Free Career Path Templates in Excel do planowania rozwoju zawodowego

Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że twoja kariera kręci się w kółko? Wiesz, że chcesz iść naprzód i masz duże aspiracje zawodowe, ale znalezienie kolejnych kroków może być zniechęcające.

Wielu profesjonalistów boryka się z tym problemem, miotając się między ambicją a niepewnością.

Szablony ścieżek kariery w Excelu mogą pomóc w tej podróży. Narzędzia te pozwalają podzielić cele na możliwe do wykonania kroki, dzięki czemu droga do awansu jest znacznie łatwiejsza w zarządzaniu.

Na tym blogu przygotowaliśmy listę kilku darmowych szablonów ścieżek kariery w Excelu. Zapoznamy się również z alternatywnymi szablonami autorstwa ClickUp . Do dzieła! 💪

**Co składa się na dobry szablon ścieżki kariery w Excelu?

Dobry szablon ścieżki kariery w Excelu jest strategicznym narzędziem dla osób i organizacji do tworzenia map i wizualizacji rozwoju kariery.

Oto kilka funkcji, których należy szukać. 👇

Opcje niestandardowe: Powinien umożliwiać modyfikację sekcji zgodnie z indywidualnymi aspiracjami i specyficznymi potrzebami danego pola zawodowego

Powinien umożliwiać modyfikację sekcji zgodnie z indywidualnymi aspiracjami i specyficznymi potrzebami danego pola zawodowego Wyczyszczona struktura: Jasna struktura jest niezbędna do ustalenia kamieni milowych i śledzenia postępów. Najlepiej też, jeśli szablon zawiera elementy wizualne, takie jak wykresy, oś czasu i sekcje oznaczone kolorami, aby zwiększyć czytelność

Jasna struktura jest niezbędna do ustalenia kamieni milowych i śledzenia postępów. Najlepiej też, jeśli szablon zawiera elementy wizualne, takie jak wykresy, oś czasu i sekcje oznaczone kolorami, aby zwiększyć czytelność Kompleksowa zawartość: Szablon powinien nakreślać potencjalne ścieżki kariery, podkreślając opcje dlapionowe i boczne ruchów. Powinien również zawierać sekcje identyfikujące niezbędne umiejętności i kwalifikacje

Szablon powinien nakreślać potencjalne ścieżki kariery, podkreślając opcje dlapionowe i boczne ruchów. Powinien również zawierać sekcje identyfikujące niezbędne umiejętności i kwalifikacje Skalowalność i elastyczność: Kluczowe jest uwzględnienie zarówno krótko-, jak i długoterminowych celów, a projekt powinien sprzyjać regularnym przeglądom dzięki intuicyjnemu, łatwemu w nawigacji interfejsowi

Szablony ścieżek kariery w Excelu

Szablony ścieżek kariery w Excelu ułatwiają tworzenie map rozwoju i ustawienie jasnych, osiągalnych celów. Dzięki programowi Microsoft Excel można łatwo planować rozwój kariery, zachowując przy tym dostępność i możliwość dostosowania wszystkiego.

Oto kilka świetnych szablonów. 👀

1. Szablon planu kariery od Szablon.net

Via: Szablon.net Szablon Career Roadmap od Template.net pomaga w jasny i celowy sposób nakreślić mapę swojej zawodowej podróży. Oferuje dobrze dopracowany układ, aby nakreślić kamienie milowe i konkretne umiejętności do osiągnięcia cele krótkoterminowe i długoterminowe .

Ten konfigurowalny szablon zapewnia strategiczny widok z ośmioma czasami i możliwymi do wykonania krokami, które pomogą ci śledzić swój rozwój. Zawiera również przestrzeń do samooceny i refleksji, zachęcając do zastanowienia się nad swoimi mocnymi stronami, obszarami wymagającymi poprawy i możliwościami rozwoju.

Idealny dla: Profesjonalistów, którzy chcą ustawić kamienie milowe i zidentyfikować umiejętności potrzebne do osiągnięcia długoterminowych celów zawodowych.

