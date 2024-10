15 najlepszych platform sztucznej inteligencji w 2024 r

Niezależnie od tego, czy o tym wiesz, czy nie, istnieje narzędzie AI do każdego zadania, jakie możesz sobie wyobrazić.

AI może przynajmniej pomóc w tworzeniu narzędzi potrzebnych do zrobienia danego zadania.

Zbyt piękne, by mogło być prawdziwe? Też tak myślałem. Mając to na uwadze, zbadałem 15 różnych platform AI, aby pomóc Ci znaleźć tę, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

Niezależnie od tego, czy po prostu odkrywasz narzędzia AI, czy szukasz rozwiązania konkretnego problemu, znajdziesz tutaj swoje dopasowanie 😉

Rzućmy okiem!

Czego należy szukać w platformie AI?

Podczas testowania platform AI odkryłem, że wybór jednej z nich nie jest prostym zadaniem "zakupowym". Musiałem wziąć pod uwagę kilka aspektów, aby zmapować możliwości AI platformy do moich celów, aby sprawdzić, czy mogę w pełni wykorzystać jej potencjał.

Oto sedno sprawy:

Należy jasno określić rodzaj algorytmu uczenia maszynowego, z którego korzysta platforma AI. Może to być algorytm nadzorowany, pół-nadzorowany, nienadzorowany lub wzmacniający , który określa sposób ewolucji modelu ML

, który określa sposób ewolucji modelu ML Upewnij się, że platforma AI jest w stanie zmniejszyć obciążenie pracą ręczną dla Ciebie lub Twoich pracowników, w zależności od przypadku użycia

lub Twoich pracowników, w zależności od przypadku użycia Upewnij się, że algorytmy uczenia maszynowego zapewniają wynik, który jest czytelny dla ludzi

Weź pod uwagę jak długo algorytm uczenia maszynowego uczy się twoich wzorców pracy i procesów. Jest to czas potrzebny do uzyskania dokładnych wyników

i procesów. Jest to czas potrzebny do uzyskania dokładnych wyników Sprawdź jak długo potrwa integracja platformy AI z Twoimi systemami i jej wdrożenie - czy Twój Business może pozwolić sobie na przestoje

Pro Tip: Zapoznaj się z tymi przypadki użycia platform AI aby znaleźć kryteria wyboru platformy, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

15 najlepszych platform AI do wykorzystania w 2024 roku

Przetestowałem 15 najpopularniejszych platform do zadań wspieranych przez AI w 2024 roku i stworzyłem listę ich najlepszych funkcji, limitów, cen i recenzji. Zaczynamy:

1. ClickUp (najlepszy do automatyzacji AI, przetwarzania danych i zarządzania projektami)

ClickUp to wszechstronna platforma do zarządzania projektami, która łączy w sobie moc dokumentów, czatów, AI i celów w scentralizowanej przestrzeni cyfrowej. ClickUp Brain , wbudowana funkcja AI platformy, musi być najbardziej wydajnym AI do pracy, jakie do tej pory testowałem. Jest to pierwsza na świecie sieć neuronowa, która łączy Twoje zadania, dokumenty, członków Teams i bazę wiedzy firmy za pomocą AI.

Pozwala użytkownikom takim jak ja tworzyć niestandardowe cykle pracy, automatyzować powtarzalne zadania i usprawniać procesy pracy. Dzięki ustawieniu wyzwalaczy i reguł, mogę automatyzować działania, takie jak wysyłanie powiadomień, przypisywanie zadań, aktualizowanie statusów i nie tylko.

To nie tylko oszczędza czas, ale także zmniejsza ryzyko błędu ludzkiego i zapewnia, że zadania są zakończone w sposób spójny. Dzięki ClickUp Brain możesz przekształcić zarządzanie projektami z ręcznego w zautomatyzowane, zwiększając wydajność.

