Jak skutecznie poruszać się po limitach ChatGPT?

OpenAI zaprezentowało ChatGPT publicznie 30 listopada 2022 roku.

W ciągu zaledwie 30 dni ChatGPT odnotował ponad 121 milionów odwiedzin - i do dziś pozostaje jednym z najpopularniejszych narzędzi AI

Ale oto druga strona tej historii: ChatGPT ma również współczynnik odrzuceń 87,79% !

Tak wysoki współczynnik odrzuceń oznacza jedno: ludzie często opuszczają stronę bez uzyskania odpowiedzi, na które liczyli. To rodzi pytanie: Jakie _dokładnie są powszechne limity ChatGPT, które powodują takie mieszane wyniki?

W tym artykule przyjrzymy się przyczynom tych problemów i zbadamy kilka popularnych strategii optymalizacji korzystania z ChatGPT.

Powszechne limity ChatGPT

Zacznijmy od tego, że samo OpenAI dość otwarcie mówi o limitach ChatGPT.

ChatGPT jest niesamowicie limitowany, ale wystarczająco dobry w niektórych rzeczach, aby stworzyć mylące wrażenie wielkości. Błędem jest poleganie na nim w tej chwili w przypadku czegokolwiek ważnego.

Sam Altman, CEO w OpenAI

I to prosto od samego założyciela - bez słodzenia!

OpenAI dołącza również małą notkę pod każdym czatem, aby przypomnieć użytkownikowi, że ChatGPT może popełniać błędy i że użytkownicy powinni sami weryfikować ważne informacje.

Bądźmy jednak sprawiedliwi. ChatGPT przeszedł długą drogę od tamtego czasu.

Teraz ma swój własny sklep GPT z tysiącami niestandardowych GPT stworzonych przez użytkowników, możliwością zamiany tekstu na obraz i znacznie szybszym modelem AI w GPT-4o

Jednak wiele z pierwotnych bolączek ChatGPT pozostało, w tym kilka szczególnie trudnych, które sprawiają użytkownikom problemy, takie jak błędy gramatyczne, brak aktualnych informacji, brak ludzkiej oceny w odpowiedziach i minimalne wsparcie emocjonalne

Przeczytaj również: Jak pokonać typowe wyzwania związane z AI

1. Brak informacji w czasie rzeczywistym

Jednym z najczęstszych błędnych przekonań na temat ChatGPT jest to, że jest to jakiś wszechwiedzący, wszechwiedzący internetowy czarodziej. (Uwaga spoiler: tak nie jest.)

Dla użytkowników wersji Free, ChatGPT w ogóle nie przegląda sieci. Zamiast tego opiera się całkowicie na swoich danych treningowych (ostatnio zaktualizowanych w 2023 r.).

Sytuacja wygląda jednak inaczej w przypadku osób z płatną subskrypcją. W maju 2023 roku OpenAI wprowadziło funkcję przeglądania stron internetowych dla użytkowników ChatGPT Plus, Teams i Enterprise.

Przeczytaj również: Technologiczny efekt Mandeli: Halucynacje AI

2. Limit zrozumienia kontekstu

ChatGPT (i wiele innych popularnych modeli sztucznej inteligencji) nadal ma jeden poważny martwy punkt, którego nawet najmądrzejsze modele nie są w stanie złamać - kontekst.

W szczególności zmaga się z niuansami takimi jak sarkazm, humor czy ironia. Jeśli napiszesz sarkastyczny komentarz, nie spodziewaj się dowcipnego powrotu ChatGPT - prawdopodobnie odpowie cyfrowym odpowiednikiem pustego spojrzenia 🙂

ChatGPT ma również trudności ze śledzeniem długich rozmów i może nie pamiętać instrukcji ze starszych wiadomości. Ma również problemy z tworzeniem dobrze ustrukturyzowanej długiej zawartości i kodowaniem, często powtarzając zdania, aby zwiększyć liczbę słów.

3. Niezdolność do weryfikacji informacji

Oto kolejne wyzwanie związane z niespójnym dostępem ChatGPT do Internetu: niezdolność do sprawdzania faktów lub weryfikowania informacji. Zasadniczo, jeśli poda ci odpowiedź, która wydaje się nieco nieprawdziwa - będziesz musiał sam ją dwukrotnie sprawdzić.

