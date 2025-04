10 najlepszych przeglądarek projektów Microsoft w 2025 roku

Kiedy zaczynałem jako kierownik projektu, szybko zauważyłem, że choć Microsoft Project jest potężny, jego wysoki koszt i skomplikowane licencjonowanie stanowiły wyzwanie dla wielu osób.

Poruszanie się po licencjach zbiorczych było przytłaczające - czy mój zespół korzystał ze wszystkich funkcji, czy płaciliśmy tylko za dodatki? Ponadto nieautoryzowane zmiany plików utrudniały zachowanie kontroli.

Potrzebowałem prostszego rozwiązania, więc przyjrzałem się Microsoft Project Viewer, aby pomóc mojemu zespołowi w dostępie i udostępnianiu szczegółów projektu bez kłopotów związanych z licencjonowaniem.

W tym artykule podzielę się moimi 10 najlepszymi typami najlepszego oprogramowania do przeglądania projektów Microsoft Project oraz ich najlepszymi funkcjami i limitami, abyś mógł podjąć świadomą decyzję.

Zaczynamy!

Czego należy szukać w oprogramowaniu do przeglądania projektów Microsoft Project?

Wszystkie przeglądarki Microsoft Project umożliwiają dostęp do plików projektów, ale niektóre oferują dodatkowe funkcje, dzięki czemu są prawdziwymi Alternatywy dla Microsoft Project . Te dodatkowe możliwości mogą znacznie poprawić współpracę w zespole i udostępnianie informacji.

Oto kilka funkcji, które kierownicy projektów powinni wziąć pod uwagę:

Otwórz pliki MPP: Zapewnij kompatybilność z różnymi formatami plików (.mpp, .mpt, .mpx, .xml) dla zakończonego dostępu do projektu

Zapewnij kompatybilność z różnymi formatami plików (.mpp, .mpt, .mpx, .xml) dla zakończonego dostępu do projektu Udostępnianie plików projektu: Poszukaj opcji eksportowania plików MPP jako Excel lub CSV w celu łatwego udostępniania ich użytkownikom spoza Microsoft Project

Poszukaj opcji eksportowania plików MPP jako Excel lub CSV w celu łatwego udostępniania ich użytkownikom spoza Microsoft Project Drukowanie plików projektów: Upewnij się, że przeglądarka pozwala na łatwe drukowanie papierowych kopii, które będą potrzebne na spotkaniach

Upewnij się, że przeglądarka pozwala na łatwe drukowanie papierowych kopii, które będą potrzebne na spotkaniach Wsparcie dla systemów operacyjnych: Potwierdzenie zgodności z systemem operacyjnym, Windows, Mac lub Linux

Potwierdzenie zgodności z systemem operacyjnym, Windows, Mac lub Linux Wyświetlanie wykresów i raportów: Sprawdź, czy dostępne są niezbędne wizualizacje projektu, takie jak wykresy Gantta i raporty alokacji zasobów

Sprawdź, czy dostępne są niezbędne wizualizacje projektu, takie jak wykresy Gantta i raporty alokacji zasobów Dostęp do niestandardowych widoków: Upewnij się, że może otwierać niestandardowe widoki utworzone w Microsoft Project w celu dokładnej prezentacji danych

Upewnij się, że może otwierać niestandardowe widoki utworzone w Microsoft Project w celu dokładnej prezentacji danych Eksportowanie plików: Sprawdź możliwość eksportowania plików z powrotem do Microsoft Project lub Excel w celu łatwej aktualizacji

Sprawdź możliwość eksportowania plików z powrotem do Microsoft Project lub Excel w celu łatwej aktualizacji Obsługa dużych plików: Należy pamiętać o wszelkich limitach rozmiaru plików, które mogą ograniczać dostęp do większych projektów

Należy pamiętać o wszelkich limitach rozmiaru plików, które mogą ograniczać dostęp do większych projektów Integracja z usługami w chmurze: Weryfikacja kompatybilności z SharePoint, Google Drive i OneDrive

Weryfikacja kompatybilności z SharePoint, Google Drive i OneDrive Wsparcie dla określonych wersji: Potwierdź zgodność z używanymi wersjami projektu Microsoft

10 najlepszych programów do przeglądania projektów Microsoft Project

Oto 10 najlepszych programów do przeglądania Microsoft Project, które umożliwiają szczegółowy widok i udostępnianie planów projektów Microsoft: 👇🏼

1. ClickUp (najlepszy do ogólnego zarządzania projektami z integracjami) ClickUp oferuje zarówno możliwości widoku plików Microsoft Project, jak i wszechstronne funkcje zarządzania projektami, co czyni go doskonałym wyborem dla zespołów, które chcą pracować z plikami MS Project, mając jednocześnie dostęp do dodatkowych narzędzi do zarządzania projektami.

