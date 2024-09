Free Force Field Analysis szablony dla lepszych decyzji

Podejmowanie decyzji - zwłaszcza w grupie - może być trudne, a nawet skomplikowane. Myślenie grupowe, uprzedzenia poznawcze i emocje mogą zmienić prosty proces w skomplikowane, subiektywne pole minowe.

Dlatego też większość organizacji przysięga na podejmowanie decyzji w oparciu o dane. Ale co zrobić, jeśli nie masz wystarczającej ilości danych lub dostępne dane są sprzeczne? Wtedy warto skorzystać z obiektywnych ram decyzyjnych, takich jak rama analizy pola siłowego

Wywodząca się z koncepcji pola sił w fizyce, ta struktura pomaga zidentyfikować siły napędowe i ograniczające (pola), które wpływają na wynik

Załóżmy, że wprowadzasz na rynek produkt. W tym przypadku siłą napędową może być wysoki popyt. A siłą ograniczającą - konkurencyjny rynek.

Teraz musisz zrównoważyć obie siły i opracować strategie pokonywania przeszkód.

Brzmi skomplikowanie?

Nie martw się, ponieważ mamy sześć darmowych szablonów analizy pola sił, które rozkładają ramy analizy pola sił, aby pomóc ci dodać trochę tak potrzebnego obiektywizmu do procesów decyzyjnych.

Czym są szablony analizy pola siłowego?

Szablony analizy pola sił są narzędziami wizualnymi, które pomagają zidentyfikować i ocenić konkurujące siły wpływające na decyzję lub projekt. Mogą one pomóc w podejściu do złożonych sytuacji w ustrukturyzowany sposób - dzięki czemu można opracować obiektywne strategie walki z potencjalnymi wyzwaniami i osiągnięcia celu końcowego.

Szablon analizy pola sił składa się z dwóch głównych elementów:

Siły napędowe: Czynniki, które promują lub zachęcają do zmian

Czynniki, które promują lub zachęcają do zmian Siły hamujące: Czynniki, które opierają się zmianom lub je utrudniają

W zależności od konkretnego szablonu, zostaniesz poproszony o wykonanie szeregu kroków w celu sporządzenia listy różnych sił i oceny ich wpływu na ostateczny wynik. Następnie ocenisz, czy siły napędowe przeważają nad siłami hamującymi. Jeśli tak, decyzja jest wyczyszczona.

Jeśli jednak siły ograniczające są bardziej znaczące, musisz podjąć dodatkowe kroki, aby zrównoważyć ich wpływ. Może to obejmować opracowanie strategii osłabienia sił ograniczających lub wzmocnienia sił napędowych.

Jeśli nie możesz skutecznie zająć się siłami ograniczającymi, odłóż decyzję do czasu, gdy okoliczności będą bardziej sprzyjające.

💡 Pro Tip: Użyj ClickUp Brain , natywny silnik genAI firmy ClickUp, do analizowania wyników, a nawet stawiania hipotez dotyczących wyniku sytuacji. Jest to świetny sposób na zrozumienie podstawowej dynamiki między różnymi siłami.

Co składa się na dobry szablon analizy pola siłowego?

Podejmowanie decyzji jest wystarczająco skomplikowane. Szablon analizy pola sił powinien upraszczać pracę, a nie ją komplikować.

Oto kilka czynników, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze szablonu do analizy pola siłowego:

Zdefiniowane sekcje: Szukaj szablonów, które mają znaczącą sekcję dotyczącą zarówno sił napędowych, jak i ograniczających

Szukaj szablonów, które mają znaczącą sekcję dotyczącą zarówno sił napędowych, jak i ograniczających Format : Wybierz szablon, który ma opcje takie jak skale ocen lub kodowanie kolorami, abyś mógł dokładnie zwizualizować wpływ każdej siły

: Wybierz szablon, który ma opcje takie jak skale ocen lub kodowanie kolorami, abyś mógł dokładnie zwizualizować wpływ każdej siły Współpraca: Jeśli szablon jest używany w ustawieniu zespołowym, należy rozważyć funkcje ułatwiające komunikację grupową

Jeśli szablon jest używany w ustawieniu zespołowym, należy rozważyć funkcje ułatwiające komunikację grupową Kontrola wersji: Szablon z funkcjami kontroli wersji, takimi jak historia dokumentu, może pomóc w analizie ewolucji decyzji w czasie

Szablon z funkcjami kontroli wersji, takimi jak historia dokumentu, może pomóc w analizie ewolucji decyzji w czasie Adaptowalność: Szablon powinien uwzględniać różnestyle podejmowania decyzji i scenariusze, od jednorazowych decyzji po złożone, iteracyjne projekty

Wreszcie, wybierz szablon, który unika emocjonalnie naładowanego języka, nadaje priorytet faktom i ma numeryczne systemy oceny, aby promować krytyczne myślenie i unikać stronniczości.