Używaj podpowiedzi opartych na rolach w ClickUp Brain, aby zaspokoić specyficzne potrzeby programistów, marketerów i nie tylko

Potrzebujesz aktualizacji statusu projektu lub dokumentacji? Wystarczy zapytać AI! Dzięki możliwościom menedżera wiedzy AI, ClickUp Brain może wyciągnąć dla Ciebie dane z dowolnego miejsca w miejscu pracy. Dodatkowo, nie muszę już martwić się o pisanie e-maili lub tworzenie dokumentacji projektu od zera, ponieważ AI pisze za mnie!

twórz wiadomości i dokumenty lepiej i szybciej dzięki ClickUp Brain_

Od wyszukiwania opartego na AI po kompleksowe zarządzanie projektami, ClickUp Brain oferuje wszystkie preferowane przeze mnie funkcje w ładnym pakiecie. 🎁

Najlepsze funkcje ClickUp

Wykorzystaj Brain, aby uzyskać widoczność elementów działań wZadania ClickUp aby zorganizować obciążenie pracą

Automatyzacja zadań, stand-upów, elementów akcji i aktualizacji postępów za pomocąAutomatyzacja ClickUp Współpracuj ze swoim zespołem, aby efektywnie przeprowadzać burze mózgów i wdrażać pomysły za pomocąTablice ClickUp Podsumuj wątki czatu i tekst zDokumenty ClickUp takich jak notatki ze spotkań, wiki, artykuły itp.

Transkrybuj notatki głosowe i klipy wideo utworzone za pomocąClickUp Clips* Niestandardowy cykl pracy i jego uproszczenie dzięki funkcjiponad 1000 integracji z narzędziami takimi jak Slack, Google Drive, GitHub, Dropbox i wieloma innymi

limity ClickUp

ClickUp Brain jest częścią ekosystemu ClickUp i nie jest dostępny jako samodzielne narzędzie

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4.7/5 (9,000+ recenzji)

: 4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (4,000+ recenzji)

2. OpenAI ChatGPT (najlepszy do obsługi klienta i operacji wewnętrznych)

via ChatGPT ChatGPT firmy OpenAI jest najbardziej znany w branży AI ze swoich możliwości szybkiego generowania. Korzystałem z tego narzędzia, aby uzyskać pomoc w pisaniu, korzystaniu z AI i uczenia maszynowego, ideowaniu, burzy mózgów i innych zadaniach, do których ta generatywna AI została zaprojektowana.

Jedną z funkcji, którą uznałem za naprawdę odsetki w ChatGPT, była opcja rozmowy głosowej, która pojawia się w aplikacji mobilnej. Zakładając słuchawki i dotykając ikony słuchawek w aplikacji, możesz "rozmawiać" z ChatGPT!

Najlepsze funkcje OpenAI ChatGPT

Łatwe odkrywanie pomysłów, pisanie i edytowanie zawartości

Tłumaczenie tekstu na różne języki

Generowanie kodu i debugowanie błędów

Analizuj dane za pomocą ChatGPT, aby szybciej wykrywać wzorce i trendy

OpenAI ChatGPT limit

Szkolenie w zakresie duże modele językowe chatGPT nie jest wolny od uprzedzeń. Może to mieć wpływ na wyniki

Ta AI jest czysto generatywna i może wykonywać tylko limitowane zadania

Ceny OpenAI ChatGPT

Free

Plus : 20 USD/miesiąc za użytkownika

: 20 USD/miesiąc za użytkownika Teams : $30/miesiąc na użytkownika

: $30/miesiąc na użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży

OpenAI ChatGPT oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (583 recenzji)

: 4.7/5 (583 recenzji) Capterra: 4.6/5 (57 recenzji)

3. DataRobot (najlepszy do budowania i wdrażania modeli predykcyjnych)

via DataRobot DataRobot to wielokrotnie nagradzana platforma AI do tworzenia produktów z zakresu nauki o danych i uczenia maszynowego. Przetestowałem ją w celu zbudowania predykcyjnego modelu analitycznego, ponieważ specjalizuje się w generatywnej i predykcyjnej AI dla Business. Data Robot pełni funkcję kierowanego przepływu pracy, który pomaga nietechnicznym użytkownikom, takim jak ja, przejść przez cały proces tworzenia modelu

Narzędzie to przydaje się, gdy chcę tworzyć niestandardowe aplikacje AI, które płynnie integrują się z moimi systemami i innymi aplikacjami. Platforma ułatwia mi połączenie, automatyzację i optymalizację procesów biznesowych poprzez proste integracje.

