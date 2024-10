Jak Pointing Poker poprawia plan i postępy Teams

Szacowanie wysiłku zadania może być jednym z najtrudniejszych aspektów prowadzenia zespołów Agile. To jak zgadywanka, w której stawka jest zbyt wysoka, a dokładność ma kluczowe znaczenie.

Teams często stają przed dylematem różnych opinii i braku jasności, co prowadzi do kompromisu w kierunku projektu.

Zamiast polegać wyłącznie na indywidualnych opiniach, dlaczego nie wykorzystać zbiorowej mądrości zespołu?

Wskazywanie pokera jest jednym ze sposobów na umożliwienie Teamsom zaangażowania się w znaczące dyskusje i wspólne dochodzenie do dokładniejszych szacunków.

Dowiedzmy się, jak go wykorzystać, aby poprawić planowanie projektu i współpracę w zespole Agile.

Co to jest Pointing Poker?

Pointing Poker, nazywany również Scrum Poker lub Planning Poker, jest techniką współpracy stosowaną w zwinnym tworzeniu oprogramowania w celu oszacowania wysiłku wymaganego do zakończenia zadania lub funkcji

Początkowo wprowadzona przez Jamesa Grenninga w 2002 roku, od tego czasu stała się powszechną praktyką w frameworkach Scrum i Extreme Programming.

Proces wskazywania pokera jest prosty, ale skuteczny.

Jak gra się w Pointing Pokera?

Członkowie Teams używają ponumerowanych kart, kładąc je zakryte, zamiast ogłaszać swoje szacunki (wysiłku wymaganego do zakończenia zadania lub funkcji) na głos. Gdy wszyscy wyłożą swoje karty, wartości są ujawniane jednocześnie.

Takie podejście zapobiega wpływowi szacunków jednej osoby na resztę zespołu - błąd poznawczy znany jako anchoring. Po ujawnieniu kart zespół omawia rozbieżności i dopracowuje swoje szacunki.

Pointing Poker łączy budowanie konsensusu z szacowaniem wysiłku, pozwalając wielu Teamsom na wykorzystanie ich wspólnych spostrzeżeń.

To Zwinna technika szacowania zachęca do otwartej dyskusji, wnosząc różne perspektywy do tabeli i zapewniając, że szacunki są dokładniejsze i bardziej wszechstronne. Jest to potężne narzędzie do planowania, promocji współpracy i tworzenia przejrzystości w procesach decyzyjnych.

Historyjki użytkownika są również znane pod nazwą Agile epic .

**Jakie są korzyści z używania Pointing Pokera?

Podczas gdy Pointing Poker jest zabawny i interaktywny, zmienia sposób, w jaki Agile Teams podchodzą do pracy planowania sprintów .

Przyjrzyjmy się jego kluczowym zaletom:

Poprawa dokładności szacowania: Angażując cały zespół w proces szacowania, Pointing Poker pomaga osiągnąć dokładniejsze wyniki. W jaki sposób? Każdy członek zespołu wnosi swoją unikalną perspektywę, co prowadzi do bardziej zrównoważonej oceny złożoności zadania i wysiłku . Ten wspólny wkład zmniejsza prawdopodobieństwo przeszacowania lub niedoszacowania czasu potrzebnego na wykonanie zadań

Angażując cały zespół w proces szacowania, Pointing Poker pomaga osiągnąć dokładniejsze wyniki. W jaki sposób? Każdy członek zespołu wnosi swoją unikalną perspektywę, co prowadzi do . Ten wspólny wkład zmniejsza prawdopodobieństwo przeszacowania lub niedoszacowania czasu potrzebnego na wykonanie zadań Budowanie konsensusu: Cechą wyróżniającą Pointing Poker jest jego zdolność do wspierania konsensusu. Zamiast polegać na szacunkach jednej osoby, proces wymaga od wszystkich zgody . Zachęca to do bardziej integracyjnego środowiska, w którym nawet mniej głośni członkowie zespołu mogą udostępniać swoje spostrzeżenia

