11 Free Szablonów Przeglądu Sprintu

Pod koniec każdego sprintu zespół zbiera się, aby omówić postępy, udostępniać informacje zwrotne i planować, co dalej. Jednak zbyt często te przeglądy wydają się być chaotyczną serią aktualizacji, a nie wspólną refleksją nad pracą zespołu.

Informacje zwrotne zostają pominięte, ludzie zapominają o kluczowych punktach i zanim się zorientujesz, spotkanie kończy się bez jasnego kierunku naprzód.

W tym miejscu szablony do przeglądu sprintu mogą wiele zmienić. Przemyślany szablon nie tylko zapewnia strukturę - tworzy przestrzeń, w której zespół może skupić się na tym, co ważne: świętowaniu osiągnięć, wyciąganiu wniosków z wyzwań i uzgadnianiu dalszej drogi.

W tym artykule przeanalizujemy szablony przeglądów sprintów, które przekształcają przeglądy z rutynowych podsumowań w momenty, które napędzają dynamikę zespołu.

Czym są szablony przeglądu sprintu?

Szablony przeglądu sprintu to ramy lub konspekty, które mogą być wykorzystywane przez Teams w celu ustrukturyzowania i ułatwienia wydajnych spotkań przeglądu sprintu

Szablony te zazwyczaj zawierają sekcje do przeglądu zakończonych prac, omawiania kluczowych wskaźników, identyfikowania wyciągniętych wniosków i planowania następnego sprintu w oparciu o bieżące wyniki sprintu.

Oto wspólne elementy szablonów przeglądów sprintów:

Agenda : Zarys struktury spotkania przeglądowego, w tym czas na demonstracje, sesje informacji zwrotnych i dyskusje

: Zarys struktury spotkania przeglądowego, w tym czas na demonstracje, sesje informacji zwrotnych i dyskusje Zakończone prace : Lista zadań lub funkcji zakończonych podczas sprintu

: Lista zadań lub funkcji zakończonych podczas sprintu Demonstracje : Przestrzeń na prezentację nowych funkcji lub funkcji

: Przestrzeń na prezentację nowych funkcji lub funkcji Zbieranie opinii : Obszary do zbierania opinii i pytań od interesariuszy

: Obszary do zbierania opinii i pytań od interesariuszy Elementy działań: Sekcje do notatki wszelkich dalszych działań lub ulepszeń na następny sprint

Co składa się na dobry szablon przeglądu sprintu?

Dobry szablon przeglądu sprintu powinien zawierać:

Wyczyszczony i zwięzły: Łatwy do zrozumienia i przestrzegania

Łatwy do zrozumienia i przestrzegania Elastyczny: Dostosowany do różnych wielkości Teams i typów projektów

Dostosowany do różnych wielkości Teams i typów projektów Zorientowany na działanie: Skoncentrowany na identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów

Skoncentrowany na identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów Współpraca: Zachęca do uczestnictwa wszystkich członków zespołu

Zachęca do uczestnictwa wszystkich członków zespołu Oparty na danych: Wykorzystuje metryki do mierzenia postępu i identyfikowania obszarów wymagających poprawy

11 szablonów przeglądu sprintu dla powodzenia Agile

Teraz, gdy już wiesz, co sprawia, że szablon jest świetny, zapoznajmy się z 11 darmowymi szablonami przeglądu sprintu, które mają wszystkie te funkcje i są obowiązkowe do wypróbowania:

1. Szablon retrospektywnej burzy mózgów ClickUp Sprint Retrospective Brainstorm Template

Szablon Szablon retrospektywnej burzy mózgów ClickUp Sprint zapewnia ustrukturyzowane ramy dla zespołów do refleksji nad ostatnim sprintem. Teams mogą z niego korzystać, aby określić, co poszło dobrze, a co mogło być lepsze i wprowadzić usprawnienia na przyszłość.

Szablon Burzy Mózgów Retrospektywy Sprintu ClickUp

Szablon ten organizuje punkty dyskusji w określone sekcje, pomagając zespołowi kategoryzować informacje zwrotne na zwycięstwa, wyzwania i obszary ulepszeń. Korzystając z tych dedykowanych sekcji, Teams mogą zapewnić, że retrospektywy sprintów nie przechodzą w ogólną dyskusję, ale koncentrują się na konkretnych działaniach.

