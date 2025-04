Jak zarządzać projektami pobocznymi: 10 wskazówek dotyczących powodzenia

"Wybierz pracę, którą kochasz, a nigdy nie przepracujesz ani jednego dnia w swoim życiu" Chociaż jest to inspirująca idea, warto zbadać, w jaki sposób pasja i praca naprawdę przenikają się w dzisiejszym świecie.

Ale hej, jest nadzieja!

Wiele osób znajduje drogę powrotną do swoich marzeń poprzez projekty poboczne.

Te poboczne projekty dają wojownikom pracującym na co dzień szansę na spędzenie kilku godzin nad tym, co kochają, odkrywanie nowych pomysłów, a nawet zarobienie dodatkowej gotówki.

Ale czy równoważenie pobocznego projektu z pracą na pełen etat nie jest wyczerpujące?

Jak najbardziej. jak więc poradzić sobie z pobocznymi projektami, aby się nie wypalić?

Zajmijmy się tym i zobaczmy, jak zarządzać pobocznymi projektami jak profesjonalista dzięki ClickUp .

Czym są projekty poboczne?

Zanim zdecydujemy się na pracę nad projektami pobocznymi, wyjaśnijmy sobie, czym one tak naprawdę są.

Powszechnie panuje błędne przekonanie, że projekty poboczne są przeznaczone tylko dla tych, którzy mają nadzieję na zbudowanie biznesu lub zarobienie dodatkowej gotówki. Oczywiście, może to być cel, ale nie każdy projekt poboczny musi prowadzić do Shark Tank !

W rzeczywistości pobocznym projektem może być każda pasja, umiejętność lub rozwój osobisty nad którym pracujesz przez cały weekend (lub niedzielne poranki, jeśli nadal chcesz mieć trochę wolnego czasu) lub obok swojej codziennej pracy w dni powszednie. Oto dlaczego te projekty są czymś więcej niż tylko drugą pracą:

Są zabawne: Spójrzmy prawdzie w oczy - projekty poboczne są często tym, co kochamy robić najbardziej. Czy robienie czegoś tylko dla siebie nie jest definicją szczęścia?

Projekty poboczne to praktyczne doświadczenia, które pozwalają odkrywać nowe techniki lub doskonalić obecne umiejętności. W przeciwieństwie do rutynowych zadań w codziennej pracy, w projektach pobocznych chodzi o celową praktykę i budowanie umiejętności Uwalniają kreatywność: Projekty poboczne oferują plac zabaw bez terminów, protokołów biurowych lub ograniczeń typu "tak to się zawsze zrobiło". To ty ustawiasz tempo, priorytety i plan - dając ci pełną swobodę

Projekty poboczne oferują plac zabaw bez terminów, protokołów biurowych lub ograniczeń typu "tak to się zawsze zrobiło". To ty ustawiasz tempo, priorytety i plan - dając ci pełną swobodę Przyspieszają karierę: Wyobraź sobie, że idziesz na rozmowę kwalifikacyjną i udostępniasz portfolio prawdziwej, wpływowej pracy. Projekty poboczne nie tylko sprawiają, że się wyróżniasz, ale także dodają głębi twoim umiejętnościom wykraczającym poza to, co może pokazać CV

Przeczytaj także: Jak ustawić inteligentne cele osobiste (z przykładami)

Korzyści z projektów pobocznych

Uruchomienie nowego pomysłu wiąże się z wyjątkowym dreszczykiem emocji, który pojawia się "tuż przed kliknięciem przycisku start" Kto wie, co się wydarzy? Bo jeśli nie spróbujesz, nigdy się nie dowiesz!

Projekty poboczne dają nam tę przestrzeń do eksperymentowania i zobaczenia, do czego naprawdę jesteśmy zdolni - bez żadnych załączników.

Ten hobbystyczny projekt, w którym stworzyłeś quiz "zgadnij GIF-a" dla swoich znajomych? Może on po prostu wystartować jako kolejna wirusowa aplikacja z ciekawostkami, zarabiając $70,000 każdego dnia.