Najlepsze funkcje DataRobot

Bada i testuje różne algorytmy i hiperparametry, aby znaleźć najlepiej działający model dla konkretnego zadania

Automatyzacja ręcznych kroków związanych z tworzeniem modelu, redukująca czas i wysiłek

Oferuje funkcje, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób modele dokonują prognoz, zwiększając przejrzystość i zaufanie

Limity DataRobot

DataRobot wymaga dużej ilości zasobów obliczeniowych, co może spowolnić działanie systemu

Istnieją limity wielkości zbiorów danych, które są ograniczone do 100 GB dla wszystkich kombajnów i 11 GB na zbiór danych - uważam, że jest to restrykcyjne w przypadku większych projektów

Ceny DataRobot

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje DataRobot

G2 : 4.4/5 (20+ recenzji)

: 4.4/5 (20+ recenzji) Capterra: N/A (mniej niż 20 recenzji)

4. TensorFlow (najlepiej nadaje się do zastosowań NLP)

via Tensorflow TensorFlow to kompleksowa platforma dla sztucznej inteligencji. Mój zespół przetestował ją w celu tworzenia modeli ML, które mogą działać w dowolnym środowisku. TensorFlow jest szczególnie pomocny w dokładnej analizie danych relacyjnych za pomocą grafowych sieci neuronowych.

Ze względu na swoją moc analityczną, TensorFlow jest idealny do zaawansowanych zastosowań badawczych. Wiele organizacji używa TensorFlow do budowania systemów rekomendacji (np. rekomendacje filmów Netflix) przy użyciu modeli uczenia ze wzmocnieniem, aby zwiększyć zadowolenie klientów z ich platform.

Najlepsze funkcje TensorFlow

Łatwe tworzenie i trenowanie złożonych sieci neuronowych za pomocą wysokopoziomowego API o nazwie Keras

Monitorowanie i analizowanie procesu szkolenia modeli uczenia maszynowego za pomocą narzędzia do wizualizacji TensorBoard

Optymalizacja wykresów TensorFlow w celu szybszego wykonywania na zróżnicowanym sprzęcie za pomocą kompilatora XLA

limity TensorFlow

Platforma jest stosunkowo trudniejsza do opanowania w porównaniu z innymi narzędziami

Do pracy z TensorFlow potrzebne są mocniejsze układy GPU lub TPU, ponieważ jest to bardzo zasobożerne narzędzie

Ceny TensorFlow

TensorFlow jest oprogramowaniem open-source, które można pobrać i zainstalować za darmo

Oceny i recenzje TensorFlow

G2 : 4.5/5 (60+ recenzji)

: 4.5/5 (60+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (100+ recenzji)

5. Microsoft Azure (najlepsze dla rozwiązań biznesowych opartych na AI)

via Microsoft Microsoft Azure to platforma obliczeniowa w chmurze, a AI jest jej główną częścią. Uważam, że jest ona pomocna przy tworzeniu rozwiązań biznesowych opartych na AI (takich jak chatboty i wirtualni asystenci), ponieważ jest to skalowalna i elastyczna platforma, oferująca szeroki zestaw narzędzi.

Ogólnie rzecz biorąc, jest to doskonała, wszechstronna platforma z kolekcją funkcji AI. Możesz wykorzystać jego otwarte i multimodalne modele do innowacji, wykorzystać RAG (Retrieval Augmented Generation) do kontekstowego rozwoju interakcji z botami AI i użyć LLM do lepszego zarządzania cyklem życia AI.

Najlepsze funkcje Microsoft Azure

Tworzenie, trenowanie i wdrażanie modeli uczenia maszynowego przy użyciu usługi Azure Machine Learning

Używaj wbudowanych modeli AI do gotowych zadań, takich jak widzenie komputerowe, rozpoznawanie mowy i nie tylko, których dostawcą jest usługa Azure Cognitive Services

Tworzenie i wdrażanie chatbotów przy użyciu usługi Azure Bot Service

Łatwe analizowanie dużych zbiorów danych przy użyciu usługi Azure Data Lake Analytics

Limity Microsoft Azure

Choć jest to doskonała platforma AI, MS Azure jest zależna od ekosystemu Microsoft

Niektóre usługi Azure AI są specyficzne dla regionu, co może mieć wpływ na globalne operacje biznesowe

Ceny Microsoft Azure

Cennik niestandardowy

Oceny i recenzje Microsoft Azure

G2 : 4.4/5 (ponad 2 000 recenzji)

: 4.4/5 (ponad 2 000 recenzji) Capterra: 4.6/5 (1 500+ recenzji)

6. Google Cloud AI (najlepsze do integracji AI z istniejącymi aplikacjami)

via Google Google Cloud AI jest opartym na chmurze Uczenie maszynowe AI platforma, której używam do pozyskiwania wstępnie wytrenowanych modeli AI do zadań takich jak rozpoznawanie obrazu i NLP. Jest szczególnie wyrafinowana po podłączeniu do Vertex AI, ponieważ eliminuje techniczną konfigurację korzystania z AI.

