetami projektów. Mam nadzieję, że te narzędzia pomogą również tobie być bardziej wydajnym .

⏰ 60-sekundowe podsumowanie

Oto krótkie podsumowanie 10 najlepszych narzędzi do maksymalizacji wydajności:

ClickUp: Najlepsze do wspólnego zarządzania projektami i automatyzacji przepływu pracy Trello: Najlepsze do prostego zarządzania zadaniami i organizacji wizualnej Slack: Najlepszy do komunikacji w czasie rzeczywistym Notion: Najlepsze do tworzenia notatek typu "wszystko w jednym Todoist: Najlepszy do śledzenia celów osobistych Monday.com: Najlepszy do konfigurowalnych cykli pracy i śledzenia projektów Asana: Najlepsza do zarządzania zadaniami zespołu i terminami projektów Calendly: Najlepsze rozwiązanie do planowania i koordynowania spotkań 1Password: Najlepsze do bezpiecznego zarządzania hasłami Obszary robocze Google: Najlepsze do współpracy nad dokumentami i przechowywania ich w chmurze

Czego powinieneś szukać w narzędziach zwiększających wydajność?

Przy tak wielu narzędziach, jakie czynniki powinny wpływać na wybór? Oto kilka funkcji, które moim zdaniem są szczególnie ważne:

Synchronizacja międzyplatformowa: Upewnij się, że narzędzie synchronizuje się płynnie na różnych urządzeniach (pulpit, telefon komórkowy, tablet), umożliwiając kontynuowanie pracy w dowolnym miejscu i czasie

Upewnij się, że narzędzie synchronizuje się płynnie na różnych urządzeniach (pulpit, telefon komórkowy, tablet), umożliwiając kontynuowanie pracy w dowolnym miejscu i czasie Automatyzacja raportowania: Poszukaj zautomatyzowanych, konfigurowalnych raportów, aby uzyskać szybki wgląd w wydajność zespołu, status projektu i krytyczne wskaźniki bez konieczności ręcznej kompilacji

Poszukaj zautomatyzowanych, konfigurowalnych raportów, aby uzyskać szybki wgląd w wydajność zespołu, status projektu i krytyczne wskaźniki bez konieczności ręcznej kompilacji Zaawansowana priorytetyzacja zadań: Efektywne zarządzanie zadaniami o wysokim priorytecie dzięki funkcjom takim jak etykiety priorytetów, alerty terminów i zależności

Efektywne zarządzanie zadaniami o wysokim priorytecie dzięki funkcjom takim jak etykiety priorytetów, alerty terminów i zależności Dostęp i uprawnienia oparte na rolach: Sprawdź, czy narzędzie pozwala kontrolować poziomy dostępu do danych, ograniczając dostęp do poufnych informacji do odpowiednich członków zespołu

Sprawdź, czy narzędzie pozwala kontrolować poziomy dostępu do danych, ograniczając dostęp do poufnych informacji do odpowiednich członków zespołu Automatyzacja cyklu pracy: Poszukaj automatyzacji, która może zmniejszyć liczbę powtarzających się zadań (np. wysyłanie przypomnień, aktualizowanie statusów)

Poszukaj automatyzacji, która może zmniejszyć liczbę powtarzających się zadań (np. wysyłanie przypomnień, aktualizowanie statusów) Dostęp offline: Znajdź narzędzie z dostępem offline, który może mieć kluczowe znaczenie dla przeglądania dokumentów i zarządzania zadaniami, gdy jesteś w podróży lub masz ograniczone połączenie

Znajdź narzędzie z dostępem offline, który może mieć kluczowe znaczenie dla przeglądania dokumentów i zarządzania zadaniami, gdy jesteś w podróży lub masz ograniczone połączenie Możliwości integracji: Upewnij się, że możesz zintegrować się z innymi narzędziami, takimi jak e-mail, przechowywanie w chmurze i kalendarze

Upewnij się, że możesz zintegrować się z innymi narzędziami, takimi jak e-mail, przechowywanie w chmurze i kalendarze Funkcje współpracy: Spraw, aby wszyscy członkowie zespołu byli na tej samej stronie, umożliwiając płynną współpracę zespołową, taką jak udostępnianie obszarów roboczych, wątki komentarzy i aktualizacje w czasie rzeczywistym

