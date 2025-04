10 najlepszych alternatyw Rask AI dla tłumaczeń wideo

Rask AI jest popularnym wyborem do tłumaczenia i dubbingowania wideo, ale ma pewne ograniczenia.

Jeśli korzystałeś z niego wcześniej, być może zauważyłeś, że jego angielskie dubbingi mogą brzmieć płasko, a niektórym głosom brakuje naturalnego przepływu, co często wymaga dodatkowej edycji. Ponadto tłumaczenie na wiele języków za pomocą Rask może być kosztowne, ponieważ każdy język jest rozliczany osobno.

Po dokładnych badaniach i testach odkryłem 10 alternatyw dla Rask AI, które oferują wiele funkcji do wielojęzycznej edycji wideo, lokalizacji i danych powstania. W tym wpisie na blogu omówimy ich funkcje, limity, ceny i recenzje, aby pomóc ci znaleźć najlepszą opcję dla twoich potrzeb.

Zanim jednak zaczniemy, odpowiedzmy sobie na ważne pytanie.

Czego należy szukać w alternatywach dla Rask AI?

Rynek jest wypełniony wieloma platformami komunikacji wideo AI. Jednak przed dokonaniem inwestycji warto skupić się na określonych funkcjach, aby upewnić się, że wybrałeś właściwą.

Podstawowe funkcje: Wybrane narzędzie powinno zapewniać podstawowe funkcje, których potrzebujesz, takie jak automatyczna transkrypcja, tłumaczenie, tworzenie napisów, generowanie zawartości i analityka oparta na AI

Wybrane narzędzie powinno zapewniać podstawowe funkcje, których potrzebujesz, takie jak automatyczna transkrypcja, tłumaczenie, tworzenie napisów, generowanie zawartości i analityka oparta na AI Integracje stron trzecich: Zapewnienie kompatybilności z innym używanym oprogramowaniem, npNarzędzia AI do edycji wideosystemy zarządzania zawartością lub platformy współpracy (np. Slack, obszar roboczy Google, OneDrive)

Zapewnienie kompatybilności z innym używanym oprogramowaniem, npNarzędzia AI do edycji wideosystemy zarządzania zawartością lub platformy współpracy (np. Slack, obszar roboczy Google, OneDrive) Koszt i licencjonowanie: Niektóre narzędzia pobierają opłaty w zależności od długości przetwarzanego wideo, podczas gdy inne mają modele subskrypcji; wybierz narzędzie ze strukturą cenową, która będzie odpowiednia dla twojego budżetu i wolumenu

Niektóre narzędzia pobierają opłaty w zależności od długości przetwarzanego wideo, podczas gdy inne mają modele subskrypcji; wybierz narzędzie ze strukturą cenową, która będzie odpowiednia dla twojego budżetu i wolumenu Łatwość obsługi: Przyjazny dla użytkownika interfejs oszczędza czas, pozwalając skupić się na kreatywnych zadaniach zamiast na rozwiązywaniu problemów; weź pod uwagę krzywą uczenia się dla swojego zespołu lub użytkowników nietechnicznych

Przyjazny dla użytkownika interfejs oszczędza czas, pozwalając skupić się na kreatywnych zadaniach zamiast na rozwiązywaniu problemów; weź pod uwagę krzywą uczenia się dla swojego zespołu lub użytkowników nietechnicznych Bezpieczeństwo i zgodność: Upewnij się, że platforma jest zgodna ze standardami branżowymi i przepisami, takimi jak RODO lub HIPAA, i oferuje szyfrowanie w celu ochrony zastrzeżonej zawartości

Upewnij się, że platforma jest zgodna ze standardami branżowymi i przepisami, takimi jak RODO lub HIPAA, i oferuje szyfrowanie w celu ochrony zastrzeżonej zawartości Wsparcie językowe: Wybierz coś, co obsługuje szeroki zakres języków; nie chcesz być ograniczony podczas dubbingowania zawartości dla różnych regionów geograficznych

10 najlepszych alternatyw dla Rask AI

Przyjrzyjmy się 10 najlepszym narzędziom, których można użyć zamiast Rask AI do pracy związanej z wideo.

1. ClickUp (najlepszy do zarządzania przepływem pracy wideo z wglądem w AI i transkrypcjami)

Projekty wideo mogą być skomplikowane - zwłaszcza gdy mamy do czynienia z zawartością w wielu językach, kampaniami, terminami i zespołami w różnych strefach czasowych.