Albo ten przytulny projekt tworzenia świec, który zacząłeś robić na prezenty świąteczne? Może on stać się wirusowy na TikTok, prowadząc do tysięcy zamówień i dobrze prosperującego biznesu.

Innymi słowy, im szybciej zaakceptujesz niepewność, tym więcej miejsca dasz sobie na próbowanie nowych rzeczy.

Dla przykładu, pamiętajmy o Pieterze Levels, holenderskim deweloperze, który postawił sobie za zadanie uruchomienie 12 startupów w 12 miesięcy ? Dziś prowadzi portfolio samodzielnie opracowanych projektów, przynosząc fajne 3 miliony dolarów rocznie.

Pro Tip:

Jeśli jesteś deweloperem, platformy takie jak ProductHunt pozwalają ci wprowadzić pomysł w życie w ciągu tygodnia, dając ci bezpośrednią drogę do tysięcy potencjalnych użytkowników do weekendu.

Jak zarządzać projektami pobocznymi?

Pomiędzy spotkaniami, terminami i zwykłą pracą, wymagająca codzienna praca może sprawić, że poczujesz się wyczerpany pod koniec dnia.

Znalezienie czasu i energii na zarządzanie pobocznym projektem może więc wydawać się trudnym zadaniem.

Jednak dzięki kilku sprytnym strategiom i odrobinie planu, można dopasować projekty poboczne do swojego harmonogramu bez wypalenia.

Porada 1: Ustawienie jasnych celów "Ludzie z celami odnoszą sukces, ponieważ wiedzą, dokąd zmierzają" Jedną z prawd dotyczących projektów pobocznych jest to, że łatwo o nich zapomnieć. Życie bywa różne - praca staje się wymagająca, rodzina potrzebuje naszej uwagi lub jesteśmy po prostu zbyt zmęczeni.

Przeszkody te mogą sprawić, że projekty poboczne będą wydawać się walką pod górę bez jasno określonych celów.

Ustawienie celów SMART jest kluczem do utrzymania pobocznego projektu na właściwym torze. Cele SMART są konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie, co zapewnia jasność i motywację do realizacji projektu.

Na tej scenie możesz skorzystać z narzędzia takiego jak ClickUp Cele aby wizualizować cele.

śledź i wizualizuj swój postęp w osiąganiu celów dzięki ClickUp Goals, mierząc zarówno ilościowe, jak i jakościowe metryki

Zacznij od ustalenia priorytetów celów krytycznych dla powodzenia projektu i skoncentrowania na nich zasobów. Następnie ustaw połączenie celów krótko- i długoterminowych, aby utrzymać tempo.

Platforma oferuje wskaźniki zarządzania projektami i KPI do śledzenia postępów, dzięki czemu można dostrzec obszary wymagające poprawy i dokonać niezbędnych korekt. Dodatkowo, wykresy Gantta i tablice Kanban (dostępne w sekcji ClickUp ) są idealne do przeglądania celów i zależności w jednym miejscu.

📌 Przykłady celów projektu

Automatyzacja 40% powtarzalnych zadań w celu ograniczenia pracy ręcznej o 20% w ciągu najbliższych sześciu miesięcy

Zintegrowanie nowych rozwiązań technologicznych w celu zwiększenia wydajności pracowników o 15% w ciągu najbliższego roku

Przeczytaj również: Jak stworzyć plan projektu w 5 krokach (z przykładami i szablonami)?

Wskazówka 2: Stwórz harmonogram

Planowanie z określonym celem, np. ustawienie planów kwartalnych, może pomóc uniknąć ciągłego przełączania kontekstu i utrzymać uwagę na szerszej perspektywie.

Możesz rozważyć skorzystanie z aplikacji do robienia notatek podczas pracy nad projektem pobocznym, aby zrozumieć, ile czasu potrzebujesz do zrobienia każdego zadania.

