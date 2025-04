20 najbardziej dochodowych pomysłów na biznes AI w 2025 r

Jeśli jeszcze nie spróbowaliście swoich sił w ChatGPT, Google Gemini czy najnowszym Notatniku LM, to zapraszamy do wyjścia spod skały. Żartuję, ale... nie do końca.

W ciągu ostatnich kilku lat sztuczna inteligencja (AI) przekształciła świat biznesu, zmieniając sposób działania firm, podejmowania decyzji i dostarczania wartości.

Rozprzestrzenianie się AI nie jest chwilową modą. McKinsey szacuje, że AI może dodać nawet 13 bilionów dolarów dla światowej gospodarki do 2030 roku . Jeśli chciałbyś mieć w tym swój kawałek tortu, oto 20 przykładów dochodowych pomysłów na biznes związanych z AI, które zainspirują Cię do kolejnego przedsięwzięcia.

Top 20 Przykładów Zyskownych Pomysłów na Biznes AI

Większość użytkowników generatywnej AI myśli o niej jako o narzędziu do "generowania zawartości". Chociaż jest to najpopularniejszy przypadek użycia, nie jest to jedyny. AI robi ogromne postępy w różnych branżach, w tym w muzyce i rozrywce, opiece zdrowotnej, farmacji, produkcji, rozwoju oprogramowania i nie tylko.

Oto przekrój pomysłów na biznes związany ze sztuczną inteligencją, które wzbudzą Twoje zainteresowanie, niezależnie od branży, w której działasz.

1. Spersonalizowane plany fitness i żywieniowe

Personalizacja jest jednym z najskuteczniejszych zadań, jakie może wykonać AI. Może badać trendy, rozumieć dane wejściowe i personalizować dane wyjściowe na dużą skalę. Pierwszy przykład biznesu AI wykorzystuje tę zdolność.

Aplikacje fitness i żywieniowe oparte na AI dostosowują praktyki zdrowotne i odnowy biologicznej dla każdego użytkownika w oparciu o jego wiek, płeć, poziom aktywności, cele zdrowotne i preferencje żywieniowe. Takie aplikacje mogą:

Rekomendować plany posiłków i treningów

Sugerować zmiany w stylu życia

Prowadzić użytkowników przez ćwiczenia kształtujące nawyki

Pomagać w rzuceniu palenia lub innych niezdrowych nawyków

Przypomnienie użytkownikom o przyjmowaniu suplementów/leków

W przeciwieństwie do tradycyjnych aplikacji fitness, te oparte na AI mogą dostosowywać się do zmian w potrzebach / stylu życia użytkownika. Na przykład, jeśli użytkownik osiągnął swój cel wagowy, aplikacja może automatycznie zmienić treningi, aby utrzymać obecny stan.

Wskazówka biznesowa: Jako biznes, spersonalizowane plany fitness i żywieniowe są zgodne z modelami subskrypcji B2C (business-to-consumer). Możesz wybrać spośród modeli wsparcia reklamami, freemium lub wielopoziomowych modeli subskrypcji, aby uczynić tę aplikację dochodową.

2. Automatyzacja zarządzania zapasami

Zazwyczaj automatyzacja jest oparta na regułach, tj. działa zgodnie z modelem "jeśli-tak-i-tak". AI całkowicie zmienia zasady gry. AI umożliwia zespołom automatyzację złożonych procesów z wieloma wyzwalaczami/reakcjami.

Ten rodzaj automatyzacji doskonale nadaje się do zarządzania zapasami na dużą skalę w magazynach i organizacjach łańcucha dostaw. Solidne narzędzie do zarządzania zapasami oparte na AI może:

Zarządzać popytem i podażą : Zrozumieć popyt, śledzić poziomy zapasów i automatycznie zmieniać kolejność dostaw bez interwencji człowieka

: Zrozumieć popyt, śledzić poziomy zapasów i automatycznie zmieniać kolejność dostaw bez interwencji człowieka Radzić sobie z wahaniami rynkowymi : Przewidywać sezonowe wahania popytu i oferować wgląd w produkcję, ceny lub inne strategiczne interwencje

: Przewidywać sezonowe wahania popytu i oferować wgląd w produkcję, ceny lub inne strategiczne interwencje Poprawa wydajności transportu: Identyfikacja wąskich gardeł w łańcuchu dostaw i sugerowanie najbardziej efektywnych tras dostaw

Wskazówka biznesowa: Jest to aplikacja B2B zazwyczaj rozliczana w formie długoterminowych kontraktów. Chociaż możliwe są tutaj modele subskrypcji pay-as-you-go, najbardziej opłacalne może być tworzenie wieloletnich umów.

3. Konserwacja predykcyjna dla zakładów produkcyjnych

AI zwiększa wpływ Internetu rzeczy (IoT). Rozwiązania konserwacji predykcyjnej oparte na AI wykorzystują czujniki i urządzenia do monitorowania sprzętu przemysłowego. Na podstawie zebranych danych aplikacja do konserwacji predykcyjnej oparta na AI prognozuje, kiedy maszyna może ulec awarii.

Pozwala to firmom na wykonywanie zadań konserwacyjnych przed wystąpieniem awarii, zapobiegając kosztownym przestojom i naprawom. Jest to szczególnie opłacalne w branżach takich jak produkcja, lotnictwo i energetyka, gdzie koszty awarii sprzętu mogą sięgać milionów.

Wskazówka biznesowa: Aplikacja do predykcyjnego utrzymania ruchu to coś więcej niż tylko oprogramowanie. Wymaga ona szyku czujników podłączonych do sieci, co może być znaczącą inwestycją początkową. Ten produkt B2B najlepiej jest stworzyć jako długoterminowe rozwiązanie sprzętowe i programowe.

4. Systemy adaptacyjnego uczenia się oparte na AI

Istnieją różne rodzaje osób uczących się - wzrokowcy, słuchowcy, czytelnicy, wykonawcy itd. Dobry system nauczania to taki, który dostosowuje się do unikalnych potrzeb użytkownika bez konieczności tworzenia dziesiątek różnych planów lekcji.

