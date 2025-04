25+ Podpowiedzi ChatGPT dla marketingu

Specjaliści od marketingu zawsze mają wiele na głowie - prowadzenie kampanii, tworzenie zawartości, połączenie z odbiorcami i śledzenie danych. Równoważenie tych wszystkich zadań może wydawać się ciągłym wyścigiem. A gdyby istniał sposób na zmniejszenie obciążenia i uzyskanie lepszych wyników? Gen AI może ci w tym pomóc.

Narzędzia AI, takie jak ChatGPT, szybko stają się niezbędne dla marketerów. Początkowo zaprojektowane do swobodnych rozmów, odpowiadania na pytania i prostych interakcji, ChatGPT może teraz pomóc w burzy mózgów, pisaniu przekonujących tekstów, udoskonalaniu strategii i utrzymywaniu przewagi.

Dzięki powodzeniu, przekształcił się ze sprytnego asystenta w pełnoprawną potęgę w zakresie zawartości. Teraz jest to podstawa dla marketerów na całym świecie.

Zapoznaj się z ponad 25 podpowiedziami ChatGPT stworzonymi specjalnie dla marketerów. Zwiększ swoją wydajność, pobudź kreatywność i uprość swoją pracę.

Zrozumienie podpowiedzi ChatGPT

Podpowiedzi ChatGPT to dane wejściowe użytkownika zaprojektowane w celu kierowania wynikami AI. Mogą one mieć zakres od konkretnych próśb o zawartość, takich jak "Napisz e-mail na premierę produktu", po szersze pytania badawcze, takie jak "Jakie są najnowsze trendy w marketingu w mediach społecznościowych?"

Im bardziej precyzyjna podpowiedź, tym bardziej konkretna i skuteczna będzie odpowiedź udzielona przez ChatGPT.

Dla marketerów ChatGPT oferuje ogromne korzyści:

Może szybko generować pomysły, szkice i spostrzeżenia badawcze, uwalniając czas na zadania strategiczne

Eksperymentując z podpowiedziami, marketerzy mogą odblokować nowe kąty i pomysły, których być może nie brali pod uwagę

Pomaga zapewnić spójność przekazu na różnych platformach poprzez tworzenie podpowiedzi wielokrotnego użytku dla podobnych kampanii marketingowych

Może pomóc w analizie trendów, słów kluczowych i opinii klientów, zapewniając podstawę do podejmowania decyzji opartych na danych

Ale pamiętaj - nie wszystkie podpowiedzi są równie skuteczne.

Aby podpowiedź marketingowa działała dobrze, musi mieć następujące cechy:

📌Język zorientowany na działanie: Używanie komend takich jak "generuj", "utwórz" lub "lista" wyjaśnia intencję i pożądany format odpowiedzi

klarowność: Z wyczyszczonych i konkretnych podpowiedzi wynikają bardziej trafne i dokładne odpowiedzi

📌Brevity: Skupianie się na podpowiedziach pomaga ChatGPT uniknąć zbaczania z tematu, dostarczając odpowiedzi, które pozostają na miejscu

📌Szczegóły kontekstowe: Dostarczenie kontekstu, takiego jak grupa docelowa lub cele kampanii, zwiększa trafność wyników ChatGPT

Najlepsze podpowiedzi ChatGPT dla marketerów

👉🏼 Według ostatniego badania przeprowadzonego przez Salesforce, 71% marketerów uważa, że generatywna sztuczna inteligencja pomoże wyeliminować czasochłonną pracę i pozwoli im bardziej skupić się na pracy strategicznej.

ChatGPT jest doskonałym przykładem tego, jak AI może usprawnić powtarzalne rzeczy, dając ci przepustowość do myślenia na dużą skalę. Aby pomóc Ci zacząć, oto lista ponad 25 podpowiedzi marketingowych, które możesz dodać do swojego arsenału.

Pro Tip: Aby podpowiedzi te były bardziej skuteczne, rozważ udostępnianie ChatGPT swoich wytycznych marketingowych i dotyczących marki, profilu idealnego klienta, pożądanego głosu i tonu itp. Pomoże to niestandardowym odpowiedziom odzwierciedlić osobowość marki. Należy jednak uważać na kwestie prywatności i bezpieczeństwa danych oraz upewnić się, że nie udostępniasz poufnych informacji!

