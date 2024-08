Najlepsze kursy AI, które pomogą rozwinąć wiedzę na temat sztucznej inteligencji w 2024 roku

Sztuczna inteligencja (AI) to symulacja ludzkiej inteligencji zdolna do wykonywania zadań i procesów, które wcześniej wymagały interwencji człowieka.

AI może czytać, pisać, tworzyć, analizować i rozmawiać z użytkownikiem.

Jeśli jesteś nowy w AI, oto podział.

Sztuczna inteligencja obejmuje takie branch'y jak Machine Learning i Big Data. Uczenie maszynowe umożliwia komputerom uczenie się na podstawie danych i poprawę wydajności bez jawnego (bezpośredniego) programowania.

Tymczasem Big Data odnosi się do dużych ustawień informacji, które systemy AI badają w celu znalezienia wzorców i spostrzeżeń.

Z tej samej gałęzi wywodzą się również Strong i Weak AI. Silna sztuczna inteligencja jest zdolna do poznania podobnego do ludzkiego, a słaba sztuczna inteligencja jest zaprojektowana do wykonywania określonych zadań przy udziale człowieka.

Postęp w dziedzinie AI może wydawać się trudny do nadążenia. Ale nie martw się; istnieją dedykowane kursy sztucznej inteligencji, które pomogą ci zrozumieć te koncepcje.

W tym artykule przedstawimy 10 najlepszych kursów, które pomogą ci poznać sztuczną inteligencję i jej różne zastosowania.

Kursy AI, które warto ukończyć w 2024 roku

Kursy sztucznej inteligencji (AI) niosą ze sobą dogłębną wiedzę na temat sztucznej inteligencji, jej zastosowań, kwestii etycznych i porad zawodowych.

Poniżej wybraliśmy najlepsze kursy AI dla początkujących, średniozaawansowanych i ekspertów w 2024 roku.

1. Wprowadzenie do sztucznej inteligencji

źródło: ResearchGate The *[wprowadzenie do sztucznej inteligencji](https://www.coursera.org/learn/introduction-to-ai)* kurs jest prowadzony samodzielnie i oferuje szczegółowy przegląd AI, obejmujący jej podstawy, zastosowania i wpływ na społeczeństwo. Kurs uczy prostym językiem pojęć takich jak uczenie maszynowe, głębokie uczenie i sieci neuronowe.

Będziesz miał również dostęp do rzeczywistych przypadków użycia AI i tego, jak sztuczna inteligencja przekształca różne branże - od opieki zdrowotnej po finanse. Dowiesz się również o problemach etycznych związanych z AI, takich jak stronniczość algorytmów, prywatność i wpływ na zatrudnienie.

W tym kursie uzyskasz również porady dotyczące tego, jak rozpocząć karierę w AI. Pod koniec kursu lepiej zrozumiesz sztuczną inteligencję, jej koncepcje i znaczenie dla przyszłości.

Kluczowe wnioski

Zakończona analizaTerminologia AIpojęcia i zastosowania

Przystępne wyjaśnienia dotyczące uczenia maszynowego i sieci neuronowych

Rzeczywiste przypadki użycia sztucznej inteligencji w różnych branżach

Porady ekspertów dotyczące kariery dla entuzjastów AI

Badanie kwestii etycznych i wpływu AI

Dla kogo to jest?

Specjaliści IT i marketingu

Instruktorzy AI i nauczyciele próbujący wykorzystać AI do powtarzalnych zadań, takich jakplanowanie lekcji Szczegóły kursu

Ocena: 4.7 (12,000+ recenzji)

4.7 (12,000+ recenzji) Poziom kursu: Początkujący

Początkujący Czas trwania: 8 godzin

8 godzin Cena: Zapisz się za darmo

2. Certyfikat zawodowy IBM Applied AI

źródło: _Credly The *[_IBM Applied AI Professional Certificate](https://www.coursera.org/professional-certificates/applied-artifical-intelligence-ibm-watson-ai)* kurs uczy, jak tworzyć chatboty AI i wirtualnych asystentów dla stron internetowych bez pisania ani jednej linijki kodu.

Kurs sztucznej inteligencji rozpoczyna się od wprowadzenia do podstawowej inżynierii podpowiedzi, a następnie zagłębia się w budowanie rozwiązań AI przy użyciu usług IBM Watson AI, API i Pythona przy minimalnym lub zerowym kodowaniu.

Dzięki praktycznym ćwiczeniom kurs uczy również, jak stosować techniki wizji komputerowej przy użyciu Pythona, OpenCV i Watsona do tworzenia i wdrażania niestandardowych modeli klasyfikacji obrazów w chmurze.

