Jak stać się wirusowym na TikTok dzięki sprawdzonym strategiom

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak to się dzieje, że niektóre wideo na TikToku z dnia na dzień zyskują miliony wyświetleń, podczas gdy inne ledwo się pojawiają? 🤔

To nie tylko szczęście - w tym szaleństwie jest metoda. Niezależnie od tego, czy jesteś marką, która chce zwiększyć swój zasięg, czy twórcą, który chce odcisnąć swoje piętno, zdobycie popularności na TikTok jest całkowicie możliwe dzięki odpowiednim strategiom.

W tym przewodniku złamiemy sekrety wirusowości TikTok. Dowiesz się, jak podążać za najnowszymi trendami, angażować odbiorców i korzystać z narzędzi takich jak ClickUp aby planować, tworzyć i śledzić zawartość jak profesjonalista.

Gotowy, aby przenieść swoją grę TikTok na wyższy poziom? Zanurzmy się i sprawmy, by Twoje kolejne wideo stało się wirusowe! 🚀

**Wirusowość na Tiktok: Co naprawdę się dzieje?

Odkryliśmy, jak stać się wirusowym na TikTok. 🔑

A przynajmniej nasze zespoły marketingowe i HR, po uzyskaniu aż 19 milionów widoków, 1,8 miliona polubień i 188 tysięcy zapisów na tym wideo.

#corporatehumor>#officehumor♬ oryginalny dźwięk - ClickUp Zdobycie popularności na TikTok to nie tylko kwestia szczęścia. Algorytm TikTok do zrobienia resztę, jeśli można umieścić odpowiednie elementy w miejscu. Ale najpierw musisz zrozumieć, jak działa algorytm TikTok.

Zrozumienie algorytmu TikTok

TikTok jest zbudowany na algorytmach, które określają, co widzisz na swojej stronie "Dla Ciebie" lub FYP .'

Właśnie dlatego zrozumienie, jak to działa, jest tak ważne dla twórców i firm, które chcą stać się wirusowe.

Zaangażowanie użytkowników: Mierzy polubienia, komentarze, udostępnianie i czas oglądania w celu oceny interakcji. Filmy wideo, które dłużej przyciągają uwagę widzów, są zazwyczaj promowane szerszej publiczności.

Mierzy polubienia, komentarze, udostępnianie i czas oglądania w celu oceny interakcji. Filmy wideo, które dłużej przyciągają uwagę widzów, są zazwyczaj promowane szerszej publiczności. Trafność wideo: Ocenia czynniki takie jak hashtagi, dźwięk, podpisy i opisy wideo, aby określić trafność zawartości i zasygnalizować, czy wideo jest istotne dla odsetków użytkowników

Ocenia czynniki takie jak hashtagi, dźwięk, podpisy i opisy wideo, aby określić trafność zawartości i zasygnalizować, czy wideo jest istotne dla odsetków użytkowników Aktywność na koncie: Analizuje wcześniejsze zachowania użytkowników, takie jak oglądane, lubiane i udostępniane wideo, aby spersonalizować rekomendacje.

Analizuje wcześniejsze zachowania użytkowników, takie jak oglądane, lubiane i udostępniane wideo, aby spersonalizować rekomendacje. Jakość wideo: Bierze pod uwagę takie elementy jak rozdzielczość wideo, czystość dźwięku i wartość produkcji, chociaż wysoka jakość nie jest ściśle wymagana do powodzenia algorytmu

Dodatkowe czynniki:

Czas spędzony w aplikacji: Wpływa na rekomendacje TikTok w oparciu o to, jak długo użytkownicy angażują się w poszczególne posty. NiedawnyWideo Washington Post mówi, że czas trwania zaangażowania użytkownika w poszczególne posty może znacząco wpłynąć na rekomendacje algorytmu na TikTok

Wpływa na rekomendacje TikTok w oparciu o to, jak długo użytkownicy angażują się w poszczególne posty. NiedawnyWideo Washington Post mówi, że czas trwania zaangażowania użytkownika w poszczególne posty może znacząco wpłynąć na rekomendacje algorytmu na TikTok Urządzenie i lokalizacja: Czynniki związane z typem urządzenia i lokalizacją w celu rekomendowania zawartości odpowiedniej dla danego regionu.

Gdy publikujesz wideo z uwzględnieniem wszystkich tych kluczowych czynników, algorytm TikTok zwiększa ich widoczność, promując je większej liczbie użytkowników. Wraz ze wzrostem zaangażowania, cykl jest kontynuowany, zwiększając ekspozycję, aż zawartość osiągnie bardzo pożądany status "wirusowy".