Narzędzie to świetnie nadaje się dla osób, które chcą szybko podsumować duże dokumenty lub ustawić aplikację do czatowania obsługiwaną przez RAG. Wypróbowałem go również do wdrażania potoków przetwarzania obrazu, które są wspierane przez wstępnie skonfigurowane moduły AI / ML.

Najlepsze funkcje Google Cloud AI

Wykorzystanie AutoML, czyli pakietu narzędzi AI, do tworzenia niestandardowych modeli uczenia maszynowego przy minimalnym kodowaniu

Wykorzystanie Dialogflow do tworzenia interfejsów konwersacyjnych, takich jak chatboty

Zastosowanie Vision AI, zestawu API, do analizy obrazów i wideo, rozpoznawania twarzy itp.

Zrozumieć i przetworzyć ludzki język do analizy sentymentu przy użyciu narzędzi obsługujących NLP, aby

limity Google Cloud AI

Użytkownicy uważają, że vendor lock-in jest limitem, ponieważ uwięził cię w systemach Google i utrudnia migrację

Ceny Google Cloud AI

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Google Cloud AI

G2 : N/A (mniej niż 20 recenzji)

: N/A (mniej niż 20 recenzji) Capterra: N/A (mniej niż 20 recenzji)

7. Vertex AI (najlepsze do wykrywania oszustw i konserwacji predykcyjnej)

via Google Cloud Vertex AI to zarządzana platforma uczenia maszynowego Google Cloud. Używam jej do budowania, wdrażania i skalowania moich modeli ML. Narzędzie zapewnia płynną integrację z moimi systemami, gdy korzystam z usług w chmurze Google.

Vertex AI zostało ostatnio wzbogacone o modele Gemini od Google, rozszerzając swoje możliwości również o zadania generatywne. Jako nowy klient otrzymujesz 300$ darmowych kredytów, które pozwolą ci wypróbować Vertex AI z pełną swobodą. Kredyty te można wykorzystać w dowolnym miejscu w produktach Google Cloud.

Najlepsze funkcje Vertex AI

Automatyzacja budowania i trenowania modeli ML na danych w tabelach za pomocą AutoML Tables

Łatwa integracja z innymi usługami Google, takimi jak Dataflo i Cloud Storage, za pomocą integracji MLOps

Zarządzanie wydajnością modelu, wykrywanie dryftu i ponowne szkolenie za pomocą łatwo dostępnych, dedykowanych narzędzi

Vertex AI limit

Interpretowalność modeli nie jest przejrzysta, co utrudnia zrozumienie procesu podejmowania decyzji przez modele ML

Vertex AI jest częścią franczyzy Google, więc jest zależny od ekosystemu Google

Ceny Vertex AI

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Vertex AI

G2 : 4.3/5 (430+ recenzji)

: 4.3/5 (430+ recenzji) Capterra: N/A (mniej niż 20 recenzji)

8. H2O.ai (najlepsze do wdrożenia lokalnego)

via H2O.ai H2O.ai to poręczna, open-source'owa, rozproszona platforma uczenia maszynowego, która jest idealna do zarządzania dużymi zbiorami danych. Pomogła mi stworzyć aplikacje takie jak rozpoznawanie obrazów i wykrywanie oszustw za pomocą różnych algorytmów (takich jak głębokie uczenie i wzmacnianie gradientowe).

W najnowszej wersji Danube3-4B platforma czerpnie z bazy szkoleniowej 6 milionów tokenów, pomagając osiągnąć gwiezdną dokładność na poziomie 80% (w 10-strzałowym teście HellaSwag Benchmark). Aktualizacja ta ma na celu demokratyzację możliwości NLP dla mas.

