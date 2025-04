Jak tworzyć ogłoszenia organizacyjne, które angażują wszystkich?

Na początku tego roku, Fairmont Dallas, luksusowy hotel, wydał oświadczenie organizacyjne, które przyciągnęło uwagę wszystkich.

"Cieszymy się, że możemy ogłosić najnowszy dodatek do rodziny Fairmont Dallas Bondi, nasz czworonożny Chief Happiness Officer ", udostępniał David Sher, dyrektor generalny Fairmont Dallas. "Zaraźliwe pozytywne nastawienie Bondi i jej commit do szerzenia radości sprawiają, że jest ona idealnym ambasadorem naszego hotelu. Wierzymy, że Bondi nie tylko poprawi ogólne wrażenia naszych gości, ale także przyczyni się do wyjątkowego uroku, który definiuje Fairmont Dallas"

Trudno to przebić, nie sądzisz? Jak więc informować i angażować swój zespół o każdej nowej aktualizacji bez mianowania psa?

Ustawienie odpowiedniego komunikatu organizacyjnego może nadać ton temu, w jaki sposób wiadomości są odbierane i wdrażane.

Na tym blogu omówimy najważniejsze elementy skutecznych ogłoszeń i przedstawimy kilka świetnych wskazówek dotyczących dostarczania ich na żywo. Podzielimy się również przydatnymi przykładami ogłoszeń organizacyjnych, które można wykorzystać w podróży.

Gotowy, aby każde ogłoszenie miało znaczenie?

Czym są ogłoszenia organizacyjne?

Komunikaty organizacyjne to ważne aktualizacje, które informują wszystkich o kluczowych zmianach. Mogą to być aktualizacje dotyczące nowych pracowników, promocji lub wprowadzenia zasad. Wzmacniają one zaufanie, budują społeczność i zapewniają, że wszyscy członkowie zespołu czują się połączeni i docenieni.

Jakie jest znaczenie ogłoszeń organizacyjnych?

Skuteczne ogłoszenia organizacyjne zachowują przejrzystość, wzmacniają kulturę firmy i zapewniają, że wszyscy członkowie Teams czują się włączeni i docenieni. Co więcej, terminowa i przemyślana komunikacja sprzyja zaufaniu i zaangażowaniu w organizacji.

Co zatem składa się na skuteczne ogłoszenie organizacyjne? Przyjrzyjmy się temu.

Kluczowe elementy skutecznego ogłoszenia organizacyjnego

Ogłoszenie organizacyjne to coś więcej niż tylko wiadomość - to okazja do otwartej komunikacji z zespołem , podnosić morale i informować wszystkich na bieżąco.

Oto, jak go stworzyć:

Dodaj jasny temat: Przy tak wielu e-mailach wysyłanych codziennie do pracowników, prosty temat, taki jak "Witamy naszego nowego menedżera ds. marketingu!" lub "Aktualizacja zasad: Wytyczne dotyczące pracy zdalnej" będą bardzo mile widziane

Przy tak wielu e-mailach wysyłanych codziennie do pracowników, prosty temat, taki jak "Witamy naszego nowego menedżera ds. marketingu!" lub "Aktualizacja zasad: Wytyczne dotyczące pracy zdalnej" będą bardzo mile widziane Ustawienie ciepłego tonu: Krótkie, powitalne intro pozytywnie podkreśli nowości. Spraw, aby ogłoszenie brzmiało osobiście, aby każdy czuł się włączony w to, co udostępniasz

Krótkie, powitalne intro pozytywnie podkreśli nowości. Spraw, aby ogłoszenie brzmiało osobiście, aby każdy czuł się włączony w to, co udostępniasz Przejdź do rzeczy: Pracownicy szybko chcą wiedzieć co, kiedy i dlaczego. Jasność jest kluczem, gdy udostępnianie informacji . Skoncentruj się na tym, co najważniejsze, bez przeciągania niepotrzebnych informacji