Oto krótki diagram przedstawiający działający algorytm TikTok. 📍

Strategie tworzenia zawartości wirusowej

Wirusowe wideo TikTok powstają w 1% ze szczęścia i 99% ze strategii. 🧠

Zebraliśmy najlepsze strategie, aby stać się wirusowym na TikTok. Niektóre z nich są podobne do skutecznych zarządzanie projektami w mediach społecznościowych strategie, ale są niezbędne do usprawnienia procesu tworzenia zawartości TikTok i zwiększenia szans na wirusowe powodzenie.

1. Bądź na bieżąco z najnowszymi trendami

Trendy są tym, co napędza TikTok, a oto jak możesz je w pełni wykorzystać:

Bądź na bieżąco: Regularnie sprawdzaj stronę " Discover ", aby zobaczyć, co jest trendy. Czy jest to konkretna piosenka lub filtr? A może szalone wyzwanie online?

Regularnie sprawdzaj stronę " ", aby zobaczyć, co jest trendy. Czy jest to konkretna piosenka lub filtr? A może szalone wyzwanie online? **Dostosuj się do trendów TikTok, które kreatywnie współgrają z Twoją marką. Pamiętaj jednak, aby było to istotne. Na przykład, jeśli modne jest wyzwanie taneczne, czy możesz je zrobić, prezentując swój produkt?

Stwórz swój trend: Zainicjuj swój trend lub wyzwanie, jeśli czujesz się kreatywny. Jeśli się przyjmie, może to znacznie zwiększyć widoczność twojej firmy

Wiedz, kiedy pominąć trend: Unikaj trendów, które nie są zgodne z wartościami twojej marki lub odbiorcami. 🚫

Na przykład, gdy "szał NFT" osiągnął szczyt, wiele marek rzuciło się do tworzenia i sprzedaży NFT bez zrozumienia implikacji tej technologii. Marki takie jak Taco Bell spotkały się z reakcją, gdy wprowadziły sztukę NFT, która zdaniem niektórych była głucha, szczególnie biorąc pod uwagę obawy środowiskowe związane z NFT.

Zaangażowanie w takie trendy może przynieść odwrotny skutek, jeśli nie będą one rezonować z odbiorcami lub będą sprzeczne z wartościami marki, podkreślając potrzebę przemyślanego zaangażowania.

Przeczytaj również: Jak korzystać z TrendSpotting (z przykładami)

2. Używaj trendów i odpowiednich hashtagów

Kiedy używasz hashtagów, pamiętaj, aby zrównoważyć popularne hashtagi i te specyficzne dla Twojej branży lub marki. Należy jednak unikać przytłaczania podpisu zbyt dużą liczbą hashtagów.

Chociaż TikTok pozwala na dodawanie wielu hashtagów, używaj od trzech do pięciu hashtagów na post. 🔖

Wybierając odpowiednie hashtagi, możesz przyciągnąć odbiorców, którzy najprawdopodobniej są zainteresowani Twoją branżą, produktami lub usługami, zapewniając, że Twoja zawartość przyciągnie uwagę, na jaką zasługuje!

Podobną strategię zastosowaliśmy w naszym wirusowym wideo "The Scrum Master" (2,8 mln wyświetleń).

Trzymaliśmy się 4-5 popularnych hashtagów - #corporate, #corporatelife i #9to5, podczas gdy #scrum i #projectmanager były bardzo istotne dla naszej marki i zawartości wideo.

3. Iskra ciekawości

Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się przewinąć wideo tylko po to, by wrócić do niego, ponieważ początkowa linia była tak intrygująca? To jest właśnie cel. 🎯

Zacznij od pytania, napięcia lub dzikiego scenariusza. Weź przykład z Legendaryshots, konta TikTok znanego z szalonych eksperymentów, które trzymają ludzi w napięciu do samego końca.

4. Wykorzystaj trendy muzyczne na swoją korzyść

Muzyka odgrywa ogromną rolę na TikTok - prawie 90% respondentów w badaniu twierdzi, że dźwięk ma kluczowe znaczenie dla ich doświadczenia. 🎶

Korzystanie z modnych dźwięków pomoże Twojej zawartości zostać zauważoną. Wybierz modną muzykę lub efekty dźwiękowe, które uzupełniają wideo i przyciągają uwagę. Odpowiedni dźwięk może poprawić nastrój i sprawić, że wideo będzie bardziej zapadać w pamięć.

Na przykład, możesz użyć optymistycznej, motywującej piosenki do wideo pokazującego codzienną poranną rutynę.

Możesz także stworzyć własny dźwięk lub fragmenty dźwiękowe, które uzupełnią wideo. W ten sposób twoja muzyka ma szansę stać się wirusowa.

Na przykład wirusowa piosenka Taylor Swift "Anti-Hero" została połączona ze wszystkim, od historii rozstania po historie zwierząt domowych, gromadząc miliony widoków.

Mówiąc o piosenkach, czy słyszałeś naszą bangerową ścieżkę dźwiękową TikTok_Choices?