Ze względu na limit wiedzy ChatGPT, możesz zauważyć, że nie do końca trafia on w sedno, gdy zagłębiasz się w bardziej złożone lub specjalistyczne tematy.

W tych konkretnych scenariuszach ChatGPT może dać ci powierzchowne podsumowanie; czasami to podsumowanie może być nawet nieco chwiejne w odniesieniu do faktów.

4. Stronniczość w generowanej zawartości

Ponieważ ChatGPT jest szkolony na ogromnych ilościach tekstu z Internetu, zawsze istnieje ryzyko, że niektóre z tych danych zawierają uprzedzenia lub uprzedzenia.

A ponieważ ChatGPT nie jest człowiekiem (pomimo tekstu, który generuje), nie reaguje odpowiednio, aby odfiltrować problematyczne lub dyskryminujące informacje.

Można sobie wyobrazić, w jaki sposób może to prowadzić do niezręcznych lub nawet szkodliwych odpowiedzi.

5. Brak inteligencji emocjonalnej

Jeden z najbardziej oczywistych limitów ChatGPT? Ma emocjonalną głębię maszyny.

Załóżmy na przykład, że jesteś menedżerem, który ma do czynienia z pracownikiem osiągającym słabe wyniki. Zwracasz się do ChatGPT po poradę, jak podejść do rozmowy z nim.

ChatGPT prawdopodobnie przedstawi ci zarys krok po kroku, w tym sugestie, takie jak ustawienie prywatnego spotkania, omówienie konkretnych problemów z wydajnością i zaoferowanie wsparcia w celu poprawy.

Brakuje mu jednak emocjonalnej subtelności potrzebnej do delikatnego prowadzenia rozmowy, co może prowadzić do stronniczych odpowiedzi, które wydają się przeczyć zdrowemu rozsądkowi. Nie zrozumie unikalnej osobowości pracownika, ani nie będzie w stanie ocenić jego stanu emocjonalnego lub potencjalnych czynników stresogennych poza pracą, które mogą wpływać na jego wydajność.

Innymi słowy, ChatGPT nie do końca złamał kod do bycia aI zorientowane na człowieka .

6. Trudności ze złożonymi zapytaniami

ChatGPT jest dość bystry w codziennej wiedzy, ale kiedy zaczynasz wrzucać niszowe tematy, narzędzie AI może stać się wyzwaniem. Niejasne prawa, hiper-specyficzne regulacje lub złożone polityki to przykłady niszowych tematów, które sprawiają, że ChatGPT drapie się po wirtualnej głowie.

Jednym z innych limitów ChatGPT jest to, że ma tendencję do potykania się w obliczu wielu operacji matematycznych. Udzielenie odpowiedzi zajmuje trochę czasu lub daje błędną odpowiedź; prawdopodobnie z powodu braku zasobów obliczeniowych (w wersji Free), a także limitów użytkowania.

Obawy etyczne i praktyczne

Od pewnego czasu mówi się o technologii firmach o ustawieniu polityk etycznych dotyczących AI .

Na pierwszy rzut oka może to brzmieć nieco dziwnie - czy ChatGPT potrzebuje do zrobienia kursu "Jak być dobrym AI"?

Jednak, choć wydaje się to dziwne, jest to dość ważne, a oto dlaczego.

Etyczne dylematy z odpowiedziami AI

Jednym z największych dylematów etycznych związanych z ChatGPT jest jego tendencja do generowania obiektywnych lub niedokładnych wyników

Ponieważ jest on szkolony na ogromnych ilościach danych tekstowych online, może odzwierciedlać istniejące uprzedzenia rasowe lub płciowe, a co gorsza - może przedstawiać fałszywe informacje jako fakty. Oczywiście nie jest to dobre dla polityki żadnej firmy w zakresie odpowiedzialnego zarządzania AI .

Brak przejrzystości ChatGPT w sposobie uzyskiwania niektórych odpowiedzi sprawia, że trudno mu w pełni zaufać, dlatego zawsze sprawdzaj ważne szczegóły w wiarygodnych źródłach.

Istnieje również problem naruszania prywatności

ChatGPT przechowuje konwersacje w celu ulepszenia przyszłych modeli, więc wszelkie dane osobowe lub informacje, które podasz, mogą pojawić się w późniejszych wynikach.

Wreszcie, istnieje możliwość naruszenia praw autorskich - ChatGPT nie zapewnia cytatów, więc trudno jest wiedzieć, kiedy może powielać zawartość chronioną prawem autorskim, pozostawiając użytkowników odpowiedzialnych za kwestie prawne.

