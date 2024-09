Jak przygotować zespół do oceny gotowości na zmiany?

Spójrzmy prawdzie w oczy - zmiany są trudne.

Niezależnie od tego, czy wprowadzasz nowy system oprogramowania, czy całkowicie zmieniasz sposób działania swojego zespołu, przejście może przypominać próbę zawrócenia statku wycieczkowego za pomocą wiosła.

Organizacje, które z powodzeniem wdrażają zmiany, koncentrują się na przygotowaniu i strategii. Powszechnym narzędziem, na którym polegają, jest ocena gotowości do zmian.

Ocena gotowości do zmian jest kluczem do zrozumienia zdolności zespołu do adaptacji i wdrożenia nowych zmian.

Zbadajmy znaczenie oceny gotowości do zmian i tego, w jaki sposób może ona odkryć potencjalne przeszkody, zanim utrudnią one postęp zespołu.

Co to jest ocena gotowości do zmian?

Ocena gotowości do zmian to systematycznie opracowywany plan mający na celu określenie, jak dobrze organizacja i jej pracownicy są przygotowani do przyjęcia i dostosowania się do nadchodzących zmian.

Kompleksowa ocena gotowości do zmian obejmuje dogłębną analizę organizacji lub projektu na wszystkich poziomach. Analizując takie czynniki, jak istniejące warunki, dostępne zasoby, motywacja pracowników i kultura organizacyjna, można opracować niestandardowy plan wdrożenia pożądanych zmian.

Oprogramowanie do zarządzania projektami pomaga usprawnić wdrożenie poprzez skuteczne śledzenie postępów, zarządzanie zasobami i zapewnienie sprawnej realizacji projektu.

Bonus: Zmiany są nieuniknione, ale zarządzanie nimi nie musi być chaotyczne. Odkryj 10 najlepszych narzędzi do zarządzania zmianą które pomogą ci płynnie poruszać się po zmianach i utrzymać zespół na właściwych torach

Kluczowe elementy oceny gotowości do zmiany

Jak wygląda ocena gotowości do zrobienia zmiany organizacyjnej? Jaką rolę odgrywa ocena gotowości?

Przyjrzyjmy się kilku głównym elementom oceny gotowości do zmiany. Omówimy je pokrótce poniżej i rozwiniemy w późniejszych sekcjach:

1. Kultura organizacyjna

Kultura odgrywa znaczącą rolę w zdolności organizacji do przyjmowania zmian.

jak elastyczny jest twój zespół, jeśli chodzi o nowe pomysły? Czy jest bardziej oporny niż odporny na zmiany?

Gotowość organizacji do zmian jest oceniana przez:

Otwartość na zmiany: Ocenę otwartości pracowników na nowe pomysły i procesy

Ocenę otwartości pracowników na nowe pomysły i procesy tolerancję na ryzyko: zrozumienie gotowości organizacji do podejmowania ryzyka związanego ze zmianami

zrozumienie gotowości organizacji do podejmowania ryzyka związanego ze zmianami Współpracę: Analizę stopnia, w jakim Teams współpracują ze sobą podczas zmian

Kultura, która wspiera innowacyjność i zdolność adaptacji jest bardziej otwarta na zmiany. Jednak istniejąca kultura kładąca nacisk na tradycję i stabilność może opierać się wysiłkom związanym ze zmianami.

Ocena gotowości do zmian pomaga zidentyfikować potencjalne przeszkody i umożliwia dostosowanie inicjatyw zmian do kultury firmy.

2. Leadership commit

Badania pokazują, że nawet 72% zmian kończy się niepowodzeniem z powodu niewystarczającego wsparcia ze strony kierownictwa i oporu pracowników. Jeśli kierownictwo nie popiera zmian, może się to opóźnić, a przynajmniej potrwać dłużej.

Ważne jest, aby ocenić, czy kierownictwo jest skłonne wesprzeć zmianę i aktywnie ją promować. Pracownicy są bardziej skłonni zaangażować się w proces, gdy widzą, że uczestniczy w nim najwyższe kierownictwo.