6 szablonów do analizy pola siłowego (Free Force Field Analysis Templates)

Teraz, gdy już wiemy, co sprawia, że szablon analizy pola sił jest dobry, przyjrzyjmy się kilku darmowym szablonom. Zobaczymy, w jaki sposób każdy przykład może pomóc w lepszym zrozumieniu sił wpływających na wynik - tak, aby podejmować przemyślane decyzje.

1. Szablon diagramu pola sił ClickUp

Jeden z nieco bardziej zaawansowanych szablonów ClickUp, szablon Szablon diagramu pola siłowego ClickUp, pomaga zidentyfikować przeciwstawne siły wpływające na wynik i potencjalne kompromisy między różnymi wynikami.

Pobierz szablon

Zestaw przeciwstawne siły wpływające na decyzję z szablonem pola sił ClickUp

Ponieważ ten szablon jest zbudowany na Tablice ClickUp zapewnia dużą elastyczność w wizualizacji różnych sił - od oznaczania poziomów wpływu kolorami po ustawienie numerowanych lub nawet opartych na emoji skal oceny. 🤩

Szablon wykorzystuje proces czterech kroków, aby pomóc w podjęciu decyzji:

Identyfikacja problemu Lista sił napędowych i ograniczających (lub, innymi słowy, plusy i minusy różnych decyzji) Przypisać wartość numeryczną od jednego do dziesięciu, aby ocenić prawdopodobieństwo powodzenia każdego wyniku Przeanalizuj swoje wyniki i podejmij ostateczną decyzję

I voila, podjąłeś obiektywną decyzję, biorąc pod uwagę wszystkie strony i wyniki.

Pobierz ten szablon

2. Szablon analizy przyczyn źródłowych ClickUp

Nieco inne podejście do przykładów analizy pola siłowego, szablon Szablon analizy przyczyn źródłowych ClickUp pomaga podjąć decyzję, biorąc pod uwagę wszystkie kroki, które prowadzą do ostatecznego wyniku.

A do zrobienia? Używając sekwencyjnych pytań "dlaczego", aż dotrzesz do pierwotnej przyczyny problemu.

Pobierz szablon

Cofnij się do pierwotnego incydentu, którego wynikiem jest obecny rezultat, korzystając z szablonu analizy przyczyn źródłowych ClickUp

Ten szablon został zaprojektowany, aby pomóc Ci podejść do analizy przyczyn źródłowych w taki sam sposób, jak do każdego projektu - z zadaniami, statusami, polami niestandardowymi i narzędziami do śledzenia postępów.

Korzyścią z tego jest to, że nie tylko podejmujesz decyzję, ale także budujesz ramy działania w procesie decyzyjnym.

Korzystając z tego szablonu, możesz:

Zbierać dane z różnych źródeł

Wizualizować i analizować dane

Wskazywać przyczyny i tworzyć plany działań naprawczych

Pobierz ten szablon

Przeczytaj również: Streszczenie książki: Myślenie szybkie i wolne

3. Szablon analizy przyczyn źródłowych ClickUp IT

Szablon Szablon analizy przyczyn źródłowych ClickUp IT jest doskonałym źródłem dla zespołów zarządzających oprogramowaniem i IT. Poprzez śledzenie historycznych wzorców i identyfikację przyczyn, szablon ten pomaga teamom proaktywnie rozwiązywać problemy, usprawniać procesy i zapobiegać przyszłym awariom.