Narzędzia oparte na AI mogą to osiągnąć. Mogą zapewnić niestandardowe doświadczenia edukacyjne, analizując sposób, w jaki uczniowie się uczą. Instancja, Kursy AI może oferować obrazy i wykresy dla osób uczących się wizualnie, jednocześnie dostarczając mnemotechniki osobom uczącym się tekstowo. Może również polecać materiały uzupełniające dostosowane do potrzeb uczniów, dzięki czemu nauka jest bardziej angażująca i efektywna.

Jeśli chcesz zbudować adaptacyjne systemy uczenia się z AI, oto kilka popularnych potrzeb edukacyjnych.

Nauka języków obcych

Programy szkolne, takie jak matematyka, fizyka, chemia itp

Wydajność i ćwiczenia pamięciowe

Języki programowania

Hobby, takie jak szydełkowanie, robienie na drutach, malowanie itp

Umiejętności zawodowe, takie jak stolarstwo, budownictwo, hydraulika itp

Wskazówka biznesowa: Systemy edukacyjne mogą być B2C poprzez subskrypcje. Można je również zbudować w modelu B2B, sprzedając programy edukacyjne i rozwojowe dla korporacji.

5. Inteligentne zarządzanie domem oparte na AI

Zarządzanie inteligentnym domem to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów AI. Duże firmy, takie jak Google Nest i Samsung Smart Things, tworzą rozwiązania do zarządzania wszystkim, od kontroli temperatury po oświetlenie i bezpieczeństwo.

Niektóre z najbardziej atrakcyjnych przypadków użycia w zarządzaniu domem to:

Zarządzanie urządzeniami poprzez włączanie i wyłączanie ich z daleka

Niestandardowe ustawienie koloru, ciepła i jasności oświetlenia

Optymalizacja zużycia energii i wydajności poprzez automatyczne dostosowywanie lub wyłączanie nieużywanych urządzeń

Monitorowanie nietypowej aktywności i ostrzeganie właścicieli domów o potencjalnych zagrożeniach

Zazwyczaj aplikacje dla inteligentnych domów są sprzedawane przez producentów urządzeń.

Na przykład, jeśli Samsung lub Xiaomi produkują lodówki lub odkurzacze automatyczne, dostarczają również aplikację mobilną do sterowania nimi.

Wskazówka biznesowa: Jeśli budujesz system zarządzania domem oparty na AI, dobrze byłoby nawiązać współpracę z producentami urządzeń lub firmami wdrożeniowymi, aby połączyć z nimi swoje produkty.

6. Doradztwo finansowe oparte na AI

Doradztwo finansowe jest również przedsięwzięciem edukacyjnym. Doradcy są odpowiedzialni za zapewnienie, że niestandardowi klienci rozumieją warunki, ryzyko i korzyści wynikające z ich decyzji inwestycyjnych. Szczegółowość tych rozmów utrudnia skalowanie.

Doradztwo finansowe oparte na AI może to zmienić. Zdolność AI do szybkiego przetwarzania ogromnych ilości danych finansowych czyni ją idealną do przewidywania trendów rynkowych, zarządzania ryzykiem i identyfikowania możliwości inwestycyjnych.

Inwestorom AI może zaoferować spersonalizowane porady inwestycyjne za ułamek kosztów tradycyjnych doradców. Dla doradców, może ona zautomatyzować i zoperacjonalizować wiele niestandardowych relacji z klientami bez dodatkowego wysiłku.

Wskazówka biznesowa: Jako twórca aplikacji możesz pobierać opłatę za subskrypcję od obu typów użytkowników, wykorzystując model rynkowy.

7. Diagnostyka medyczna oparta na AI

Obecnie większość usług opieki zdrowotnej ma charakter reaktywny, tj. pacjenci zwracają się do lekarzy, gdy odczuwają ból lub chorobę. Jednak cała branża - i starzejąca się populacja - rozważa przejście w kierunku proaktywnego podejścia z ofertą opieki zdrowotnej opartej na wartościach.

Ten ruch opiera się w dużej mierze na danych, prognozach i automatyzacji. Twoje aplikacje diagnostyczne oparte na AI mogą z zyskiem wykorzystać tę falę poprzez:

Przetwarzanie w czasie rzeczywistym danych z urządzeń monitorujących/nadających się do noszenia w celu wykrycia anomalii

Analizowanie obrazów medycznych, wyników badań laboratoryjnych i historii pacjenta w celu wczesnego wykrywania chorób

Odczytywanie skanów medycznych i zwiększanie dokładności diagnostycznej

Korelowanie zachowań, takich jak nawyki żywieniowe, treningi, spożycie cukru, palenie tytoniu itp. z wynikami zdrowotnymi

Wskazówka biznesowa: Jako część silnie regulowanej branży, będziesz chciał wyciągnąć wszystkie przystanki, jeśli chodzi o zgodność. Rozważ współpracę z renomowanymi ubezpieczycielami w celu wdrożenia usług diagnostycznych.

8. AI do wykrywania oszustw i zapobiegania im w bankowości

W pierwszej połowie 2024 roku 570 milionów funtów (równowartość 740 milionów dolarów) zostało utracone w wyniku oszustw płatniczych w Wielkiej Brytanii . W ubiegłym roku, Amerykańscy niestandardowi klienci stracili 10 miliardów dolarów w wyniku oszustw finansowych . Ponieważ złośliwi aktorzy projektują coraz to nowe oszustwa, aby oszukać banki i niestandardowych klientów, każdy lider bankowości szuka pomocy w AI.

Aplikacja do wykrywania oszustw i zapobiegania im, gotowa do użycia w przedsiębiorstwach, może:

Analizować duże ilości danych dotyczących transakcji w czasie rzeczywistym w celu wykrycia wzorców

Identyfikować anomalie lub nieuczciwe transakcje

Wykrywać podejrzane działania i ostrzegać odpowiednie zespoły

Przewidywać potencjalne oszustwa i formułować zalecenia dotyczące środków zapobiegawczych

Wskazówka biznesowa: Ponieważ systemy wykrywania oszustw oparte na AI dostosowują się z czasem, dowiedz się więcej o nowych technikach, z których mogą korzystać oszuści, czyni je bardziej skutecznymi niż tradycyjne systemy oparte na regułach.