Spraw, aby wszyscy członkowie zespołu byli na tej samej stronie, umożliwiając płynną współpracę zespołową, taką jak udostępnianie obszarów roboczych, wątki komentarzy i aktualizacje w czasie rzeczywistym Bezpieczeństwo danych: Upewnij się, że narzędzie posiada solidne funkcje szyfrowania i bezpieczeństwa, aby chronić wrażliwe dane przed nieautoryzowanym dostępem

10 najlepszych narzędzi zwiększających wydajność kadry kierowniczej

Jak już wcześniej wzmiankowałem, istnieje wiele narzędzi zwiększających wydajność dostępnych dla wymagających menedżerów. Oto kilka, które uważam za szczególnie pomocne:

1. ClickUp (najlepsze do wspólnego zarządzania projektami i automatyzacji przepływu pracy)

Zarządzanie projektami z wieloma funkcjami w jednym miejscu dzięki ClickUp Project Management ClickUp jest moją platformą wydajności ze względu na kilka potężnych funkcji zarządzania zadaniami. Mogę łatwo ustalać priorytety moich projektów, ustawiać terminy i upewniać się, że mój zespół jest na dobrej drodze.

Niestandardowe cykle pracy ClickUp

To, co wyróżnia ClickUp to Niestandardowe cykle pracy ClickUp funkcja, która pozwala dostosować się do każdego rodzaju projektu - niezależnie od tego, czy planujesz długoterminową inicjatywę strategiczną, czy zarządzasz szybką kampanią marketingową.

Przejdź od uniwersalnego podejścia do niestandardowego zarządzania projektami dzięki ClickUp Custom Workflows

Zadania ClickUp

Niezależnie od tego, czy zarządzasz złożonym projektem, czy codziennymi zadaniami, Zadania ClickUp umożliwiają ustawienie priorytetów, śledzenie czasu i wizualizację postępów. Umożliwiając ustawienie priorytetów dla zadań, ClickUp zapewnia, że Ty i Twój zespół dokładnie wiecie, które elementy wymagają natychmiastowej uwagi.

Pomaga to utrzymać projekty na właściwym torze i uniknąć wąskich gardeł.

Ustawienie niestandardowych priorytetów zadań za pomocą ClickUp Tasks

Śledzenie czasu w projektach ClickUp ClickUp Śledzenie czasu projektu idzie o krok dalej, pozwalając dokładnie monitorować, gdzie spędzany jest czas, oceniać wydajność, a nawet dostosowywać priorytety w razie potrzeby.

Dowiedz się, ile czasu zajmują grupy zadań każdej osobie w Twoim zespole dzięki skumulowanemu śledzeniu czasu w projekcie ClickUp

Dzięki wizualnym narzędziom ClickUp, takim jak wykresy Gantta, osie czasu i tablice Kanban, zyskujesz przegląd postępów projektu w czasie rzeczywistym. Ta dynamiczna widoczność ułatwia wczesne wykrycie wszelkich opóźnień lub potencjalnych zagrożeń i szybkie dostosowanie się do nich.

ClickUp Brain

Można również użyć ClickUp Brain narzędzie AI, w celu zwiększenia wydajności poprzez centralizację informacji, pomysłów i zasobów w łatwo dostępny i referencyjny sposób, skutecznie tworząc "drugi mózg" w ramach platformy ClickUp.

W obliczu bloku twórczego, generuj pomysły za pomocą ClickUp Brain

ClickUp Brain to coś więcej niż tylko sprytny asystent AI. Może on wnieść prawdziwą wartość dodaną do Twoich prób maksymalizacji wydajności:

Zintegrowany bezpośrednio z platformą ClickUp, ClickUp Brain jest dostępny w każdym obszarze roboczym lub widoku projektu, dzięki czemu można odwoływać się do ważnych informacji bez konieczności przeskakiwania między różnymi aplikacjami

Dla zespołów ClickUp Brain jest zbiorową bazą wiedzy, w której członkowie mogą dzielić się spostrzeżeniami, najlepszymi praktykami i dokumentacją projektu, zapobiegając zbędnej pracy i przyspieszając wdrażanie