Najlepszym sposobem na stworzenie realistycznego harmonogramu jest blokowanie czasu, w którym określone bloki czasu są przeznaczone na zadania o wysokim priorytecie, a bloki awaryjne są dodawane na nieoczekiwane zadania lub nadrabianie zaległości. Widok kalendarza w ClickUp jest idealny do wizualizacji i dostosowywania tych bloków w miarę rozwoju tygodnia - dając widok w czasie rzeczywistym, w jaki sposób przydzielany jest czas.

stwórz spersonalizowany kalendarz dzięki opcjom dostosowywania widoku ClickUp_

Gdy czas jest ograniczony, łatwo jest mieć wrażenie, że postęp jest powolny. Ustawienie zaledwie 10 minut dziennie może prowadzić do ponad pięciu godzin miesięcznie na realizację pobocznych celów projektu.

Rozwiązanie do zarządzania projektami ClickUp pomaga uporządkować czas poświęcany na projekty poboczne poprzez śledzenie, ile dokładnie czasu zajmuje każde zadanie.

wizualizuj swój harmonogram i łatwo zarządzaj zadaniami za pomocą widoku kalendarza ClickUp

Funkcje takie jak wbudowane śledzenie czasu, przeciąganie i upuszczanie wydarzeń z kalendarza, szacowany czas i przypomnienia ułatwiają pozostanie na bieżąco.

Pro Tip: Weź pod uwagę szczyty wydajności. Jeśli jesteś poranną osobą, zablokuj swoje najbardziej wydajne godziny na projekty poboczne. Jeśli jesteś nocnym markiem, zachowaj swoją najlepszą pracę na wieczory. Planowanie w oparciu o te szczyty wydajności może sprawić, że czas będzie bardziej efektywny bez dodawania niepotrzebnego stresu.

Porada 3: Ustal priorytety zadań

Na początku działalności możesz być stale rozdarty między obowiązkami teraźniejszości a możliwościami przyszłości.

Jednak w trakcie tej podróży nauczysz się, że ustalanie priorytetów jest bardziej sztuką niż nauką - rozwijającą się umiejętnością, która dostosowuje twoje ambicje do tego, co najważniejsze. Zadania ClickUp pomoże ci postrzegać każdy projekt nie jako obowiązek, ale jako szansę.

Zacznij z zakończoną listą zadań: Lista wszystkich zadań w jednym miejscu bez konieczności natychmiastowego nadawania im priorytetów. Widok listy w ClickUp pomaga wizualizować bieżące i przyszłe zadania dla wszystkich projektów, dając jasny obraz wszystkiego, co jest w trakcie realizacji

efektywna organizacja i priorytetyzacja zadań dzięki konfigurowalnym listom ClickUp

Identyfikuj zadania pilne i ważne: Pilne zadania wymagają natychmiastowego działania, podczas gdy ważne zadania mogą przyczynić się do realizacji długoterminowych celów. Niestandardowe etykiety priorytetów ClickUp (pilne, wysokie, normalne, niskie) ułatwiają etykietowanie zadań i efektywną organizację obciążenia pracą

skuteczne ustalanie priorytetów zadań dzięki funkcjom ustalania priorytetów zadań ClickUp

Tworzenie zależności między zadaniami : Twórz zależności w ClickUp, aby uporządkować zadania w kolejności, pomagając uniknąć wąskich gardeł i zapewniając, że zadania zostaną zakończone we właściwej kolejności

: Twórz zależności w ClickUp, aby uporządkować zadania w kolejności, pomagając uniknąć wąskich gardeł i zapewniając, że zadania zostaną zakończone we właściwej kolejności Oszacuj poziomy wysiłku dla każdego zadania: Przypisuj poziomy wysiłku za pomocą Pola niestandardowe ClickUp (np. skala 1-5), co pomaga nadać priorytet zadaniom wymagającym dużego wysiłku i o wysokiej wartości. Zakończone złożone zadania na początku dnia budują dynamikę i zmniejszają stres związany z pozostałymi zadaniami

zminimalizuj ryzyko związane z projektem i zapewnij terminową dostawę dzięki dziennikowi ryzyka ClickUp

Pro Tip: Bądź zorganizowany dzięki Szablon Daily Planner od ClickUp który pomaga zaplanować każdy dzień, organizując zadania w kategorie, takie jak osobiste, praca i cele. Ustaw powtarzające się zadania, aby budować pozytywne nawyki i używaj etykiet priorytetów, aby zająć się tym, co najważniejsze w pierwszej kolejności. Dodatkowo, dzięki wizualnemu śledzeniu postępów, zobaczysz swoje codzienne zwycięstwa na wykresach.

