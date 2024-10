15 najlepszych programów do zarządzania ryzykiem w Enterprise (ERM) w 2024 roku

Business ma dziś do czynienia z bezprecedensową ilością ryzyka i niepewności. Zakłócenia w łańcuchu dostaw, zagrożenia cybernetyczne, waluty, wstrząsy geopolityczne i wiele innych scenariuszy może w każdej chwili zakłócić wzrost.

Wdrożenie programu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie (ERM) pomaga zarządzać tym ryzykiem, ułatwiając zarządzanie zadaniami.

Ręczne zarządzanie ryzykiem może być jednak bardzo czasochłonne. Dlaczego więc nie wdrożyć oprogramowania do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie?

Po niezliczonych godzinach badań i testów, wraz z zespołem ClickUp znaleźliśmy 15 najlepszych rozwiązań do zarządzania ryzykiem. Narzędzia te oferują doskonałe funkcje - od wglądu w czasie rzeczywistym po zarządzanie ciągłością działania - oraz świetne plany cenowe.

Sprawdźmy je!

Zarządzanie ryzykiem w Enterprise i jego znaczenie

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie (ERM) usprawnia procesy zarządzania ryzykiem, pomagając firmie identyfikować i adresować potencjalne zagrożenia w całej organizacji. Umożliwia proaktywne ograniczanie ryzyka, zanim dojdzie do jego eskalacji.

Niezależnie od tego, czy chodzi o ryzyko operacyjne, finansowe czy cybernetyczne, zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie gwarantuje, że żadne ryzyko nie zostanie przeoczone. Pomaga w automatyzacji oceny ryzyka, poprawie zgodności i zwiększeniu wydajności operacyjnej

Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie proces ten staje się znacznie łatwiejszy w zarządzaniu. Oszczędza czas i zasoby oraz usprawnia podejmowanie decyzji.

Porada dla profesjonalistów: Chcesz mieć pewność, że systemy Twojej firmy są bezpieczne? Skorzystaj z skuteczne ramy zarządzania ryzykiem cyberbezpieczeństwa dla bezpiecznych systemów z lepszą identyfikacją ryzyka.

**Czego należy szukać w oprogramowaniu do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie?

Szukając najlepszego oprogramowania do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, należy zwrócić uwagę na kilka niezbędnych funkcji.

Oto kluczowe funkcje, które uznałem za priorytetowe podczas poszukiwania skutecznego oprogramowania spełniającego moje oczekiwania:

Centralny pulpit: Wybierz oprogramowanie ERM, które konsoliduje wszystkie dane dotyczące ryzyka, oceny ryzyka i procesy, zapewniając wgląd w czasie rzeczywistym w całej organizacji

Wybierz oprogramowanie ERM, które konsoliduje wszystkie dane dotyczące ryzyka, oceny ryzyka i procesy, zapewniając wgląd w czasie rzeczywistym w całej organizacji Automatyzacja oceny ryzyka: Wybierz rozwiązanie, które automatyzuje ocenę ryzykaidentyfikację ryzyka, monitorowanie i raportowanie, minimalizując wysiłek ręczny i zapewniając ciągłą świadomość ryzyka

Wybierz rozwiązanie, które automatyzuje ocenę ryzykaidentyfikację ryzyka, monitorowanie i raportowanie, minimalizując wysiłek ręczny i zapewniając ciągłą świadomość ryzyka Zarządzanie zgodnością: Upewnij się, że oprogramowanie wspiera zgodność z przepisami poprzez śledzenie kluczowych wskaźników ryzyka (KRI) i dostosowanie do przepisów dotyczących prywatności danych i standardów branżowych

Upewnij się, że oprogramowanie wspiera zgodność z przepisami poprzez śledzenie kluczowych wskaźników ryzyka (KRI) i dostosowanie do przepisów dotyczących prywatności danych i standardów branżowych Widoczność ryzyka: Poszukaj oprogramowania, które zwiększa widoczność ryzyka dzięki mapom cieplnym i zaawansowanej analityce w celu monitorowania ryzyka w różnych jednostkach biznesowych i poprawy świadomego podejmowania decyzji