Podczas przełączania się między zadaniami lub projektami możesz kontynuować pracę w miejscu, w którym ją przerwałeś. Posiadanie zapisu wcześniejszych przemyśleń i spostrzeżeń poprawia ciągłość, a wydajność pracowników utrzymuje się na wysokim poziomie nawet podczas zmian w projekcie

Oto co Dylan Halliday , Head of Consulting w Big Leap Real Estate Services, mówi o ClickUp:

_Zarządzam wieloma projektami wewnętrznie i zewnętrznie, a także moim życiem osobistym. ClickUp pozwala mi zarządzać wszystkimi tymi obszarami o różnych zastosowaniach i potrzebach w izolacji i w całym obszarze roboczym, w zależności od tego, na czym się koncentruję. Zapewnia to ogromną elastyczność

Dylan Halliday, Head of Consulting w Big Leap Real Estate Services

ClickUp najlepsze funkcje

Użycie Zarządzanie projektami ClickUp funkcje ClickUp Brain do przydzielania zadań, ustawiania terminów i monitorowania postępów

Użyj ClickUp Cele do śledzenia kamieni milowych projektu i dostosowania zespołu do celów. Łącz różne widoki, takie jak widok listy, widok Kanban lub widok kalendarza, aby dopasować je do unikalnych potrzeb każdej fazy projektu

Uporządkuj rozmowy dotyczące projektu w obszarze roboczym za pomocą ClickUp Chat . Etykiety dla odpowiednich członków Teams, aby usprawnić dyskusje i nadać im kontekst

Połącz najczęściej używane aplikacje do pracy z ClickUp dzięki ponad 1000 integracji, w tym e-mail i przechowywanie w chmurze

Użyj Automatyzacja ClickUp aby usprawnić powtarzalne zadania, aktualizować statusy zadań, wysyłać automatyczne powiadomienia i płynnie uruchamiać cykle pracy bez ręcznej interwencji

Limity ClickUp

Niektórzy użytkownicy zgłaszali trudności w nauce związane z dużą liczbą funkcji dostępnych na platformie

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/użytkownika miesięcznie

: $7/użytkownika miesięcznie Business : $12/użytkownika miesięcznie

: $12/użytkownika miesięcznie Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za obszar roboczy na członka miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 900 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 900 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 4 300 opinii)

2. Trello (najlepsze do prostego zarządzania zadaniami i wizualnej organizacji)

przez Trello Trello jest idealne dla osób myślących wizualnie i kadry kierowniczej, którzy preferują proste podejście oparte na tablicy. Pozwala podzielić projekty na łatwe do zarządzania zadania, a jego interfejs typu "przeciągnij i upuść" ułatwia przenoszenie zadań między scenami.

Wizualne podejście Trello do zarządzania projektami pomaga utrzymać porządek w zadaniach i zobaczyć ich obowiązki na pierwszy rzut oka.

Narzędzie to jest wysoce konfigurowalne. Zadania można oznaczać kolorami, dodawać etykiety i grupować elementy według kategorii. Trello dobrze sprawdza się w przypadku mniejszych Teams lub projektów, które nie wymagają złożonych cykli pracy.

Najlepsze funkcje Trello

Przypisywanie zadań zdalnym członkom zespołu z określonymi terminami i notatkami

Tworzenie niezawodnego procesu posuwania pracy do przodu dzięki wbudowanemu systemowi automatyzacji

Łatwe połączenie aplikacji już używanych przez zespół z cyklem pracy Trello

Korzystaj z automatyzacji Trello Butler, aby zoptymalizować codzienne czynności, takie jak przenoszenie kart, przypisywanie zadań lub wysyłanie powiadomień na podstawie ustawionych wyzwalaczy

Zapoznaj się z dodatkami Power-Ups, aby uzyskać dodatkowe funkcje, takie jak wykresy Gantta, widoki kalendarza lub integracje z innymi narzędziami zwiększającymi wydajność

Limity Trello

Skomplikowana nawigacja w przypadku zarządzania wieloma projektami

Brak zaawansowanego raportowania lub zarządzania przepływem pracy może sprawić, że Trello będzie mniej odpowiednie dla projektów na dużą skalę