Cechą wyróżniającą Pointing Poker jest jego zdolność do wspierania konsensusu. Zamiast polegać na szacunkach jednej osoby, proces . Zachęca to do bardziej integracyjnego środowiska, w którym nawet mniej głośni członkowie zespołu mogą udostępniać swoje spostrzeżenia Identyfikacja luk i poprawa wymagań: Gdy członkowie Teams uzasadniają swoje szacunki, często podkreślają luki lub niejasności w wymaganiach projektu. Ta pętla sprzężenia zwrotnego pomaga wyjaśnić i udoskonalić zakres projektu , prowadząc do lepszego planu i wdrożenia

Gdy członkowie Teams uzasadniają swoje szacunki, często podkreślają luki lub niejasności w wymaganiach projektu. Ta pętla sprzężenia zwrotnego pomaga , prowadząc do lepszego planu i wdrożenia Budowanie ram odniesienia: Z biegiem czasu, szacunki opracowane podczas sesji Pointing Poker tworzą ramy odniesienia. Teams mogą wykorzystać te dane historyczne do porównania i oceny wysiłku wymaganego dla przyszłych zadań, co prowadzi do dokładniejszego planowania

💡 Do zrobienia: W Zwinne terminy scrumowe punkty historii to jednostka miary, która szacuje wysiłek potrzebny do zakończenia historii użytkownika lub zadania, biorąc pod uwagę czynniki takie jak złożoność, wysiłek i ryzyko.

Jak działa Pointing Poker

Zobaczmy, jak to działa i jak ClickUp dla zwinnych teamów może sprawić, że proces ten będzie płynniejszy i bardziej efektywny.

Krok 1: Wybierz zadanie do oszacowania

Pierwszym krokiem w Pokerze Planów jest wybranie zadania lub historii użytkownika, którą należy oszacować. Niezależnie od tego, czy jest to funkcja, poprawka błędu czy kamień milowy projektu, to zadanie powinno być proste, aby każdy zrozumiał, o co chodzi.

Jeśli chcesz uporządkować wszystkie swoje zadania, podaj Zadania ClickUp wypróbuj. Możesz przypisać story points do jednego członka zespołu lub wielu osób przypisanych, dodać szczegółowe opisy i dołączyć odpowiednie dokumenty lub połączone linki, zapewniając zespołowi cały potrzebny kontekst.

Użyj pól niestandardowych w zadaniach ClickUp, aby dodać linki, listy rozwijane lub inne istotne informacje, zapewniając, że wszystkie istotne szczegóły znajdują się w jednym miejscu.

Szablon Agile Story firmy ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w przechwytywaniu pomysłów i zarządzaniu zmianami projektowymi w środowisku Agile.

Podczas pracy z historiami użytkowników, szablon Szablon historyjki ClickUp Agile pomaga łatwo je organizować i ustalać priorytety funkcji. Pozwala uchwycić istotne potrzeby projektu, poprawić zrozumienie w zespole i pozostać w zgodzie z tym, co najważniejsze.

Oto, do zrobienia czego służy Twojemu zespołowi:

Pomaga uporządkować historyjki użytkownika w logicznej kolejności, optymalizując przepływ pracy w celu szybszego dostarczania rozwiązań

Monitoruje postęp w przejrzysty sposób, wykorzystując zwinne wykresy burndown i inne narzędzia wizualne

Zapewnia, że indywidualne cele są zsynchronizowane z szerszymi celami projektu w celu uzyskania lepszych wyników

Krok 2: Omówienie zadania z zespołem

Przed przystąpieniem do szacowania, wszyscy w pokoju muszą zrozumieć zakres i złożoność zadania.

Z Dokumenty ClickUp , można stworzyć przestrzeń do współpracy, w której członkowie zespołu mogą udostępniać szczegóły zadania, dodawać swoje spostrzeżenia i odwoływać się do poprzednich prac. Dzięki połączeniu historyjek użytkownika i cykli pracy z Dokumentami, każdy może z łatwością podzielić się swoimi przemyśleniami lub zgłosić wątpliwości w czasie rzeczywistym.

Wspólnie edytuj dokumenty w czasie rzeczywistym dzięki ClickUp Docs, oznaczaj członków zespołu komentarzami lub przypisuj elementy działań.

