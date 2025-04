Style komunikacji DISC w celu poprawy dynamiki Teams

Jesteś na spotkaniu i czujesz, że coś jest... nie tak. Jedna osoba wysuwa śmiałe pomysły, podczas gdy inna z uporem maniaka zagłębia się w szczegóły, z których nie wszystkie są istotne.

Sarah cicho słucha, a Michael jest zdeterminowany, by skierować rozmowę z powrotem na swoje problemy z klientem. To tak, jakby każdy członek zespołu mówił innym językiem.

**Właśnie dlatego organizacje uciekają się do modelu DISC - ram oceny osobowości - aby ocenić osobowość członków swojego zespołu

Na tym blogu zbadamy, jak używać DISC, aby zrozumieć i połączyć się z każdym stylem komunikacji w zespole. 💬

⏰ 60-sekundowe podsumowanie

komunikacja DISC to struktura oceny używana do klasyfikowania cech osobowości w miejscu pracy na cztery kategorie: Dominacja, Wpływ, Steadiness i Conscientiousness

dla menedżerów, rozpoznanie i dostosowanie się do stylu DISC każdego członka zespołu może sprzyjać skutecznej komunikacji, minimalizuje nieporozumienia i poprawia ogólną dynamikę zespołu

clickUp pomaga skutecznie i wydajnie wdrażać strategie komunikacyjne dzięki funkcjom takim jak czat, klipy, zadania i nie tylko, które można niestandardowo dostosować do indywidualnych stylów komunikacji

różne rodzaje metod komunikacji są odpowiednie dla różnych typów osobowości. Jest to bardzo pomocne, ponieważ pozwala lepiej zarządzać informacjami zwrotnymi i codzienną komunikacją, zwłaszcza podczas kierowania zespołem

**Co oznacza DISC?

DISC to model oceny osobowości, który kategoryzuje osobowości na cztery główne cechy oparte na emocjach i zachowaniu: Dominacja, Wpływ, Steadiness i Sumienność.

Psycholog William Moulton Marston wprowadził teorię DISC w swojej książce z 1928 roku, Emotions of Normalny People.

Osie osobowości DISC (Via: ScienceDirect )

Marston zauważył, że zachowanie danej osoby zmienia się wzdłuż dwóch osi: aktywne vs. pasywne i korzystne vs. antagonistyczne środowiska.

Tworzy to cztery typy zachowań:

Dominacja (aktywna w antagonistycznych ustawieniach)

Nakłanianie (aktywne w sprzyjających ustawieniach)

Przesłane (pasywne w sprzyjających ustawieniach)

Podporządkowanie się (pasywne w antagonistycznych ustawieniach)

Podczas gdy pomysły Marstona początkowo nie obejmowały narzędzia oceny, psycholog przemysłowy Walter Clarke opracował pierwszą ocenę DISC do użytku w miejscu pracy w latach pięćdziesiątych XX wieku

To wczesne narzędzie ostatecznie przekształciło się w szeroko stosowane wersje DISC, które znamy dzisiaj, używane głównie w ustawieniu Business, edukacji i miejscu pracy.

**William Marston był również odpowiedzialny za stworzenie prototypu poligrafu wraz ze swoją żoną Elizabeth. Prototyp ten, który wykrywał oszustwa na podstawie zmian ciśnienia krwi danej osoby, położył podwaliny pod nowoczesny poligraf.

DISC a inne modele oceny osobowości

Model DISC ocenia przede wszystkim cechy behawioralne, koncentrując się na tym, jak jednostki wchodzą w interakcje z innymi ludźmi. Pomaga określić preferencje danej osoby dotyczące pracy, style komunikacji i przydatność do wyboru kariery.

Podczas gdy inne modele oceny osobowości koncentrują się na szerszych cechach psychologicznych, DISC pomaga zidentyfikować tendencje behawioralne w ramach komunikacji i rozwiązywania konfliktów. To czyni go idealnym narzędziem do radzenia sobie z dynamika zespołu i określenie najlepszych sposobów współpracy i skutecznego połączenia w zespole.

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) vs. DISC

MBTI koncentruje się na typach osobowości i sposobie, w jaki jednostki postrzegają świat i podejmują decyzje, klasyfikując je na 16 typów w oparciu o cztery dychotomie (np. Introwersja vs. Ekstrawersja).

W przeciwieństwie do DISC, MBTI koncentruje się na stylach poznawczych i procesach decyzyjnych.