Podpowiedzi dotyczące tworzenia zawartości

Konsekwentne tworzenie świeżej i istotnej zawartości jest wyzwaniem. Te podpowiedzi pomagają generować posty na blogach, artykuły i zawartość mediów społecznościowych, pozwalając zachować głos marki, jednocześnie czerpiąc korzyści z Strategie marketingu zawartości oparte na AI .

napisz angażujące wprowadzenie zgodnie z zasadami copywritingu PAS dla wpisu na blogu na temat trendu/problemu i sposobu, w jaki Business może się do niego dostosować. Wykorzystaj odsetki z ostatnich ankiet, badań lub wiadomości, aby rozpocząć od przyciągającego uwagę haczyka wymień 10 wskazówek dotyczących content marketingu dla firm z [branża], aby poprawić współczynnik otwarć e-mail marketingu o 10% zarys kalendarza zawartości na premierę produktu/usługi w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Kalendarz zawartości musi zawierać mieszankę postów na blogu, e-booków, studiów przypadku i białych ksiąg, dystrybuowanych w celu uzyskania maksymalnego wpływu. Skoncentruj się na proporcji 3:1 dla zawartości edukacyjnej i sprzedażowej

Podpowiedzi dotyczące zaangażowania w mediach społecznościowych

korzystanie z ChatGPT dla mediów społecznościowych

możesz prowadzić konwersacje, reagować na trendy i wchodzić w interakcje ze swoimi obserwatorami, aby skutecznie wzmocnić swoją obecność w Internecie.

napisz podpis w mediach społecznościowych, aby ogłosić nowy [produkt/usługa], podkreślając [korzyść 1], [korzyść 2] i [unikalny punkt sprzedaży]. Zakończ wezwaniem do działania, aby wypróbować produkt z 20% rabatem przez następne 7 dni wygeneruj pięć postów na X (dawniej Twitter) promujących nasze wydarzenie na [temat], które spodobają się [grupa docelowa] zaproponuj trzy angażujące pytania na LinkedIn, które zapoczątkują rozmowy na temat [temat branżowy] wśród [docelowych specjalistów] napisz post na Facebooku promujący nasz nowy [ebook] na [temat] i zachęcający obserwujących do pobrania kopii. Daj im wgląd w zawartość w następujący sposób i spraw, by była na tyle nieodparta, by natychmiast podjęli działanie: [ Punkt 1], [Punkt 2], [Punkt 3]_

Podpowiedzi dotyczące obsługi klienta

Skuteczna obsługa klienta jest niezbędna dla lojalności wobec marki i utrzymania klientów. Te podpowiedzi pomogą ChatGPT w tworzeniu empatycznych, pomocnych odpowiedzi na typowe zapytania.

przygotuj profesjonalną odpowiedź dla klienta, który doświadczył problemu, koncentrując się na jego rozwiązaniu i utrzymaniu jego lojalności. Bądź empatyczny i delikatny oraz zaoferuj wsparcie zorientowane na rozwiązanie problemu Utwórz szablon podziękowań dla niestandardowych klientów, którzy zostawiają recenzje, oferując 10% rabatu na następny zakup napisz skrypt chatbota odpowiadający na najczęściej zadawane pytania dotyczące [typu produktu], w tym [funkcji 1], [funkcji 2] i [zasad]

Podpowiedzi reklamowe

Tworzenie przyciągających uwagę tekstów reklamowych wymaga zarówno kreatywności, jak i wnikliwości. Skorzystaj z tych podpowiedzi, aby

wykorzystać AI w reklamie

i generuj przekonującą zawartość dostosowaną do celów kampanii na różnych platformach.

napisz reklamę w Google [produkt/usługa], skupiając się na tym, jak pomaga ona [docelowym odbiorcom] rozwiązać [problem]. Niech będzie wyraźna, jasna i angażująca. Daj mi 5 różnych wersji do przetestowania utwórz reklamę na Facebooku z nagłówkiem i tekstem głównym promującym funkcję [wydajność] [produktu] dla [docelowych odbiorców]. Upewnij się, że zaczyna się od angażującego haczyka i ma solidne wezwanie do działania napisz reklamę na LinkedIn dotyczącą webinaru na [temat], skupiając się na wartości dla liderów w [branża]. Wyróżnij prelegenta i podkreśl jego doświadczenie w branży oraz osiągnięcia zawodowe, aby zbudować wiarygodność i autorytet

