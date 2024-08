10 startupów AI do obejrzenia w 2024 roku (recenzje i ceny)

Sztuczna inteligencja (AI) zmienia sposób, w jaki pracujemy. Zadania, których ręczne zakończenie zajmowało godziny, mogą być teraz wykonywane z prędkością światła. ⚡

No, może nie aż tak szybko, ale wszystko jasne.

OpenAI, firma zajmująca się badaniami nad sztuczną inteligencją, zrobiła furorę dzięki ChatGPT i DALL-E, rewolucjonizując sposób generowania zawartości pisemnej i obrazów. Istnieją jednak inne startupy wykorzystujące generatywne technologie AI na różnych polach i w kreatywny sposób.

Zebraliśmy 10 innowacyjnych startupów AI, z których każdy oferuje unikalne narzędzia zmieniające podejście do pracy. Od projektowania, przez finanse, po recykling odpadów - firmy te wykorzystują AI, aby ułatwić analizę predykcyjną, inteligentniejsze podejmowanie decyzji a ogólne operacje są bardziej wydajne.

Niezależnie od wykonywanej pracy i branży, w której pracujesz, na tej liście znajdziesz startup AI rozwiązujący problem, z którym obecnie się zmagasz. Tak więc, jeśli jesteś ciekawy, co jest dla ciebie w świecie AI, zostań do końca - mamy darmowe narzędzie bonusowe. 🎁

Czego należy szukać w startupach AI ?

Rozważając włączenie produktów AI do swoich osobistych i biznesowych cykli pracy, oto na co powinieneś zwrócić uwagę:

Rozwiązuje twoje problemy: Po pierwsze, czy ten startup AI rozwiązuje coś, z czym się zmagasz? Odsyłacznajlepsze narzędzia AI to te, które ułatwiają codzienną pracę

Przyjazne dla użytkownika: Jeśli korzystanie z niego przyprawia o ból głowy, nie jest tego warte. Poszukaj czegoś, co jest łatwe do opanowania i pasuje do twojego obecnego cyklu pracy bez zbędnego zamieszania

Efektywność kosztowa: Zastanów się, co otrzymujesz w stosunku do tego, ile płacisz. Narzędzie powinno mieć sens dla twojego budżetu i stanowić wartość dodaną, niezależnie od tego, czy oszczędza czas, czy zwiększa wydajność

Integracja: Narzędzie startupu AI powinno łatwo integrować się z innymi narzędziami i systemami, z których korzystasz. Bezproblemowa integracja zapewnia płynniejszy cykl pracy i zmniejsza krzywą uczenia się

Wsparcie: Ma to kluczowe znaczenie, zwłaszcza w przypadku zaawansowanych narzędzi. Poszukaj startupów AI, które dysponują kompleksowymi zasobami, silnymi forami społecznościowymi i responsywną obsługą klienta

10 najlepszych startupów AI do wykorzystania w 2024 roku

Oto przegląd 10 najlepszych startupów zajmujących się sztuczną inteligencją, które warto sprawdzić. W przypadku każdego startupu omówimy, czym się zajmują, jakie problemy rozwiązują i jakie funkcje wyróżniają ich produkty.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się o tych startupach AI i o tym, jak ich produkty mogą pasować do twojego cyklu pracy.

1. DeepL

przez

DeepL

Jednym z wartych obserwowania startupów AI jest DeepL. Jest to narzędzie do tłumaczenia AI, które wykorzystuje duże modele językowe do tłumaczenia tekstów i plików (TXT, DOCX, PPTX i PDF) w ponad 30 językach. A jeśli sformatowałeś swoje dokumenty przed tłumaczeniem, nie musisz się martwić - DeepL nic z tym nie zrobi.

Aplikacji DeepL można używać w Internecie lub pobrać ją na urządzenie z systemem Windows, MacOS, ChromeOS, iOS lub Android. Dostępne są również rozszerzenia do przeglądarek Chrome, Firefox i Edge, zapewniające lepsze wrażenia z przeglądania. A jeśli jesteś programistą, możesz użyć ich API, aby dodać funkcje tłumaczenia i zwiększyć wydajność kodu w aplikacjach.