Pracownicy szybko chcą wiedzieć co, kiedy i dlaczego. Jasność jest kluczem, gdy udostępnianie informacji . Skoncentruj się na tym, co najważniejsze, bez przeciągania niepotrzebnych informacji Połączenie z wartościami firmy: Powiąż ogłoszenia z podstawowymi wartościami firmy, przypominając wszystkim o szerszej perspektywie. W przypadku ogłoszenia o zatrudnieniu nowej osoby, wzmianka o tym, jak ucieleśnia ona ducha innowacyjności firmy lub pracy zespołowej

Powiąż ogłoszenia z podstawowymi wartościami firmy, przypominając wszystkim o szerszej perspektywie. W przypadku ogłoszenia o zatrudnieniu nowej osoby, wzmianka o tym, jak ucieleśnia ona ducha innowacyjności firmy lub pracy zespołowej Nakreślenie kolejnych kroków: Poinformuj swój zespół o tym, co będzie dalej - niezależnie od tego, czy chodzi o szczegóły lokalizacji lunchu zespołowego, czy informacje o nowym procesie

Poinformuj swój zespół o tym, co będzie dalej - niezależnie od tego, czy chodzi o szczegóły lokalizacji lunchu zespołowego, czy informacje o nowym procesie Zachęć do zaangażowania: Udostępnij dane kontaktowe lub zachęć do zadawania pytań, aby utrzymać otwartą komunikację. Komunikat typu: "W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z działem HR"_ pokazuje pracownikom, że są słuchani i otrzymują wsparcie

Udostępnij dane kontaktowe lub zachęć do zadawania pytań, aby utrzymać otwartą komunikację. Komunikat typu: "W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z działem HR"_ pokazuje pracownikom, że są słuchani i otrzymują wsparcie Pozytywne zakończenie: Zakończ na wysokiej notatce słowami: "Cieszymy się, że możemy kontynuować tę podróż razem."_ Wzmacnia to jedność i sprawia wrażenie bardziej osobistego

Elementy te przekształcają podstawowe ogłoszenie organizacyjne w wiadomość, która informuje, motywuje i jest zgodna z celami firmy. Przyjrzyjmy się kilku przykładom i gotowym do użycia szablonom.

Przykłady szablonów ogłoszeń organizacyjnych

Stworzenie idealnego ogłoszenia może być trudne, ale nie musisz zaczynać od zera! Istnieją szablony organizacyjne szablony przykładowych ogłoszeń które pomogą Ci zacząć. Dostosuj je do tonu i kultury swojej firmy.

Możesz również rzucić okiem na poniższe przykłady. Użyj ich jako punktu wyjścia i dostosuj je do swoich potrzeb i kultury organizacyjnej.

Następnie, aby wysyłanie takich ogłoszeń było jeszcze łatwiejsze, skorzystaj z narzędzia takiego jak ClickUp .

ClickUp to wszechstronna platforma do zarządzania projektami, która oferuje wiele przydatnych funkcji i szablonów, które mogą pomóc w łatwym tworzeniu i wysyłaniu ogłoszeń organizacyjnych. Gotowy do działania?

Ogłoszenie o nowym zatrudnieniu

Krótki, angażujący e-mail z ogłoszeniem o przyjęciu nowego pracownika nadaje mu powitalny ton i sprawia, że czuje się on wartościowy.