Kluczową zaletą tego szablonu jest możliwość jego długoterminowego śledzenia. Teams mogą powrócić do poprzednich retrospektyw, aby sprawdzić, czy zajęli się elementami działań z poprzednich sprintów.

Integracja szablonu retrospektywy z aplikacją Zadania ClickUp umożliwia zespołom przekształcanie informacji zwrotnych bezpośrednio w elementy działań. Zapewnia to, że cenne spostrzeżenia zdobyte podczas retrospektyw sprintów są wdrażane, a nie tracone między sprintami.

Podejście tego szablonu do zbierania informacji zwrotnych i śledzenia działań może być szczególnie korzystne dla zespołów Agile, które chcą zwiększyć przejrzystość i rozliczać wszystkich.

idealny dla: Teams, które chcą poprawić swój proces i wydajność w czasie.

2. Szablon Backlogów i sprintów ClickUp

Szablon Szablon Backlogów i sprintów ClickUp łączy w sobie pielęgnację backlogu i planowanie sprintów, dzięki czemu jest potężnym narzędziem dla zwinnych teamów dążących do uproszczenia tych procesów.

Szablon backlogów i sprintów ClickUp

Szablon pozwala właścicielom produktu na ustalenie priorytetów i dopracowanie elementów backlogu, dzięki czemu zadania są dobrze zdefiniowane i gotowe na nadchodzące sprinty.

Kluczowe zalety tego szablonu:

Priorytetyzacja: Łatwa etykieta, organizacja i filtrowanie elementów backlogu według ważności

Łatwa etykieta, organizacja i filtrowanie elementów backlogu według ważności Klarowność: Wyczyszczone zadania i przygotowanie ich na nadchodzące sprinty

Wyczyszczone zadania i przygotowanie ich na nadchodzące sprinty Zdolność adaptacji: Szybka reorganizacja lub dostosowanie szablonusprint backlog w miarę zmiany priorytetów

Szybka reorganizacja lub dostosowanie szablonusprint backlog w miarę zmiany priorytetów Bezproblemowy cykl pracy: Nawigacja pomiędzy backlogiem a planem sprintu bez opuszczania narzędzia

Nawigacja pomiędzy backlogiem a planem sprintu bez opuszczania narzędzia Zorganizowany backlog: Utrzymanie backlogu umożliwiającego podjęcie działań w celu uniknięcia "rozrostu backlogu"

Utrzymanie backlogu umożliwiającego podjęcie działań w celu uniknięcia "rozrostu backlogu" Zwinne reagowanie: Dostosowywanie się do zmieniających się celów projektu i wymagań rynku

Wykorzystując ten szablon, zespoły Agile mogą pracować bardziej efektywnie, dostarczać produkty wyższej jakości i osiągać lepsze wyniki projektów.

idealny dla: Teams, które chcą szybko dostosować się do zmieniających się priorytetów.

3. Szablon ClickUp Sprints

Szablon Szablon ClickUp Sprints został stworzony specjalnie do zarządzania i śledzenia sprintów, zapewniając przejrzysty widok postępów sprintu w czasie rzeczywistym. Szablon ten jest idealny do monitorowania zadań, ich statusów postępu, terminów oraz szacowanego i rzeczywistego wymaganego wysiłku.

Szablon sprintów ClickUp

Pomaga to zapobiec częstym pułapkom przeciążenia lub niewykorzystania sprintu, zapewniając, że obciążenie pracą w każdym sprincie jest zrównoważone i możliwe do zrobienia.

Siła tego szablonu tkwi w śledzeniu postępów w czasie rzeczywistym, co umożliwia liderom zespołów i Scrum Masterom identyfikację potencjalnych wąskich gardeł na wczesnym etapie sprintu i spełnienie Wartości Scrum .

Dzięki takiej widoczności menedżerowie mogą zająć się blokadami lub dostosować zadania, zanim wpłynie to na cały sprint. Dzięki monitorowaniu wskaźników, takich jak tempo pracy zespołu i równowaga obciążenia pracą, szablon ClickUp Sprints pomaga zespołom pozostać na właściwym kursie, ułatwiając ocenę postępów na pierwszy rzut oka.

idealny dla: Teamów, które chcą mieć pewność, że ich projekty będą realizowane zgodnie z harmonogramem i budżetem.