2. Szablon przeglądu planu kariery od Szablon.net

Via: Template.net Szablon Career Roadmap Overview od Template.net dostarcza uporządkowany, łatwy do naśladowania zarys ścieżki zawodowej. Jego kompleksowy układ pomaga wizualizować każdą scenę planu kariery w jasny i zorganizowany sposób.

Zaprojektowany z myślą o elastyczności szablon dostosowuje się do konkretnych potrzeb związanych z karierą i branżą. Znajdziesz tu dedykowane sekcje do definiowania celów zawodowych, wskazywania umiejętności i doświadczeń potrzebnych do ich osiągnięcia oraz ustawienia osi czasu dla każdego kamienia milowego.

Idealny dla: Profesjonalistów, którzy potrzebują ustrukturyzowanego, adaptowalnego konspektu do wizualizacji i planowania każdej sceny kariery.

🔍 Do zrobienia 65% dzieci rozpoczynających dziś naukę w szkole podstawowej będzie ostatecznie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Mapy kariery stają się coraz bardziej elastyczne, ponieważ szybko pojawiają się nowe branże i role. Ten dynamiczny krajobraz wymaga od profesjonalistów elastyczności i proaktywności w planowaniu kariery.

3. Szablon oceny potrzeb szkoleniowych pracowników od Whatfix

Via: Whatfix Szablon oceny potrzeb szkoleniowych pracowników Whatfix jest praktycznym źródłem informacji umożliwiającym identyfikację umiejętności i możliwości rozwoju niezbędnych do awansu zawodowego.

Posiada kompleksowe ramy z wieloma poziomami oceny, w tym organizacyjnymi, operacyjnymi i indywidualnymi aspiracjami.

Szablon ten zapewnia wielowarstwową perspektywę, zachęcając do kariery opartej na danych i decyzje dotyczące planowania przejścia . Zawiera również narzędzia do śledzenia postępów po wdrożeniu, wykorzystując ankiety zwrotne i przeglądy wyników w celu oceny rozwoju i udoskonalenia przyszłych kroków rozwoju.

Idealny dla: Organizacji lub profesjonalistów, którzy chcą ocenić braki w umiejętnościach i ustalić priorytety szkoleń ukierunkowanych na rozwój kariery.

4. Szablon matrycy umiejętności od Agility6

Via: Agility6 Szablon matrycy umiejętności Agility6 jest prostym, skutecznym narzędziem pomagającym profesjonalistom w planowaniu rozwoju kariery i umiejętności. Określa umiejętności potrzebne do osiągnięcia celów zawodowych i pozwala na mapę konkretnych kompetencji istotnych dla obecnej roli lub przyszłych aspiracji.

Można z niego korzystać na każdej scenie kariery, zwłaszcza podczas zmiana kariery ze względu na ustrukturyzowany, ale elastyczny sposób wizualizacji podróży zawodowej. Daje również natychmiastowy wgląd w obszary rozwoju, które będą kształtować Twój rozwój.

Idealny dla: Profesjonalistów na każdej scenie kariery, którzy potrzebują jasnego przeglądu wymaganych kompetencji dla swojej roli.

5. Szablon ram postępu kariery autorstwa AIHR

Via: AIHR Niniejszy szablon ram rozwoju kariery czerpie z ram rozwoju kariery LEARN AIHR i oferuje dwie elastyczne ścieżki: indywidualnego współpracownika i menedżera.

Dzięki takiemu podejściu rozwijanie umiejętności i śledzenie rozwoju staje się znacznie łatwiejsze. Rozpoczęcie kariery na poziomie zgodnym z konkretnymi wymaganiami roli również staje się bardziej osiągalne.

Co więcej, elastyczność w dostosowaniu do osobistych odsetków, mocnych stron i obszarów wymagających poprawy zapewnia spersonalizowane doświadczenie.

Idealny dla: Osób i menedżerów, którzy chcą elastycznych ścieżek śledzenia umiejętności i postępów w karierze.