Konsekwencja mówi algorytmom Tiktok, że aktywnie publikujesz świeżą zawartość dla swoich użytkowników.

Im bardziej konsekwentne zaangażowanie uzyskuje twoje konto, tym bardziej preferowane jest ono przez algorytmy. Ale czas też ma znaczenie!

Stwórz spójny harmonogram publikowania i trzymaj się go. Publikuj często, aby zawartość była świeża i aktualna Narzędzia analityczne TikTok aby zidentyfikować optymalne godziny, w których odbiorcy są najbardziej zaangażowani. Publikowanie, gdy odbiorcy są online, jest jednym z dobrze znanych Hacki TikTok . Badania przeprowadzone przez SocialPilot ujawniło najlepszy czas (czasy) na publikowanie postów na TikTok w 2024 r.

Pro Tip: Chcesz to usprawnić? Narzędzia takie jak Widok kalendarza w ClickUp może pomóc w łatwym zarządzaniu harmonogramem publikowania. 📅

6. Opowiedz historię

Ludzie kochają historie, a publiczność TikTok nie jest wyjątkiem. 💬

Tak, muzyka jest niezbędna do zaangażowania; już o tym mówiliśmy. Ale czy wiesz, że 80% najpopularniejszych wideo na TikTok zawiera muzykę?

Jest to szczególnie skuteczne w połączeniu z relatywnym opowiadaniem historii, jak widać w przypadku powodzenia kampanii, które wykorzystują popularne dźwięki lub tworzą niestandardowe pejzaże dźwiękowe, aby przyciągnąć uwagę.

Dobrze opowiedziana historia może połączyć widzów na głębszym poziomie i zachęcić do udostępniania. Mocna fabuła może również przyciągnąć widzów na wczesnym etapie i zatrzymać ich na dłużej.

Przykład: Jeśli pracujesz w branży fitness, możesz stworzyć historię wideo na temat swoich pierwszych dni spędzonych na siłowni. Jak się czułeś na początku? Co skłoniło cię do wprowadzenia zmian w swojej rutynie?

7. Różne długości wideo

Eksperymentuj z różnymi długościami wideo, aby zobaczyć, co najlepiej działa na twoich odbiorców.

📌 Według Social Insider, krótkie filmy o długości od 0 do 15 sekund uzyskują średnio 9,40% wyświetleń wideo, podczas gdy dłuższe filmy uzyskują 7% oglądalności.

Oznacza to, że krótsze wideo często osiągają lepsze wyniki pod względem liczby widoków. Nie oznacza to jednak, że dłuższe wideo nie mogą działać! Chodzi o znalezienie najlepszego miejsca, które działa na zawartość i odbiorców.

Przyjazna rada: Eksperymentuj z różnymi długościami, aby zobaczyć, co rezonuje. Ale pamiętaj: Jeśli masz potężną historię do opowiedzenia, nie bój się iść długo!

8. Rozrywka i możliwość nawiązania relacji

TikTok jest zabawny, a humor jest kluczem. Używaj go do tworzenia sytuacji, z którymi widzowie mogą się połączyć. Zabawne i angażujące wideo ma większe szanse na rozprzestrzenienie się. Nie bój się więc dodawać osobowości i humoru do swoich wideo.

według TikTok :

7 na 10 widzów twierdzi, że "rozśmieszanie ludzi" jest uważane za najprzyjemniejszy aspekt oglądania reklam TikTok

30% użytkowników TikTok stwierdziło, że humor w zawartości twórców jest główną motywacją do zakupu

"Śmieszne" to najlepsza kategoria wideo, którą widzowie chcą oglądać od twórców

Wygląda na to, że właśnie staliśmy się wirusowi z tego samego powodu!!!

Nie martw się o to, by każdy TikTok był idealny. Czasami dziwaczne, surowe momenty najlepiej trafiają do odbiorców. Pozwól więc swojej kreatywności na przepływ - błędów i wszystkiego!

9. Dodawaj wartość i edukuj za pomocą zawartości

Dostarczaj wartość swoim widzom, oferując przydatne informacje lub edukując ich na dany temat. Może to zapewnić ci pozycję eksperta i przyciągnąć lojalnych obserwujących.

Porady, wskazówki i triki to najbardziej angażujący sposób na edukowanie niszowej publiczności. Upewnij się jednak, że tworzysz oryginalną, wiarygodną zawartość.

10. Zaangażuj swoją publiczność TikTok

Interakcja z obserwującymi jest kluczem do budowania społeczności. Zwiększ interakcję użytkowników, tworząc zawartość, która wywołuje natychmiastowe działanie! Spróbuj dodać wezwanie do działania (CTA) oparte na pytaniach lub opracuj tematy w oparciu o sugestie użytkowników i popularne odsetki.

