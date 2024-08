Jak stosować Scrum w projektach osobistych

autor, Tony Henderson, jest właścicielem biznesu w Chicago. Przez lata wykorzystywał Scrum do realizacji celów osobistych i biznesowych

Scrum to praktyka biznesowa wymyślona, zaprojektowana, zastosowana i wprowadzona na rynek w celu usprawnienia operacji korporacyjnych. Według Scrum.org , Scrum to "ramy, w których ludzie mogą rozwiązywać złożone problemy adaptacyjne, przy jednoczesnym wydajnym i kreatywnym dostarczaniu produktów o najwyższej możliwej wartości"

Nam też wydaje się, że to buzzword bingo, ale idee są solidne.

Ponad 12 milionów Business regularnie korzysta ze Scruma. I choć Scrum pomaga Teamsom wprowadzić produkt na rynek, to jest on łatwy do zaadaptowania dla osób indywidualnych i rodzin planować i osiągać własne cele.

Czym dokładnie jest Scrum? Scrum to proces, który firmy mogą zastosować w swoich procesach rozwoju, aby przyspieszyć zakończenie projektów.

W świecie biznesu zespół Scrum obejmuje:

Właściciela produktu odpowiedzialnego za gotowe wyniki, który może, ale nie musi przewyższać innych członków zespołu

Zespół Scrum, w tym wszyscy bezpośrednio zaangażowani w tworzenie gotowych wyników, ale nikt nie jest zaangażowany pośrednio

Scrum Master, który utrzymuje proces na właściwym torze ze względu na swoje doświadczenie w systemie Scrum

Dowiedz się więcej o Scrum roles .

Pracownicy ci zbierają się z jasno określonym celem, a następnie pracują nad jego osiągnięciem, wykonując następujące kroki:

Właściciel produktu definiuje zadanie tak jasno i precyzyjnie, jak to tylko możliwe, łącznie z tym, co powinien przypominać gotowy produkt

Właściciel produktu i Scrum Master wybierają członków zespołu

Teams spotyka się, aby zdefiniować Sprint, czyli okres od jednego do czterech tygodni mierzonej pracy. W przypadku zadań, które wymagają więcej niż czterech tygodni, zespół dzieli część pracy, która może zostać zakończona w rozsądnym czasie

Dla każdego zadania zespół określa kolejny krok i kto jest odpowiedzialny za jego zakończenie

Wszyscy zabierają się do pracy

Raz dziennie przez 10 do 15 minut, zespół spotyka się na codziennej naradzie Spotkanie Scrum , podczas którego szybko raportują postępy, identyfikują blokady i określają kolejne kroki, gdy dane zadanie zostanie zakończone

Proces ten trwa do końca Sprintu, kiedy to odbywa się Przegląd Sprintu i Retrospektywa Sprintu omówienie tego, co się wydarzyło, co poszło dobrze, co poszło źle i jak zrobić to lepiej w następnym sprincie.

to jest Scrum w pigułce

Chcesz zagłębić się w Scrum? Przeczytaj artykuł ClickUp ostateczny przewodnik po Scrumie !

Scrum sprawdza się w milionach Businessów na całym świecie, a z niewielkimi poprawkami może sprawdzić się także w Twoim domu i życiu osobistym.

Wdrażanie Scrum

We własnym życiu wdrażanie Scruma zaczyna się od zidentyfikowania właściciela produktu i Scrum Mastera. W prawie wszystkich przypadkach obie te role przypadną tobie. To twoje gospodarstwo domowe i twoje ustawienie celów, więc nikt inny nie weźmie za nie odpowiedzialności.

Zbierzesz również swój zespół. Czasami będzie to zespół składający się z jednej osoby. Innym razem będziesz to ty i twój małżonek lub ty, twój partner i twoje dzieci. Możesz także skorzystać z pomocy z zewnątrz. Bez względu na konfigurację zespołu, niech będzie on niewielki i od samego początku wszyscy będą zaangażowani.

Po zidentyfikowaniu kluczowych osób, nadszedł czas, aby przejść do kroków Scrum dla swoich celów głównych i osobistych.