Co więcej, koniec z rozproszonymi rozmowami na wielu kanałach. Możesz zsynchronizować wszystkie dyskusje dotyczące zadań w jednym miejscu dzięki ClickUp Chat . Możesz także połączyć zadania lub dokumenty z czatami, zapewniając, że wszystkie odpowiednie rozmowy są automatycznie połączone z omawianymi historiami użytkowników.

Uzyskaj dostęp do wszystkich komentarzy związanych z zadaniem lub historią użytkownika w ClickUp Chat, aby szybko się z nimi zapoznać

Krok 3: Każdy wybiera punkt historii

Gdy zespół zrozumie zadanie, każdy z członków wybiera Agile story point . Tradycyjnie, Planning Poker polega na dystrybucji kart z wartościami takimi jak 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100 i karta "?". Każda liczba odzwierciedla względną złożoność zadania.

Jednak obecnie, gdy wiele teamów pracuje zdalnie, tradycyjne metody mogą okazać się niewystarczające. Aby się dostosować, ClickUp oferuje wiele opcji dla Ciebie i Twojego zespołu, aby efektywnie współpracować w biurze lub zdalnie. Oto jak możesz wykorzystać ClickUp, aby usprawnić ten proces.

UżyjPunkty sprintu ClickApp w ClickUp i oszacuj wymagany wysiłek dla zadań. Wartości punktowe można niestandardowo dostosować i śledzić całkowity wysiłek za pomocą pulpitów za pomocą wykresów, takich jak burnup, burndown i wykresy prędkości

Punkt sprintu ClickApp umożliwia przypisanie punktów sprintu do poszczególnych lub wielu osób przypisanych i automatycznie oblicza łączną liczbę punktów na podstawie tych wartości

Ustawienie matrycy naTablice ClickUp' nieskończona kanwa umożliwiająca szacowanie story pointów w czasie rzeczywistym, pozwalająca członkom zespołu dodawać wirtualne karty dla ich szacunków, komentarzy i uzasadnień

Współpracuj ze swoim zespołem podczas burzy mózgów w czasie rzeczywistym, korzystając z prostego i przejrzystego interfejsu ClickUp Whiteboards

Tworzenie niestandardowychFormularze ClickUp w których członkowie zespołu mogą wprowadzać swoje szacunki dotyczące zadań. Ułatwia to zebranie opinii wszystkich w jednym miejscu i szybkie zestawienie wyników do dalszej dyskusji. Ponadto odpowiedzi mogą być automatycznie przekształcane w zadania, które można śledzić

Formularze ClickUp z logiką warunkową do dostosowywania pytań na podstawie odpowiedzi, umożliwiając zespołom dostarczanie szczegółów lub modyfikowanie szacunków punktowych

Krok 4: Ujawnienie szacunków

Po tym, jak każdy wybierze swój punkt historii, jednocześnie ujawniasz szacunki.

To jest ekscytująca część!

Jeśli szacunki są podobne, powiedzmy, że każdy wybiera 3 lub 5 punktów, to dobry znak, że zespół jest zgodny. Ale co się stanie, jeśli istnieje znaczna rozbieżność w szacunkach? Tutaj zaczyna się prawdziwa współpraca. Kontynuujmy.

Krok 5: Omówienie różnic

Jeśli istnieje szeroki zakres szacunków, Teams musi przedyskutować, dlaczego niektórzy uważają, że zadanie jest łatwiejsze lub bardziej złożone niż inni

przykład: Jeśli jeden członek Teams oszacuje "5", a inny "13" dla tego samego zadania, otwiera to pole do dyskusji. Osoba, która podała wyższy szacunek, może wyjaśnić, że przewiduje potencjalne blokady, podczas gdy niższy szacunek może pochodzić od osoby zaznajomionej z podobnymi zadaniami. Przypisane komentarze ClickUp sprawiają, że dyskusja jest bardziej dynamiczna. W komentarzach można umieszczać etykiety członków Teams, zadawać konkretne pytania i omawiać wszelkie szczegóły, które mogły zostać wcześniej pominięte. Aby uzyskać więcej kontekstu, możesz nawet udostępniać łącza lub pliki bezpośrednio w sekcji komentarzy do zadania.