3. Zaangażowanie interesariuszy

Nie można tego zrobić samemu.

Zaangażowanie kluczowych interesariuszy - osób bezpośrednio zainteresowanych zmianą - pomaga stworzyć efekt falowania wsparcia. Czy interesariusze są podekscytowani nowymi procesami, czy też nerwowo spoglądają na drzwi wyjściowe?

Ich zaangażowanie może kształtować ogólne nastawienie do zmiany. Jeśli interesariusze są ignorowani, mogą stać się niezaangażowani lub oporni, co może wpłynąć na powodzenie inicjatywy zmian. Teams o różnych funkcjach pomagają wypełnić lukę między działami, promując otwartą i przejrzystą komunikację. Ten wzmożony dialog umożliwia interesariuszom dzielenie się swoimi perspektywami i obawami, zapewniając, że wszyscy są zgodni z celami inicjatywy zmian.

Lepsza komunikacja prowadzi do lepszego podejmowania decyzji i wspólnej wizji, co jest niezbędne do skutecznego angażowania interesariuszy.

4. Szkolenie

czy Twoi pracownicy mają umiejętności, które pozwolą im wprowadzić zmiany?

Czasami cały entuzjazm świata nie pomoże, jeśli zespół nie jest przygotowany do obsługi nowych narzędzi, procedur lub modeli biznesowych.

Ocena obecnych umiejętności pod kątem przyszłych potrzeb jest niezbędna do powodzenia wdrożenia zmian. Analiza ta pomaga zidentyfikować obszary, w których konieczne jest szkolenie. Przekwalifikowanie i podniesienie kwalifikacji istniejącego personelu lub zatrudnienie nowych talentów z określoną wiedzą specjalistyczną może wyeliminować luki w umiejętnościach.

Identyfikując te luki na wczesnym etapie, można wdrożyć skuteczne programy szkoleniowe, aby przygotować zespół na powodzenie. Dzięki temu będą oni czuli się przygotowani i otrzymają wsparcie w całym procesie zmian.

Pro Tip: Zmotywuj swój zespół do pracy na rzecz wspólnego celu, korzystając z następujących wskazówek zarządzanie zespołem strategie.

5. Plany zarządzania ryzykiem

Każda inicjatywa zmiany wiąże się z ryzykiem, czy to spadku wydajności, czy pełnego oporu. Częścią procesu oceny jest identyfikacja tych zagrożeń.

**Czy może wystąpić brak zasobów? Przerwy w komunikacji? Po zidentyfikowaniu potencjalnych problemów, można opracować mapę strategii zarządzania zmianą, aby je złagodzić, zanim staną się pełnowymiarowym kryzysem.

Porada dla profesjonalistów: Wyjaśnij potencjalne ryzyko związane z zarządzaniem zmianą za pomocą free szablony oceny ryzyka .

6. Wskaźniki wydajności

Wreszcie, jak zmierzyć powodzenie inicjatywy zmian?

Ważne jest śledzenie postępów w czasie i dostosowywanie ich w razie potrzeby. Bez wyczyszczonych wskaźników, w zasadzie lecisz na ślepo.

Niektóre kluczowe wskaźniki, które można śledzić w celu oceny wpływu inicjatywy zmian, obejmują:

Współczynnik akceptacji: Mierzy, ilu pracowników korzysta z nowych procesów lub narzędzi

Mierzy, ilu pracowników korzysta z nowych procesów lub narzędzi Zaangażowanie pracowników: śledzenie zaangażowania i zadowolenia pracowników z wprowadzonych zmian

śledzenie zaangażowania i zadowolenia pracowników z wprowadzonych zmian Ukończenie szkolenia: Monitoruje odsetek pracowników, którzy zakończyli wymagany program szkoleniowy

Monitoruje odsetek pracowników, którzy zakończyli wymagany program szkoleniowy Zadowolenie interesariuszy: Ocenia poziom zadowolenia kluczowych interesariuszy z procesu i wyników zmiany

Korzyści z oceny gotowości do zarządzania zmianą

Zarządzanie zmianą nie musi być chaotyczne. Oczywiście, można to zrobić na własną rękę, ale istnieje większe prawdopodobieństwo, że napotkamy na przeszkody (lub, co gorsza, zgubimy się).