StrengthsFinder vs. DISC

StrengthsFinder kładzie nacisk na identyfikację indywidualnych mocnych stron i talentów, takich jak myślenie strategiczne lub budowanie relacji, a nie wzorców zachowań.

Podczas gdy DISC kategoryzuje osoby na podstawie ich działań w różnych środowiskach, StrengthsFinder ocenia wrodzone talenty, aby pomóc ludziom lepiej radzić sobie w ich rolach.

Ciekawostka: Marston stworzył również popularną postać Wonder Woman. Film z 2017 roku, Professor Marston and the Wonder Women, opowiada o jego życiu, pracy w dziedzinie psychologii i inspiracji stojącej za jego powstaniem.

Cztery style DISC wyjaśnione

Każda osoba w twoim zespole ma inny sposób komunikacji, a rozpoznanie tych różnic może mieć duży wpływ. Cztery style DISC oferują prosty sposób na zrozumienie interakcji międzyludzkich w oparciu o ich zachowania.

Oto bliższe spojrzenie na każdy styl i jego znaczenie dla zespołu. 🗣️

1. Styl dominacji

**Osoby o tym stylu osobowości są odważne, zdecydowane i skupione na zrobieniu wszystkiego, co w ich mocy. Ich dążenie do osiągnięcia wyników jest intensywne (w najlepszy możliwy sposób 😄).

Osoby o dominującym stylu często dobrze sprawdzają się w rolach o wysokiej stawce, takich jak zarządzanie zespołem lub przywództwo wyższego szczebla, gdzie mogą przejąć kontrolę i pewnie przewodzić.

Co więcej, są bezpośredni i wydajni, zawsze gotowi do pracy bez większych wskazówek. Są również świetni w podejmowaniu szybkich i pewnych decyzji na miejscu.

Jednak osoby o dominującym stylu mogą być postrzegane jako nieugięte lub trudne we współpracy. Ich silny nacisk na bezpośredniość może czasami przyćmić potrzebę dyplomacji i mogą mieć trudności z uwzględnieniem uczuć innych, co może prowadzić do konfliktów.

Świetnym przykładem osobowości dominującej jest Steve Jobs. Dbał o dopracowanie szczegółów - był skrupulatny w projektowaniu i miał obsesję na punkcie jakości. Jego wysokie standardy pomogły mu stworzyć jedne z najbardziej kultowych produktów technologicznych.

2. Styl wpływu

**Osobowości zorientowane na wywieranie wpływu są otwarte, entuzjastyczne i przekonujące, co sprawia, że lepiej sprawdzają się w rolach społecznych i kreatywnych

Osoby o tym typie osobowości wyróżniają się na pozycjach wymagających budowania połączeń z innymi, takich jak sprzedaż, marketing lub obsługa klienta, gdzie ich zdolność do angażowania i motywowania innych jest głównym atutem.

Mają tendencję do skupiania się na szerszej perspektywie, a nie na szczegółach. Osoby te motywują zespół, wnosząc zaraźliwe poczucie optymizmu i energii, gdziekolwiek się pojawią. Mogą jednak mieć trudności z organizacją, dlatego należy zapewnić im zorganizowane wsparcie, aby utrzymać ich na właściwym torze.

**Oprah Winfrey jest doskonałym przykładem osobowości typu Influence. Znana ze swojej otwartej, entuzjastycznej i przekonującej natury, zbudowała karierę wokół połączenia z ludźmi, inspirowania ich i motywowania do działania.

**Ocena DISC to internetowy kwestionariusz, którego wypełnienie zajmuje 10-15 minut. Nie ma dobrych ani złych odpowiedzi i nie można się pomylić. Wyniki wskazują kluczowe cechy i preferencje behawioralne.

3. Spokojny styl

Osoby o stałym typie osobowości są niezwykle zależne, cierpliwe i pomocne. Preferują harmonię i będą dążyć do stworzenia stabilnego środowiska pracy dla wszystkich

Osoby te unikają konfliktów, ponieważ zakłócają one ich płynną, przewidywalną rutynę. Doskonale radzą sobie z powtarzalnymi zadaniami i świetnie sprawdzają się w rolach wymagających konsekwencji, takich jak koordynowanie sesji szkoleniowych lub obsługa zapytań o świadczenia.

Ponadto dążą do równowagi i harmonii między wszystkimi zaangażowanymi, co czyni ich wysoce empatycznymi i świetnymi słuchaczami. Rozumieją uczucia i potrzeby innych, co pomaga im budować silne, trwałe relacje.