9. Tworzenie zawartości w oparciu o AI

W świecie marketingu cyfrowego zawartość jest wszystkim. Narzędzia AI mogą naprawdę podnieść poziom tego, co można zrobić z zawartością.

Tworzenie szkiców : Wykorzystanie przetwarzania języka naturalnego do zrozumienia ludzkich podpowiedzi w celu tworzenia zawartości

: Wykorzystanie przetwarzania języka naturalnego do zrozumienia ludzkich podpowiedzi w celu tworzenia zawartości Repurposing zawartości : Pobieranie danych wejściowych w jednej formie zawartości, takiej jak blog lub studium przypadku, i automatyczne przekształcanie ich w skrypty wideo, podcasty, biuletyny, aktualizacje w mediach społecznościowych itp

: Pobieranie danych wejściowych w jednej formie zawartości, takiej jak blog lub studium przypadku, i automatyczne przekształcanie ich w skrypty wideo, podcasty, biuletyny, aktualizacje w mediach społecznościowych itp Kurowanie zawartości : Tworzenie wyselekcjonowanej zawartości, takiej jak playlisty na Spotify i YouTube, poprzez uczenie się preferencji użytkowników na podstawie ich historii

: Tworzenie wyselekcjonowanej zawartości, takiej jak playlisty na Spotify i YouTube, poprzez uczenie się preferencji użytkowników na podstawie ich historii Utrzymywanie kontroli jakości : Sprawdzanie pod kątem plagiatu, błędów gramatycznych, SEO i innych

: Sprawdzanie pod kątem plagiatu, błędów gramatycznych, SEO i innych Generowanie czytelnych podsumowań: Przetwarzanie długich formularzy i streszczanie ich w celu łatwego czytania i odwoływania się do nich

Wskazówka biznesowa: Narzędzia do tworzenia treści wykorzystujące AI mają wiele opcji modeli biznesowych. Na przykład, jeśli tworzysz narzędzie do sprawdzania plagiatu, możesz pobierać opłaty za liczbę sprawdzanych słów.

Jeśli zmieniasz zawartość, sensowne byłoby pobieranie stałej opłaty za subskrypcję. Narzędzia do personalizacji mogą być zintegrowane z urządzeniami lub aplikacjami multimedialnymi i sprzedawane razem. W przypadku zawartości możliwości są naprawdę nieograniczone.

10. AI dla wydajności

Optymalizacja wydajności osobistej i zespołowej jest jednym z największych wyzwań dla każdego lidera biznesu. Zwłaszcza w pracy opartej na wiedzy, gdzie jednoznaczne zdefiniowanie wydajności jest prawie niemożliwe, każde narzędzie poprawiające wydajność jest dobrodziejstwem dla organizacji.

Zarządzanie projektami z wykorzystaniem AI: Zintegrowane narzędzie AI, takie jak np ClickUp Brain w ramach oprogramowanie do zarządzania projektami dla startupów może pomóc:

Generować aktualizacje/standupy

Pobierać informacje o projekcie

Automatyzację tworzenia harmonogramów i planów

Zarządzać obciążeniem pracą zespołów wielofunkcyjnych

inteligencja projektowa na wyciągnięcie ręki dzięki ClickUp Brain_

Zarządzanie kalendarzem za pomocą AI: Spotkania są złem koniecznym dla pracowników wiedzy. AI może pomóc to okiełznać, personalizując harmonogramy w oparciu o preferencje, wzorce i priorytety.

Kopiloty AI: Generatywna sztuczna inteligencja doprowadziła do powstania agentów AI w różnych funkcjach. Możesz zbudować swojego Copilota dla pisarzy, redaktorów, programistów, liderów operacyjnych, sprzedawców, finansistów itp.

Wskazówka biznesowa: Możesz stworzyć te narzędzia B2C, sprzedając je osobom fizycznym. Możesz również zbudować je jako produkt oparty na współpracy, pobierając subskrypcje za użytkownika narzędzi AI dla startupów i zespołów Enterprise.

11. Rekrutacja i automatyzacja HR oparta na AI

Współczesna praca jest złożona. Cicha rezygnacja z pracy, gospodarka gig, hybrydowa siła robocza i inne transformacyjne modele pracy sprawiają, że pozyskiwanie talentów jest w chaosie. Narzędzia AI mogą pomóc lepiej zarządzać tym chaosem w kierunku znaczących wyników.

Aplikacje oparte na AI dla każdego z poniższych przypadków użycia mogą być opłacalnym pomysłem na biznes.

Weryfikacja CV : Wykorzystanie modeli uczenia maszynowego do zrobienia pierwszego poziomu selekcji życiorysów do różnych ról

: Wykorzystanie modeli uczenia maszynowego do zrobienia pierwszego poziomu selekcji życiorysów do różnych ról Automatyzacja testów : Wstępnie zaprojektowane testy do oceny biegłości kandydatów w zakresie umiejętności potrzebnych na danym stanowisku

: Wstępnie zaprojektowane testy do oceny biegłości kandydatów w zakresie umiejętności potrzebnych na danym stanowisku Ocena wideo : Analiza rozmów wideo pod kątem mowy ciała, umiejętności komunikacyjnych itp

: Analiza rozmów wideo pod kątem mowy ciała, umiejętności komunikacyjnych itp Planowanie rozmów kwalifikacyjnych : Automatyczne dopasowanie dostępności ankietera i kandydata w celu zaplanowania rozmów kwalifikacyjnych

: Automatyczne dopasowanie dostępności ankietera i kandydata w celu zaplanowania rozmów kwalifikacyjnych Onboarding: Umożliwienie kompleksowych i spersonalizowanych procesów wdrażania nowych pracowników w oparciu o ich dział, rolę, staż pracy itp.

Wskazówka biznesowa: Każdą z tych aplikacji można zbudować dla klientów z sektora Enterprise lub ich partnerów rekrutacyjnych. W przypadku zespołów zajmujących się pozyskiwaniem talentów w przedsiębiorstwach, aplikacje te można zintegrować z organizacyjnym cyklem pracy, aby zwiększyć efektywność procesu. W przypadku agencji rekrutacyjnych aplikacje te mogą zapewnić niezwykłą wydajność na dużą skalę.

