13 najlepszych programów do komunikacji w chmurze w 2025 roku

Życie w biznesie toczy się w niewiarygodnie szybkim tempie, niezależnie od tego, czy skalujesz się z zespołu liczącego 1 osobę do 10, 100, czy 1000. W ciągu ostatniej dekady obserwowałem, jak platformy komunikacyjne w chmurze ewoluowały, aby sprostać wymaganiom rosnących teamów i zwiększonych obciążeń pracą, ułatwiając zarządzanie jednym i drugim.

Ale przy tak wielu dostępnych obecnie opcjach, jak można wskazać właściwe rozwiązanie dla swojego biznesu? Każda z nich oferuje różne funkcje i zalety, ale nie wszystkie będą pasować do cyklu pracy twojego zespołu lub strategie komunikacji .

Po przetestowaniu wielu platform, zawęziłem je do 13 wszechstronnych opcji, które zaspokajają szeroki zakres potrzeb biznesowych. Zapoznajmy się z nimi, aby pomóc Ci znaleźć idealne rozwiązanie.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do komunikacji w chmurze?

Nie chcesz inwestować w coś, co po prostu zastąpi lokalny sprzęt. Musisz wybrać platformę, która zapewnia kompleksowe zarządzanie Teams funkcji, usprawnia współpracę i poprawia wydajność operacyjną.

Oto kluczowe funkcje, które należy traktować priorytetowo podczas oceny dostępnych opcji:

Chat: Wybierz narzędzie ze zintegrowaną funkcją czatu, aby scentralizować komunikację w zespole, utrzymując wiadomości, pliki i aktualizacje zorganizowane w jednym miejscu

Wybierz narzędzie ze zintegrowaną funkcją czatu, aby scentralizować komunikację w zespole, utrzymując wiadomości, pliki i aktualizacje zorganizowane w jednym miejscu Udostępnianie plików: Wybierz platformę, która umożliwia szybkie udostępnianie plików w ramach zespołu i na zewnątrz z interesariuszami, zapewniająckomunikację opartą na współpracy Integracja z CRM: Wybierz narzędzie, które płynnie integruje się z Twoim CRM, usprawniając komunikację z klientem i zwiększając wydajność poprzez ograniczenie konieczności przełączania się między wieloma narzędziami

Wybierz platformę, która umożliwia szybkie udostępnianie plików w ramach zespołu i na zewnątrz z interesariuszami, zapewniająckomunikację opartą na współpracy Nagrywanie rozmów: Wybierz platformę, która umożliwia nagrywanie i przechowywanie rozmów, zapewniając, że ważne rozmowy i decyzje są udokumentowane i dostępne w przyszłości

Wybierz platformę, która umożliwia nagrywanie i przechowywanie rozmów, zapewniając, że ważne rozmowy i decyzje są udokumentowane i dostępne w przyszłości Historia edycji i znaczniki czasu: Wybrane narzędzie powinno oferować przejrzystą historię edycji i znaczniki czasu, umożliwiając zespołowi śledzenie zmian, śledzenie sekwencji zadań i dotrzymywanie terminów z zachowaniem odpowiedzialności

Wybrane narzędzie powinno oferować przejrzystą historię edycji i znaczniki czasu, umożliwiając zespołowi śledzenie zmian, śledzenie sekwencji zadań i dotrzymywanie terminów z zachowaniem odpowiedzialności Współdzielone pulpity i zarządzanie zadaniami: Wybierz rozwiązanie ze współdzielonymi pulpitami, które umożliwiają przydzielanie zadań, śledzenie postępów w czasie rzeczywistym i łatwy dostęp do krytycznych dokumentów dla wszystkich członków zespołu

13 najlepszych programów do komunikacji w chmurze

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do ujednoliconej komunikacji)

Jeśli szukasz narzędzia do komunikacji w chmurze, które z łatwością łączy współpracę, zarządzanie zadaniami i informacje zwrotne w czasie rzeczywistym, ClickUp wyróżnia się jako jedna z najbardziej dynamicznych dostępnych platform - i pozwól, że powiem ci szczegółowo dlaczego.