Ten kurs dotyczy nauki i rozwoju kariery. Dzięki profesjonalnemu szkoleniu bezpośrednio od IBM (wiodącego autora w dziedzinie AI), studenci mogą tworzyć spersonalizowane Narzędzia AI w oparciu o ich szybkość uczenia się i potrzeby, aby poprawić ich doświadczenie edukacyjne.

Pod koniec kursu otrzymasz wyłączny dostęp do zasobów zawodowych, takich jak spersonalizowane opinie na temat CV, interaktywne narzędzia i próbne rozmowy kwalifikacyjne, a także praktyczne wsparcie kariery dzięki przewodnikowi po poszukiwaniu pracy Coursera.

Kluczowe wnioski

Wprowadzenie i zastosowania generatywnej AI

Tworzenie chatbotów opartych na AI bez kodowania

Tworzenie aplikacji AI za pomocą Pythona i Flask

Opanowanie technik widzenia komputerowego

Tworzenie aplikacji AI przy użyciu interfejsów API Watson

Dla kogo to jest?

Studenci

Programiści

Specjaliści IT

Konsultanci technologiczni

Hobbyści AI

Szczegóły kursu

Oceny: 4.6 (6,500+ recenzji)

4.6 (6,500+ recenzji) Poziom: Początkujący

Początkujący Czas: 3 miesiące po 10 godzin tygodniowo

3 miesiące po 10 godzin tygodniowo Cena: $32.75/miesiąc

3. Specjalizacja uczenie maszynowe

źródło obrazu: *[medium](https://ogungbireadedolapo.medium.com/machine-learning-specialization-coursera-deeplearning-ai-stanford-course-review-36ff8f71fec0)*[Specjalizacja w uczeniu maszynowym](https://www.coursera.org/specializations/machine-learning-introduction) to 3-kursowy program specjalizacyjny stworzony we współpracy DeepLearning.AI i Stanford Online.

Kurs stanowi szerokie wprowadzenie do nowoczesnego uczenia maszynowego - od tworzenia predykcyjnych modeli uczenia się przy użyciu NumPy i sci-kit-learn po szkolenie sieci neuronowych za pomocą TensorFlow. Kurs obejmuje również drzewa decyzyjne i metody zespołowe.

Do wzięcia udziału w tym kursie potrzebne są jednak podstawowe umiejętności kodowania. Program specjalizacji podzielony jest na trzy kursy:

Kurs 1: Nadzorowane uczenie maszynowe: Regresja i klasyfikacja

Nadzorowane uczenie maszynowe: Regresja i klasyfikacja Kurs 2: Zaawansowane algorytmy uczenia się

Zaawansowane algorytmy uczenia się Kurs 3: Uczenie nienadzorowane, rekomendacje, uczenie ze wzmocnieniem

Pod koniec tej specjalizacji będziesz miał dogłębne zrozumienie kluczowych pojęć i technik uczenia maszynowego oraz zdobędziesz praktyczne umiejętności, które będą gotowe do wdrożenia w rzeczywistych scenariuszach.

Kluczowe wnioski

Zrozumienie, jak budować modele predykcyjne za pomocą NumPy i sci-kit-learn

Budowanie i szkolenie sieci neuronowych do klasyfikacji danych za pomocą TensorFlow (popularnego narzędzia do głębokiego uczenia)

Nauka korzystania z drzew decyzyjnych i metod zespołowych

Poznanie najlepszych praktyk i technik rozwoju ML

Dla kogo to jest?

Studenci studiujący naukę o danych lub uczenie maszynowe

Profesjonaliści, którzy chcą poprawić swoje umiejętności uczenia maszynowego

Osoby zainteresowane modelowaniem predykcyjnym i analizą danych

Szczegóły kursu

Ocena: 4,9 (ponad 19 000 recenzji)

4,9 (ponad 19 000 recenzji) Poziom: Początkujący

Początkujący Czas trwania: 3 miesiące po 9 godzin tygodniowo

3 miesiące po 9 godzin tygodniowo Cena: $32.75/miesiąc

4. Specjalizacja Deep Learning

Źródło: KZHU.AI Nauczysz się budować i trenować zaawansowane sieci neuronowe w specjalizacja Głębokie Uczenie_ . Kurs pomoże ci zrozumieć, jak dostosować niezbędne ustawienia w celu uzyskania lepszej wydajności i zastosować te techniki w praktycznych sytuacjach.

Kurs uczy cykliczności sieci neuronowych (RNN), przetwarzania języka naturalnego (NLP) i osadzania słów, umożliwiając efektywną pracę z danymi tekstowymi.