Chociaż nie jest specjalnie zaprojektowany jako przeglądarka MS Project, Oprogramowanie do zarządzania projektami ClickUp to wszechstronna platforma, którą warto rozważyć przy zarządzaniu projektami.

Wybrałem ClickUp jako mój najlepszy wybór, ponieważ łączy w sobie możliwości integracji z narzędziami do współpracy, co czyni go najlepszym rozwiązaniem do zarządzania projektami narzędzie do zarządzania projektami .

Zadania ClickUp

Z Zadania ClickUp dzięki ClickUp Tasks możesz podzielić złożone projekty na łatwe w zarządzaniu zadania i dostosować je do swojego cyklu pracy. Dodawaj niestandardowe pola, łącz zależne zadania i kategoryzuj je według typów zadań, aby upewnić się, że wszystko jest zorganizowane tak, jak tego potrzebujesz.

To niestandardowe rozwiązanie wykracza poza zwykły widok plików i umożliwia aktywne zarządzanie projektami.

Wizualizuj pracę na wielu listach, aby zarządzać zadaniami międzyfunkcyjnymi i planować sprinty za pomocą ClickUp Tasks

Integracje ClickUp

Jako użytkownik ClickUp uwielbiam sposób, w jaki Integracje ClickUp która zawiera ponad 1000 narzędzi, ułatwia importowanie i eksportowanie danych.

Niezależnie od tego, czy importujesz zadania z Asany, Trello lub Jiry, czy też synchronizujesz się z Google Drive, Slack i HubSpot, ClickUp utrzymuje wszystko usprawnione i dostępne w jednym miejscu.

Połącz swoje narzędzia z ClickUp Integrations i zarządzaj wszystkimi projektami z jednej platformy

Wykresy Gantta świetnie nadają się do śledzenia osi czasu, podczas gdy tablice Kanban są idealne do wizualizacji cyklu pracy i zarządzania priorytetami zadań.

Widoki ClickUp

Podczas gdy wiele przeglądarek Microsoft Project pozwala głównie na widok plików .mpp, Widoki ClickUp wykracza poza to. Pozwala aktywnie zarządzać projektami dzięki konfigurowalnym widokom, takim jak wykresy Gantta i tablice Kanban.

Bądź na bieżąco dzięki widokowi ścieżki krytycznej w ClickUp Gantt i upewnij się, że Twoje projekty osiągają każdy kamień milowy

Zwiększ swoją wydajność dzięki szablonowi do zarządzania projektami ClickUp

Szablon Szablon do zarządzania projektami ClickUp ułatwia planowanie dzięki wbudowanej przestrzeni, która organizuje pracę w folderach faz projektu.

Oto, co może pomóc Ci osiągnąć:

Wizualizuj i śledź zasoby: Uzyskaj przejrzysty przegląd zasobów projektu

Uzyskaj przejrzysty przegląd zasobów projektu Zarządzanie i priorytetyzacja zadań: Przypisywanie i priorytetyzacja zadań z wieloma widokami cyklu pracy

Przypisywanie i priorytetyzacja zadań z wieloma widokami cyklu pracy Bezproblemowa współpraca: Bezproblemowa synchronizacja z interesariuszami i zespołem

Ten darmowy szablon zawiera elastyczne widoki Listy i Tablicy przypominającej Kanban do natychmiastowego śledzenia postępów, wraz z sześcioma niestandardowymi statusami zadań wskazującymi, czy elementy działań są w trakcie progress, otwarte, lub completed.

W porównaniu do konwencjonalnego oprogramowania do przeglądania Microsoft Project, ten szablon ClickUp oferuje bardziej interaktywne podejście, umożliwiając zarządzanie zadaniami i współpracę z zespołem, a nie tylko przeglądanie danych.

🌟 Archiwum szablonów: Zapoznaj się z naszym zakresem szablony do zarządzania projektami na każdą potrzebę, od zwinnych cykli pracy po strategie marketingowe.