Ciekawostka: Osoby urodzone w ostatnich latach wyżu demograficznego (1957-64) posiadały średnio 12.7 miejsc pracy w wieku od 18 do 56 lat, przy czym prawie połowa z tych miejsc pracy (około 5,6) była zajmowana w okresie późnej młodości i wczesnych lat dwudziestych. Podkreśla to dynamiczny charakter wczesnych etapów kariery, w których kluczowe znaczenie ma poszukiwanie i zdolność adaptacji.

Limity korzystania z Excela do tworzenia ścieżek kariery

Oczywiście, Excel może być przydatnym narzędziem, ale ma swoje wyzwania, jeśli chodzi o mapę ścieżek kariery. Począwszy od niestandardowych ustawień, a skończywszy na braku interaktywnych funkcji, często nie sprawdza się w długoterminowym planowaniu.

Sprawdźmy, dlaczego poleganie wyłącznie na Excelu może nie być najlepszym wyborem dla rozwoju kariery:

Podatność na błędy: W Excelu łatwo jest przypadkowo zmodyfikować dane lub formuły, co może zniekształcić cały plan. Bez solidnych funkcji sprawdzania błędów, małe pomyłki mogą pozostać niezauważone, tworząc luki w strategii kariery

W Excelu łatwo jest przypadkowo zmodyfikować dane lub formuły, co może zniekształcić cały plan. Bez solidnych funkcji sprawdzania błędów, małe pomyłki mogą pozostać niezauważone, tworząc luki w strategii kariery Problemy ze skalowalnością: W miarę ewolucji celów zawodowych może okazać się, że limit wierszy i moc obliczeniowa Excela cię ograniczają. W przypadku bardziej złożonych planów kariery, takich jak śledzenie umiejętności w wielu rolach lub projektach, może on zwolnić i stać się trudny w zarządzaniu

W miarę ewolucji celów zawodowych może okazać się, że limit wierszy i moc obliczeniowa Excela cię ograniczają. W przypadku bardziej złożonych planów kariery, takich jak śledzenie umiejętności w wielu rolach lub projektach, może on zwolnić i stać się trudny w zarządzaniu Ograniczona współpraca: Planowanie kariery często korzysta z wkładu ze stronymentorów kariery lub menedżerów. Excel nie jest jednak stworzony do współpracy w czasie rzeczywistym, co może utrudniać utrzymanie wszystkich na tej samej stronie i śledzenie postępów w pracy

Planowanie kariery często korzysta z wkładu ze stronymentorów kariery lub menedżerów. Excel nie jest jednak stworzony do współpracy w czasie rzeczywistym, co może utrudniać utrzymanie wszystkich na tej samej stronie i śledzenie postępów w pracy Brak zaawansowanych funkcji: Excel dobrze radzi sobie z podstawami, ale brakuje mu narzędzi do zaawansowanego wglądu, takich jak śledzenie trendów wydajności lub automatyzacja celów rozwoju umiejętności

przeczytaj także: 10 szablonów map kariery, które pomogą w rozwoju zespołu Alternatywne szablony ścieżek kariery

Jeśli szukasz bardziej efektywnej alternatywy dla Excela, ClickUp szablony są warte rozważenia. Szablony te zapewniają ustrukturyzowane i konfigurowalne podejście do planowania ścieżki kariery, umożliwiając współpracę w czasie rzeczywistym i płynne aktualizacje.

Dzięki ClickUp możesz łatwo śledzić swoje postępy, udostępniać spostrzeżenia swojemu zespołowi i dostosowywać swoją strategię na jednej scentralizowanej platformie.

Rzućmy okiem! 💁

1. Szablon ścieżki kariery ClickUp

Szablon ścieżki kariery ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w wizualizacji i śledzeniu postępu kariery w organizacji.

Szablon Szablon ścieżki kariery ClickUp jest dostawcą kompleksowych ram do zarządzania rozwojem zawodowym w teamach. Wyróżnia się możliwością wizualizacji indywidualnych ścieżek kariery i śledzenia postępów w realizacji celów.