Poszukaj oprogramowania, które zwiększa widoczność ryzyka dzięki mapom cieplnym i zaawansowanej analityce w celu monitorowania ryzyka w różnych jednostkach biznesowych i poprawy świadomego podejmowania decyzji Zarządzanie ciągłością działania: Priorytetyzujoprogramowanie do zarządzania ryzykiem które stanowi wsparcie dla planów ciągłości działania, pomagając ograniczyć ryzyko w celu zabezpieczenia długoterminowych wyników biznesowych

15 najlepszych programów do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie

Oto 15 programów do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie (ERM), które uznałem za najlepsze dla różnych firm:

1. ClickUp (najlepsze do kompleksowego śledzenia ryzyka i współpracy)

Czy skuteczne śledzenie i ograniczanie ryzyka stanowi dla ciebie wyzwanie? Spróbuj ClickUp -narzędzie do zarządzania projektami typu "wszystko w jednym", które oferuje potężne rozwiązanie do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie (ERM)!

Skutecznie zarządzaj ryzykiem dzięki zadaniom ClickUp

Twórz zadania, przypisuj członków zespołu i terminy oraz monitoruj je za pomocą ClickUp Tasks

Używam ClickUp z moim zespołem od miesięcy i jestem zdumiony jego intuicyjnymi narzędziami do zarządzania. Z Zadania ClickUp pozwala celować w złożone zagrożenia i dzielić je na łatwe w zarządzaniu zadania. Pozwala to na przypisanie zadań do członków zespołu i zapewnienie, że są one traktowane priorytetowo i skutecznie rozwiązywane.

Zobacz swoje ryzyka na pierwszy rzut oka na pulpitach ClickUp

przeglądaj dane dotyczące ryzyka i zarządzaj ich statusem za pomocą ClickUp Dashboards_ Pulpity ClickUp doskonale nadaje się do wizualizacji danych dotyczących ryzyka i śledzenia kluczowych wskaźników ryzyka w czasie rzeczywistym. Mogłem z łatwością dostrzec poruszane problemy i skutecznie komunikować się z interesariuszami, co pomogło mi w szybkim podejmowaniu świadomych decyzji.

Automatyzacja zarządzania ryzykiem z ClickUp Automatyzacja

Automatyzuj zadania i śledź ich status i postęp za pomocą ClickUp Automations

Obawiasz się przeoczenia lub pominięcia ryzyka? Nie martw się; Automatyzacja ClickUp umożliwia automatyzację wielu zadań i optymalizację cyklu pracy. Można na przykład ustawić automatyczne przypomnienia o ocenach ryzyka i działaniach następczych, aby bardziej skupić się na analizie ryzyka.

Twórz szczegółowe plany ryzyka za pomocą dokumentów ClickUp

Edytuj dokumenty w czasie rzeczywistym z Teams i interesariuszami w ClickUp Docs

Korzystanie z Dokumenty ClickUp twórz kompleksowe dokumenty zarządzania ryzykiem, które obejmują strategie i procedury. To narzędzie jest najlepsze do współpracy z Teams w celu aktualizacji planów zarządzania ryzykiem w razie potrzeby.

Przedyskutuj ryzyko wraz z zadaniami w ClickUp Chat

połącz się ze swoim zespołem, aby łatwo prowadzić dyskusje za pomocą ClickUp Chat_

Użyj ClickUp Chat do omawiania potencjalnych lub istniejących zagrożeń podczas odwoływania się do zadań i dokumentów. Znacznie zmniejsza to zamieszanie, utrzymuje kontekst w rozmowach i pozwala skupić się na dyskusjach.

Zbadaj ryzyko za pomocą szablonu Tablicy Oceny Ryzyka ClickUp

Pobierz szablon

Szablon Tablicy Oceny Ryzyka firmy ClickUp

The Szablon Tablicy Oceny Ryzyka ClickUp był szczególnie pomocny dla mojego zespołu. Pomógł on w identyfikacji, ocenie i priorytetyzacji ryzyka w sposób wizualny. Zawiera konfigurowalne statusy do śledzenia poziomów ryzyka w czasie rzeczywistym i funkcje współpracy, aby zapewnić, że wszyscy są na bieżąco z działaniami związanymi z zarządzaniem ryzykiem.