Porada 4: Korzystaj z narzędzi do zarządzania projektami

Korzystanie z odpowiednich narzędzi do zarządzania projektami może mieć ogromne znaczenie w utrzymaniu organizacji i odpowiedzialności za projekt poboczny.

Użyj Kamienie milowe ClickUp aby zobaczyć swój postęp w stosunku do celów i zadań. Śledzenie swojego projektu i monitorowanie zmian za pośrednictwem Pulpit ClickUp gdzie można zobaczyć i zarządzać zasobami, budżetem, czasem i postępem.

Funkcje zarządzania projektami ClickUp pozwalają uzyskać jasny widok tego, co się dzieje. 👀

Twórz spersonalizowany obszar roboczy dzięki konfigurowalnym widokom ClickUp

Dzięki widokowi aktywności ClickUp otrzymujesz w czasie rzeczywistym aktualizacje dotyczące zadań, postępów i terminów, które wzmacniają poczucie własności.

Różne widoki ClickUp pozwalają wizualizować zadania i oś czasu zgodnie z potrzebami projektu. Na przykład tablice Kanban pokazują przepływ zadań, widoki kalendarza śledzą terminy, a wykresy Gantta pomagają zarządzać zasobami.

Dzięki konfigurowalnym widokom łatwo jest sortować zadania według priorytetów, tworzyć widoki kaskadowe i zarządzać obciążeniami pracą.

Przeczytaj również: Strategie rozwoju projektów: Przewodnik krok po kroku

Wskazówka 5: Zachowaj elastyczność i zdolność adaptacji

Klucz do sukcesu w projektach pobocznych? Akceptacja elastyczności.

Dla deweloperów takich jak Ben Awad zdolność adaptacji jest praktycznie formularzem sztuki. Z ponad 1,3 miliona obserwujących na YouTube, TikTok i Twitterze, Awad stał się unikalną mieszanką dewelopera i twórcy zawartości.

Podróż Awada w byciu elastycznym jest wypełniona zabawnymi i kreatywnymi projektami, takimi jak jego wtyczka VS Code dla Tindera, w której użytkownicy przesuwają palcem po fragmentach kodu, aby znaleźć swoje "idealne dopasowanie" Projekt był żartem, ale Awad potraktował go na tyle poważnie, że stworzył pełnoprawną aplikację z powiadomieniami push.

Dlaczego?

"Jeśli dzieje się coś dobrego - fantastycznie. Coś złego? Cóż, przynajmniej będzie z tego świetne wideo na YouTube" - żartuje. To właśnie ta gotowość do przyjęcia zarówno powodzenia, jak i porażki, pozwala mu iść naprzód.

Jego najnowsze przedsięwzięcie, Voidpet tamagotchi dla pokolenia Z, ma obecnie 130 000 użytkowników.

Jeśli nadal nie jesteś pewien, czy warto się na to zdecydować, sprawdź #buildinpublic na X (dawniej znanym jako Twitter), gdzie deweloperzy udostępniają swoje powodzenia i wyciągnięte wnioski.

Wskazówka 6: Szukaj opinii i współpracuj

"Jak mi idzie?" "Czy to poszło dobrze?" "Co mógłbym zrobić inaczej następnym razem?" Te pytania często pojawiają się podczas pracy nad pobocznymi projektami.

I warto je zadawać Dane Gallupa pokazują, że 80% pracowników którzy co tydzień otrzymują istotne informacje zwrotne, jest w pełni zaangażowanych.

Tak więc, nawet jeśli jesteś poza korporacyjną bańką, informacje zwrotne zapewniają jasność i kierunek.

Oto jak skutecznie szukać informacji zwrotnej, korzystając z ClickUp, aby ułatwić ten proces:

Sprawdź dostępność

Użyj ClickUp Chat aby szybko skontaktować się z członkami zespołu @wzmianki, aby zwrócić ich uwagę i wyświetlić ich aktualny status w celu potwierdzenia dostępności.