Najlepsze funkcje H2O.ai

Wydajne skalowanie na wielu maszynach przy użyciu dystrybucji uczenia maszynowego

Korzystaj z szybszego przetwarzania i szybkich algorytmów dzięki obliczeniom w pamięci

Automatyzacja obsługi brakujących wartości, tworzenie warunków interakcji i nie tylko dzięki automatycznej inżynierii funkcji

limity H2O.ai

Chociaż H2O.ai jest stosunkowo łatwe w użyciu, praca ze złożonymi modelami na tej platformie może być trudna

Platforma stwarza trudności przy skalowaniu większych zbiorów danych

Ceny H2O.ai

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje H2O.ai

G2 : 4.5/5 (20+ opinii)

: 4.5/5 (20+ opinii) Capterra: N/A

9. IBM Watson Assistant (najlepszy do samoobsługowej obsługi klienta)

via IBM IBM Watson Assistant to platforma konwersacyjnej AI, której można używać do tworzenia asystentów genAI specjalnie dla stanowisk samoobsługowych klientów. Może ona pomóc w projektowaniu naturalnych i płynnych chatbotów dla aplikacji wewnętrznych i obsługi klienta Front-end.

Konstruktor konwersacji ma interfejs typu "przeciągnij i upuść", który uważam za kluczowy dla zdefiniowania przyjazności dla użytkownika każdej platformy AI. Dodatkowo, fakt, że platforma ta jest rozszerzona o RAG, czyni ją o wiele bardziej dokładną i skuteczną.

IBM Watson Assistant najlepsze funkcje

Użycie gotowe rozwiązania LLM , NLP, NLU (patrz tutajGlosariusz AI aby zrozumieć te terminy) i inteligentne gromadzenie kontekstu w celu poprawy kontekstowego zrozumienia konwersacji

Wykorzystaj RAG do dokładnych i zaktualizowanych konwersacji

Niestandardowe szkolenie modeli, które pozwala firmie korzystać z własnych danych szkoleniowych w modelach IBM Watson Assistant

limity IBM Watson Assistant

Na wydajność asystenta stworzonego przy użyciu tej platformy znaczący wpływ ma jakość danych szkoleniowych

IBM Watson Assistant ceny

Cennik niestandardowy

IBM Watson Assistant oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (300+ recenzji)

: 4.4/5 (300+ recenzji) Capterra: N/A (mniej niż 20 recenzji)

10. Amazon Sagemaker (najlepszy do skalowania dużych modeli)

via Amazon Sagemaker Amazon Sagemaker to platforma AI z w pełni zarządzaną infrastrukturą w chmurze, cyklami pracy i narzędziami ułatwiającymi pracę. Pomogła mi ona zbudować, wytrenować i łatwo wdrożyć modele ML do różnych zastosowań, takich jak wykrywanie oszustw i uczenie się ze wzmocnieniem.

To, co najbardziej podoba mi się w Amazon Sagemaker, to fakt, że dostarcza on wsparcia dla wymagań dotyczących zarządzania, które upraszczają kontrolę dostępu i zwiększają przejrzystość projektów ML. Narzędzie to jest dość przydatne do tworzenia własnych modeli fundamentalnych i ich dostrajania.

Najlepsze funkcje Amazon Sagemaker

Korzystanie z narzędzi no-code (dla nieprofesjonalistów) i IDE (dla naukowców zajmujących się danymi) w celu łatwej pracy niezależnie od wiedzy specjalistycznej

Zwiększenie audytowalności i przejrzystości dzięki praktykom MLOps i ich standaryzacji

Budowanie od podstaw podstawowych modeli w celu uzyskania dodatkowych źródeł przychodów

limity Amazon Sagemaker

Nawet w modelu pay-as-you-go koszty mogą szybko wzrosnąć w przypadku projektów na dużą skalę

Ceny Amazon Sagemaker

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Amazon Sagemaker

G2 : 4.2/5 (38 recenzji)

: 4.2/5 (38 recenzji) Capterra: N/A (mniej niż 20 recenzji)

11. PyTorch (najlepszy dla R&D i wizji komputerowej)

via Pytorch PyTorch to framework, którego można używać do budowania modeli głębokiego uczenia dla aplikacji takich jak NLP. Z powodzeniem używałem go do tworzenia aplikacji do rozpoznawania obrazów i modeli generatywnych wykorzystujących dynamiczne grafy obliczeniowe.