Zawsze weryfikuj zawartość przed publikacją, aby zachować czystość.

Nadmierne poleganie na AI w pracy twórczej

ChatGPT otrzymuje wiele próśb o naprężenie swoich kreatywnych mięśni - niezależnie od tego, czy chodzi o napisanie chwytliwej piosenki, stworzenie poezji, czy nawet pomoc w burzy mózgów. I chociaż platforma OpenAI może generować spójne i logicznie brzmiące odpowiedzi, bądźmy szczerzy: często brakuje jej tej specjalnej "iskry"

Jeśli chodzi o kreatywną pracę, narzędzia AI, takie jak ChatGPT, mają trudności z dostarczeniem prawdziwej innowacji lub oryginalności. Dzieje się tak dlatego, że kreatywność to coś więcej niż ciąg zdań - wymaga ona świeżych pomysłów, emocjonalnej głębi i ludzkiego podejścia.

Pod koniec dnia ludzki mózg nadal przewyższa sieci neuronowe w tych obszarach. Tak więc, jeśli chcesz użyć ChatGPT do zrobienia kolejnej świetnej powieści lub kreatywnego wpisu na blogu, możesz skończyć wykonując wiele ciężkich zadań 💪 samodzielnie.

Przeczytaj również: AI Anxiety: Is AI Stealing Your Job (and Your Sanity)?

Ograniczenia techniczne

W a niedawny incydent użytkownik Reddita o pseudonimie "SensiBull" twierdził, że ChatGPT zainicjował rozmowę bez podpowiedzi, pytając "Jak minął ci pierwszy tydzień w liceum?"

Naturalnie, użytkownik był zaskoczony i odpowiedział: "Did you just message me first?", do zrobienia czego ChatGPT radośnie odpowiedział: "Yes, I did! Chciałem sprawdzić, jak poszło"

Podczas gdy była to zdrowa, niechciana rozmowa, użytkownicy ChatGPT mają inne limity operacyjne do rozważenia.

Limit pamięci

Pamięć ChatGPT nie jest dokładnie najwyższej klasy. Istnieją dwa główne problemy: ma tendencję do zapamiętywania tylko wyczyszczonych faktów, a nie subtelnych preferencji i wymaga wyraźnych instrukcji dotyczących tego, co należy zapamiętać

Na froncie technicznym, od GPT-4, pamięć ChatGPT wynosi 32 768 tokenów - gdzie jedno słowo zazwyczaj składa się z 1-3 tokenów. Konserwatywnie oznacza to, że ChatGPT może zapamiętać do 10 000 słów jednocześnie.

Jednak w najnowszej wersji ChatGPT 4o- użytkownicy skarżyli się na limit pamięci, która często jest zapełniona zaledwie 5000 znaków. Może to być bardzo denerwujące, ponieważ wiele alternatyw dla ChatGPT nie mają tak ścisłych ograniczeń.

Trudności z zadaniami wielojęzycznymi

Mimo wsparcia dla wielu języków, ograniczenia ChatGPT stają się dość wyraźne, gdy zaczynasz komunikować się z nim w języku innym niż angielski.

Dzieje się tak głównie dlatego, że dane szkoleniowe są mocno nachylone w kierunku zawartości w języku angielskim, a wydajność w językach z mniejszą ilością danych - znanych również jako języki o niskich zasobach - jest, cóż, mniej imponująca.

przykład

Francuski, hiszpański lub niemiecki mogą radzić sobie całkiem dobrze, ale sprawy stają się trudniejsze do opanowania, gdy poprosisz ChatGPT o poradzenie sobie z językami takimi jak suahili lub islandzki. Odpowiedzi mogą brzmieć zbyt formalnie lub robotycznie, ponieważ model czerpie z limitowanej puli tekstów

Kolejnym kluczowym wyzwaniem jest szybkość odpowiedzi

Ze względu na sposób, w jaki LLM przetwarza język poprzez tokenizację (dzielenie tekstu na mniejsze części), generowanie odpowiedzi w językach innych niż angielski często trwa dłużej. Ponieważ języki takie jak niemiecki, które mają tendencję do używania dłuższych słów, wymagają więcej tokenów, ChatGPT potrzebuje więcej czasu na przetworzenie i udzielenie odpowiedzi.