_Zaprojektuj tekst reklamy promocyjnej na koniec sezonu wyprzedaży [typ produktu], podkreślając [korzyść 1] i [korzyść 2] napisz przyciągający uwagę nagłówek reklamy retargetingowej skierowanej do niestandardowych klientów, którzy odwiedzili stronę z cenami [produkt], ale nie dokonali konwersji, koncentrując się na oferowaniu dodatkowej wartości lub zachęty. Podaj mi 3 wersje, każda skupiająca się na innej zachęcie

Podpowiedzi w e-mail marketingu

👉🏼 E-mail marketing pozostaje jednym z najskuteczniejszych kanałów marketingowych, generując zwrot z inwestycji w wysokości 36 USD na każdy wydany 1 USD .

Skorzystaj z tych konkretnych podpowiedzi ChatGPT, aby używać AI do spersonalizowanych kampanii e-mailowych od newsletterów po zawartość promocyjną, zapewniając wyróżnianie się wiadomości.

napisz spersonalizowany, dowcipny temat i treść e-maila z podziękowaniem po zakupie produktu przez klienta, zachęcając go do pozostawienia recenzji na stronie internetowej Stwórz e-mail promocyjny dla limitowanej czasowo oferty na [produkt], tworząc pilną potrzebę z dwoma unikalnymi komunikatami wezwania do działania dla testu A/B. wygenerowanie e-maila uzupełniającego w celu ponownego zaangażowania klientów, którzy nie otworzyli ostatnich e-maili, oferując rabat / ekskluzywną zawartość napisanie e-maila typu lead nurturing dla potencjalnych klientów, którzy wykazali odsetki od produktu, ale nie dokonali jeszcze zakupu

Podpowiedzi do badań rynkowych

Wyprzedzanie trendów rynkowych ma kluczowe znaczenie dla powodzenia kampanii. Te podpowiedzi umożliwiają Badania oparte na AI i spostrzeżenia, aby zapewnić cenne trendy branżowe, analizę konkurencji i preferencje konsumentów, aby kierować swoją strategią.

utwórz ankietę z 10 pytaniami, aby zebrać opinie klientów na temat produktu/usługi, koncentrując się na ich doświadczeniach

_Wymień kluczowe trendy w branży na ten rok i wskazówki, jak liderzy biznesu w branży mogą wyprzedzić konkurencję przedstaw analizę konkurencyjną [produktu] w porównaniu do [produktu konkurencji], wyszczególniając zalety, wady, ceny i oceny

Podpowiedzi dotyczące SEO i analizy słów kluczowych

Optymalizacja pod kątem wyszukiwarek (SEO) ma fundamentalne znaczenie dla widoczności w Internecie, ale badanie i analiza słów kluczowych może być czasochłonna. Skorzystaj z tych podpowiedzi, aby wygenerować pomysły na słowa kluczowe, zoptymalizować zawartość i upewnić się, że Twoje zasoby marketingowe są przyjazne dla wyszukiwarek i zgodne z aktualnymi praktykami SEO.

wygeneruj listę słów kluczowych z długiego ogona związanych z produktem, aby zwiększyć ruch na stronie produktu _Napisz meta opis do wpisu na blogu na temat [temat], celując w [określoną grupę odbiorców] i zachęcając do kliknięć podaj mi opcje tytułu SEO dla bloga na [temat] dla [osoby docelowej] wygeneruj listę najczęściej zadawanych pytań dotyczących produktu, aby zoptymalizować sekcję FAQ i poprawić widoczność w wyszukiwarkach

Aplikacje i przykłady w świecie rzeczywistym

Podpowiedzi ChatGPT dla marketingu cyfrowego okazały się czymś więcej niż tylko modnym hasłem - stają się kluczowym narzędziem do osiągania wymiernych wyników w biznesie. Teraz, gdy znalazłeś odpowiedni Szablony podpowiedzi AI dla marketingu, przyjrzyjmy się, jak niektóre myślące przyszłościowo firmy wykorzystują ChatGPT i AI.

1. Expedia używa ChatGPT do personalizacji rekomendacji 🔦 Zespół marketingowy Expedii wykorzystał ChatGPT do tworzenia spersonalizowanych rekomendacji podróży i zawartości. Zespół wykorzystuje również spostrzeżenia generowane przez AI w oparciu o zachowanie użytkowników, aby dostosować komunikaty marketingowe i materiały promocyjne.