Jednym z moich ulubionych aspektów ClickUp jest jego Wykrywanie współpracy funkcja. Niezależnie od tego, czy redagujesz zadanie, dodajesz komentarze, czy pracujesz nad dokumentacją, zawsze będziesz wiedzieć, kiedy ktoś inny pisze lub przegląda to samo zadanie.

Wyeliminuj błędną komunikację dzięki funkcji wykrywania współpracy ClickUp

Dzięki temu współpraca staje się dziecinnie prosta, zwłaszcza gdy wielu członków zespołu jest zaangażowanych w szybko zmieniający się projekt.

Z Tablice ClickUp sesje burzy mózgów stają się bardziej dynamiczne, gdy zespół współpracuje w czasie rzeczywistym na udostępnianej cyfrowej tablicy. Używałem tego do mapowania zwinnych cykli pracy, sesji strategicznych, a nawet do prostych burz mózgów.

Zamieniaj pomysły w działania dzięki tablicom ClickUp

Możesz tworzyć Zadania bezpośrednio z Tablicy, połączone z odpowiednimi plikami, zadaniami, a nawet Dokumentami. Dodatkowo, interfejs "przeciągnij i upuść" w tym oprogramowanie do współpracy wizualnej pozwala łatwo łączyć pomysły, tworząc połączenia między koncepcjami w ciągu kilku sekund. ClickUp Chat to aplikacja do wszystkiego, która łączy czat i pracę.

Łącząc dyskusje i zadania w jedną ujednoliconą platformę, zapewnia, że wszystko, czego potrzebujesz do komunikacji i współpracy, jest płynnie zintegrowane. Prowadzi to do lepszej wydajności, bardziej przejrzystej komunikacji i bardziej skoncentrowanego cyklu pracy - a wszystko to bez konieczności przełączania się między aplikacjami.

Wiadomości można zamieniać w zadania jednym kliknięciem, a kontekst można zachować dzięki automatycznemu łączeniu powiązanych dokumentów, czatów i zadań. Co więcej, jest wyposażony w moc AI, aby doładować komunikację.

Odblokuj niezrównaną wydajność dzięki ClickUp Chat

Zamiast długich wątków e-mail lub zagubionych wiadomości, wszystko w ClickUp jest ze sobą powiązane - ogłoszenia, aktualizacje i działania następcze.

Teraz, jeśli chcesz niestandardowy sposób widoku zadań i projektów na platformie, to Widoki ClickUp przekroczy Twoje oczekiwania.

Przełączam się między widokami listy, tablicy i kalendarza w zależności od fazy projektu, a każdy z nich doskonale spełnia swoje zadanie. Organizowanie zadań według priorytetów, terminów lub niestandardowych etykiet nigdy nie było łatwiejsze - dzięki ponad 15 konfigurowalnym widokom ClickUp.

Przeglądaj moją pracę na swój sposób dzięki ClickUp Views

Co więcej, przechowywanie nie stanowi problemu z Integracja ClickUp z pamięcią masową w chmurze z usługami takimi jak Google Drive, Dropbox, Box i OneDrive. Dzięki temu załączanie plików do zadań nie wymaga wysiłku.

Niezależnie od tego, czy pracuję w podróży, czy współpracuję z klientami, mogę pobierać ważne pliki z wielu kont, utrzymując wszystko scentralizowane na platformie.

A kiedy przejrzystość jest niezbędna, nic nie przebije ClickUp Clip . Zamiast zostawiać długie wątki komentarzy, mogę szybko nagrać swój ekran, wyjaśnić swoje pomysły i natychmiast je udostępniać. Mogę przekazać opinię lub pokazać koledze z zespołu, jak poruszać się po określonej funkcji.

Zapewnij szybką, wyczyszczoną komunikację wideo dzięki ClickUp Clips

Uwielbiam sposób, w jaki ClickUp Clips sprawia, że komunikacja jest krystalicznie czysta.