Krok 1: Zdefiniuj zadanie

Tutaj definiujesz, co chcesz zrobić, zaczynając od tego, jak to wygląda po zrobieniu. Bądź tak szczegółowy i konkretny, jak to tylko możliwe. Na przykład, "Zyskać formę" nie jest dobrą definicją zadania. Zamiast tego spróbuj: "Schudnąć 30 funtów i zmniejszyć tempo chodzenia z 20 minut na milę do 15 minut na milę"

Zadania powinny być skoncentrowane na wynikach i opisowe, aby każdy krok w kierunku ich osiągnięcia mógł być sprawdzony pod kątem tego, czy rzeczywiście służy celowi, który masz na myśli. Na przykład:

Zadanie Business : Opracować interfejs użytkownika dla nowej platformy oprogramowania

: Opracować interfejs użytkownika dla nowej platformy oprogramowania Zadanie dla strony głównej : Posprzątać i zorganizować garaż

: Posprzątać i zorganizować garaż Zadanie osobiste: Spłacić 2500 dolarów długu na karcie kredytowej

Krok 2: Stwórz listę zaległości

Zarządzanie projektami obejmuje krok, w którym gotowy wynik dzielony jest na mniejsze, możliwe do zarządzania zadania i projekty. W Scrumie jest to znane jako lista zaległości.

Wymień wszystkie rzeczy, które twój zespół musi wykonać, aby stworzyć oczekiwany wynik. Bądź tak zakończony, jak to tylko możliwe, nawet jeśli w wyniku tego powstanie zastraszająca lista. Reszta procesu Scrum pomoże ci uporać się z tą listą w łatwych do opanowania krokach.

Zadanie biznesowe : Opracowanie interfejsu użytkownika obejmowałoby dziesiątki dużych i małych elementów zaległości, w tymprojekty zlecane na zewnątrz i kontaktowanie się z innymi działami

: Opracowanie interfejsu użytkownika obejmowałoby dziesiątki dużych i małych elementów zaległości, w tymprojekty zlecane na zewnątrz i kontaktowanie się z innymi działami Zadania na stronę główną : Możesz podzielić sprzątanie i organizowanie garażu na mniejsze zadania. Mogą one obejmować podzielenie garażu na sekcje, usunięcie śmieci i ustawienie elementów do oddania, zbudowanie nowych półek do przechowywania, zakup pojemników do przechowywania, odłożenie wszystkiego na miejsce oraz szczegółowe czyszczenie i polerowanie

: Możesz podzielić sprzątanie i organizowanie garażu na mniejsze zadania. Mogą one obejmować podzielenie garażu na sekcje, usunięcie śmieci i ustawienie elementów do oddania, zbudowanie nowych półek do przechowywania, zakup pojemników do przechowywania, odłożenie wszystkiego na miejsce oraz szczegółowe czyszczenie i polerowanie Zadanie osobiste: Spłata zadłużenia wymaga cotygodniowego budżetowania, śledzenia postępów i dokonywania faktycznych płatności. Może to również wymagać poświęcenia kilku godzin na poboczne zajęcie, aby zarobić dodatkowy dochód

Krok 3: Planowanie sprintu Planowanie sprintu, jak wspomniano wcześniej, składa się z dwóch kroków. W pierwszym kroku określasz, nad którymi zadaniami będziesz pracować w ciągu najbliższych od jednego do czterech tygodni. W przypadku zadań, których nie możesz ukończyć w tym czasie, wyodrębnij część zadania do ukończenia podczas tego sprintu.

Drugim krokiem jest określenie, kto jest odpowiedzialny za zakończenie każdego zadania. Często jesteś to ty lub twój partner, ale dzieci i dostawcy, tacy jak firma kurierska lub opiekunka do dzieci, mogą stać się częścią zespołu na tym etapie.