Oto kilka prób powitania nowych pracowników:

"Witaj Teams! Cieszymy się, że możemy powitać [imię i nazwisko nowego pracownika] w zespole [dział] firmy XYZ. Dzięki doświadczeniu w [wzmianka o doświadczeniu] i tytułowi licencjata w [odpowiednie pole], są oni gotowi rozpocząć z nami tę nową podróż. Prosimy o dołączenie do nas i serdeczne powitanie [imię i nazwisko nowego pracownika]. Liczymy na dalsze wsparcie w zaaklimatyzowaniu się. Z wyrazami szacunku, [Your Name/Team]."

z ogromną przyjemnością informujemy, że [Imię i nazwisko pracownika] dołączył do naszego zespołu [Nazwa Teamu] jako [Tytuł stanowiska] z dniem [Data rozpoczęcia pracy]. Dzięki silnemu doświadczeniu w [krótka wzmianka o odpowiednim doświadczeniu lub umiejętnościach], [Imię i nazwisko pracownika] wnosi bogactwo wiedzy i doświadczenia. Witamy [Imię i nazwisko pracownika] w naszym zespole! Z niecierpliwością czekamy na cenny wkład, jaki wniesie. Zachęcamy do kontaktu z [imię i nazwisko pracownika] pod adresem [adres e-mail] w celu przedstawienia się i podzielenia się swoimi wrażeniami!"

Szablon komunikacji wewnętrznej ClickUp

Usprawnij aktualizacje swojego zespołu dzięki szablonowi komunikacji wewnętrznej ClickUp

Rozważ użycie szablonu Szablon komunikacji wewnętrznej ClickUp do tworzenia i wysyłania wszelkiego rodzaju wewnętrznych ogłoszeń. Ustanawia zorganizowany system zarządzania całą komunikacją wewnętrzną. Dzięki temu szablonowi pracownicy są na bieżąco informowani, angażowani i angażowani.

Oto jak można go najlepiej wykorzystać:

Zorganizuj ogłoszenia w jednym miejscu: Widok listy komunikatów przechowuje i organizuje wszystkie elementy komunikacji, utrzymując wszystko scentralizowane i dostępne

Widok listy komunikatów przechowuje i organizuje wszystkie elementy komunikacji, utrzymując wszystko scentralizowane i dostępne Łatwe wyszukiwanie ogłoszeń: Użyj Widok tablicy statusów aby śledzić aktualizacje, organizując je w różne statusy: Zatwierdzone, Wymagające korekty, Opublikowane, Zaplanowane, Do zrobienia i W trakcie realizacji

Użyj Widok tablicy statusów aby śledzić aktualizacje, organizując je w różne statusy: Zatwierdzone, Wymagające korekty, Opublikowane, Zaplanowane, Do zrobienia i W trakcie realizacji Zapewnij przejrzystość procesów i inicjatyw obejmujących cały zespół: Widok kalendarza komunikacji pomaga planować daty publikacji, podczas gdy widok typu wydarzenia kategoryzuje komunikację według celu. Widok aktywności śledzi widoki, udostępnianie i komentarze dla lepszej przejrzystości i śledzenia zaangażowania

Ogłoszenie o promocji

Awanse są okazją do świętowania powodzenia zespołu, a także motywują innych do dawania z siebie wszystkiego. Podkreślenie osiągnięć awansowanego pracownika i jego nowej roli wzmacnia dumę w całym zespole.

Oto kilka próbnych scenariuszy ogłoszeń o awansach:

"Wspaniała wiadomość! \Imię i nazwisko pracownika] otrzymało promocję na nowy tytuł zawodowy. Jego ciężka praca i osiągnięcia w [wzmianki o projektach] były nieocenione i nie możemy się doczekać, aby zobaczyć wpływ, jaki wywrze w nowej roli. Dołącz do nas i pogratuluj [imię i nazwisko pracownika] tej zasłużonej promocji!"

z wielką przyjemnością ogłaszamy promocję [Imię i nazwisko pracownika] na pozycję [Nowy tytuł stanowiska] z dniem [Data wejścia w życie]. Od momentu dołączenia do [Nazwa Firmy] w [Rok], [Imię i Nazwisko Pracownika] konsekwentnie wykazywał się wyjątkowymi umiejętnościami, zaangażowaniem i pasją, co w znacznym stopniu przyczyniło się do powodzenia naszego Teams._ W [jego/jej] nowej roli jako [Nowy Tytuł Stanowiska], [Imię i Nazwisko Pracownika] będzie odpowiedzialny za [krótko nakreślić kluczowe obowiązki lub cele związane z nową pozycją]. gratulacje, [Imię i nazwisko pracownika]! Twoja ciężka praca i commit naprawdę się opłaciły!"

