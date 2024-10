Excel Cheat Sheet [With Formuły & Tips]

Właśnie otrzymałeś górę danych do przeanalizowania. Musisz to wszystko szybko i jasno zrozumieć i przedstawić prezentację.

Zaczynasz odczuwać presję? Nie martw się, Excel jest tutaj, aby pomóc!

Excel może uprościć wiele rzeczy, od modelowania finansowego po oś czasu projektu. Niezależnie od tego, czy jesteś kierownikiem projektu, czy po prostu chcesz nadać sens swoim finansom, Excel może zwiększyć twoją wydajność, jednocześnie usprawniając codzienne zadania.

Dzięki naszej ściągawce z formułami Excel, uporasz się ze swoimi problemami w Excelu szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Gotowy, by zacząć?

Szybkie fakty dotyczące programu Excel

W latach 80-tych XX wieku, Business z trudem nadążał za wymaganiami szybszego przetwarzania danych. Księgowi byli przytłoczeni ręcznym przeliczaniem liczb.

Jako rozwiązanie tego problemu, Microsoft opracował Excel arkusz kalkulacyjny w 1985 r. dla komputerów Macintosh, a później w 1987 r. dla systemu Windows, mające na celu usprawnienie analizy danych i automatyzację złożonych obliczeń.

Z biegiem czasu ewoluował z ogólnego samodzielnego oprogramowania arkusza kalkulacyjnego do opartego na chmurze narzędzia do współpracy [Microsoft 365] i szybko stał się niezbędny, zwłaszcza dla profesjonalistów, takich jak menedżerowie projektów i analitycy danych.

Od teraz Excel jest częścią pakietu Microsoft 365 i nie można go kupić jako samodzielnego narzędzia. Osobisty plan pakietu Microsoft 365 kosztuje 6,99 USD miesięcznie, podczas gdy plany Enterprise lub Business zaczynają się od 8,25 USD do 12,5 USD za użytkownika miesięcznie. Oczywiście cena różni się w zależności od wybranych funkcji i usług.

Przypadki użycia programu Excel

Niezależnie od tego, czy chcesz uporządkować informacje i uprościć zadania, z którymi masz do czynienia na co dzień, obliczyć liczby, czy też automatyzacji programu Excel do wykonania powtarzalnych zadań, może zrobić to wszystko.

Oto kilka potężnych przypadków użycia Excela, które każdy użytkownik Excela musi znać. Opisują one, w jaki sposób można efektywnie korzystać z Excela w różnych scenariuszach analizy danych. Poznajmy je:

1. Analiza danych za pomocą tabel obrotowych

Masz stos danych, które są trudne do przetrawienia? Nie ma problemu!

Dzięki tabelom obrotowym w Excelu możesz pokroić dane w plasterki i przedstawić je w formie graficznej, aby nadać im sens.

Załóżmy, że jesteś nauczycielem, który zebrał dane na temat wyników egzaminów uczniów z wielu przedmiotów. Dzięki tabelom obrotowym możesz wyświetlić wyniki każdego ucznia z różnych przedmiotów i wyniki całej grupy w danym przedmiocie.

Następnie można wizualnie przedstawić wyniki w formatach takich jak wykresy kołowe i wykresy. Może to pomóc dostrzec wzorce w wynikach egzaminów i dowiedzieć się, jak radzą sobie uczniowie.

2. Modelowanie finansowe z użyciem formuł

Zarządzanie budżetem, małym lub dużym, może być wyzwaniem, ale Excel może w tym pomóc.

Od prostych funkcji, takich jak =SUM do sumowania liczb, po funkcje takie jak =NPV do obliczania wartości bieżącej netto aktywów, formuły są kluczem do uproszczonego modelowania finansowego. Co więcej, Excel może pomóc w wizualizacji wszystkich danych za pomocą wykresów, grafów i zaawansowanych diagramów.

3. Zarządzanie zapasami za pomocą formatu warunkowego

Załóżmy, że jesteś producentem odzieży, który odnotowuje wysoką rotację zapasów. Zarządzanie poziomami zapasów w celu zaspokojenia popytu na rynku może wydawać się przytłaczające, ale nie musi tak być. Za pomocą programu Excel można utworzyć narzędzie do śledzenia zapasów, które aktualizuje się automatycznie i wyświetla wyniki na pulpicie.