Najlepsze funkcje ClickUp

Kontrola dostępu: Ustawienie uprawnień i kontrola nad tym, kto może wyświetlać lub edytować projekty poprzez tworzenie połączonych widoków list lub dokumentów

Ustawienie uprawnień i kontrola nad tym, kto może wyświetlać lub edytować projekty poprzez tworzenie połączonych widoków list lub dokumentów Centralizacja informacji: Organizuj swoją pracę w uporządkowany sposób w przestrzeniach, projektach, listach, zadaniach i podzadaniach. Możesz także dodawać niestandardowe pola w celu bardziej szczegółowego śledzenia i organizacji

Organizuj swoją pracę w uporządkowany sposób w przestrzeniach, projektach, listach, zadaniach i podzadaniach. Możesz także dodawać niestandardowe pola w celu bardziej szczegółowego śledzenia i organizacji Śledzenie czasu: Zoptymalizuj swój przepływ pracy w zarządzaniu projektami za pomocąśledzenie czasu i raportowanie funkcje, które zapewniają szczegółowy wgląd w czas trwania zadań i alokację zasobów

Zoptymalizuj swój przepływ pracy w zarządzaniu projektami za pomocąśledzenie czasu i raportowanie funkcje, które zapewniają szczegółowy wgląd w czas trwania zadań i alokację zasobów Współpracuj ze swoim zespołem: Używaj komentarzy, czatów i wzmianek, aby pozostać w kontakcie i upewnić się, że wszyscy są na tej samej stronie przez cały cykl życia projektu

Używaj komentarzy, czatów i wzmianek, aby pozostać w kontakcie i upewnić się, że wszyscy są na tej samej stronie przez cały cykl życia projektu Śledzenie postępów: Informuj wszystkich na bieżąco, w tym zewnętrznych interesariuszy, dzięki konfigurowalnym funkcjom Pulpity ClickUp które pokazują w czasie rzeczywistym postęp w zakresie kluczowych wskaźników projektu, aby zrozumieć obszary wymagające poprawy

Wyrównaj i śledź wspólne cele zespołu z celami pakietu w ClickUp Dashboards

Użyj menedżera wiedzy AI: Natychmiastowy dostęp do odpowiedzi na temat zadań, dokumentów i członków zespołu poprzez ClickUp Brain eliminując potrzebę przeszukiwania wielu źródeł w poszukiwaniu informacji

Wykorzystaj ClickUp AI do usprawnienia zarządzania projektami poprzez automatyzację zadań, generowanie spostrzeżeń i tworzenie zawartości

limity ClickUp

Ze względu na wszechstronne funkcje zarządzania projektami ClickUp może wymagać stromej krzywej uczenia się

Aplikacja mobilna jest wciąż rozwijana i nie dorównuje jeszcze wydajności i funkcji wersji webowej

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4.7/5 (9,000+ recenzji)

4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 4 000 recenzji)

Szukałem platformy do zarządzania projektami i znalazłem najlepszą. Od razu poczułem, że ClickUp może rozwiązać wszystkie nasze problemy i stworzyć nieszablonowe rozwiązania, które przyniosą nam korzyści w sposób, którego nawet sobie nie wyobrażałem

Dayana Mileva, Account Director (Pontica Solutions)

✨ Wskazówka bonusowa: Chcesz usprawnić śledzenie projektów? Nasza kolekcja przykłady pulpitów projektów pomogą Ci zaprojektować intuicyjne wizualizacje, które zmienią Twój cykl pracy i zwiększą efektywność zespołu.

2. Project Plan 365 (najlepsza kompatybilność z Microsoft Project na dowolnym urządzeniu)

Via: Plan projektu 365 Project Plan 365, opracowany przez Housatonic Software, to narzędzie do zarządzania projektami, które jest kompatybilne z plikami Microsoft Project (.mpp).

Pozwala otwierać i edytować pliki Microsoft Project bezpośrednio, bez importowania lub eksportowania, dzięki czemu współpraca jest płynna i bezproblemowa.

Narzędzie to zapewnia bezproblemowy plan i współpracę, szczególnie dla dostawców zaznajomionych z Microsoft Projects. Niezależnie od tego, czy zarządzasz tradycyjnymi projektami, czy korzystasz z nowoczesnych metodologii Agile, narzędzie to ułatwia śledzenie postępów i utrzymanie wszystkiego w porządku.