Po opublikowaniu posta poszukaj okazji do nawiązania kontaktu ze swoją siecią. Odpowiadaj na komentarze i zachęcaj obserwujących do przyłączenia się do rozmowy.

Pro Tip: Odpowiadaj na komentarze w ciągu pierwszej godziny od opublikowania wideo. TikTok nagradza zawartość, która wzbudza zaangażowanie, więc szybkie odpowiadanie na komentarze widzów zwiększa szanse na udostępnienie filmu w większej liczbie kanałów. ⏳.

11. Skacz po memach i wyzwaniach

Udział w popularnych memach i wyzwaniach może pomóc ci dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Bądź na bieżąco z aktualnymi trendami i stwórz swój unikalny sposób na wyróżnienie się.

Bądź na bieżąco z trendami: Śledź stronę "Odkryj" i obserwuj odpowiednich twórców, aby być na bieżąco z trendami. Czas jest kluczem - wczesne podjęcie wyzwania może cię wyróżnić, zanim stanie się ono nasycone.

Dodaj unikalny akcent: Dołączenie do trendu jest świetne, ale nadanie mu własnego charakteru sprawia, że zawartość zapada w pamięć. Niezależnie od tego, czy dodasz element specyficzny dla marki, humorystyczne ujęcie czy kreatywną wariację, unikalny zwrot pomoże wyróżnić twoje wideo.

Przykład: Powiedzmy, że istnieje popularne wyzwanie TikTok, w którym użytkownicy prezentują dramatyczną transformację do określonej piosenki. Możesz przyłączyć się do tego, ujawniając przed i po użyciu swojego produktu lub usługi.

Jeśli prowadzisz markę zajmującą się pielęgnacją skóry, pokaż zabawne przejście od budzenia się z głową w łóżku do promiennej skóry po użyciu twoich produktów. Wykorzystuje to modny format i w zabawny sposób podkreśla to, co oferuje Twoja marka. Łącząc swoją niszę z trendem wirusowym, połączysz się z szerszą publicznością, zachowując jednocześnie odpowiednią i angażującą zawartość.

12. Współpraca z innymi twórcami

Współpracuj z innymi twórcami w swojej niszy, aby dotrzeć do szerszej publiczności. Współpracuj nad duetami, ściegami lub wspólnymi wideo, aby zwiększyć widoczność i ekspozycję.

Wybierając influencerów do współpracy, należy wziąć pod uwagę kilka rzeczy:

Rozmiar obserwujących

Dopasowanie odbiorców

Styl zawartości

Użycie narzędzia marketingu influencerów do śledzenia współpracy, kampanii marketingowych, influencerów w swojej niszy itp.

🌟 Przykład: Wyobraź sobie, że prowadzisz kanał o zdrowym gotowaniu i współpracujesz z influencerem fitness. Moglibyście stworzyć wspólne wideo, w którym wspólnie przygotowujecie pożywny posiłek, prezentując proces gotowania i jego korzyści dla zdrowego stylu życia.

Taka współpraca łączy odbiorców i dostarcza wartościową zawartość, która trafia do odsetków widzów zainteresowanych gotowaniem i fitnessem.

13. Wykorzystaj zawartość generowaną przez użytkowników

Zachęcaj swoich obserwujących do tworzenia zawartości związanej z Twoją marką lub produktami. Funkcja najlepszych przesłanych materiałów na kanale TikTok pozwala zaangażować społeczność i zaprezentować zawartość generowaną przez użytkowników.

Crocs to zrobił! Wszystko dzięki wirusowej kampanii TikTok, która opierała się na zawartości generowanej przez użytkowników.

Oto historia:

W 2018 roku Crocs wprowadził trend wzywający ludzi do niestandardowego dostosowywania swoich Crocsów. Kampania miała silny przekaz "IM GONNA BE whatever I want"

"Pokaż nam, jak wyglądają TWOJE Crocsy za 1000 $, niestandardowo je modyfikując, ulepszając lub po prostu wcielając w życie mentalność Come As You Are i dając światu znać, że JESTEM GONNA BE whatever I want"

Podczas gdy użytkownicy tworzyli swoje klasyczne wersje Crocsów, Post Malone również je stworzył. Limitowana edycja butów została wyprzedana w ciągu 10 minut ! 👀

Wszystko to wydarzyło się bez stworzenia przez Crocs ani jednej zawartości.

Dlaczego więc nie wziąć przykładu z poradnika Crocs? Zainspiruj swoich odbiorców do zaprezentowania swojej kreatywności i obserwuj, jak Twoja marka rozwija się dzięki autentycznym połączeniom!