Łatwe zarządzanie przeglądami sprintów dzięki oprogramowaniu do zwinnego zarządzania projektami ClickUp

Dodatkowo, Zwinne zarządzanie projektami w ClickUp może znacznie usprawnić przeglądy sprintów, dostarczając scentralizowaną platformę do:

Łatwego dostępu i przeglądu zdefiniowanych celów i zadań sprintu

Monitorowania postępów zespołu w realizacji tych celów przez cały czas trwania sprintu

Zbierania informacji zwrotnych od interesariuszy i członków Teams w jednym miejscu

Używania etykiet, etykiet lub pól niestandardowych do kategoryzowania i priorytetyzowania informacji zwrotnych

Przypisywanie elementów działań do konkretnych członków zespołu i śledzenie ich postępów w celu usprawnienia przyszłych sprintów

Ułatwiaj dyskusje i sesje burzy mózgów dzięki funkcjom współpracy w czasie rzeczywistym

Przeczytaj również: Przegląd sprintu a retrospektywa: Jaka jest różnica?

4. Szablon wydarzeń ClickUp Agile Sprints

The Szablon wydarzeń ClickUp Agile Sprints konsoliduje wszystkie istotne wydarzenia sprintu Agile w jeden zorganizowany cykl pracy, od planu sprintu i codziennych standupów po przeglądy sprintu.

Szablon wydarzeń ClickUp Agile Sprints

Każdy typ wydarzenia - taki jak plan sprintu, codzienne standupy i przeglądy sprintów -posiada swoją dedykowaną sekcję, pozwalającą Teamsom na dokumentowanie celów, notatek i elementów działań w ustrukturyzowany sposób, do którego można łatwo wrócić.

Na przykład podczas planowania sprintu teams mogą nakreślić cele, sporządzić listę zadań i ustawić cele sprintu. Członkowie Teams mogą aktualizować blokady, udostępniać priorytety i śledzić postępy w codziennych standupach.

Dedykowane sekcje zmniejszają zależność od zewnętrznych narzędzi, zapewniając dokumentowanie wszystkich zadań Spotkanie Agile notatki i działania w jednym miejscu. Poprawia to dostępność informacji i zmniejsza prawdopodobieństwo przeoczenia ważnych szczegółów pomiędzy spotkaniami Wydarzenia Scrum .

✨Idealne dla: Teamów Scrum, które chcą scentralizować swoje wydarzenia i dokumentację sprintu.

5. Szablon ClickUp Proste sprinty

Idealny dla mniejszych lub szczuplejszych teamów, szablon Szablon prostych sprintów ClickUp oferuje prosty układ skoncentrowany na podstawowych elementach: zadaniach, terminach i bieżącym statusie

Szablon prostych sprintów ClickUp

Usunięcie złożonych pól i funkcji pozwala Teams całkowicie skoncentrować się na zakończeniu zadań w ramach oś czasu sprintu, bez rozpraszania się dodatkowymi funkcjami.

Oto kilka kluczowych funkcji tego szablonu:

Minimalistyczny design: Unika zbędnych funkcji i elementów rozpraszających uwagę

Unika zbędnych funkcji i elementów rozpraszających uwagę Wyczyszczone skupienie: Koncentracja na zakończonych zadaniach i terminach

Koncentracja na zakończonych zadaniach i terminach Uproszczona komunikacja: Zwiększa przejrzystość i zmniejsza obciążenie poznawcze

Zwiększa przejrzystość i zmniejsza obciążenie poznawcze Efektywne wykonanie: Usprawnia cykl pracy i zwiększa wydajność

Szablon ten jest idealny dla teamów, które przedkładają działanie nad analizę. Dostarcza on narzędzi do osiągnięcia celów sprintu bez konieczności skomplikowanego śledzenia i raportowania.

idealny dla: Teams, którzy są nowicjuszami w metodologii Agile i chcą zacząć od małych kroków.

Przeczytaj również: Jak ustawić efektywny harmonogram sprintu?

6. Szablon zarządzania zwinnym Scrumem ClickUp

The Szablon zarządzania zwinnym Scrumem ClickUp dostarcza solidne ramy obejmujące wszystkie aspekty Scruma, od udoskonalania backlogu po przeglądy sprintów

Szablon do zarządzania zwinnym Scrumem ClickUp

Jego ustrukturyzowane, konfigurowalne tablice są dostosowane tak, aby pomóc zespołom zarządzać wszystkimi rolami, zadaniami i wydarzeniami Scrum w jednym widoku, ułatwiając śledzenie każdej fazy i roli w procesie Scrum.