Najlepsze funkcje

Tworzenie Dokumenty ClickUp , wiki i bazy wiedzy z zagnieżdżonymi stronami, opcjami stylizacji i szablonami

Automatycznie sprawdzaj pisownię w dokumentach i zadaniach, bez żadnych wtyczek lub rozszerzeń za pomocą ClickUp Brain Bądź na bieżąco z automatyczną osią czasu i śledzeniem postępów, upewniając się, że wszyscy są na tej samej stronie dzięki ClickUp Cele Usprawnij wysiłki związane z komunikacją dzięki gotowymszablony planów komunikacji dostosowanym do różnych przypadków użycia

Skorzystaj z solidnych funkcji bezpieczeństwa platformy, w tym 256-bitowego szyfrowania SSL, fizycznych zabezpieczeń centrum danych i uwierzytelniania dwuskładnikowego

Limity ClickUp

Przyzwyczajenie się do ClickUp może zająć trochę czasu, ponieważ istnieje wiele funkcji do odkrycia

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za osobę miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

2. Obszar roboczy Google (najlepszy do kompleksowego zestawu narzędzi komunikacyjnych)

przez GoogleWorkspace Obszar roboczy Google Workspace łączy narzędzia komunikacji i wydajności w jednej platformie i jest przeznaczony do wsparcia zespołów zdalnych i biurowych, niezależnie od tego, czy zarządzasz małymi zadaniami, czy dużymi projektami.

Obszary robocze Google - najlepsze funkcje

Dostęp do podstawowych narzędzi do komunikacji w chmurze, takich jak Gmail, Google Chat i Google Meet, wraz z aplikacjami do współpracy, takimi jak Dokumenty Google, Arkusze Google i Dysk - wszystko w ramach jednej subskrypcji

Łatwe dodawanie nowych użytkowników, zarządzanie uprawnieniami i bezpieczne udostępnianie dokumentów bez narażania bezpieczeństwa

Pozostań w połączeniu ze swoim zespołem z dowolnego miejsca dzięki aplikacjom mobilnym dla wszystkich obszarów roboczych; współpracuj w podróży

Obszary robocze Google

Aby móc wykonać prawie całą pracę w obszarze roboczym Google, musisz w dużym stopniu polegać na połączeniu internetowym

Dokumenty Google, Arkusze Google i Prezentacje nie mają niektórych ważnych funkcji narzędzi Microsoft, takich jak Word, Excel i PowerPoint

Obszar roboczy Google - ceny

Free Forever

Business Starter: $7.20/miesiąc za użytkownika

$7.20/miesiąc za użytkownika Business Standard: 14,40 USD/miesiąc na użytkownika

14,40 USD/miesiąc na użytkownika Business Plus: 21,60 USD/miesiąc za użytkownika

21,60 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: ceny niestandardowe

Obszary robocze Google - oceny i recenzje

G2: 4,6/5 (ponad 42 500 recenzji)

4,6/5 (ponad 42 500 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 16 000 recenzji)

3. Zoom Workplace (najlepszy do wideokonferencji i współpracy)

przez Zoom Jeśli połączenia wideo są ważne dla wysiłków związanych ze współpracą w zespole, Zoom Workplace jest niezbędnym narzędziem do wideokonferencji w twoim zestawie narzędzi. Sprawia, że dyskusje są angażujące dzięki funkcjom takim jak pokoje spotkań, tablice na żywo i bezpieczne sterowanie spotkaniami na platformie. Idealnie nadaje się do organizowania dużych webinarów i małych spotkań Teams.

Najlepsze funkcje Zoom Workplace

Połącz się z członkami Teams podczas rozmów audio za pomocą telefonu Zoom

Planowanie spotkań i dodawanie ich doudostępnianie aplikacji kalendarza z poziomu platformy

Dbaj o bezpieczeństwo swoich sal konferencyjnych, ponieważ Zoom zapewnia gospodarzom możliwość kontrolowania, kto i kiedy dołącza do spotkania oraz kogo wpuścić na spotkanie, a także łatwego przenoszenia członków między podpokojami

Limity Zoom Workplace

Zoom nie oferuje najlepszej jakości wideo, więc rozdzielczość 4K może być nieosiągalna

Aktualizacje są automatyczne i czasami trzeba czekać na ich zakończenie tuż przed dołączeniem do ważnego spotkania

Ceny Zoom Workplace

Free Forever

Pro: $14.99/miesiąc za użytkownika

$14.99/miesiąc za użytkownika Business: $21.99/miesiąc na użytkownika

Zoom Workplace oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 55 000 recenzji)

4,5/5 (ponad 55 000 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 13 900 recenzji)

4. Twilio (najlepsze dla konfigurowalnych rozwiązań komunikacyjnych w chmurze)

przez Twilio Twilio wyróżnia się jako elastyczna platforma komunikacyjna, oferująca model cenowy pay-as-you-go, który pozwala firmom płacić tylko za funkcje, z których korzystają.