Ceny Trello

**Free

Standardowy: $6/użytkownika miesięcznie

$6/użytkownika miesięcznie Premium: $12.50/użytkownika miesięcznie

$12.50/użytkownika miesięcznie Enterprise: Począwszy od $17.50/użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie)

Trello oceny i recenzje

G2: 4,4/5 (ponad 13 600 recenzji)

4,4/5 (ponad 13 600 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 23 200 recenzji)

3. Slack (najlepszy do komunikacji w czasie rzeczywistym)

przez Slack Slack to dynamiczne oprogramowanie do zarządzania zadaniami, które integruje się z innymi narzędziami zwiększającymi wydajność, tworząc centralny hub do współpracy. Umożliwia udostępnianie plików, łączenie z tablicami projektów i organizowanie rozmów według tematów.

Slack pozwala również Teams organizować rozmowy poprzez tworzenie kanałów dla różnych projektów, klientów lub tematów. Funkcja ta pomaga utrzymać koncentrację poprzez centralizację komunikacji, dzięki czemu informacje są łatwe do znalezienia w razie potrzeby.

Najlepsze funkcje Slack

Automatyzacja rutynowych zadań dzięki generatywnej sztucznej inteligencji i uproszczenie cyklu pracy

Łatwe czatowanie, wysyłanie klipów audio i wideo lub dołączanie do spotkań w celu omówienia spraw za pośrednictwem rozmów na żywo

Twórz dedykowane kanały do połączeń między działami, biurami, strefami czasowymi, a nawet innymi firmami

Używaj funkcji Slackbot do ustawienia przypomnień, uzyskiwania odpowiedzi na często zadawane pytania i dostarczania powiadomień zespołowych

Zintegruj Slack z narzędziami takimi jak Google Drive, Trello i ClickUp w celu scentralizowanej komunikacji

Limity Slack

Niektórzy użytkownicy mogą czuć się przytłoczeni ogromną liczbą powiadomień

Nie jest idealny do śledzenia projektów lub szczegółowego zarządzania projektami; lepiej sprawdza się jako narzędzie do komunikacji i koordynacji

Cennik Slack

**Free

Pro: $8.75/użytkownika miesięcznie

$8.75/użytkownika miesięcznie Business+: $15/użytkownika miesięcznie

$15/użytkownika miesięcznie Enterprise Grid: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Slack

G2: 4,5/5 (ponad 33 600 recenzji)

4,5/5 (ponad 33 600 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 23 400 opinii)

4. Notion (najlepszy do tworzenia notatek typu "wszystko w jednym")

przez Notion Notion jest idealny dla kadry kierowniczej, która lubi mieć wszystko w jednym miejscu.

Jego elastyczny interfejs pozwala tworzyć bazy danych, listy kontrolne, listy rzeczy do zrobienia i strony połączone linkami, co czyni go cyfrowym notatnikiem i bazą wiedzy w jednym.

W przypadku projektów wymagających wielu typów danych (tekst, obrazy, tabele itp.), Notion dostarcza modułowe podejście, pozwalające na łatwe przenoszenie, edytowanie lub osadzanie bloków informacji. Jest to niezwykle cenne w przypadku zarządzania bazami wiedzy, wewnętrznymi wiki lub szczegółową dokumentacją projektu.

Najlepsze funkcje Notion

Zarządzanie projektami od początku do końca w połączonym obszarze roboczym

Widok projektów jako oś czasu, aby zrozumieć, jak do siebie pasują, dzięki czemu można łatwo rozwiązywać zależności i dotrzymywać terminów

Automatycznie dodawaj historie użytkowników, kluczowe wyniki, aktualizacje i nie tylko dla każdego projektu za pomocą konfigurowalnego autouzupełniania AI

Maintainer ustrukturyzowane rekordy informacji i szybkie łączenie powiązanych danych z bazami danych i połączonymi bazami danych

Efektywnie współpracuj z teamami dzięki funkcjom współpracy, takim jak komentarze i wzmianki

Korzystaj z szablonów, aby rozpocząć agendy spotkań, cotygodniowe przeglądy i narzędzia do śledzenia projektów

Notion limity

Intuicyjna, ale dość trudna do opanowania, zwłaszcza dla początkujących użytkowników platformy