Następnie zagłębia się w zaawansowane techniki, takie jak stosowanie tokenizerów HuggingFace i modeli transformatorowych do zadań takich jak rozpoznawanie encji nazwanych (NER) i odpowiadanie na pytania.

Odkryjesz sposoby na poprawę dokładności modeli za pomocą TensorFlow. Ten kurs sztucznej inteligencji (AI) ma na celu zapewnienie solidnego zrozumienia głębokiego uczenia się z dużą ilością praktycznego doświadczenia.

Kluczowe wnioski

Budowanie i szkolenie zaawansowanych sztucznych sieci neuronowych

Praktyczne zastosowanie technik głębokiego uczenia

Praca z danymi tekstowymi, w tym NLP i osadzanie słów

Wykorzystanie tokenizerów HuggingFace i modeli transformatorowych

Poprawa dokładności modelu za pomocą TensorFlow

Dla kogo to jest?

Kurs jest przeznaczony dla entuzjastów głębokiego uczenia się ze średniozaawansowanymi umiejętnościami Pythona i podstawową znajomością algebry liniowej i ML

Szczegóły kursu

Ocena: 4,9 (132 000+ recenzji)

4,9 (132 000+ recenzji) Poziom: Średnio zaawansowany

Średnio zaawansowany Czas trwania: 3 miesiące po 12 godzin tygodniowo

3 miesiące po 12 godzin tygodniowo Cena: $32.75/miesiąc

5. Python dla Data Science, AI & Development

źródło:_ GitHub Ten kurs prowadzony przez Josepha Santarcangelo, doświadczonego analityka danych w IBM, pomaga opanować Python (wiodący język w nauce o danych i rozwoju oprogramowania) .

Kurs wyjaśnia podstawowe pojęcia programistyczne, takie jak zmienne, struktury danych i funkcje - niezbędne dla każdego projektu w Pythonie. Dowiesz się również o technikach skrobania stron internetowych przy użyciu API i narzędzi takich jak Beautiful Soup.

Poza tym kurs oferuje ponad 20 ocen i quizów dla uczestników kursu, aby rozpocząć poznawczą teorię uczenia się. Pod koniec kursu będziesz biegły w korzystaniu z bibliotek Pythona, takich jak Pandas i NumPy - niezbędnych narzędzi do manipulacji i analizy danych.

Kluczowe wnioski

Opanowanie podstaw Pythona do nauki o danych i sztucznej inteligencji (AI)

Odkrywanie technik skrobania stron internetowych za pomocą Beautiful Soup

Jak używać Pandas i NumPy do manipulacji danymi

Nauka tworzenia kodu przy użyciu Jupyter Notebooks

Zastosowanie logiki programowania w Pythonie Zmienne, struktury danych, branch, pętle, funkcje, obiekty i klasy

Dla kogo to jest?

Początkujący z odsetkami w informatyce

Osoby aspirujące do pracy w dziedzinie nauki o danych i uczące się podstawowych umiejętności w zakresie sztucznej inteligencji

Programiści chcący nauczyć się języka Python do zadań związanych z danymi

Szczegóły kursu

Ocena: 4,6 (34 800+ recenzji)

4,6 (34 800+ recenzji) Poziom: Początkujący

Początkujący Czas trwania: 26 godzin w przybliżeniu

26 godzin w przybliżeniu Cena: Zapisz się za darmo

6. Certyfikat IBM AI Engineering Professional

Źródło: _Credly The IBM AI Engineering Professional Certificate kurs pomoże ci zrozumieć podstawy uczenia maszynowego i głębokiego uczenia. Nauczysz się wdrażać algorytmy uczenia maszynowego i potoki na Apache Spark w celu skalowalnego przetwarzania.

Ponadto dowiesz się o popularnych frameworkach, takich jak Keras, PyTorch i TensorFlow oraz o tym, jak pomagają one budować modele głębokiego uczenia się i sieci neuronowe. Ten kurs wyposaży cię we wszystkie niezbędne umiejętności inżynierii AI.

Kluczowe wnioski

Zrozumienie podstaw uczenia maszynowego i głębokiego uczenia

Wdrażanie algorytmów uczenia maszynowego w Apache Spark

Tworzenie modeli uczenia głębokiego za pomocą Keras, PyTorch i TensorFlow

Niezbędne umiejętności dla inżynierów AI

Dla kogo to jest?