Użyj Szablon informacji prasowej ClickUp aby profesjonalnie ustrukturyzować ogłoszenia o promocjach i zapewnić, że są one jasne i uroczyste.

Szablon informacji prasowej ClickUp

Twórz ogłoszenia o promocjach z łatwością, korzystając z szablonu informacji prasowej ClickUp

Ten szablon umożliwia tworzenie, zarządzanie i śledzenie informacji prasowych z jednej przestrzeni. Posiada następujące funkcje:

Profesjonalny format : Zapewnia uporządkowany i efektowny wygląd komunikatów prasowych

: Zapewnia uporządkowany i efektowny wygląd komunikatów prasowych Konfigurowalne sekcje : Łatwa edycja sekcji w celu dopasowania szczegółów promocji i zgodności z tonem firmy

: Łatwa edycja sekcji w celu dopasowania szczegółów promocji i zgodności z tonem firmy Śledzenie zaangażowania: Monitoruj widoki i interakcje, aby zrozumieć, jak wiadomości są odbierane przez Twój zespół

Współpraca nad ogłoszeniami

Użycie Dokumenty ClickUp aby przygotować szczegółowe ogłoszenia o promocjach.

Płynne organizowanie i udostępnianie informacji dzięki ClickUp Docs

Zaangażuj wszystkich członków Teams w dostarczanie spostrzeżeń i współpracę nad zawartością. W ten sposób uzyskasz dobrze dopracowaną wiadomość końcową, zanim zostanie ona opublikowana publicznie.

Informuj wszystkich na bieżąco dzięki wzmiankom ClickUp

Dodatkowo możesz użyć Wzmianki ClickUp aby oznaczyć promowanego pracownika i odpowiednich członków zespołu bezpośrednio w ogłoszeniu. Dzięki temu każdy członek zespołu jest informowany o wpływie promocji i pozwala zespołowi wspólnie świętować osiągnięcie.

Zmiana struktury organizacyjnej

Kiedy zachodzą zmiany w strukturze organizacyjnej struktura firmy , ważne jest, aby jasno zakomunikować je pracownikom i wyjaśnić, w jaki sposób mogą one wpłynąć na zespół.

Skorzystaj z tego próbnego skryptu e-maila informującego o zmianach organizacyjnych:

_"Aby wesprzeć nasz ciągły rozwój, zmieniamy naszą strukturę organizacyjną od [Data wejścia w życie]. Oto, co się zmienia: [zarys kluczowych zmian]. Te aktualizacje pomogą nam pracować mądrzej i szybciej osiągać nasze cele. Masz pytania? Skontaktuj się z [Osoba kontaktowa]."

Ogromne zmiany w strukturze organizacyjnej wpływają na codzienne operacje i sposób, w jaki informujemy interesariuszy o postępach i wynikach.

Szablon raportu rocznego ClickUp

Użyj szablonu Szablon raportu rocznego ClickUp aktualizowanie informacji o istotnych zmianach w strukturze firmy, wynikach finansowych i celach strategicznych.

/$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-764.png Uprość tworzenie raportów rocznych i komunikację dzięki szablonowi raportu rocznego ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6089560&department=operations Pobierz szablon /%cta/

Szablon ten pomaga w szczegółowym raportowaniu aktualizacji finansowych i zmian organizacyjnych. Poprawia komunikację międzywydziałową poprzez łatwe udostępnianie i współpracę między Teams. Śledzi również kluczowe zmiany, informując interesariuszy i dostosowując je do celów firmy.