Przypisz wielu członków zespołu w ClickUp Assigned Comments, aby upewnić się, że wszyscy są na tej samej stronie podczas dyskusji zespołowych, wspierając współpracę i odpowiedzialność.

Krok 6: Zagłosuj ponownie i osiągnij konsensus

Zespół musi udoskonalić swoje zrozumienie zadania, wyjaśnić niejasności i zająć się wszelkimi zagrożeniami lub rozbieżnościami.

Następnie każdy członek zespołu ponownie głosuje z nowym oszacowaniem opartym na dopracowanym zrozumieniu

Zazwyczaj ta druga runda głosowania zbliża do siebie szacunki, zapewniając, że zespół osiągnie konsensus. W razie potrzeby można ponownie przejrzeć dokumenty i poprzednie zadania, aby porównać je z podobnymi projektami. Szacowany czas ClickUp są doskonałym narzędziem do dokładniejszego szacowania punktów fabuły podczas sesji Pointing Poker. Dzieląc zadania na szacowany czas dla każdego członka zespołu, można uniknąć zgadywania i upewnić się, że wszyscy rozumieją obciążenie pracą.

Dzięki ClickUp Time Estimates możesz wyświetlić całkowity czas potrzebny na projekt, umożliwiając zespołowi łatwiejsze osiągnięcie konsensusu.

Krok 7: Śledzenie i przegląd postępów

Po ustawieniu ostatecznego szacunku, możesz przypisać story pointy w ClickUp i monitorować postęp poprzez Pulpity ClickUp . Możesz tworzyć dostosowane pulpity nawigacyjne, które wyświetlają kluczowe metryki związane z historiami użytkowników, postępem zadań i obciążeniem pracą zespołu. Pomaga to zwizualizować zgodność szacowanych czasów z faktycznie spędzonym czasem.

Opanuj cele zespołu i śledź postępy w czasie rzeczywistym dzięki pulpitom ClickUp - wizualizuj cele, wysiłki i status zadań w jednym miejscu.

Dodatkowo, Śledzenie czasu za pomocą ClickUp pozwala zobaczyć czas spędzony na zadaniach w porównaniu z szacunkami, pomagając udoskonalić przyszłe sesje Planning Poker.

🌟Przykład: Funkcja globalnego śledzenia czasu pozwala uruchamiać i zatrzymywać timery z dowolnego urządzenia, umożliwiając członkom zespołu łatwe rejestrowanie czasu spędzonego na zadaniach podczas szacowania.

Śledzenie czasu według dnia, tygodnia lub dowolnego niestandardowego zakresu dzięki konfigurowalnym arkuszom czasu w ClickUp Time Tracking. W ten sposób możesz porównać szacowany czas z rzeczywistym.

Krok 8: Udoskonalanie i poprawianie przyszłych szacunków

Planowanie Pokera nie jest jednorazową czynnością - to ciągły proces uczenia się i doskonalenia. Rozważ te kluczowe pytania, gdy chcesz go udoskonalić:

Czy były konsekwentne niedoszacowania?

Czy były instancje przeszacowań?

Jak dokładne były szacunki w porównaniu do faktycznie spędzonego czasu?

Jakie czynniki przyczyniły się do rozbieżności?

Jak możemy dostosować przyszłe szacunki na podstawie tych danych? Cele ClickUp umożliwia Teams ustalenie konkretnych celów dla udoskonalenia przyszłych szacunków w Pointing Poker.

Śledź swoje cele za pomocą ClickUp Goals, aby monitorować kluczowe wskaźniki KPI, zapewniając automatyczny, szczegółowy wgląd w swoje postępy

🌟Przykład: Możesz ustawić cel, aby zwiększyć zgodność między szacowanym a rzeczywistym wysiłkiem o określony procent. Pomaga to skupić się na ciągłym doskonaleniu i zapewnia, że praktyki szacowania ewoluują w oparciu o wcześniejsze wyniki.

Szablon zarządzania Agile Scrum firmy ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w zarządzaniu i śledzeniu postępów procesów rozwoju Agile Scrum.

