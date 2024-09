Jak strategicznie ustawić i osiągnąć długoterminowe cele (+przykłady)

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak wielcy liderzy tworzą swoją starszą wersję? Wszystko zaczyna się od wizji wykraczającej poza tu i teraz.

Teraz zmieńmy bieg i pomyślmy o swojej zawodowej podróży za 10 lat. Wyobraź sobie siebie bijącego rekordy sprzedaży, wprowadzającego produkt, który zmieni rynek lub budującego najlepszy zespół obsługi klienta, jaki kiedykolwiek widziała branża.

Ale przekształcenie tych aspiracji w rzeczywistość wiąże się z wyzwaniami.

Według stadnina koni y, tylko 8% osób osiąga swoje cele noworoczne, które często obejmują cele długoterminowe.

Podczas gdy tworzenie długoterminowych celów jest stosunkowo łatwe, przekształcenie ich w rzeczywistość może być miejscem, w którym wielu z nas utknęło.

Przyjrzyjmy się, jak skutecznie tworzyć, śledzić i osiągać cele długoterminowe. Przyjrzymy się również kilku przykładom celów długoterminowych, ustawiając scenę dla osobistego i zawodowego triumfu.

Czym są cele długoterminowe?

Cele długoterminowe to strategiczne, wykonalne plany, które przekształcają aspiracje w osiągalne cele. Są one starannie zaplanowane (i przemyślane) i zazwyczaj obejmują kilka lat lub nawet dekad.

Cele te wymagają ciągłego zaangażowania i strategicznego planu. Czasami cele krótkoterminowe działają jako kamienie milowe do tych ambitnych celów, które napędzają profesjonalną i cele osobiste .

Bez względu na to, czy chodzi o zdobycie nowej nagrody, objęcie najwyższego stanowiska kierowniczego, czy rozszerzenie działalności na skalę międzynarodową, długoterminowe cele pomogą ci ustawić ramy dla stałego wysiłku i trwałego powodzenia.

Po pierwsze, zrozummy różnicę między różnymi rodzajami celów.

Cele długoterminowe vs. cele krótkoterminowe

Długoterminowe cele zawodowe wymagają stałego wysiłku przez lata, podczas gdy cele krótkoterminowe są krokami, które prowadzą do tych głównych osiągnięć.

Przyjrzyjmy się różnicy między cele krótkoterminowe a cele długoterminowe w skrócie:

Aspekt Cele długoterminowe Cele krótkoterminowe Ramy czasowe Od kilku lat do dziesięcioleci. Zwykle ponad 3 lata Dni do miesięcy. Zwykle mniej niż rok Przykłady Osiągnięcie wyższej pozycji kierowniczej w międzynarodowej korporacji Zakończenie certyfikacji zawodowej związanej z polem Ukierunkowanie Strategiczne, zorientowane na przyszłość Natychmiastowe, operacyjne Cel Ustawienie sceny dla rozwoju kariery i długoterminowego powodzenia firmy Zapewnienie natychmiastowych wyników i znaczników postępu w kierunku większych celów Wymagany plan Obszerny, obejmujący mapy ścieżek kariery i strategie rozwoju zawodowego Bardziej natychmiastowy, obejmujący zadania i krótkie projekty

Dlaczego warto ustawić cele długoterminowe?

Badanie przeprowadzone przez Harvard Business wykazało, że 14% osób, które mają ustawione cele, odnosi dziesięciokrotnie większe powodzenie niż osoby, które tego nie robią.

Ustawienie długoterminowych celów kieruje twoją podróż w stronę znaczących kamieni milowych i wyrównuje twoje codzienne działania z szerszymi aspiracjami życiowymi i zawodowymi.

Oto pięć istotnych powodów, dla których warto ustawić cele długoterminowe:

🎯 Uzyskanie poczucia celu i kierunku

Cele długoterminowe zapewniają wyraźne poczucie celu i kierunku. Według badania , 86% liderów uważa, że zdefiniowanie celu jest kluczowe dla powodzenia strategii wzrostu

Ustalenie tych celów pozwala świadomie nakreślić swoją przyszłą ścieżkę. Na wiele sposobów, długoterminowe cele pomagają nam iść naprzód w życiu i sprawiają, że mamy nadzieję na naszą własną przyszłość.