DeepL najlepsze funkcje

Uzyskaj znacznie wyższą dokładność tłumaczenia w porównaniu do innych narzędzi, takich jak Google, Microsoft i Amazon Translate 🎯

Tworzenie wielu glosariuszy do tłumaczenia żargonu i terminów branżowych

Przełączanie między formalnym i nieformalnym tonem tłumaczenia

Korzystaj z wbudowanego słownika, aby uzyskać lepszy kontekst terminu dzięki synonimom i przykładowym zdaniom

DeepL limity

DeepL Pro działa obecnie w 36 krajach

Należy zakupić DeepL Pro, aby określić ton tłumaczenia i edytować przetłumaczone dokumenty

DeepL ceny

DeepL Translator: Free

Free DeepL Pro Starter: $10.49/miesiąc na użytkownika

$10.49/miesiąc na użytkownika DeepL Pro Advanced: $34.49/miesiąc na użytkownika

$34.49/miesiąc na użytkownika DeepL Pro Ultimate: $68.99/miesiąc na użytkownika

$68.99/miesiąc na użytkownika DeepL API Free: Free

Free DeepL API Pro: $5.49/miesiąc + cena zależna od użycia

$5.49/miesiąc + cena zależna od użycia DeepL API Business: Kontakt w sprawie ceny

DeepL oceny i recenzje

G2: 4,6/5 (ponad 40 recenzji)

4,6/5 (ponad 40 recenzji) Capterra: 4.8/5 (120+ opinii)

2. Synthesia

via Synthesia Synthesia to generator wideo AI, który wykorzystuje przetwarzanie języka naturalnego i modele głębokiego uczenia się do przekształcania tekstów i skryptów w angażujące wideo - bez konieczności występowania przed kamerą lub posiadania jakichkolwiek umiejętności edycji. Jeśli nie masz skryptu, od którego mógłbyś zacząć, nie musisz się martwić. Synthesia może przygotować dla ciebie scenariusz, wystarczy podać temat i grupę docelową.

A jeśli chcesz od razu rozpocząć tworzenie wideo, dostępne są szablony dla każdego - od studentów chcących tworzyć zawartość edukacyjną zespołom marketingowym, które chcą tworzyć filmy promocyjne.

Niestandardowe wideo jest tak proste, jak przygotowanie prezentacji slajdów. Możesz swobodnie dodawać teksty, kształty, obrazy, nagrania ekranu, a także muzykę w tle! 🎶

Najlepsze funkcje Synthesia

Zapraszanie gości do pozostawiania komentarzy i opinii na temat wideo

Eksportuj wideo jako pliki MP4 lub osadzaj je na swojej stronie internetowej, aby automatycznie aktualizować je o nowe wersje

Włączanie zamkniętych napisów podczas eksportowania wideo

Wybieraj spośród setek ludzkich awatarów i naturalnych głosów (w wielu językach i z różnymi akcentami) dla swojego wideo lub twórz niestandardowe z własnym awatarem i głosem

Limity syntezy

Nie ma planu Free ani wersji próbnej

Synchronizacja ust awatara nie jest zbyt płynna dla języków innych niż angielski

Ceny Synthesia

Starter: $29/miesiąc (jeden redaktor i trzech gości)

$29/miesiąc (jeden redaktor i trzech gości) Twórca: $89/miesiąc (jeden redaktor i pięciu gości)

$89/miesiąc (jeden redaktor i pięciu gości) Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Oceny i recenzje Synthesia

G2: 4,7/5 (ponad 1100 recenzji)

4,7/5 (ponad 1100 recenzji) Capterra: 4.7/5 (120+ opinii)

3. Ramka

przez Ramka Wyobraź sobie, że jesteś w stanie dokładnie zmierzyć satysfakcję klienta i wskazać konkretne problemy bez wysyłania wielu ankiet (i otrzymywania ogólnych odpowiedzi). Platforma analizy klienta Frame oparta na AI sprawia, że jest to możliwe.