Pobierz szablon

Śledź każde ryzyko za pomocą szablonu rejestru ryzyka ClickUp

Pobierz szablon

Szablon Rejestru Ryzyka ClickUp do zarządzania ryzykiem

Użyj szablonu Szablon rejestru ryzyka ClickUp który idzie o krok dalej, umożliwiając śledzenie statusu każdego ryzyka i wcześniejsze zastosowanie środków zapobiegawczych.

Do zrobienia dokładnej analizy ryzyka za pomocą Analiza ryzyka w zarządzaniu projektami aby zaplanować odpowiedni plan ograniczania ryzyka. Zapewni to bezpieczeństwo systemów i pomoże uniknąć przyszłych zagrożeń w celu lepszego zarządzania czasem.

Korzystając z niego, mój Teams mógłby opracować proaktywne plany łagodzenia i zarządzania ryzykiem związanym z kosztami projektu zapewniając, że projekty będą realizowane zgodnie z harmonogramem i budżetem.

Pobierz szablon

💡 Pro Tip: Chcesz usprawnić proces zarządzania ryzykiem w projekcie i upewnić się, że Twoje projekty pozostają na właściwym torze? Zapoznaj się z szablonem 10 najlepszych szablonów do zarządzania ryzykiem do zarządzania projektami w Excelu, Wordzie i ClickUp.

Najlepsze funkcje ClickUp

Ustawienie wymiernych celów w celu ograniczenia ryzyka i śledzenie postępów w czasie dziękiCele ClickUp* Burza mózgów i wizualizacja pomysłów na ograniczenie ryzyka we współpracy z Teams przy użyciuTablice ClickUp do planowania zarządzania ryzykiem

Zintegruj ClickUp ze swoimi ulubionymi narzędziami, aby scentralizować pracę i zwiększyć wydajność dziękiIntegracje ClickUp Skutecznie monitoruj czas spędzony na zadaniach związanych z zarządzaniem ryzykiem za pomocąŚledzenie czasu ClickUp Płynna komunikacja z zespołem dziękiClickUp Assign Comments aby przydzielać zadania lub używać ClickUp Chat do szybkich dyskusji

limity ClickUp

W aplikacji komputerowej ClickUp brakuje pewnych funkcji, które są obecne w wersji desktopowej

Ponieważ istnieje wiele funkcji, narzędzie ma krzywą uczenia się (choć bank samouczków ułatwia to)

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD/miesiąc za członka obszaru roboczego

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 4 000 recenzji)

2. Archer (najlepszy do proaktywnej identyfikacji ryzyka)

via Archer Archer to jedno z najbardziej elastycznych narzędzi do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Jego funkcje automatyzacji cyklu pracy pozwalają zaoszczędzić wiele godzin ręcznej pracy.

Dzięki funkcjom zarządzania audytami i dostosowywanego raportowania upraszcza śledzenie zgodności i usprawnia proces podejmowania decyzji.

Najlepsze funkcje Archera

Zapewnienie zgodności ze standardami branżowymi dzięki zintegrowanym funkcjom zarządzania zgodnością

Usprawnienieocenę projektu i identyfikować ich ryzyko dzięki automatyzacji oceny ryzyka

Centralizacja zarządzania ryzykiem w celu zapewnienia odpowiedzialności i spójności

Limity Łucznika

Archer nie jest tak nowoczesny jak jego konkurenci

Wymaga dużego wsparcia ze strony dostawców i IT do bieżącego zarządzania

Ceny Archera

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Łucznika

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

3. MetricStream (najlepszy do uzyskiwania wglądu w dane dotyczące ryzyka)

via MetricStream MetricStream jest kompleksowym Oprogramowanie GRC które pomogło mi ocenić ryzyko i zapewniło wgląd w dane dotyczące ryzyka w czasie rzeczywistym.

Dzięki konfigurowalnemu interfejsowi można dostosować raportowanie do konkretnych celów biznesowych. Korzystając z zaawansowanej funkcji analitycznej MetricStream, można analizować trendy ryzyka i szybko podejmować świadome decyzje.