Dzięki szablonowi oceny gotowości do zmian można uzyskać jasny obraz gotowości organizacyjnej przed rozpoczęciem jakiejkolwiek większej transformacji.

Oto dlaczego ma to znaczenie:

Poprawa gotowości

Fact Check: Według raportu Oak Engage, 43% pracowników uważa, że ich miejsce pracy nie jest przygotowane na znaczące zmiany.

Ocena gotowości pozwala ocenić, czy zespół i infrastruktura są przygotowane na nadchodzące zmiany.

Po przeprowadzeniu oceny gotowości do zmian można podjąć proaktywne kroki w celu przygotowania zespołu do nadchodzących zmian - od zapewnienia szkoleń po wsparcie emocjonalne. Odkryjesz również mocne strony, które możesz wykorzystać, i słabości, które należy wyeliminować.

Następnie możesz zaprojektować mapę procesów strategicznych która zapewni, że zmiana zostanie wdrożona płynnie, z mniejszą liczbą niespodzianek.

Zmniejszenie ryzyka

Ryzyko ma to do siebie, że jest nieprzewidywalne: Są nieprzewidywalne.

W jednej chwili wszystko jest w porządku, a w następnej mamy do czynienia z nieoczekiwanym oporem, awariami komunikacji lub spadkiem wydajności.

Przeprowadzenie oceny ryzyka za pomocą szablonu oceny gotowości do zmiany pomaga zapobiegać typowym zagrożeniom, takim jak:

opór pracowników wobec zmian lub brak zaufania do przywództwa

lub brak zaufania do przywództwa Potencjalna niedostateczna komunikacja lub brak zaangażowania interesariuszy

lub brak zaangażowania interesariuszy Niewystarczające zarządzanie zasobami i brak umiejętności

Początkowy spadek wydajności i pogorszenie jakości pracy

Identyfikując potencjalne przeszkody na wczesnym etapie, można opracować strategie łagodzące te problemy.

Zwiększenie zaangażowania interesariuszy

Zaangażowanie interesariuszy na wczesnym etapie poprzez ocenę gotowości do zmian zapewnia, że czują się oni docenieni i są na pokładzie zmian. Organizacje z większym zaangażowaniem interesariuszy zgłaszają płynniejsze zmiany. Sprzyja to współpracy i zmniejsza opór ze strony kluczowych graczy.

Ocena gotowości do zmian pozwala ocenić stopień zaangażowania kluczowych graczy.

czy są podekscytowani tym, co ma nadejść, czy też są po cichu sceptyczni?

Wszyscy muszą podążać w tym samym kierunku, a ocena ich gotowości może pomóc w ustaleniu, jak ich tam doprowadzić.

efektywna alokacja zasobów

Wszyscy to widzieliśmy - zasoby rzucone na problem, który nie wymagał rozwiązania, podczas gdy prawdziwe problemy pozostały nierozwiązane. Ocena gotowości pozwala określić, na co najlepiej przeznaczyć zasoby organizacji (czas, pieniądze, szkolenia).

Na przykład, jeśli wdrażasz nowy system CRM, możesz założyć, że pracownicy potrzebują więcej szkoleń technicznych. Jednak ocena gotowości może wykazać, że prawdziwym problemem jest słaba komunikacja na temat wpływu nowego systemu na codzienną pracę.

Dzięki rozwiązaniu prawdziwego problemu - lepszej komunikacji i wsparciu kierownictwa - firma oszczędza czas i pieniądze oraz zapewnia płynniejsze przejście.

🗒Dowiedz się więcej: Jak zbudować zespół ds. zarządzania zmianą dzięki szablony struktury zarządzania projektami .