Pro Tip: Oszczędzaj czas i zapewnij spójność, mając gotowe formaty dla podobnych ogłoszeń. Użyj Tablica ClickUp do tworzenia szablonów wielokrotnego użytku dla różnych aktualizacji organizacyjnych. Jest to idealna kanwa dla Teams do wizualizacji swoich pomysłów i przekształcania ich w skoordynowane działania.

Ogłoszenie o aktualizacji zasad

Aktualizacje zasad informują Teams o wszelkich zmianach mających bezpośredni wpływ na ich pracę. Zapewnienie przejrzystości i dostępności pomaga wszystkim zrozumieć i przestrzegać nowych zasad.

Szablon Tablicy Newslettera ClickUp

Tutaj możesz użyć szablonu Szablon Tablicy Newslettera ClickUp do tworzenia przyciągających wzrok i skutecznych ogłoszeń o aktualizacjach polityki.

Bezproblemowe udostępnianie aktualizacji dzięki szablonowi Tablicy Newslettera ClickUp

Jak pomaga ten szablon:

Aktualizacje atrakcyjne wizualnie : Projektuj biuletyny, które przyciągają uwagę i skutecznie przekazują zmiany zasad

: Projektuj biuletyny, które przyciągają uwagę i skutecznie przekazują zmiany zasad uporządkować kluczowe szczegóły: podzielić aktualizacje zasad na strawne sekcje, ułatwiając zespołowi ich zrozumienie

podzielić aktualizacje zasad na strawne sekcje, ułatwiając zespołowi ich zrozumienie Śledzenie reakcji zespołu: Monitoruj interakcje w szablonie, aby zapewnić jasność i odpowiedzieć na wszelkie pytania

Aby pomóc Ci zacząć, oto próbka skryptu do ogłoszenia o aktualizacji polityki, który skutecznie przekazuje kluczowe informacje:

_"Szybka aktualizacja: Zmieniamy naszą [Nazwa polityki], aby lepiej dostosować ją do wartości naszej firmy. Nowa polityka, obowiązująca od [data], wprowadza [kluczowe zmiany]. Zmiana ta ma na celu przyniesienie korzyści Teams. Zapoznaj się ze wszystkimi szczegółami [link] i nie krępuj się zadawać pytań."

"Z przyjemnością ogłaszamy aktualizację zasad naszej firmy w celu poprawy środowiska pracy i wsparcia potrzeb naszych pracowników. Kluczowe zmiany zostaną wprowadzone z dniem [data]. Wierzymy, że zmiany te przyczynią się do stworzenia bardziej wspierającego i wydajnego miejsca pracy. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z załączonym zaktualizowanym dokumentem polityki lub skontaktuj się z działem HR."

Pro Tip: Skorzystaj z Integracja z ClickUp Email udostępnianie aktualizacji bezpośrednio z obszaru roboczego. ClickUp może integrować się z różnymi narzędziami e-mail, takimi jak Gmail, Outlook, Office 365 itp. Zrób to do zrobienia, aby informować wszystkich na bieżąco i śledzić odpowiedzi w celu podpowiedzi.

Ogłoszenie o wprowadzeniu produktu na rynek

Wprowadzenie produktu na rynek to ekscytujący kamień milowy dla każdego zespołu. Udostępnianie szczegółów dotyczących premiery i dostarczanie jasnych wskazówek sprawia, że wszyscy są poinformowani i entuzjastycznie nastawieni.

Zaplanuj swoją komunikację za pomocą szablonu strategii komunikacji wewnętrznej ClickUp

Szablon Szablon strategii komunikacji wewnętrznej ClickUp jest idealny do planowania ogłoszeń o wprowadzeniu produktu na rynek i upewnienia się, że zespół jest na tej samej stronie. Dzięki temu szablonowi możesz scentralizować zadania i ogłoszenia związane z wprowadzeniem produktu na rynek, aby inni członkowie zespołu byli na bieżąco.