14. Promocja krzyżowa zawartości TikTok na innych platformach

Nie trzymaj zawartości TikTok w silosie. Udostępniaj swoje wideo TikTok na innych platformach społecznościowych, aby zwiększyć ruch i widoczność. Zachęcaj obserwujących na innych platformach do śledzenia Cię na TikTok.

Integracja zawartości TikTok z szerszą strategią mediów społecznościowych poszerza grono odbiorców i tworzy bardziej spójną narrację marki. Podkreślanie unikalnych aspektów wideo na TikTok może wzbudzić ciekawość i przyciągnąć obserwujących, którzy chętnie zaangażują się w kreatywną podróż na różnych platformach.

Przykład: Stwórz teaser lub highlight reel swojej zawartości TikTok do udostępniania na Instagram Stories lub feedzie, kusząc widzów fragmentami tego, czego mogą się spodziewać.

Jeśli prezentujesz projekt DIY na TikTok, opublikuj krótki klip przed i po na Instagramie, podpowiedź widzom, aby sprawdzili zakończoną transformację na Twoim TikTok. Ponadto warto rozważyć przypięcie wideo z TikTok na górze swojej strony na Facebooku lub umieszczenie go w newsletterze, aby przyciągnąć uwagę subskrybentów e-maili.

Takie wielokanałowe podejście zwiększa widoczność TikTok i sprzyja bardziej zaangażowanej społeczności na różnych platformach.

15. Popraw swoje umiejętności edycji

Ulepsz swoje wideo za pomocą skutecznych technik edycji. TikTok oferuje zakres efektów, od filtrów po zielone ekrany, aby Twoje wideo były bardziej wciągające i zabawne. Zachęcamy do eksperymentowania i sprawdzenia, co sprawdzi się w przypadku Twojej zawartości.

Alternatywnie możesz użyć oprogramowanie do marketingu wideo aby dodać przejścia, nakładki tekstu i muzykę. Dobrze zmontowane wideo może znacznie poprawić jego ogólną jakość.

Brak umiejętności edycji? Żaden problem! 🎬

Nie martw się, jeśli nie jesteś ekspertem od edycji - wbudowane narzędzia TikTok sprawiają, że jest to bardzo łatwe. Zacznij od małego: dodaj zabawny tekst, wypróbuj przejścia i pobaw się efektami. Ale czasami zachowanie prostoty działa najlepiej, gdy dopiero zaczynasz. Baw się dobrze i pozwól swojej osobowości zabłysnąć!

Twórz i planuj angażującą zawartość

Twój pierwszy krok do wirusowości TikTok? Planowanie. 🖍️ ClickUp to dostawca solidnych funkcji, które pomagają w burzy mózgów, organizowaniu i udoskonalaniu pomysłów na zawartość. ✨

Burza mózgów z użyciem tablic ClickUp

Użyj ClickUp Whiteboards do współpracy, burzy mózgów i wizualizacji pomysłów Tablice ClickUp to cyfrowe tablice, na których Ty i Twój zespół możecie wizualnie analizować pomysły na zawartość. Wyobraź sobie wirtualną tablicę, na której możesz dodawać notatki, obrazy, mapy myśli i linki do Zadania ClickUp lub Dokumenty .

Na przykład, można użyć ClickUp Tablica do:

Generowania pomysłów na tematy postów na blogu, zawartości mediów społecznościowych lub skryptów wideo

Szkicować konspekty i storyboardy dla swojej zawartości

Organizowania wyników badań i analizy konkurencji

Przyjazne porady: Czy kiedykolwiek miałeś genialny pomysł na wideo na TikTok o 2 w nocy, ale całkowicie o nim zapomniałeś, zanim się obudziłeś? Tak, my też. Właśnie dlatego aplikacja mobilna ClickUp jest idealna - wystarczy zanotować te epifanie o północy, gdy tylko się pojawią!

Badania i pomysły z ClickUp Brain

Uzyskaj natychmiastowe odpowiedzi, generuj kreatywne pomysły i usprawnij swój cykl pracy ClickUp Brain to wszechstronny asystent zawartości oparty na AI. Może analizować zawartość i sugerować odpowiednie tematy i pomysły na przyszłe daty powstania treści.

Jeśli kiedykolwiek utknąłeś w kreatywnej rutynie, próbując wymyślić świeże i angażujące pomysły na zawartość, nie jesteś jedyny. To właśnie tutaj ClickUp Brain przychodzi na ratunek! Jest tutaj, aby Ci pomóc:

Zidentyfikować popularne tematy związane z Twoją niszą

Analizować skuteczność zawartości, aby zobaczyć, co trafia do odbiorców

Generować nowe pomysły na zawartość w oparciu o istniejące treści i dane odbiorców

ClickUp Brain może Ci pomóc skalować wydajność zawartości znacząco.

Stwórz kalendarz

Po przeprowadzeniu burzy mózgów i sfinalizowaniu pomysłów na zawartość, użyj Widok kalendarza w ClickUp do planowania i harmonogramowania zawartości.