🎯 Pozostań zmotywowany i zaangażowany

Czy wiesz, że ludzie, którzy mają jasno ustawione cele długoterminowe są 42% **more likely to achieve them than those who don't?

Cele pomagają utrzymać motywację i zaangażowanie w proces. Kiedy masz wyczyszczone cele, jest bardziej prawdopodobne, że wytrwasz w wyzwaniach i niepowodzeniach, utrzymując długoterminową wizję w zasięgu wzroku.

🎯 Pracuj nad ciągłym rozwojem osobistym i zawodowym

Ustawienie ambitnych celów długoterminowych często wymaga zdobycia nowych umiejętności i wiedzy, które są korzystne dla bieżących zadań i przyszłych awansów.

🎯 Optymalizacja alokacji zasobów

Znajomość swoich długoterminowych celów pozwala ustalić priorytety czasu, finansów i innych zasobów. Zapewnia to inwestowanie w obszary, które oferują najwyższy zwrot.

🎯 Zbuduj dziedzictwo i wpływ

Ustawienie tych celów pozwala budować starszą wersję i wywierać trwały wpływ. Cele długoterminowe często obejmują projekty i osiągnięcia, które wykraczają poza cele osobiste. Przyczyniają się one do rozwoju twojego zawodu, społeczności lub sprawy, na której bardzo ci zależy.

Jak skutecznie ustawić cele długoterminowe

Skuteczne ustawienie celów długoterminowych ma kluczowe znaczenie dla przekształcenia wizji w rzeczywistość. Wiąże się to z jasnym planem, konsekwentnym wysiłkiem i strategicznym podejściem, które jest zgodne z celami osobistymi i zawodowymi.

Przyjrzyjmy się, jak skutecznie ustawić te cele.

1. Zidentyfikuj swoją wizję

Zacznij od wyobrażenia sobie, gdzie widzisz siebie w przyszłości.

Wizja ta powinna być inspirująca i zgodna z tym, co naprawdę chcesz osiągnąć. Twoja wizja działa jako fundament dla wszystkich twoich długoterminowych celów.

Załóżmy, że jesteś szefem zespołu ds. wydajności w firmie zajmującej się elektroniką użytkową. Twoją zawodową wizją może być zostanie dyrektorem generalnym. W tym celu konieczne może być wykonywanie określonych zadań i obowiązków.

Wizja ta obejmuje:

Rozszerzenie globalnej obecności rynkowej swojego flagowego produktu w ciągu najbliższych pięciu lat

Dostosowanie strategii marketingowych do różnych baz konsumentów na różnych kontynentach

Budowanie lepszych relacji ze wszystkimi wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami

Pro Tip: Możesz to również zrobić w kreatywny sposób, korzystając z tablicy wizji, na której możesz wizualizować swoje cele za pomocą zdjęć, cytatów i nie tylko.

2. Zdefiniuj konkretne cele

Gdy twoja wizja jest już wyczyszczona, podziel ją na konkretne, możliwe do zrealizowania cele. Nie ograniczaj się do zrobienia tego w głowie lub oszacowania na papierze. Upewnij się, że masz kamienie milowe, półpunkty kontrolne i wszystko inne odpowiednio rozplanowane.

Według a Raportowanie Charles Schwab osoby posiadające pisemny plan finansowy są dwukrotnie bardziej skłonne do znacznego postępu w realizacji swoich długoterminowych celów finansowych, takich jak emerytura.

Skorzystaj z odpowiednich narzędzi, aby zdefiniować te cele z jasną osią czasu.

Instancja Cele ClickUp'a możesz tworzyć, edytować i zarządzać celami związanymi z Twoją pracą.

Twórz i śledź swoje długoterminowe cele za pomocą ClickUp Goals

Niezależnie od tego, czy chodzi o zwiększenie kwartalnej sprzedaży o 20%, czy o poprowadzenie dużego projektu, ClickUp pomaga określić te cele i skutecznie nimi zarządzać.