Organizacja tego szablonu jest szczególnie pomocna dla Scrum Masterów, którzy muszą śledzić zależności między zadaniami, blokady i cele sprintu. Każda faza ma swój dedykowany Widok Tablicy w ClickUp ułatwiając nadzorowanie postępów i zarządzanie zależnościami w cyklu pracy.

Szablon jest również wysoce konfigurowalny, dzięki czemu Teams mogą dostosować go do swoich procesów, priorytetów i celów projektu.

idealny dla: Scrum Masterów do monitorowania zależności zadań, blokad i celów sprintu w jednym miejscu.

7. Szablon do planowania sprintów ClickUp Agile

Szablon Szablon planowania sprintu ClickUp Agile jest dostosowany do ustawienia celów sprintu, alokacji zasobów i efektywnego szacowania obciążeń pracą

Szablon planowania sprintów ClickUp Agile

Poprzez dostarczenie ustrukturyzowanego podejścia do planowanie sprintów szablon ten pomaga Teamsom:

Ustawić jasne cele: Zdefiniować konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie (SMART) cele dla sprintu

Zdefiniować konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie (SMART) cele dla sprintu Rozbić pracę: Podzielić zadania na możliwe do zarządzania części, aby ułatwić dokładne oszacowanie i przydzielenie zadań

Podzielić zadania na możliwe do zarządzania części, aby ułatwić dokładne oszacowanie i przydzielenie zadań Przydzielanie zasobów: przydzielanie zadań członkom teamu w oparciu o ich umiejętności i dostępność

przydzielanie zadań członkom teamu w oparciu o ich umiejętności i dostępność Oszacowanie obciążenia pracą: użycie technik takich jak story points lub szacowanie czasu w celu dokładnej oceny wysiłku wymaganego dla każdego zadania

Zorganizowana struktura szablonu promuje przejrzystość i odpowiedzialność, zapewniając, że wszyscy w zespole rozumieją ogólne cele sprintu i swoje obowiązki.

Korzystając z tego szablonu, zespoły Agile mogą usprawnić proces planowania, zwiększyć przewidywalność i ostatecznie dostarczać wyniki o wyższej jakości.

idealny dla: Zespołu deweloperskiego, który chce jasno zrozumieć swoją pracę na nadchodzący sprint.

8. Szablon przeglądu sprintu autorstwa Miro Szablon przeglądu sprintu autorstwa Miro jest idealnym narzędziem dla teamów poszukujących angażującego, opartego na współpracy podejścia do przeglądów sprintów. **Jego interfejs w stylu tablicy przekształca przeglądy sprintów w interaktywne, angażujące sesje

przez Miro Szablon zachęca do współpracy jako Teams Scrum wizualnie wyświetlają zakończone prace, dzielą się informacjami zwrotnymi w czasie rzeczywistym i zapisują spostrzeżenia na tablicy. Swobodna przestrzeń pozwala na burzę mózgów bez ścisłego formatu, co jest idealne dla teamów, które preferują bardziej organiczny styl dyskusji.

Dzięki cyfrowym notatkom samoprzylepnym, narzędziom do rysowania i aktualizacjom w czasie rzeczywistym, szablon ten zachęca do dynamicznej i opartej na współpracy recenzji.

Wizualny układ zachęca członków zespołu do aktywnego uczestnictwa, dzięki czemu szablon jest szczególnie korzystny dla zespołów w dystrybucji, które tęsknią za energią osobistych spotkań.

Idealny dla: Teamów Scrumowych, które chcą uczynić swoje przeglądy sprintów bardziej angażującymi i opartymi na współpracy.

9. Szablon przeglądu sprintu od Mural Szablon przeglądu sprintu autorstwa Murala to atrakcyjne wizualnie i interaktywne narzędzie ułatwiające efektywne sesje przeglądu sprintu

przez Mural Zapewniając ustrukturyzowane ramy do omawiania zakończonych prac, zbierania informacji zwrotnych i identyfikowania obszarów wymagających poprawy, szablon ten pomaga teamom utrzymać koncentrację i odpowiedzialność.