Dla odsetków zainteresowanych sztuczną inteligencją (AI) i uczeniem maszynowym (ML), zwłaszcza jeśli dopiero zaczynają lub chcą być w tym lepsi

Szczegóły kursu

Ocena: 4,5 (5500+ recenzji)

4,5 (5500+ recenzji) Poziom: Średnio zaawansowany

Średnio zaawansowany Czas trwania: 3 miesiące po 9 godzin tygodniowo

3 miesiące po 9 godzin tygodniowo Cena: $32.75/miesiąc

7. Specjalizacja AI Product Management

źródło: osobisty blog Adhaara Walii_ The *[specjalizacja _AI Product Management](https://www.coursera.org/specializations/ai-product-management-duke)* duke University to seria 3 kursów. Kurs wprowadza jak działa uczenie maszynowe, a następnie zagłębia się w wykorzystanie ML do rozwiązywania problemów.

Prowadzony przez Jona Reifschneidera, dyrektora studiów magisterskich w zakresie AI, kurs ten koncentruje się na stosowaniu zasad projektowania zorientowanego na człowieka w celu opracowania produktów AI, które priorytetowo traktują prywatność i przestrzegają standardów etycznych.

Cały kurs podzielony jest na trzy mini-kursy:

Kurs 1: Machine Learning Foundation for Product Managers (Podstawy uczenia maszynowego dla menedżerów produktu)

Machine Learning Foundation for Product Managers (Podstawy uczenia maszynowego dla menedżerów produktu) Kurs 2: Zarządzanie projektami Machine Learning

Zarządzanie projektami Machine Learning Kurs 3: Czynniki ludzkie w AI

Pod koniec tej specjalizacji uzyskasz wgląd w prowadzenie projektów uczenia maszynowego przy użyciu standardowych procesów nauki o danych i najlepszych praktyk.

Kluczowe wnioski

Identyfikacja rozwiązań uczenia maszynowego dla rzeczywistych problemów

Wgląd w standardowe procesy nauki o danych

Ograniczanie prywatności i zagrożeń etycznych w projektach AI

Zastosowanie zasad projektowania zorientowanego na człowieka w rozwoju produktów AI

Dla kogo?

Menedżerowie produktu

Specjaliści ds. biznesu

Kadra kierownicza

Specjaliści IT

Szczegóły kursu

Ocena: 4.7 (300+ recenzji)

4.7 (300+ recenzji) Poziom: Początkujący

Początkujący Czas trwania: 3 miesiące po 4 godziny tygodniowo

3 miesiące po 4 godziny tygodniowo Cena: $26.07/miesiąc

8. Profesjonalny certyfikat Google Data Analytics

źródło:_ LinkedIn Ten kurs pomaga opanować podstawowe umiejętności analityczne, takie jak czyszczenie, analiza i wizualizacja danych przy użyciu popularnych narzędzi, takich jak arkusze kalkulacyjne, SQL, programowanie R i Tableau.

Nauczysz się efektywnie czyścić i organizować dane do analizy oraz wizualizować wyniki za pomocą pulpitów i prezentacji.

Gotowe projekty z portfolio pomogą ci zademonstrować swoją biegłość potencjalnym pracodawcom i zdobyć uznawany przez pracodawców certyfikat od Google - kwalifikujący cię do poszukiwanych tytułów zawodowych, takich jak analityk danych, młodszy analityk danych lub stowarzyszony analityk danych.

Kluczowe wnioski

Zrozumienie praktyk i procesów stosowanych przez analityków danych w ich pracy

Poznanie i opanowanie kluczowych umiejętności analitycznych, takich jak czyszczenie, analiza i wizualizacja danych oraz narzędzi, takich jak SQL, programowanie R, Tableau i inne

Nauczenie się, jak wizualizować i prezentować wyniki danych w pulpitach nawigacyjnych i powszechnie używanych narzędziach do wizualizacji, takich jak Tableau

Dla kogo?

Osoby, które chcą wejść w rolę analityka danych lub młodszego analityka danych

Osoby odsetki w opanowaniu narzędzi takich jak SQL, R i Tableau do analizy danych

Szczegóły kursu

Ocena: 4.8 (130k+ recenzji)

4.8 (130k+ recenzji) Poziom: Początkujący

Początkujący Czas trwania: 3 miesiące po 15 godzin tygodniowo

3 miesiące po 15 godzin tygodniowo Cena: $9.36/miesiąc

9. Specjalizacja Podstawy AI dla każdego

źródło:_ LinkedIn The podstawy sztucznej inteligencji dla każdej specjalizacji kurs jest przeznaczony dla osób z niewielkim lub żadnym doświadczeniem w AI. Kurs ma na celu zapewnienie solidnego zrozumienia AI, jej zastosowań i krytycznych terminów, takich jak uczenie maszynowe, uczenie głębokie i sieci neuronowe.