Zadanie Business : Sprint dla rozwoju interfejsu użytkownika polegałby na ustawieniu konkretnych, odpowiednich w czasie kamieni milowych dla każdego kroku rozwoju, przypisując każdy z nich do najbardziej wykwalifikowanego członka zespołu Scrumowego

: Sprint dla rozwoju interfejsu użytkownika polegałby na ustawieniu konkretnych, odpowiednich w czasie kamieni milowych dla każdego kroku rozwoju, przypisując każdy z nich do najbardziej wykwalifikowanego członka zespołu Scrumowego Zadanie główne : Możesz zdecydować się na tygodniowy sprint, aby podzielić garaż na siedem sekcji i każdego dnia triage'ować jedną (dzieląc wszystkie przedmioty na trzymane na zewnątrz, przechowywane z dala, wyrzucane do kosza lub darowane). Grupa współlokatorów lub rodzina może przydzielić różne sekcje różnym osobom lub dać każdemu podział każdej sekcji

: Możesz zdecydować się na tygodniowy sprint, aby podzielić garaż na siedem sekcji i każdego dnia triage'ować jedną (dzieląc wszystkie przedmioty na trzymane na zewnątrz, przechowywane z dala, wyrzucane do kosza lub darowane). Grupa współlokatorów lub rodzina może przydzielić różne sekcje różnym osobom lub dać każdemu podział każdej sekcji Zadanie osobiste: Możesz ustawić miesięczny czas trwania sprintu i sporządzić mapę swoich wysiłków w celu jego zakończenia. Może to obejmować pięć godzin tygodniowo jazdy dla Uber Eats, ograniczenie wydatków na zakupy i rozrywkę o 100 $$$a tygodniowo oraz sesję w każdą środę, podczas której sumujesz swoje oszczędności i dodatkowe zarobki, a następnie dokonujesz płatności za pośrednictwem internetowego portalu karty kredytowej. Ponieważ nie uda ci się spłacić wszystkich 2500 USD w ciągu jednego miesiąca, ustawiłeś sobie za cel zmniejszenie salda o 800 USD

Krok 4: Codzienny Scrum

Codzienny Scrum to zwięzłe, nieformalne i ustrukturyzowane spotkanie, podczas którego każdy członek zespołu raportuje swój postęp. Jeśli są na dobrej drodze, ta część jest zakończona. Jeśli nie są na dobrej drodze, identyfikują, co blokuje postęp, a zespół przedstawia pomysły na jego odblokowanie.

Zadanie biznesowe : spotkanie stand-up, podczas którego wszyscy patrzą na tablicę, szybko i systematycznie angażują się w proces przez 10 do 15 minut, a następnie wracają do pracy

: spotkanie stand-up, podczas którego wszyscy patrzą na tablicę, szybko i systematycznie angażują się w proces przez 10 do 15 minut, a następnie wracają do pracy Zadanie na stronie głównej : Grupa może zwołać codzienny Scrum wczesnym wieczorem. Każda uczestnicząca osoba demonstruje, co ukończyła lub wyjaśnia, co przeszkodziło jej w osiągnięciu sukcesu. W przypadku osób, które nie ukończyły zadania, zespół może zaangażować się w jego dokończenie na miejscu

: Grupa może zwołać codzienny Scrum wczesnym wieczorem. Każda uczestnicząca osoba demonstruje, co ukończyła lub wyjaśnia, co przeszkodziło jej w osiągnięciu sukcesu. W przypadku osób, które nie ukończyły zadania, zespół może zaangażować się w jego dokończenie na miejscu Zadanie osobiste: Możesz przeprowadzić codzienny Scrum z samym sobą, przeglądając swoje cele na dany dzień i sprawdzając je lub notując, dlaczego miałeś problemy z zakończeniem zadania. W przypadku nieukończonych zadań, przygotuj plan, który pomoże zapewnić powodzenie następnego dnia

Krok 5: Przegląd sprintu

Pod koniec sprintu przejrzyj wyniki. Porównaj je z zadaniami ustawionymi podczas Sprintu Planowanie sprintu krok i świętowanie tego, co poszło dobrze.

Następnie przyjrzyj się temu, co poszło nie tak, zidentyfikuj powody, dla których tak się stało i przeprowadź burzę mózgów na temat rozwiązań dla następnego sprintu.