Najlepsze funkcje MetricStream

Automatyzacja tworzenia, dystrybucji i egzekwowania zasad w celu usprawnienia zarządzania

Zapewnienie zgodności w czasie rzeczywistym ze zmieniającymi się przepisami, takimi jak RODO i SOC 2

Wizualizacja zagrożeń i uproszczenie identyfikacji ryzyka za pomocą map cieplnych

MetricStream limit

Stroma krzywa uczenia się i niezgrabny interfejs użytkownika

Wydajność systemu może ulec spowolnieniu przy większych zbiorach danych

Ceny MetricStream

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje MetricStream

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

4. SureCloud (najlepsze rozwiązanie do zarządzania ryzykiem stron trzecich)

via SureCloud SureCloud oferuje program do zarządzania ryzykiem, który centralizuje i upraszcza zarządzanie ryzykiem w całej organizacji. Moduł zarządzania ryzykiem stron trzecich pomógł mi również w łatwym zarządzaniu ryzykiem związanym z dostawcami.

Bardzo pomocny okazał się pulpit zarządzania ryzykiem w czasie rzeczywistym. Pozwala on uzyskać natychmiastową widoczność pojawiających się zagrożeń i dostrzec potencjalne problemy, zanim dojdzie do ich eskalacji.

Najlepsze funkcje SureCloud

Otrzymywanie alertów o działaniach wysokiego ryzyka

Wizualizacja danych na pulpitach w celu uzyskania wglądu w trendy ryzyka

Zapewnienie zgodności podmiotów zewnętrznych z wewnętrznymi zasadami

Limity SureCloud

W narzędziach do raportowania i pulpitach brakuje kilku nowoczesnych funkcji narzędzi BI

SureCloud nie oferujeszablonów oceny ryzyka Cennik SureCloud

Cennik niestandardowy

Oceny i recenzje SureCloud

G2: 4,3/5 (ponad 30 recenzji)

4,3/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: N/A

5. Diligent (najlepszy do scentralizowanego zarządzania danymi ryzyka)

via Diligent Diligent jest niezawodny w zarządzaniu ryzykiem informatycznym, zewnętrznym i operacyjnym. To, co uwielbiam w Diligent, to jego zdolność do centralizacji danych dotyczących ryzyka i widoczność potencjalnych zagrożeń.

Dzięki zintegrowanym funkcjom zarządzania ryzykiem Diligent można bez wysiłku identyfikować i oceniać ryzyko w całej organizacji oraz oszczędzać czas dzięki zautomatyzowanym cyklom pracy.

Najlepsze funkcje Diligent

Dostosowanie wysiłków w zakresie zgodności z globalnymi standardami, takimi jak ISO 31000

Wizualizacja powiązań ryzyka za pomocą map strategicznych i pulpitów nawigacyjnych

Centralizacja danych dotyczących ryzyka w celu uzyskania zakończonego przeglądu

Diligentne limity

Początkowe ustawienia i integracja z innymi systemami jest złożona

Zarządzanie zmianami w cyklu życia polityki nie jest przyjazne dla użytkownika

Diligentne ceny

Niestandardowy cennik

Dokładne oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (130+ recenzji)

4.3/5 (130+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (80+ opinii)

6. OneTrust (najlepszy do automatyzacji raportowania regulacyjnego)

via OneTrust OneTrust oferuje skuteczny program zarządzania ryzykiem dla dużych Enterprise. Jego zautomatyzowane oceny ryzyka usprawniają kontrole zgodności, dzięki czemu raportowanie regulacyjne jest znacznie łatwiejsze w zarządzaniu.

Pulpit OneTrust jest szczególnie przydatny do śledzenia różnych poziomów ryzyka w czasie rzeczywistym.