W przypadku obu klientów aplikacje te mogą działać w modelu miesięcznej/rocznej subskrypcji. Istotne byłoby również wprowadzenie cen opartych na wykorzystaniu. Można na przykład pobierać opłaty za każde sprawdzone CV lub każdego wdrożonego pracownika.

12. Wirtualni asystenci wykorzystujący AI

Każdy korzysta z wirtualnego asystenta, czy to prosząc Siri o ustawienie alarmu, czy używając aplikacji do finansów osobistych do tworzenia raportów wydatków. Wirtualni asystenci i agenci to świetne pomysły na biznes oparty na AI dla startupów, które mogą tworzyć produkty o wykładniczej wartości.

Poniżej znajdują się niektóre z aplikacji, które można przekształcić w dochodowy biznes.

Asystenci osobiści: Automatyzacja cykli pracy poprzez połączenie z różnymi aplikacjami dla użytkowników w celu wykonywania osobistych zadań, takich jak wysyłanie e-maili, płacenie rachunków, zamawianie artykułów spożywczych lub rezerwowanie spotkań.

Asystenci obsługi klienta: Chatboty AI odgrywają rolę agentów obsługi klienta, pomagając użytkownikom w wyszukiwaniu informacji, rozwiązywaniu prostych problemów, zgłaszaniu zgłoszeń itp.

Asystenci ekspertów: Narzędzia AI o wyspecjalizowanej inteligencji w dziedzinach takich jak giełda, pogoda, rezerwacja podróży, badania itp.

Asystenci kierownictwa: Narzędzia AI, które pomagają liderom biznesu planować spotkania, przetwarzać e-maile, podsumowywać dokumenty, planować działania następcze itp.

Porada biznesowa: W zależności od charakteru wirtualnego asystenta, możesz obciążyć go subskrypcjami. Na przykład asystenci-eksperci mogą pobierać wyższą subskrypcję za swoją dogłębną wiedzę, podczas gdy asystenci wykonawczy mogą dotrzeć do szerszej bazy odbiorców za niższą cenę.

13. Marketing i reklama oparte na AI

W marketingu cyfrowym chodzi przede wszystkim o intencje i trafność. Oprogramowanie reklamowe oparte na AI może to zoptymalizować, dostarczając wysoce celowe reklamy, rekomendacje produktów i komunikaty marketingowe.

Przewidywanie e-maili : Narzędzia AI mogą wysyłać niestandardowe e-maile do użytkowników we właściwym czasie w oparciu o ich interakcje z Twoimi produktami w różnych kanałach

: Narzędzia AI mogą wysyłać niestandardowe e-maile do użytkowników we właściwym czasie w oparciu o ich interakcje z Twoimi produktami w różnych kanałach Oferty ograniczone czasowo : Urządzenia IoT mogą zidentyfikować klienta wchodzącego do sklepu i zaoferować w odpowiednim czasie rabaty, aby zachęcić go do zakupów pod wpływem impulsu

: Urządzenia IoT mogą zidentyfikować klienta wchodzącego do sklepu i zaoferować w odpowiednim czasie rabaty, aby zachęcić go do zakupów pod wpływem impulsu Spersonalizowane katalogi : AI może tworzyć spersonalizowane katalogi produktów, które mogą spodobać się klientowi z ich ogromnej witryny e-commerce

: AI może tworzyć spersonalizowane katalogi produktów, które mogą spodobać się klientowi z ich ogromnej witryny e-commerce Reklama kontekstowa : AI może przetwarzać ogromne ilości danych, aby prezentować reklamy w oparciu o preferencje klientów i kontekst przeglądania

: AI może przetwarzać ogromne ilości danych, aby prezentować reklamy w oparciu o preferencje klientów i kontekst przeglądania Powiadomienia dostosowane do czasu: Aplikacje mobilne mogą integrować narzędzia AI w celu dostarczania powiadomień we właściwym czasie i we właściwym języku, aby wpływać na zachowanie użytkowników

Wskazówka biznesowa: Oprócz budowania produktów AI, masz również możliwość zostania niszową agencją technologii marketingu AI dla konkretnych klientów. Możesz tworzyć niestandardowe rozwiązania marketingowe AI dla ich potrzeb. Możesz na przykład stworzyć bota do śledzenia wydajności określonych słów kluczowych lub raportowania zmian na rynku, tworząc produkty zapewniające przewagę konkurencyjną.

14. Automatyzacja sprzedaży oparta na AI

Zdolność organizacji do dotarcia do większej liczby klientów i budowania większej świadomości/zainteresowania bezpośrednio koreluje z tym, ile przychodów może ona osiągnąć. W wysoce konkurencyjnych scenariuszach rynkowych, Teams sprzedaży szukają sposobów na obniżenie kosztów bez uszczerbku dla wydajności. Produkty oparte na AI mogą to umożliwić.

Poniżej znajdują się produkty, które można zbudować, aby pomóc w różnych przypadkach marketingowych i sprzedażowych.

**Jak można wykorzystać AI w marketingu i sprzedaży?

Automatyzacja zadań: Zbuduj aplikację do automatyzacji opartą na AI, aby zmniejszyć liczbę powtarzalnych zadań, które muszą wykonywać przedstawiciele handlowi.

Na przykład, działania następcze można całkowicie zautomatyzować za pomocą AI, z niestandardowymi i predykcyjnymi wiadomościami do uruchomienia.

Transkrypcja wideo: Narzędzia AI do robienia notatek cieszą się dużym zainteresowaniem wśród specjalistów ds. sprzedaży, którzy używają tego narzędzia do nagrywania / transkrypcji rozmowy, podczas gdy oni koncentrują się na budowaniu znaczącego powiązania z potencjalnym klientem.

Twórz dema wideo w ClickUp Clips z transkrypcjami generowanymi przez AI w czasie rzeczywistym

Projektowanie kolejnych kroków: Na podstawie rozmowy narzędzia AI mogą automatycznie tworzyć elementy działań dla obu stron. W rzeczywistości możliwość zintegrowania narzędzia AI z aplikacjami takimi jak CRM, e-mail, wideokonferencje, platformy demonstracyjne itp. może zautomatyzować nawet złożone cykle pracy.