Praktyczne doświadczenie z usługami IBM Watson AI pomoże ci stworzyć wirtualnych asystentów do różnych celów. Do końca kursu z powodzeniem opracujesz i wdrożysz chatbota AI na stronie internetowej bez kodowania.

Kluczowe wnioski

Solidne zrozumienie koncepcji i zastosowań AI

Poznanie rzeczywistych zastosowań generatywnej AI

Nauka i praktykainżynieria podpowiedzi techniki w generatywnych modelach AI

Budowanie chatbotów opartych na AI bez jednej linijki programowania

Dla kogo to jest?

Dla każdego, kto jest ciekawy AI pomimo swojej wiedzy technicznej i chce poznać jej zastosowania bez konieczności posiadania umiejętności programowania

Szczegóły kursu

Ocena: 4,7 (2400+ recenzji)

4,7 (2400+ recenzji) Poziom: Początkujący

Początkujący Czas trwania: 3 miesiące po 3 godziny tygodniowo

3 miesiące po 3 godziny tygodniowo Cena: $32.75/miesiąc

10. Specjalizacja AI For Business

źródło: LinkedIn The *[_AI dla specjalizacji Business](https://www.coursera.org/specializations/ai-for-business-wharton)* university of Pennsylvania kształci w zakresie podstaw AI i uczenia maszynowego oraz sposobów wykorzystania tych technologii do różnych zastosowań w biznesie.

Tematy takie jak etyka i ryzyko związane z AI, projektowanie uczciwych ram zarządzania dla jej wykorzystania oraz zarządzanie ludźmi w ramach funkcji HR opartych na uczeniu maszynowym są szeroko omówione w tym kursie.

Pod koniec tego kursu zdobędziesz certyfikat kariery z University of Pennsylvania i będziesz dobrze wyposażony w cenne narzędzia, aby odnieść sukces w świecie biznesu.

Kluczowe wnioski

Poznanie podstaw AI i uczenia maszynowego dla biznesu

Odkrywanie przypadków użycia AI w marketingu i finansach

Opracowywanie strategii wdrażania AI, ML i Big Data

Zrozumienie etyki, ryzyka iramy zarządzania w AI* Odkrywanie strategii zarządzania funkcjami HR opartymi na uczeniu maszynowym

Dla kogo to jest?

Kadra zarządzająca w biznesie

Menedżerowie w różnych branżach

Specjaliści HR

Analitycy danych

Szczegóły kursu

Ocena: 4.8 (400+ recenzji)

4.8 (400+ recenzji) Poziom: Początkujący

Początkujący Czas trwania: 3 miesiące po 3 godziny tygodniowo

3 miesiące po 3 godziny tygodniowo Cena: $52.80/miesiąc

Najczęściej zadawane pytania

**1. Który kurs jest najlepszy dla AI?

Wybór najlepszego kursu zależy od celów nauki, doświadczenia i preferencji. Każdy kurs oferuje unikalną zawartość i koncentruje się na różnych aspektach AI.

Na przykład, jeśli jesteś nowy w AI i chcesz szerokiego wprowadzenia - AI Foundations for Everyone Specialization lub AI For Business Specialization to doskonały kurs.

Podobnie, jeśli jesteś odsetki w głębokim uczeniu się -Deep Learning Specialization powinien być twoim wyborem. Ale ponownie, wybierając najlepszy kurs dla siebie, należy wziąć pod uwagę swoje odsetki, poziom wiedzy specjalistycznej i pożądane wyniki.

**2. Jak zacząć studiować AI?

Kursy online to najlepszy sposób na naukę sztucznej inteligencji. Sprawdź i dowiedz się, które kursy online są dla Ciebie najlepsze. Sprawdź, co mieści się w Twoim budżecie i wybierz idealny program.

Ćwicz kodowanie w Pythonie lub R i angażuj się w społeczności AI, aby uzyskać wsparcie. Pracuj nad projektami, aby wykorzystać swoje umiejętności AI i odkrywać wyspecjalizowane obszary, takie jak przetwarzanie języka naturalnego.

**3. Czym jest AI i co obejmują kursy AI?

Sztuczna inteligencja (AI) wykorzystuje ludzką inteligencję w systemach komputerowych. Kursy AI obejmują uczenie maszynowe, głębokie uczenie i przetwarzanie języka naturalnego.

Kursy AI kształcą w zakresie tworzenia systemów AI, które mogą uczyć się na podstawie danych, rozumieć ludzki język i podejmować decyzje. Biorąc udział w kursach AI, możesz zdobyć cenne umiejętności do kariery w AI i być przygotowanym do pracy nad projektami w różnych branżach.