Niezależnie od tego, czy chcesz spersonalizować podróże klientów, czy zautomatyzować kluczowe zadania komunikacyjne, zapewnia narzędzia do tworzenia dostosowanych systemów komunikacji w chmurze bez konieczności wiązania się długoterminowymi umowami.

Najlepsze funkcje Twilio

Użyj funkcji Lookup, aby upewnić się, że połączenia pochodzą ze zweryfikowanych źródeł

Wykorzystanie dynamicznej platformy danych klientów do tworzenia spersonalizowanych doświadczeń w oparciu o dane w czasie rzeczywistym

Oszczędność czasu dzięki automatyzacji zadań, takich jak nagrywanie rozmów, transkrypcje i powiadomienia

Limity Twilio

Jest bardziej odpowiedni dla osób obeznanych z technologią

Integracja interfejsu użytkownika jest złożona i niełatwa do zrozumienia

Ceny Twilio

Free Forever

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Twilio

G2: 4,2/5 (ponad 470 opinii)

4,2/5 (ponad 470 opinii) Capterra: 4,4/5 (ponad 450 opinii)

5. Vonage (najlepszy do komunikacji na poziomie Enterprise)

przez Vonage Vonage to potężny pakiet do komunikacji biznesowej, który oferuje różnorodne interfejsy API do obsługi głosu, wideo, wiadomości i nie tylko. Niezależnie od tego, czy prowadzisz mały biznes, czy zarządzasz globalnym przedsiębiorstwem, spodoba ci się intuicyjny interfejs, który pozwala na łatwe niestandardowe ustawienia.

Istnieje również opcja integracji Vonagedesktop i aplikacji mobilnej z wiodącym oprogramowaniem, takim jak Salesforce, Slack i G Suite.

Najlepsze funkcje Vonage

Niezawodność komunikacji na poziomie Enterprise

Śledzenie i analizowanie rozwoju za pomocą funkcji "Raportowanie", która dostarcza różnych wykresów i grafów do wglądu

Skorzystaj z funkcji mobilności Vonage, aby kierować połączenia i współpracować z Teams, bez względu na to, gdzie się znajdują

Limity Vonage

Interfejs użytkownika może być nieco skomplikowany dla osób niezaznajomionych z platformami opartymi na API

Niektórzy użytkownicy raportowali problemy z jakością połączeń, szczególnie w obszarach o słabym zasięgu sieci

Cennik Vonage

Free Forever

Unified Communications Basic: $13.99/miesiąc za linię

$13.99/miesiąc za linię Unified Communications Basic: $20.99/miesiąc za linię

$20.99/miesiąc za linię Unified Communications Basic: $27.99/miesiąc za linię

$27.99/miesiąc za linię Plany Contact Center: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Vonage

G2: 4.3/5 (ponad 460 opinii)

4.3/5 (ponad 460 opinii) Capterra: 4.1/5 (ponad 300 opinii)

6. Telnyx (najlepszy pod względem wysokiej jakości komunikacji i niezawodności)

przez Telnyx Telnyx jest znany z dostarczania najwyższej jakości usług komunikacyjnych, w tym połączeń głosowych, wiadomości i transmisji danych w prywatnych sieciach IP. Koncentrując się na dostarczaniu spójnych, niezawodnych usług, Telnyx jest świetną opcją dla firm, które muszą pozostać w połączeniu z niestandardowymi klientami na całym świecie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy minimalnych przestojach.