Tworzenie pulpitów: Większość dzisiejszych narzędzi sprzedażowych oferuje pewien rodzaj raportowania. Jednak standardowe raportowanie out-of-the-box często nie wystarcza. AI może pomóc teamom w tworzeniu niestandardowych pulpitów opartych na KPI, zawierających tylko najważniejsze informacje w danym momencie.

Co więcej, można również zbudować chatbota AI, który odpowiada liczbami. "Jaka jest łączna sprzedaż do tej pory?" lub "Ilu potencjalnych klientów pozostawało uśpionych przez ponad 30 dni?", umożliwiając Teams dynamiczne eksplorowanie danych sprzedażowych bez przeszkadzania analitykowi danych!

Pulpity sprzedażowe oparte na KPI dla teamów sprzedażowych z ClickUp

Wskazówka dla biznesu: Ważne jest, aby zrozumieć, że sprzedaż jest wysoce konkurencyjną przestrzenią. Duże platformy CRM już zdominowały rynek. Tak więc, jako biznes, bardziej sensowne jest budowanie niszowych produktów AI.

Alternatywnie można tworzyć aplikacje z funkcjami, których brakuje tym platformom CRM. W ten sposób można hostować te aplikacje na rynku Salesforce lub HubSpot i pobierać opłatę opartą na użytkowaniu.

Czytaj więcej: Jeśli któryś z powyższych tematów Cię odsetki, tutaj znajdziesz więcej informacji na temat jak wykorzystać AI w sprzedaży .

15. AI w tworzeniu oprogramowania

Ponad dekadę temu inwestor Marc Andreessen stwierdził, że oprogramowanie pożera świat . Od tego czasu jesteśmy otoczeni coraz większą ilością oprogramowania, które pomaga nam do zrobienia wszystkiego, od płacenia rachunków do grania w gry każdego dnia.

AI robi ogromny krok naprzód w rozwoju takiego oprogramowania. Możesz tworzyć proste, ale wydajne produkty dla każdego z problemów inżynierii oprogramowania, z którymi borykają się dziś organizacje. Poniżej kilka pomysłów.

Kontrola jakości z przeglądem kodu, debugowaniem i testowaniem opartym na AI

Automatyzacja dokumentacji z elementami wizualnymi, wykresami, diagramami cyklu pracy itp

Kopiloty dla programistów do tworzenia kodu na podstawie danych wejściowych w języku naturalnym

Programowanie w parach i informacje zwrotne na temat jakości/wydajności kodu

Modele uczenia maszynowego dla cyberbezpieczeństwa

Od zarządzania projektami oprogramowania po wdrażanie, istnieją dziesiątki inżynieryjnych przypadków użycia, które można ulepszyć za pomocą AI. Jeśli pracujesz w tej branży, być może zainteresuje Cię nasz wpis na blogu na temat jak wykorzystać AI w tworzeniu oprogramowania odsetki.

Wskazówka dla biznesu: Istnieje już kilka narzędzi, z których korzystają zespoły programistyczne. Na przykład Jira do obsługi zgłoszeń, GitHub do zarządzania kodem itp. są używane przez miliony programistów na całym świecie. Podczas budowania biznesu programistycznego opartego na AI, warto dokładnie zidentyfikować luki w tych popularnych produktach i rozwiązać je w przemyślany sposób.

Na wczesnych scenach wdrażania AI warto skorzystać z niektórych rozwiązań ClickUp AI szablonów planów rozwoju aby poprowadzić swoją podróż.

16. Rekomendacje modowe oparte na AI

Jednym z największych wyzwań w handlu elektronicznym są zwroty. Klienci kupują produkty, aby je przymierzyć i zwracają te, które nie pasują. Co gorsza, produkty takie jak makijaż, których nie można zwrócić - nawet jeśli są nieodpowiednie - powodują wyrzuty sumienia kupujących.

Aplikacje modowe oparte na AI mają na celu rozwiązanie właśnie tego problemu. Oto kilka pomysłów na aplikacje, które możesz stworzyć.

Rekomendacje rozmiarów : W oparciu o deklarowane rozmiary klienta, wcześniejsze zakupy i informacje o produkcie, twórz dokładne rekomendacje za pomocą AI

: W oparciu o deklarowane rozmiary klienta, wcześniejsze zakupy i informacje o produkcie, twórz dokładne rekomendacje za pomocą AI Wirtualna wersja próbna : W przypadku produktów takich jak buty, szminki, odzież itp. użyj aplikacji AI i wirtualnej rzeczywistości, aby umożliwić użytkownikom wirtualne wypróbowanie przed zakupem

: W przypadku produktów takich jak buty, szminki, odzież itp. użyj aplikacji AI i wirtualnej rzeczywistości, aby umożliwić użytkownikom wirtualne wypróbowanie przed zakupem Lookbooki: Korzystając z historii zakupów klienta, polecaj akcesoria, które dobrze komponują się z jego istniejącą garderobą

Wskazówka biznesowa: Mając do dyspozycji wszystkie te dane, twój produkt AI może również przewidywać przyszłe trendy w modzie, pomagając sprzedawcom detalicznym wyprzedzić konkurencję. Upewnij się tylko, że otrzymałeś zgodę użytkownika przed jej wykorzystaniem.

17. AI dla nieruchomości i zarządzania nieruchomościami

Branża nieruchomości nie jest najbardziej entuzjastyczna, jeśli chodzi o wdrażanie technologii. Jednak atrakcyjny produkt może być tym, czego potrzebują. Technologia AI oferuje ogromne możliwości w tej branży.

Wycena nieruchomości: Techniki AI mogą dokonywać dokładniejszych wycen nieruchomości w oparciu o dane historyczne, trendy rynkowe i inne czynniki, takie jak wzrost sąsiedztwa lub oprocentowanie.

Usługi dla najemców: Narzędzia AI do zarządzania nieruchomościami mogą automatyzować usługi dla najemców, takie jak pobieranie czynszu i żądania konserwacji.

Zarządzanie obiektami: Narzędzia AI mogą pomóc zarządcom nieruchomości zaplanować nadchodzące prace konserwacyjne, przewidzieć przestoje / naprawy, ocenić decyzje dotyczące naprawy lub wymiany itp.

