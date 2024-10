10 darmowych szablonów planowania powodzenia w Excel, Word, & ClickUp

Czy to w biznesie, czy w życiu, musisz nauczyć się nawigować po burzliwym wietrze zmian. 🌬️

Najlepszym rozwiązaniem jest przyjęcie ich, bycie proaktywnym i do zrobienia poważnych przygotowań. Jeśli chodzi o zmiany kadrowe, szablony do planowania powodzenia są zbawienne.

Omówimy 10 naszych ulubionych i pokażemy, w jaki sposób każdy szablon planu sukcesji może pomóc w zapewnieniu ciągłości i powodzenia firmy płynną zmianę przywództwa . Są Free, więc dlaczego nie spróbować?

Co to jest szablon do planowania powodzenia?

Planowanie sukcesji to strategia wykorzystywana przez firmy w celu przygotowania się na zmiany na stanowiskach kierowniczych wynikające z rezygnacji, przejścia na emeryturę lub promocji. Jest to plan długoterminowy, który musi być zgodny z zasady zarządzania biurem i wymaga dużo myślenia z wyprzedzeniem.

Wymaga również ponownej oceny i aktualizacji co roku lub po każdej zmianie. Niektóre z jego kluczowych kroków to:

Zdefiniowanie krytycznych ról i kluczowych pozycji

Identyfikacja i ocena potencjalnych następców

Tworzenie planów rozwoju dla każdego potencjalnego następcy

Planowanie sukcesji to mapa, która pomaga firmom skutecznie zaplanować kroki w kierunku płynnej zmiany przywództwa. Te plany awaryjne służą usprawnieniu kluczowych ról i zmian kadrowych, jednocześnie zmniejszając chaos, który często towarzyszy szczegółowemu planowi powodzenia.

Co składa się na dobry szablon planowania powodzenia?

Aby szablon planowania sukcesji był skuteczny, musi on:

być kompleksowy : Obejmować wszystkie kluczowe aspekty procesu planowania powodzenia

: Obejmować wszystkie kluczowe aspekty procesu planowania powodzenia Niestandardowy : Być skalowalny i dostosowany do różnych typów organizacji i pozycji kierowniczych

: Być skalowalny i dostosowany do różnych typów organizacji i pozycji kierowniczych Bądź przyjazny dla użytkownika : Upraszczaj proces i bądź łatwy w użyciu dla każdego, aby zachować ciągłość biznesu

: Upraszczaj proces i bądź łatwy w użyciu dla każdego, aby zachować ciągłość biznesu Ułatwienie współpracy : Pozwól każdemu wnieść swoje dwa grosze i uczestniczyć w procesie planowania powodzenia

Zapewnij analitykę: Zapewnij śledzenie postępów w czasie rzeczywistym i nakreśl wszystkie wyzwania biznesowe

10 szablonów planowania sukcesji do wykorzystania w 2024 roku

Planowanie powodzenia to nie spacer po parku, ale dzięki odpowiednim narzędziom może przebiegać sprawnie. Skorzystaj z jednego z tych 10 szablonów do procesu planowania powodzenia w 2024 roku ClickUp aby stworzyć silny strumień potencjalnych kandydatów i liderów oraz zapewnić stabilność w trudnych czasach.

1. Szablon planowania powodzenia ClickUp

Szablon planowania sukcesji ClickUp

Nie wiemy, co przyniesie przyszłość, ale wiemy, że można korzystać z Szablon do planowania powodzenia ClickUp . Ten szablon planu powodzenia pomaga w zarządzać talentami przejścia na role kierownicze lub identyfikacja kluczowych pozycji w nowym planie powodzenia.

Jest to wielofunkcyjne narzędzie organizacyjne, które sprawia, że planowanie staje się dziecinnie proste. 💨

Jeśli po raz pierwszy pracujesz z aplikacją Szablon ClickUp zapoznaj się z Przewodnikiem dla początkujących. Choć szablon jest zaawansowany, jego obsługa i ustawienie są intuicyjne. Jest to folder zawierający dwie listy - członków Teams i działań związanych z rozwojem zawodowym.