Najlepsze funkcje planu projektu 365

Dostęp do projektów na dowolnym urządzeniu - PC, Mac, iOS, lub Android

Połączenie ze wszystkimi głównymi usługami w chmurze, takimi jak Google Drive, Dropbox, OneDrive i SharePoint, dzięki czemu dane są zawsze dostępne i bezpieczne

Obliczanie kosztów, terminów i ścieżek krytycznych dzięki zaawansowanemu mechanizmowi planowania

Tworzenie oszałamiających wykresów Gantta i wizualnych raportów do śledzenia postępów projektu

Ograniczenia planu projektu 365

Podczas pracy ze złożonymi wykresami mogą występować sporadyczne awarie

Niektórzy użytkownicy zgłaszali problemy z synchronizacją z Dropbox

Cennik planu projektu 365

Standard: 10 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

10 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie) Business: 16 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Project Plan 365

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało opinii

💡 Porada dla profesjonalistów: Zaplanuj regularne aktualizacje w oprogramowaniu przeglądarki, aby informować interesariuszy projektu o postępach i zmianach. Może to zapobiec nieporozumieniom i utrzymać wszystkich w zgodzie.

3. MOOS Project Viewer (najlepszy do lekkiego widoku plików Microsoft Project)

Via: Przeglądarka projektów MOOS MOOS Project Viewer to oprogramowanie licencjonowane przez użytkownika, które działa na dowolnej platformie obsługującej język Java, w tym Windows, Mac OS X i Linux. Jest to opłacalne rozwiązanie dla osób zarządzających projektami i interesariuszy, dzięki czemu jest elastyczną opcją dla użytkowników korzystających z wielu systemów.

Chociaż nie została opracowana przez Microsoft®, ta przeglądarka Microsoft Project została zaprojektowana tak, aby zapewnić wszystkie możliwości przeglądania potrzebne do efektywnego zarządzania projektami.

MOOS Project Viewer najlepsze funkcje

Otwieranie plików Microsoft® Project w różnych formatach (.mpp, .mpt, .xml) i wersjach od 2000 do 2019, zapewniając elastyczność w dostępie do danych projektu w różnych wersjach

Bezpośrednie drukowanie dowolnego widoku projektu, co pozwala na łatwe udostępnianie raportów lub przechowywanie papierowych kopii w celach referencyjnych

Automatyczne ładowanie projektów i podprojektów w celu usprawnienia zarządzania projektami

Filtrowanie zadań w celu lepszej koncentracji, umożliwiając wyróżnienie określonych zadań lub faz projektu

MOOS Project Viewer limit

Brak zaawansowanych funkcji sprawia, że jest mniej odpowiedni dla złożonych projektów

To oprogramowanie opiera się w dużej mierze na integracji z innym oprogramowaniem

CenaMOOS Project Viewer

Regular: $25/licencja

$25/licencja Aktualizacja: 12,50 USD/licencja

12,50 USD/licencja Odnowienie: $7.50/licencja

Oceny i recenzje MOOS Project Viewer

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

4. Steelray Project Viewer (najlepszy do zaawansowanego widoku i raportowania MS Project)

Via: Przeglądarka projektów Steelray Wprowadzona na rynek w 2000 roku, Steelray Viewer to niedroga przeglądarka Microsoft Project, idealna dla członków zespołu, którzy potrzebują tylko widoku plików projektu.

Jest to idealne rozwiązanie dla tych, którzy nie potrzebują pełnej funkcji, ale nadal potrzebują dostępu do kluczowych szczegółów projektu.

Można łatwo znaleźć zadania, zasoby lub daty i wydrukować plany projektu w skali. Chociaż Steelray jest rozwiązaniem lokalnym, co oznacza, że należy go pobrać na komputer, jego prostota i opłacalność sprawiają, że jest to świetna opcja dla tych, którzy potrzebują niezawodnej przeglądarki projektów.

