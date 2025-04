15 najlepszych programów do tworzenia wideo w 2025 roku

Czy kiedykolwiek próbowałeś wyjaśnić skomplikowany pomysł na spotkaniu, spotykając się jedynie z pustymi spojrzeniami?

Wszyscy byliśmy w takiej sytuacji. Rzecz w tym, że niektóre koncepcje są zbyt zawiłe, by wyjaśnić je werbalnie. One potrzebują wizualizacji.

Zabawny fakt: Widzowie pamiętają 95% informacji aby komunikować się w czasie rzeczywistym ze swoim zespołem i otrzymywać informacje zwrotne na temat explainer video.

ClickUp najlepsze funkcje

Śledzenie postępów w projektach tworzenia filmów instruktażowych za pomocą tablic Kanban i widoków kalendarza w ClickUp

Wykorzystanie funkcji raportowania ClickUp do mierzenia postępów i identyfikowania obszarów wymagających poprawy

Przyspieszenie procesu tworzenia wideo dzięki AI do tworzenia pomysłów, skryptów, transkrypcji wideo i generowania fragmentów ze znacznikami czasu

Udostępnianie wideo dowolnym osobom za pomocą publicznego linku lub pobranego pliku

Połączenie ClickUp z oprogramowaniem do edycji wideo, bibliotekami materiałów filmowych i nie tylko za pomocą Integracje ClickUp Limity ClickUp

Niektórzy użytkownicy wspomnieli o krzywej uczenia się ze względu na rozszerzenie funkcji ClickUp

Ceny ClickUp

Free Forever

Forever Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za obszar roboczy na członka miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (9,500+ recenzji)

: 4.7/5 (9,500+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (4,000+ recenzji)

2. InVideo (najlepszy do szybkich i profesjonalnych wideo wyjaśniających)

przez InVideo

InVideo to wszechstronna platforma, która upraszcza proces tworzenia profesjonalnych filmów instruktażowych. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi i rozszerzonej bibliotece szablonów, zasobów i opcji niestandardowych, InVideo umożliwia użytkownikom szybkie tworzenie wysokiej jakości wideo bez konieczności posiadania rozległych umiejętności technicznych

Najlepsze funkcje InVideo

Szybkie przekształcanie skryptów w zawartość wideo dzięki automatyzacji opartej na AI

Dostęp do milionów obrazów, klipów wideo i ścieżek audio dostępnych za darmo

Jednoczesna praca z członkami zespołu w celu edycji i przeglądu projektów

Tworzenie i tłumaczenie wideo w ponad 50 językach

Limity InVideo

Może nie być najlepszym wyborem dla użytkowników potrzebujących dogłębnych możliwości edycji wideo

Niektórzy użytkownicy raportują, że szablony oferują mniejszą elastyczność w przypadku niestandardowych projektów

Ceny InVideo

Free

Business : $30/miesiąc

: $30/miesiąc Unlimited : $60/miesiąc

: $60/miesiąc InVideo AI Plus : $25/miesiąc

: $25/miesiąc InVideo AI Max: $60/miesiąc

Oceny i recenzje InVideo

G2 : 4.5/5 (150+ recenzji)

: 4.5/5 (150+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (350+ recenzji)

3. Toonly (Najlepsze dla prostych filmów wideo)

przez Toonly

Toonly (obecnie część Voomly Cloud) jest idealny dla firm lub twórców, którzy chcą tworzyć proste, kreskówkowe filmy wyjaśniające. Jego prosty interfejs typu "przeciągnij i upuść" pozwala użytkownikom tworzyć zabawne, wciągające wideo bez konieczności posiadania zaawansowanych umiejętności edycji.

Oprogramowanie oferuje wiele postaci i scen, co czyni go solidnym wyborem do szybkich i prostych filmów instruktażowych.

Tylko najlepsze funkcje

Nagrywaj i dodawaj lektorów do swoich materiałów wideo dzięki wbudowanym narzędziom lektorskim

Łatwe tworzenie filmów z wieloma scenami i przełączanie się między różnymi animowanymi sekwencjami bez przerywania przepływu wideo

Eksport wideo w różnych formatach, w tym MP4, MOV i GIF

Tylko ograniczenia

Toonly nie posiada funkcji współpracy zespołowej, więc wielu użytkowników nie może pracować jednocześnie nad tym samym projektem

Ceny Toonly

Standard : $49/miesiąc

: $49/miesiąc Enterprise: $79/miesiąc

Tylko oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: 4.3/5 (ponad 30 recenzji)

4. Animaker (najlepszy do niestandardowych wideo typu explainer)

przez Animaker

Wszechstronna platforma Animaker oferuje szeroki zakres funkcji do tworzenia angażujących wideo wyjaśniających. Oferuje różne style animacji, od tablicy po animacje 2D.