Łączy się ona z istniejącym dostawcą usług sprzedaży biletów i CRM, indeksuje wszystkie rozmowy i wykorzystuje algorytmy predykcyjne do oceny nastrojów klientów na podstawie tych interakcji. A jeśli wyczuje, że klient ma zamiar opuścić firmę, ostrzeże Cię, abyś podjął działania i zadbał o zadowolenie swoich klientów. 🤩

Najlepsze funkcje

Połączenie Frame z popularnym oprogramowaniem, takim jak Zendesk, Intercom, Freshdesk, Help Scout, Slack i Salesforce

Użyj narzędzia do raportowania kosztów, aby śledzić wydatki związane z biletami klientów i automatycznie obliczać oszczędności po wprowadzeniu zmian

Wizualizuj trendy, zaangażowanie klientów i wydajność zespołu na pulpicie nawigacyjnym

Dostęp do responsywnego i niezawodnego zespołu wsparcia zawsze, gdy utkniesz i potrzebujesz pomocy

Limity ram

Nie ma planu Free ani wersji próbnej

Interfejs użytkownika może wydawać się przytłaczający dla nowych użytkowników

Ceny ramowe

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje ram

G2: 4.5/5 (15+ recenzji)

4.5/5 (15+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (1+ recenzji)

4. Jasper

przez Jasper Jasper to Narzędzie AI dla marketerów afiliacyjnych , teamów marketingowych i agencji. Wykorzystuje generatywne AI do tworzenia kopii dla blogów, reklam, kampanii e-mail, witryn e-commerce i strony mediów społecznościowych. 📱

Fajną rzeczą w Jasper jest to, że możesz wyszkolić jego modele uczenia maszynowego do pisania głosem Twojej marki - wszystko, co musisz zrobić, to podać mu zawartość z Twojej strony internetowej lub dokumentów firmowych. A jeśli potrzebujesz fajnych obrazów do swojej kopii, natywny generator obrazów AI zajmie się tym.

Najlepsze funkcje Jasper

Zmiana przeznaczenia zawartości dla wielu platform

Zainstaluj rozszerzenie Jasper do przeglądarki Chrome, aby korzystać z niego tam, gdzie jest to potrzebne

Dotarcie do globalnej publiczności poprzez generowanie zawartości w ponad 30 językach, w tym angielskim, francuskim i hiszpańskim

Korzystanie z natywnego chatbota AI do badania tematów i burzy mózgów

limity Jasper

Potrzeba trochę czasu, aby się z nim oswoić

Sporadyczne nieścisłości w generowanej zawartości

Funkcje współpracy nad dokumentami i przewodnika po stylach są dostępne tylko w Business Plan

Ceny Jasper

Kreator: 49 USD/miesiąc (jedna licencja i jeden głos marki)

49 USD/miesiąc (jedna licencja i jeden głos marki) Pro: 69 USD/miesiąc (pięć licencji i trzy głosy)

69 USD/miesiąc (pięć licencji i trzy głosy) Business: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Jasper

G2: 4,7/5 (ponad 1200 recenzji)

4,7/5 (ponad 1200 recenzji) Capterra: 4,8/5 (ponad 1 800 opinii)

5. Uizard

przez Uizard Uizard to narzędzie do projektowania AI, które pozwala tworzyć szkielety, strony docelowe oraz aplikacje internetowe i mobilne, bez doświadczenia w projektowaniu. Istnieje wiele sposobów na rozpoczęcie pracy. Można zacząć od zera, użyć jednego z szablonów UI, przekształcić zrzuty ekranu w edytowalne projekty lub pozwolić Autodesignerowi automatycznie przekształcić słowa w projekty UI. ✨

Redaktor typu "przeciągnij i upuść" ułatwia niestandardowe dostosowywanie projektów za pomocą tekstu, ikon, obrazów, przycisków i formularzy. Ponadto możesz tworzyć ścieżki użytkownika, łącząc ze sobą ekrany. A gdy chcesz zobaczyć, jak działa Twój projekt, po prostu przejdź do trybu podglądu, aby zobaczyć go w akcji.