Najlepsze funkcje przeglądarki projektów Steelray

Dostęp do widoku projektów na poziomie Enterprise dla branż z dużymi harmonogramami projektów, takich jak przemysł lotniczy i budowlany

Otwieranie plików Microsoft Project od wersji 1998 do 2019, a także plików Oracle Primavera P6.XER w celu zapewnienia bezproblemowej kompatybilności

Nawigacja po szczegółach projektu za pomocą jednego kliknięcia, widok zadań, zasobów lub kluczowych dat z łatwością

Podgląd i skalowanie planów projektu bez wysiłku dzięki ulepszonym opcjom drukowania. Kontroluj rozmiar strony, orientację i inne szczegóły drukowania, aby uzyskać bardziej wydajne wydruki

Steelray Project Viewer limit

Steelray jest przeznaczony tylko dla użytkowników skupionych na widoku plików MPP

Może nie zapewniać pełnego wsparcia dla nowszych formatów lub funkcji

Ceny Steelray Project Viewer

Przeglądarka dla projektów Microsoft: 20 USD/rok na użytkownika

20 USD/rok na użytkownika Ultimate Edition: $35/rok na użytkownika

$35/rok na użytkownika Viewer dla Primavera: 20 USD/rok na użytkownika

Oceny i recenzje Steelray Project Viewer

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

wiele narzędzi Microsoft Project Viewer oferuje teraz integrację z chmurą, umożliwiając Teams dostęp do plików projektów i współpracę nad nimi z dowolnego miejsca, zwiększając możliwości pracy zdalnej.

5. Seavus Project Viewer (najlepszy do bezpiecznego widoku projektów z pełną funkcją MS Project)

Via: Przeglądarka projektów Seavus Seavus Project Viewer to poręczne narzędzie do otwierania i widoku plików MS Project, oferujące prosty i niedrogi sposób na płynny dostęp do danych projektu.

Ta przeglądarka Microsoft Project oferuje interfejs podobny do Microsoft Project, ułatwiając użytkownikom nawigację i zarządzanie planami projektów.

Podoba mi się, że oferuje ponad 27 widoków, jest konfigurowalny dla różnych ról projektowych i zawiera wykresy Gantta, harmonogramy ścieżki krytycznej i widoki zarządzania projektami, co czyni go dobrym rozwiązaniem dla początkujących oprogramowanie do zarządzania zadaniami .

Najlepsze funkcje Seavus

Bezpieczne udostępnianie danych projektu bez przechowywania ich na zewnątrz, zapewniając prywatność i ochronę danych

Używaj go w swoim języku dzięki wielojęzycznemu wsparciu, dostępnemu w 11 różnych językach, takich jak angielski, niemiecki, japoński i inne

Integracja z aplikacją Skype for Business, usprawniającaplan komunikacji w projekcie dla bezpośredniej komunikacji Teams w przeglądarce projektu

Wyodrębnianie szczegółowych raportów projektu dotyczących postępu, kosztów i aktualizacji zadań, co daje jasny wgląd w kondycję projektu

Limity Seavus

Seavus Project Viewer jest ograniczony do widoku plików MPP i nie można tworzyć ani edytować plików

Zakres integracji z innymi powszechnie używanymi aplikacjaminarzędziami do zarządzania projektami może być ograniczony

Ceny Seavus

Pojedyncza licencja: $30 za licencję (osoba fizyczna)

$30 za licencję (osoba fizyczna) Licencja jednoczesna: $89 za licencję (indywidualna)

$89 za licencję (indywidualna) Company: Ceny niestandardowe

Ceny niestandardowe Enterprise Unlimited: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Seavus

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

6. GanttProject (najlepszy do tworzenia wykresów Gantta i zarządzania nimi)

Via: GanttProject Jestem wielkim fanem rozwiązań open-source, więc chętnie korzystam z GanttProject. To wszechstronne narzędzie do zarządzania projektami sprawia, że tworzenie projektów i zarządzanie nimi jest proste i wydajne.

Niezależnie od tego, czy korzystasz z systemu Windows, macOS czy Linux, GanttProject jest szybki w ustawieniu i pomaga z łatwością organizować zadania i zasoby.

Wydany na licencji GPL3, kod źródłowy jest dostępny do pobrania, modyfikacji i redystrybucji. Ta elastyczność sprawia, że jest to opłacalny wybór dla małych i średnich firm poszukujących najlepszej przeglądarki Microsoft Project.