Ale właśnie tam ClickUp błyszczy.

To oprogramowanie do zarządzania projektami posiada wiele możliwości, takich jak organizacja zasobów, zarządzanie zadaniami i automatyzacja cyklu pracy, które upraszczają tę pracę na każdej scenie. ClickUp Clip to na przykład najlepsza funkcja nagrywania ekranu dla zespołów Agile.

Użyj ClickUp Clips, aby nagrać wideo i udostępniać swoje pomysły w przejrzysty sposób

Mogę nagrać podsumowanie spotkania, sesję burzy mózgów, a nawet krótki poradnik z poziomu platformy i przekonwertować je bezpośrednio na Zadania ClickUp za pomocą jednego kliknięcia.

To sprawia, że asynchroniczna komunikacja wideo bez wysiłku, umożliwiając mi przypisanie terminów, właścicieli i dodatkowych szczegółów kontekstu do tych zadań, tak aby właściwa osoba mogła podjąć działania we właściwym czasie.

A co by było, gdyby istniał sposób na uniknięcie ponownego oglądania całego filmu? wideo szkoleniowego aby znaleźć 10-sekundowy klip potrzebny do projektu?

Każdy klip jest automatycznie transkrybowany za pomocą AI, co ułatwia skanowanie najważniejszych klipów, klikanie znaczników czasu w celu przeskakiwania po wideo i kopiowanie fragmentów do wykorzystania w dowolnym miejscu.

Następnie możesz natychmiast udostępniać ten klip - osadzić go bezpośrednio w ClickUp, wysłać publiczny link lub pobrać plik wideo. Ta elastyczność jest niezbędna, jeśli pracujesz z międzynarodowymi Teams lub klientami. Clips Hub przechowuje również wszystkie klipy w jednym miejscu, zapewniając do nich łatwy i szybki dostęp.

Ale to, co naprawdę wyróżnia ClickUp, to jego integracja z ClickUp Brain . Dzięki wyszukiwaniu opartemu na AI możesz przeszukiwać transkrypcje swoich Clipów w kilka sekund. Ma to ogromne znaczenie przy zbieraniu informacji ze starszych projektów lub znajdowaniu konkretnych szczegółów ukrytych w poprzednich materiałach wideo. Zamiast przekopywać się przez godziny nagrań, wystarczy wyszukać kluczowe frazy i wszystko jest na wyciągnięcie ręki.

Brzmi świetnie, prawda?

Zoptymalizuj procesy tworzenia, edycji i udostępniania wideo dzięki ClickUp Brain

ClickUp Brain pomaga pisać skrypty wideo, kopie marketingowe i zawartość do tłumaczenia, zapewniając płynny proces twórczy od pre-produkcji do publikacji. Automatycznie sprawdza również pisownię w dokumentach i zadaniach bez wtyczek lub rozszerzeń.

ClickUp najlepsze funkcje

Użyj Cele ClickUp aby zdefiniować cele produkcji wideo, takie jak stworzenie nowej serii lub poprawa wydajności edycji; podziel je na możliwe do wykonania kroki, takie jak plan przedprodukcyjny, filmowanie, montaż i przegląd poprodukcyjny

Wizualizuj postępy, świętuj kamienie milowe i utrzymuj motywację, śledząc postępy za pomocą ClickUp Goals

Organizuj skrypty wideo i storyboardy za pomocą Dokumenty ClickUp współpracuj ze swoim zespołem nad kreatywnymi pomysłami, nakreślaj strategie dotyczące zawartości wideo i łatwo połącz połączone Clips w celu uzyskania kontekstu podczas scen edycji lub przeglądu

Organizuj wszystkie swoje dokumenty i wiki w jednym miejscu dzięki ClickUp Docs

Uzyskaj wsparcie dla szerokiego zakresu narzędzi wideo innych firm, takich jak Loom do nagrywania ekranu, Otter.ai do transkrypcji i Fireflies.ai do notatek ze spotkań z Integracje ClickUp Dźwignia Uniwersalne wyszukiwanie ClickUp aby szybko znaleźć ważne zasoby wideo w całym obszarze roboczym. Wyszukaj poprzednie projekty wideo, skrypty, transkrypcje lub klipy z opiniami

Chroń swoje pliki wideo i powiązane dane przed nieautoryzowanym użyciem lub dostępem dzięki solidnym funkcjom bezpieczeństwa danych ClickUp, zapewniając bezpieczną obsługę wrażliwej zawartości podczas korzystania z platformy

Limity ClickUp

Nie wszystkie funkcje ClickUp są obecnie dostępne na urządzeniach mobilnych

ClickUp Brain nie jest objęty planem Free Forever

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

2. Synthesia (najlepsza do tworzenia wideo z wykorzystaniem AI)

przez Synthesia Chcesz stworzyć dopracowane wideo w innym języku, np. francuskim, niemieckim lub hiszpańskim, bez konieczności zatrudniania aktorów lub ustawiania całej produkcji? Przekonałem się, że Synthesia to świetne rozwiązanie.