Aby pomóc Ci zacząć, oto próbka skryptu do ogłoszenia wprowadzenia produktu na rynek, który generuje emocje i dostarcza kluczowych szczegółów:

_"Ekscytujące wieści, Teams! W dniu premiery [nazwa produktu] wprowadzamy na rynek [data premiery]. Ten projekt był prawdziwym wysiłkiem zespołu i jesteśmy podekscytowani, widząc, jak ożywa. Bądź na bieżąco z nadchodzącymi sesjami szkoleniowymi, aby dowiedzieć się, w jaki sposób ta premiera zwiększy [wzmianka o wpływie na Business]."

"Z radością ogłaszamy wprowadzenie na rynek naszej najnowszej innowacji, [nazwa produktu], zaprojektowanej w celu zrewolucjonizowania sposobu, w jaki doświadczasz [opisz cel lub funkcję produktu]. Nazwa produktu] będzie dostępna od [Data rozpoczęcia sprzedaży] na naszej stronie internetowej i u wybranych sprzedawców detalicznych. Aby uczcić tę premierę, oferujemy ekskluzywny rabat, pakiet lub promocję dla pierwszych klientów. Użyj kodu promocyjnego przy kasie, aby skorzystać z tej limitowanej czasowo oferty."

Pro Tip: Użyj Widok kalendarza ClickUp aby zaplanować ogłoszenia o wprowadzeniu produktu na rynek i przypomnienia o kolejnych aktualizacjach. Dzięki temu Twój Teams będzie na bieżąco w trakcie całego procesu.

Ogłoszenie wydarzenia

Wydarzenia firmowe są ekscytujące! Wygeneruj szum wokół nich w dniach poprzedzających. Te przykłady zapowiedzi wydarzeń pokazują, jak budować oczekiwania przed wydarzeniem.

Oto kilka przykładów:

_"Przypomnienie: Nasze następne spotkanie w ratuszu jest zaplanowane na [data i godzina] w głównym audytorium. Dołącz do nas, aby uzyskać aktualne informacje na temat inicjatyw firmy oraz sesję pytań i odpowiedzi z kierownictwem. Twój udział jest ważny!"

"Z przyjemnością zapraszamy wszystkich pracowników na nasz Dzień Uznania dla Pracowników w dniu [data i czas trwania] w [lokalizacja]. Zapraszamy na poczęstunek, gry i nagrody, aby uczcić waszą ciężką pracę i poświęcenie. RSVP by [date]!"_

"Zapisz datę! Konferencja Tech Innovations odbędzie się w dniu [date] w [location]_. Dołącz do liderów branży podczas wnikliwych dyskusji i możliwości nawiązywania kontaktów. Wczesna rejestracja jest już otwarta - nie przegap!"

Aktualizacje finansowe lub biznesowe

Regularne aktualizacje finansowe i biznesowe budują zaufanie pracowników. Ton i język tych komunikatów różni się nieco od tych podanych powyżej.

Spójrz na kilka przykładów.

"W odpowiedzi na obecne warunki rynkowe wdrażamy szereg działań mających na celu obniżenie kosztów w celu poprawy naszej efektywności operacyjnej. Zmiany te obejmą usprawnienie procesów i zmniejszenie kosztów ogólnych bez uszczerbku dla jakości naszych produktów i usług. Dziękujemy za wyrozumiałość podczas wprowadzania tych zmian."

mamy przyjemność ogłosić wyniki finansowe za trzeci kwartał bieżącego roku. Nasze przychody wzrosły o [procent] rok do roku, osiągając [kwotę], napędzane silną sprzedażą naszej nowej linii produktów. Pozostajemy zaangażowani w naszą strategię rozwoju i cieszymy się na kontynuację tego tempa w nadchodzących kwartałach."

Wskazówki dotyczące pisania angażujących komunikatów organizacyjnych

Nudne ogłoszenie może szybko stracić odsetki zespołu. Dobra wiadomość? Stworzenie angażującego ogłoszenia, które wzbudzi emocje, jest łatwiejsze niż myślisz!