3. Dostosowanie do podstawowych wartości

Wykorzystaj swoje wartości jako kompas prowadzący do określenia długoterminowych celów. Nie daj się złapać na pragnieniu wszystkiego, ale ostatecznie nie pracuj nad niczym.

Zadaj sobie następujące pytania, aby zacząć:

Jakie są moje podstawowe wartości? Przykłady: ambicja, autentyczność, życzliwość

Czy moje długoterminowe cele są zgodne z moimi wartościami? Jeśli nie, co powoduje tę niezgodność?

Gdybym miał możliwość spełnienia trzech zawodowych życzeń, jakie by one były? To mogą być twoje najważniejsze cele długoterminowe

4. Ramy celów SMART

Przyjmij ramy celów SMART, aby doprecyzować swoje cele.

Zastosujmy ramy celów SMART do przykładu.

Konkretny: Celem jest zostanie przedsiębiorcą i rozpoczęcie biznesu związanego z athleisure

Celem jest zostanie przedsiębiorcą i rozpoczęcie biznesu związanego z athleisure Wymierny: Chcesz osiągnąć obrót w wysokości 1 miliona dolarów w ciągu trzech lat od rozpoczęcia działalności

Chcesz osiągnąć obrót w wysokości 1 miliona dolarów w ciągu trzech lat od rozpoczęcia działalności Osiągalny: Będziesz mieć zasoby i infrastrukturę do skalowania produkcji i zaczniesz nawiązywać współpracę z lokalnymi dostawcami

Będziesz mieć zasoby i infrastrukturę do skalowania produkcji i zaczniesz nawiązywać współpracę z lokalnymi dostawcami Istotny: Łączy w sobie twoją pasję do stylowej odzieży sportowej i jest istotny dla społeczności

Łączy w sobie twoją pasję do stylowej odzieży sportowej i jest istotny dla społeczności Określony w czasie: Planujesz osiągnąć to w ciągu pięciu lat, z rocznymi punktami odniesienia do monitorowania postępów i dostosowaństrategie ustawienia celów w razie potrzeby

Pobierz szablon

Szablon SMART celów ClickUp

Szablon Szablon SMART celów ClickUp może pomóc w skutecznym zastosowaniu tej struktury. Szablon ten pomaga w ustawieniu szczegółowych celów, organizacji zadań i monitorowaniu postępów.

Z Szablon celów SMART można:

Wizualizować postępy i motywować członków zespołu dzięki funkcjom śledzenia czasu rzeczywistego

Podzielić złożone cele na wykonalne zadania i przypisać je członkom zespołu

Śledzenie i aktualizowanie statusów celów w celu zapewnienia przejrzystości i odpowiedzialności w teamach

Wykorzystywać niestandardowe pola i widoki do monitorowania wysiłków związanych z celami i dostosowywania ich do ogólnych celów biznesowych

Pobierz ten szablon

Strategie osiągania długoterminowych celów

Osiąganie długoterminowych celów wymaga praktycznych strategii, które kierują codziennymi staraniami w kierunku tych głównych celów. Oto w jaki sposób można skutecznie poruszać się zarówno wśród niepowodzeń, jak i możliwości:

Rozwijaj nastawienie na rozwój

Musisz postrzegać wyzwania jako okazje do rozwoju i wytrwać w obliczu niepowodzeń.

W nastawieniu na rozwój ludzie wierzą, że ich najbardziej podstawowe umiejętności można rozwijać poprzez poświęcenie i ciężką pracę - podczas gdy mózg i talent są tylko punktem wyjścia.

Dlatego też osoby z nastawieniem na rozwój są bardziej skłonne do nauki, wytrwałości w obliczu trudności i ostatecznie osiągania swoich długoterminowych celów, w porównaniu do osób z nastawieniem stałym

Ten sposób myślenia sprzyja środowisku, w którym ciągłe doskonalenie jest normą, a innowacje kwitną.