Wyjaśnij nadchodzące wyzwania 28% pracowników zgłasza, że nie mieli wystarczających informacji, aby zrozumieć zmiany zachodzące w ich organizacji.

Przedstawiając wszystko za pomocą szablony zarządzania zmianą , możesz wyjaśnić potencjalne przeszkody zarówno dla Ciebie, jak i Twojego zespołu. Możesz na przykład uświadomić pracownikom, że nadchodzące tygodnie mogą być bardziej wyczerpujące.

Daje to również realistyczny obraz tego, czym należy się zająć w pierwszej kolejności i pomaga odpowiednio planować. Zamiast stawać przed ścianą niewiadomych, masz jasną, możliwą do zarządzania drogę naprzód.

Podstawowe kroki do przeprowadzenia oceny gotowości do zmiany

Przeprowadzenie oceny gotowości zapewnia, że każda część organizacji jest przygotowana na nadchodzące zmiany. Ustrukturyzowane podejście ma kluczowe znaczenie, a na szczęście narzędzia takie jak ClickUp może znacznie ułatwić ten proces. Przyjrzyjmy się temu.

1. Określenie celów i zakresu zmiany

Zanim jeszcze rozpoczniesz ocenę, musisz wyjaśnić cel i zdefiniować zakres oraz jego wpływ na istniejące systemy. Niezależnie od tego, czy wdrażasz nowe procesy w całej organizacji, czy restrukturyzację po fuzji lub przejęciu, odpowiedz na pytania takie jak:

dlaczego wprowadzana jest zmiana i w jaki sposób usprawni ona obecne procesy?

na jakie procesy i osoby zmiana będzie miała największy wpływ?

jak planujesz ją wdrożyć?

jak długo potrwa ten proces?

Jasność co do tych celów pomoże w ustawieniu realistycznych kamieni milowych i stopniowym wdrażaniu planu zarządzania zmianą. Można również ustawić wskaźniki KPI, aby zmierzyć, jak dobrze zmiana jest faktycznie wdrażana i natychmiast zidentyfikować blokady, które można napotkać.

Uzyskaj informacje w czasie rzeczywistym na temat planu zarządzania zmianą dzięki komentarzom w ClickUp Docs

Tutaj Dokumenty ClickUp wchodzi do gry.

Użyj go, aby sporządzić mapę celów i zakresu zmiany, utworzyć zestawienie prac (SOW) i nakreślić kluczowe produkty. Wprowadzaj zmiany lub dodawaj komentarze do procesu zmian w czasie rzeczywistym wraz ze swoim zespołem i konwertuj tekst na zadania, które można śledzić.

2. Zbieranie danych

**Dane są podstawą każdej oceny gotowości. Musisz wiedzieć, gdzie obecnie znajduje się Twoja organizacja - zarówno pod względem wyników z przeszłości, jak i bieżących nastrojów.

Niektóre z głównych typów danych do śledzenia obejmują:

Liczby: Rotacja pracowników, wydajność, wyniki zmian w przeszłości Opinie: Odczucia pracowników, wsparcie liderów, kultura firmy

Niektóre sposoby zbierania tych danych mogą być następujące:

Ankiety: Tworzenie ankiet dla pracowników, interesariuszy i niestandardowych klientów w celu zrozumienia obecnych nastrojów i postaw wobec zmian Wywiady: Przeprowadzenie wywiadów jeden na jeden z kluczowymi liderami, kierownikami działów i pracownikami pierwszej linii w celu uzyskania dogłębnych informacji Wskaźniki wydajności i dane historyczne: Analiza danych dotyczących wskaźników zakończonych projektów, poziomów wydajności, rotacji pracowników, wyników zadowolenia klientów i wyników finansowych. Niektóre z nich omówiliśmy powyżej Dokumenty: Ocena aktualnych polityk, procedur i dokumentacji związanej z procesami, narzędziami i strategiami

3. Zaangażowanie interesariuszy i formularz zarządzania zmianą

Powodzenie każdej inicjatywy zmiany zależy od posiadania odpowiednich ludzi. Potrzebny jest dedykowany zespół, który poprowadzi działania, a zaangażowanie interesariuszy jest niezbędne. Jednak utrzymanie wszystkich w synchronizacji nie jest łatwym zadaniem.