Łatwe przeciąganie i upuszczanie zadań w celu dostosowania harmonogramu w widoku kalendarza ClickUp

Oto jak to może pomóc:

Twórz i wizualizuj swój harmonogram zawartości: Wizualizuj wszystkie zaplanowane zadania, w tym treści w mediach społecznościowych, wideo i inne, wyświetlane w kalendarzu

Wizualizuj wszystkie zaplanowane zadania, w tym treści w mediach społecznościowych, wideo i inne, wyświetlane w kalendarzu Przeciąganie i upuszczanie harmonogramu: Zmiana harmonogramu zawartości poprzez przeciąganie i upuszczanie zadań w kalendarzu. Dostosuj swój harmonogram w oparciu o nieprzewidziane okoliczności lub zmiany priorytetów

Zmiana harmonogramu zawartości poprzez przeciąganie i upuszczanie zadań w kalendarzu. Dostosuj swój harmonogram w oparciu o nieprzewidziane okoliczności lub zmiany priorytetów Przypisywanie zadań i ustalanie terminów: Przypisuj dane dotyczące powstania zawartości konkretnym członkom zespołu i ustalaj terminy. Upewnij się, że wszyscy mają ten sam widok co ty i są odpowiedzialni za obciążenie pracą nad przypisaną im zawartością

Przypisuj dane dotyczące powstania zawartości konkretnym członkom zespołu i ustalaj terminy. Upewnij się, że wszyscy mają ten sam widok co ty i są odpowiedzialni za obciążenie pracą nad przypisaną im zawartością Integracja z istniejącymi narzędziami: Integruje się z popularnymi platformami mediów społecznościowych, takimi jak TikTok, YouTube, Instagram i innymi, umożliwiając planowanie zawartości mediów społecznościowych bezpośrednio w aplikacji

ClickUp oferuje szereg darmowych narzędzi do tworzenia treści szablonów kalendarza zawartości aby pomóc Ci szybko zacząć, takie jak 👇

szablon nowoczesnego kalendarza mediów społecznościowych ClickUp

Nowoczesny szablon kalendarza mediów społecznościowych ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w zarządzaniu i śledzeniu zawartości mediów społecznościowych.

Potrzebujesz struktury do uporządkowania zawartości? Szablon ClickUp Nowoczesny szablon kalendarza mediów społecznościowych pomaga zarządzać i planować zawartość mediów społecznościowych na różnych platformach. Oto, co oferuje ten szablon:

Zaawansowane zarządzanie zadaniami: Tworzenie, przypisywanie i śledzenie szczegółowych zadań dla zawartości mediów społecznościowych

Tworzenie, przypisywanie i śledzenie szczegółowych zadań dla zawartości mediów społecznościowych Planowanie zawartości: Planowanie postów na różnych platformach i w różnych godzinach w oparciu o daty

Planowanie postów na różnych platformach i w różnych godzinach w oparciu o daty Narzędzia do współpracy: Pracuj ze swoim zespołem nad burzą mózgów, wspólnym tworzeniem i zarządzaniem zawartością

Pracuj ze swoim zespołem nad burzą mózgów, wspólnym tworzeniem i zarządzaniem zawartością Śledzenie wydajności: Monitorowanie zaangażowania i wydajności postów w mediach społecznościowych

Monitorowanie zaangażowania i wydajności postów w mediach społecznościowych Integracje: Połączenie z dowolną popularną platformą mediów społecznościowych i innymi narzędziami w celu zapewnienia płynnego cyklu pracy

Pobierz szablon

Podobnie Szablon mediów społecznościowych ClickUp oferuje usprawnione podejście do zarządzania zawartością mediów społecznościowych. Zapewnia podstawowe ramy do planowania postów, przydzielania zadań i śledzenia postępów.

Planowanie postów

Po utworzeniu i zaplanowaniu zawartości, kolejnym krokiem jest zaplanowanie postów. Widok kalendarza ClickUp sprawia, że proces ten jest prosty i wydajny.

Przypisywanie dat dla każdego zadania

Otwórz widok kalendarza: Przejdź do widoku kalendarza w obszarze roboczym ClickUp Przeciągnij i upuść zadania: Kliknij na zadanie i przeciągnij je na wybraną datę, aby automatycznie przypisać zadanie do tej konkretnej daty Ustawianie terminów: Ustaw termin, klikając na zadanie i wybierając opcję "Termin" dla zadań, które wymagają określonego terminu Dostosuj strefy czasowe: Jeśli twój team pracuje w różnych strefach czasowych, upewnij się, że dla każdego zadania ustawiona jest właściwa strefa czasowa, aby uniknąć konfliktów w harmonogramie

Planowanie powtarzających się postów

Jeśli masz powtarzającą się zawartość, taką jak cotygodniowe lub comiesięczne newslettery, możesz użyć powtarzających się zadań ClickUp, aby zaplanować je automatycznie.