Jako platforma gotowa do produkcji, pozwala na łatwe przejście między natychmiastowym wykonaniem (tryb Eager) i skompilowanym wykonaniem (tryb Graph) przy użyciu TorchScript, co moim zdaniem jest dość wydajne. Ponadto platforma wykorzystuje rozproszony backend Torch do skalowania i optymalizacji rozproszonego szkolenia i wydajności.

Najlepsze funkcje PyTorch

Wprowadzanie zmian w strukturze sieci w locie za pomocą Dynamic Computational Graph

Przyspiesz szkolenie LLM dzięki silnemu wsparciu GPU w PyTorch

Wykorzystanie bogatej biblioteki gotowych modułów głębokiego uczenia do tworzenia rozwiązań

Uzyskaj dostęp do łatwego wsparcia dzięki solidnej społeczności i rozszerzeniu dokumentacji

Limity PyTorch

Dynamiczny graf obliczeniowy ma nieefektywne zarządzanie pamięcią

Ma bardziej stromą krzywą uczenia się i wymaga czasu, aby ją zrozumieć i używać

Ceny PyTorch

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje PyTorch

G2 : 4.6/5 (21 recenzji)

: 4.6/5 (21 recenzji) Capterra: N/A

12. Keras (najlepszy do szybkiego prototypowania)

via Keras Keras to API wysokiego poziomu, którego używałem do tworzenia aplikacji opartych na NLP i modelach generatywnych. Pomogło mi to w łatwym tworzeniu prototypów dzięki prostemu interfejsowi.

Keras skupia się na szybkości debugowania, łatwości utrzymania, łatwości wdrażania i elegancji kodu

Podoba mi się, że moja baza kodu jest stosunkowo mniejsza, gdy pracuję z Kerasem - pomaga to w czytelności i ułatwia iteracje. Dodatkowo, kompilacje XLA sprawiają, że modele działają szybciej z JAX i TensorFlow i są łatwiejsze do wdrożenia na różnych powierzchniach.

Najlepsze funkcje Keras

Przyspieszenie procesu rozwoju przy użyciu wstępnie wytrenowanych modeli, takich jak VGG, ResNet i InceptionNet

Integracja z popularnymi bibliotekami wizyjnymi, takimi jak TensorBoard, przy użyciu narzędzi do wizualizacji

Uruchamianie modułowego frameworka na różnych silnikach głębokiego uczenia, takich jak Theano

Keras limit

Frameworki backendowe znacząco wpływają na możliwości Keras, importując problemy backendowe do danych wyjściowych

Użytkownicy twierdzą, że może to stwarzać problemy przy opracowywaniu niestandardowych architektur

Ceny Keras

Platforma jest open-source AI i można ją pobrać i zainstalować za darmo

Oceny i recenzje Keras

G2 : 4.6/5 (60+ recenzji)

: 4.6/5 (60+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (40+ recenzji)

13. Chmura SAP Hana (najlepsza do przetwarzania dużych zbiorów danych)

via SAP SAP Hana Cloud to system zarządzania bazą danych, który pomógł mi zbudować i uruchomić aplikacje danych na dużą skalę. Używałem go do analizy danych w czasie rzeczywistym, wykrywania oszustw, analityki predykcyjnej i raportowania w czasie rzeczywistym

Ten multimodalny DBMS (system zarządzania bazą danych) jest dostawcą nieograniczonej bazy danych dla wszystkich rodzajów obciążeń pracą. Można go używać do tworzenia inteligentnych aplikacji, które są w stanie wykorzystać generatywną sztuczną inteligencję i świadomość kontekstu.

Najlepsze funkcje chmury SAP Hana

Wydajna eksploracja i analiza danych przy użyciu funkcji inteligentnego wykrywania danych

Analizowanie złożonych powiązań sieciowych przy użyciu funkcji przetwarzania grafów

Prognoza przyszłych trendów w biznesie, identyfikacja wzorców i nie tylko dzięki analityce predykcyjnej

limity chmury SAP Hana

Chmura SAP Hana może być kosztowna w przypadku wdrożeń na dużą skalę

Zależność od dostawcy może być dość silna na tej platformie, co utrudnia migrację

Ceny SAP Hana Cloud

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje SAP Hana Cloud

G2 : 4.3/5 (500+ recenzji)

: 4.3/5 (500+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (40+ recenzji)

14. Alteryx Intelligence Suite (najlepszy do przygotowywania i łączenia danych)

via Alteryx Alteryx Intelligence Suite to potężna platforma do analizy danych, łącząca możliwości przygotowywania danych, mieszania i uczenia maszynowego. Korzystałem z rozwiązań AI do tworzenia modeli predykcyjnych, analizowania dużych zbiorów danych i uzyskiwania przydatnych informacji.