Brak niektórych zaawansowanych funkcji zarządzania projektami, takich jak wykresy Gantta i śledzenie czasu

Ceny Notion

**Free

Plus: 12 USD za licencję miesięcznie

12 USD za licencję miesięcznie Business: 18 USD za licencję miesięcznie

18 USD za licencję miesięcznie Enterprise: Ceny niestandardowe

Notion oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (5,800+ recenzji)

4.7/5 (5,800+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,400+ recenzji)

5. Todoist (najlepszy do śledzenia osobistych celów)

przez Todoist Todoist to dobry wybór do śledzenia zadań i poprawy osobistej wydajności. Jego prosty interfejs ułatwia tworzenie list zadań, ustawienie przypomnień i kategoryzowanie zadań według priorytetów.

Dzienne i tygodniowe przeglądy Todoist pomagają mi śledzić moje cele i upewnić się, że skupiam się na najważniejszych zadaniach.

Jedną z najmocniejszych funkcji Todoist jest system Karma, który nagradza użytkowników punktami za zakończone zadania, utrzymywanie dziennej passy i osiąganie celów związanych z wydajnością. Takie grywalizacyjne podejście do wydajności może motywować i pomagać kierownictwu w śledzeniu zadań.

Najlepsze funkcje Todoist

Planowanie terminów, wizualizacja izarządzanie kalendarzemi łatwo ustaw powtarzające się zadania

Oddziel zadania osobiste od pracy, korzystając z wbudowanych funkcjiszablonów wydajności i kategorii na udostępnianym obszarze roboczym

Osiągnij jasność umysłu, sortując zadania na Dzisiejsze, Nadchodzące lub używając niestandardowych filtrów

Sprawne dodawanie zadań przy użyciu języka naturalnego dzięki funkcji szybkiego dodawania

Zobacz prostą wizualną reprezentację postępu zadania za pomocą widoku tablicy

Limity Todoist

Usterki w przypisywaniu zadań do określonych członków zespołu podczas korzystania z wersji mobilnej

Ograniczone opcje integracji w porównaniu z innymi platformami wydajności

Cennik Todoist

Początkujący: Free

Free Pro: $5/użytkownik miesięcznie

$5/użytkownik miesięcznie Business: $8/użytkownika miesięcznie

Todoist oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 800 recenzji)

4.4/5 (ponad 800 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 2500 recenzji)

6. Monday.com (najlepszy pod względem konfigurowalnego cyklu pracy i śledzenia projektów)

przez Monday.com Monday.com pozwala mi dostosować obszar roboczy do konkretnych potrzeb każdego projektu. Jest to szczególnie przydatne dla śledzenia wydajności pracowników i wielu cyklów pracy jednocześnie, z opcjami automatyzacji, które ograniczają liczbę powtarzalnych zadań.

Jedną z najlepszych funkcji Monday.com jest kolumna formuły, która umożliwia wykonywanie złożonych obliczeń w ramach tablic projektów. Jest to idealne rozwiązanie dla kadry kierowniczej, która musi śledzić budżety projektów i alokację zasobów.

Najlepsze funkcje Monday.com

Połączenie wszystkich jednostek biznesowych i danych w jednym obszarze roboczym w celu uzyskania wglądu w czasie rzeczywistym

Uzyskaj przewagę nad projektem dzięki sugerowanym przez AI zadaniom i fazom

Śledzenie postępów w realizacji celów strategicznych za pomocą pulpitu OKR

Użyj kolumn z formułami, aby dodać możliwości obliczeniowe bezpośrednio do tablic

Przeciągaj i upuszczaj automatyzacje, aby niestandardowo dopasować je do swojego cyklu pracy

Limity Monday.com

Wersja mobilna może być trudna w nawigacji

W przypadku Teams, które muszą śledzić budżety projektów, wydatki i wyniki finansowe, możliwości Monday.com mogą być nieco ograniczone

Ceny Monday.com

**Free

Podstawowy: 12 USD za licencję miesięcznie

12 USD za licencję miesięcznie Standardowy: 14 USD za licencję miesięcznie

14 USD za licencję miesięcznie Pro: 24 USD za licencję miesięcznie

24 USD za licencję miesięcznie Enterprise: Niestandardowy cennik

Monday.com oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 12 500 recenzji)

4,7/5 (ponad 12 500 recenzji) Capterra: 4.6/5 (5,200+ opinii)

7. Asana (najlepsza do zarządzania zadaniami zespołu i terminami projektów)

przez Asana Asana łączy w sobie zarządzanie zadaniami biznesowymi z funkcjami współpracy zespołowej, co jest idealnym rozwiązaniem dla kadry kierowniczej zarządzającej dużymi projektami.