Zadanie biznesowe : Budowanie nowego interfejsu użytkownika prawdopodobnie obejmowałoby kilka dłuższych spotkań w dwóch dyskretnych scenach. W przypadku projektów domowych i osobistych nie będziesz musiał wchodzić w tak wiele szczegółów lub formalności.

: Budowanie nowego interfejsu użytkownika prawdopodobnie obejmowałoby kilka dłuższych spotkań w dwóch dyskretnych scenach. W przypadku projektów domowych i osobistych nie będziesz musiał wchodzić w tak wiele szczegółów lub formalności. Zadanie domowe : Mogłoby to zakończyć się spotkaniem członków Teams pod koniec tygodnia, aby potwierdzić, że wszystkie siedem sekcji zostało przetestowanych. Jeśli tak, będą świętować. Jeśli nie, określą, które sekcje nie zostały sprawdzone, kto był odpowiedzialny za braki i co mogą zmienić, aby praca została zrobiona w przyszłości.

: Mogłoby to zakończyć się spotkaniem członków Teams pod koniec tygodnia, aby potwierdzić, że wszystkie siedem sekcji zostało przetestowanych. Jeśli tak, będą świętować. Jeśli nie, określą, które sekcje nie zostały sprawdzone, kto był odpowiedzialny za braki i co mogą zmienić, aby praca została zrobiona w przyszłości. Zadanie osobiste: Zaloguj się i sprawdź, czy zmniejszyłeś saldo o 800 USD. Jeśli tak, świętuj i skalibruj swój następny Sprint w oparciu o to, jak łatwe było to powodzenie. Jeśli nie, spójrz na wyniki codziennych Scrumów, aby zobaczyć, która część planu nie działa.

Krok 6: Powtórz

Po zakończeniu Przeglądu Sprintu wydarzy się jedna z dwóch rzeczy.

Jeśli Sprint zakończy się z zakończonym zadaniem, zidentyfikuj nowe zadanie od początku i zastosuj metodę Scrum do jego zrobienia. Jeśli Sprint zakończy się z nieukończonym zadaniem, zacznij od nowa na scenie planu, aby ustawić szczegóły dla bardziej powodzenia drugiej próby.

Final Thoughts: Wartości Scruma

Scrum działa najlepiej, gdy nie tylko korzystasz z procesu, ale także przestrzegasz pięciu podstawowych wartości. Zastanowienie się nad nimi i próba życia zgodnie z nimi może pomóc upewnić się, że ty (i inni członkowie teamu) będziecie w stanie wywiązać się ze swojej części zadań przydzielonych podczas każdego sprintu. Te wartości to:

Odwaga , aby identyfikować punkty słabości, uczciwie oceniać wydajność i zawsze do zrobienia

, aby identyfikować punkty słabości, uczciwie oceniać wydajność i zawsze do zrobienia Skupienie , aby unikać rozpraszania uwagi i skupiać się na nagrodzie, jaką jest osiągnięcie celu do zrobienia, aby poprawić swoje życie

, aby unikać rozpraszania uwagi i skupiać się na nagrodzie, jaką jest osiągnięcie celu do zrobienia, aby poprawić swoje życie commit wobec samego siebie, że osiągniesz swoje cele i będziesz czerpać z nich korzyści

wobec samego siebie, że osiągniesz swoje cele i będziesz czerpać z nich korzyści Szacunek dla siebie i swoich kolegów z zespołu, zwłaszcza poprzez nie poddawanie się negatywnemu myśleniu o sobie lub przekonywaniu siebie, że nie możesz odnieść sukcesu

dla siebie i swoich kolegów z zespołu, zwłaszcza poprzez nie poddawanie się negatywnemu myśleniu o sobie lub przekonywaniu siebie, że nie możesz odnieść sukcesu Otwartość na nowe pomysły, nowe możliwości i nowe sposoby działania

Dowiedz się więcej o Scrum values .

Czy jesteś odsetki od testowania a cykl pracy scrum do realizacji swoich osobistych projektów? Dlaczego nie spróbować narzędzie do zarządzania projektami jak ClickUp, które pomoże Ci zachować porządek? Dowiedz się więcej o jak używać ClickUp dla Scrum !

I oczywiście, zarejestruj się za Free już dziś !