Zaangażowanie interesariuszy może rozpocząć się od poproszenia ich o wkład podczas planowania i włączenia ich w proces decyzyjny. Regularne aktualizacje dotyczące postępów i mechanizmy przekazywania informacji zwrotnych mogą pomóc w utrzymaniu zaangażowania i szybkim rozwiązywaniu problemów.

Zbierz zróżnicowany zespół zarządzający zmianą. Lider zmiany, siła napędowa inicjatywy zmiany, jest odpowiedzialny za śledzenie postępów. Członkowie zespołu ds. zmian z określoną wiedzą specjalistyczną będą wykonywać powiązane zadania, takie jak komunikacja, szkolenia i zarządzanie ryzykiem.

kluczową rolę odgrywają również rzecznicy zmian lub wpływowi pracownicy, którzy mogą promować zmiany w swoich teamach i pomagać w rozwiązywaniu problemów na poziomie oddolnym.

Wskazówki dotyczące zaangażowania:

Aktywne słuchanie: Zachęcaj do wyrażania opinii i słuchaj obaw, aby budować zaufanie i współpracę. Używaj ClickUp Comments do zbierania opinii i odpowiadania na nie bezpośrednio w zadaniach Doceniaj wkład: Doceniaj i nagradzaj wkład interesariuszy, aby utrzymać entuzjazm i wsparcie. Pola niestandardowe ClickUp mogą pomóc w śledzeniu i podkreślaniu indywidualnego wkładu Korzystaj z wielu kanałów: Korzystaj z różnych kanałów komunikacji, aby skutecznie dotrzeć do wszystkich interesariuszy. Chat i Docs ClickUp pozwalają na płynną komunikację i dokumentację, zapewniając, że wszyscy pozostają na tej samej stronie

Śledź zadania i współpracuj bez wysiłku, korzystając z widoku czatu ClickUp

Jednym z najlepszych sposobów na poprawę ogólnego zaangażowania zespołu jest ustanowienie holistycznej sieci komunikacji przy użyciu Widok czatu ClickUp . Zaprojektowany, aby usprawnić komunikację i współpracę Teams w jednym miejscu.

Dzięki Chat View możesz:

Wysyłać wiadomości w ramach innych funkcji ClickUp w celu prowadzenia kontekstowych dyskusji

Udostępnianie plików bezpośrednio na czatach i kontynuowanie konwersacji

Zamieniać wiadomości i dyskusje na czacie w zadania, które można wykonać

Przeszukiwać historię czatów, aby znaleźć poprzednie wiadomości

4. Analizuj kulturę organizacyjną

Analiza kultury organizacyjnej ma kluczowe znaczenie dla każdej inicjatywy zmiany, ponieważ bezpośrednio wpływa na to, jak zmiany są postrzegane, akceptowane i wdrażane w organizacji.

Zrozumienie istniejącej kultury pomaga liderom identyfikować potencjalne bariery i czynniki sprzyjające zmianom, zapewniając zgodność inicjatyw z wartościami i zachowaniami pracowników. Niektóre sposoby analizy gotowości organizacyjnej mogą być następujące:

Ankiety i wywiady: Użyj anonimowych ankiet i bezpośrednich wywiadów, aby ocenić postrzeganie organizacji przez pracowników

Użyj anonimowych ankiet i bezpośrednich wywiadów, aby ocenić postrzeganie organizacji przez pracowników Obserwacje behawioralne: Obserwacja interakcji w celu wykrycia luk między deklarowanymi wartościami a rzeczywistymi praktykami

Obserwacja interakcji w celu wykrycia luk między deklarowanymi wartościami a rzeczywistymi praktykami Ocena zdolności adaptacyjnych: Oceń, jak dobrze zespół przyjmuje zmiany i dostosowuje się do wartości firmy. Na przykład, jeśli pracujesz w handlu detalicznym, oceń, jaki procent pracowników pierwszej linii dostosowuje się do nowych procesów sprzedaży i technologii