Najlepsze funkcje OneTrust

Automatyzacja zadań związanych z zapewnieniem zgodności z RODO i CCPA

Dostęp do pulpitów zapewniających widoczność zgodności w czasie rzeczywistym

Organizowanie polityk i procedur na potrzeby zgodności z ISO i SOC

OneTrust limit

OneTrust jest trudny do zintegrowania z innymi systemami

Użytkownicy prowadzący małe firmy uważają, że jest to drogie rozwiązanie

Ceny OneTrust

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje OneTrust

G2: 4.3/5 (140+ recenzji)

4.3/5 (140+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (ponad 30 opinii)

7. Resolver (najlepszy do wizualizacji ryzyka i śledzenia zagrożeń)

via Resolver Resolver świetnie nadaje się do śledzenia pojawiających się zagrożeń i natychmiastowego dostrzegania wszelkich nowych zagrożeń. Pomógł mi zidentyfikować potencjalne ryzyko i skutecznie wdrożyć wysiłki mające na celu jego złagodzenie.

Wizualizacja ryzyka pozwala na tworzenie map zagrożeń, dzięki czemu można zrozumieć, w jaki sposób ryzyko jednego działu może wpływać na inne.

Najlepsze funkcje Resolver

Ustawienieograniczanie ryzyka cykle pracy i przypomnienia bez ręcznego wprowadzania danych

Natychmiastowa widoczność pojawiających się zagrożeń dzięki szczegółowym pulpitom

Generowanie raportów gotowych do audytu za pomocą kilku kliknięć

Resolver limit

Proces wdrożenia wymaga specjalistycznej pomocy IT

Zarządzanie pulpitami jest trudne ze względu na ich szczegółowość

Ceny rozwiązania

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Resolver

G2: 4.4/5 (ponad 100 recenzji)

4.4/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 40 recenzji)

8. Camms.Risk (najlepsze do zarządzania incydentami i śledzenia ryzyka)

via Cammsgroup Camms.Risk oferuje kompleksowe rozwiązanie GRC i jest niesamowity do zarządzania incydentami i zapewnienia zgodności z różnymi przepisami. Gotowe szablony i przyjazny dla użytkownika pulpit ułatwiają identyfikację, przypisywanie i śledzenie ryzyka.

Możesz także skorzystać z wielu innych funkcji Camms.Risk, takich jak konfigurowalne rejestry ryzyka, monitorowanie w czasie rzeczywistym i zarządzanie cyklem pracy, aby zorientować strategie ryzyka na cele biznesowe.

Najlepsze funkcje Camms.Risk

Automatyzacja cykli pracy na potrzeby zarządzania incydentami i śledzenia zgodności z przepisami

Wizualizacja danych za pomocą interaktywnych pulpitów i narzędzi do raportowania

Śledzenie ryzyka za pomocą konfigurowalnych rejestrów ryzyka i pulpitów w czasie rzeczywistym

Camms.Risk limit

UX nie jest zbyt intuicyjny

Brak możliwości kwantyfikacji ryzyka w celu lepszej oceny

Camms.Risk pricing

Niestandardowa wycena

Oceny i recenzje Camms.Risk

G2: 4.5/5 (60+ recenzji)

4.5/5 (60+ recenzji) Capterra: N/A

9. Onspring (najlepsze rozwiązanie do centralizacji zarządzania danymi dotyczącymi ryzyka i zgodności)

via Onspring Onspring oferuje procesy zarządzania ryzykiem i pozwala zarządzać zagrożeniami z różnych dziedzin, takich jak finansowe, operacyjne i reputacyjne, w jednym miejscu.

Funkcja rejestru ryzyka jest również przydatna do organizowania zagrożeń w hierarchie i dostarczania automatycznych aktualizacji w oparciu o poziomy tolerancji.

Najlepsze funkcje firmy Spring

Automatyzacja cykli pracy dla ocen ryzyka, audytów i kontroli

Generowanie informacji o ryzyku w czasie rzeczywistym w celu podejmowania lepszych decyzji biznesowych

Wykorzystanie zaawansowanej analityki do wykrywania anomalii

Onspring limit

Stanowi bardziej stromą krzywą uczenia się dla użytkowników nietechnicznych

Niestandardowe opcje raportowania ryzyka są ograniczone

Ceny Onspring

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Spring

G2: 4.7/5 (ponad 50 recenzji)

4.7/5 (ponad 50 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 70 recenzji)

10. SAI360 (najlepszy do zarządzania zgodnością i automatyzacji cykli pracy)

via SAI360 System zarządzania ryzykiem SAI360, który automatyzuje cykl pracy i powiadomienia oraz śledzi zagrożenia, okazał się dość skuteczny w moich wysiłkach związanych z zarządzaniem ryzykiem.