Utwórz powtarzające się zadanie: Utwórz nowe zadanie i wybierz opcję "Powtarzające się" Ustaw wzorzec cykliczności: Wybierz pożądany wzorzec cykliczności i ustaw harmonogram - dzienny, tygodniowy, miesięczny lub roczny Zdefiniuj datę końcową: Określ, kiedy powtarzające się zadanie ma się zakończyć

Śledzenie wydajności

Znajomość wydajności zawartości jest niezbędna do ulepszenia strategii mediów społecznościowych! Kiedy określisz, co rezonuje, możesz udoskonalić swoje podejście i stworzyć zawartość, która przyciąga odbiorców.

Pulpity ClickUp

Twórz niestandardowe pulpity do wizualizacji kluczowych wskaźników za pomocą ClickUp Dashboards Pulpity ClickUp zapewniają potężne narzędzia do śledzenia kluczowych wskaźników i uzyskiwania cennych informacji.

W jaki sposób ClickUp Dashboards działa jako Twój hub analityczny w mediach społecznościowych:

Centralne monitorowanie: Zbierz wszystkie swoje metryki mediów społecznościowych w jednym pulpicie z ClickUp, aby uzyskać przejrzysty przegląd wydajności

Zbierz wszystkie swoje metryki mediów społecznościowych w jednym pulpicie z ClickUp, aby uzyskać przejrzysty przegląd wydajności Wizualna reprezentacja danych: Używaj konfigurowalnych wykresów i grafów, aby dostrzec trendy i śledzić zaangażowanie bez wysiłku

Używaj konfigurowalnych wykresów i grafów, aby dostrzec trendy i śledzić zaangażowanie bez wysiłku Śledzenie wyników w odniesieniu do celów: Ustaw cele kampanii w mediach społecznościowych i śledź postępy w ich realizacji w pulpitach ClickUp. Pomaga to zmierzyć powodzenie i zidentyfikować obszary wymagające poprawy

Szablon metryk mediów społecznościowych ClickUp

Szablon danych mediów społecznościowych ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w śledzeniu i mierzeniu wydajności mediów społecznościowych.

Potrzebujesz pomocy w śledzeniu wskaźników mediów społecznościowych? The Szablon do śledzenia mediów społecznościowych ClickUp upraszcza proces i pomaga analizować wydajność mediów społecznościowych. Dostarcza dedykowany pulpit z kluczowymi wskaźnikami, które pomagają zrozumieć, jak działa zawartość.

Wbudowany pulpit: Śledzenie kluczowych wskaźników mediów społecznościowych, takich jak wzrost liczby obserwujących, wskaźnik zaangażowania i ruch na stronie internetowej

Śledzenie kluczowych wskaźników mediów społecznościowych, takich jak wzrost liczby obserwujących, wskaźnik zaangażowania i ruch na stronie internetowej Niestandardowe dostosowanie: Dostosowuje pulpit do śledzenia wskaźników najbardziej istotnych dla celów mediów społecznościowych

Dostosowuje pulpit do śledzenia wskaźników najbardziej istotnych dla celów mediów społecznościowych Automatyczna populacja danych: Oszczędność czasu dzięki automatyzacji pobierania danych z kont w mediach społecznościowych

Oszczędność czasu dzięki automatyzacji pobierania danych z kont w mediach społecznościowych Marketing oparty na danych: Umożliwia podejmowanie świadomych decyzji i optymalizację strategii mediów społecznościowych w oparciu o rzeczywiste dane dotyczące wydajności

Marketing ClickUp

Zarządzaj kampaniami marketingowymi, śledź wyniki i współpracuj ze swoim zespołem za pomocą ClickUp Marketing ClickUp Marketing jest potężnym oprogramowanie do planowania marketingowego zaprojektowane, aby usprawnić cały marketingowy przepływ pracy.

Zapewnia wszystkie narzędzia do łatwego żonglowania wszystkimi projektami i kampaniami marketingowymi w wielu kanałach. Ponadto pozwala zarządzać zawartością TikTok:

Bezproblemowa organizacja: Porzuć arkusze kalkulacyjne i efektywnie organizuj zawartość TikTok w ClickUp

Porzuć arkusze kalkulacyjne i efektywnie organizuj zawartość TikTok w ClickUp Cykl pracy oparty na współpracy: Burza mózgów, przydzielanie zadań i współpraca z zespołem przy tworzeniu wideo - wszystko w ramach jednej platformy

Burza mózgów, przydzielanie zadań i współpraca z zespołem przy tworzeniu wideo - wszystko w ramach jednej platformy Usprawniony przepływ pracy: Korzystaj z wielu widoków ClickUp ( Lista ), Kalendarz, Kanban ) do tworzenia niestandardowych kalendarzy zawartości dla strategii TikTok. Można na przykład użyć widoku Kanban do zarządzania różnymi scenami produkcji wideo, od burzy mózgów po edycję i ostateczne zatwierdzenie

Beyond TikTok: Orkiestracja marketingu we wszystkich kanałach dzięki ClickUp

ClickUp nie jest przeznaczony tylko dla TikTok. Jego wszechstronność pozwala zarządzać wszystkimi inicjatywami marketingowymi, niezależnie od kanału.