Dodając formatowanie warunkowe, można wyróżnić poziomy zapasów w różnych kolorach - czerwonym dla niskiego poziomu, żółtym dla połowy i zielonym dla pełnego. Daje to jasny widok trendów zapasów, zapewniając, że zawsze jesteś przygotowany na zaspokojenie popytu.

4. Zarządzanie projektami - szablony Excel

Prowadzisz projekt? Zarządzanie projektami w Excelu szablonami! Możesz łatwo śledzić zadania, terminy, przydziały i zespoły, nie tracąc z oczu szerszej perspektywy.

W przypadku wprowadzania produktu na rynek, wykres Gantta w Excelu i inne szablony mogą być przydatne szablony arkuszy kalkulacyjnych są Twoją tajną bronią. Pomagają mapować każdy etap, dając ci jasny widok oś czasu, dzięki czemu możesz pozostać na dobrej drodze i płynnie radzić sobie z wszelkimi zmianami w ostatniej chwili.

Jak rozpocząć pracę z programem Excel

Rozpoczęcie pracy z programem Excel jest łatwe. Oto krótki przewodnik po niektórych z najczęściej używanych funkcji:

Podstawowe wprowadzanie danych

Wprowadzanie danych w Excelu jest proste, szybkie i niezawodne. Po prostu:

Otwórz nowy arkusz kalkulacyjny Wprowadź wszystkie liczby, teksty lub daty w wierszach i kolumnach Formatowanie arkusza kalkulacyjnego według potrzeb

Tworzenie wykresów

Po dodaniu danych można je łatwo wizualizować za pomocą poniższych kroków:

Podświetl dane, które chcesz przedstawić graficznie Przejdź do zakładki Insert Wybierz opcję Twórz i wybierz spośród wykresów słupkowych, liniowych lub kołowych

Formatowanie komórek

Możesz zastosować różne opcje formatu i zmienić wygląd danych.

Aby sformatować dane:

Wybierz komórki, które chcesz sformatować Użyj zakładki Home, aby zastosować formaty liczb, dat lub tekstów Zapoznaj się z opcjami, takimi jak formatowanie ogólne lub warunkowe, aby niestandardowo wyświetlać dane

Korzystanie z szablonów programu Excel

Excel oferuje gotowe szablony do wszystkiego. Aby znaleźć szablon do zarządzania projektami, budżetowania lub innych potrzeb, po prostu:

Przejdź do zakładki Home (Strona główna) Kliknąć na New Przewiń w dół, aby znaleźć odpowiednie szablony do budżetowania, śledzenia, wykresów, kalendarzy, list i wszystkiego innego

Teraz, gdy znasz już podstawy, przyjrzyjmy się naszej ściągawce z formuł Excela.

Przykłady formuł Excel

Oto skrócona ściągawka z formuł Excela zawierająca 20 funkcji Excela. Obejmują one zakres od podstawowych funkcji matematycznych po zaawansowane funkcje wyszukiwania, funkcje tekstu i warunki logiczne. Większość z nich działa w jednym lub kilku arkuszach.

**Uwaga: A1, A10, B1 itd. to odwołania do komórek: A1 odnosi się do komórki w kolumnie A i wierszu 1, B10 odnosi się do komórki w kolumnie B i wierszu 10 itd

1. Sumowanie liczb [SUM]

Jako kierownik sprzedaży musisz szybko śledzić tygodniowe sumy sprzedaży. Formuła SUM natychmiast oblicza i dostarcza sumę wszystkich liczb w bieżącym regionie danych [wiersz lub kolumna].

Formuła:

=SUM(A1:A10)

przez Excel Cała sprzedaż działu jest rejestrowana w zakresie komórek od A1 do A10. "A11" wyświetla sumę wszystkich sprzedaży.

2. Znajdowanie średniej [AVERAGE]

Jako menedżer ds. uczenia się i rozwoju musisz śledzić wyniki klasy. Formuła AVERAGE jest do tego idealna. Szybko oblicza medianę wszystkich wyników, dzięki czemu wiadomo, kto radzi sobie dobrze, a kto nie.

Formuła:

=ŚREDNIA(B1:B20)

Wybrane komórki z zakresu od B1 do B20 rejestrują wyniki uczniów. Komórka B21 wyświetla średnią klasy.