Możesz nawet używać bezpośrednich wiadomości do rozmów jeden na jeden lub tworzyć FollowUps, przypisując zadania z wiadomości czatu, aby upewnić się, że elementy informacji zwrotnej są udokumentowane i podjęte.

Pro Tip: Użyj preferencji powiadomień w ClickUp Chat, aby dostosować, które aktualizacje czatu widzisz natychmiast, a które możesz śledzić później. Dzięki temu możesz skupić się na rozmowach o wysokim priorytecie.

efektywna współpraca, udostępnianie zasobów i przekazywanie informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym dzięki ClickUp Chat_

Zaplanuj spotkanie

Dyskusje twarzą w twarz najlepiej sprawdzają się w przypadku prawdziwych, szczegółowych informacji zwrotnych. Po ustawieniu czasu, użyj widoku kalendarza ClickUp, aby zaplanować spotkania lub skorzystaj ze zintegrowanych narzędzi, takich jak Zoom.

Przygotuj pytania i rób notatki

Przyjdź przygotowany, aby jak najlepiej wykorzystać sesję informacji zwrotnej. Zapisz pytania otwarte, takie jak "Jakie obszary mogę poprawić?" lub "Czy masz sugestie dotyczące mojego następnego projektu?" Z Notatnik ClickUp , zanotuj kluczowe punkty i przekształć je w możliwe do wykonania zadania.

Zapisuj pomysły, notatki ze spotkań i przygotuj się do dyskusji dzięki ClickUp Notepad

Ucz się na podstawie informacji zwrotnych

Refleksja po sesji. Użyj Dokumenty ClickUp do organizowania opinii w jednym miejscu i kontrolowania dostępu poprzez udostępnianie ich tylko osobom zaangażowanym. Możesz nawet zobaczyć, jak współpracownicy dokonują edycji na żywo, co pomaga zachować proaktywność w zakresie opinii.

Ustaw cele możliwe do realizacji

I wracamy do kroku 1. Spraw, aby Twoje opinie były ważne, ustawiając konkretne cele za pomocą ClickUp Goals.

Przeczytaj również: Jak stosować Scrum w projektach osobistych

Wskazówka 7: Śledzenie postępów

Każdy projekt poboczny zasługuje na system śledzenia postępów, świętowania kamieni milowych i utrzymywania tempa.

W końcu to właśnie te małe zwycięstwa sprawiają, że idziesz naprzód.

Z Widok wykresu Gantta w ClickUp w ClickUp możesz stworzyć mapę całej osi czasu projektu. Wykresy Gantta pokazują początek i koniec każdego zadania, kluczowe kamienie milowe i wszelkie zależności, dając jasny widok tego, co musi zostać zrobione i kiedy.

wizualizacja i zarządzanie osią czasu projektu za pomocą widoku wykresu Gantta w ClickUp

Aby uzyskać więcej informacji na temat projektów, Pulpit nawigacyjny ClickUp przedstawia wszystkie najważniejsze dane w jednym widoku.

Dzięki wykresom, grafom i filtrom otrzymujesz całościowy obraz statusu projektu i pozostałych do wykonania zadań. Ten poziom szczegółowości stanowi solidną podstawę do podejmowania świadomych decyzji i pozwala zachować odpowiedzialność.

uzyskaj przejrzysty widok statusów projektów i pozostałych zadań dzięki ClickUp Dashboard_s

Wskazówka 8: Mądrze zarządzaj swoim czasem

Równoważenie pobocznych projektów z innymi commitami może być trudne, ale efektywne zarządzanie czasem sprawia, że jest to możliwe.

Organizując swój harmonogram i ustawiając jasne priorytety, możesz zapewnić, że zarówno główna praca, jak i projekty poboczne otrzymają uwagę, na którą zasługują.