Najlepsze funkcje Uizard

Importowanie ekranów z aplikacji Figma, Sketch i Adobe XD

Eksport projektów do plików SVG, JPG, PNG i PDF

Pobieranie obrazów do makiet z komputera, natywnej biblioteki Unsplash lub obrazów wygenerowanych przez AI

Zapraszanie członków Teams za pośrednictwem e-maila i nadawanie im uprawnień twórcy lub przeglądającego

Uizard limit

Free Plan jest ograniczony do dwóch projektów, pięciu ekranów na projekt i 10 darmowych szablonów

Autodesigner sporadycznie pomija lub błędnie interpretuje niektóre słowa kluczowe w podpowiedziach użytkownika podczas generowania ostatecznych wyników

Ceny Uizard

Free

Pro: $19/miesiąc za twórcę

$19/miesiąc za twórcę Business: $49/miesiąc za twórcę (rozliczane tylko rocznie)

$49/miesiąc za twórcę (rozliczane tylko rocznie) Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Uizard

G2: 4.2/5 (ponad 15 recenzji)

4.2/5 (ponad 15 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 190 recenzji)

6. Adept

przez Adept Wyobraź sobie boty, które wiedzą, jak korzystać z oprogramowania na twoim komputerze. Zamiast samodzielnie wykonywać zadania, po prostu mówisz botowi, co ma zrobić. Ten pomysł może brzmieć jak coś z przyszłości, ale jest to dokładnie to, co startup AI z San Francisco, Adept, próbuje urzeczywistnić. 🪄

Na początek Adept pracuje nad swoim pierwszym produktem: platformą opartą na AI, która automatyzuje cykle pracy w aplikacjach internetowych. Te przepływy pracy są zbudowane z sekwencji kroków, takich jak nawigacja do adresu URL, klikanie, wpisywanie, przewijanie i uruchomienie kodu . Cykle pracy można uruchamiać, budując je od podstaw lub niestandardowo, korzystając z gotowych przepływów pracy Adept.

Najlepsze funkcje Adept

Skorzystaj z gotowych przepływów pracy, aby wykonać działania, takie jak sprawdzenie dostępności kempingu, znalezienie sprawozdań finansowych dla spółek publicznych i zakończenie badania rynku nieruchomości

Łatwe poruszanie się po minimalistycznym edytorze przepływów pracy, nawet dla początkujących użytkowników

Tworzenie cykli pracy poprzez listę kroków w języku naturalnym

Doskonałe limity

Istnieje tylko kilka gotowych przepływów pracy

Zautomatyzowane cykle pracy mogą nie zawsze działać zgodnie z oczekiwaniami

Nie jest jeszcze publicznie dostępny, więc musisz dołączyć do listy oczekujących

Adept pricing

Kontakt w sprawie cen

Adept oceny i recenzje

G2: Brak recenzji

Brak recenzji Capterra: Brak recenzji

7. Moveworks

przez Moveworks Żonglowanie dziesiątkami aplikacji biznesowych w celu uzyskania dostępu do informacji i wykonywania zadań zajmuje czas i spowalnia wydajność zespołu. Z pomocą przychodzi Moveworks. Jest to platforma konwersacyjna AI, która łączy się z systemami biznesowymi i pomaga zespołowi przyspieszyć cykl pracy.

Potrzebujesz znaleźć artykuł? Zarezerwować trochę wolnego czasu? Zakończyć formularz wniosku? Lub zatwierdzić wniosek o zmianę? Wystarczy, że zapytasz Moveworks prostym językiem, a Moveworks wykona te zadania za Ciebie. 💪

Najlepsze funkcje Moveworks

Dostęp do informacji i wykonywanie zadań w dowolnym z ponad 100 wspieranych języków

Otrzymywanie ważnych powiadomień ze wszystkich aplikacji Business bezpośrednio na czacie

Przesyłaj aktualizacje do określonych działów lub całej firmy

Połączenie Moveworks z ponad 150 aplikacjami SaaS, takimi jak Salesforce, Zendesk, Freshservice, ClickUp i Slack

Moveworks limit

Nie ma planu Free ani wersji próbnej

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że zespół wsparcia czasami reaguje zbyt wolno

Ceny Moveworks

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Moveworks

G2: 4.7/5 (ponad 30 recenzji)

4.7/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: 5/5 (1 recenzja)

8. AlphaSense

przez AlphaSense Prowadzenie badań rynkowych może wydawać się bardzo przytłaczające, zwłaszcza gdy trzeba przeszukiwać wyszukiwarki, zagłębiać się w wiele źródeł i łączyć fragmentaryczne informacje. AlphaSense to firma technologiczna, która wychodzi naprzeciw temu problemowi.