Sprawia, że tworzenie profesjonalnej, zlokalizowanej zawartości wideo jest łatwe dzięki wykorzystaniu awatarów AI i lektorów. Synthesia zapewnia wsparcie dla ponad 140 języków. Ponadto, jeśli pracujesz z zespołem, możesz bezpośrednio udostępniać swoje wideo i zapraszać innych do komentowania i wyrażania opinii.

Najlepsze funkcje Synthesia

Spersonalizuj swoje wideo za pomocą kolorów marki, logo i ulubionych awatarów

za pomocą kolorów marki, logo i ulubionych awatarów Łatwe przeglądanie, powielanie i niestandardowe szablony do celów marketingowych, edukacyjnych i marketingowychwideo szkoleniowe Automatyczne dodawanie napisów w języku celu do pliku za pomocą tłumacza wideo



Limity Synthesia

Obecne awatary AI nie mrugają, co jest zauważalne w dłuższych scenach i wpływa na naturalność wideo

Nowe funkcje i poprawki interfejsu są wprowadzane bez odpowiedniego powiadomienia, zmuszając użytkowników do samodzielnego wyszukiwania zmian

Ceny Synthesia

Free: $0/miesiąc

$0/miesiąc Starter: $18/miesiąc

$18/miesiąc Twórca: $64/miesiąc

$64/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Synthesia oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 1600 recenzji)

4.7/5 (ponad 1600 recenzji) Capterra: 4.7/5 (170+ recenzji)

3. Descript (najlepszy do edycji AV z technologią overdub)

przez Opis Jeśli kiedykolwiek chciałeś, aby edycja audio i wideo była tak prosta, jak edycja dokumentu Word, Descript sprawia, że jest to możliwe. Chcesz dostosować dialogi w swoim wideo dla francuskiej publiczności? Wystarczy edytować transkrypcję, a dźwięk dostosuje się w czasie rzeczywistym.

To, co naprawdę spodobało mi się w Descript, to sposób, w jaki wykorzystuje regeneratywną AI do usuwania szumów tła i wzmacniania głosów. Nie potrzebujesz drogich mikrofonów ani dźwiękoszczelnych pomieszczeń, aby uzyskać wysokiej jakości dźwięk dzięki tej alternatywie Rask AI.

Najlepsze funkcje Descript

Edycja słów wypełniających i cichych przerw w wiadomościach wideo

Transkrypcja dźwięku w ponad 20 językach i dodawanie etykiet mówców dzięki funkcji "Speaker Detective"

Korzystaj z funkcji klonowania głosu; po prostu wpisuj i produkuj wypowiadane słowa swoim głosem

Opis limitów

Podczas pracy z dużymi plikami zaobserwowano sporadyczne opóźnienia

Funkcje publikowania nie są wystarczająco szczegółowe i brakuje im rzeczywistej kontroli

Ceny Descript

Free

Hobbysta: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Twórca: $35/miesiąc za użytkownika

$35/miesiąc za użytkownika Business: $50/miesiąc za użytkownika

$50/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy

Descript oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (570+ recenzji)

4.6/5 (570+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (170+ recenzji)

Read More: Jak nagrać wideo podczas prezentacji PowerPoint?

4. VEED (najlepszy do wielojęzycznej edycji wideo online)

przez VEED Jeśli chcesz szybko opublikować wideo w wielu językach, VEED ma dla Ciebie rozwiązanie. Nie musisz pobierać oprogramowania ani zajmować się skomplikowanymi ustawieniami - po prostu otwórz przeglądarkę, prześlij wideo i dodaj napisy lub lektora w dowolnym języku.

Co więcej, usługa transkrypcji online VEED jest bardziej wszechstronna niż większość innych. W przeciwieństwie do wielu narzędzi, które ograniczają się tylko do jednego formatu, umożliwia transkrypcję plików audio i wideo.