Animaker jest wypełniony szablonami, które można niestandardowo dostosować, co znacznie przyspiesza proces. Dodatkowo, wszystko zrobione jest za pomocą intuicyjnej, przyjaznej dla użytkownika platformy.

Animaker najlepsze funkcje

Współpraca w czasie rzeczywistym z członkami Teams w celu łatwego udostępniania pomysłów i dopracowywania zawartości

Uproszczenie cyklu pracy i generowanie wysokiej jakości materiałów wideo dzięki innowacyjnym narzędziom AI do pisania scenariuszy i podkładania głosu

Łatwe tworzenie i niestandardowe sceny dla wideo dzięki kreatorowi scen Animaker

Limity Animakera

Niektórzy użytkownicy uważają, że zakres animacji i efektów jest ograniczony w porównaniu z innymi zaawansowanymi platformami

Złożone animacje mogą prowadzić do dłuższych czasów renderowania, potencjalnie spowalniając wydajność

Animaker ceny

Free

Podstawowy : $27/miesiąc

: $27/miesiąc Starter : $45/miesiąc

: $45/miesiąc Pro : $79/miesiąc

: $79/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Animaker oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 700 recenzji)

4.7/5 (ponad 700 recenzji) Capterra: 4.2/5 (ponad 200 recenzji)

5. VideoScribe (najlepszy do tworzenia animacji na tablicy)

przez VideoScribe

Przyjazny dla użytkownika interfejs VideoScribe jest przeznaczony dla nauczycieli, marketerów i twórców zawartości, dzięki czemu jest dostępny dla każdego, kto chce tworzyć wciągające wideo z tablicą wyjaśniającą.

To, co wyróżnia Videoscribe, to jego unikalne funkcje: automatyczne animacje dłoni, które symulują efekt rysowania, synchronizacja lektora zapewniająca płynne dopasowanie audio-wizualne oraz elastyczne opcje brandingu, które pozwalają użytkownikom na włączenie ich logo i dostosowanie palet kolorów.

Najlepsze funkcje VideoScribe

Łatwe tworzenie wciągających animacji na tablicę za pomocą interfejsu "przeciągnij i upuść"

Łatwe dodawanie obrazów, tekstów i muzyki

Szybkie rozpoczęcie pracy dzięki ogromnej bibliotece obrazów i szablonów dostosowanych do różnych tematów

Integracja z innymi platformami, takimi jak PowerPoint, w celu zwiększenia użyteczności i włączenia istniejącej zawartości do nowych projektów wideo

Limity VideoScribe

Sporadyczne problemy z wydajnością, takie jak opóźnienia podczas złożonych projektów, które mogą zakłócać cykl pracy

Niektóre funkcje mogą nie być od razu intuicyjne, co wymaga czasu, aby użytkownicy nabrali wprawy

Ceny VideoScribe

Darmowa wersja próbna

wersja próbna Plus : 26,15 USD/miesiąc za użytkownika

: 26,15 USD/miesiąc za użytkownika Pro: $39.22/miesiąc na użytkownika

VideoScribe oceny i recenzje

G2: 4.1/5 (60+ recenzji)

4.1/5 (60+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (50+ recenzji)

6. Powtoon (najlepszy do interaktywnych, animowanych materiałów wideo)

przez Powtoon

Powtoon jest dobry, gdy chcesz dodać klikalne przyciski i połączone, aby wideo było bardziej wciągające.

Niezależnie od tego, czy tworzysz samouczki, czy prezentacje marketingowe, Powtoon zapewnia elastyczność w projektowaniu wideo, które są zarówno dynamiczne wizualnie, jak i interaktywne.