Lista Członków Teams zawiera informacje o każdym pracowniku, takie jak jego aktualna pozycja, dział, potencjalni kandydaci i gotowość do powodzenia. Możesz niestandardowo dostosować te pola, aby lepiej odzwierciedlały Twoje potrzeby.

Jeśli zamiast list wolisz tablice w stylu Kanban, ClickUp ma dla Ciebie rozwiązanie. W widoku Tablicy pracownicy są reprezentowani jako karty i pogrupowani według potencjalnych lub krytycznych pozycji, aby pomóc w wizualizacji.

Każda karta wyświetla istotne informacje o potencjalnych aspektach zatrudniania na role kierownicze, w tym zabawne skale oceny emoji dotyczące komunikacji, umiejętności przywódczych i wydajności. Wygląd kart można zmieniać, podobnie jak metody ich grupowania i sortowania.

Druga lista, Professional Development Activities, pozwala śledzić i zarządzać wszystkimi niezbędnymi zadaniami i podzadaniami, aby zapewnić płynne przejścia w trakcie całego planu powodzenia.

2. Szablon do planowania powodzenia w firmie ClickUp

Ten szablon planowania sukcesji w firmie pomoże ci zidentyfikować osoby, które mają umiejętności i potencjał, aby wypełnić nadchodzące obowiązki, a także zapotrzebowanie na personel w przyszłości.

W sferze korporacyjnej solidne ramy planowania powodzenia działają jak tarcza przed niestabilnością i zakłóceniami. Ze względu na wielkość tych organizacji, łatwo jest również zgubić się we wszystkich danych i pozwolić, aby idealne pozycje i liderzy wyższego szczebla prześlizgnęli się przez szczeliny.

Dzięki temu Szablon do planowania powodzenia firmy ClickUp możesz pozostać na szczycie gry. To organizuje i upraszcza proces planowania konta niezależnie od wielkości firmy.

Szablon planu powodzenia to folder zawierający trzy listy:

Działania szkoleniowe: Zawiera szkolenia, które potencjalni następcy zakończyli lub planują zakończyć w przyszłości Potencjalni kandydaci: Zawiera informacje o wszystkich potencjalnych następcach i ich gotowości do objęcia wyższych pozycji Corporate Succession: Wyodrębnia kluczowe role w firmie, określa ich obowiązki i proponuje plan przeniesienia dla kandydatów do sukcesji

Każda lista posiada widok Listy i Tablicy dla Twojej wygody. Tworzenie zadań, podzadań i list kontrolnych w celu realizacji planów.

Dostosuj szablon do potrzeb swojej firmy, zmieniając metodę sortowania i tworząc niestandardowe kategorie i pola. Wprowadzaj nowe widoki, takie jak Gantt i Obciążenie pracą, aby efektywnie zarządzać czasem i zarządzanie zespołami .

3. Szablon planu zatrudnienia ClickUp

Planowanie powodzenia może nie być codziennym zadaniem, ale Operacje HR są zawsze w toku. Na szczęście Szablon planu zatrudnienia ClickUp pozwala być na bieżąco z pracownikami, niezależnie od tego, czy są to dzisiejsi pracownicy operacyjni, czy przyszli liderzy.

Ten szablon planu powodzenia jest przyjazny dla początkujących i nie wymaga instrukcji. Jeśli jednak potrzebujesz wskazówek, możesz je znaleźć w starym dobrym dokumencie Start Here.

Szablon Staffing to tablica składająca się z dwóch części - schematu blokowego procesu planu kadrowego i schematu organizacyjnego do identyfikacji kluczowych ról i hierarchii kierownictwa wyższego szczebla w organizacji.