Oceń, jak dobrze zespół przyjmuje zmiany i dostosowuje się do wartości firmy. Na przykład, jeśli pracujesz w handlu detalicznym, oceń, jaki procent pracowników pierwszej linii dostosowuje się do nowych procesów sprzedaży i technologii Zaangażuj pracowników: Zaangażuj pracowników w zmiany kulturowe, aby zwiększyć ich własność. Twórz regularne pętle informacji zwrotnych, w których pracownicy mogą sugerować ulepszenia operacyjne

W zależności od tego, jak ocenisz swoją kulturę, podejmij proaktywne kroki w celu ułatwienia zmian. Zachęcaj do otwartej informacji zwrotnej i komunikacji, upewnij się, że odpowiedzi są notowane, ćwicz aktywne słuchanie i staraj się zrozumieć przeciwne widoki.

5. Ocena umiejętności pracowników i potrzeb szkoleniowych

Jednym z najczęstszych powodów niepowodzenia inicjatyw zmian jest brak umiejętności pracowników w zakresie wdrażania nowych procesów. Dlatego też dokładna ocena umiejętności zespołu ma kluczowe znaczenie.

czy potrzebują nowych szkoleń?

czy istnieją luki, które należy uzupełnić?

Upewnienie się, że zespół jest dobrze przygotowany, prowadzi do powodzenia we wdrażaniu inicjatyw zmian.

Aby rozwiązać te problemy, należy rozpocząć od kompleksowej oceny umiejętności, korzystając z ankiet, wzajemnych ocen lub wskaźników wydajności. Zidentyfikuj kluczowe obszary, które wymagają poprawy i dostosuj programy szkoleniowe, aby pomóc podnieść kwalifikacje pracowników.

Wdrożenie ciągłych warsztatów i zasobów e-learningowych oraz ustawienie kart zespołów aby Twoje Teams mogły powrócić do materiału, gdy tylko będą potrzebować odświeżenia. Ponadto regularnie monitoruj postępy i dostosowuj szkolenia w oparciu o opinie pracowników.

Porada dla profesjonalistów: Sprawdź Szablony oceny potrzeb ClickUp aby zobaczyć, gdzie Twoje Teams pozostają w tyle i zapewnić ukierunkowane szkolenia.

6. Wybierz odpowiednie narzędzia do oceny

Powodzenie oceny gotowości do zmian zależy od narzędzi używanych do gromadzenia danych i spostrzeżeń. Ważne jest, aby używać narzędzi, które upraszczają proces, a nie go komplikują. Szablony ClickUp są właśnie do tego zrobienia. Szablon planu zarządzania zmianą ClickUp został zaprojektowany, aby zapewnić jasną mapę drogową do oceny gotowości, od wstępnego planu do końcowej oceny.

Pobierz szablon

Podbij zarządzanie zmianą bez wysiłku dzięki szablonowi planu zarządzania zmianą ClickUp

Szablon planu zarządzania zmianą pomaga zespołowi sprawnie poruszać się po zmianach organizacyjnych. Dzięki niemu możesz:

Wyczyszczone cele dla nadchodzącej zmiany

Wyznaczyć obowiązki i przypisać role w zespołach i działach

Stworzyć dobrze zdefiniowane osie czasu w celu sporządzenia mapy procesu zmian

Śledzenie postępów za pomocą statusów zadań i kamieni milowych

Pobierz szablon

Sam plan zarządzania zmianą nie wystarczy. Zmiana to ciągły proces, który wymaga stałego nadzoru. Wypróbuj szablon Szablon listy kontrolnej zarządzania zmianą ClickUp aby śledzić swoją inicjatywę zmian.