3. Znajdowanie największej wartości [MAX]

Zarządzasz zespołem? Użyj formuły MAX, aby wyróżnić najwyższe liczby - niezależnie od tego, czy jest to najwyższa sprzedaż, kamienie milowe projektu, czy wysokie wyniki. Ułatwia to wyróżnienie najlepszych pracowników i ich wysiłków.

Formuła:

=MAX(C1:C15)

Zakres komórek od C1 do C15 zawiera dane sprzedaży każdej osoby. Komórka D2 wyświetla najwyższą kwotę.

4. Etykieta z logiką warunkową [IF]

W przypadku kontroli jakości produktów funkcja IF może automatycznie nadawać elementom etykiety "Pass" lub "Fail" na podstawie ich wyników jakości. To jak posiadanie asystenta kontroli jakości, który nigdy niczego nie przeoczy.

Formuła:

=IF(D2>50, "Pass", "Fail")

Kolumna D rejestruje jakość produktu, a kolumna F pokazuje produkty, które przeszły kontrolę. Warunkiem zaliczenia kontroli przez produkt jest uzyskanie wyniku większego niż 50.

5. Sumowanie warunkowe [SUMIF]

Próbujesz kontrolować wydatki? Użyj formuły SUMIF, aby zsumować wszystkie koszty przekraczające określoną kwotę, np. 100$. Umożliwia to łatwe monitorowanie przekroczenia budżetu.

Formuła:

=SUMIF(B2:B11,">100")

Zakres komórek od B2 do B10 rejestruje kwoty wydatków. Komórka B12 pokazuje całkowitą kwotę przekroczenia budżetu.

6. Zliczanie niepustych komórek [COUNTA]

Organizujesz wydarzenie? Funkcja COUNTA pomaga policzyć, ile osób zgłosiło swój udział w wydarzeniu, zapewniając natychmiastowe podsumowanie bez konieczności wielokrotnego sortowania odpowiedzi.

Formuła:

=COUNTA(B2:B21)

Kolumna "B" pokazuje, którzy goście potwierdzili swoją obecność, a komórka B2 pokazuje liczbę uczestników.

7. Przeglądanie danych w pionie [VLOOKUP]

Zarządzasz zapasami lub danymi dotyczącymi wydajności? Użyj VLOOKUP, aby znaleźć konkretne szczegóły, takie jak ceny, po prostu wpisując nazwę produktu. Koniec z przewijaniem - tylko szybkie, dokładne wyniki.

Formuła:

=VLOOKUP("Product1", A1:C10, 2, FALSE)

Pierwsze dziesięć komórek w kolumnach od A do C zawiera informacje o wszystkich produktach. Komórka A13 wyświetla cenę produktu A.

8. Przeglądanie danych w poziomie [HLOOKUP]

Potrzebujesz śledzić dane w poziomie? Użyj HLOOKUP, aby pobrać dane sprzedaży, wydajności lub inne dane z tabeli w wielu wierszach, umożliwiając łatwe porównanie i analizę.

Formuła:

=HLOOKUP("Sales", A1:F5, 3, TRUE)

Pierwsze pięć komórek w kolumnach od A do F zawiera informacje o całej sprzedaży w poszczególnych regionach. Komórka A8 wyświetla całkowitą sprzedaż z regionu północnego.

9. Konkatenowanie tekstu [CONCATENATE]

Pobrałeś listę z podzielonymi nazwiskami? Formuła CONCATENATE może łączyć imiona, drugie imiona i nazwiska w jednej komórce. Formuła ta może być również używana do łączenia innych danych tekstowych, takich jak adresy.

Formuła:

=CONCATENATE(" ", A2, " ", B2, " ",C2)

W tym przypadku komórki od A2 do C2 zawierają imię, nazwisko i drugie imię pierwszego klienta. Komórka D2 wyświetla ich pełne imiona i nazwiska.

10. Obliczanie wartości procentowych

Chcesz śledzić postęp prac nad projektem? Użyj programu Excel, aby obliczyć procent zakończonych zadań.

Formuła:

=A2/B2*100

Kolumny A i B zawierają zakończone zadania w stosunku do wszystkich zadań. Kolumna C wyświetla procent zakończonych zadań.