2. GoodWine wykorzystuje ChatGPT do identyfikacji preferencji klientów 🎨 GoodWine, internetowy sprzedawca win, zintegrował ChatGPT w celu personalizacji interakcji z klientami. Zespół marketingowy wykorzystuje AI do analizy danych klientów, w tym wcześniejszych zakupów i preferencji, w celu generowania dostosowanych rekomendacji win wyświetlanych w widocznym miejscu na stronie głównej. Znacząco zwiększyło to współczynniki konwersji, zapewniając dostawcom niestandardowe doświadczenia.

3. Coca-Cola wykorzystuje ChatGPT do tworzenia skutecznych tekstów reklamowych i komunikatów 📣 Gigant napojów bezalkoholowych połączył siły z konsultantami Bain & Company, aby wykorzystać ChatGPT do zwiększenia wysiłków marketingowych. Firma planuje wykorzystać ChatGPT wraz z generatywnym narzędziem graficznym DALL-E do tworzenia dostosowanych tekstów reklamowych, wizualizacji i komunikatów, które skuteczniej rezonują z niestandardowymi klientami.

Najlepsze praktyki wykorzystania ChatGPT w marketingu

Oto kilka najlepszych praktyk i Hacki ChatGPT o których warto pamiętać, integrując AI z marketingowymi cyklami pracy:

Bądź konkretny z podpowiedziami

Im bardziej szczegółowe podpowiedzi, tym lepiej ChatGPT może zrozumieć zadanie. Tak więc, tworząc podpowiedzi marketingowe ChatGPT, podaj kontekst, taki jak grupa docelowa, ton głosu, kluczowe punkty i pożądany rezultat.

Na przykład, zamiast mówić "Napisz reklamę dla narzędzi AI", spróbuj "Napisz reklamę na Facebooku dla nowego produktu AI skierowanego do influencerów w mediach społecznościowych, koncentrując się na wydajności i automatyzacji"

Dostosuj odpowiedzi do głosu swojej marki

ChatGPT może dostosować się do różnych tonów i stylów, więc zawsze zdefiniuj głos swojej marki przed wygenerowaniem zawartości. Określ, czy chcesz, aby ton był profesjonalny, swobodny, zabawny lub w dowolnym stylu, który pasuje do tożsamości Twojej marki.

Możesz również przeszkolić ChatGPT, aby pasował do unikalnej osobowości Twojej marki, dostarczając próbkę lub opis preferowanego tonu.

Użyj ChatGPT do burzy mózgów i generowania pomysłów

Zamiast używać ChatGPT wyłącznie do tworzenia ostatecznej zawartości, może on być niezwykle przydatny do burzy mózgów.

Zapytaj go o pomysły na zawartość, pomysły na kampanie e-mail, koncepcje kampanii cyfrowych lub sugestie dotyczące postów w mediach społecznościowych. Może to zainspirować twój team do kreatywnego myślenia i rozwinięcia pomysłów wygenerowanych przez AI, aby dopasować je do twojej strategii.

Eksperymentuj z testami A/B

Jedną z głównych zalet ChatGPT jest możliwość szybkiego generowania wielu wariantów zawartości.

Wykorzystaj to na swoją korzyść, tworząc testy A/B dla wszystkiego, od strony docelowej po reklamy, tematy e-maili i podpisy w mediach społecznościowych, aby zobaczyć, które wersje lepiej rezonują z odbiorcami. Takie podejście pomoże zoptymalizować wydajność zawartości dzięki wglądowi w czasie rzeczywistym.

Wykorzystaj ChatGPT do analizy konkurencji i rynku

Możesz podpowiedzieć ChatGPT, aby wygenerował wgląd w oparciu o intencje wyszukiwania, działania konkurencji lub trendy rynkowe. Może to pomóc w zidentyfikowaniu luk na rynku lub sposobów na pozycjonowanie marki.

Może to również pomóc w tworzeniu konkurencyjnych analiz porównawczych, które mogą informować zespoły produktowe poprzez identyfikację funkcji dla nadchodzących wydań i zespołów sprzedaży zbliżających się do konkurentów w transakcjach.

