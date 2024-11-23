Jak używać Google Chat do skutecznej komunikacji w Teams?

Dla dzisiejszych Teams poprawa komunikacji ma kluczowe znaczenie dla utrzymania połączenia i wydajności.

Ponieważ pracownicy spędzają średnio 20 godzin tygodniowo na cyfrowe narzędzia komunikacji wybór systemów komunikacyjnych, które wspierają współpracę jest kluczowy. Efektywne narzędzia do współpracy ułatwiają prowadzenie burzy mózgów i udostępnianie aktualizacji projektów.

Jednym z takich narzędzi jest Google Chat, który ewoluował z Google Hangouts i Google Talk w potężny hub komunikacyjny. Jako część obszaru roboczego Google, oferuje wszechstronną platformę do rozmów tekstowych i spotkań wideo.

Jak więc działa Google Chat i jak może usprawnić komunikację w zespole? Zrozumienie jego funkcji pokaże, jak wypada on na tle innych komunikatorów aplikacji do czatu grupowego Teams .

Zrozumienie Google Chat

Google Chat to usługa komunikacyjna, która zapewnia połączenie między osobami i usprawnia współpracę zespołową . Bez względu na to, gdzie jesteś - w różnych biurach lub na różnych kontynentach - służy jako centralny hub do bezpośrednich wiadomości, czatów grupowych, udostępniania plików i połączeń wideo.

Można również udostępniać pliki i połączone dokumenty Google w celu uzyskania szybkiej informacji zwrotnej, co sprawia, że jest to idealne rozwiązanie do swobodnych dyskusji i podejmowania ważnych decyzji. Ponadto aplikacja działa zarówno na urządzeniach z systemem Android, jak i iOS.

To, co wyróżnia Google Chat, to integracja narzędzi opartych na sztucznej inteligencji. Możesz na przykład otrzymywać sugestie wiadomości oparte na sztucznej inteligencji w oparciu o kontekst rozmowy. Korzystając z AI, Google Chat poprawia komunikację i wydajność w następujący sposób:

Smart reply: Generuje sugerowane odpowiedzi i automatycznie uzupełnia wiadomości, oszczędzając czas i redukując błędy

Generuje sugerowane odpowiedzi i automatycznie uzupełnia wiadomości, oszczędzając czas i redukując błędy Spostrzeżenia kontekstowe: Sugeruje istotne informacje, takie jak informacje o spotkaniu i załączniki do plików

Sugeruje istotne informacje, takie jak informacje o spotkaniu i załączniki do plików Ulepszenia hałasu i wideo: Redukuje hałas w tle i dostosowuje jakość wideo podczas spotkań

Redukuje hałas w tle i dostosowuje jakość wideo podczas spotkań Priorytetyzacja wątków: Podkreśla ważne wiadomości w celu efektywnego nadrabiania zaległości

Integracja z Google Chat

Google Chat płynnie integruje się z innymi aplikacjami z obszaru roboczego Google, takimi jak Dokumenty Google, Prezentacje Google i Dysk Google.

Funkcja ta pozwala na łatwe udostępnianie, komentowanie i współpracę w czasie rzeczywistym. Pomaga to zespołom współpracować bez konieczności przełączania się między wieloma platformami, co znacznie oszczędza czas.

Jedną z wyróżniających się funkcji jest integracja Czatu Google w aplikacji Google, dzięki czemu jest on dostępny bezpośrednio z interfejsu e-mail. Funkcja ta ogranicza konieczność przełączania aplikacji i utrzymuje całą komunikację - czy to za pośrednictwem poczty e-mail, czy bezpośrednich wiadomości - w jednym oknie.

Dodatkowo, Google Chat integruje się z różnymi aplikacjami innych firm aplikacjami komunikacyjnymi dla Business . Integracje te pozwalają zespołom na wprowadzenie narzędzi takich jak Trello, Asana i innych bezpośrednio do ich obszarów roboczych, utrzymując wszystko w synchronizacji.

Teraz, gdy już rozumiesz Google Chat, ustawmy cię do korzystania z tego narzędzia.