Zarys procesu kadrowego pozwala zdefiniować dokładne kroki planu powodzenia. Domyślnie kroki te obejmują:

Ocenę bieżącego obciążenia

Identyfikacja potrzeb biznesowych

Opracowanie strategii zarządzania zasobami ludzkimi

Pod każdym krokiem znajdują się notatki, które umożliwiają tworzenie podzadań i zastrzeżeń.

Schemat organizacyjny przedstawia hierarchię osób w organizacji. Oznaczony kolorami dla lepszej wizualizacji, wykres zawiera cztery poziomy starszeństwa.

Podobnie jak w przypadku innych Tablice ClickUp można niestandardowo dostosować wszystkie elementy. Wstawiaj obrazy, dodawaj łączniki w celu wskazania powiązań i grupuj pracowników, aby utworzyć formularz wielofunkcyjne Teams i działy.

Tablice dają również swobodę bazgrania i wprowadzania dodatkowych elementów, takich jak mapy myśli i strony internetowe, aby zapewnić planom powodzenia wszystko, czego potrzebują, aby odnieść sukces!

4. Szablon planu rozwoju pracownika ClickUp

Bez rozwoju pracowników planowanie powodzenia byłoby w najlepszym przypadku skomplikowane, a w najgorszym chaotyczne. 😵

Właśnie dlatego potrzebujesz solidny plan treningowy dla przyszłych liderów. Nie ma lepszego i szybszego sposobu na stworzenie takiego planu niż skorzystanie z aplikacji Szablon planu rozwoju pracowników ClickUp . To proste narzędzie, z którego może korzystać każdy, niezależnie od poziomu umiejętności.

Jest w formie listy, ale ma wiele widoków, w tym:

Przewodnik dla początkujących : Instrukcje dotyczące korzystania z szablonu planu powodzenia

: Instrukcje dotyczące korzystania z szablonu planu powodzenia Podsumowanie pracowników : Główna lista wszystkich pracowników i ich planów rozwoju

: Główna lista wszystkich pracowników i ich planów rozwoju Department Plan : To samo co poprzednia lista, ale uporządkowane według działów

: To samo co poprzednia lista, ale uporządkowane według działów Status rozwoju : Plany pracowników w formie zwinnej tablicy

: Plany pracowników w formie zwinnej tablicy Lista pracowników: Tabela zawierająca podstawowe informacje o każdym członku zespołu

Domyślnie szablon zawiera niestandardowe pola, takie jak status, oś czasu planu, etykiety typu metody rozwoju, wynik oceny i wiele innych.

Widok Tablicy pomaga w wizualizacji, wyświetlając tylko kluczowe informacje o pracowniku, aby zapobiec wizualnemu bałaganowi. Można zmieniać tryby sortowania i grupowania, modyfikować kategorie i dodawać nowe pola.

Znajdź najlepszy sposób na doskonalenie umiejętności swoich pracowników dzięki szablonowi analizy luk w umiejętnościach ClickUp

Po wybraniu zastępców na kluczowe pozycje kierownicze, chcesz pomóc im się rozwijać. Jeśli nie masz pewności, jak się do tego zabrać, skorzystaj z Szablon analizy luk kompetencyjnych ClickUp !

Narzędzie to stanowi punkt kompleksowej obsługi w zakresie planowania rozwoju umiejętności. Podczas gdy Ty oceniasz, analizujesz i doskonalisz umiejętności swoich przyszłych liderów, szablon działa jak pomost, który trzyma to wszystko razem. 🌉

Zawiera wiele widoków list i widok Tablicy, wyświetlając dane pracowników i informacje o ich umiejętnościach, pogrupowane według różnych czynników - działu, typu umiejętności i priorytetu. Oprócz podstawowych informacji o pracowniku, takich jak pozycja, listy te mają dedykowane pola na wyniki ważności umiejętności, oceny umiejętności i notatki dotyczące rekomendacji działań.

Po dokonaniu oceny pracowników, wprowadź wyniki na listę i użyj formuł do obliczenia całkowitych lub średnich wyników. Szablon zawiera wstępnie ustawioną formułę dla Gap score, reprezentującą różnicę między celami i wynikami całkowitymi. Możesz również wprowadzić niestandardowe formuły.