Najlepsze funkcje Telnyx

Płać tylko za to, czego używasz dzięki elastycznemu modelowi cenowemu Telnyx

Personalizacja interakcji z klientami dzięki interakcjom opartym na AI

Śledzenie analiz połączeń i wiadomości w czasie rzeczywistym w celu usprawnienia procesu decyzyjnego

Limity Telnyx

Ustawienia mogą być trudne, szczególnie dla użytkowników nietechnicznych

Ograniczona obsługa klienta dla mniejszych planów

Ceny Telnyx

Pay as you go: Zróżnicowane ceny w zależności od użycia

Zróżnicowane ceny w zależności od użycia Ceny oparte na wolumenie: Skontaktuj się z działem sprzedaży, aby uzyskać ceny

Telnyx oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 410 recenzji)

4,7/5 (ponad 410 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 110 recenzji)

7. Webex Suite (najlepszy do bezpiecznych i niezawodnych wideokonferencji)

przez Webex Suite Wśród wszystkich narzędzi do współpracy w chmurze na rynku, Webex Suite wyróżnia się zaawansowanymi funkcjami bezpieczeństwa i integracją z różnymi narzędziami Business. Oferuje bardzo potrzebną niezawodność dla zdalnych Teams i dużych Enterprise. Szczególnie podobało mi się to, jak łatwo było prowadzić rozmowy wideo i audio w wysokiej rozdzielczości za pomocą Webex Suite.

Najlepsze funkcje Webex Suite

Zabezpieczanie spotkań za pomocą kompleksowego szyfrowania

Korzystanie z funkcji opartych na AI, takich jak redukcja szumów i automatyczna transkrypcja, w celu poprawy jakości spotkań

Streamowanie spotkań bezpośrednio na platformy takie jak Facebook czy YouTube, co ułatwia dotarcie do większej liczby odbiorców

Limity Webex Suite

Ceny zaawansowanych planów są wysokie w porównaniu do konkurencji

Interfejs może wydawać się przestarzały dla niektórych użytkowników

Ceny Webex Suite

**Free

Meet: $14.50/miesiąc za użytkownika

$14.50/miesiąc za użytkownika Suite: 25 USD/miesiąc za użytkownika

25 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Webex Suite oceny i recenzje

G2: 4,2/5 (ponad 18 200 opinii)

4,2/5 (ponad 18 200 opinii) Capterra: 4,4/5 (ponad 7 300 opinii)

8. Wrike (najlepszy do zarządzania projektami i komunikacji)

przez Wrike Wrike to wszechstronne narzędzie do zarządzania projektami oparte na chmurze, które łączy zarządzanie zadaniami z funkcjami komunikacyjnymi. Jest to dobry wybór dla Teams szukających efektywnej współpracy przy jednoczesnym dotrzymywaniu zadań i terminów.

To, co najbardziej spodobało mi się w tym narzędziu, to jego łatwy w obsłudze interfejs. Program integruje się również z innymi rozwiązaniami, takimi jak Google Workspace i Slack, co pomaga w dotrzymywaniu terminów spotkań cele komunikacyjne skutecznie.

Najlepsze funkcje Wrike

Udostępnianie plików i aktualizacji w czasie rzeczywistym dla lepszej koordynacji zespołu

Ustalanie priorytetów zadań w celu zapewnienia płynnej pracy zdalnej i współpracy, zwłaszcza gdy terminy są napięte

Śledzenie codziennych postępów dzięki konfigurowalnym widokom pulpitu, dającym pełną kontrolę nad wizualizacją projektów

Limity Wrike

Zaawansowane funkcje są dostępne tylko w wyższych planach

Aktualizacje zadań nie są udostępniane po ponownym przypisaniu zadania do innego członka zespołu

Cennik Wrike

Free: $0/miesiąc za użytkownika

$0/miesiąc za użytkownika Teams: $9.80/miesiąc za użytkownika

$9.80/miesiąc za użytkownika Business: $24.80/miesiąc za użytkownika

$24.80/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Pinnacle: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Wrike

G2: 4,2/5 (ponad 3700 recenzji)

4,2/5 (ponad 3700 recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 2,600 recenzji)

9. Ringover (najlepszy system telefoniczny i komunikacyjny w chmurze)

przez Ringover Ringover to oparty na chmurze system telefoniczny, który oferuje usługi VoIP dostosowane do potrzeb Business. Jeśli sprzedaż i obsługa klienta są bardzo ważną częścią Twojej działalności, Ringover może pomóc usprawnić cykl pracy i poprawić wydajność Twoich zespołów.