Pierwsze kroki z Google Chat

Aby rozpocząć korzystanie z Google Chat, pobierz aplikację z App Store dla iOS lub Google Play Store dla Androida. Po zainstalowaniu zaloguj się za pomocą adresu Gmail i możesz rozpocząć czatowanie na różnych urządzeniach.

Google Chat na Gmailu

przez Google Czat Google jest również wbudowany w Gmaila, umożliwiając dostęp do rozmów bezpośrednio ze skrzynki odbiorczej Gmaila. Po włączeniu, po lewej stronie Gmaila znajdziesz zakładkę "Czat", która ułatwia przełączanie się między zarządzaniem e-mailami i angażowaniem się w rozmowy, wszystko w jednym miejscu.

W przeciwieństwie do samodzielnej aplikacji Google Chat, ta integracja oferuje bardziej skoncentrowany interfejs czatu bez rozpraszania uwagi e-mailami.

Google Chat w aplikacji internetowej

przez Google

Nie musisz niczego pobierać, aby uzyskać dostęp do sieci. Wystarczy odwiedzić stronę chat.google.com , zaloguj się za pomocą swojego adresu Gmail i korzystaj z Google Chat jak w aplikacji mobilnej lub komputerowej. Interfejs w aplikacji internetowej może się nieznacznie różnić, ale wszystkie czaty, przestrzenie i zadania będą płynnie synchronizowane na różnych platformach.

Zapoznanie się z funkcjami Google Chat

Po ustawieniu, nauka korzystania z Google Chat jest łatwa. Najlepszym sposobem, aby poczuć się komfortowo, jest poznanie jego kluczowych funkcji. Wypróbuj rozpoczynanie nowego czatu, tworzenie przestrzeni do rozmów grupowych i udostępnianie plików bezpośrednio w czacie.

Jedną ze szczególnie przydatnych funkcji jest możliwość przydzielania zadań w przestrzeniach, co pomaga zespołom zachować porządek i efektywnie zarządzać projektami.

Po zakończeniu tych podstawowych kroków możesz sprawdzić, jak Google Chat integruje się z resztą obszaru roboczego Google.

Integracja Spotkań Google i obszaru roboczego Google

Czym jest aplikacja do czatu bez narzędzie do spotkań ? To jak chleb bez masła! I tu z pomocą przychodzi Google Meet.

Google Chat i Google Meet współpracują ze sobą ręka w rękę - niezależnie od tego, czy rozmawiasz w grupie, czy planujesz czat wideo, integracja sprawia, że jest to łatwe.

Dzięki opcjom Google Meet zintegrowanym z Google Chat możesz łatwo przekształcić rozmowę na czacie w spotkanie wideo.

Ponadto, jeśli korzystasz już z obszaru roboczego Google, Google Chat naturalnie uzupełnia narzędzia takie jak Dokumenty Google, Slajdy i Dysk. Umożliwia udostępnianie plików, współpracę i komentowanie dokumentów - nawet w trakcie czatu - bez opuszczania rozmowy.

przez Google

Masz pliki na Dysku Google do zrobienia, które wymagają udostępniania? Wystarczy przeciągnąć i upuścić pliki lub użyć funkcji Integracja z Dyskiem Google do przesyłania dokumentów bezpośrednio do czatu. Fajnie, prawda?!

Plusy i minusy Google Chat

Żadne narzędzie nie jest idealne, prawda? Zobaczmy, co sprawia, że Google Chat jest zwycięzcą i gdzie może wymagać dopracowania.

Zalety: Plusy Google Chat

Bezproblemowa integracja: Dzięki aplikacjom takim jak Dokumenty Google, Google Meet i Dysk Google, masz wszystko, czego potrzebujesz w jednym miejscu

Dzięki aplikacjom takim jak Dokumenty Google, Google Meet i Dysk Google, masz wszystko, czego potrzebujesz w jednym miejscu Łatwość obsługi: Przejrzysty interfejs oznacza, że nie potrzebujesz instrukcji obsługi, aby się po nim poruszać