Świetnym przykładem osobowości Steadiness jest Fred Rogers (Mister Rogers). Znany ze swojej spokojnej, cierpliwej i empatycznej natury, stworzył bezpieczne, stabilne środowisko w swoim programie telewizyjnym, budując zaufanie i sprawiając, że inni czuli się wysłuchani i zrozumiani.

4. Styl sumienności

Osoby sumienne są analityczne, zorientowane na szczegóły i dokładne. Doskonale sprawdzają się w rolach wymagających precyzji, takich jak inżynieria, księgowość czy analiza danych

Osoby te często robią notatki podczas spotkania lub zadają wiele pytań podczas prezentacji, aby upewnić się, że wszystko dobrze zrozumiały. Preferują strukturę, dokładność i wyczyszczone oczekiwania.

Oznacza to jednak, że mogą mieć trudności z nagłymi zmianami lub niejasnymi instrukcjami. Ich komunikacja jest precyzyjna i dobrze zorganizowana, ale czasami może wydawać się zbyt krytyczna lub zbyt ostrożna dla innych.

Świetnym przykładem sumiennej osobowości jest Bill Gates, który w Microsofcie przywiązywał dużą wagę do szczegółów, krytycznego rozwiązywania problemów i używania naukowego podejścia do tworzenia produktów.

Strategie komunikacji dla każdego stylu DISC

Poznanie osobowości członka zespołu pomaga komunikować się z nim bardziej efektywnie, dzięki czemu praca zespołowa przebiega płynniej, a wyniki są lepsze. Ponadto, gdy wszyscy lepiej się rozumieją, jest mniej konfliktów i więcej połączeń.

Oto kilka wskazówek ułatwiających komunikację w zespole z różnymi osobowościami. 🎙️

1. Opanowanie komunikacji z dominującymi typami osobowości

Podczas komunikacji z osobowością typu D ważne jest, aby być bezpośrednim, zorientowanym na wyniki i skoncentrowanym.

Oto kilka skutecznych strategie komunikacji :

Szybkie przechodzenie do sedna: Pomiń small talk i przejdź od razu do kluczowego przekazu. Typy D cenią sobie efektywność i wolą nie tracić czasu na uprzejmości

Pomiń small talk i przejdź od razu do kluczowego przekazu. Typy D cenią sobie efektywność i wolą nie tracić czasu na uprzejmości Skup się na wynikach: Utrzymuj dyskusje skoncentrowane na wynikach, a nie na procesach. Mów o tym, w jaki sposób twoje pomysły lub działania osiągną pożądane wyniki

Utrzymuj dyskusje skoncentrowane na wynikach, a nie na procesach. Mów o tym, w jaki sposób twoje pomysły lub działania osiągną pożądane wyniki Bądź asertywny: Okazuj zaufanie do swoich pomysłów. Przedstawiaj je z autorytetem i jasnością, ponieważ typy dominujące szanują siłę i zdecydowanie

Okazuj zaufanie do swoich pomysłów. Przedstawiaj je z autorytetem i jasnością, ponieważ typy dominujące szanują siłę i zdecydowanie Ustaw i wyczyszczone cele: Ustal jasne i klarowne celecele komunikacyjne i oczekiwania od samego początku, aby uniknąć nieporozumień i zapewnić zgodność

Ustal jasne i klarowne celecele komunikacyjne i oczekiwania od samego początku, aby uniknąć nieporozumień i zapewnić zgodność Logiczne przedstawianie faktów: Struktura argumentów i dowodów w logicznym przepływie. Pomaga to osobie typu D zrozumieć i szybko zareagować

2. Połączenie z osobami o wpływowym stylu

Aby skutecznie komunikować się z osobami o stylu wywierania wpływu, należy skupić się na budowaniu relacji, okazywaniu entuzjazmu i wsparciu ich pomysłów.