Najlepsze funkcje Powtoon

Wykorzystanie biblioteki postaci i rekwizytów do tworzenia materiałów wideo

Szeroki zakres konfigurowalnych szablonów zaprojektowanych dla różnych tematów, takich jak prezentacje biznesowe, wideo edukacyjne i zawartość mediów społecznościowych

Tworzenie płynnych i profesjonalnie wyglądających animacji przy użyciu zaawansowanych technik animacji, w tym ścieżek ruchu i regulacji czasu

Limity Powtoon

Wersja Free limituje liczbę eksportowanych materiałów i zawiera znaki wodne na materiałach wideo

Sporadyczne problemy z wydajnością w przypadku dużych projektów, ponieważ oprogramowanie może się opóźniać lub zawieszać podczas obsługi zasobów w wysokiej rozdzielczości

Ceny Powtoon

Lite : $50/miesiąc

: $50/miesiąc Professional : $190/miesiąc

: $190/miesiąc Business: 120 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Powtoon oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 200 recenzji)

4.4/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4.5/5 (300+ recenzji)

7. Vyond (najlepszy do animowanych wideo klasy Business)

przez Vyond

Vyond to narzędzie do animacji zaprojektowane, aby pomóc użytkownikom tworzyć angażujące animowane wideo dostosowane do różnych zastosowań, w tym marketingu, szkoleń i komunikacji wewnętrznej.

Intuicyjny interfejs i bogate ustawienie funkcji pozwalają zarówno początkującym, jak i doświadczonym twórcom tworzyć wysokiej jakości animacje, które przyciągają odbiorców.

Vyond wyróżnia się wszechstronnością, umożliwiając użytkownikom przekazywanie złożonych pomysłów w atrakcyjny wizualnie sposób.

Najlepsze funkcje Vyond

Uproszczenie procesu tworzenia wideo dzięki funkcji zamiany tekstu na mowę, która konwertuje napisane skrypty na naturalnie brzmiące głosy lektora

Niestandardowe animowane postacie z imponującym poziomem szczegółowości, dostosowujące atrybuty fizyczne i style ubioru, aby lepiej odzwierciedlały grupę docelową lub tożsamość marki

Twórz różne typy wideo dzięki ogromnej bibliotece gotowych szablonów i zasobów, które zaspokajają potrzeby różnych branż

Limity Vyond

Stroma krzywa uczenia się dla użytkowników niezaznajomionych z oprogramowaniem do animacji, ponieważ opanowanie wszystkich funkcji i narzędzi może wymagać czasu i praktyki

Ceny Vyond

Essential : $49/użytkownika miesięcznie

: $49/użytkownika miesięcznie Premium : $89/użytkownik miesięcznie

: $89/użytkownik miesięcznie Professional : $179/użytkownika miesięcznie

: $179/użytkownika miesięcznie Enterprise: Ceny niestandardowe

Vyond oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 300 recenzji)

4.7/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4.7/5 (200+ recenzji)

8. Runway AI (najlepszy w wykorzystywaniu AI do automatyzacji)

przez Runway AI

Runway AI specjalizuje się w badaniach i technologiach generatywnej sztucznej inteligencji, koncentrując się na tworzeniu produktów i modeli do generowania wideo, obrazów i różnych zawartości multimedialnych.

Narzędzia AI Runway zostały zaprojektowane, aby pomóc twórcom zawartości odkrywać pomysły w czasie zbliżonym do rzeczywistego i generować zasoby gotowe do produkcji z szybkością, kontrolą i wiernością

Najlepsze funkcje Runway AI

Automatyzacja czasochłonnych zadań, takich jak usuwanie obiektów i zastępowanie tła, dzięki zaawansowanej technologii AI

Wybór spośród ponad 30 różnych narzędzi dostępnych bezpośrednio w przeglądarce, w tym natychmiastowe rotoskopowanie, śledzenie ruchu i transkrypcja

Płynna współpraca z członkami Teams w czasie rzeczywistym, pozwalająca na natychmiastową informację zwrotną i uproszczenie pracy komunikacja wideo podczas procesu edycji

Runway AI limitations

Duże projekty mogą powodować opóźnienia, zakłócając przepływ edycji i wpływając na wydajność

Bogate ustawienie funkcji może być przytłaczające dla początkujących, wymagając trochę czasu, aby w pełni zrozumieć możliwości oprogramowania

Ceny Runway AI

Podstawowy

Standard : 15 USD/użytkownika miesięcznie

: 15 USD/użytkownika miesięcznie Pro : $35/użytkownika miesięcznie

: $35/użytkownika miesięcznie Unlimited : $95/użytkownik miesięcznie

: $95/użytkownik miesięcznie Enterprise: Ceny niestandardowe

Runway AI oceny i recenzje

G2 : Za mało recenzji

: Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

9. Renderforest (najlepsze dla spójności marki)

przez Renderforest

Renderforest to dobra opcja dla każdego, kto chce szybko tworzyć explainer videos. Jego zautomatyzowane narzędzia są szczególnie pomocne dla firm, które chcą tworzyć wysokiej jakości zawartość bez rozległej wiedzy na temat edycji

Ten darmowy program do tworzenia filmów instruktażowych znany jest z rozszerzenia biblioteki szablonów, konfigurowalnych opcji brandingu i łatwego w użyciu interfejsu typu "przeciągnij i upuść".