Współpraca: Narzędzia do współpracy oparte na AI, takie jak ClickUp dla nieruchomości może znacznie poprawić wyniki. Na przykład, dzięki narzędziom ClickUp do lokalizacji, możesz tworzyć mapy list, używać kolorowych kodów do rozróżniania list według zakresu cenowego i łatwo zapisywać informacje na później.

Interaktywny widok mapy dla wizualnej współpracy klienta w ClickUp

Wskazówka biznesowa: Jako ostrożna, stosunkowo wolno rozwijająca się branża, klienci z sektora nieruchomości mogą nie spieszyć się z zakupem narzędzi AI. Tak więc model freemium pomógłby zademonstrować wartość, a następnie zbudować zaufanie podczas podróży klienta.

18. Rozwiązania rolnicze oparte na AI

AI może odegrać kluczową rolę w modernizacji rolnictwa. Systemy oparte na AI mogą analizować dane z czujników gleby, prognozy pogody i zdjęć satelitarnych w celu optymalizacji rolnictwa na różnych frontach.

Niektóre klucze Przypadki użycia AI są:

Zalecenia dotyczące czasu i ilości podlewania upraw

Sugestie, kiedy sadzić lub zbierać plony

Strategie zarządzania szkodnikami

Decyzje oparte na danych dotyczące zarządzania gospodarstwem i wydajności rolników

Wskazówka biznesowa: Jako produkt AI masz możliwość pobierania opłaty za subskrypcję bezpośrednio od konsumentów / rolników. Jednak na tym rynku można również zaprojektować model B2B, współpracując z organizacjami pozarządowymi lub społecznymi w celu udostępniania modeli przychodów.

19. AI dla branży turystycznej i hotelarskiej

Firmy turystyczne i platformy hotelarskie, takie jak Airbnb i TripAdvisor, od dawna wykorzystują AI do tworzenia niestandardowych doświadczeń turystycznych dla użytkowników. Jednak w tej przestrzeni jest jeszcze wiele do zrobienia.

Niektóre problemy wciąż pozostają nierozwiązane:

Decyzje dotyczące miejsca docelowego : Wybór odpowiedniego miejsca na wakacje w oparciu o preferencje, pory roku, wydarzenia, koszty i inne

: Wybór odpowiedniego miejsca na wakacje w oparciu o preferencje, pory roku, wydarzenia, koszty i inne Budżetowanie i planowanie : Zaprojektowanie zakończonych wakacji, w tym biletów, pobytów w hotelach, wiz, aktywności, zakupów itp. w ramach budżetu

: Zaprojektowanie zakończonych wakacji, w tym biletów, pobytów w hotelach, wiz, aktywności, zakupów itp. w ramach budżetu Podróże grupowe : Równoważenie dostępności, preferencji i potrzeb wielu osób w podróży grupowej

: Równoważenie dostępności, preferencji i potrzeb wielu osób w podróży grupowej Rekomendacje kontekstowe : Sugerowanie wydarzeń/zwiedzania w oparciu o porę roku, porę dnia, lokalizację itp

: Sugerowanie wydarzeń/zwiedzania w oparciu o porę roku, porę dnia, lokalizację itp Automatyzacja: Umożliwienie bezproblemowego zameldowania, wymeldowania, transferu z lotniska itp

Wskazówka biznesowa: Biorąc pod uwagę, że branża turystyczna jest zatłoczoną przestrzenią, najlepszym rozwiązaniem jest tworzenie ulepszeń i sprzedawanie ich różnym organizacjom. Można na przykład stworzyć niestandardowe rozwiązanie do automatyzacji dla sieci hoteli, które integruje się z ich systemem ERP.

20. Badania prawne i analiza umów w oparciu o AI

"Typowa firma z listy Fortune 1000 utrzymuje 20 000-40 000 aktywnych umów w dowolnym momencie", stwierdza badanie przeprowadzone przez World Commerce and Contracting . Znajomość klauzul, dat i szczegółów tych umów może być męczącym zadaniem manualnym.

Dzięki AI to się zmienia. AI zapewnia wykładniczą wartość poprzez automatyzację:

Analizę umów pod kątem przeglądów, realizacji i płatności

Przegląd dokumentów przed zawarciem umów

Badania prawne w celu zapewnienia najlepszych ofert dla wszystkich stron

Przeszukiwanie prawnych baz danych w celu znalezienia odpowiedniego orzecznictwa

Zgodność i umowy o gwarantowanym poziomie usług (SLA)

Wskazówka biznesowa: Na tym rynku sprawdzają się zarówno ceny oparte na użytkownikach, jak i na użytkowaniu. Na przykład, w przypadku aplikacji do wyszukiwania informacji prawnych, można pobierać opłatę za subskrypcję od użytkownika. W przypadku aplikacji do przeglądania dokumentów można pobierać opłaty za każdy dokument/stronę.

Jeśli żadne z tych rozwiązań nie przypadnie ci do gustu, mamy 21. pomysł - trochę meta, ale całkowicie warty zachodu: Zapytaj AI. 😊

Uruchom narzędzie AI, takie jak ClickUp Brain i wymieniać się z nim pomysłami. Jeśli masz problemy z uruchomieniem, poproś ClickUp Brain o zasugerowanie pomysłów i dopracowanie ich.

**Jakie są najbardziej dochodowe pomysły na startup AI?

AI startup to rozległy krajobraz biznesów. W zakresie tworzenia modeli, platform, B2C, B2B i ofert usług, świat jest twoją ostrygą. Oceniając pomysły na swój startup, weź pod uwagę charakter, wartość rynkową i konkurencyjność każdego istniejącego gracza w tej przestrzeni.

Na dobry początek, oto kilka przykładów biznesów tworzących dziś miejsce dla siebie.

W przestrzeni generatywnej sztucznej inteligencji firmy zajmujące się tworzeniem modeli, takie jak OpenAI i Anthropic, są obecnie jednymi z najbardziej wartościowych startupów. W dziedzinie analizy danych z wykorzystaniem AI wyróżnia się Databricks. Startup z branży opieki zdrowotnej Abridge zyskuje coraz większą popularność wśród społeczności klinicystów.

W zakresie wydajności i współpracy, Notion i ClickUp robią ogromne postępy. W dziedzinie tworzenia zawartości popularność zyskuje Writer.