Planuj i realizuj kampanie e-mail, zarządzaj zawartością mediów społecznościowych dla różnych platform za pomocą szablony mediów społecznościowych i śledzenie ruchu w witrynie - wszystko to w scentralizowanym hubie.

Wiele widoków dla różnych potrzeb:

ClickUp wyróżnia się niezwykłą elastycznością. Wybierz widok listy, kalendarza lub Kanban, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i konkretnemu projektowi marketingowemu, nad którym pracujesz. To spersonalizowane podejście zapewnia przejrzysty i zorganizowany przepływ pracy we wszystkich kanałach marketingowych.

Wskazówka dla profesjonalistów: Korzystaj z dedykowanych Narzędzia marketingowe TikTok aby skutecznie śledzić wyniki kampanii, optymalizować strategie dotyczące zawartości i docierać do docelowych odbiorców na platformie.

Czego nie robić, aby stać się wirusowym na TikTok

Podczas gdy wirusowość na TikTok może być ekscytująca, ważne jest, aby pamiętać, że nie każdy trend lub strategia będzie działać dla każdej marki. Oto kilka rzeczy, których należy unikać, próbując stać się wirusowym:

1. Odchodzenie od tożsamości marki

Kuszące jest podążanie za każdym trendem, ale ważne jest, aby pozostać wiernym tożsamości marki. Próba bycia kimś, kim się nie jest, może zdezorientować odbiorców i zrazić potencjalnych zwolenników.

2. Wymuszanie trendów

Nie zmuszaj się do uczestnictwa w trendach, które nie są zgodne z twoją marką lub stylem zawartości. Autentyczna zawartość ma większe szanse na rezonans z odbiorcami niż wymuszone próby bycia modnym.

3. Ignorowanie odbiorców docelowych

Tworząc zawartość, zawsze bierz pod uwagę swoich odbiorców TikTok. Jaką zawartość lubią? Jakie mają odsetki? Zawartość, która rezonuje z odbiorcami, z większym prawdopodobieństwem stanie się wirusowa.

4. Nadużywanie hashtagów

Chociaż hashtagi są ważne dla wykrywalności, zbyt wiele nieistotnych hashtagów może zaszkodzić Twojemu zasięgowi. Trzymaj się używania odpowiednich hashtagów, które są używane przez odbiorców TikTok.

5. Brak promocji zawartości

Po stworzeniu świetnego wideo na TikTok, nie siedź i nie czekaj, aż stanie się ono wirusowe. Promuj swoją zawartość na innych platformach społecznościowych i zachęcaj swoich obserwujących do udostępniania jej.

Pamiętaj, że bycie wirusowym na TikTok nie polega na podążaniu za każdym trendem lub strategią. Chodzi o tworzenie autentycznej, angażującej zawartości, która rezonuje z celami odbiorców. Pozostając wiernym swojej marce i rozumiejąc swoich odbiorców, będziesz na dobrej drodze do powodzenia na TikTok.

Reel It in: Go Viral On TikTok with ClickUp

TikTok oferuje firmom i osobom prywatnym wyjątkową możliwość dotarcia do ogromnej liczby odbiorców. Jednak budowanie grona obserwujących na TikTok nie odbywa się z dnia na dzień i to jest w porządku! Każdy nowy obserwujący jest jak mała piątka od kogoś, kto kocha twoją zawartość. Skup się na tworzeniu wideo, z których jesteś dumny, a obserwujący sami przyjdą. ⏰

Ale kiedy pojawia się pytanie, jak stać się wirusowym na TikTok i zarządzać swoją zawartością, ClickUp jest do Twojej dyspozycji.

Pamiętaj, aby zachować tożsamość marki, analizować wyniki i dostosowywać strategię w miarę upływu czasu.

Funkcje ClickUp mogą pomóc zaoszczędzić czas, poprawić wydajność i ostatecznie osiągnąć cele na TikTok. ClickUp oferuje kompleksowy zestaw narzędzi, które pomagają tworzyć treści i efektywnie nimi zarządzać - od planu i harmonogramu po śledzenie wydajności. Wypróbuj ClickUp już dziś i zacznij tworzyć wirusową zawartość z łatwością! 🎯