Renderforest najlepsze funkcje

Szybkie tworzenie wideo poprzez proste wprowadzenie skryptu lub wybranie szablonów. Funkcja ta znacznie skraca czas produkcji i usprawnia proces tworzenia danych wideo

Generowanie różnych formatów wideo, w tym filmów promocyjnych, pokazów slajdów i wizualizacji muzycznych

Współpraca z członkami Teams w czasie rzeczywistym, pozwalająca na natychmiastową informację zwrotną i korekty podczas procesu edycji

Limity Renderforest

Zaawansowane funkcje edycji są nieco ograniczone, co może frustrować użytkowników, którzy chcą mieć większą kontrolę nad swoimi projektami

Wersja Free generuje niższej jakości dane wyjściowe, które mogą nie być odpowiednie do użytku profesjonalnego

Ceny Renderforest

Free na zawsze

na zawsze Lite : $14.99/użytkownika miesięcznie

: $14.99/użytkownika miesięcznie Pro : $29.99/użytkownika miesięcznie

: $29.99/użytkownika miesięcznie Business: $34.99/miesiąc

Renderforest oceny i recenzje

Capterra: 4.8/5 (ponad 400 recenzji)

4.8/5 (ponad 400 recenzji) G2: 4.7/5 (400+ recenzji)

10. Biteable (najlepsze do szybkich wideo marketingowych)

przez Biteable

Biteable służy jako idealne rozwiązanie dla tych, którzy potrzebują żywych filmów wyjaśniających, które natychmiast przyciągają uwagę.

Platforma ta zapewnia ogromny wybór animowanych scen, które zaspokajają potrzeby różnych branż, umożliwiając twórcom tworzenie narracji, które rezonują.

Najlepsze funkcje Biteable

Uproszczenie tworzenia opinii i iteracji poprzez zapraszanie członków Teams do współpracy nad projektami

Dostęp do wysokiej jakości materiałów stockowych i muzyki w celu tworzenia filmów instruktażowych z profesjonalnymi elementami multimedialnymi

Szybkie nagrywanie i dodawanie lektorów do materiałów wideo dzięki wbudowanym narzędziom lektorskim

Limity Biteable

Wersja Free ogranicza dostęp do niektórych szablonów i funkcji, co może przeszkadzać użytkownikom szukającym pełnej funkcjonalności bez commitów

Użytkownicy notowali sporadyczne opóźnienia w renderowaniu, szczególnie w przypadku bardziej złożonych materiałów wideo

Ceny Biteable

Pro : $29/użytkownika miesięcznie

: $29/użytkownika miesięcznie Premium : $99/użytkownik miesięcznie

: $99/użytkownik miesięcznie Business: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Biteable

G2 : Za mało recenzji

: Za mało recenzji Capterra: 4.1/5 (40+ recenzji)

11. Synthesia (najlepsza dla wideo generowanych przez AI)

przez Synthesia

Jeśli chcesz tworzyć wideo z ludzkim akcentem bez filmowania, Synthesia jest odpowiedzią.

Ta platforma oparta na AI pozwala użytkownikom generować realistyczne awatary, które mogą prezentować zawartość w wielu językach. Wystarczy wprowadzić skrypt, a Synthesia automatycznie wygeneruje wideo przy użyciu AI, dzięki czemu jest niezwykle wydajna dla firm, które muszą szybko tworzyć zawartość

Najlepsze funkcje Synthesia

Tworzenie realistycznych awatarów, które mogą wypowiadać skrypt w różnych językach, zwiększając dostępność dla odbiorców na całym świecie

Dostosowywanie tła, rekwizytów i elementów wizualnych do marki lub przekazu, co pozwala uzyskać unikalny styl prezentacji

Bezproblemowa integracja Synthesia z platformami LMS dotworzyć interaktywne materiały szkoleniowe Limity Synthesia

Plany subskrypcji mogą być stosunkowo wysokie, co może być niewykonalne dla mniejszych firm lub indywidualnych twórców

Użytkownicy mogą uznać awatary generowane przez AI za mniej autentyczne niż prawdziwi aktorzy, co może osłabić osobisty charakter niektórych projektów