Przejrzysty interfejs oznacza, że nie potrzebujesz instrukcji obsługi, aby się po nim poruszać Moc AI: Sztuczna inteligencja Google pomaga zarządzać zadaniami, przypisywać elementy działań, a nawet wyłapywać ważne wiadomości, które mogłeś przegapić

Sztuczna inteligencja Google pomaga zarządzać zadaniami, przypisywać elementy działań, a nawet wyłapywać ważne wiadomości, które mogłeś przegapić Wieloplatformowość: Niezależnie od tego, czy korzystasz z aplikacji mobilnej, komputerowej czy internetowej, możesz łatwo pozostać w połączeniu z dowolnego urządzenia

Mętna strona: Wady Google Chat

Brak bogatych opcji formatowania: Jeśli jesteś przyzwyczajony do odrobiny pizzazz w swoich wiadomościach, możesz przegapić niektóre zaawansowane opcje formatu tekstu

Jeśli jesteś przyzwyczajony do odrobiny pizzazz w swoich wiadomościach, możesz przegapić niektóre zaawansowane opcje formatu tekstu Niestandardowy limit: W przeciwieństwie do aplikacji takich jak Microsoft Teams, nie masz tak wielu możliwości personalizacji swojego doświadczenia

W przeciwieństwie do aplikacji takich jak Microsoft Teams, nie masz tak wielu możliwości personalizacji swojego doświadczenia Przeciążenie powiadomieniami: Czasami wydaje się, że Google Chat chce cię powiadomić za każdym razem, gdy ktoś oddycha. Warto dostosować ustawienia, aby uniknąć rozpraszania uwagi

Lepsza alternatywa dla Google Chat

Czat Google jest świetny, ale może nie być idealny dla tych, którzy potrzebują czegoś więcej. ClickUp -narzędzie do zarządzania projektami i współpracy - dodaje trochę dodatkowej przyprawy do ciasta wydajności. Oferuje zaawansowane narzędzia komunikacyjne zaprojektowane z myślą o zarządzaniu projektami, dzięki czemu jest idealnym rozwiązaniem dla Teams szukających alternatywy dla Google Chat .

ClickUp Chat ClickUp Chat ujednolica komunikację i zarządzanie pracą w jednym miejscu.

Komunikuj się i zarządzaj zadaniami w ujednoliconym obszarze roboczym ClickUp Chat

W przeciwieństwie do Google Chat, który koncentruje się głównie na przesyłaniu wiadomości, ClickUp Chat utrzymuje rozmowy i zadania ClickUp w jednej ujednoliconej lokalizacji. Członkowie Teams mogą przełączać się między czatami i elementami działań w tym samym cyklu pracy zarządzania projektami bez utraty koncentracji lub kontekstu.

Dzięki Chat można teraz tworzyć zadania bezpośrednio z wątków czatu i uruchamiać wiadomości czatu z zadań. Dzięki połączeniu przypisanych zadań z odpowiednimi wątkami czatu, nikt nigdy nie straci kontekstu.

Dodatkowo, dzięki AI zintegrowanemu z Chat, możesz szybko uzyskać odpowiedzi na pytania, ustawić automatyzację i szybko znaleźć powiązane zadania i czaty.

Chcesz zamieścić ogłoszenie, które członkowie Teams będą mogli później szybko zlokalizować? Wystarczy użyć opcji Posts, aby utworzyć post, który można łatwo przeszukiwać.

A to jeszcze nie wszystko. SyncUps w ClickUp Chat umożliwia uruchomienie połączenia audio lub wideo z dowolnego kanału czatu lub DM.

Integracja z Google Chat

ClickUp integruje się również z Google Chat, umożliwiając użytkownikom otrzymywanie powiadomień bezpośrednio w ich środowisku Google Chat. Integracja ta zapewnia wsparcie dla powiadomień ClickUp dla takich działań jak data powstania zadania, zmiany osoby przypisanej, aktualizacje statusu zadania, nowe załączniki i komentarze.

Zintegruj ClickUp z Google Chat, aby otrzymywać powiadomienia o danych powstania zadania, przydziałach i nie tylko

Integracja działa we wszystkich planach ClickUp, ale jest przede wszystkim jednokierunkowa, co oznacza, że użytkownicy nie mogą tworzyć ani modyfikować zadań ClickUp z poziomu Google Chat.