Bonus: Nastawienie na rozwój to temat zbadany i opracowany przez psycholog Carol Dweck. Jeśli jesteś zainteresowany, przeczytaj- Why Moving From a Fixed Mindset to a Growth Mindset is Harder Than You Think.

Szablon planu rozwoju osobistego ClickUp

/$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-105.png Szablon planu rozwoju osobistego ClickUp https://app.clickup.com/signup?szablon=t-222239413&department=other&\_gl=1\*6dmj4f\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MjU5NTA5MDkuQ2p3S0NBandtX1N6QmhBc0Vpd0FYRTJDdjFTVDhzMHZiNURSY0IzdWNIaTdldU91enBOS2RfTEJTMWF2X3kwMjMzT0pDTVBaSG9EbnBCb0NBTndRQXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*NTQ5ODIyOTQ2LjE3MjUwMTY5MDI .

Pobierz szablon /%cta/ Szablon planu rozwoju osobistego ClickUp został zaprojektowany, aby systematycznie wspierać nastawienie na rozwój, umożliwiając użytkownikom ustawienie, śledzenie i osiąganie osobistych i osobistych celów cele zawodowe .

To ustrukturyzowane podejście pomaga jednostkom

Zidentyfikować obszary wymagające poprawy i ustawić realistyczne oczekiwania

Śledzenie postępów w realizacji celów i refleksję nad osiągnięciami

Ustalać priorytety zadań, aby efektywnie zarządzać czasem i skupiać się na obszarach rozwoju

Pobierz ten szablon

Buduj nawyki i rutyny

Budowanie spójnych nawyków i rutyn ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia długoterminowych celów. Włączenie ustrukturyzowanych nawyków do codziennego życia tworzy fundament, który nieustannie napędza cię w kierunku twoich celów.

Ale spójrzmy prawdzie w oczy: budowanie nawyków i rutyny nie jest łatwym zadaniem. W tym miejscu możesz uzyskać pomoc od różnych szablony do śledzenia nawyków aby ułatwić proces budowania nawyków.

Pobierz szablon

Szablon osobistego narzędzia do śledzenia nawyków ClickUp

Szablon do śledzenia nawyków osobistych ClickUp może stać się Twoim partnerem w budowaniu długoterminowych nawyków. Szablon ten został zaprojektowany, aby pomóc w ustawieniu konkretnych celów w zakresie kształtowania nawyków i zapewnia kompleksowy system śledzenia i analizowania codziennych postępów.

Niezależnie od tego, czy chcesz ustanowić rutyny w życiu zawodowym lub osobistym, takie jak zarządzanie czasem i ustalanie priorytetów, czy też osobiste nawyki, takie jak fitness i medytacja, ten szablon ułatwia utrzymanie organizacji i motywacji.

Szablon ClickUp upraszcza układanie nawyków pozwalając ci

Ustawienie celów i monitorowanie opanowania nowych nawyków

Monitorowanie codziennych czynności za pomocą dostosowywanych aktualizacji statusu i wizualnych wskaźników postępu

Wizualizować w czasie rzeczywistym powodzenia i obszary, na których należy się skupić

Szybki wgląd w postępy dzięki konfiguracjom takim jak widoki tabeli, listy i przewodnika dla początkujących

Zwiększenie osobistej wydajności i organizacji dzięki usprawnionemu śledzeniu nawyków

Pobierz ten szablon

Śledzenie postępów

Śledzenie postępów jest istotnym elementem osiągania długoterminowych celów celów związanych z wydajnością . Monitorując powodzenia i niepowodzenia, zapewniasz zgodność z celami strategicznymi, dokonując niezbędnych korekt, aby pozostać na właściwym kursie.

Możesz użyć Zadania ClickUp do skutecznego nadzorowania zadań związanych z projektami i osobistymi celami zarządzania projektami. Ta podwójna funkcja sprawia, że ClickUp jest niezbędnym narzędziem zapewniającym, że każde działanie jest krokiem w kierunku nadrzędnych planów.