Najlepsze funkcje VEED

Transkrybuj 60-minutowy plik w 10 minut dzięki funkcji "Auto Transcribe"; pobierz go we wszystkich popularnych formatach, w tym MP3, WAV i MOV

Zmiana stylu, czcionki i kolorów napisów; animowanie ich, a nawet podświetlanie określonych słów dla dodatkowego efektu

Tworzenie zawartości przy użyciu ponad 2 milionów materiałów audio i wideo z biblioteki royalty-free VEED

Limity VEED

Nie ma opcji podkreślania określonych słów lub fraz w funkcji "Text-To-Speech"

Brak zaawansowanych funkcji, takich jak edycja wielokamerowa i efekty 3D

Ceny VEED

**Free

Lite: $18/miesiąc na użytkownika

$18/miesiąc na użytkownika Pro: $30/miesiąc za użytkownika

$30/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

VEED oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 900 recenzji)

4.6/5 (ponad 900 recenzji) Capterra: 3,4/5 (ponad 50 recenzji)

5. Happy Scribe (najlepszy do transkrypcji i tworzenia napisów w ponad 120 językach)

przez Szczęśliwy skryba Jeśli stale pracujesz z napisami, transkrypcjami i tłumaczeniami, to narzędzie cię nie zawiedzie.

Potrzebujesz wyeksportować swoje pliki w formacie .TXT, Word, PDF, a nawet AVID? Happy Scribe umożliwia zrobienie tego z łatwością. Ułatwia również współpracę z interesariuszami, umożliwiając udostępnianie transkrypcji i napisów w trybie tylko widoku lub edycji.

To, co mnie jednak wyróżnia, to dokładność i szybkość tej ekspresyjnej aplikacji oprogramowanie do zamiany mowy na tekst które zapewnia najwyższą jakość wyników za każdym razem.

Najlepsze funkcje Happy Scribe

Zatrudnianie transkrybentów z Happy Scribe do korekty transkrypcji generowanych przez AI w wielu językach

Tworzenie glosariusza poprzez dodawanie specjalistycznej terminologii (marki, slang, akronimy) w celu uproszczenia tłumaczenia

Importowanie dowolnych publicznych połączeń i synchronizowanie narzędzia z bieżącym stosem technologicznym, takim jak YouTube, Vimeo i Dysk Google

Limity Happy Scribe

Brak opcji wsadowego udostępniania zawartości wewnętrznym teamom i zewnętrznym interesariuszom

Niektórzy użytkownicy zauważyli, że drobne błędy ortograficzne mają tendencję do powtarzania się w transkrypcjach podcastów

Ceny Happy Scribe

**Free

Podstawowy: 17 USD/miesiąc

17 USD/miesiąc Pro: $29/miesiąc

$29/miesiąc Business: $49/miesiąc

$49/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Happy Scribe oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (ponad 20 recenzji)

4.8/5 (ponad 20 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 35 recenzji)

Czytaj więcej: Recenzja Happy Scribe (funkcje, ceny, wady i zalety)

6. Lokalise (najlepszy do zarządzania tłumaczeniami i projektami multimedialnymi)

przez Lokalise Lokalise to oparte na chmurze oprogramowanie do lokalizacji, które pomaga dostosować strategię zawartości do lokalnych rynków.

Możesz łatwo obsługiwać jednoczesne tłumaczenia międzyplatformowe i eksportować je do odpowiednich plików z poprawnymi konwencjami nazewnictwa dla każdej platformy.

Lokalise integruje się również z narzędziami takimi jak Figma, GitHub, GitLab, Webflow i Jira, dzięki czemu cykl pracy jest płynniejszy i bardziej wydajny.

Najlepsze funkcje Lokalise

Tłumaczenie dużych wielojęzycznych projektów za pomocą API RESTful Lokalise, z łatwymi przewodnikami i szablonami dla szybszego ustawienia

Organizowanie zadań lokalizacyjnych w potoki, dzięki czemu po zakończeniu jednego zadania automatycznie uruchamiane jest następne zadanie w potoku

Wprowadzanie bezpośrednich zmian w tłumaczeniu w czasie rzeczywistym podczas przeglądania strony internetowej za pomocą edytora LiveJS

Limity Lokalise

Skróty klawiaturowe nie przenoszą automatycznie kursora do następnego segmentu, wymagając użycia myszy dla każdego nowego segmentu

Tłumacze nie mają możliwości pobierania raportów meczowych, co zmusza ich do polegania na kierownictwie w zakresie czasu raportowania i liczby słów