W tym miejscu z pomocą przychodzą funkcje zarządzania projektami w ClickUp. Funkcje śledzenia czasu w ClickUp upraszczają śledzenie czasu, pozwalając skupić się na tym, co najważniejsze. Z łatwością śledź swój czas, ustaw szacowany czas zadań, dodawaj szczegółowe notatki i uzyskuj dostęp do kompleksowych raportów dotyczących czasu - a wszystko to z dowolnego urządzenia.

śledź swój czas dokładnie i efektywnie dzięki wbudowanej funkcji śledzenia czasu w ClickUp

Ta praktyka pomaga ustawić realistyczne oczekiwania czasowe i zapobiega zbyt częstej pułapce niedoszacowania wymagań projektu.

Bardziej ustrukturyzowane podejście, Szablon dziennego bloku czasowego ClickUp to fantastyczne narzędzie, które pomaga planować każdy dzień z myślą o wydajności. Dzięki wyczyszczonym blokom czasowym możesz pozostać skupionym, odkładać zadania o niższym priorytecie, aby uniknąć rozpraszania uwagi i dodawać małe przerwy, aby zapobiec wypaleniu.

Wskazówka 9: Ucz się na porażkach

Jako były Prokurator Generalny Stanów Zjednoczonych Robert F. Kennedy powiedział kiedyś: "Tylko ci, którzy odważą się ponieść wielką porażkę, mogą kiedykolwiek wiele osiągnąć"

Chociaż porażka często wydaje się być czymś, czego należy unikać, może być jednym z naszych najlepszych nauczycieli.

Refleksja nad niepowodzeniami nie jest tak prosta, jak zapisanie tego, co poszło nie tak i obiecanie, że się to nie powtórzy. Prawdziwa nauka z porażki wymaga głębszego kopania, zrozumienia kontekstu i bycia otwartym na dostosowanie naszego podejścia bez samokrytyki.

Zamiast postrzegać niepowodzenia jako bariery, potraktuj je jako kamienie milowe w swojej podróży po projekcie. Każde niepowodzenie jest szansą na ponowną ocenę i dostosowanie się, spojrzenie poza powierzchowne przyczyny i dotarcie do źródła tego, co nie zadziałało.

Tak więc, zamiast dążyć do ścieżki wolnej od błędów, staraj się wyciągać wnioski z każdego zakrętu - każdy z nich przybliża cię do powodzenia.

Przeczytaj również: Jak stworzyć idealną osobistą wiki

Wskazówka 10: Bądź zaangażowany i konsekwentny

Motywacja może być ulotna - zwłaszcza, gdy po raz pierwszy pojawia się nowy, ekscytujący pomysł. Czujesz się zainspirowany; może nawet podejmujesz mentalny commit: "Zbuduję ten fajny projekt"

Ale potem, gdy zastanawiasz się nad szczegółami, wkrada się zwątpienie. Głosy mówiące: "To niedorzeczne", "To zajmie zbyt dużo czasu" lub "Jest już tak wiele podobnych produktów" mogą być trudne do zignorowania.

Jednak przełamanie tych wątpliwości i stworzenie mapy swojej wizji jest potężne.

Strategiczne podejście jest kluczem dla każdego, kto poważnie myśli o realizacji projektu. Szablon planu rozwoju osobistego ClickUp może pomóc w utrzymaniu motywacji na stałym poziomie, prowadząc do ustawienia realistycznych celów, śledzenia postępów i refleksji nad każdym kamieniem milowym.

Szablon planu rozwoju osobistego ClickUp

Dzięki konfigurowalnym opcjom szablon ten ułatwia określenie obszarów rozwoju, organizację zadań i nakreślenie osiągalnych kroków w kierunku celów osobistych i zawodowych.

Pamiętaj, że pomysły są tanie - prawdziwą inwestycją jest ich realizacja. Rozwijanie dowolnego projektu pobocznego lub osobistego celu często wiąże się z planowaniem, projektowaniem i wdrażaniem

To właśnie tutaj Szablon Getting Things Done Framework firmy ClickUp i Prosty szablon do zarządzania projektami ClickUp zapewnia nieocenione wsparcie w rejestrowaniu, sortowaniu i rozwiązywaniu zadań w zorganizowany sposób.