11. Obliczanie wartości bieżącej netto [NPV] aktywów

Chcesz poznać wartość przyszłych inwestycji już dziś? Formuła NPV oblicza bieżącą wartość przyszłych przepływów pieniężnych, co czyni ją kluczowym narzędziem dla inwestorów do podejmowania świadomych decyzji.

Formuła:

=NPV(0.05, B2)

Tutaj komórka B2 zawiera wartości przepływów pieniężnych, a NPV jest obliczane przy 5% rabacie, wyświetlanym w kolumnie C.

12. Zaokrąglanie liczb [ROUND]

Jako biegły księgowy, funkcja ROUND zapewnia, że dane finansowe są jasne i precyzyjne, zaokrąglając liczby do dwóch miejsc po przecinku, dzięki czemu raportowanie jest schludne i profesjonalne.

Formuła:

=ROUND(A2, 2)

Kolumna A zawiera wartości do zaokrąglenia, a kolumna B wyświetla wartości zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

13. Obliczanie przyszłej wartości [FV]

Po obliczeniu bieżącej wartości inwestycji użyj formuły wartości przyszłej, aby oszacować, o ile wzrosną Twoje inwestycje w czasie. Formuła ta jest idealna do przewidywania długoterminowych zwrotów.

Formuła:

=FV(0.04, 10, -1000, 0)

Ta formuła pomaga oszacować, ile warta będzie roczna inwestycja w wysokości 1000 $$a za 10 lat przy 4% stopie zwrotu.

14. Znajdowanie duplikatów [COUNTIF]

Zarządzasz dużą bazą danych e-mail? Formuła COUNTIF wyszukuje i usuwa duplikaty, aby upewnić się, że lista mailingowa jest uporządkowana i nikt nie otrzymuje wielu e-maili.

Formuła:

=COUNTIF(A$$A2, A2)>=1

Ta formuła zwróci TRUE dla komórek, które mają duplikaty i FALSE dla unikalnych wpisów. Następnie można filtrować lub sortować na podstawie tej kolumny, aby skutecznie wyczyścić listę e-mail.

15. Aktualizacja arkuszy na podstawie dat [TODAY]

Zarządzasz wieloma arkuszami? Użyj funkcji TODAY, aby automatycznie dodawać i aktualizować bieżącą datę, bez wysiłku śledząc terminy lub kamienie milowe dzięki codziennym aktualizacjom.

Formuła:

=TODAY()

Ta funkcja dodaje dzisiejszą datę tam, gdzie została zastosowana.

16. Płatność pożyczki finansowej [PMT]

Chcesz obliczyć miesięczne spłaty pożyczki? Ta formuła pomoże Ci określić płatności w oparciu o kwotę pożyczki i oprocentowanie, dając Ci jasny plan spłaty i unikając niewypłacalności.

Formuła:

=PMT(0.05/12, 60, -5000)

Ta formuła oblicza odsetki miesięcznie od kwoty $5000 przy oprocentowaniu 5% miesięcznie przez 60 miesięcy [pięć lat].

17. Wyodrębnienie roku [YEAR]

Pracujesz z umowami? Formuła YEAR wyodrębnia rok z dat, pomagając w sortowaniu i śledzeniu umów według roku, ułatwiając zarządzanie odnowieniami.

Formuła:

=ROK(A1)

Komórka A1 zawiera datę, podczas gdy komórka B1 wyświetla rok wyciągnięty z daty w komórce A1.

18. Formatowanie warunkowe na podstawie wartości

Chcesz wyróżnić dni ze sprzedażą powyżej 1000 USD? Zastosuj formatowanie warunkowe:

Przejdź do Home Wybierz Formatowanie warunkowe Wybierz Reguły podświetlania komórek

SelectGreater than Wprowadź liczbę 1000, a następnie Wybierz kolor zielony

Wszystkie liczby większe niż 1000 zostaną teraz podświetlone na zielono.

19. Dopasowywanie dokładnych pozycji danych [MATCH]

Potrzebujesz szybko znaleźć produkt w swoim magazynie? Formuła MATCH lokalizuje jego dokładną pozycję na liście zapasów, oszczędzając czas podczas przeszukiwania długich arkuszy.