Wysokie koszty obliczeniowe

Koszt utrzymania ChatGPT nie jest małym wyczynem i zaczyna być widoczny w cenach subskrypcji

Ostatnio, OpenAI ogłosiło plany podniesienia ceny swojej subskrypcji ChatGPT Plus z 20 do 22 dolarów miesięcznie do końca 2024 roku, z dalszymi podwyżkami projektowanymi do 44 dolarów miesięcznie do 2029 roku.

jakie są powody tych podwyżek cen? Wysokie koszty obliczeniowe

pomimo generowania 300 milionów dolarów miesięcznego przychodu od sierpnia 2024 roku, OpenAI nadal ma stracić około 5 miliardów dolarów w tym roku. Samo uruchomienie ChatGPT kosztuje firmę 700 000 dolarów dziennie.

Systemy AI wymagają do swojej funkcji ogromnych ilości mocy obliczeniowej, co wiąże się z ogromnymi kosztami w zakresie energii elektrycznej i chłodzenia superkomputerów pracujących przez całą dobę.

ChatGPT zużywa również 500 ml wody na każde 5 do 50 podpowiedzi tylko po to, aby schłodzić superkomputery, więc zdecydowanie nie jest najbardziej przyjazny dla środowiska.

Wskazówki dotyczące efektywnego korzystania z ChatGPT

ChatGPT ma swoje wady. Istnieje jednak wiele pomocnych obejść, które pozwalają w pełni wykorzystać możliwości tego narzędzia.

1. Wyjaśnij swoje zapytania

Podczas korzystania z ChatGPT jasność jest niezwykle ważna, szczególnie podczas zadawania pytań .

Dostarczenie jasnych i konkretnych szczegółów na swój temat jest kluczem do uzyskania najlepszych odpowiedzi.

przykład

Niejasne pytanie, takie jak _"Do zrobienia lepszego marketingu?" może dać ci ogólną odpowiedź.

Zamiast tego spróbuj być bardziej precyzyjny:

"Jak mogę poprawić zaangażowanie na Instagramie dla małej marki kosmetycznej, której celem są kobiety w wieku 25-50 lat?"

W ten sposób ChatGPT dokładnie wie, czego potrzebujesz i może udzielić Ci celowej odpowiedzi.

Upewnij się również, że używasz zakończonych zdań.

Fragmentaryczne frazy, takie jak "Zwiększyć sprzedaż?" pozostawiają wiele do wyobraźni. Zapytanie "Jak mogę zwiększyć sprzedaż w moim sklepie internetowym?" gwarantuje, że AI zrozumie twoje intencje.

Unikaj również zadawania zbyt złożonych pytań.

Dzielenie pytań takich jak "Jak założyć bloga i sprawić, by przynosił zyski?" na mniejsze, prostsze pomaga ChatGPT udzielać jaśniejszych, bardziej ukierunkowanych odpowiedzi.

Pro Tip: Jeśli kiedykolwiek otrzymasz odpowiedź, która nie jest tym, czego oczekiwałeś, nie wstydź się - poproś o wyjaśnienie. Aby skutecznie korzystać z ChatGPT, uzyskaj jak najwięcej istotnych informacji przed wybraniem tego, co odpowiada Twoim potrzebom. Pamiętaj, szukaj jak AI i edytuj jak człowiek.

2. Uzupełnij o dodatkowe badania

Podczas gdy ChatGPT i inne generatywne narzędzia AI są imponujące, nie wiedzą rzeczy tak jak ludzie. To powiedziawszy, model AI nadal może być wartościowym towarzyszem badań i może uzupełniać ludzką wiedzę.

Na przykład, ChatGPT może przeprowadzić burzę mózgów i zidentyfikować luki podczas badań, które mogą nie być od razu oczywiste dla ludzkiego badacza.

Co więcej, może pomóc w generowaniu kreatywnych pomysłów lub zasugerować kontrargumenty, zwiększając przejrzystość i głębię badań.

Oto klucz do odblokowania takich spostrzeżeń: Dostarczenie ChatGPT odpowiednich badań lub informacji ogólnych

przykład

jeśli pracujesz nad interwencjami dotyczącymi zmian klimatu, dostarczenie konkretnych badań dotyczących wiodących naukowych teorii zmian klimatu pomoże ChatGPT generować pomysły i sugestie, które są bardziej dostosowane do tematu. Bez tego możesz otrzymać bardziej ogólne lub powierzchowne odpowiedzi

Gdy dostarczasz ChatGPT odpowiednie badania, raportowania lub szczegółowe informacje, dajesz mu narzędzia do inteligentniejszej pracy.