Szablon Getting Things Done jest idealny do przechwytywania wszystkich pomysłów, przyciągania uwagi i zadań do zrobienia, podczas gdy szablon Simple Project Management Template wykorzystuje metodę kaskadową, aby pomóc Ci podzielić projekty na możliwe do zrobienia kroki.

Utrzymanie motywacji i zaangażowania

Jeśli chodzi o utrzymanie wysokiej motywacji w projektach pobocznych, kilka strategicznych podejść może zrobić różnicę.

Utrzymywanie przyjemności z projektów pobocznych: Wypuszczaj wcześnie i ucz się szybko

Jednym ze sposobów na utrzymanie przyjemności z pracy jest wczesne wydanie i szybka nauka. Takie podejście daje szansę na otrzymanie informacji zwrotnej i szybką adaptację.

Wczesne wydanie oznacza uniknięcie niekończącej się sceny "udoskonalania", która może zahamować postęp. Kiedy projekt zostaje uruchomiony, ma większą szansę na przetrwanie, ponieważ istnieje większa motywacja do dalszego udoskonalania i rozwijania go.

Zmiana planów zgodnie z odsetkami użytkowników może być niezwykle satysfakcjonująca i pozwala zachować świeżość projektu.

Zarządzanie rozmachem: Stwórz resztki rzeczy do zrobienia

Praktyczną wskazówką dotyczącą zarządzania rozmachem jest tworzenie resztek zadań do wykonania - ratuje to życie, gdy nie można zakończyć wszystkiego za jednym razem. Pozostawienie kilku niedokończonych zadań na koniec sesji może znacznie ułatwić powrót do pracy z jasnym kontekstem.

Korzystanie z automatyzacji

Automatyzacja jest nieoceniona, gdy brakuje czasu.

Funkcje automatyzacji ClickUp pozwalają zaoszczędzić czas na bardziej znaczącą pracę. Można na przykład ustawić automatyzację dla typowych działań, takich jak zmiany statusu.

Możesz nawet skonfigurować automatyczne przenoszenie zadań na różne listy w miarę postępu faz lub dodawać etykiety priorytetów w oparciu o warunki w czasie rzeczywistym.

Z Automatyzacja ClickUp można również dostosować terminy, ustawić Pola niestandardowe lub śledzić czas spędzony na zadaniach - wszystko to bez ręcznego wprowadzania danych. ClickUp Brain umożliwia niezwykle łatwą automatyzację cykli pracy. Po prostu opisz, co chcesz zautomatyzować w prostym języku angielskim.

.

Włącz automatyzację cyklu pracy na dowolnej Przestrzeni, Folderze lub Liście za pomocą wbudowanej AI, ClickUp Brain

Działania te stają się szczególnie przydatne do zarządzania pobocznym projektem obok codziennych obowiązków, ponieważ uwalniają czas i energię na działania o dużym wpływie.

Przeczytaj również: 25 najlepszych darmowych programów do zarządzania projektami: Wypróbuj narzędzia

The 5-to-9 After 9-to-5: Building Side Projects with ClickUp

Weź stronę od historia Airbnb : Współzałożyciele Brian Chesky, Joe Gebbia i Nathan Blecharczyk rozpoczęli Airbnb jako projekt poboczny, aby związać koniec z końcem, ostatecznie przekształcając go w jedną z największych platform na świecie.

Ich podróż przypomina nam, że nawet skromne projekty poboczne mogą stać się przełomowe.

Rozumiemy jednak, że powodzenie pobocznego projektu może być trudne i czasochłonne.

Właśnie dlatego ClickUp dostarcza wszystko, czego potrzebujesz, aby projekty poboczne były łatwe w zarządzaniu i satysfakcjonujące.

Dzięki funkcjom takim jak śledzenie czasu, wykresy Gantta i całej masie innych funkcji związanych z wydajnością - możesz uprościć każdy krok swojego projektu, pozostać odpowiedzialnym i dostosować wszystkie zadania do swoich celów.

gotowy do przekształcenia swojego dodatkowego zajęcia w powodzenie? Zarejestruj się w ClickUp i przybliż każdy projekt po godzinach o krok do rzeczywistości.