Oto siedem wskazówek, których możesz użyć, aby każda wiadomość miała znaczenie:

1. Niech będzie krótka, ale znacząca

Twój zespół nie ma czasu na długie akapity. Przejdź szybko do sedna, ale nie pomijaj istotnych szczegółów. Unikaj nadmiernej komunikacji w pracy , gdzie komunikaty zawierają zbyt wiele szczegółów i tracą na znaczeniu. Zwięzły, wyczyszczony komunikat gwarantuje, że wiadomość zostanie przeczytana i zrozumiana.

2. Dodaj osobisty akcent

Nikt nie lubi czytać zrobotyzowanych e-maili. Używaj ciepłego, konwersacyjnego i entuzjastycznego języka, aby Twoje wiadomości były bardziej ludzkie. Nie ograniczaj się tylko do udostępniania aktualizacji; dołącz słowa, które wyrażają podekscytowanie i zachęcają innych, by poczuli to samo.

3. Spraw, aby było to istotne dla Teams

Dlaczego członkowie Twojego zespołu powinni być zainteresowani tym ogłoszeniem? Pokaż im to!

Na przykład, jeśli ogłaszasz zatrudnienie nowej osoby w dziale marketingu, wyjaśnij w jaki sposób wesprze ona nadchodzące projekty. Pomoże to pracownikom zobaczyć szerszy obraz i korzyści płynące z tego nowego dodatku.

4. Korzystaj z narzędzi ClickUp dla sprawnego procesu

Twórz ogłoszenia bez wysiłku dzięki ClickUp Brain

Jasno formułuj ogłoszenia, a następnie upewnij się, że są one zgodne z tonem firmy, korzystając z ClickUp Brain do ich tworzenia. ClickUp Brain może być potężnym sprzymierzeńcem AI w tworzeniu danych powstania, ponieważ ma kontekst - o organizacji, historii i pracownikach. W oparciu o te informacje kontekstowe może tworzyć spersonalizowane ogłoszenia.

Następnie, po przygotowaniu ogłoszenia, natychmiast udostępniaj je reszcie zespołu za pośrednictwem ClickUp Chat dla natychmiastowej informacji zwrotnej i wspólnej edycji. ClickUp Chat to znacznie więcej niż tylko usługa przesyłania wiadomości; korzystanie z niej jest kolejną najlepszą rzeczą do pracy z kolegą siedzącym tuż obok ciebie. Zapewnia synchronizację pracy: wszystkie istotne informacje i aktualizacje są dostępne bezpośrednio w środowisku czatu.

Dzięki temu proces jest prosty, a komunikaty są spójne i aktualne.

5. Odzwierciedla wartości firmy

Nadaj swoim ogłoszeniom większą wagę, łącząc je z wartościami firmy. To nie tylko udostępnianie wiadomości, ale także wzmacnianie kultury, którą budujesz. Kolejną korzyścią jest stworzenie spójnego przekazu dla wszystkich ogłoszeń.

6. Wybierz odpowiedni kanał dla wiadomości

Nie każde ogłoszenie pasuje do wszystkich kanały komunikacji . Określ, czy twoja wiadomość jest najlepiej przekazywana za pośrednictwem e-maila, szybkiego czatu czy osobistego spotkania i wybierz medium, które pasuje do twojego Teams i kontekstu. Wybór odpowiedniego kanału gwarantuje, że wiadomość zostanie odebrana z odpowiednim poziomem ważności.

7. Zakończ jasnym kolejnym krokiem

Nie zostawiaj swojego zespołu w zawieszeniu - wskaż im, co mają zrobić dalej! **Wyczyszczone wezwania do działania sprawiają, że ogłoszenie jest interaktywne i ma większe szanse na oddźwięk

Uwzględnienie tych wskazówek sprawia, że ogłoszenia stają się znaczącymi momentami, które łączą i motywują zespół. Wzmacnia to kulturę firmy i utrzymuje wszystkich na tej samej stronie.