Narzędzia i zasoby zwiększające wysiłki marketingowe

Aby w pełni uwolnić potencjał ChatGPT w swojej strategii marketingowej, zintegruj go z odpowiednimi narzędziami, takimi jak:

ClickUp: Potężna platforma do zarządzania projektami, która łączy narzędzia do zarządzania zadaniami i współpracy z generowaniem zawartości ChatGPT w celu usprawnienia cyklu pracy, śledzenia wydajności i zarządzania terminami (więcej na ten temat wkrótce!) Hootsuite dla platform mediów społecznościowych: Generuj posty za pomocą ChatGPT, a następnie planuj, publikuj i analizuj zaangażowanie za pomocą Hootsuite. Ta kombinacja optymalizuje strategie mediów społecznościowych, dostarczając wgląd w odbiorców w czasie rzeczywistym SurferSEO dla SEO: ChatGPT tworzy zawartość, podczas gdy SurferSEO zapewnia jej optymalizację pod kątem wyszukiwania. Idealny do ulepszania postów na blogu, meta opisów i stron internetowych pod kątem wpływu na SEO Mailchimp do kampanii e-mail marketingowych: Użyj ChatGPT do tworzenia spersonalizowanej zawartości e-maili i argumentów, a następnie automatyzuj kampanie, śledź zaangażowanie i segmentuj odbiorców za pomocą Mailchimp, aby skutecznie dotrzeć do odbiorców

Jak ClickUp może wesprzeć inicjatywy marketingowe

Używasz ChatGPT, ale chciałbyś, aby mógł zrobić coś więcej? Spróbuj dodać ClickUp do swojego stosu marketingowego.

ChatGPT jest dobrym narzędziem do generowania zawartości, ClickUp dla marketingu oferuje kompleksową platformę wydajności zaprojektowaną, aby pomóc zespołom marketingowym w burzy mózgów, planowaniu i skuteczniejszym przeprowadzaniu kampanii.

Oraz ClickUp Brain , asystent AI, jest w pełni zintegrowany z platformą. Oznacza to, że może oferować w czasie rzeczywistym kontekstowe odpowiedzi na wszystkie zapytania, zamiast ogólnych, które są najlepsze, jakie mogą wymyślić zewnętrzne narzędzia.

Użyj ClickUp Marketing jako alternatywy ChatGPT typu "wszystko w jednym"

Tutaj Wyniki ClickUp Brain nad ChatGPT :

Bezproblemowo integruje się z innymiNarzędziami marketingowymi AI i platformami!

ClickUp Brain integruje AI bezpośrednio z cyklami pracy, umożliwiając wgląd w kontekst w czasie rzeczywistym

Idealnie nadaje się do wspólnych zadań marketingowych - od zarządzania zadaniami po śledzenie wydajności

W przeciwieństwie do ChatGPT, ClickUp wspiera całościowe, międzyfunkcyjne cykle pracy w jednej lokalizacji

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, co jeszcze ClickUp może zaoferować, aby wesprzeć wszystkie Twoje inicjatywy marketingowe.

Automatyzacja powtarzalnych zadań związanych z marketingiem

Jedną z najpotężniejszych funkcji ClickUp jest Automatyzacja ClickUp . Dzięki zautomatyzowanym cyklom pracy ClickUp, Teams mogą zautomatyzować przypisywanie odpowiedzialności za daty powstania i dystrybucję zawartości, takiej jak posty na blogu, aktualizacje w mediach społecznościowych lub kampanie e-mail.

Użyj gotowych szablonów z biblioteki ClickUp Automation, aby zautomatyzować dowolne zadanie lub działanie

Dzięki ponad 100 gotowym szablonom automatyzacji, ClickUp umożliwia marketerom automatyzację działań, takich jak przypisywanie zadań, aktualizacje statusu, a nawet kampanie e-mail. Teams mogą spędzać mniej czasu na żmudnej pracy, takiej jak planowanie postów w mediach społecznościowych lub aktualizowanie statusów zadań, a więcej na strategicznym planie i kreatywności.

Podwojenie mocy Gen AI

ClickUp Brain, silnik AI firmy ClickUp, posiada narzędzie do pisania o nazwie AI Writer for Work. Korzystając z tego narzędzia, marketerzy mogą łatwo generować i udoskonalać podpowiedzi AI, aby tworzyć wszystko, od postów na blogu po kampanie e-mail.

Szybsze generowanie wysokiej jakości zawartości dzięki ClickUp Brain's AI Writer for Work

Dostosowuje on zawartość do stylu Twojej marki, dzięki czemu generowanie treści jest płynniejsze i bardziej wydajne.