Ceny Lokalise

**Free

Start: $140/miesiąc

$140/miesiąc Essential: $270/miesiąc

$270/miesiąc Pro: $990/miesiąc

$990/miesiąc Enterprise: niestandardowy cennik

Lokalise oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 600 recenzji)

4.7/5 (ponad 600 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 90 recenzji)

7. HeyGen (najlepszy do generowanych przez AI awatarów wideo z funkcją zamiany tekstu na mowę)

przez HeyGen Jeśli szukasz Alternatywy dla Synthesia AI aby generować awatary o różnym pochodzeniu etnicznym, wieku i stylu dla swoich wideo, warto sprawdzić HeyGen. Umożliwia ona tworzenie zawartości w ponad 175 językach przy użyciu ponad 120 awatarów AI, idealnych do docierania do różnych odbiorców.

Funkcja tłumaczenia wideo jednym kliknięciem może przetłumaczyć wideo na ponad 40 języków, a nawet rozpoznaje wielu mówców. Chociaż nie klonuje głosu oryginalnego lektora, można wybrać jeden z ponad 300 ludzkich głosów, aby dodać lektora.

Najlepsze funkcje HeyGen

Jeśli coś brzmi nie tak w twoim wideo, prześlij nagranie głosowe, aby wytrenować AI, jak powiedzieć to poprawnie

Integracja plików SRT (zwykły tekst), które śledzą napisy w celu precyzyjnego tłumaczenia i dostosowania skryptu

Podniesienie poziomu obsługi klienta dzięki interaktywnym awatarom, które mogą rozmawiać z odwiedzającymi witrynę w czasie rzeczywistym i uzyskać potrzebną pomoc

Limity HeyGen

Jakość wsparcia jest niespójna, a niektórzy dostawcy dostarczają ogólne rozwiązania, które nie rozwiązują konkretnych problemów

Raportowanie wielokrotnego generowania tego samego wideo jest kosztowne ze względu na opłaty kredytowe

Ceny HeyGen

Free

Twórca: $29/miesiąc na użytkownika

$29/miesiąc na użytkownika Teams: $89/miesiąc za użytkownika

$89/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

HeyGen oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (520+ recenzji)

4.8/5 (520+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (290+ opinii)

Czytaj: 10 najlepszych podsumowań wideo AI, które pozwolą ci zaoszczędzić cenny czas

8. Wavel.ai (najlepszy do narracji audio opartej na AI, która brzmi jak ludzka)

przez Wavel.ai Jeśli potrzebujesz pomocy z syntezatorem mowy, dubbingiem wideo AI lub generowaniem głosu AI, skorzystaj z Wavel.ai. Jest to oprogramowanie typu "wszystko w jednym", które zapewnia wciągające wrażenia - a nie tylko ogólny, płaski lektor.

Aby dotrzeć do wielojęzycznych odbiorców, możesz z łatwością przetłumaczyć swój tekst na ponad 40 języków dzięki Narzędzia AI dla napisów i napisów.

To, co zrobiło na mnie wrażenie w tym generatorze głosów AI, to możliwość dodawania naturalnie brzmiących głosów z regionalnymi akcentami, w tym brytyjskim, australijskim i indyjskim.

Najlepsze funkcje Wavel.ai

Zintegruj warstwę emocji w różnych częściach wideo AI z kolekcją ponad 1000 głosów nasyconych emocjami

Przekształcanie pełnometrażowych materiałów wideo w atrakcyjne filmy krótkometrażowe na YT, przetłumaczone na dowolny język z napisami

Dodawanie adnotacji i notatek do nagrań podczas ich przechwytywania w celu łatwiejszego zrozumienia przez widzów

Limity Wavel.ai

Czasami zawiesza się, jeśli połączenie internetowe nie jest stabilne

Struktura cenowa może nie przypaść do gustu każdemu, ponieważ niektórzy użytkownicy mogą preferować niższą funkcję, bardziej przystępną warstwę

Ceny Wavel.ai

**Free

Podstawowy: $25/miesiąc

$25/miesiąc Pro: $40/miesiąc

$40/miesiąc Business: $80/miesiąc

Oceny i recenzje Wavel.ai

G2: 4.3/5 (ponad 30 recenzji)

4.3/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: Za mało recenzji

9. Dubverse (najlepszy do automatyzacji dubbingu wideo z niestandardowymi opcjami głosowymi)

przez Dubverse Jeśli chcesz dodać autentycznie brzmiących lektorów w wielu językach do swoich materiałów wideo, spodoba ci się Dubverse. Koniec z ręcznym nagrywaniem lub żmudną edycją - uchwyci istotę i emocje oryginalnej zawartości.

