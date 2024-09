12 najlepszych narzędzi eDiscovery do usprawnionego zarządzania danymi

Gwałtowny wzrost ilości danych elektronicznych w cyfrowo przekształconych firmach sprawia, że kluczowe znaczenie ma wdrożenie specjalistycznych narzędzi do wydajnego wyszukiwania, znajdowania i organizowania kluczowych informacji. 📊

W rzeczywistości Federalne Zasady Postępowania Cywilnego (FRCP) wymagają od organizacji w Stanach Zjednoczonych przechowywania danych i zarządzania nimi w sposób umożliwiający ich łatwe odzyskanie. Niedopełnienie tego obowiązku prowadzi nie tylko do frustracji - może prowadzić do znacznych kar.

Właśnie w tym miejscu wkraczają narzędzia eDiscovery. 🔍

narzędzia eDiscovery to specjalistyczne oprogramowanie zaprojektowane w celu uproszczenia lokalizacji, gromadzenia i analizy informacji przechowywanych elektronicznie (ESI). Obecnie narzędzia eDiscovery są niezbędne w postępowaniach sądowych i zarządzanie danymi scenariusze.

Brak lub wybór niewłaściwego rozwiązania eDiscovery może prowadzić do czasochłonnych wyszukiwań i bazy danych, którą trzeba zarządzać. A nikt nie powinien mieć z tym do czynienia!

W oparciu o nasze badania i intensywne testy w ClickUp, przedstawiamy listę 12 najlepszych narzędzi eDiscovery na rynku. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej.

Czego należy szukać w narzędziu eDiscovery?

Zasadniczo rola narzędzi eDiscovery, czyli elektronicznego odkrywania, nie polega tylko na znajdowaniu jakichkolwiek informacji cyfrowych; chodzi o identyfikację właściwych danych dopuszczalnych w sądzie. Dla zespołów prawnych i firm prawniczych oznacza to zapewnienie, że pobrane dane spełniają normy prawne i są istotne dla danej sprawy.

Przy wyborze oprogramowania do elektronicznego odzyskiwania danych, oto kluczowe funkcje, których należy szukać, aby efektywnie zarządzać i wykorzystywać dane:

Zaawansowane funkcje wyszukiwania: Szukaj narzędzi z zaawansowanymi funkcjami wyszukiwania, które pozwalają na szczegółowe zapytania i filtrowanie w celu ograniczenia ręcznych wyszukiwań

Szukaj narzędzi z zaawansowanymi funkcjami wyszukiwania, które pozwalają na szczegółowe zapytania i filtrowanie w celu ograniczenia ręcznych wyszukiwań Przetwarzanie i filtrowanie danych: Wybierz narzędzie do przeglądu eDiscovery, które może obsługiwać różne formaty danych i udoskonalać wyniki, aby spełniały kryteria prawne

Wybierz narzędzie do przeglądu eDiscovery, które może obsługiwać różne formaty danych i udoskonalać wyniki, aby spełniały kryteria prawne Integracja i kompatybilność: Upewnij się, że narzędzie płynnie integruje się z Twoimi systemamizarządzanie projektami prawnymi i wsparcie dla różnych platform e-mail, przechowywania danych w chmurze i baz danych w celu kompleksowego gromadzenia danych

Upewnij się, że narzędzie płynnie integruje się z Twoimi systemamizarządzanie projektami prawnymi i wsparcie dla różnych platform e-mail, przechowywania danych w chmurze i baz danych w celu kompleksowego gromadzenia danych Bezpieczeństwo i zgodność: Narzędzie powinno spełniać standardy branżowe i przepisy, takie jak HIPPA i RODO, aby zapewnić ochronę i poufność danych

Narzędzie powinno spełniać standardy branżowe i przepisy, takie jak HIPPA i RODO, aby zapewnić ochronę i poufność danych Eksport danych i raportowanie: Wydajny eksport danych i konfigurowalne funkcje raportowania mają kluczowe znaczenie dla wczesnej oceny sprawy i prezentacji dowodów,