/$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-676.png Śledzenie statusu i przyczyn źródłowych wszystkich błędów i problemów dzięki szablonowi analizy przyczyn źródłowych ClickUp IT https://app.clickup.com/signup?szablon=t-200542296&department=it&\_gl=1\*6i3sis\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MjUzNzM4MTguQ2p3S0NBanc1OXEyQmhCT0Vpd0FLYzBpallHSUV0S2FMOU95cFd2N3AwLXNPbFdHdlRZRDBGQVZlcDBsaFcxVmk4aG9mWUhoa1Vuekhob0NDXzBRQXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*MTk1NDg1NDk5LjE3MjYwODE4MTk . Pobierz szablon /%cta/

To szablon analizy przyczyn źródłowych składa się z dwóch części:

Formularz problemu na stronie internetowej, w którym użytkownik informuje konkretny zespół o tym, na czym polega problem i kiedy wystąpił Śledzenie projektu, w którym odpowiedzialna osoba lub zespół analizuje problem (i "dlaczego" stojące za przyczyną źródłową) w celu zidentyfikowania rozwiązania

Oto jak można użyć tego szablonu:

Zdefiniuj problem: Zacznij od jasnego sformułowania problemu. Rozważ pytania takie jak "Na czym polega problem?" i "Jak wpływa on na cały system?"

Zacznij od jasnego sformułowania problemu. Rozważ pytania takie jak "Na czym polega problem?" i "Jak wpływa on na cały system?" Zbierz odpowiednie dane: Po zidentyfikowaniu problemu, zbierz wszystkie istotne dane. Obejmuje to logi systemowe, wskaźniki wydajności i wszelkie inne informacje, które mogą pomóc w ustaleniu przyczyny źródłowej

Po zidentyfikowaniu problemu, zbierz wszystkie istotne dane. Obejmuje to logi systemowe, wskaźniki wydajności i wszelkie inne informacje, które mogą pomóc w ustaleniu przyczyny źródłowej Przeanalizuj dane: Przeanalizuj zebrane dane, aby odkryć pierwotną przyczynę. Poszukaj wzorców lub podstawowych problemów, które mogą przyczyniać się do powstania problemu

Przeanalizuj zebrane dane, aby odkryć pierwotną przyczynę. Poszukaj wzorców lub podstawowych problemów, które mogą przyczyniać się do powstania problemu Stwórz plan działania: Po zidentyfikowaniu przyczyny źródłowej, opracuj plan jej usunięcia. Powinno to obejmować utworzenie zadań i przypisanie ich odpowiednim członkom teamu

Pobierz ten szablon

Porada dla profesjonalistów: Przeprowadź hipotetyczną analizę przyczyn źródłowych, aby dowiedzieć się, jakie sytuacje mogą doprowadzić do zrobienia pożądanego rezultatu. Może to być tablica rezonansowa podczas tworzenia listy sił zmian podczas analizy pola sił. 🔍

4. Szablon drzewa decyzyjnego ClickUp

Szablon oparty na tablicy, czyli Szablon drzewa decyzyjnego ClickUp umożliwia Teams uwzględnienie różnych scenariuszy i tego, jak wynik różni się dla każdego z nich. Dzięki zwięzłemu rozbiciu każdego czynnika i wynikających z niego wyników, pomaga to zmniejszyć stronniczość.

To szablon decyzyjny jest szczególnie przydatny, gdy istnieje wiele czynników do rozważenia i różne możliwe ścieżki do podążania.

/$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-677.png Odkryj, jak różne czynniki prowadzą do różnych wyników dzięki szablonowi drzewa decyzyjnego ClickUp https://app.clickup.com/signup?szablon=kkmvq-6292510&department=other&\_gl=1\*2n5l9p\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MjUzNzM4MTguQ2p3S0NBanc1OXEyQmhCT0Vpd0FLYzBpallHSUV0S2FMOU95cFd2N3AwLXNPbFdHdlRZRDBGQVZlcDBsaFcxVmk4aG9mWUhoa1Vuekhob0NDXzBRQXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*MTk1NDg1NDk5LjE3MjYwODE4MTk . Pobierz szablon /%cta/

The proces decyzyjny (lub drzewo) składa się z trzech głównych elementów:

Refleksja : Rozważenie plusów i minusów (przeciwstawnych sił) dla każdej decyzji

: Rozważenie plusów i minusów (przeciwstawnych sił) dla każdej decyzji Decyzja : Wiele możliwych sposobów, w jakie możesz zdecydować się pójść naprzód w oparciu o swoje przemyślenia

: Wiele możliwych sposobów, w jakie możesz zdecydować się pójść naprzód w oparciu o swoje przemyślenia Wynik/Konsekwencje: Wynik końcowy każdej decyzji - zarówno dobry, jak i zły

Możesz użyć tych komponentów wraz z liniami łączącymi, aby zbudować swoje drzewo decyzyjne, tak szczegółowe, jak chcesz.