Jeśli chcesz wykorzystać dane historyczne i analizy wydajności, aby udoskonalić techniki szacowania dla przyszłych sprintów, wypróbuj szablon Szablon zarządzania zwinnym Scrumem ClickUp . Obejmuje wszystko, od przygotowania backlogu po przeglądy sprintów, pomagając właścicielowi produktu, inżynierom i zespołom QA efektywnie współpracować.

Jego kluczowe funkcje obejmują:

Elastyczne zarządzanie zadaniami

Wizualizacje umożliwiające optymalizację sprintu

Narzędzia do współpracy w celu utrzymania spójnego przepływu pracy

Jak Pointing Poker usprawnia planowanie i wzmacnia Teams

Teraz, gdy rozumiesz już krok po kroku proces przeprowadzania Pointing Poker, zbadajmy, w jaki sposób zwiększa on efektywność planowania i wzmacnia współpracę w zespole.

Usprawnione szacowanie

Pointing Poker przyspiesza szacowanie poprzez ustrukturyzowanie dyskusji i pomoc Teams w szybkiej ocenie złożoności zadań.

Zamiast długich, przeciągających się debat, każdy dostawca dostarcza swój wkład jednocześnie.

Jeśli chcesz pomóc swojemu zespołowi skupić się na najpilniejszych zadaniach, wypróbuj Priorytety zadań ClickUp . Dzięki czterem prostym poziomom priorytetów - Pilny, Wysoki, Normalny i Niski - członkowie zespołu mogą najpierw omówić i oszacować najbardziej krytyczne zadanie.

Połącz Priorytety ClickUp z szacowanym czasem i zależnościami między zadaniami, zapewniając, że zadania o najwyższym priorytecie posuwają się naprzód bez wąskich gardeł.

Budowanie konsensusu

Zrozumieliśmy już, że Pointing Poker zachęca do konsensusu, zachęcając zespół do omówienia różnych perspektyw złożoności zadania, ostatecznie uzgadniając wspólne oszacowanie ClickUp Chat pomaga budować konsensus, dostarczając scentralizowaną przestrzeń do dyskusji w czasie rzeczywistym. Każda rozmowa może być bezpośrednio połączona z powiązanymi zadaniami, co zapewnia zachowanie kontekstu, a krytyczne spostrzeżenia nie są tracone podczas dyskusji szacunkowych.

Rozpocznij konwersacje 1:1 lub grupowe z określonymi osobami w ClickUp Chat

Zwiększona przewidywalność

Dokładne szacunki prowadzą do optymalnego planowania sprintów i bardziej realistycznych oś czasu projektu. Dzięki dokładniejszemu szacowaniu zadań, Twój zespół może lepiej przewidzieć, jak długo potrwają projekty.

Jeśli twój zespół potrzebuje pomocy w wizualizacji postępu sprintu i zrozumieniu wydajności zespołu w oparciu o story points, sprawdź ClickUp pulpit sprintu karty. Oto podział tego, do zrobienia czego służą te karty:Karty Velocity ,:

👀 Bonus: Jeśli jesteś menedżerem lub scrum masterem, przekształć wszystkie swoje spotkania scrumowe w skoncentrowane i wydajne dzięki aplikacji Szablon Spotkania Scrumowego ClickUp .

Wzmocnienie każdego głosu

W tradycyjnych sesjach planowania, cichsi członkowie zespołu mogą nie zawsze mieć coś do powiedzenia. Z Pointing Poker, każda opinia się liczy

Komentarze i wzmianki ClickUp zapewniają, że nikt nie zostanie pominięty. Dzięki etykiecie odpowiednich członków zespołu w dyskusjach, wszyscy są zachęcani do dzielenia się swoimi punktami widzenia, co prowadzi do bardziej zrównoważonego podejmowania decyzji i współpracy integracyjnej.

Potwierdź wszystkie opinie, szybko rozwiązując lub zmieniając przypisanie komentarzy bezpośrednio w ClickUp Comments

Śledzenie postępów

Wreszcie, śledzenie zgodności szacunków z rzeczywistymi wynikami ma kluczowe znaczenie dla poprawy przyszłych szacunków.