Podobało mi się również to, że Dubverse automatycznie generuje idealnie zsynchronizowane, dokładne napisy, dzięki czemu wideo jest jasne i dostępne dla każdego widza.

Najlepsze funkcje Dubverse

Tworzenie podkładów głosowych dla skryptów, które łączą języki za pomocą jednego wywołania API

Jednoczesne generowanie wielu plików audio - niezależnie od tego, czy jest to seria demonstracji produktów, podcastów czy samouczków

Wybieranie spośród ponad 200 głosów różniących się wiekiem, płcią, tonem i dialektem oraz wybieranie idealnego głosu do wideo

Limity Dubverse

Czas przetłumaczonego lektora może nie zawsze odpowiadać oryginalnemu głosowi z powodu różnic językowych

Kredyty szybko się wyczerpują w przypadku dużych projektów i nie ma możliwości dodania większej liczby kredytów poza miesięczny limit

Cennik Dubverse

Pro: $18/miesiąc

$18/miesiąc Supreme: $30/miesiąc

Dubverse oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

10. Colossyan Creator (najlepszy do generowania hiperrealistycznych aktorów AI)

przez Colossyan Potrzebujesz prezentera mówiącego w ponad 30 językach? Dzięki Colossyan Creator jest to możliwe. Wykorzystuje on awatary AI, które wyglądają i brzmią jak prawdziwi ludzie, dzięki czemu jest idealny dla twórców, którzy muszą szybko lokalizować zawartość bez poświęcania osobistego charakteru.

Możesz tworzyć wideo bezpośrednio z tekstu za pomocą awatarów AI, dodając interaktywność, aby zwiększyć zaangażowanie.

Wbudowany asystent skryptowy GPT-4 AI pomaga nawet w burzy mózgów, poprawie pisania i przyspieszeniu produkcji wideo .

Najlepsze funkcje Colossyan Creator

Spersonalizuj wideo za pomocą cyfrowego awatara, nagrywając 20-sekundowe wideo pod różnymi kątami, w różnych ustawieniach i strojach

Tworzenie wideo AI w ponad 70 językach, aby skuteczniej przekazywać wiadomości w języku ojczystym odbiorców w zaledwie kilka minut

Zastosuj zasoby marki (logo, kolory, style tekstu i niestandardowe czcionki) do układów scen, aby każda zawartość wideo pozostała spójna

Limity Colossyan Creator

Edycja zawartości za pomocą gotowych szablonów może być żmudna, a animacje nie zawsze pojawiają się poprawnie po ich zastosowaniu

Zaawansowane możliwości niestandardowe są ograniczone dla użytkowników o specyficznych potrzebach, zwłaszcza w przypadku szczegółowej edycji wideo i integracji bardziej złożonych spersonalizowanych elementów

Ceny Colossyan Creator

Starter: $27/miesiąc

$27/miesiąc Pro: $87/miesiąc

$87/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Colossyan Creator oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (410+ recenzji)

4.6/5 (410+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

Pro Tip: Użyj Aplikacja osobistego asystenta oparta na AI i oddelegowane zadania, takie jak planowanie spotkań i obsługa niestandardowych kontaktów z klientami, w celu zwiększenia wydajności

Przejmij kontrolę nad strategią wideo

Znalezienie odpowiedniego narzędzia AI sprowadza się do tego, co działa najlepiej dla Ciebie. Przy tak wielu opcjach może to być przytłaczające. Ale skupienie się na priorytetach - takich jak dokładne tłumaczenia, płynne dane powstania awatara AI lub uzyskanie naturalnie brzmiącej mowy - pomoże zawęzić wybór.

Jeśli chodzi o zarządzanie cyklem pracy wideo, nic nie przebije ClickUp. To oprogramowanie, które pozwala utrzymać wszystko na właściwym torze.

Możesz użyć ClickUp Clips do nagrywania demonstracji produktów lub dostosowania rozproszonych geograficznie Teams do planów i celów projektu. ClickUp Brain automatycznie transkrybuje wszystkie klipy, ułatwiając lokalizację i dostęp do konkretnych informacji. Zarejestruj się w ClickUp za darmo i zmień sposób, w jaki angażujesz odbiorców za pomocą wideo.