Oto jak możesz to zrobić:

Zaangażuj się w osobiste rozmowy: Pytaj o ich hobby i odsetki, a także bądź otwarty na udostępnianie informacji o sobie. Oni cenią sobie osobiste połączenia

Pytaj o ich hobby i odsetki, a także bądź otwarty na udostępnianie informacji o sobie. Oni cenią sobie osobiste połączenia Używaj historii i przykładów: Spróbuj zaangażować ich historiami, anegdotami i przykładami z życia wziętymi. Osobowości typu I dobrze reagują na narracje

Spróbuj zaangażować ich historiami, anegdotami i przykładami z życia wziętymi. Osobowości typu I dobrze reagują na narracje Dopasuj się do ich energii: Wnieś do rozmowy ten sam entuzjazm i pozytywne nastawienie co oni. To zachęci ich do większego zaangażowania

Wnieś do rozmowy ten sam entuzjazm i pozytywne nastawienie co oni. To zachęci ich do większego zaangażowania Okaż szczere odsetki: Aktywnie słuchaj ich pomysłów i celów. Wyrażaj podekscytowanie i potwierdzaj ich myśli

Aktywnie słuchaj ich pomysłów i celów. Wyrażaj podekscytowanie i potwierdzaj ich myśli Unikaj przeładowania faktami i liczbami: Skup się na szerszej perspektywie i unikaj zagłuszania rozmowy zbyt wieloma szczegółami

3. Wspieranie współpracy z stałymi osobowościami

W przypadku osób o osobowości typu S należy skupić się na tym, by czuły się one komfortowo i czuły się wartościowe.

Oto kilka strategii, o których warto pamiętać:

Bądź cierpliwy i daj czas: Daj im przestrzeń do myślenia i odpowiadania bez wywierania na nich presji do natychmiastowej odpowiedzi. Dla nich wartością jest czas na zastanowienie się

Daj im przestrzeń do myślenia i odpowiadania bez wywierania na nich presji do natychmiastowej odpowiedzi. Dla nich wartością jest czas na zastanowienie się Używaj spokojnego, empatycznego tonu: Podchodź do rozmów z wyluzowaną i wyrozumiałą postawą, aby pomóc im poczuć się swobodnie i docenionymi

Podchodź do rozmów z wyluzowaną i wyrozumiałą postawą, aby pomóc im poczuć się swobodnie i docenionymi Wspieraj zaangażowanie zespołu: Zachęcaj do współpracy i kładź nacisk na bardziej zespołowe podejście do projektów

Zachęcaj do współpracy i kładź nacisk na bardziej zespołowe podejście do projektów Buduj zaufanie stopniowo: Podchodź do tych osób ze szczerością i konsekwencją, aby zdobyć ich zaufanie w miarę upływu czasu, zamiast oczekiwać natychmiastowej relacji

Podchodź do tych osób ze szczerością i konsekwencją, aby zdobyć ich zaufanie w miarę upływu czasu, zamiast oczekiwać natychmiastowej relacji Przedstawiaj pomysły w ustrukturyzowany, niezagrażający sposób: Przedstawiaj swoje punkty logicznie i na piśmie, jeśli to możliwe, ułatwiając im podążanie za nimi

4. Angażowanie osób o sumiennym stylu

Aby skutecznie komunikować się z osobami typu C, należy nadać priorytet jasności, logice i dokładności.

Oto jak ułatwić skuteczną komunikację w biznesie z nimi:

Przygotuj się: Upewnij się, że dokładnie zbadałeś sprawę i masz solidne podstawy w postaci faktów i liczb na poparcie swoich argumentów

Upewnij się, że dokładnie zbadałeś sprawę i masz solidne podstawy w postaci faktów i liczb na poparcie swoich argumentów Uporządkuj informacje w jasny sposób: Przedstaw informacje w logicznym, ustrukturyzowanym formacie, aby ułatwić im śledzenie i analizowanie

Przedstaw informacje w logicznym, ustrukturyzowanym formacie, aby ułatwić im śledzenie i analizowanie Uznaj ich logiczną perspektywę: Okaż szacunek dla ich preferencji w zakresie obiektywnego, opartego na danych podejścia i unikaj zbyt emocjonalnego języka

Okaż szacunek dla ich preferencji w zakresie obiektywnego, opartego na danych podejścia i unikaj zbyt emocjonalnego języka Wyczyszczone oczekiwania i terminy: Dostarczenie jasnych wskazówek na temat tego, co jest potrzebne i oś czasu, aby mogli skutecznie planować i realizować

Dostarczenie jasnych wskazówek na temat tego, co jest potrzebne i oś czasu, aby mogli skutecznie planować i realizować Opieraj spory na danych: Jeśli masz inny punkt widzenia, wesprzyj go wiarygodnymi danymi lub referencjami, a nie osobistymi opiniami

Jak poprawić dynamikę Teams za pomocą ClickUp i DISC

Mając te strategie gotowe do użycia, prawdopodobnie nie możesz się doczekać, aby zobaczyć je w akcji!