Należy zauważyć, że wszystkie te startupy dopiero się rozwijają i nie osiągnęły jeszcze sceny rentowności. Jednak droga do powodzenia AI w biznesie jest naprawdę jasna.

Gdy masz już pomysł do zbadania, oto jak możesz zacząć rozwijać swoje narzędzie.

Zrozumienie procesu rozwoju narzędzi AI

Tworzenie narzędzia AI to kompleksowe przedsięwzięcie obejmujące kwestie biznesowe, technologiczne i konsumenckie. Poniżej przedstawiamy krok po kroku, w jaki sposób można rozpocząć prace nad własnym narzędziem.

Pomysł i badania

Zanim zaczniesz rozwijać swoje narzędzie, sprecyzuj swój pomysł.

Jasno zdefiniuj problem użytkownika

Zrozum klienta i jego zachowanie

Zbadaj obecne rozwiązania, z których korzystają

Oceń możliwości, które masz

Po skrystalizowaniu swojego pomysłu, przeprowadź badania rynku, aby wiedzieć, na czym stoisz. Zadaj następujące pytania.

Czy istnieje rynek dla tego produktu?

Czy użytkownicy są w stanie i chcą za niego zapłacić?

Czy istnieją inne narzędzia na rynku? Jak one działają? Do zrobienia czego?

Z jakimi zagrożeniami możesz się spotkać, wprowadzając swój produkt na rynek?

Na przykład, jeśli tworzysz narzędzie do zarządzania mediami społecznościowymi oparte na AI, polegasz w dużej mierze na API firmy X (dawniej Twitter), aby wykonać zadanie. Jeśli X wycofa wsparcie, twój model biznesowy upadnie.

Zrozum te parametry, zanim zaczniesz budować swoje narzędzie AI.

Zdefiniuj cele

Zidentyfikuj jedną istotną wartość, którą twój produkt oparty na AI dostarcza klientowi. Będzie to odpowiedź na pytanie "**Jakie są korzyści z AI?"

Odpowiedzią może być poprawa wydajności, zwiększenie produktywności, oszczędność kosztów operacyjnych, automatyzacja obsługi klienta, dostawca analiz w czasie rzeczywistym itp.

Definiując cele, należy je określić jako SMART (konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie). Upewnij się, że Twój produkt konsekwentnie spełnia te cele dla niestandardowych klientów w czasie.

Zbierz i przygotuj dane dla narzędzia AI

Ten krok jest kamieniem węgielnym rozwoju AI. Wydajność modelu AI jest bezpośrednio związana z ilością i jakością danych, na których jest szkolony. Niedokładne, zakończone lub źle ustrukturyzowane dane mogą prowadzić do niepowodzenia narzędzi AI.

Zbieraj odpowiednie dane

Oczyść je, aby usunąć szum lub niespójności

Dodaj adnotacje lub etykiety do danych, jeśli korzystasz z nadzorowanych modeli uczenia się

Opracowanie i wdrożenie modelu

Po przygotowaniu danych należy opracować modele AI przy użyciu algorytmów uczenia maszynowego lub głębokiego uczenia. Na poziomie podstawowym będziesz:

Wybór odpowiedniego algorytmu

Trenowanie modelu na przygotowanych danych

Udoskonalanie modelu pod kątem wydajności

Testowanie i walidacja modelu, aby upewnić się, że dobrze uogólnia się na nowe dane

Wdrożenie go do infrastruktury w chmurze lub lokalnej i umożliwienie korzystania z niego

Przeczytaj również: Oto elementarz na temat jak zintegrować AI ze stroną internetową .

Marketing i sprzedaż narzędzia AI

Po zbudowaniu narzędzia nadszedł czas, aby wprowadzić je na rynek. Marketing i sprzedaż oprogramowania to temat na osobną, zakończoną książkę. W tym miejscu omówimy kilka podstawowych najlepszych praktyk, o których należy pamiętać.

🏆 Pozycjonowanie: Wykorzystaj swoje badania, aby pozycjonować swój produkt AI na rynku. Skoncentruj się na tym, co robi inaczej i lepiej. Odnieś korzyści płynące z produktu do potrzeb użytkownika.

kanały: Wykorzystaj kanały takie jak marketing zawartości, reklama, wydarzenia, wersje demonstracyjne i dowody społeczne, aby zbudować zaufanie i wiarygodność wśród potencjalnych klientów.

Ceny: Zdecyduj, za co i w jaki sposób będziesz pobierać opłaty od klienta. W następnej sekcji omówimy kilka modeli.

Powodzenie niestandardowe: Narzędzia AI z założenia stają się coraz lepsze w miarę użytkowania. Oznacza to, że potrzebujesz, aby Twoi klienci korzystali z narzędzia przez dłuższy okres czasu, abyś mógł gromadzić i wykorzystywać dane. Ustaw silne zespoły ds. powodzenia klienta i zachęcaj do długotrwałego użytkowania.

Monitorowanie i optymalizacja

Jako stale rozwijająca się technologia, narzędzia AI wymagają ciągłego monitorowania i optymalizacji. Umożliw modelowi dynamiczne uczenie się na podstawie nowych danych. Monitorowanie wydajności w celu zapewnienia spotkania z określonymi celami. Zbieraj opinie użytkowników i dane dotyczące wydajności systemu, aby narzędzie AI było adekwatne i odpowiednie.

Omówiliśmy już tworzenie i wprowadzanie produktu na rynek. Nadszedł więc czas, aby omówić sedno sprawy - całkiem dosłownie.

/# Startupy AI: Rentowność i generowanie przychodów

Jak w każdym biznesie, Startupy AI muszą zarabiać pieniądze. W tym celu generują przychody za pośrednictwem różnych kanałów.

W jaki sposób AI Business zarabia pieniądze?

Subskrypcje produktów: Startupy tworzą narzędzia AI, do których można uzyskać dostęp, uiszczając cykliczną opłatę w modelu opartym na subskrypcji. Popularne przykłady to Google Gemini i Jasper.