Pobierz szablon

Śledzenie postępów w procesie zarządzania zmianą za pomocą szablonu listy kontrolnej zarządzania zmianą ClickUp

Użyj szablonu Szablon listy kontrolnej zarządzania zmianą ClickUp do:

Upewnij się, że wdrażasz każdą wymyśloną strategię

Nakreślenie kluczowych kroków, które poprowadzą proces zmian

Przypisanie zadań w celu zapewnienia odpowiedzialności między teamami

Ustawienie terminów, aby utrzymać inicjatywę zmian na właściwym torze

Śledzenie postępów poprzez oznaczanie zadań jako zakończonych

Pobierz szablon

7. Zidentyfikuj potencjalne bariery i czynniki umożliwiające

Żadna inicjatywa zmian nie jest pozbawiona przeszkód. Wczesna identyfikacja potencjalnych barier może pomóc w opracowaniu strategii ich łagodzenia, niezależnie od tego, czy chodzi o akceptację ze strony kierownictwa, czy opór pracowników.

Potencjalne bariery mogą obejmować:

Niedopasowanie przywództwa

Opór pracowników

Silosy komunikacyjne

Niskie zaufanie do przywództwa

Ograniczone zasoby

Niskie zaangażowanie

Niejasne cele

Opór kulturowy

Skorzystaj z tych metod, aby zidentyfikować bariery w swojej inicjatywie zarządzania zmianą:

Przeprowadź wywiady lub ankiety, aby ocenić, czy liderzy wspierają inicjatywę . Niezgodność może sygnalizować opór na szczycie

. Niezgodność może sygnalizować opór na szczycie Zorganizowanie grup fokusowych w celu zebrania informacji zwrotnych i zrozumienia obaw. Wysoki opór może wynikać ze strachu przed nieznanym

może wynikać ze strachu przed nieznanym Regularnie przeglądaj kanały komunikacji , aby sprawdzić, czy kluczowe komunikaty docierają do pracowników

, aby sprawdzić, czy kluczowe komunikaty docierają do pracowników Wykorzystanie anonimowych ankiet do oceny zaufania do przywództwa . Niskie zaufanie jest główną barierą dla zmian

. Niskie zaufanie jest główną barierą dla zmian Przeprowadź audyt zasobów, aby upewnić się, że przydzielono odpowiednie fundusze, czas i personel

8. Opracuj plan działania

Po zakończeniu oceny nadszedł czas na wdrożenie wszystkiego. Potrzebny jest plan działania, który określa kroki wdrożenia, kto jest za co odpowiedzialny i oś czasu dla każdego etapu.

Aby opracować idealny plan działania, skorzystaj z poniższych kroków:

Wyczyszczone cele inicjatywy zmian . Upewnij się, że są one zgodne z misją firmy i mierzalne w celu śledzenia postępów

. Upewnij się, że są one zgodne z misją firmy i mierzalne w celu śledzenia postępów Wyznacz poszczególne role dla członków teamu . Wyjaśnij, kto będzie przewodził każdej fazie i kto będzie odpowiedzialny za zadania takie jak komunikacja, szkolenia i monitorowanie

. Wyjaśnij, kto będzie przewodził każdej fazie i kto będzie odpowiedzialny za zadania takie jak komunikacja, szkolenia i monitorowanie Podziel plan na zarządzalne fazy z realistycznymi terminami . Upewnij się, że oś czasu jest wystarczająco elastyczna, aby dostosować się do nieprzewidzianych wyzwań

. Upewnij się, że oś czasu jest wystarczająco elastyczna, aby dostosować się do nieprzewidzianych wyzwań Wykorzystaj wiele kanałów (spotkania, e-maile, platformy) do udostępniania planu wszystkim pracownikom

(spotkania, e-maile, platformy) do udostępniania planu wszystkim pracownikom Regularnie sprawdzaj postępy za pomocą wskaźników wydajności. Dostosowuj strategie w oparciu o informacje zwrotne i zmieniające się okoliczności

za pomocą wskaźników wydajności. Dostosowuj strategie w oparciu o informacje zwrotne i zmieniające się okoliczności Uznaj i uczcij kluczowe osiągnięcia, aby utrzymać tempo i podnieść morale

📔 Dowiedz się, jak przetwarzać zmiany w organizacji za pomocą tego narzędzia kompleksowy przewodnik zarządzania zmianą .