6. Szablon mapy umiejętności ClickUp

Chociaż ocena umiejętności jest niezbędnym składnikiem planu powodzenia, sama w sobie jest sycącym posiłkiem. Aby rozwijać umiejętności pracowników i umożliwić im oraz firmie rozwój, musisz wiedzieć, na czym stoją. Szablon mapy umiejętności ClickUp pozwala do zrobienia tego bez wysiłku. Jest to platforma do samooceny oraz dokumentacji i wizualizacji wyników z wieloma widokami, w tym formularzem oceny i listami, które pokazują wyniki przy użyciu różnych kryteriów sortowania.

Pierwszym krokiem jest przekazanie formularza swoim pracownikom. Po jego zakończeniu można przejść do jednego z widoków listy, aby zobaczyć wyniki. Możesz także tworzyć inne formularze i zbierać różne rodzaje informacji, takie jak opinie 360 stopni.

Pamiętaj, że musisz subskrybować usługę Plan Unlimited lub do udostępniania formularzy.

W widoku listy wyniki są reprezentowane przez zabawne emotikony, dodając zabawny akcent do często przerażającego procesu oceny umiejętności. Możesz spersonalizować emotikony, kategorie i pola, aby formularz był bardziej przyjazny i mniej onieśmielający.

Zarządzaj programami szkoleń w zakresie powodzenia dzięki szablonowi Training Rollout Plan firmy ClickUp

Po rozpoczęciu szkolenia w zakresie powodzenia, potrzebny jest solidny system zarządzać programami i śledzić postępy. Z Szablon planu wdrożenia szkolenia ClickUp , możesz być na bieżąco ze wszystkimi informacjami i planować kolejne kroki z jasnością i pewnością. 💪

Szablon ten, choć pełen funkcji, jest łatwy w użyciu. Jest to lista z wieloma widokami obejmującymi różne aspekty zarządzania szkoleniami.

Widok główny oferuje zakończoną listę programów szkoleniowych pogrupowanych według typu. Kolumny obejmują trenerów, osoby przypisane, daty rozpoczęcia i zakończenia, zasoby i okna dialogowe, ale w razie potrzeby można je niestandardowo dostosować.

Widok harmonogramu wyświetla oś czasu wydarzeń, aby pomóc ci zarządzać czasem i koordynować programy szkoleniowe, aby zapewnić ich efektywną realizację. Widok tablicy Modality przedstawia kursy jako karty, umożliwiając wizualnie angażujący i intuicyjny sposób na organizowania zadań .

Śledź umiejętności techniczne i kluczowe kompetencje swoich pracowników za pomocą szablonu matrycy umiejętności technicznych ClickUp

Podczas gdy poprzedni szablon pozwala na efektywne planowanie szkoleń, ten umożliwia śledzenie wyników oceny. Możesz przeglądać wyniki, dodawać oceny, obliczać średnie i porównywać wyniki, aby wybrać najlepszego następcę dla każdej pozycji.

Szablon Szablon matrycy umiejętności technicznych ClickUp to przydatne narzędzie do zrozumienia potencjału każdego pracownika. Dzięki oznaczonym kolorami kategoriom łatwo jest zidentyfikować mocne strony, obszary wymagające poprawy i luki w umiejętnościach w zespole. Chociaż szablon ten został zaprojektowany z myślą o umiejętnościach technicznych, można go zmodyfikować do innych celów, takich jak ocena umiejętności miękkich i informacja zwrotna 360 stopni.