Szablon ten pomaga zobaczyć, gdzie obecnie się znajdujesz i gdzie aspirujesz, ułatwiając identyfikację wsparcia i zasobów, których potrzebujesz po drodze.

Dodatkowo, opcje podwójnego widoku obejmują widoki Start Here i Tablica. Widok Start Here służy jako wstępna mapa drogowa, nakreślająca najważniejsze kroki do osiągnięcia celów zawodowych, podczas gdy widok Tablica oferuje wizualną reprezentację osi czasu i kamieni milowych.

Szablon kładzie nacisk na śledzenie wyników i mechanizmy informacji zwrotnej, które są niezbędne do zaangażowania i planowania.

Idealny do: Mapowania indywidualnych ścieżek kariery w organizacji, z widokami do śledzenia każdego kamienia milowego.

2. Szablon planu rozwoju pracownika ClickUp

Szablon planu rozwoju pracowników ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w śledzeniu wzrostu i rozwoju pracowników.

Szablon Szablon planu rozwoju pracownika ClickUp sprawia, że tworzenie planów rozwoju pracowników jest wydajne i skuteczne. Jest to doskonały sposób na skupienie się na indywidualnych celach przy jednoczesnym sprawdzaniu postępów poprzez mierzalne cele.

Zaczynasz od oceny swoich obecnych umiejętności i wiedzy, co pomaga zidentyfikować obszary wymagające poprawy. Następnie ustawia się jasne i mierzalne cele dla każdej osoby, aby nadać jej kierunek i motywację. Szablon pomaga określić zasoby potrzebne do osiągnięcia tych celów, takie jak materiały szkoleniowe lub możliwości mentorskie.

Podpowie również, jak regularnie monitorować postępy i w razie potrzeby wprowadzać zmiany. Ponadto szablon zachęca do świętowania osiągnięć, co podnosi morale i motywuje zespół do dalszego rozwoju.

Idealny do: Tworzenia ustrukturyzowanych planów rozwoju, które monitorują postęp poprzez mierzalne cele.

🧠 Ciekawostka: Doradztwo zawodowe rozpoczęło się na początku XX wieku, kiedy to pierwsi doradcy zawodowi pomagali ludziom dopasować ich umiejętności do potencjalnych miejsc pracy. Frank Parsons, często nazywany ojcem doradztwa zawodowego, pomógł w pionierskim procesie tworzenia ustrukturyzowanych ścieżek kariery.

3. Szablon planu rozwoju osobistego ClickUp

Szablon planu rozwoju osobistego ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc Ci zachować porządek i motywację na drodze rozwoju osobistego.

Szablon Szablon planu rozwoju osobistego ClickUp to doskonałe narzędzie, które poprowadzi Cię w drodze do osiągnięcia celów osobistych i zawodowych. Zaczyna się od zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy, co pozwala na ustawienie realistycznych oczekiwań dostosowanych do Twojej wyjątkowej sytuacji.

Promuje odpowiedzialność poprzez konkretne ustawienie celów i wykonalne kroki, pomagając zachować motywację w trakcie postępów.

Dodatkowo szablon oferuje przestrzeń do śledzenia minimalnych dziennych celów, refleksji nad satysfakcją z postępów oraz notatek ze zwycięstw i osiągnięć. Ten poziom szczegółowości pomaga wizualizować wzrost, dostrzegać trendy i identyfikować obszary wymagające uwagi.

Idealny do: Ustawienie i śledzenie celów osobistych i zawodowych celów zawodowych ze szczegółowymi atrybutami do wizualizacji rozwoju.

4. Szablon raportu wydajności ClickUp

Szablon raportu wydajności ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc Ci śledzić wydajność i postępy Twojego zespołu.

Szablon Szablon raportu wydajności ClickUp usprawnia proces śledzenia postępów i osiągania celów. Pomaga zobaczyć, jak dobrze radzi sobie Twój zespół, pomagając monitorować wskaźniki KPI w czasie rzeczywistym.