Wizualny widok osi czasu wyjaśnia terminy realizacji projektów, utrzymując mój zespół i mnie na właściwym torze. Jedną z wyróżniających się funkcji Asany jest oś czasu, która zapewnia kompleksowy widok harmonogramów projektów, zależności zadań i terminów w stylu wykresu Gantta.

Jest to szczególnie przydatne w przypadku dużych projektów, w których kilka osób pracuje nad powiązanymi ze sobą zadaniami.

Najlepsze funkcje aplikacji Asana

Odpowiedzialność Teams poprzez organizowanie projektów i zadań w jednym miejscu

Tworzenie aktualizacji projektów w ciągu kilku minut dzięki automatyzacji oszczędzającej czas

Mierzenie ilości czasu poświęcanego na pracę, aby móc prawidłowo zaplanować potrzebny czas

Efektywne zarządzanie obciążeniami pracą w celu zrównoważenia wysiłków zespołu i zapobiegania wypaleniu zawodowemu

Limity Asany

Niektórzy użytkownicy raportowali, że ich projekty znikały z platformy bez możliwości ich śledzenia

Niestandardowe widoki zadań są ograniczone w porównaniu do innych narzędzi

Ceny Asany

Personal: Free forever

Free forever Starter: $8.50/użytkownika miesięcznie

$8.50/użytkownika miesięcznie Zaawansowany: $19.21/użytkownika na miesiąc

Oceny i recenzje Asana

G2: 4,4/5 (ponad 10 600 recenzji)

4,4/5 (ponad 10 600 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 13 100 opinii)

8. Calendly (najlepszy do planowania i koordynacji spotkań)

przez Calendly Calendly to proste narzędzie do planowania spotkań, które pozwala na automatyzację rezerwacji czatów, wywiadów i sesji opinii. Integruje się z moim kalendarzem, zapewniając, że jestem na czas i że zawsze jest wystarczająco dużo czasu między spotkaniami.

Koniec z przeskakiwaniem z jednego spotkania na drugie (chyba że jest to jeden z tych dni)! Kalendarz można dodatkowo niestandardowo dostosować, ustawiając różne typy spotkań, takie jak spotkania jeden na jeden, Teams lub grupowe.

Najlepsze funkcje Calendly

Ustawienie swojej dostępności i umożliwienie innym rezerwowania czasu z tobą

Synchronizacja z Outlookiem i Kalendarzem Google dla zachowania spójności

Udostępnianie niestandardowych połączeń ułatwiających planowanie

Automatyzacja przypomnień i potwierdzeń

Limity Calendly

Trudność w tworzeniu złożonych cykli pracy obejmujących rezerwację wielu spotkań jednocześnie

Ograniczona funkcja w zakresie wewnętrznego zarządzania zadaniami - najlepiej sprawdza się jako dodatek do harmonogramu

Cennik Calendly

Free: Zawsze za darmo

Zawsze za darmo Standardowy: 12 USD za licencję miesięcznie

12 USD za licencję miesięcznie Teams: 20 USD za licencję miesięcznie

20 USD za licencję miesięcznie Enterprise: Zaczyna się od $15K rocznie

Calendly oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (2,200+ recenzji)

4.7/5 (2,200+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,800+ recenzji)

9. 1Password (najlepszy do bezpiecznego zarządzania hasłami)

1Hasło 1Password jest niezbędny dla kadry kierowniczej obsługującej poufne informacje. Dzięki bezpiecznemu przechowywaniu można organizować i udostępniać hasła członkom zespołu bez narażania bezpieczeństwa.

rozszerzenie 1Password do przeglądarki pozwala zaoszczędzić czas dzięki automatycznemu uzupełnianiu danych logowania i bezpiecznemu przechowywaniu poufnych dokumentów. Funkcja Watchtower monitoruje hasła pod kątem potencjalnych luk w zabezpieczeniach i ostrzega, jeśli hasło zostanie naruszone.