Ceny Synthesia

Free plan

plan Starter : 29 USD/użytkownik miesięcznie

: 29 USD/użytkownik miesięcznie Creator : $89/miesiąc na użytkownika

: $89/miesiąc na użytkownika Enterprise: Ceny niestandardowe

Synthesia oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (1500+ recenzji)

: 4.7/5 (1500+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (150+ recenzji)

12. Wideo (najlepsze dla atrakcyjnych wizualnie materiałów wideo)

przez Wideo

Wideo to oparta na chmurze platforma do tworzenia wideo, która pozwala użytkownikom tworzyć animowane filmy instruktażowe bez konieczności posiadania jakichkolwiek umiejętności technicznych. Oferuje przyjazny dla użytkownika interfejs z edytorem przeciągnij i upuść, dzięki czemu każdy może łatwo tworzyć profesjonalnie wyglądające wideo.

To oprogramowanie do tworzenia filmów instruktażowych łączy w sobie kreatywność i funkcjonalność, dzięki czemu idealnie nadaje się do tworzenia atrakcyjnych wizualnie historii.

Najlepsze funkcje Wideo

Łatwa organizacja i zmiana kolejności sekcji wideo dzięki narzędziu do zarządzania scenami

Bezproblemowe dopasowywanie efektów dźwiękowych i lektorów do efektów wizualnych dzięki synchronizacji dźwięku

Śledzenie zaangażowania widzów i wskaźników wydajności dzięki wbudowanemu narzędziu analitycznemu

Limity Wideo

Wersja Free ogranicza jakość eksportu, co może ograniczać użyteczność profesjonalnych prezentacji lub materiałów marketingowych

Ceny Wideo

Free plan

plan Podstawowy : $59/miesiąc za użytkownika

: $59/miesiąc za użytkownika Pro : $99/miesiąc na użytkownika

: $99/miesiąc na użytkownika Pro +: $199/miesiąc na użytkownika

+: $199/miesiąc na użytkownika Business: Ceny niestandardowe

Wideo oceny i recenzje

G2 : 4.3/5 (50+ recenzji)

: 4.3/5 (50+ recenzji) Capterra: 4.0/5 (ponad 40 recenzji)

13. Moovly (najlepsze do płynnego łączenia wideo i animacji)

Via Moovly Moovly to platforma oprogramowania explainer video dostosowana do potrzeb Teams, które chcą wspólnie tworzyć wideo. Pozwala na jednoczesną edycję, ułatwiając realizację projektów grupowych, w których kluczowe znaczenie ma natychmiastowa informacja zwrotna.

Dodatkowo, dostęp do API umożliwia integrację z innymi aplikacjami, upraszczając cykle pracy dla doświadczonych użytkowników i firm, które chcą zautomatyzować procesy produkcji wideo.

Najlepsze funkcje Moovly

Edycja wideo bezpośrednio w przeglądarce za pomocą Moovly Studio - nie wymaga instalacji, aktualizacji ani wtyczek

Konwersja tekstu na lektora za pomocą jednego kliknięcia. Wybieraj spośród wielu głosów w ponad 20 językach, korzystając z funkcji zamiany tekstu na mowę opartej na AI w celu uzyskania naturalnego dźwięku

Dostęp do biblioteki multimediów zawierającej miliony obrazów, dźwięków i materiałów wideo

Uproszczenie zarządzania plikami dzięki integracji z różnymi aplikacjami innych firm, takimi jak Dropbox i Google Drive

Limity Moovly

Niektórzy użytkownicy zwrócili uwagę, że koszty subskrypcji mogą być stosunkowo wysokie w porównaniu z podobnymi platformami

Chociaż interfejs jest ogólnie przyjazny dla użytkownika, nowi użytkownicy mogą mieć trudności z poruszaniem się po rozszerzeniu dostępnych funkcji

Ceny Moovly

Plan Free

Pay as you go: $$$a 25 za wideo

$$$a 25 za wideo Subskrypcja : $99/użytkownika miesięcznie

: $99/użytkownika miesięcznie Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Moovly

G2 : 4.5/5 (70+ recenzji)

: 4.5/5 (70+ recenzji) Capterra: 4.1/5 (60+ recenzji)

14. Rawshorts (najlepsze do tworzenia wideo wspomaganego przez AI)

przez Rawshorts

Rawshorts to innowacyjna platforma zaprojektowana w celu uproszczenia procesu produkcji wideo. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi i potężnym możliwościom opartym na AI, Rawshorts umożliwia użytkownikom tworzenie profesjonalnej jakości animowanych wideo bez wysiłku.