Można go również używać do analizowania trendów za pomocą intuicyjnych wizualizacji i tworzenia zautomatyzowanych raportów, aby zaoszczędzić czas na ręcznym wprowadzaniu danych i być na bieżąco z pracą. Szablon porównuje postępy z ustalonymi celami i tworzy poczucie odpowiedzialności i motywacji.

Niezależnie od tego, czy udostępniasz swoją mapę drogową mentorowi, czy też pracując nad rozwojem teamu projekty, możesz uzyskać informacje zwrotne i spostrzeżenia w czasie rzeczywistym, dzięki czemu będziesz zmotywowany i dostosowany do swoich celów zawodowych.

🔗 Idealny do: Śledzenia wydajności zespołu, monitorowania wskaźników KPI i tworzenia wizualizowanych, zautomatyzowanych raportów.

5. Szablon oceny wyników ClickUp

Szablon oceny wydajności ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w ocenie wydajności pracowników i zarządzaniu recenzjami.

Szablon Szablon oceny wydajności ClickUp usprawnia proces oceny wydajności i integruje niezbędne narzędzia do zarządzania projektami w strukturze przeglądu.

Jedną z wyróżniających się funkcji jest możliwość oceny 360°, umożliwiająca zbieranie informacji zwrotnych z wielu źródeł, w tym od współpracowników i przełożonych, w celu uzyskania kompleksowej oceny wkładu w projekt lub organizację.

Ponadto można płynnie śledzić poziom każdej oceny i przechwytywać szczegółowe atrybuty w celu precyzyjnego kategoryzowania recenzji.

Idealne rozwiązanie do: Kompleksowej oceny 360° z możliwością śledzenia każdego kroku procesu oceny.

**Do zrobienia? najszybciej rozwijające się zawody z najwyższą projektowaną procentową zmianą zatrudnienia obejmują techników serwisu turbin wiatrowych i instalatorów fotowoltaiki słonecznej, z szacowanym wzrostem odpowiednio o 60% i 48%.

6. Szablon planu ClickUp na 30-60-90 dni

Szablon 30-60-90-dniowego planu ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w zarządzaniu procesem wdrażania nowych pracowników.

Szablon Szablon planu ClickUp na 30-60-90 dni zapewnia uporządkowaną mapę celów i kamieni milowych na pierwsze trzy miesiące w nowej roli. Szablon ten dzieli każdy miesiąc na jasne, możliwe do wykonania zadania, pomagając nowym pracownikom na nowych rolach pozostać skupionym i zorganizowanym w trakcie ich postępów.

Każda sekcja - 30, 60 i 90 dni - oferuje konfigurowalne obszary do nakreślenia kluczowych celów, wskaźników i celów edukacyjnych, ułatwiając śledzenie osiągnięć w czasie. Dzięki temu planowi można ustawić natychmiastowe priorytety, stopniowo rozszerzać zakres obowiązków i sprawdzać postępy, aby pozostać w zgodzie z celami organizacyjnymi.

Od pierwszego dnia zachęcamy do dokumentowania notatek z postępów i rozpoznawania kluczowych zachowań, umiejętności i kompetencji niezbędnych do rozwoju na każdej pozycji. To świetny sposób na rozpoczęcie planowania powodzenia .

🔗 Idealny do: Strukturyzacji początkowych celów w ciągu trzech miesięcy, dostarczając jasną mapę drogową dla onboardingu lub nowych ról.

Wykreśl swój profesjonalny kurs bez wysiłku dzięki ClickUp

Dzięki tym szablonom ścieżek kariery w Excelu możesz przejąć kontrolę nad swoim rozwojem zawodowym.

Niezależnie od tego, czy mapujesz cele krótkoterminowe, czy też wyobrażasz sobie długoterminowe aspiracje, narzędzia te oferują ustrukturyzowany sposób wizualizacji swojej podróży.

Pamiętaj, że planowanie to dopiero początek!