Szablon zawiera kilka widoków, w tym:

Umiejętności techniczne : Lista wszystkich pracowników i ich wyniki w zakresie różnych umiejętności twardych, takich jak tworzenie oprogramowania i debugowanie

: Lista wszystkich pracowników i ich wyniki w zakresie różnych umiejętności twardych, takich jak tworzenie oprogramowania i debugowanie Kompetencje podstawowe : Lista wszystkich pracowników i ich wyniki w zakresie podstawowych kompetencji, takich jak npzarządzanie projektami i umiejętności analityczne

: Lista wszystkich pracowników i ich wyniki w zakresie podstawowych kompetencji, takich jak npzarządzanie projektami i umiejętności analityczne Analiza luk : Tabela wyróżniająca pracowników z lukami w umiejętnościach, którymi należy się zająć na ich kluczowych pozycjach

Aby szybko zidentyfikować najlepszych pracowników, oblicz średnie lub całkowite wyniki za pomocą formuł. Określ ogólne potrzeby rozwojowe, wybierając kategorię z rozwijanego menu. Możesz dodać dokumenty wsparcia w polu Referencje, aby śledzić wszystko w przyszłych lub przeszłych planach powodzenia.

Jeśli szukasz sposobu, aby zatrudnianie było mniej przytłaczające, sprawdź nasz szablon matrycy selekcji pracowników, który jest idealny do sprawdzania dużej liczby kandydatów

Znalezienie nowych pracowników jest czasem wygodniejsze niż poleganie na wewnętrznych zasobach i próba dopasowania kwadratowych kołków do okrągłych otworów. W takich przypadkach należy sprawdzić wielu kandydatów, aby znaleźć idealne dopasowanie. Z Szablon matrycy wyboru pracowników ClickUp proces ten staje się łatwiejszy w zarządzaniu.

Jest to dokument z wieloma widokami zaprojektowany, aby pomóc Ci śledzić kandydatów i ich postępy. Na liście Candidate Database można znaleźć wszystkie niezbędne informacje, w tym CV, dane kontaktowe i oceny asesorów.

Lista Dziennik połączeń widok tablicy przedstawia kandydatów w postaci kart, pogrupowanych według sceny zatrudnienia, w której się znajdują. Karty przedstawiają uproszczone profile kandydatów, ale klikając na nie można uzyskać więcej informacji. Do zarządzać spotkaniami , zapoznaj się z harmonogramami rozmów Widok kalendarza w ClickUp .

Skorzystaj z szablonu ClickUp Employee Engagement Action Plan, aby opisać swoją strategię i cele związane z pracownikami

Szablon Szablon planu działania na rzecz zaangażowania pracowników ClickUp to prosty dokument, który pomaga w wysiłkach zmierzających do zwiększenia retencji pracowników, ich satysfakcji i wydajności. 📚

Rozpoczyna się przestrzenią na nazwę firmy, logo, nazwę działu i datę. W następnej sekcji, Kluczowe obszary zainteresowania, można określić:

Business Strategy: Twoje wartości i problem, który Twoja firma lub dział chce rozwiązać Strategia dotycząca ludzi: Twoje cele, jeśli chodzi ozaangażowanie talentów w firmie i jak planujesz je osiągnąć Priorytety strategiczne: Podsumowanie najważniejszych punktów z poprzednich dwóch sekcji, uporządkowane w tabeli

Poniższa sekcja skupia się na mierzeniu powodzenia. Możesz wprowadzić swoje oczekiwania dla każdego celu w tabeli, a następnie porównać je z rzeczywistymi wynikami w celu oceny postępu . Na koniec stwórz plan komunikacji, określając preferowane kanały, odbiorców i częstotliwość aktualizacji dla każdego celu.

W porównaniu do innych przykładów planów powodzenia na tej liście, ten szablon planu działania umożliwia urozmaicenie dokumentu poprzez wstawienie fajnych grafik lub obrazów, zabawę czcionkami i niestandardowe dopasowanie schematu kolorów do marki.