Może również działać jako menedżer wiedzy i zapewniać szybki dostęp do istotnych informacji z zadań, dokumentów i poprzednich projektów. Możesz łatwo zbierać spostrzeżenia lub pobierać wcześniejszą zawartość, przechowując wszystko w jednym miejscu, aby szybko się do niego odwołać.

Zapytaj o zadania, dokumenty lub osoby, aby znaleźć szybkie odpowiedzi z bazy wiedzy za pomocą ClickUp Brain

Wizualizacja wydajności i śledzenie kluczowych wskaźników

Marketerzy używają Pulpity ClickUp do wizualizacji danych i śledzenia wydajności w projektach, zadaniach i zespołach. Pulpity te mogą zapewnić wgląd w czasie rzeczywistym w skuteczność zawartości generowanej przez AI.

Niezależnie od tego, czy chodzi o monitorowanie liczby potencjalnych klientów generowanych z postów na blogu, kampanii e-mailowych czy podpowiedzi w mediach społecznościowych, pulpity ClickUp ułatwiają wizualizację tych wskaźników w jednym widoku.

Marketerzy mogą szybko zobaczyć, w jaki sposób podpowiedzi prowadzą do konwersji lub gdzie potrzebne są korekty, aby poprawić wyniki.

Śledzenie postępów i konwersji priorytetowych inicjatyw marketingowych w jednym widoku dzięki pulpitom ClickUp Dashboard

Funkcja AI Insights, obsługiwana przez ClickUp Brain, jeszcze bardziej zwiększa możliwości śledzenia danych. Marketerzy mogą zadawać pytania specyficzne dla AI i otrzymywać natychmiastowe analizy oparte na odpowiednich danych z każdego pulpitu.

Jest to szczególnie przydatne do śledzenia wydajności wielu kampanii generowanych przez AI jednocześnie, oszczędzając czas, który w przeciwnym razie zostałby poświęcony na ręczne zbieranie i analizowanie danych.

Płynna integracja z innymi aplikacjami ClickUp integruje się z ponad 1000 narzędzi umożliwiając zespołom marketingowym usprawnienie cyklu pracy i połączenie ulubionych platform w jednym miejscu. Niezależnie od tego, czy zarządzasz zadaniami, śledzisz czas, czy współpracujesz z wieloma Teams, te integracje zapewniają płynny przepływ pracy.

Integracje z Google Drive, Dropbox i OneDrive sprawiają, że załączanie plików i zarządzanie nimi w ramach zadań jest dziecinnie proste - koniec z przełączaniem się między aplikacjami.

Integracja ClickUp z Kalendarzem Google lub Outlookiem sprawia, że zadania marketingowe są zawsze zsynchronizowane. Integracja z Zoom i GoogleMeet pozwala Teams na organizowanie lub osadzanie spotkań i nagrań bezpośrednio w zadaniach.

Zsynchronizuj swój Kalendarz Google z ClickUp za pomocą Integracji ClickUp

API ClickUp pozwala również Teams na tworzenie niestandardowych integracji dostosowanych do ich unikalnych potrzeb, zapewniając, że bez względu na to, co zawiera Twój stos technologiczny, wszystko będzie ze sobą płynnie współpracować. Te potężne integracje umożliwiają marketerom automatyzację cyklu pracy, oszczędność czasu i skupienie się na osiąganiu wyników.

Odblokuj przyszłość marketingu dzięki AI

AI już zaczęło zmieniać strategie marketingowe, a narzędzia takie jak ChatGPT i ClickUp Brain są na czele. Integrując AI z marketingowymi cyklami pracy, nie tylko automatyzujesz zadania - odblokowujesz nowe możliwości kreatywności, wglądu i zaangażowania.

Niezależnie od tego, czy udoskonalasz swoją strategię dotyczącą zawartości, zwiększasz wydajność, czy ulepszasz podróż klienta poprzez personalizację, nasze najlepsze podpowiedzi ChatGPT dla marketingu pomagają marketerom pracować mądrzej i bardziej efektywnie.

Przyszłość marketingu będzie w dużej mierze zależeć od tych, którzy potrafią wykorzystać moc AI. Zarejestruj się w ClickUp już dziś za darmo i zobacz, jak ClickUp AI może zwiększyć Twoje wysiłki marketingowe!