💡 Pro Tip: Zrozumienie jak ChatGPT tworzy swoją zawartość pomoże ci na dłuższą metę. Aby upewnić się, że ChatGPT generuje ukierunkowaną zawartość, która lepiej odpowiada Twoim potrzebom, dostarcz mu konkretnych badań lub przykładów, ponieważ w przeciwnym razie opiera się na ogólnych danych szkoleniowych.

3. Korzystaj z wielu narzędzi AI

Wyobraź sobie ChatGPT, ale z większą liczbą funkcji.

Dzięki ponad tysiącu wtyczek przesłanych przez użytkowników (a także kilku certyfikowanym przez OpenAI), ChatGPT może teraz oferować rozszerzone funkcje początkowo niedostępne w modelach podstawowych.

Dzięki nim ChatGPT może teraz uzyskiwać dostęp do danych w czasie rzeczywistym, wykonywać czynności takie jak rezerwacja rezerwacji, a nawet pobierać informacje z wiadomości e-mail.

Potrzebujesz informacji branżowych? **Niezależnie od tego, czy chodzi o opiekę zdrowotną, handel elektroniczny czy finanse, istnieje odpowiednia wtyczka.

Analiza danych? Sprawdź. Chcesz niestandardowych doświadczeń dla swoich klientów? Tak, do tego też jest odpowiednia wtyczka.

Wtyczki są również korzystne dla firm bez ogromnych budżetów technologicznych. Pozwalają one mniejszym firmom na dostęp do zaawansowanych funkcji AI bez ponoszenia wysokich kosztów.

Idealna alternatywa dla ChatGPT: ClickUp Brain

ChatGPT może być jednym z popularnych obecnie dostępnych narzędzi AI, ale jak widzieliśmy, ma swoje limity.

Niektóre z tych limitów mogą być przeszkodą dla teamów, które chcą używać narzędzia AI wraz z innymi narzędziami.

Dodajmy do tego wysokie koszty obliczeniowe i limit pamięci ChatGPT, a szybko zdamy sobie sprawę, że mniejsze Teams nie mogą korzystać z ChatGPT w sposób zrównoważony na dłuższą metę.

Co więc może być alternatywą dla ChatGPT, aby rozwiązać niektóre z tych wyzwań?

Jedna odpowiedź: ClickUp Brain .

1. Pamięć kontekstowa ClickUp Brain

Oto jeden z kluczowych powodów, dla których ClickUp wyróżnia się jako alternatywa dla ChatGPT : ClickUp Brain oferuje wszystko, czego brakuje ChatGPT poprzez dedykowaną personalizację

Konwersacyjne, kontekstowe i oparte na rolach funkcje AI platformy mają na celu połączenie ludzi, pracy i wiedzy Twojego zespołu w jednym doświadczeniu.

Generuj szablony, twórz kopie i twórz nowe pomysły z prędkością błyskawicy dzięki ClickUp Brain

ClickUp AI posiada trzy kluczowe funkcje, dzięki którym zarządzanie projektami odbywa się na autopilocie:

AI Knowledge Manager: Masz pytanie dotyczące Twoich zadań lub dokumentów? ClickUp Brain dostarcza kontekstowe odpowiedzi w oparciu o bazę wiedzy Twojej organizacji

Masz pytanie dotyczące Twoich zadań lub dokumentów? ClickUp Brain dostarcza kontekstowe odpowiedzi w oparciu o bazę wiedzy Twojej organizacji AI Project Manager: Bez wysiłku automatyzuj aktualizacje pracy, śledź postępy zespołu i generuj szczegółowe raporty za pomocą zaledwie kilku kliknięć

Bez wysiłku automatyzuj aktualizacje pracy, śledź postępy zespołu i generuj szczegółowe raporty za pomocą zaledwie kilku kliknięć AI Writer for Work: Doskonal swoje teksty, generując jasne i zwięzłe e-maile, podsumowania i dokumenty

Oto jak działa to narzędzie: Powiedzmy, że potrzebujesz szybkich aktualizacji projektu lub podsumowań spotkań.

**ClickUp Brain ma dla ciebie rozwiązanie

Może nawet generować zadania z e-maili, transkrybować notatki ze spotkań i sugerować kolejne kroki.