Najlepsze funkcje GanttProject

Natychmiastowe rozpoczęcie tworzenia projektów bez skomplikowanego procesu ustawień

Dziel zadania, przydzielaj zasoby i twórz wykresy Gantta bez wysiłku

Eksportuj pliki projektów do formatu Microsoft Project lub pracuj z plikami CSV i Excel. Możesz także tworzyć raporty w formacie PDF i PNG

Śledzenie postępów i porównywanie ich bezpośrednio z wartościami bazowymi w celu identyfikacji odchyleń

limity GanttProject

To narzędzie nie jest idealne do złożonych analiz

Interfejs wydaje się stary i nieco niewygodny w użyciu

Ceny GanttProject

Free

Dobrowolne wpłaty od 5 USD

Oceny i recenzje GanttProject

G2: 4.3/5 (ponad 50 recenzji)

4.3/5 (ponad 50 recenzji) Capterra: 4.2/5 (150+ recenzji)

7. MPP Viewer (najlepszy do prostego i szybkiego widoku plików MPP)

Via: Sourceforge Jeśli szukasz łatwego sposobu na dostęp do plików MS Project, MPP Viewer jest dobrym wyborem. Ta prosta przeglądarka umożliwia płynne otwieranie, eksportowanie i drukowanie plików MPP.

Jest kompatybilna z różnymi wersjami programu Microsoft Project, w tym 2016, 2007, 2003 i 2000. Ponadto oferuje przyjazny dla użytkownika interfejs, który ułatwia nawigację po danych projektu.

MPP Viewer 4.0 wymaga .NET Framework 4.6.2 do płynnego działania. Jeśli korzystasz z systemu Windows XP, będziesz potrzebować MPP Viewer 1.0, który zapewnia wsparcie dla .NET 4.5.

Najlepsze funkcje MPP Viewer

Widok struktury projektu z przejrzystym, hierarchicznym układem ułatwiającym zrozumienie relacji między zadaniami

Moja praca na kilkudokumentacja projektu plików jednocześnie, umożliwiając płynne porównywanie i zarządzanie zadaniami

Łatwe filtrowanie zadań według statusu ukończenia - zakończone, niekompletne lub do wykonania w dniu dzisiejszym

Wyprzedzanie terminów dzięki automatycznemu podświetlaniu zaległych zadań

MPP Viewer limit

Nie można otwierać plików projektów z 2007 r., a bez dziennika błędów opcje rozwiązywania problemów są mocno ograniczone

Ceny MPP Viewer

Free to use, ponieważ jest to platforma open-source

Oceny i recenzje MPP Viewer

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

8. Project Reader (najlepszy do ekonomicznego widoku plików MS Project)

Via: Czytelnik projektu Project Reader zapewnia narzędzia do efektywnego zarządzania projektami, szczególnie w przypadku dużych ilości danych.

Możesz otwierać wiele projektów z różnymi typami plików Microsoft Project, w tym pliki MPP, MPT, XML, a nawet pliki z wersji sięgających 1998 roku.

Ta lekka przeglądarka naśladuje doświadczenie korzystania z MS Project, oferując podstawowe funkcje, takie jak wykresy Gantta, wykorzystanie zadań, śledzenie Gantta i zarządzanie zasobami zarówno dla użytkowników Windows, jak i Mac.

Najlepsze funkcje Project Reader

Robienie notatek na temat zadań, sortowanie tabel i eksportowanie danych do programu Excel w celu łatwego udostępniania i analizy

Możliwość wyboru spośród kilku języków - angielskiego, hiszpańskiego, portugalskiego, włoskiego, niemieckiego i francuskiego - dzięki czemu aplikacja jest dostępna dla szerszego grona odbiorców

Szybka lokalizacja danych w dużych projektach za pomocą funkcji wyszukiwania, co pozwala zaoszczędzić cenny czas

Niestandardowe wrażenia z widoku, wybierając spośród istniejących tabel lub tworząc własne

Project Reader limit

Brak elastyczności w zamykaniu plików na zapisanym poziomie i ponownym otwieraniu ich na najwyższym poziomie

Ograniczone opcje zarządzania plikami mogą zakłócać cykl pracy użytkownika

Cena programu Project Reader

Standard: $29 (licencja jednostanowiskowa)

$29 (licencja jednostanowiskowa) Standard: $92 (licencja jednoczesna)

$92 (licencja jednoczesna) Professional: $40 (licencja jednostanowiskowa)

$40 (licencja jednostanowiskowa) Professional: $115 (licencja jednoczesna)

Oceny i recenzje projektu Reader

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

9. Smartsheet (najlepszy do zarządzania pracą zespołową i automatyzacji)

Via: Smartsheet Smartsheet łączy w sobie znajomość arkuszy kalkulacyjnych z funkcjami narzędzi do współpracy i zarządzania projektami, dzięki czemu stanowi praktyczną alternatywę dla tradycyjnych przeglądarek Microsoft Project, w tym serwera Microsoft Project.

Aby powodzenie importu pliku .mpp było możliwe, należy usunąć ograniczenia takie jak "must finish on" i upewnić się, że wszystkie kolumny są rozwinięte. Kroki te pomogą zapobiec czkawce podczas procesu importu.

Najlepsze funkcje Smartsheet

Płynna integracja z różnymi aplikacjami, w tym z aplikacjami Microsoft i Google, Jira, Salesforce, ServiceNow, Slack, Box i Tableau

Wykorzystanie AI Smartsheet do automatycznego wypełniania formuł lub tekstu w komórkach arkusza kalkulacyjnego, co usprawnia wprowadzanie danych i zmniejsza liczbę błędów

Udostępnianie plików, ustawienie alertów i tworzenie wątków konwersacji w celu utrzymania połączenia i usprawnienia pracy zespołukomunikację w zespole Łatwe eksportowanie danych z wykresu Gantta z powrotem do arkuszy kalkulacyjnych, co pozwala na szybką analizę i manipulowanie informacjami o projekcie



Limity dla Smartsheet

Dozwolony jest tylko jeden arkusz kalkulacyjny na plik

Istnieje limit ilości danych, które można przechowywać w wierszach i kolumnach

Ceny Smartsheet

Pro: $9/miesiąc za użytkownika

$9/miesiąc za użytkownika Business: $32/miesiąc za użytkownika

$32/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Smartsheet

G2: 4,4/5 (ponad 15 000 recenzji)

4,4/5 (ponad 15 000 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 3,200 recenzji)

10. Project Viewer 365 (najlepszy do międzyplatformowego widoku plików MS Project)

Via: Przeglądarka projektów 365 Project Viewer 365 to poręczne narzędzie do otwierania, odczytywania i udostępniania plików MS Project. Niezależnie od tego, czy jesteś częścią małego zespołu, czy współpracujesz z partnerami zewnętrznymi, ta przeglądarka MS Project upraszcza proces, umożliwiając szybki dostęp do szczegółów projektu bez złożoności pełnego oprogramowania do zarządzania projektami.

Doskonale współpracuje z wersjami MS Project od 2021 do 2010. Ponadto jej interfejs podobny do interfejsu Office 365 jest przyjazny dla użytkownika, dzięki czemu jest łatwy w użyciu dla każdego.

Project Viewer 365 najlepsze funkcje

Skorzystaj z darmowej wersji, aby przeglądać swoje projekty bez żadnych kosztów, co czyni ją doskonałym wyborem dla zespołów, które potrzebują tylko widoku szczegółów zadań

Płynny dostęp do plików .mpp na Windows, Mac i urządzeniach mobilnych, dzięki czemu możesz pracować z dowolnego miejsca

Łatwe połączenie z Google Drive, OneDrive, Dropbox i SharePoint w celu łatwego zarządzania i udostępniania plików

Ograniczenia dotyczące przeglądarki projektów 365

Wersja Free może ograniczać dostęp do zaawansowanych funkcji

To narzędzie nie jest przeznaczone do edycji lub tworzenia plików projektów

Ceny programu Project Viewer 365

Licencja wieczysta: Zaczyna się od $29.99/użytkownika

Oceny i recenzje aplikacji Project Viewer 365

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

Połącz przeglądarkę projektów z ClickUp dla lepszej organizacji

Wybór odpowiedniego oprogramowania do przeglądania Microsoft Project może znacznie usprawnić zarządzanie projektami. Dostarcza ono opłacalne rozwiązanie do widoku i udostępniania plików projektów bez złożoności pełnego licencjonowania.

Każde z dziesięciu narzędzi do przeglądania projektów MS Project, które omówiliśmy, ma unikalne funkcje, od płynnej współpracy po solidne raportowanie.

Jeśli jednak potrzebujesz czegoś więcej niż tylko przeglądarki MS Project, ClickUp jest zdecydowanym zwycięzcą. Dzięki intuicyjnemu zarządzaniu zadaniami i konfigurowalnym widokom, takim jak wykresy Gantta i tablice Kanban, ClickUp pozwala idealnie dostosować cykl pracy do własnych potrzeb. Zarejestruj się w ClickUp i podnieś swoje doświadczenie w zarządzaniu projektami już dziś!