Nawet wstępnie skonfigurowane pulpity zapewniają wgląd w czasie rzeczywistym w różne rodzaje ryzyka, takie jak cyberbezpieczeństwo i ryzyko stron trzecich. Może to pomóc w podejmowaniu szybszych i mądrzejszych decyzji biznesowych.

Najlepsze funkcjeSAI360

Wykorzystanie wstępnie skonfigurowanych ram regulacyjnych w celu spełnienia wymogów zgodności

Generowanie szczegółowych, dostosowanych raportów dla różnych interesariuszy

Ustawienie automatycznych alertów i powiadomień dla ocen i audytów

SAI360 limit

Raportowanie wolnych czasów ładowania i opóźnień systemu

Nie integruje się dobrze z narzędziami Big Data

CenySAI360

Niestandardowy cennik

oceny i recenzjeSAI360

G2: 4.1/5 (ponad 100 recenzji)

4.1/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: N/A

11. ServiceNow GRC (najlepszy do rozwiązywania problemów ze zgodnością)

via ServiceNow GRC ServiceNow GRC oferuje wgląd w czasie rzeczywistym i automatyzację cyklu pracy, co doskonale usprawnia zarządzanie ryzykiem i zmniejsza wysiłek manualny.

ServiceNow GRC można wykorzystać do zarządzania ryzykiem, takim jak zagrożenia cybernetyczne, problemy ze zgodnością z przepisami i zarządzanie dostawcami. Jest również bardzo skuteczny w centralizacji wszystkich danych dotyczących ryzyka w jednym miejscu, ułatwiając śledzenie i ograniczanie ryzyka.

Najlepsze funkcje ServiceNow GRC

Usprawnienie rutynowych procesów zgodności dzięki automatyzacji

Natychmiastowy dostęp do informacji i wizualizacji danych w celu lepszego podejmowania decyzji

Automatyzacja zarządzania audytami w celu priorytetyzacji ryzyka i usprawnienia cyklu pracy

ServiceNow GRC limit

Interfejs użytkownika jest złożony i mało intuicyjny

Krzywą uczenia się po wdrożeniu narzędzia

Ceny ServiceNow GRC

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje ServiceNow GRC

G2: 4.4/5 (ponad 20 recenzji)

4.4/5 (ponad 20 recenzji) Capterra: N/A

12. LogicManager (najlepszy do zarządzania złożonym krajobrazem ryzyka)

via LogicManager LogicManager to dobrze znane narzędzie do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, zaprojektowane w celu przewidywania i ograniczania ryzyka. Pomaga ustalić priorytety ryzyka biznesowego, łącząc je z celami organizacyjnymi.

Analityka oparta na AI Logic Managera pomogła mi zidentyfikować prawdopodobieństwo ryzyka, które mogłem przeoczyć ręcznie i pomogła mi podejmować mądrzejsze decyzje dla firmy.

Czytaj więcej: Czym jest plan awaryjny i jak go opracować?

Najlepsze funkcje LogicManager

Identyfikacja ryzyka i jego skuteczne ograniczanie we wszystkich działach

Przekształcanie danych w przejrzyste raporty dzięki automatyzacji raportowania

Śledzenie wszystkich incydentów związanych z ryzykiem w jednym miejscu

LogicManager limit

Niezbyt konfigurowalny i pozbawiony wielu krytycznych integracji

Trudności w mierzeniu skuteczności działań GRC

Ceny LogicManager

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje LogicManager

G2: 4.6/5 (ponad 50 recenzji)

4.6/5 (ponad 50 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 20 recenzji)

13. LogicGate (najlepsze do kwantyfikacji i oceny ryzyka)

via LogicGate LogicGate skutecznie usprawnia procesy zarządzania ryzykiem. Jego funkcja oceny ryzyka obejmuje wstępnie skonfigurowaną punktację, która moim zdaniem jest świetną funkcją pomagającą ocenić ryzyko i natychmiast przypisać środki łagodzące.