Najlepsze praktyki dotyczące przekazywania skutecznych komunikatów organizacyjnych

Sposób przekazywania ogłoszeń może znacząco wpłynąć na ich skuteczność. **Kiedy są zrobione dobrze, łączą, inspirują i wyrównują zespół

Oto jak przekazywać ogłoszenia, które odbiorcy będą chcieli przeczytać.

Wybierz odpowiednie kanały

Zarządzaj ogłoszeniami i aktualizacjami za pomocą ClickUp Email Project Management

Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się wysłać ważną aktualizację tylko po to, aby została ona zakopana w skrzynce odbiorczej wszystkich pracowników? Wybór odpowiedniego kanału jest kluczem do sukcesu. Do szybkich aktualizacji użyj widoku czatu ClickUp.

W przypadku bardziej formalnych ogłoszeń, takich jak zmiany zasad lub aktualizacje dotyczące całej firmy, użyj Zarządzanie projektami ClickUp Email aby upewnić się, że wiadomość dotrze do całego zespołu podpowiedź i profesjonalnie.

Dlaczego ma to znaczenie: Kanał nadaje ton - szybkie czaty pozwalają zachować lekkość, podczas gdy formalne wiadomości e-mail przekazują powagę istotnych aktualizacji.

Skoncentruj się na czasie

Czas może mieć ogromne znaczenie dla ważnego ogłoszenia organizacyjnego.

Wrzucenie nowej aktualizacji polityki w piątkowe popołudnie nie jest idealnym rozwiązaniem. Teams jest już w trybie weekendowym i może nie skupić się na tym, czego potrzebuje. Zamiast tego staraj się wysyłać je na początku tygodnia, kiedy wszyscy są bardziej gotowi do przyswajania nowych informacji.

Pro Tip: Ogłaszaszasz nowego pracownika? Do zrobienia tego pierwszego dnia, aby zapewnić im ciepłe powitanie i wzmocnić ducha zespołu od samego początku.

Komunikacja uzupełniająca

Zapewnij przepływ rozmów dzięki aktualizacjom w czasie rzeczywistym za pomocą widoku czatu ClickUp

Ogłoszenie nie jest jednorazowym wydarzeniem. Kontynuacja zapewnia, że wiadomość została zrozumiana i pozwala Twojemu zespołowi zadawać pytania lub przekazywać informacje zwrotne, zamykając tym samym proces komunikacji luki w komunikacji .

Na przykład, powróć do tematu na następnym spotkaniu zespołu po zmianie struktury organizacyjnej. Użyj widoku czatu ClickUp, aby utworzyć wątek na pytania, utrzymując rozmowę w porządku i okazując wsparcie.

Dlaczego to ma znaczenie: Poprzez przemyślane dostarczanie ogłoszeń, budujesz zaufanie i utrzymujesz wszystkich w zgodzie.

Wybierz odpowiednie kanały, dobrze je zaplanuj i kontynuuj - Twój zespół to doceni!

Spraw, aby każde ogłoszenie miało znaczenie dzięki ClickUp

Przy odpowiednim podejściu, tworzenie angażujących ogłoszeń organizacyjnych jest proste. Każda wiadomość może wzmocnić połączenia w zespole i poprawić kulturę firmy.

ClickUp oferuje narzędzia takie jak szablony informacji prasowych które pomogą Ci przygotować komunikaty zgodne z Twoimi celami, od powitania nowych pracowników po udostępnianie ważnych aktualizacji.

W dzisiejszym świecie, opanowanie hybrydowa komunikacja w miejscu pracy jest niezbędna, aby wszyscy członkowie zespołu, zdalni lub na miejscu, byli informowani i doceniani.

Czy jesteś gotowy, aby poprawić swoją komunikację wewnętrzną? Zarejestruj się w ClickUp już dziś!