Licencjonowanie: Niektóre startupy tworzą algorytmy AI i licencjonują je sprzedawcom lub firmom z branż takich jak opieka zdrowotna, finanse czy handel detaliczny. W ten sposób działają modele Med-PaLM firmy Google lub GPT firmy OpenAI.

Doradztwo: Startupy świadczą usługi konsultingowe, opracowując niestandardowe rozwiązania AI dla klientów lub integrując AI z istniejącymi cyklami pracy.

Insights: Istnieją również startupy, które zarabiają na danych, sprzedając spostrzeżenia lub analizy predykcyjne pochodzące z zastrzeżonych modeli AI. Dobrym przykładem jest BloombergGPT.

Niezależnie od wybranego modelu przychodów, należy zwracać uwagę na zwrot z inwestycji. Biorąc pod uwagę znaczne koszty, infrastrukturę, dane i umiejętności związane z tworzeniem narzędzi AI, zwrot z inwestycji (ROI) może stać się odległym marzeniem. Jest to w rzeczywistości jedno z głównych wyzwań startupu AI.

Wyzwania we wdrażaniu AI w Businessie i jak je przezwyciężyć

Budowanie biznesu opartego na AI jest prostsze i łatwiejsze niż większość innych. Na przykład, jeśli chcesz otworzyć siłownię, musisz zainwestować w nieruchomości, sprzęt, trenerów, sprzedaż, marketing itp. Z drugiej strony, aplikację treningową opartą na AI można zbudować w garażu.

Istnieje jednak kilka innych Wyzwań związanych z AI które należy wziąć pod uwagę.

Dane

Narzędzia AI opierają się na ogromnych ilościach danych. Pozyskując i wykorzystując te dane, możesz napotkać wyzwania, takie jak:

Etyka sposobu pozyskiwania danych

Problemy z prywatnością związane z wykorzystywaniem danych, zwłaszcza jeśli są to informacje umożliwiające identyfikację osób

Bezpieczeństwo przechowywania danych

Zgodność z prawem lokalnym, stanowym, federalnym i międzynarodowym

Przed stworzeniem narzędzia AI należy dokładnie rozważyć problemy związane z danymi. Skorzystaj z pomocy ekspertów ds. danych i prawników, aby rozpocząć pracę na najlepszych podstawach.

Innym formularzem danych jest wiedza specjalistyczna. Na przykład, jeśli projektujesz treningi oparte na AI, potrzebujesz ekspertów merytorycznych, aby zweryfikować dokładność i przydatność treningu. Twoje narzędzie nie może zalecać klientom angażowania się w potencjalnie ryzykowne działania tylko po to, aby osiągnąć swoje cele związane z wagą.

Zastanów się nad wnioskami / rekomendacjami, które oferuje Twoja aplikacja AI i zarejestruj ekspertów, aby to zweryfikować. Zbuduj model odpowiedzialności, aby upewnić się, że zawartość jest weryfikowana przez ekspertów w danej dziedzinie. Jeśli pracujesz w wysoce regulowanych branżach, takich jak opieka zdrowotna lub finanse, zwróć szczególną uwagę i skonsultuj się z ekspertami prawnymi.

Koszt

**Jaki jest koszt do zrobienia startupu AI?

Koszt uruchomienia startupu AI może mieć zakres od 5 000 USD do ponad 100 000 USD, w zależności od produktu, infrastruktury, pozyskiwania danych, wielkości teamu i złożoności rozwoju produktu. Często koszty te są ponoszone z góry, na długo przed wprowadzeniem produktu na rynek lub uzyskaniem zwrotu z inwestycji.

Aby wyeliminować wyzwania związane z kosztami, należy opracować jasny długoterminowy plan biznesowy, który pozwoli odzyskać zainwestowane środki. Zacznij od mniejszego MVP i zweryfikuj je przed zwiększeniem skali.

Prywatność i bezpieczeństwo

Ponieważ systemy AI opierają się na ogromnych ilościach wrażliwych danych, należy spodziewać się obaw o prywatność i bezpieczeństwo. Aby uniknąć naruszeń, należy budować solidne systemy:

Zapobiegać niewłaściwemu przetwarzaniu danych

Zachować zgodność z przepisami i uniknąć kar regulacyjnych

Zarządzać ładem danych

Zapewnić najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa, takie jak anonimizacja, szyfrowanie itp

Wdrażanie środków cyberbezpieczeństwa i audytów

Zaufanie klientów

Pomimo entuzjazmu, niestandardowi klienci mogą być nieufni wobec AI. Jest to szczególnie prawdziwe w obszarach takich jak opieka zdrowotna, inwestycje, a nawet moda, gdzie ludzka kreatywność i osąd mają wysoką wartość.

Odnieś się do tej nieufności, budując zaufanie. Bądź przejrzysty w kwestii tego, w jaki sposób AI jest wykorzystywana, jakie dane są gromadzone i w jaki sposób podejmowane są decyzje. Daj użytkownikom większą kontrolę nad ich danymi. Pozwól im na interakcję z ludźmi, kiedy tego chcą. Szukaj i wdrażaj informacje zwrotne.

Rozpocznij swój biznes AI z ClickUp

Od czasu wprowadzenia ChatGPT i podobnych dużych modeli językowych (LLM), AI jest wszędzie.

Każde narzędzie w miejscu pracy i platforma wydajności ma teraz AI. Apple integruje Apple Intelligence z systemami iOS i macOS. Narzędzia AI pojawiają się w każdej branży i w każdym przypadku użycia.

Jesteśmy jednak dopiero na początku ogromnych możliwości na rynku AI. Jako następna generacja oprogramowania, startupy AI na nowo zdefiniują biznes technologiczny. Jeśli chcesz mieć swój kawałek tego tortu, nadszedł czas, aby rozpocząć pracę nad najlepszymi pomysłami na biznes AI.

ClickUp ma wszystko, czego potrzebujesz, aby wykonać swój ruch. Twórz pomysły z ClickUp Brain. Przeprowadzaj ankiety i analizuj dane za pomocą ClickUp Forms. Planuj rozwój narzędzi AI dzięki zadaniom ClickUp. Zbuduj CRM, automatyzuj cykle pracy, monitoruj wydajność i optymalizuj - wszystko w jednym miejscu dzięki ClickUp. Wypróbuj ClickUp już dziś za darmo!