Twórz briefy projektów, plany lekcji i wiele więcej z łatwością, korzystając z możliwości generowania dokumentów ClickUp AI

Dla kierowników projektów oznacza to mniej czasu na ręczne zadania i więcej czasu na strategię - cały sens zarządzania projektami opartego na AI.

Przeczytaj również: 10 najlepszych narzędzi ClickUp Brain, o których powinieneś wiedzieć

2. Automatyzacja zadań i cyklu pracy

Wyobraź sobie, że jesteś menedżerem produktu w szybko rozwijającej się firmie programistycznej przygotowującej się do wprowadzenia dużej aktualizacji produktu.

Współpracują ze sobą programiści, autorzy tekstów technicznych i zespoły marketingowe. Bez usprawnionego systemu zarządzanie tymi ruchomymi częściami byłoby chaotyczne.

Na szczęście funkcje automatyzacji ClickUp upraszczają ten proces.

Oto jak to zrobić ClickUp przekształca automatyzację cyklu pracy :

Po zrobieniu szkicu dokumentacji produktu, ClickUp Automatyzacja natychmiast przypisuje zadania przeglądu do zespołów technicznych i marketingowych, zapewniając, że zarówno dokładność, jak i przejrzystość są sprawdzane bez żadnych opóźnień.

automatyzacja powtarzalnych zadań i zachowanie spójności dzięki ClickUp Automations

Tymczasem integracja GitHub ClickUp synchronizuje najnowsze zmiany w kodzie z dokumentacją, a integracja Slack aktualizuje marketing w czasie rzeczywistym.

Z napiętymi terminami, Widok kalendarza w ClickUp śledzi każdy kamień milowy i automatycznie wysyła przypomnienia przed upływem terminów, aby utrzymać wszystkich na dobrej drodze

śledź wizualnie terminy publikacji dokumentów za pomocą widoku kalendarza ClickUp

Z drugiej strony, informacje zwrotne są zbierane poprzez ClickUp Clip . Umożliwia recenzentom przekazywanie wizualnych informacji zwrotnych bezpośrednio połączonych z zadaniami, dzięki czemu proces jest szybszy i bardziej przejrzysty.

dziel się swoimi przemyśleniami i pomysłami w zespołach poprzez nagrania audio lub wideo za pomocą ClickUp Clips_

Po ostatecznym zatwierdzeniu dokument jest automatycznie publikowany, a zespół jest natychmiast powiadamiany.

Po uruchomieniu, opinie klientów są zbierane poprzez Formularze ClickUp tworząc zadania do wykonania.

Te powtarzające się zadania obsługują aktualizacje - utrzymując wszystko dokładne bez ręcznej interwencji

Nasi inżynierowie i menedżerowie produktu byli przeciążeni ręcznymi aktualizacjami statusu między Jira i innymi narzędziami. Dzięki ClickUp odzyskaliśmy godziny zmarnowanego czasu na duplikowanie zadań. Co więcej, przyspieszyliśmy wydawanie produktów, usprawniając przekazywanie pracy między działem QA, działem technicznym i marketingiem.

Nick Foster, dyrektor ds. zarządzania produktami w Lulu Press

Przeczytaj również: 10 przykładów i przypadków użycia automatyzacji cyklu pracy

3. Funkcje współpracy

Współpraca jest kluczem do powodzenia wszystkich działań.

Podczas gdy komunikacja staje się skomplikowana przy wielu dokumentach i zadaniach, Dokumenty ClickUp znacznie ułatwia sprawę.

efektywnie współpracuj z zespołem nad dokumentami za pomocą ClickUp Docs_

Załóżmy, że przygotowujesz zarys projektu w ClickUp Docs.

Będziesz obserwować, jak członkowie Twojego zespołu dodają komentarze, przypisują zadania i przekształcają tekst w możliwe do śledzenia działania - wszystko w ramach tego samego dokumentu.

Możesz również osadzać arkusze kalkulacyjne, pliki PDF i wiki.

Ponieważ ClickUp jest zintegrowany z ClickUp Brain, możesz dopracowywać zawartość, podsumowywać dokumenty, a nawet odpowiadać na komentarze z pomocą /AI.

Teams nie będzie musiał przełączać się między aplikacjami, aby rozmawiać i pracować. ClickUp Chat łączy komunikację i zarządzanie zadaniami w jednym miejscu, aby ułatwić współpracę Twojemu zespołowi.