Najlepsze funkcje Ringover

Nielimitowane połączenia do ponad 90 miejsc docelowych, zapewniające przepływ komunikacji ponad granicami

Śledzenie wydajności dzięki szczegółowej analizie połączeń i funkcjom raportowania

Nagrywanie rozmów i transkrypcja wiadomości głosowych w celu ułatwienia dalszych działań

Limity Ringover

Niestandardowe opcje dla mniejszych firm są ograniczone

Czasami użytkownicy zauważyli opóźnienia w połączeniach głosowych

Ceny Ringover

Smart: $29/miesiąc za użytkownika

$29/miesiąc za użytkownika Business: $54/miesiąc za użytkownika

$54/miesiąc za użytkownika Zaawansowany: $64/miesiąc za użytkownika

Ringover oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (130+ recenzji)

4.6/5 (130+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (470+ recenzji)

10. Runrun.it (najlepszy do zarządzania zadaniami i komunikacji)

przez Runrun.it Runrun.it to oparte na chmurze rozwiązanie do zarządzania projektami, które pomaga efektywnie śledzić zadania, czas i postępy w projektach. Jego wizualne tablice zadań i konfigurowalne funkcje sprawiają, że jest idealny do współpracy w miejscu pracy , utrzymując wszystkich w zgodzie z celami i terminami.

Szczególnie spodobał mi się sposób, w jaki można przechowywać zapis decyzji, załączników i rozmów zarówno z wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi interesariuszami w scentralizowanym miejscu.

Runrun.it najlepsze funkcje

Tworzenie automatyzacji, które dystrybuują zadania między zespołem, tworzą terminy i proszą o zatwierdzenia

Tworzenie formularzy w celu otrzymywania niezbędnych informacji dla projektu; koniec z niepotrzebnymi przesyłkami tam i z powrotem

Organizuj i optymalizuj cykl pracy na inteligentnej tablicy Kanban z zaawansowanymi filtrami wyszukiwania

Limity Runrun.it

Brak wyczyszczonych objaśnień wszystkich funkcji, zwłaszcza dla początkujących użytkowników

Często pojawiają się zduplikowane powiadomienia, co powoduje zamieszanie

Ceny Runrun.it

Free

Business: $10/miesiąc za użytkownika

$10/miesiąc za użytkownika Enterprise: $25/miesiąc za użytkownika

Runrun.it oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 1100 recenzji)

4.7/5 (ponad 1100 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 150 recenzji)

11. Avaya (najlepsza dla systemów komunikacji w chmurze na poziomie Enterprise)

przez Avaya Avaya jest znaną marką w dziedzinie komunikacji biznesowej opartej na technologii chmury.

Jeśli Twój Business wymaga potężnej platformy komunikacyjnej w chmurze do komunikacji głosowej, wideo, przesyłania wiadomości i współpracy zespołowej, Avaya jest warta rozważenia - zwłaszcza jeśli pracujesz z cross-functional teams lub obsługiwać złożone cykle pracy.

Najlepsze funkcje Avaya

Używaj Avaya jako fizycznego telefonu lub jako platformy cyfrowej na pulpitach

Ochrona poufnych danych dzięki funkcjom zabezpieczeń klasy Enterprise

Ustawienie nagrań poczty głosowej i łatwe wysyłanie faksów bezpośrednio z komputera, integracja z narzędziami takimi jak Salesforce i Microsoft Teams

Limity Avaya

Oprogramowanie jest niespójne, często ulega awariom i wymaga od użytkowników wylogowania się i ponownego uruchomienia

Wsparcie jest niewiarygodne, a użytkownicy często są przekazywani między agentami, którzy wydają się nie znać systemu

Ceny Avaya

Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

Oceny i recenzje Avaya

G2: 4,1/5 (ponad 170 opinii)

4,1/5 (ponad 170 opinii) Capterra: 4.4/5 (ponad 80 opinii)

12. Connecteam (najlepsze rozwiązanie do zarządzania zespołami pracowników zdalnych i mobilnych)

przez Connecteam W przypadku firm działających w branżach takich jak produkcja, logistyka i innych, w których większość ról wykracza poza tradycyjne stanowiska pracy przy biurku, oprogramowanie do komunikacji w chmurze musi spełniać unikalne potrzeby tych pracowników. To właśnie tam Connecteam błyszczy.