Narzędzia do raportowania i pulpity nawigacyjne ClickUp zapewniają dostawcom wgląd w następujące kwestie Zwinne metryki jak szacowana dokładność, co pozwala im udoskonalić proces planowania. Przeglądając wcześniejsze wyniki, twoje zespoły mogą stale ulepszać i dostosowywać swoje szacunki dla przyszłych sprintów.

Uzyskaj natychmiastowy dostęp do informacji i ogranicz rozpraszanie uwagi, korzystając z ClickUp Brain do wyszukiwania danych we wszystkich obszarach roboczych

👀 Przeczytaj również: Optymalizacja cyklu pracy dzięki zwinnemu śledzeniu czasu pracy

Najlepsze praktyki korzystania z Pointing Poker

Pointing Poker jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi do Zwinne planowanie obciążenia . Jest jak każda umiejętność - prosta na początku, ale wymaga staranności, aby ją opanować.

Dzięki tym pięciu najlepszym praktykom możesz zaangażować wszystkich w swoim zespole i zacząć szacować jak profesjonaliści.

Zapomnij o obserwowaniu zegara: Zanurzając się w Agile, nie wpadaj w pułapkę przekładania wszystkiego na godziny. Story pointy polegają na określeniu rozmiaru pracy w oparciu o złożoność i zrozumienie zespołu, a nie tylko czas, jaki może to zająć

Zanurzając się w Agile, nie wpadaj w pułapkę przekładania wszystkiego na godziny. Story pointy polegają na określeniu rozmiaru pracy w oparciu o złożoność i zrozumienie zespołu, a nie tylko czas, jaki może to zająć Mów, nie tylko naśladuj: Łatwo jest dać się porwać myślom innych podczas sesji Pointing Poker, ale uważaj na myślenie grupowe. Zachęcaj każdego członka zespołu do wyrażania swoich widoków i obrony swoich szacunków. Dzięki temu sesje nie będą tylko komorą echa

Łatwo jest dać się porwać myślom innych podczas sesji Pointing Poker, ale uważaj na myślenie grupowe. Zachęcaj każdego członka zespołu do wyrażania swoich widoków i obrony swoich szacunków. Dzięki temu sesje nie będą tylko komorą echa Zachowaj prostotę: Trzymaj się standardowej serii kart, takich jak FibonacciMetoda doboru rozmiaru koszulkispójność jest tutaj kluczem. Dodanie zbyt wielu niestandardowych kart może prowadzić do zamieszania i niewłaściwego użycia, co tylko spowalnia wszystkich

Trzymaj się standardowej serii kart, takich jak FibonacciMetoda doboru rozmiaru koszulkispójność jest tutaj kluczem. Dodanie zbyt wielu niestandardowych kart może prowadzić do zamieszania i niewłaściwego użycia, co tylko spowalnia wszystkich Wszystkie ręce na pokład: Nie odsuwaj ludzi na bok, ponieważ są nowi lub mniej doświadczeni. Możesz przegapić kluczowe spostrzeżenia, a przecież chodzi o wysiłek zespołowy

Nie odsuwaj ludzi na bok, ponieważ są nowi lub mniej doświadczeni. Możesz przegapić kluczowe spostrzeżenia, a przecież chodzi o wysiłek zespołowy Monitorowanie eskalacji: Typowe jest stopniowe zwiększanie wartości punktowej podobnych zadań. Regularnie porównuj nowe zadania ze starszymi, aby upewnić się, że naprawdę wymagają wyższej wyceny

Usprawnij proces planowania Agile dzięki Pointing Poker i ClickUp

Pointing Poker to zabawna i interaktywna technika grywalizacyjna do efektywnego planowania projektów. Tworzy środowisko, w którym wkład każdego członka zespołu ma wartość i przyczynia się do dobrze zaokrąglonych szacunków zadań.

Aby zwiększyć korzyści płynące z Pointing Poker, możesz wykorzystać funkcje ClickUp, takie jak Zarządzanie zadaniami, Formularze, Komentarze, Dokumenty i Pulpity jako potężne katalizatory na kilka sposobów. Nie tylko usprawniają one proces, ale także sprawiają, że przynosi on efektywne wyniki.

Gotowy, aby zoptymalizować plan i postępy swojego zespołu? Zarejestruj się w ClickUp już dziś!