/$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Screen-Shot-2023-04-25-at-4.32.39-PM.png Szablon do śledzenia projektów ClickUp https://app.clickup.com/signup?szablon=t-176181380&department=pmo&\_gl=1\*vvytpy\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MjU5NTA5MDkuQ2p3S0NBandtX1N6QmhBc0Vpd0FYRTJDdjFTVDhzMHZiNURSY0IzdWNIaTdldU91enBOS2RfTEJTMWF2X3kwMjMzT0pDTVBaSG9EbnBCb0NBTndRQXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*NTQ5ODIyOTQ2LjE3MjUwMTY5MDI .

Pobierz szablon /%cta/ Szablon do śledzenia projektów ClickUp jest również wyjątkowym narzędziem do tego celu. Pomaga zintegrować płynne zarządzanie zadaniami, dzięki czemu projekty i cele zarządzania życiem są na bieżąco.

Pobierz ten szablon

Pokonaj przeszkody

Wyzwania i niepowodzenia są nieuniknione, ale posiadanie odpowiednich narzędzi i strategii może zrobić różnicę w skutecznym pokonywaniu tych przeszkód.

ClickUp oferuje zestaw funkcji, które mogą pomóc w identyfikacji, rozwiązywaniu i pokonywaniu przeszkód, które mogą utrudniać postęp:

Ustawienie celów i ich śledzenie: Ustaw precyzyjne cele i śledź je systematycznie dzięki ClickUp Cele. Możesz zdefiniować konkretne, mierzalne wyniki dla każdego celu, dopasować je do większych projektów i monitorować postępy w czasie rzeczywistym. Pomaga to w szybkim określeniu, kiedy jesteś na dobrej drodze i musisz dostosować swoje strategie

Szybka ocena postępów, identyfikacja wąskich gardeł i podejmowanie decyzji opartych na danych dzięki ClickUp Dashboards

Pulpity: WykorzystajClickUp Dashboards aby uzyskać ogólny przegląd postępów w realizacji różnych celów i zadań. Pulpity te można niestandardowo dostosować, aby wyświetlały kluczowe wskaźniki wydajności, osie czasu i paski postępu

WykorzystajClickUp Dashboards aby uzyskać ogólny przegląd postępów w realizacji różnych celów i zadań. Pulpity te można niestandardowo dostosować, aby wyświetlały kluczowe wskaźniki wydajności, osie czasu i paski postępu Przypomnienia: Ustaw przypomnienia o nadchodzących terminach, aby być na bieżąco z najważniejszymi celami i kamieniami milowymi. Przypomnienia ClickUp funkcja zapewnia, że nigdy nie przegapisz ważnej daty, pomagając Ci efektywnie zarządzać czasem i utrzymywać cele w ruchu

Rozmawiaj o zadaniach i projektach bez opuszczania platformy dzięki ClickUp Chat

Funkcje współpracy: Współpraca w celu pokonywania przeszkód, szczególnie w środowiskach Teams. ClickUp Chat usprawnia pracę zespołową dzięki funkcjom takim jak czat, skrzynka odbiorcza, komentarze i przydzielanie zadań. Narzędzia te ułatwiają płynną komunikację i zapewniają, że wszyscy są zgodni co do celów i świadomi przeszkód

szybkie wykonywanie działań na wielu zadaniach jednocześnie za pomocą widoku listy ClickUp

Dostosowywane widoki: DostosujDostosowywalne widoki ClickUp do swojego cyklu pracy dzięki konfigurowalnym widokom, takim jak Lista, Tablica lub Kalendarz. Widoki te pomagają organizować zadania i terminy, aby jak najlepiej dostosować je do potrzeb projektu. Ułatwiają wizualizację etapów, sprawdzanie postępów i identyfikację wąskich gardeł

Przykłady długoterminowych celów w różnych dziedzinach życia

Cele długoterminowe mogą obejmować różne aspekty życia osobistego i zawodowego, pomagając w prowadzeniu podróży w kierunku realizacji osobistych celów.