Zbudowany specjalnie dla niebiurkowych i mobilnych Teams, dostarcza narzędzi, których potrzebuje Twój Business, aby zapewnić wszystkim połączenie i synchronizację, bez względu na to, gdzie odbywa się praca.

Najlepsze funkcje Connecteam

Uproszczone zarządzanie zmianami, przypisywanie sprzętu, zatwierdzanie wniosków urlopowych i wiele więcej - wszystko z poziomu jednej platformy

Uzyskaj zakończony przegląd zaplanowanych wiadomości i łatwo je edytuj lub usuwaj w aplikacji czatu

Śledzenie godzin pracy pracowników i połączenie ich z systemem płac w celu łatwego przetwarzania

Limity Connecteam

Menedżerowie nie mogą sprawić, by członkowie zespołu byli niedostępni w razie potrzeby

Integracja wymaga ulepszeń, szczególnie z QuickBooks Online (QBO), ponieważ wpisy czasu nie są zgodne z formatem QBO

Ceny Connecteam

Free: $0

$0 Podstawowy: $29/miesiąc za użytkownika

$29/miesiąc za użytkownika Zaawansowany: $49/miesiąc za użytkownika

$49/miesiąc za użytkownika Ekspert: $99/miesiąc za użytkownika

Connecteam oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (760+ recenzji)

4.7/5 (760+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 330 opinii)

13. TextP2P (najlepszy do marketingu i komunikacji SMS)

przez TextP2P Jeśli zarządzanie relacjami z klientami opiera się głównie na usługach czatu i nie wymaga wideokonferencji, systemów telefonicznych, a nawet najlepsze alternatywy e-mail textP2P to świetna opcja do obsługi komunikacji niestandardowej.

Jest to jedna z najlepszych narzędzi do współpracy dla małych firm i średnich firm poszukujących usprawnionego, wydajnego rozwiązania.

Najlepsze funkcje TextP2P

Ustawienie kampanii kroplowych w celu wysyłania wiadomości tekstowych, e-maili i bezdźwięcznych wiadomości głosowych w predefiniowanych odstępach czasu

Wysyłanie zautomatyzowanych ankiet tekstowych w celu łatwego uzyskania opinii od niestandardowych klientów

Przechowywanie i zarządzanie nieograniczoną liczbą kontaktów w bazach danych TextP2P

Limity TextP2P

Brak możliwości wykonywania połączeń głosowych lub wideo, co ogranicza opcje komunikacji

Limity znaków w wiadomościach SMS mogą ograniczać długość komunikacji

Ceny TextP2P

Starter 500: $21/miesiąc

$21/miesiąc Pro 1000: $42/miesiąc

$42/miesiąc Business 2000: $84/miesiąc

$84/miesiąc Pay as you go: $$$a 5/miesiąc

TextP2P oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: 4.9/5 (110+ recenzji)

Platforma ujednoliconej komunikacji dla zróżnicowanych teamów

Nie możesz pozwolić sobie na to, aby przerwane lub długie ścieżki komunikacji spowalniały Twoje operacje.

Wyobraź sobie taką sytuację: Twój zespół ds. produktów jest uwikłany w negocjacje z dostawcami i kalkulację kosztów, podczas gdy Twój zespół operacyjny utknął w oczekiwaniu na aktualizacje, aby przesłać produkty na rynek, bez jasnych oś czasu w zasięgu wzroku.

To właśnie tutaj ClickUp może wiele zmienić.

Promując płynną i przejrzystą komunikację, zapewnia połączenie i aktualność Teams w czasie rzeczywistym. Niezależnie od tego, czy skalujesz swój biznes, czy optymalizujesz komunikację wewnętrzną i zewnętrzną, ClickUp oferuje platformę, która zapewni wsparcie dla wszystkich Twoich potrzeb.

Nie pozwól, aby luki w komunikacji Cię powstrzymywały zarejestruj się w ClickUp za darmo i zacznij już dziś.