Planowanie działań w oparciu o wnioski z oceny

Do zrobienia oceny gotowości do zmiany - świetnie!

Teraz nadchodzi najciekawsza część: przekształcenie wszystkich tych spostrzeżeń w plan działania. Nie ma powodu do paniki; podzielimy go krok po kroku. Oczywiście ClickUp będzie z Tobą na każdym kroku.

Rozwój strategii zarządzania zmianą

Oto miejsce, w którym ustalasz plan gry.

jaka jest ogólna strategia? Jak poradzisz sobie ze zmianą?

Chodzi o połączenie kropek między spostrzeżeniami z oceny a nadchodzącą zmianą.

Zacznij od użycia Dokumenty ClickUp aby nakreślić swoją strategię. Połącz zadania bezpośrednio z dokumentu, aby od razu po przeczytaniu strategii wiedzieć, co należy zrobić. Pola niestandardowe umożliwiają śledzenie kluczowych wskaźników, takich jak poziomy ryzyka lub priorytety.

Porada dla profesjonalistów: Te szablony procesów biznesowych od ClickUp pomagają dostosować procesy biznesowe do zarządzania zmianą

Twórz plany zaangażowania i komunikacji

Według raportu Human Capital Trends firmy Deloitte, 80% pracowników powołuje się na komunikację jako kluczową w powodzeniu zarządzania zmianą. Musi to być komunikacja dwukierunkowa - każdy musi czuć, że jego głos ma znaczenie. Czat i komentarze ClickUp funkcje ułatwiają zaangażowanie. Ustaw Zadanie poświęcone wyłącznie opiniom zespołu i pozwól ludziom udostępniać swoje przemyślenia bezpośrednio w komentarzach. Dodatkowo, dzięki Wzmiankom, możesz nadać etykiety kluczowym graczom, aby upewnić się, że nikt nie zostanie pominięty w rozmowie.

Chcesz informować wszystkich na bieżąco bez wysyłania tuzina e-maili? Użyj Automatyzacja ClickUp do wyzwalacza aktualizacji statusu i powiadomień.

Ustawienie programów szkoleniowych i wsparcia

Szkolenie to część, w której Twój zespół uczy się, jak faktycznie zrobić nowe rzeczy. Ocena gotowości przeprowadzona przez Światowe Forum Ekonomiczne notuje, że luki w umiejętnościach są jedną z głównych barier we wdrażaniu nowych systemów 60% organizacji nie podnosi kwalifikacji swoich pracowników podczas zmian.

Jeśli ocena gotowości do pracy wykazała te luki w umiejętnościach, nadszedł czas, aby je uzupełnić. W ClickUp możesz użyć następujących narzędzi Szablony zadań aby stworzyć niestandardowy program szkoleniowy. Przypisz moduły do każdego członka zespołu i użyj Kamieni Milowych do śledzenia ich postępów.

Ustaw Recurring Tasks dla bieżącego wsparcia, aby zapewnić zespołowi regularne szkolenia. Dzięki Pulpitom możesz monitorować wskaźniki zakończonych szkoleń i upewnić się, że wszyscy nadążają.

Empower Your Teams for Seamless Change (Wzmocnij swój Teams dla płynnych zmian)

Dzięki ustrukturyzowanemu podejściu i odpowiednim narzędziom możesz upewnić się, że Twój zespół jest gotowy na zmiany.

Przeprowadzając dogłębną ocenę gotowości do zmian, opracowując solidną strategię, angażując Teams poprzez jasną komunikację i dostarczając niezbędne szkolenia, ustawisz scenę na powodzenie.

Od gromadzenia danych w czasie rzeczywistym po ułatwianie zmian w całej organizacji, ClickUp pomaga wszystko zorganizować. Zarejestruj się w ClickUp i z łatwością zarządzaj zmianami.