Pobierz ten szablon

💡 Pro Tip: Dźwignia ClickUp Chat (wbudowane wewnętrzne narzędzie do przesyłania wiadomości), aby utworzyć dedykowany czat grupowy dla tablicy. Pozwala to na asynchroniczne dyskusje, utrzymując wszystkich na tej samej stronie i wspierając płynną pracę zespołową.

5. Szablon dokumentu ClickUp Decision Making Framework

Wolisz pracować w dokumencie niż na tablicy lub wizualnym płótnie? W takim razie Szablon dokumentu Ramowy schemat podejmowania decyzji ClickUp jest właśnie dla Ciebie.

/$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-678.png Uwzględnij wszystko, począwszy od możliwych wyników i planu działania, korzystając z szablonu dokumentu ClickUp Decision Making Framework https://app.clickup.com/signup?szablon=kkmvq-6060368&department=operations&\_gl=1\*ep67yt\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MjUzNzM4MTguQ2p3S0NBanc1OXEyQmhCT0Vpd0FLYzBpallHSUV0S2FMOU95cFd2N3AwLXNPbFdHdlRZRDBGQVZlcDBsaFcxVmk4aG9mWUhoa1Vuekhob0NDXzBRQXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*MTk1NDg1NDk5LjE3MjYwODE4MTk . Pobierz szablon /%cta/

Ponieważ jest to wbudowane Dokumenty ClickUp masz dodatkową korzyść z bycia tak szczegółowym, jak to tylko możliwe, posuwając się nawet do tworzenia zagnieżdżonych stron dla każdej siły lub wyniku.

Ten poziom szczegółowości jest szczególnie przydatny przy podejmowaniu złożonych decyzji, w których w grę wchodzi wiele sił.

Dokument jest podzielony na dwie sekcje:

Wpływ decyzji:, w której podajesz podstawowe szczegóły, takie jak postęp, znaczenie iinteresariusze projektu *Plan decyzyjny:, w którym zagłębiasz się i podejmujesz decyzję, korzystając ze wsparcia danych, możliwych scenariuszy wyników i innego powiązanego kontekstu

Krótko mówiąc, szablon ten (o dużej zawartości) może pokierować procesem myślowym, tak aby rozważyć wszystkie aspekty przed podjęciem decyzji o ostatecznym planie.

Pobierz ten szablon

Szablony _ClickUp są niesamowite dla złożonych powtarzających się zadań

Knight Campbell, CEO w Cairn Leadership Strategies, LLC

Przeczytaj również: 10 Free szablonów 5 sił Portera

6. Szablon do analizy pola sił według SlideModel

Jeśli jesteś solopreneurem, który potrzebuje szybkiego szablonu do burzy mózgów przeciwstawnych sił lub jesteś kimś, kto woli dobry, stary analogowy system pisania, to powinieneś sprawdzić Szablon do analizy pola sił według SlideModel .

przez SlideModel Ta prezentacja dwa w jednym plus wykres analizy pola sił do wydrukowania może pomóc w wizualizacji zalet i wad każdej decyzji. Jego prosty format sprawia, że jest to świetne narzędzie do debatowania nad wynikami szybkich, jednorazowych decyzji.

Jest to szczególnie dobre rozwiązanie dla uczniów, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności krytycznego myślenia poprzez ważenie dowodów i rozważanie wielu perspektyw za pomocą diagramu analizy pola sił.

Przeczytaj również: 6 najlepszych programów do analizy przyczyn źródłowych do rozwiązywania problemów w 2024 r

Podejmuj mądrzejsze decyzje szybciej dzięki ClickUp

Jeśli szukasz prostego, ale wysoce skalowalnego rozwiązania do wsparcia procesów decyzyjnych podczas współpracy z różnymi członkami zespołu, sugerujemy narzędzie do zarządzania projektami, takie jak ClickUp.

Jest ono nie tylko wyposażone w szereg wbudowanych narzędzi komunikacyjnych, takich jak czat w czasie rzeczywistym, tablice i klipy wideo, ale także pomaga w obsłudze operacyjnego aspektu procesu decyzyjnego dzięki rozwiązaniom do zarządzania projektami i śledzenia projektów.

Ponadto, ponad 1000 szablonów i ClickUp Brain mogą pomóc przyspieszyć proces podejmowania decyzji poprzez ustawienie zależnych ram i zagłębianie się w dane i notatki w celu znalezienia wzorców. Zarejestruj się w ClickUp za darmo i przekonaj się sam, jak sprawia, że podejmowanie decyzji jest wolne od uprzedzeń i obiektywne.