Jego wyjątkowe możliwości obejmują generowanie wideo z tekstu, obrazów lub clipów oraz generowanie wysokiej jakości obrazów na podstawie prostych podpowiedzi. Entuzjastom audio oferuje narzędzia do ulepszania i tworzenia bogatej zawartości audio.

Najlepsze funkcje Rawshorts

Generowanie zawartości wideo typu explainer przy użyciu AI poprzez automatyczne przekształcanie tekstu w animowane skrypty wideo, co usprawnia proces tworzenia

Szybkie niestandardowe dostosowywanie wideo dzięki obszernej bibliotece gotowych szablonów i zasobów

Dostęp do szczegółowych analiz, takich jak widoki, wskaźniki zaangażowania i dane demograficzne widzów po opublikowaniu, w celu optymalizacji przyszłych strategii dotyczących zawartości

Limity Rawshorts

Ograniczone opcje niestandardowe dla zaawansowanych użytkowników, którzy szukają skomplikowanych możliwości projektowania

Brak kompleksowego wsparcia dla złożonych animacji, co może ograniczać bardziej zaawansowane projekty wideo

Ceny Rawshorts

Starter : Free trial

: Free trial Essential : 49 USD/użytkownika miesięcznie

: 49 USD/użytkownika miesięcznie Business: $89/użytkownik miesięcznie

Oceny i recenzje Rawshorts

G2 : Za mało recenzji

: Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

15. Adobe Express (najlepszy do profesjonalnej jakości wideo)

przez Adobe

Adobe Express to wszechstronna platforma do tworzenia ciekawych materiałów wideo. To przyjazne dla użytkownika narzędzie łączy w sobie zaawansowane możliwości edycji z bogactwem zasobów, umożliwiając użytkownikom - od przedsiębiorców po nauczycieli - przekształcanie swoich pomysłów w atrakcyjne narracje wizualne.

Dzięki intuicyjnym narzędziom upraszcza dane powstania postów w mediach społecznościowych, projektów graficznych, wideo i edycji zdjęć. Wykorzystując funkcje oparte na AI za pośrednictwem Adobe Firefly, użytkownicy mogą automatyzować zadania i bez wysiłku generować unikalne dzieła sztuki.

Najlepsze funkcje Adobe Express

Precyzyjna edycja klipów wideo za pomocą funkcji osi czasu, umożliwiającej łatwe przycinanie, dzielenie i zmianę układu materiału w celu uzyskania płynnego przepływu

Bezproblemowe dołączanie podkładów głosowych i ścieżek dźwiękowych dzięki wbudowanym narzędziom audio do nagrywania i edycji dźwięku bezpośrednio na platformie

Integracja z Creative Cloud firmy Adobe i płynna praca na platformach takich jak InDesign i Lightroom

Limity Adobe Express

Koszty subskrypcji mogą być istotne dla użytkowników, którzy potrzebują podstawowych narzędzi do tworzenia wideo tylko okazjonalnie

Dezorientacja w interfejsie użytkownika raportowana przez nowych użytkowników, zwłaszcza podczas nawigacji po wszystkich funkcjach i opcjach

Ceny Adobe Express

Free

Premium : 9,99 USD/użytkownika miesięcznie

: 9,99 USD/użytkownika miesięcznie Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Adobe Express

G2 : 4.5/5 (400+ recenzji)

: 4.5/5 (400+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 1000 recenzji)

Wybór idealnego objaśniacza wideo Oprogramowanie

Ostatecznie wybór odpowiedniego oprogramowania do tworzenia explainer video sprowadza się do konkretnych potrzeb - niezależnie od tego, czy chodzi o współpracę, styl animacji czy narzędzia AI.

Każda platforma ma swoje unikalne mocne strony i niezależnie od tego, czy szukasz dynamicznych animacji, czy bardziej prostego opowiadania historii, istnieje narzędzie dla Ciebie.

Zapoznaj się z opcjami, przetestuj je i znajdź tę, która najlepiej pasuje do Twojego stylu i celów.

Jeśli jednak chcesz doświadczyć nie tylko korzyści płynących z tworzenia wideo, ale także zarządzania projektami i zadaniami, sprawdź ClickUp! Dzięki konfigurowalnym funkcjom, takim jak Clips, Brain i narzędziom do raportowania, tworzenie explainer video może być łatwiejsze niż kiedykolwiek.