Funkcja ta może mieć niesamowitą wartość, jeśli zarządzasz wieloma kontami z krytycznymi danymi.

1Password najlepsze funkcje

Przechowywanie haseł i poufnych danych w zaszyfrowanym sejfie

Organizowanie haseł za pomocą folderów i etykiet

Bezpieczne autouzupełnianie danych logowania

Bezpieczne udostępnianie określonych haseł członkom zespołu

Zintegruj uwierzytelnianie wieloskładnikowe dla dodatkowego bezpieczeństwa

Monitorowanie naruszonych haseł i otrzymywanie alertów za pomocą Watchtower

1Password limits

Częste usterki w wersji mobilnej

Nawigacja po widżecie może być uciążliwa

Ceny 1Password

Teams Starter Pack: $19.95 dla maksymalnie 10 użytkowników/miesiąc

$19.95 dla maksymalnie 10 użytkowników/miesiąc Business: $9.99/użytkownika miesięcznie

$9.99/użytkownika miesięcznie Enterprise: Niestandardowy cennik

1Password oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 1300 recenzji)

4,7/5 (ponad 1300 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 2,000 recenzji)

10. Obszar roboczy Google (najlepszy do współpracy nad dokumentami i przechowywania ich w chmurze)

przez Obszar roboczy Google Obszar roboczy Google jest nieoceniony do współpracy i przechowywania dokumentów. Od Dokumentów po Arkusze i Dysk, możesz polegać na tym pakiecie oprogramowania do współpracy i łatwego dostępu do plików z dowolnego urządzenia.

Dzięki udostępnianym folderom i przechowywaniu w chmurze możesz zarządzać dokumentami i współpracować w czasie rzeczywistym ze swoim zespołem.

Obszary robocze Google - najlepsze funkcje

Wszystko uporządkowane i łatwo dostępne dzięki udostępnianym dyskom

Współpraca z Teams za pomocą wbudowanych narzędzi do komentowania i sugestii

Integracja z aplikacjami innych firm, takimi jak Zoom, Adobe Suite i Lucidchart w celu uzyskania dodatkowych funkcji

Obszary robocze Google

Limit funkcji offline

Może brakować funkcji zarządzania projektami potrzebnych do śledzenia postępów na poziomie szczegółowym

Cennik obszaru roboczego Google

Business Starter: $7.20/użytkownika miesięcznie

$7.20/użytkownika miesięcznie Business Standard: $14.40/użytkownika miesięcznie

$14.40/użytkownika miesięcznie Business Plus: 21,60 USD/użytkownika miesięcznie

21,60 USD/użytkownika miesięcznie Enterprise: ceny niestandardowe

Obszary robocze Google - oceny i recenzje

G2: 4,6/5 (ponad 42 600 recenzji)

4,6/5 (ponad 42 600 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 16 600 recenzji)

ClickUp: Najlepszy wybór na narzędzie zwiększające wydajność dla kadry kierowniczej

Po przetestowaniu szeregu narzędzi dla kadry zarządzającej narzędzi zwiększających wydajność , ClickUp okazał się najbardziej wszechstronnym narzędziem do zwiększania wydajności.

Jest to dosłownie aplikacja do wszystkiego w pracy, łącząca priorytetyzację zadań, śledzenie czasu i niestandardowe cykle pracy - wszystko, czego potrzebuje kadra kierownicza, aby utrzymać złożone projekty i zespoły na właściwym torze. Opcje raportowania i wizualizacji w czasie rzeczywistym ułatwiają uzyskanie wglądu w postępy projektu i wydajność zespołu.

ClickUp Brain płynnie integruje się również z narzędziami, z których już korzystasz, ułatwiając współpracę i automatyzację cyklu pracy. ClickUp Brain dodaje unikalną warstwę poprzez centralizację wiedzy, dzięki czemu wszystko, czego potrzebujesz, jest zawsze w zasięgu ręki.

ClickUp Brain to coś więcej niż tylko menedżer zadań; to ekosystem wydajności stworzony z myślą o dzisiejszym szybkim tempie i wieloaspektowych wymaganiach pracy. Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś!