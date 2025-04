50 zabawnych dowcipów HR, które poprawią nastrój w mojej pracy

Miejsca pracy mogą być stresujące.

Ambitne cele, zbliżające się terminy i złożona dynamika zespołu w pracy mogą z czasem stać się nieco przytłaczające. Ale humor może być idealnym antidotum!

Niezależnie od tego, czy jesteś specjalistą HR, czy po prostu pracownikiem szukającym śmiechu, te dowcipy HR (uważaj też na przewracające oczami kalambury HR!) mogą pomóc poprawić nastrój, podnieść morale, zbudować połączenia, a nawet zwiększyć wydajność.

Sprawdź te przezabawne dowcipy HR i udostępniaj je swoim współpracownikom. 📢

Gotowy do śmiechu?

50 dowcipów HR, które dodadzą humoru w miejscu pracy

A pozytywne środowisko pracy ma zasadnicze znaczenie dla zadowolenia i wydajności pracowników.

Niezależnie od tego, czy dodajesz dowcipy na przełamanie lodów do wirtualne zajęcia z budowania zespołu lub po prostu chcesz rozjaśnić swoje codzienne spotkania, te 50 dowcipów HR będzie zrobione.

Dowcipy na przełamanie lodów

dlaczego zespół HR przyniósł drabinę do zrobienia? Chcieli osiągnąć nowy poziom zaangażowania pracowników moja skrzynka odbiorcza zapełniła się do tego stopnia, że nie wiem, czy tu pracuję, czy tylko sortuję spam HR: "Potrzebujemy kogoś odpowiedzialnego do zrobienia tego zadania." Aplikant: "Twoje poszukiwania kończą się tutaj! W mojej poprzedniej pracy, gdy tylko coś poszło nie tak, wszyscy mówili, że jestem za to odpowiedzialny!" dlaczego nowy pracownik przyniósł mapę do rozmowy z działem HR? Ponieważ chciał poruszać się po wszystkich podchwytliwych pytaniach działu HR dlaczego specjaliści HR idą do zrobienia dyplomu w szkole artystycznej? ponieważ są świetni w wyznaczaniu granic hR poprosił mnie o trzy referencje. Powiedziałem im, że polecę im mojego terapeutę, kota i konto Netflix co menedżer HR powiedział do zrobienia kalendarza? "Twoje dni są policzone!" zapytałem menedżera HR, czy mogę dostać promocję. Odpowiedział: "Jasne! Niestandardowy." Nowy pracownik w mojej ostatniej pracy zapytał: "Czy jest tu coś takiego jak rozwiązywanie problemów?" Więc oczywiście wręczyliśmy mu szkło powiększające i życzyliśmy szczęścia!

Żarty przyjazne szefowi

jaka jest różnica między szefem a liderem? Szef mówi: "Idź!", podczas gdy lider mówi: "Chodźmy!"_ mówią, że ubieraj się do pracy, którą chcesz, a nie do pracy, którą masz. Niestety, mój szef nie uważał skafandra kosmicznego za "odpowiedni strój do pracy" szef: "To już trzeci raz, kiedy spóźniasz się do pracy w tym tygodniu. Czy wiesz, co to oznacza?"_ _Pracownik: "Jest środa?" Mój szef właśnie wysłał mi tekst: "Wyślij mi jeden ze swoich śmiesznych żartów!" _Odpisałem mu tekstem: "Jestem zajęty pracą. Wyślę jeden później." "To przezabawne," powiedział. "Wyślij kolejny!" mój szef powiedział mi, że moi współpracownicy mnie onieśmielają, więc po prostu wpatrywałem się w niego, dopóki nie przeprosił "I pamiętaj", zagrzmiał szef. "Tak", mruknął jeden z pracowników, "i nie ma w tym też zbyt wiele śladu U" zapytałem szefa, czy mogę dziś przyjść do pracy później, a on powiedział: "Marz sobie" Czyż nie jest najlepszy? Podczas mojej osobistej oceny wydajności, mój menedżer powiedział: "Jako bardzo dobry lekarz, zalecam mniej wolnych piątkowych popołudni." Odpowiedziałem: "Potrzebuję drugiej opinii!"

Koleżeńskie żarty

dlaczego mój kolega przyniósł do zrobienia magnes? Żeby zwrócić na siebie uwagę!_ Dlaczego współpracownik przyniósł ołówek do zrobienia spotkania? ponieważ chciał wyciągnąć poważne wnioski! praca zespołowa jest ważna; pomaga zrzucić winę na kogoś innego nasz kolega Arnie odchodzi. Wszyscy będziemy naprawdę tęsknić do zrobienia dla niego pracy w każdym biurze zawsze można znaleźć majestatycznego desk jockeya, zaspanego, ale z funkcją, popijającego kawę i przeżywającego w siedlisku papierkowej roboty

Subtelny humor

_Dlaczego pracownik trzymał zegar pod biurkiem? _Chciał pracować w nadgodzinach nasza roślina biurowa to jedyna rzecz, która tu rośnie. I jest zrobiona z plastiku dlaczego prezentacja PowerPointa przecięła drogę? Do zrobienia drugiego slajdu! dlaczego komputer zerwał z drukarką? Znalazł kogoś bardziej kompatybilnego Do zrobienia ze mnie ducha HR? Okazuje się, że to tylko ćwiczenia na Halloween!

Szybki śmiech

dzisiaj w pracy padły nam komputery, więc wszystko musieliśmy zrobić ręcznie. Tasowanie kart do pasjansa zajęło mi 20 minut co się stało, gdy przeszłość, teraźniejszość i przyszłość weszły do paska? Sytuacja stała się trochę napięta dlaczego dział HR poszedł do lekarza? Czuli się trochę "nie w pełni obsadzeni"! ilu rekruterów potrzeba do zrobienia zmiany żarówki? Żadnego; po prostu znajdą nowego pracownika do zrobienia tego dlaczego menedżer HR zabrał stojak na rowery do biura? Aby pomóc pracownikom "przygotować się" na cały dzień! mój menedżer HR mówi, że powinienem popracować nad moimi umiejętnościami komunikacyjnymi, więc wysłałem mu mema na ten temat mój szef kazał mi życzyć miłego dnia. Poszedłem więc do głównej strony dlaczego pracownicy nie bawią się w chowanego? Powodzenia w ukrywaniu się przed e-mailami mój dzień pracy zaczyna się od kawy, a kończy na unikaniu e-maili moja praca nie działa dobrze pod presją... ani bez niej dlaczego nie zdradzamy sekretów w biurze? Zbyt wiele arkuszy kalkulacyjnych

Żarty na spotkaniu

Dlaczego spotkanie odbyło się na siłowni? Do zrobienia szczegółów! Jak nazwać spotkanie, które mogło być e-mailem? Strata czasu! na dzisiejszym spotkaniu udawajmy, że wiemy, co się dzieje. Gotowi? jaka jest różnica między spotkaniem a sytuacją zakładnika? W sytuacji zakładnika można negocjować dyskusja o równowadze między życiem zawodowym a prywatnym na spotkaniu o 17:00. Cóż za ironia! mój mózg podczas spotkania: 10% myśli o agendzie, 90% stara się wyglądać, jakbym uważał na spotkaniu strategicznym ktoś zapytał: "Co sądzisz o obecnym rynku pracy?" Odpowiedziałem: "To jak każde inne spotkanie - dużo gadania, ale wciąż czekam na działanie!" najbardziej wydajną częścią spotkania jest zazwyczaj jego koniec! spotkania: Gdzie zapisuje się minuty i traci godziny

Viral meme jokes

Kiedy pracodawcy chcą, abyś miał dziesięć lat doświadczenia przed ukończeniem 22 roku życia...

_Dlaczego menedżer HR wziął urlop?

Muszę uciszyć te natrętne myśli...😬

Kiedy potrzebujesz wakacji od wakacji!

w zdrowiu i chorobie!

ukończyłem projektowanie graficzne. Najlepsza decyzja w życiu!

Żarty z branży technologicznej

_Dlaczego programistka rzuciła pracę? _Nie dostała szyku (podwyżki)! ilu programistów potrzeba do zrobienia żarówki? Żadnego, to problem sprzętowy! dlaczego programista nie cieszył się z wyjazdu na kemping? Było zbyt wiele błędów czy ktoś widział zespół ds. cyberbezpieczeństwa? Wiem tylko, że uruchomili jakieś oprogramowanie ekspert Excela wchodzi do paska... i łączy dwie tabele

Żarty związane z rolą

Pracownicy działu płac są jak magicy - w jednej chwili masz wypłatę, a w następnej już ją wydałeś! partnerzy biznesowi z działu HR uwielbiają mówić: "Siedzimy w tym razem", ale ty wciąż tkwisz na spotkaniu! jaki jest ulubiony sport HR-owca? Godgeball. Ponieważ zawsze unikają trudnych pytań! menedżer HR wysłał e-mail o zarządzaniu stresem, ale teraz stresuję się, że przeczytam go przed terminem _Jak marketingowiec dorabiał jako rybak? Miał świetne haczyki jak nazywa się pracownik, który zajmuje się architekturą krajobrazu? Kierownik oddziału!_ menedżer firmy leci przez pustynię balonem na ogrzane powietrze, gdy zdaje sobie sprawę, że się zgubił. Woła mężczyznę jadącego na wielbłądzie pod nim i pyta, gdzie on jest Mężczyzna odpowiada: "Jesteś 42 stopnie i 12 minut, 21,2 sekundy na północ, 122 stopnie, 10 minut na zachód, 212 metrów nad poziomem morza, kierując się na wschód przez północny wschód" "Dzięki" - odpowiada baloniarz. "Przy okazji, jesteś analitykiem danych?" "Tak", odpowiada mężczyzna, "skąd wiesz?" Baloniarz mówi: "Wszystko, co mi powiedziałeś, było całkowicie dokładne, dałeś mi o wiele więcej informacji, niż potrzebowałem, a ja wciąż nie mam pojęcia, co mam zrobić." "Przykro mi", mówi jeżdżący na wielbłądzie analityk. "Przy okazji, czy jesteś menedżerem firmy?" "Tak", odpowiada baloniarz, "skąd wiedziałeś?" "Cóż", odpowiada analityk, "nie masz pojęcia, gdzie jesteś, nie wiesz, w jakim kierunku zmierzasz. Wpakowałeś się w to przez nadmuchiwanie gorącego powietrza, a teraz oczekujesz, że cię z tego wyciągnę"

Przezabawne momenty HR z wideo TikTok ClickUp

1. Dylemat niekończących się spotkań @clickup>

Pracownicy działu HR @ClickUp stali się viralami, a ich życie już nigdy nie było takie samo... ccorporatehumorworkhumor ♬ oryginalny dźwięk - ClickUp - ClickUp Masz dość spotkań, które nigdy się nie kończą? To wideo jest idealne dla każdego, kto kiedykolwiek czuł, że jego kalendarz rządzi (rujnuje?) jego życiem!

2. Przeciążenie korporacyjnym żargonem @clickup

Spotkanie HR, którego nigdy nie obejrzę Część 1: @ClickUp Część 2: @ClickUp #corporatehumor #officehumor ♬ oryginalny dźwięk - ClickUp Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że Twoje biuro mówi zupełnie innym językiem? "Głębokie zanurzenie" w świecie "synergii" i "optymalizacji".

3. Panika terminów w ostatniej chwili @clicUp

Czy można raportować HR do HR? #corporatehumor> #officehumor @ClickUp @ClickUp @ClickUp ♬ oryginalny dźwięk - ClickUp Ten klip przedstawia szaleńczą gonitwę, która ma miejsce, gdy termin zostaje nagle przesunięty. Jest to scenariusz, który wielu z nas zna aż za dobrze, a to wideo służy jako przypomnienie, że wszyscy jesteśmy razem w tej chaotycznej podróży.

Niezależnie od tego, czy pracujesz w dziale HR, czy po prostu jesteś członkiem zespołu, który potrzebuje dobrego humoru, te przyjazne dla HR wideo TikTok są idealnym sposobem na poprawę nastroju i wywołanie uśmiechu na twarzy!

Jak udostępniać żarty w miejscu pracy

Udostępnianie dowcipów w biurze może przełamać lody i utrzymać przyjazną i ciepłą atmosferę. Najłatwiejszym sposobem udostępniania dowcipów w miejscu pracy jest czat lub komunikator internetowy. Dzięki temu środowisko pozostaje zabawne i przyjazne, a jednocześnie wszyscy są odpowiedzialni za swoje rozmowy ze współpracownikami. Udostępnianie wysmakowanych żartów może pomóc przełamać lody i ułatwić pracownikom nawiązywać znajomości w pracy . 👥

Jako narzędzie do zarządzania projektami, oferuje zaawansowane funkcje dla komunikacji w zespole , udostępnianie dowcipów biurowych i zachęcanie do zdrowego środowiska pracy.

Zawiera funkcje współpracy, takie jak:

1. ClickUp Chat ClickUp Chat umożliwia natychmiastowe udostępnianie żartów zespołowi. Jest to platforma do przesyłania wiadomości w czasie rzeczywistym, na której można tworzyć grupy i kanały czatu według projektów, zespołów lub czegokolwiek innego.

Dodawaj emotikony, memy, a nawet ClickUp Clip to Chat i pomóż stworzyć zabawne, żywe środowisko, które pomaga ludziom w pracy lepiej się połączyć.

Udostępniaj dowcipy i prowadź błyskawiczne rozmowy ze swoim zespołem na ClickUp Chat

Możesz również utworzyć dedykowany kanał do udostępniania dowcipów na Czacie. Członkowie Twojego teamu mogą od czasu do czasu zatrzymać się w tym zabawnym, nieformalnym środowisku, aby cieszyć się one-linerami i ulubionymi zabawnymi anegdotami w godzinach pracy. Zabawna przestrzeń na czacie może również służyć jako aktywność budowania zespołu .

Wystarczy stworzyć kolekcję najlepszych lodołamaczy do przełamania rozmowy i zacząć! 💬

2. ClickUp Brain

Jedną z najlepszych funkcji ClickUp jest ClickUp Brain, an Narzędzie do pisania AI które oferuje sugestie dotyczące poprawy przejrzystości i zaangażowania tekstu.

ClickUp Brain płynnie integruje się z dokumentami i innymi funkcjami, umożliwiając szybkie tworzenie dowcipów w miejscu pracy

Ułatwia to wszystkim członkom zespołu tworzenie atrakcyjnej zawartości, generowanie zabawnych żartów i kalamburów, tworzenie szablonów dla działań skoncentrowanych na humorze i wiele więcej.

Oto jak to może pomóc:

AI Writer for Work: Tworzy dowcipne i pełne humoru wiadomości. Wystarczy wpisać podpowiedź, która wygeneruje zabawną odpowiedź do udostępniania współpracownikom

Tworzy dowcipne i pełne humoru wiadomości. Wystarczy wpisać podpowiedź, która wygeneruje zabawną odpowiedź do udostępniania współpracownikom AI Knowledge Manager: Wyszukuje i pobiera dowcipy przechowywane w ClickUp. Poproś go o łatwe znalezienie konkretnego typu dowcipu lub dowcipu z konkretnej roli

Wyszukuje i pobiera dowcipy przechowywane w ClickUp. Poproś go o łatwe znalezienie konkretnego typu dowcipu lub dowcipu z konkretnej roli Automatyczne aktualizacje: Ustawienie automatycznych przypomnień lub aktualizacji w celu udostępniania "Żartu Dnia" swojemu zespołowi. Może to być zabawny sposób na rozpoczęcie spotkania lub rozjaśnienie dnia pracy

3. Dokumenty ClickUp

Przez Dokumenty ClickUp teams może efektywnie współpracować i udostępniać dokumenty zawierające nie tylko informacje o pracy, ale także dowcipy, zabawne historie i inne.

Udostępniaj dowcipy HR i dowcipy biurowe swoim współpracownikom dzięki funkcji udostępniania dokumentów ClickUp

Oto jak możesz z niej korzystać:

Utwórz dedykowany dokument: Ustaw dokument specjalnie dla dowcipów. Możesz sformatować go za pomocą nagłówków i sekcji, a nawet dodać obrazy lub GIF-y, aby uczynić go bardziej angażującym

Ustaw dokument specjalnie dla dowcipów. Możesz sformatować go za pomocą nagłówków i sekcji, a nawet dodać obrazy lub GIF-y, aby uczynić go bardziej angażującym Współpraca w czasie rzeczywistym: Współtworzenie dokumentu dowcipów w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że możesz zobaczyć nowe żarty, gdy są dodawane, komentować je lub reagować za pomocą emotikonów

Współtworzenie dokumentu dowcipów w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że możesz zobaczyć nowe żarty, gdy są dodawane, komentować je lub reagować za pomocą emotikonów Tagowanie i komentarze: Oznacz swoich kolegów w dokumencie etykietą, aby udostępniać im dowcipy bezpośrednio. Możesz także zostawiać komentarze do żartów, aby podtrzymać konwersację

Oznacz swoich kolegów w dokumencie etykietą, aby udostępniać im dowcipy bezpośrednio. Możesz także zostawiać komentarze do żartów, aby podtrzymać konwersację Osadzanie multimediów: Dodawaj wideo, obrazy, memy lub klipy audio do swoich żartów. Może to sprawić, że dowcipy będą bardziej dynamiczne i zabawne

Dodawaj wideo, obrazy, memy lub klipy audio do swoich żartów. Może to sprawić, że dowcipy będą bardziej dynamiczne i zabawne Kontrola prywatności i udostępniania: Kontroluj, kto może wyświetlać lub edytować dokument z dowcipami. Możesz zachować go w swoim teamie lub udostępniać całej firmie

Kontroluj, kto może wyświetlać lub edytować dokument z dowcipami. Możesz zachować go w swoim teamie lub udostępniać całej firmie Wyszukiwanie i organizowanie: Wyszukiwanie konkretnych dowcipów lub organizowanie ich według kategorii. Ułatwia to znalezienie dowcipu, który pamiętasz lub przeglądanie różnych typów dowcipów

4. Zadania ClickUp

Użyj Zadania ClickUp do przydzielania zabawnych zadań, takich jak "podziel się swoim ulubionym memem tygodnia", aby promować regularne uczestnictwo w zespole i wprowadzać humor do miejsca pracy.

Twórz zabawne zadania dla swojego zespołu dzięki ClickUp Tasks

Dzięki narzędziom do zarządzania zadaniami ClickUp, możesz również zapewnić, że Twoje pracownicy zdalni byli zaangażowani i wydajni .

Oto jak możesz wykorzystać zadania ClickUp:

Utwórz zadanie dowcipu: Ustaw zadanie specjalnie do udostępniania dowcipów. Możesz regularnie aktualizować to zadanie o nowe dowcipy; każdy może je sprawdzić, gdy potrzebuje się pośmiać

Ustaw zadanie specjalnie do udostępniania dowcipów. Możesz regularnie aktualizować to zadanie o nowe dowcipy; każdy może je sprawdzić, gdy potrzebuje się pośmiać Podzadania dla kategorii: Używaj podzadań do kategoryzowania żartów. Na przykład, można użyć podzadań kalambury, one-linery i humor sytuacyjny. Ułatwi to każdemu znalezienie typu żartu, który lubi

Używaj podzadań do kategoryzowania żartów. Na przykład, można użyć podzadań kalambury, one-linery i humor sytuacyjny. Ułatwi to każdemu znalezienie typu żartu, który lubi Osoby przypisane i terminy: Wyznacz członków zespołu do udostępniania dowcipów w określone dni. W ten sposób każdy będzie miał swoją kolej i stanie się to zabawną aktywnością zespołową. Możesz ustawić terminy, aby przypomnieć im, kiedy nadejdzie ich kolej

Wyznacz członków zespołu do udostępniania dowcipów w określone dni. W ten sposób każdy będzie miał swoją kolej i stanie się to zabawną aktywnością zespołową. Możesz ustawić terminy, aby przypomnieć im, kiedy nadejdzie ich kolej Komentarze i reakcje: Pozwól członkom zespołu komentować żarty i reagować za pomocą emotikonów. Dzięki temu interakcja będzie żywa i każdy będzie mógł podzielić się swoimi przemyśleniami na temat żartów

Pozwól członkom zespołu komentować żarty i reagować za pomocą emotikonów. Dzięki temu interakcja będzie żywa i każdy będzie mógł podzielić się swoimi przemyśleniami na temat żartów Załączniki : Dodaj obrazy, GIF-y lub wideo do swoich żartów. Humor wizualny może być bardzo skuteczny i zabawny

: Dodaj obrazy, GIF-y lub wideo do swoich żartów. Humor wizualny może być bardzo skuteczny i zabawny Pola niestandardowe: : Użyj pól niestandardowych, aby dodać dodatkowe szczegóły do swoich żartów, takie jak źródło lub rodzaj humoru. Może to pomóc w organizowaniu i późniejszym wyszukiwaniu żartów

: Użyj pól niestandardowych, aby dodać dodatkowe szczegóły do swoich żartów, takie jak źródło lub rodzaj humoru. Może to pomóc w organizowaniu i późniejszym wyszukiwaniu żartów Automatyzacja : Ustaw automatyzację, aby przypomnieć zespołowi o "udostępnianiu ulubionego mema tygodnia" lub powiadomić wszystkich o dodaniu nowego żartu. Dzięki temu żarty będą regularnie aktualizowane i udostępniane

: Ustaw automatyzację, aby przypomnieć zespołowi o "udostępnianiu ulubionego mema tygodnia" lub powiadomić wszystkich o dodaniu nowego żartu. Dzięki temu żarty będą regularnie aktualizowane i udostępniane Zależności między zadaniami: Połączone ze sobą żarty lub stwórz sekwencję, która opiera się na sobie nawzajem. Może to być zabawne doświadczenie opowiadania historii

Zrozumienie, które dowcipy HR są odpowiednie dla mojej pracy - integracja i szacunek

Chociaż humor pomaga rozjaśnić napięte środowisko pracy, twoja marka humoru powinna przede wszystkim stawiać na szacunek i bezpieczeństwo psychiczne. Niezależnie od tego, czy są to żarty HR, czy jakiekolwiek inne żarty w pracy, nic, co udostępniasz w pracy, nie powinno ranić niczyich uczuć ani tworzyć środowiska, w którym ludzie czują się marginalizowani, lekceważeni lub niebezpieczni.

Istnieją pewne zasady, o których należy pamiętać przez cały czas, aby być otwartym i pełnym szacunku dla współpracowników:

1. Unikaj dyskryminującego humoru

Aby wspierać zabawne, ale zdrowe środowisko pracy, należy unikać humoru, który może być postrzegany jako dyskryminujący. Unikaj żartów na tematy takie jak rasa, płeć, orientacja seksualna lub inne cechy, które mogą sprawić, że Twoi współpracownicy poczują się celem, lekceważeni lub niekomfortowo.

Zamiast tego skup się na uniwersalnym, zabawnym i nieszkodliwym humorze, aby wszyscy w organizacji czuli się włączeni, szanowani i rozbawieni.

2. Szanuj różnorodność wiekową

Bycie zabawnym nie powinno oznaczać dyskredytowania lub stereotypizowania kogoś ze względu na jego wiek. Niezależnie od tego, czy twój kolega jest młodszy, czy starszy, humor nigdy nie powinien być narzędziem do umniejszania, odrzucania lub obrażania kogoś.

Podczas opowiadania dowcipów w celu rozluźnienia atmosfery w pracy, uznaj i szanuj wiek członków swojego zespołu. Zwracanie uwagi na takie sytuacje jest ważne dla stworzenia pozytywnej atmosfery w pracy.

3. Buduj kulturę szacunku

Pracuj nad stworzeniem kultury, w której zdrowy, zdrowy humor wzmacnia, a nie umniejsza środowisko pracy. Do zrobienia tego, rozważ ustawienie jasnych wytycznych dotyczących odpowiedniego humoru w miejscu pracy.

Zachęcaj pracowników do głębokiego zastanowienia się nad potencjalnym wpływem ich żartów przed ich udostępnianiem. Otwarte dyskusje na temat humoru są niezbędne do zrozumienia granic i uniknięcia obrażania kogoś lub narażania jego bezpieczeństwa psychicznego w pracy.

W tym przypadku pomocne mogą być warsztaty lub spotkania pokazujące, w jaki sposób można angażować się w humor, który podnosi na duchu, a nie umniejsza.

4. Stwórz procedurę SOP do radzenia sobie z negatywnymi reakcjami

Nawet przy najlepszych intencjach, czasami żart może nie wylądować dobrze. Jeśli żart w miejscu pracy nieumyślnie kogoś zranił lub obraził, musisz wiedzieć, jak postąpić w następnej sytuacji. Aby kultywować zdrowe środowisko pracy, ważne jest, aby mieć plan postępowania w takich sytuacjach.

Zachęcaj współpracowników/pracowników do mówienia, jeśli uznają żart za obraźliwy. A gdy ktoś to zrobi, potraktuj to jako okazję do nauki. Nie lekceważ uczuć członka zespołu zwrotami typu "To był tylko żart" lub "Po prostu się z tym pogódź"

Zamiast unieważniać czyjąś reakcję, ważne jest, aby wysłuchać i spróbować zrozumieć, dlaczego dana osoba zareagowała negatywnie. Zajmowanie się takimi problematycznymi sytuacjami może pomóc w zapobieganiu przyszłym incydentom, które mogą pogorszyć środowisko pracy.

Jako przedstawiciel działu HR, musisz zrobić to, co jest najlepsze dla odsetek firmy. Jeśli żart jest nieodpowiedni lub ktoś uzna go za niewrażliwy, dział HR musi szybko rozwiązać tę sytuację. Aby wykorzystać swoją rolę jako profesjonalisty HR, zacznij od potwierdzenia problemu, a następnie porozmawiaj z zainteresowanymi pracownikami, aby go rozwiązać. Jako środek proaktywny, zbuduj bariery ochronne, aby zapewnić, że takie instancje nie będą miały miejsca.

5. Umiarkowany humor na poziomie organizacyjnym

Organizacje odgrywają kluczową rolę w ustawieniu tonu humoru w miejscu pracy, a to wykracza poza zwykłe posiadanie odpowiednich zasad.

Działy zasobów ludzkich powinny zapewnić wytyczne dotyczące odpowiedniego humoru i uwzględnić ten temat w szkoleniach z zakresu różnorodności i integracji. Organizacje mogą tworzyć wyznaczone przestrzenie lub czasy na udostępnianie humoru, takie jak łańcuszek e-maili z zabawnymi piątkami lub dedykowany kanał czatu.

W ten sposób dostawca zapewnia zorganizowane ujście dla humoru, jednocześnie zachowując kontrolę nad jego stosownością i chroniąc swoją markę.

Dodatkowo, dział HR powinien być przygotowany na instancje, w których humor przekracza granicę, traktując je jako okazje edukacyjne i naprawcze.

Rozpowszechniaj radość w miejscu pracy dzięki ClickUp!

Wprowadzanie humoru do miejsca pracy znacząco poprawia dynamikę zespołu, podnosi morale i tworzy bardziej angażujące środowisko pracy.

Jednak humor nigdy nie powinien być krzywdzący lub lekceważący. Zanim zaczniesz opowiadać dowcipy z działu kadr lub biura, zadaj sobie pytanie, czy twoja zawartość jest pełna szacunku, nieobraźliwa i odpowiednia do pracy. Jeśli żart, który uważałeś za nieszkodliwy, zadziałał na nerwy współpracownika, poszukaj sposobów radzenia sobie z negatywnymi reakcjami z empatią, troską i odpowiednimi procesami. 🫶

Narzędzia takie jak ClickUp ułatwiają udostępnianie żartów w biurze i poprawiają więzi w zespole. Dzięki funkcjom takim jak ClickUp Chat i ClickUp Docs, dowcipy HR, a nawet kalambury HR mogą stać się zabawne. ClickUp umożliwia teamom sprawną dystrybucję dowcipów, tworzenie zadań związanych z humorem i rozwijanie repozytorium odpowiednich dowcipów w miejscu pracy. Zarejestruj się, aby otrzymać ClickUp za darmo i bądź świadkiem transformacji! 🎉