Jest to narzędzie do analizy rynku i wyszukiwania dla profesjonalistów z branży usług korporacyjnych i finansowych, umożliwiające prowadzenie dogłębnych badań rynkowych w ułamku czasu. Platforma wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby pomóc w odkrywaniu, podsumowywaniu i wyodrębnianiu istotnych informacji potrzebnych do badań.

Najlepsze funkcje AlphaSense

Codzienne aktualizacje dotyczące spółek, tematów i odsetków na pulpicie nawigacyjnym

Dostęp do ponad 10 000 publicznych i prywatnych źródeł, w tym raportów maklerskich, wyników finansowych, rozmów z ekspertami i raportów analityków

Odkryj szczegółowe informacje na temat spółek publicznych i prywatnych - w tym ich finansowania, IPO, inwestycji, przejęć i wyceny 📊

Filtruj wyniki wyszukiwania, aby wyświetlać tylko wewnętrzne dokumenty firmy, wiadomości lub dane z określonych źródeł

AlphaSense limit

Istnieją ograniczone natywne integracje

Platforma jest nieco powolna w aktualizowaniu najnowszych wiadomości rynkowych i raportów z badań

Nie ma darmowego planu i musisz podać swoje dane biznesowe, aby uzyskać dostęp do dwutygodniowej wersji próbnej

Cennik AlphaSense

Kontakt w sprawie cen

AlphaSense oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 200 recenzji)

4.7/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: Brak recenzji

9. Tome

przez Tom Oprogramowanie prezentacyjne Tome oparte na AI sprawia, że tworzenie slajdów jest dziecinnie proste. Zacznij od szablonu lub jeszcze lepiej, po prostu opisz, o czym jest twoja prezentacja, a Tome wygeneruje dla ciebie unikalny zestaw slajdów, zakończony odpowiednim tekstem i obrazami.

Jeśli nie jesteś zadowolony z efektu końcowego, nie martw się - możesz porozmawiać z Tome, aby poprawić i dostosować wszystko do swoich potrzeb. Ponadto, możesz urozmaicić swoje slajdy, zmieniając motywy, dodając tabele i pobierając zawartość z zewnętrznych aplikacji, takich jak Figma, Airtable, Twitter, YouTube i Miro.

Najlepsze funkcje Tome Now

Korzystanie z Tome w dowolnym z 10 języków, w tym angielskim, francuskim, hiszpańskim, holenderskim i włoskim

Konwertowanie dokumentów na prezentacje z dopasowanymi obrazami

Udostępnianie połączonych prezentacji Tome i śledzenie, ile osób je widziało

Zapraszanie i współpraca z członkami zespołu nad prezentacjami

limity Tome

Tome nie posiada zaawansowanych funkcji, takich jak dyktowanie, wykresy i animacje

Free Plan nie pozwala na eksportowanie prezentacji Tome jako plików PDF

Ceny Tome

Free

Pro: $20/miesiąc za użytkownika

$20/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kolejne oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (2 recenzje)

4.8/5 (2 recenzje) Capterra: Brak recenzji

10. AMP Robotics

przez AMP Robotics Do tej pory rozmawialiśmy o firmach technologicznych i asystentach AI, którzy rozwiązują proste codzienne zadania. Z drugiej strony, AMP Robotics wykorzystuje moc technologii AI, aby zająć się czymś większym: recyklingiem odpadów. Sercem AMP Robotics jest ich narzędzie AI, AMP Neuron, zaprojektowane do identyfikacji różnych rodzajów materiałów nadających się do recyklingu w strumieniach odpadów.

AMP Neuron działa z narzędziem wizyjnym AMP Robotics i zrobotyzowanymi ramionami. Komputerowe narzędzie wizyjne wykonuje zdjęcia odpadów, Neuron identyfikuje każdy rodzaj materiału i instruuje ramiona robota, jak sortować odpady.