Pamiętaj jednak, że nie chodzi tylko o twoje podejście - twoje narzędzia do zarządzania projektami powinny również dostosować się do wsparcia stylu DISC.

To jest dokładnie to ClickUp do zrobienia. Jest to wszystko aplikacja do pracy, ułatwiająca komunikację wszystkim członkom zespołu, niezależnie od ich cech osobowości i preferencji komunikacyjnych.

ClickUp Chat: Pozostawanie w połączeniu, gdziekolwiek jesteś

Omawiaj zadania i wyjaśniaj nieporozumienia za pomocą ClickUp Chat ClickUp Chat łączy wszystkie rozmowy, zadania i projekty w jednym miejscu, pozwalając członkom zespołu skupić się na dogłębnej pracy bez przegapienia kluczowych aktualizacji. Ten scentralizowany czat ułatwia meldowanie się, rozwiązywanie nieporozumień i upewnianie się, że wszyscy są zsynchronizowani.

Oto jak Twój zespół może skorzystać z ClickUp Chat:

Style D otrzymują szybką, bezpośrednią komunikację, co pozwala im skupić się na najważniejszych kwestiach

otrzymują szybką, bezpośrednią komunikację, co pozwala im skupić się na najważniejszych kwestiach I-style korzystają z żywej przestrzeni dla pomysłów i aktualizacji, zwiększając zaangażowanie

korzystają z żywej przestrzeni dla pomysłów i aktualizacji, zwiększając zaangażowanie S-styles znajdują uspokojenie w spójności, ze wszystkimi kluczowymi rozmowami uchwyconymi w jednym miejscu

znajdują uspokojenie w spójności, ze wszystkimi kluczowymi rozmowami uchwyconymi w jednym miejscu C-styles cieszą się przejrzystością, wiedząc, że w razie potrzeby mogą uzyskać dostęp do wszystkich szczegółów

ClickUp Clip: Pokaż, nie mów

Udostępniaj jasne instrukcje i aktualizacje wizualnie za pomocą ClickUp Clips ClickUp Clips umożliwia nagrywanie i udostępnianie zrzutów ekranu, wideo z kamery internetowej i samouczków bezpośrednio zespołowi.

Jest to idealne rozwiązanie do prowadzenia członków zespołu przez procesy lub wyjaśniania zadań, szczególnie pomocne przy wyjaśnianiu złożonych szczegółów pracownikom typu C lub utrzymywaniu zaangażowania pracowników typu Influence dzięki dynamicznej komunikacji wizualnej.

Widoki ClickUp: Dopasowanie obszaru roboczego do stylu

Elastyczny interfejs ClickUp pozwala każdemu członkowi zespołu niestandardowo dostosować obszar roboczy do swojego profilu DISC. Dzięki opcjom dla różnych Widoki ClickUp każdy typ osobowości może stworzyć ustawienia, które zwiększą jego wydajność i komfort.

Personalizuj obszary robocze za pomocą widoków ClickUp, aby dopasować je do preferowanych stylów organizacji i koncentracji

Oto jak te funkcje pasują do każdego profilu DISC:

Style D często preferują przeglądy wysokiego poziomu, co sprawia, że Widok listy ClickUp lub Widok zespołu ClickUp idealny do szybkiego skanowania zadań i skupienia się na priorytetach

często preferują przeglądy wysokiego poziomu, co sprawia, że Widok listy ClickUp lub Widok zespołu ClickUp idealny do szybkiego skanowania zadań i skupienia się na priorytetach I-style rozwija się we współpracy i wizualnie angażujących przestrzeniach, więc Widok tablicy ClickUp jest idealny do sesji burzy mózgów i utrzymywania dynamicznego i kolorowego obszaru roboczego

rozwija się we współpracy i wizualnie angażujących przestrzeniach, więc Widok tablicy ClickUp jest idealny do sesji burzy mózgów i utrzymywania dynamicznego i kolorowego obszaru roboczego style S korzystają z Powiadomienia ClickUp które pomagają im być przygotowanym i na bieżąco bez potrzeby ciągłego wyszukiwania

korzystają z Powiadomienia ClickUp które pomagają im być przygotowanym i na bieżąco bez potrzeby ciągłego wyszukiwania Style C lubią bardziej szczegółową, opartą na danych perspektywę, więc Widok tabeli ClickUp jest idealny do śledzenia i systematycznego organizowania informacji

Przejmij kontrolę nad swoją skrzynką odbiorczą dzięki powiadomieniom ClickUp

Zadania ClickUp: Oddelegowane zadania z myślą o DISC

ClickUp ułatwia oddelegowanie zadań zgodnych z profilem DISC każdego członka zespołu, zapewniając, że każdy pracuje w roli, która odpowiada jego mocnym stronom.