Narzędzie to jest szczególnie przydatne w wyodrębnianiu danych z plików PDF i obrazów za pomocą Google Tesseract OCR. W rzeczywistości, za każdym razem, gdy pracowałem z nieustrukturyzowanymi lub częściowo ustrukturyzowanymi danymi, Alteryx był w stanie łatwo je wyodrębnić bez konieczności kodowania czegokolwiek.

Najlepsze funkcje Alteryx Intelligence Suite

Wykorzystanie AutoML do tworzenia aplikacji predykcyjnych przy minimalnym zaangażowaniu manualnym

Tworzenie aplikacji do wykrywania obiektów, klasyfikacji obrazów, OCR i innych przy użyciu wizji komputerowej

Wykorzystanie analityki predykcyjnej do prognozy, klasyfikacji, regresji i nie tylko

Limity pakietu Alteryx Intelligence Suite

Platforma ta wymaga wyczerpujących zasobów obliczeniowych dla dużych zbiorów danych

Użytkownicy stanęli w obliczu wyzwań integracyjnych, które wymagały wiedzy technicznej w zakresie złożonej infrastruktury

Ceny pakietu Alteryx Intelligence Suite

Cennik niestandardowy

Oceny i recenzje pakietu Alteryx Intelligence Suite

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

15. Claude (najlepsza do zadań generatywnych)

via Anthropic Claude to duży model przetwarzania języka naturalnego, który może być używany do generowania tekstu o ludzkiej jakości, pisania kreatywnej zawartości i tłumaczenia tekstu. Pomógł mi w pisaniu e-maili i odpowiadaniu na pytania.

Model ten został wyszkolony przy użyciu Constitutional AI, aby uczynić go bezpiecznym, dokładniejszym i bezpieczniejszym. Najlepsze jest to, że pozwala mi utworzyć konto zespołu, gdy chcę współpracować przy projektach. Dodatkowo mogę dodać własne zasoby, wiedzę lub artykuły do badań Claude'a lub pracy w tle, aby nadać głębię wynikom.

Najlepsze funkcje Claude

Wykonywanie zaawansowanych zadań rozumowania wykraczających poza rozpoznawanie wzorców

Kodowanie w różnych językach programowania przy użyciu funkcji generowania kodu

Analizuj dowolne dane na zdjęciach, tekstach, wykresach i nie tylko, korzystając z analizy wizyjnej

Claude limit

Zależy w dużej mierze od danych treningowych, które mogą zawierać niedokładności w danych wyjściowych

Cena Claude

Free

Pro : 20 USD/miesiąc za użytkownika

: 20 USD/miesiąc za użytkownika Teams: $25/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Claude

G2 : 4.7/5 (23 opinie)

: 4.7/5 (23 opinie) Capterra: N/A (mniej niż 20 recenzji)

Bringing AI Into The Workforce: ClickUp

Organizacyjne obszary robocze ewoluowały dramatycznie. Tam, gdzie pracownicy zawsze nosili notatnik i ołówek, teraz asystent AI towarzyszy im wszędzie, aby nagrywać i robić niezbędne notatki, generować spostrzeżenia, tworzyć niestandardowe aplikacje i automatycznie planować spotkania.

Na tym blogu udostępniam 15 Narzędzi AI które pomagają objąć wszystkie wewnętrzne funkcje Business. Dzięki nim mogłem wykonać szeroki zakres zadań, od Automatyzacja cyklu pracy z wykorzystaniem AI do generowania zawartości.

Ale jako wszechstronne rozwiązanie polecam ClickUp Brain. Naprawdę łączy różne aspekty mojego obszaru roboczego i skraca czas realizacji zadań. Jeśli próbujesz zbudować płynny cykl pracy, ClickUp powinien znaleźć się na szczycie twojej listy.

Uczyń ClickUp swoim narzędziem do zwiększania wydajności już dziś- zarejestruj się za Free .