AMP Robotics najlepsze funkcje

Optymalizacja wydajności dzięki szybszemu i dokładniejszemu systemowi sortowania

Generuje długoterminowe oszczędności poprzez zmniejszenie kosztów pracy i zwiększenie wartości sortowanych materiałów

Bezpośrednia współpraca z zespołem AMP w celu zapewnienia, że produkt zawsze działa z najwyższą wydajnością

AMP Robotyka limity

Wdrożenie technologii AI AMP Robotics wymaga dużej inwestycji początkowej 💰

Regularna konserwacja i naprawy technologii mogą zwiększyć koszty operacyjne

AMP Robotics ceny

Kontakt w sprawie cen

AMP Robotyka oceny i recenzje

G2: Brak recenzji

Brak recenzji Capterra: Brak recenzji

Inne Narzędzia AI

Oprócz tych najlepszych firm zajmujących się AI, które omówiliśmy, istnieją narzędzia takie jak ClickUp, o których warto wspomnieć. Chociaż nie jest to startup specjalizujący się w AI, ma kilka fajnych funkcji AI, które sprawiają, że zarządzanie projektami i zadaniami dużo łatwiejsze.

Niezależnie od tego, czy zarządzanie teamem lub organizując osobiste projekty, zrozumienie możliwości ClickUp AI może być cennym dodatkiem do zestawu narzędzi. Przyjrzyjmy się bliżej temu, co oferuje ClickUp. 👀

#

ClickUp

ClickUp AI

jest Narzędzie do pisania AI którego celem jest usprawnienie procesu pisania. Generuje pierwsze szkice na podstawie podpowiedzi dostarczonych przez dostawcę. Jeśli jednak nie masz ochoty na tworzenie podpowiedzi od zera, skorzystaj z ponad 100 podpowiedzi ClickUp AI opartych na rolach.

Powiedzmy, że zajmujesz się marketingiem - gotowe podpowiedzi ClickUp ułatwiają generowanie tytułów i wpisów na blogi, e-maili promocyjnych, planów wydarzeń i wielu innych. Oprócz generowania zawartości, ClickUp umożliwia także poprawianie błędów w tekście, dostosowywanie tonu, podsumowywanie długich tekstów, a nawet przekształcanie ich w zadania.

Dzięki rozbudowanym funkcjom ClickUp do zarządzania projektami, możesz z łatwością zarządzać tymi zadaniami - niezależnie od tego, czy zajmujesz się czymś innym pracujesz w branży budowlanej opieka zdrowotna lub pole usług prawnych . Przydzielaj zadania członkom zespołu, ustawiaj priorytety i dodawaj terminy. A jeśli nie chcesz zajmować się tymi krokami za każdym razem, ustaw automatyzacje ClickUp, które zajmą się tym za Ciebie... łatwizna!

Najlepsze funkcje ClickUp

Połączenie ClickUp z ponad 1000 aplikacji innych firm

Wizualizacja postępu zadań i obciążenia pracą zespołu za pomocą wykresów 📈

Komunikuj się ze swoim zespołem za pomocą natywnego czatu i komentarzy do zadań z tekstem, dźwiękiem i nagraniami ekranu

Współpracuj nad pomysłami i dokumentami w czasie rzeczywistym dzięki tablicom ClickUp i ClickUp Docs

Rozpocznij zarządzanie projektami, korzystając z ponad 1000 szablonów

Limity ClickUp

Free Plan ogranicza dostęp do ClickUp AI

Niektóre funkcje w wersji internetowej i na pulpit nie są dostępne na urządzeniach mobilnych

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,800+ recenzji)

Potęga AI na wyciągnięcie ręki

Wykorzystując moc tych rozwiązań opartych na AI, możesz usprawnić zadania, osiągnąć więcej w krótszym czasie i podejmować decyzje oparte na danych, które przybliżą Cię do Twoich celów.

Jeśli szukasz kompleksowego rozwiązania, które zwiększy Twoją osobistą i zespołową wydajność, sprawdź ClickUp. Dzięki platformie do zarządzania projektami opartej na AI, bycie na bieżąco z zadaniami osobistymi i zespołowymi jest o wiele łatwiejsze i przyjemniejsze. Załóż darmowe konto ClickUp i przekonaj się na własnej skórze, jak AI może zrewolucjonizować sposób, w jaki pracujesz. 🦾