10. Szablon planu powodzenia w programie Excel do przeglądu talentów według Template.net

The Szablon planu powodzenia w Excelu do przeglądu talentów według Template.net wprowadza przejrzysty, intuicyjny sposób zarządzania procesem planowania powodzenia w firmie. Ten dynamiczny szablon arkusza kalkulacyjnego zapewnia kompleksowy przegląd całej puli talentów. Zawiera określone sekcje do rejestrowania informacji, takich jak potencjalni następcy, ich postrzegana gotowość, luki w zestawach umiejętności i plany poprawy. Jego przyjazny dla użytkownika format zachęca do efektywnej oceny talentów, dzięki czemu zadanie identyfikacji przyszłych liderów jest łatwiejsze do wykonania.

Szablon ten umożliwia również prognozę i strategię rozwoju w zakresie powodzenia - wszystko w jednym spójnym, dostępnym dokumencie. Rozpocznij swoją przygodę z planowaniem powodzenia dzięki temu wydajnemu i łatwemu w użyciu szablonowi Excel od Template.net.

11. Szablon planu sukcesji pracowników Microsoft Word od Template.net

Szablon Szablon planu powodzenia dla pracowników Microsoft Word by Template.net oferuje prosty i edytowalny format, dzięki czemu proces planowania powodzenia jest prostszy niż kiedykolwiek wcześniej. Dostosowanie strategii zatrudnienia i wybranie potencjalnych następców nigdy nie było tak łatwe.

Ten szablon zapewnia miejsce na zakończone szczegóły dotyczące potencjalnych następców, ich gotowości do pełnienia nowych ról oraz szkoleń wymaganych do przygotowania ich do postępu. Jest to idealne rozwiązanie dla małych firm lub organizacji poszukujących prostego, łatwego w użyciu rozwiązania do planowania powodzenia. Dzięki temu szablonowi można ustalić priorytety planu i zapewnić płynne przejście na role kierownicze. Pobierz ten szablon i rozpocznij planowanie powodzenia już teraz.

Szablony do planowania powodzenia w biznesie - przegląd

Zapoznaj się z krótkim przeglądem wszystkich szablonów i ich zalet:

Szablon Zalety Szablon Planowania Sukcesji ClickUp Pomaga przygotować się i płynnie przeprowadzić zmiany talentów w firmie Szablon Planowania Sukcesji ClickUp upraszcza planowanie powodzenia dla ogromnych organizacji, które pracują z dużą ilością danych ClickUp Staffing Plan Template Pozwala zobaczyć kolejne najlepsze kroki, jeśli chodzi o HR i personel ClickUp Employee Development Plan Template Ułatwia powstanie i zarządzanie planami rozwoju pracowników Szablon Analizy Luk Umiejętności ClickUp Pomaga zidentyfikować obszary do poprawy w wydajności każdego pracownika Szablon Mapy Umiejętności ClickUp ułatwia ocenę, wizualizację i zrozumienie profilu umiejętności każdego pracownika Szablon ClickUp Training Rollout Plan Usprawnia planowanie i realizację programów szkoleniowych dla pracowników Szablon matrycy umiejętności technicznych ClickUp Pomaga w śledzeniu umiejętności technicznych i kluczowych kompetencji pracowników Szablon matrycy wyboru pracowników ClickUp Tworzy solidne ramy do zarządzania i sprawdzania kandydatów w procesie rekrutacji ClickUp Employee Engagement Action Plan Template Wsparcie w opracowaniu /href//blog?p=47219action plan/%href/ w celu zwiększenia satysfakcji i wydajności pracowników

Skorzystaj z szablonów planowania powodzenia, aby wyprzedzić konkurencję

Jak mawiał wielki Miguel de Cervantes, "Być przygotowanym to połowa zwycięstwa" Ta ponadczasowa mądrość sprawdza się również w dziedzinie planowania powodzenia.

Dzięki odpowiedniemu podejściu i narzędziom można ułatwić powodzenie zmiany przywództwa w firmie. Skorzystaj z tych szablonów do planowania powodzenia i pozwól swojej organizacji triumfować bez względu na okoliczności. 👑

Planowanie powodzenia biznesu nie musi być wyzwaniem. Zdobądź ClickUp już dziś i przekonaj się, dlaczego tak wiele firm polega na tej platformie do dokumentowania i planowania.