Konfigurowalne pulpity LogicGate i symulacje Monte Carlo pomagają również w kwantyfikacji ryzyka w kategoriach finansowych w celu lepszego podejmowania decyzji.

Najlepsze funkcje LogicGate

Niestandardowe raportowanie i pulpity do angażowania interesariuszy

Usprawnienie procesów zgodności dzięki wstępnie skonfigurowanym cyklom pracy

Wizualizacja ryzyka za pomocą map cieplnych, wykresów słupkowych i nie tylko

LogicGate limit

Początkowe ustawienia wymagają odpowiedniej wiedzy technicznej

Wolniejsza prędkość raportowania przy dużym obciążeniu danymi

Ceny LogicGate

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje LogicGate

G2: 4.6/5 (150+ recenzji)

4.6/5 (150+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 60 recenzji)

14. AuditBoard (najlepszy do automatyzacji oceny ryzyka w celu uzyskania szybkiego wglądu)

via AuditBoard AuditBoard to niezawodne narzędzie ERM, które upraszcza śledzenie i zarządzanie ryzykiem w całej organizacji. Jego funkcja RiskOversight centralizuje zarządzanie ryzykiem - oznacza to, że mogę uniknąć przeszukiwania danych, usprawnić oceny i szybko zidentyfikować ryzyko.

Najlepsze funkcje AuditBoard

Przechowywanie dokumentów audytowych i łatwy dostęp do nich

Otrzymywanie alertów o ryzyku i proaktywne zarządzanie zgodnością z przepisami

Automatyzacja oceny ryzyka i szybka identyfikacja zagrożeń

AuditBoard limit

Wolniejszy czas reakcji obsługi klienta, powodujący opóźnienia w rozwiązywaniu krytycznych problemów

Interfejs nie jest intuicyjny dla nowych użytkowników, co spowalnia wdrażanie oprogramowania

Ceny AuditBoard

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje AuditBoard

G2: 4.6/5 (ponad 1000 recenzji)

4.6/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 300 recenzji)

15. Fusion Risk Management (najlepsze rozwiązanie do usprawniania procesów odzyskiwania danych)

via Fusion Fusion to kolejne potężne oprogramowanie do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, które pomaga oceniać ryzyko organizacyjne i tworzyć skuteczne programy ciągłości działania.

Korzystając z jego kluczowych funkcji, takich jak ocena ryzyka i wpływu, odzyskiwanie po awarii IT i mapowanie zależności, można gromadzić dane w czasie rzeczywistym w różnych działach i ustalać priorytety wysiłków związanych z odzyskiwaniem danych.

Najlepsze funkcje Fusion

Mapa i analiza współzależności między jednostkami Business

Usprawnienie reagowania na incydenty i wysiłków związanych z odzyskiwaniem danych dzięki automatyzacji procesów

Dostęp do danych i analiz w czasie rzeczywistym w celu podejmowania świadomych decyzji

Limity Fusion

Integracja z innymi systemami utrudnia płynny przepływ danych między platformami

Złożoność dla początkujących, wymagająca stromej krzywej uczenia się

Ceny Fusion

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Fusion

G2: 4.4/5 (120+ recenzji)

4.4/5 (120+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 40 recenzji)

Zoptymalizuj procesy zarządzania ryzykiem dzięki ClickUp

Wybór odpowiedniego oprogramowania ERM lub oprogramowania do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie może wydawać się przytłaczający i trudny przy tak wielu dostępnych opcjach. Dzięki tej starannie wyselekcjonowanej liście możesz dokładnie ocenić 15 najlepszych narzędzi, biorąc pod uwagę ich funkcje i funkcje, ich istotne wady i opinie użytkowników.

W przypadku, gdy masz wątpliwości co do tego procesu lub uważasz go za czasochłonny, uwierz, posłuchaj naszej rady i wybierz ClickUp. Jako platforma zapewniająca wydajność typu "wszystko w jednym", ClickUp oferuje kompleksowy zestaw funkcji, które mogą usprawnić procesy zarządzania ryzykiem.

Gotowy na kolejny krok? Zarejestruj się w ClickUp już dziś i odkryj, jak zmienia on Twoje wysiłki w zakresie zarządzania ryzykiem!