Formuła:

=_MATCH("Produkt A", A1:A20, 0)

Komórki od A1 do A20 zawierają listę produktów. Funkcja zwróci 1, ponieważ "Produkt A" znajduje się w komórce A1.

20. Wyszukiwanie tekstu w komórce [SEARCH]

W przypadku obsługi szczegółowych Raportowanie w Excelu i potrzebujesz lokalizacji konkretnego terminu, takiego jak "Total" w kolumnie, formuła SEARCH pokazuje dokładnie, gdzie się on pojawia.

Pozwala to szybko przejść do odpowiedniej sekcji bez konieczności korzystania z paska wyszukiwania lub funkcji Znajdź, które mogą być powolne.

Formuła:

=SEARCH("Total", B1)

Funkcja zwraca liczbę oznaczającą pozycję pierwszego znaku wyszukiwanego wyrażenia.

Oto prosty przykład Hack Excela dla Ciebie: zastosuj formułę do pierwszego wpisu w kolumnie, a następnie przeciągnij w dół róg komórki, aby zastosować ją do całej listy w kilka sekund!

Społeczności użytkowników programu Excel

Excel jest skomplikowany i zawiera ponad 500 użytecznych formuł. Jest prawie niemożliwe, aby człowiek znał wszystkie formuły i biblioteki ze wszystkimi ich różnymi opcjami i niuansami. Dzięki ściągawce z formuł Excela ledwo zarysowaliśmy powierzchnię.

Oto lista społeczności użytkowników Excela, które można odwiedzić, aby uzyskać pomoc i poznać wszystkie możliwe możliwości Excela:

Microsoft Tech Community

Tech Community to oficjalne forum Microsoftu poświęcone wszystkim produktom MS Office. Ich Społeczność Excel to miejsce, w którym możesz zadawać pytania, uczyć się hacków Excela, które wymyślili inni, i odkrywać wszystkie możliwości, jakie Excel ma do zaoferowania.

Forum MrExcel

Tablica ogłoszeń MrExcel to bardzo aktywne forum, na którym użytkownicy Excela, od początkujących po ekspertów, dyskutują na wszystkie tematy związane z programem Excel. Możesz zadawać pytania, udostępniać spostrzeżenia, uczyć się na podstawie tysięcy problemów z Excelem, które rozwiązali inni, a także uzyskać ściągawkę z formułami Excela. Jest to jedna z najbardziej uznanych społeczności pomocy Excel online.

Subreddit Excel na Reddicie [r/excel]

To subreddit ma dużą i zaangażowaną społeczność entuzjastów programu Excel, którzy regularnie pomagają sobie nawzajem w rozwiązywaniu problemów. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy zaawansowanym użytkownikiem, możesz zadawać pytania bezpośrednio ekspertom programu Excel i znajdować odpowiedzi na problemy związane z programem Excel.

Wyzwania i limity programu Excel

Podczas gdy miliony profesjonalistów polegają na nim każdego dnia, ważne jest, aby znać limity programu Excel, zwłaszcza jeśli masz do czynienia z bardzo dużymi projektami lub próbujesz współpracować.

Nieuporządkowana współpraca

Czy kiedykolwiek próbowałeś pracować z kolegą na tym samym arkuszu Excela? Tak, to nieładnie. Funkcje współautorstwa w Excelu mogły ulec poprawie, ale nadal nie można oczekiwać płynnego i bezproblemowego doświadczenia, jakie można znaleźć w dedykowanym narzędziu do współpracy.

Statyczne pulpity i raportowanie

Nowoczesne firmy potrzebują wglądu w czasie rzeczywistym. Niestety, pulpity programu Excel nie są wyposażone w funkcje, które automatycznie odświeżają dane i pozwalają zagłębić się w nie.

Podatność na błędy i ograniczona automatyzacja

Ręczne wprowadzanie danych, a także ich ręczna edycja, może skutkować wieloma błędami, co jest zbyt powszechne w Excelu. Śledzenie błędów w dużych arkuszach kalkulacyjnych przypomina szukanie igły w stogu siana.

Chociaż makra są pomocne w automatyzacji, trzeba znać sporo kodowania VBA, aby w pełni je wykorzystać. Ustawienie i utrzymanie makr może oznaczać stromą krzywą uczenia się dla początkujących, co ogranicza potencjał Excela w zakresie automatyzacji.