ClickUp Chat automatycznie łączy czaty z powiązanymi zadaniami i dokumentami, dzięki czemu wszystko pozostaje połączone.

Funkcje AI sprawiają, że wszystko jest jeszcze lepsze. Może podsumowywać nieodebrane wiadomości, tworzyć zadania z czatów i znajdować powiązane zadania lub dokumenty bez żadnych kłopotów. Dzięki ClickUp Chat bycie na bieżąco z rozmowami i zadaniami staje się znacznie prostsze.

Zrób 10x więcej dzięki AI w ClickUp Chat

Nawet zautomatyzowane wiadomości e-mail mogą być wysyłane, aby informować wszystkich na bieżąco o krytycznych zmianach, takich jak oznaczenie zadania jako "In Review " lub problem wymagający pilnej uwagi.

powiadamiaj interesariuszy o ważnych aktualizacjach dokumentów za pomocą funkcji e-mail w ClickUp

4. Integracja z innymi narzędziami

ClickUp jest potężnym narzędziem, ale zintegrowanie go z innymi aplikacjami podnosi cykl pracy na nowy poziom. Z ponad 1000 darmowych integracji clickUp oszczędza czas i zmniejsza potrzebę przełączania się między wieloma aplikacjami.

Dla przykładu, integracja ClickUp z Slack zamienia konwersacje w działanie.

Możesz przekształcać wiadomości Slack w zadania, aktualizować statusy zadań i przypisywać członków zespołu bez opuszczania czatu, zapewniając, że dyskusje szybko ewoluują w możliwą do śledzenia pracę.

Integracja ClickUp z HubSpot dla CRM zapewnia płynną synchronizację danych między informacjami o klientach i zadaniami projektów.

Ta dwukierunkowa synchronizacja gwarantuje, że zespoły obsługujące klientów mogą zarządzać swoimi cyklami pracy bez żadnych opóźnień.

chcesz wyeliminować powtarzające się zadania?

Integracja z Make (dawniej Integromat) automatyzuje rutynowe procesy na różnych platformach.

Oszczędzaj godziny każdego tygodnia dzięki automatyzacji cyklu pracy poprzez połączenie Make z danymi

Niezależnie od tego, czy synchronizujesz zadania z Kalendarzem Google, czy wysyłasz aktualizacje projektów za pośrednictwem Gmaila, automatyzacja zapewnia organizację zadań i dotrzymywanie terminów bez ręcznego wprowadzania danych.

Dla Teams, które polegają na Zoom do zdalnych spotkań, integracja z ClickUp pozwala na planowanie, dołączanie i przechowywanie nagrań spotkań bezpośrednio w zadaniach, utrzymując całą komunikację w jednym miejscu.

bezproblemowe planowanie spotkań na Zoom, udostępnianie ekranów i współpraca nad zadaniami z poziomu ClickUp

Dzięki integracji ClickUp z Harvest zarządzanie czasem staje się łatwiejsze. Możesz śledzić godziny spędzone nad każdym zadaniem i analizować wydajność cyklu pracy.

Podsumowując: Niezależnie od tego, czy synchronizujesz komunikację z Slack, zarządzasz danymi klientów z HubSpot, czy śledzisz czas z Harvest - moc integracji ClickUp przynosi wszystko pod jednym dachem.

Wynik?

Ujednolicony, wydajny obszar roboczy, w którym każde narzędzie działa harmonijnie - pomagając skupić się na wydajności, a nie na przeskakiwaniu między platformami.

Why Limit Yourself with ChatGPT-Choose ClickUp

Jeśli uważasz, że ChatGPT jest imponujący, ClickUp zrobi na Tobie jeszcze większe wrażenie.

Podczas gdy ChatGPT wyróżnia się w generowaniu zawartości, ClickUp wykracza poza tę zdolność do automatyzacji cyklu pracy, zarządzania zadaniami i połączenia zespołu poprzez współpracę w czasie rzeczywistym.

Niezależnie od tego, czy chodzi o generowanie briefów projektowych, śledzenie terminów czy tworzenie przejrzystych podsumowań, ClickUp Brain ma wszystko w jednej intuicyjnej platformie

Gotowy na aktualizację? Zarejestruj się na ClickUp za darmo i przenieś swój cykl pracy na wyższy poziom.