Oto kilka zalet tego szablonu:

Organizacja wizualna: Wyczyszczone sekcje na zakończone prace, informacje zwrotne i elementy działań

Wyczyszczone sekcje na zakończone prace, informacje zwrotne i elementy działań Współpraca w czasie rzeczywistym: Umożliwia zespołom zdalnym płynną współpracę i wnoszenie wkładu

Umożliwia zespołom zdalnym płynną współpracę i wnoszenie wkładu priorytetyzacja informacji zwrotnych: pomaga zespołom skupić się na najbardziej istotnych spostrzeżeniach

pomaga zespołom skupić się na najbardziej istotnych spostrzeżeniach Interaktywne doświadczenie: Angażuje członków zespołu i zachęca do otwartej komunikacji

Idealny dla: Teamów zdalnych, ponieważ oferuje dynamiczny i angażujący sposób przeprowadzania wirtualnych przeglądów sprintów.

10. Szablon schematu przyrostu produktu i przeglądu sprintu autorstwa SlidesTeam

Szablon Szablon schematu blokowego przyrostu produktu i przeglądu sprintu zespołu ds. slajdów jest praktycznym wyborem dla zespołów poszukujących wysokopoziomowego przeglądu do prezentacji. Przedstawia on wizualnie proces Scrum dla przeglądów sprintów i przyrostów produktu

przez SlidesTeam Jego ustrukturyzowany układ rozbija relacje między każdym krokiem sprintu, dając zespołom i interesariuszom jasny widok tego, jak przyrosty produktu są osiągane w czasie.

Format schematu blokowego jest szczególnie cenny przy wdrażaniu nowych członków zespołu lub wyjaśnianiu procesu przeglądu sprintu interesariuszom niezaznajomionym z Agile.

Jego gotowy do prezentacji projekt ułatwia korzystanie z niego w Zwinne ceremonie i spotkań, dostarczając zwięzłego, wizualnego sposobu na zademonstrowanie cyklu pracy.

✨Idealny dla: Teamów Scrum, które chcą wizualnie przedstawić swój proces przeglądu sprintu

11. Szablon spotkania przeglądu sprintu według zakresu

Szablon Szablon spotkania przeglądu sprintu według zakresu to praktyczny zasób, który znacznie poprawia efektywność przeglądów sprintów. **Jego dobrze zorganizowany format bezpośrednio odnosi się do typowych pułapek, z którymi spotykają się Teams podczas tych spotkań

przez Zakres Szablon ten zapewnia uwzględnienie wszystkich krytycznych aspektów sprintu, prowadząc Teams przez kluczowe punkty dyskusji, takie jak przegląd zakończonych historyjek użytkownika, zbieranie informacji zwrotnych i identyfikowanie obszarów ulepszeń.

Szablon ten zapewnia również:

Wyczyszczone sekcje pomagają utrzymać koncentrację i zapobiegają rozmowom nie na temat

Dedykowana przestrzeń do rejestrowania informacji zwrotnych i elementów działań zapewnia, że cenne spostrzeżenia są rejestrowane i podejmowane są odpowiednie działania

Wyczyszczona dokumentacja informacji zwrotnych i elementów działań pomaga zespołom pozostać na dobrej drodze i osiągać wyniki

Szablon ten pozwala zespołom Agile usprawnić proces przeglądu sprintu, poprawić komunikację i ostatecznie dostarczać produkty wyższej jakości.

idealny dla: Zespołu Scrum, który chce wspierać kulturę otwartej komunikacji i odpowiedzialności.

Redefinicja przeglądów sprintów dla większego wpływu dzięki ClickUp

W rozwoju Agile tradycyjny przegląd sprintu często nie osiąga pełnego potencjału. Wykorzystując moc tych 11 darmowych szablonów przeglądu sprintu, Teams mogą podnieść poziom swoich praktyk Agile i wprowadzić znaczące ulepszenia.

Szablony te są czymś więcej niż tylko narzędziami; katalizują one znaczące rozmowy i wnikliwe refleksje. Wykraczając poza powierzchowne metryki, Teams mogą zagłębić się w wpływ swojej pracy, identyfikując cenne lekcje i możliwości rozwoju.

Dzięki oprogramowaniu Agile i szablonom ClickUp, każdy przegląd sprintu może stać się krokiem w kierunku ciągłego doskonalenia i innowacji w pracy. Zarejestruj się w ClickUp już dziś!