Oto kilka z nich przykłady ustawienia celów dla kluczowych obszarów:

1. Cele kariery

Zdobycie pozycji kierowniczej w ciągu najbliższych dziesięciu lat

Zdobycie pozycji eksperta w swoim polu

Założenie własnego businessu i osiągnięcie trwałej marży zysku

Rozbudowa sieci kontaktów zawodowych w celu zdobycia wymarzonej pracy

Zapewnienie sobie pozycji w tablicy w szanowanej organizacji

Opracowanie nowego produktu lub usługi, która stanie się liderem na rynku

Opublikować serię artykułów lub książkę związaną z doświadczeniem zawodowym

Uzyskanie znaczącej nagrody lub wyróżnienia zawodowego

Prowadzenie dużego projektu, który przekształca działalność firmy

Mentorowanie i rozwijanie zespołu profesjonalistów, którzy odnieśli powodzenie

2. Cele finansowe

Osiągnięcie niezależności finansowej w wieku 50 lat

Oszczędzanie wystarczające do komfortowego przejścia na emeryturę bez zmartwień finansowych

Inwestowanie w zróżnicowane portfolio przynoszące stały zwrot w wysokości 10% rocznie

Kupić i spłacić dom rodzinny

Zbuduj fundusz awaryjny, który pokryje co najmniej roczne wydatki

Oszczędzaj na edukację swoich dzieci w najlepszych instytucjach

Zwiększenie rocznego dochodu o 50% w ciągu najbliższych pięciu lat

Założenie fundacji charytatywnej lub funduszu wieczystego

Spłacić całe zadłużenie, w tym kredyty hipoteczne i karty kredytowe

Posiadanie domu wakacyjnego

3. Rozwój osobisty

Płynne opanowanie nowego języka obcego

Zakończenie programu rozwoju przywództwa

Czytanie co miesiąc jednej nowej książki związanej z rozwojem osobistym lub zawodowym

Coroczne uczestnictwo w ważnej konferencji branżowej

Nauczenie się co roku nowej umiejętności, takiej jak kodowanie lub wystąpienia publiczne

Zakończenie studiów wyższych, takich jak MBA lub doktorat

Stworzenie solidnej osobistej i profesjonalnej sieci mentorskiej

Budowanie rutyny, która prowadzi do zdrowej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym

Osiągnięcie biegłości w grze na instrumencie muzycznym

Napisanie i opublikowanie osobistego pamiętnika

4. Zdrowie i dobre samopoczucie

Przebiec maraton lub wziąć udział w ważnym wydarzeniu sportowym

Utrzymanie zdrowej wagi i procentowej zawartości tłuszczu w organizmie dla swojego wieku i wzrostu

Rozwijaj konsekwentną praktykę medytacji i uważności

Zakończenie kursu żywieniowego i regularne gotowanie zdrowych posiłków

Zdobycie czarnego pasa w sztuce walki

Okresowe uczestnictwo w zajęciach jogi lub pilatesu w celu poprawy elastyczności

Przejechanie 100 kilometrów na rowerze w ramach charytatywnej przejażdżki rowerowej

Zdobycie dużej góry lub ukończenie długodystansowego szlaku

Wyeliminowanie przetworzonej żywności z diety i spożywanie pełnowartościowej, organicznej żywności

Konsekwentnie przesypiaj co najmniej 7-8 godzin na dobę

Bonus: 10 Najlepszych Programów do Planowania Życia, Które Pomogą Ci Osiągnąć Twoje Cele

Przekształć aspiracje w osiągnięcia z ClickUp

Niezależnie od tego, czy chodzi o kamienie milowe w karierze, stabilność finansową, rozwój osobisty czy zdrowie i dobre samopoczucie, każdy ustawiony cel jest krokiem w kierunku budowania życia pełnego spełnienia i powodzenia.

Dzięki odpowiednim narzędziom i podejściom, takim jak te oferowane przez ClickUp, możesz przekształcić te aspiracje w namacalne wyniki.

Gotowy, by przejąć kontrolę nad swoją przyszłością i zacząć osiągać cele jak nigdy dotąd?

Zanurz się w świecie zoptymalizowanego zarządzania celami i zwiększonej wydajności dzięki ClickUp.

Nie tylko marz, planuj, działaj i osiągaj sukcesy. Rozpocznij swoją podróż z ClickUp już dziś!