Wybierz spośród różnych zadań ClickUp, aby stworzyć stabilne środowisko i dostosować je do różnych stylów

Podczas korzystania z Zadania ClickUp menedżerowie mogą przypisywać role w oparciu o to, w czym każdy ze stylów DISC się wyróżnia. Style D dążą do wyników i szybkich decyzji i najlepiej sprawdzają się, gdy otrzymują zadania o wysokim priorytecie i ukierunkowane na działanie

Zadania te pozwalają im przejąć kontrolę i szybko posuwać sprawy do przodu. Powierzenie im odpowiedzialności za główne zadania gwarantuje, że postępy będą śledzenie bez opóźnień.

W przypadku osób o stylu I, które wyróżniają się kreatywną współpracą, przydzielanie im zadań wymagających burzy mózgów lub pracy zespołowej wydobywa z nich to, co najlepsze. Świetnie odnajdują się w środowiskach, w których mogą angażować się w pracę z innymi, dzielić się pomysłami i utrzymywać energię na wysokim poziomie. Przypisanie im roli wymagającej takich interakcji pomaga utrzymać motywację i zgranie zespołu.

Bezpośrednie zwracanie się do członków zespołu w ramach zadań za pomocą ClickUp Assign Comments, dzięki czemu informacja zwrotna jest łatwa do śledzenia i możliwa do działania ClickUp Assign Comments dodaje dodatkową warstwę przejrzystości, zwłaszcza gdy zadania wymagają dodatkowych wskazówek lub informacji zwrotnych.

Menedżerowie mogą oznaczać konkretnych członków zespołu jasnymi instrukcjami, upewniając się, że każdy dokładnie wie, za co jest odpowiedzialny. Jest to szczególnie pomocne dla pracowników typu C, którzy cenią sobie szczegółowe, ustrukturyzowane wskazówki.

Tablice ClickUp: Wizualizacja pomysłów

Wizualnie rejestruj pomysły zespołu za pomocą tablic ClickUp, ułatwiając każdemu typowi DISC zaangażowanie i wnoszenie wkładu Tablice ClickUp dodają warstwę wizualną do zarządzania projektami, ułatwiając członkom Teams burzę mózgów, planowanie i organizowanie projektów w sposób odpowiadający różnym stylom DISC. Tablice wspierają elastyczne, kreatywne myślenie i zapewniają strukturę dla złożonych pomysłów, usprawniając współpracę.

Oto jak to zrobić:

Style D mogą zobaczyć przegląd projektu i postęp prac, co pozwala im szybko podejmować strategiczne decyzje.

mogą zobaczyć przegląd projektu i postęp prac, co pozwala im szybko podejmować strategiczne decyzje. Style I korzystają z kreatywnej swobody Tablic, na których mogą szkicować pomysły, tworzyć mapy projektów i współpracować wizualnie

korzystają z kreatywnej swobody Tablic, na których mogą szkicować pomysły, tworzyć mapy projektów i współpracować wizualnie S-tyle doceniają strukturę Tablic, która pozwala im zobaczyć, jak ich wkład pasuje do większego projektu

doceniają strukturę Tablic, która pozwala im zobaczyć, jak ich wkład pasuje do większego projektu Osoby o stylu C mogą dodawać szczegółowe notatki i systematycznie organizować kroki, pomagając wszystkim pozostać na dobrej drodze

Usprawnij komunikację w Teams dzięki DISC i ClickUp

DISC to potężne narzędzie, które pomaga Tobie i Twojemu Teamsowi zrozumieć dominujące cechy osobowości, aby poprawić komunikację.

Jednak rozpoznanie tych cech to dopiero początek - prawdziwe powodzenie i poprawa umiejętności przywódczych wynikają z zastosowania spostrzeżeń DISC w codziennych interakcjach.

Potrzebujesz godnego zaufania narzędzia, które pomoże Ci w sprawnym wdrażaniu tych strategii. W tym miejscu z pomocą przychodzi ClickUp, oferujący doskonałe funkcje zarządzania i komunikacji. Pomaga on nawiązać połączenie ze współpracownikami, jednocześnie umożliwiając niestandardowe dostosowanie oprogramowania do konkretnych potrzeb zespołu. Zarejestruj się w ClickUp już dziś!