Jak widać, ClickUp łączy w sobie czat, zarządzanie projektami i wiadomości wideo. To czyni go silnym konkurentem dla Teams szukających skutecznej komunikacji przy jednoczesnym utrzymaniu organizacji pracy i możliwości działania.

Inne funkcje ClickUp

Oprócz funkcji czatu, ClickUp zawiera wiele innych funkcji, które stanowią wsparcie dla efektywnej pracy zespołowej.

Nagrywaj i udostępniaj wiadomości wideo, aby wyraźnie przekazywać pomysły za pomocą ClickUp Clips ClickUp Clips umożliwia nagrywanie i udostępnianie wiadomości wideo bezpośrednio na platformie. Funkcja ta jest szczególnie przydatna do wyjaśniania złożonych tematów lub dostarczania wizualnych instrukcji.

W przeciwieństwie do tradycyjnego czatu, gdzie wyjaśnienia mogą zagubić się w tłumaczeniu, Clip pozwala przekazać wiadomość w sposób jasny i wizualny.

Przykładowo, Clips można wykorzystać do wdrażania nowych członków zespołu, nagrywając serię krótkich samouczków wideo. W ten sposób można wizualnie zademonstrować kluczowe procesy, co skutkuje szybszym wdrożeniem i mniejszą liczbą pytań.

Badania również stanowią wsparcie dla skuteczności wideo w celach szkoleniowych. Według badania przeprowadzonego przez Forrester Research, prawie 65% klientów dostawców wideo wykorzystuje rozwiązania wideo do nauczania i szkolenia swoich pracowników. Podkreśla to znaczenie włączenia angażujących funkcji wideo do zestawu narzędzi komunikacyjnych.

Ponadto ClickUp oferuje również możliwość tworzenia zadań z komentarzy i przydzielania ich za pomocą @wzmianek i gotowych do użycia szablonów planów komunikacji .

Dzięki kompleksowemu podejściu ClickUp, Twój zespół może komunikować się, zarządzać zadaniami i być na bieżąco z projektami. Czyni to ClickUp silną alternatywą dla Google Chat i potencjalnie opłacalnym narzędziem do komunikacji alternatywą dla obszaru roboczego Google .

Rosana Hungria, kierownik projektu, opowiada o korzyściach, jakie funkcja czatu przyniosła jej zespołowi:

ClickUp przeniósł całą komunikację z różnych kanałów, takich jak e-maile, czaty i WhatsApp, w jedno miejsce. Tak więc wiesz, gdzie się udać, aby znaleźć potrzebne informacje> ._

Rosana Hungria, kierownik projektu

Przenieś rozmowę tam, gdzie ma ona znaczenie dzięki ClickUp!

Czat Google to przydatna usługa narzędzie komunikacji dla tych, którzy są już osadzeni w ekosystemie obszaru roboczego Google. ClickUp jest jednak najlepszym rozwiązaniem dla teamów potrzebujących bardziej kompleksowych możliwości komunikacji i zarządzania projektami.

ClickUp Chat płynnie połączył rozmowy z projektami. Zapewnia to, że dyskusje przekładają się bezpośrednio na wykonalne zadania bez ryzyka, że ważne punkty zostaną utracone w oddzielnym narzędziu do przesyłania wiadomości.

Jedna z godnych uwagi funkcji, Clip, wzmacnia to doświadczenie poprzez dostarczanie wizualnych wiadomości. Wiadomości te są idealne do wyjaśniania złożonych pomysłów lub dostarczania szczegółowych informacji zwrotnych. To tylko jedna z wielu funkcji, które sprawiają, że ClickUp jest potężną alternatywą.

Dodatkowo, dzięki integracji ze Slackiem i Google Chat, ClickUp pomaga ci zrobić wszystko z jednej połączonej aplikacji do pracy.

Dowód puddingu tkwi w jedzeniu - dlaczego więc nie wypróbować ClickUp i przekonać się, co jest najlepsze dla Twojego zespołu? Zarejestruj się w ClickUp już dziś!