Wydajny eksport danych i konfigurowalne funkcje raportowania mają kluczowe znaczenie dla wczesnej oceny sprawy i prezentacji dowodów, Skalowalność: Narzędzie powinno skalować się wraz ze wzrostem ilości danych bez uszczerbku dla wydajności

Narzędzie powinno skalować się wraz ze wzrostem ilości danych bez uszczerbku dla wydajności Opłacalność: Należy wziąć pod uwagę całkowity koszt własności, w tym opłaty licencyjne i opłaty za utrzymanie

12 najlepszych narzędzi eDiscovery do usprawnionego zarządzania danymi

Gotowy na uproszczenie operacji prawnych? Sprawdź 12 najlepszych narzędzi eDiscovery. Nasze najlepsze propozycje pomogą Twojej organizacji zwiększyć wydajność i wyprzedzić zmieniający się krajobraz prawny.

1. Logikcull (najlepsze do uproszczenia procesów eDiscovery)

przez Logikcull Jeśli prostota jest tym, czego szukasz, Logikcull jest dla Ciebie. Logikcull to kompleksowa, zamknięta platforma eDiscovery, która upraszcza przesyłanie, wyszukiwanie i przeglądanie dużych ilości danych.

Wyróżnia się na rynku eDiscovery różnymi funkcjami bezpieczeństwa, w tym szyfrowaniem danych, uwierzytelnianiem dwuskładnikowym (2FA), rolami użytkowników opartymi na uprawnieniach, skanowaniem antywirusowym i ochroną przed złośliwym oprogramowaniem. Funkcje te pomagają zapewnić zgodność z krytycznymi przepisami, takimi jak HIPAA, RODO i SOC2 (typ II).

Logikcull integruje się z Google Vault, Slack, Microsoft 365, Box i innymi platformami, dzięki czemu ekstrakcja danych ze źródła nie wymaga wysiłku.

Najlepsze funkcje Logikcull

Stosowanie predefiniowanych filtrów wyszukiwania w celu szybszego odnajdywania danych, takich jak adresy e-mail, typy dokumentów i zawartość danych osobowych (PII)

Łatwe zarządzanie automatycznymi powiadomieniami o wstrzymaniu, przypomnieniami i śledzeniem

Automatyczne wykonywanie masowych redakcji, etykietowanie uprawnień, wykrywanie podobnych dokumentów, wykrywanie informacji umożliwiających identyfikację osoby i wątki w wiadomościach e-mail

Wdrożenie wbudowanego szyfrowania, uwierzytelniania dwuskładnikowego, uprawnień opartych na rolach, skanowania antywirusowego i antywirusowego oraz udostępniania w zamkniętej pętli

Logikcull limit

Użytkownicy niezaznajomieni z zaawansowanymi narzędziami do analizy danych mogą napotkać stromą krzywą uczenia się

Ceny Logikcull

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Logikcull

G2 : 4.7/5 (400+ recenzji)

: 4.7/5 (400+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (200+ recenzji)

2. RelativityOne (najlepsze rozwiązanie do kompleksowego eDiscovery na dużą skalę)

przez RelativityOne Jeśli masz do czynienia ze złożonymi sprawami na dużą skalę, RelativityOne to potęga. Pomaga korporacjom, kancelariom prawnym, agencjom rządowym i innym podmiotom w szybkim odkrywaniu za pomocą platformy RelativityOne.

Co więcej, RelativityOne pozwala użytkownikom na zwiększenie swojej funkcji jako platformy open-source za pomocą niestandardowych lub stworzonych przez programistów aplikacji dostępnych za pośrednictwem Relativity App Hub.

Poza standardowymi funkcjami eDiscovery, Relativity zapewnia bezpieczeństwo dzięki dedykowanemu zespołowi Calder7, chroniącemu wrażliwe dane. Platforma spełnia szereg norm bezpieczeństwa, w tym ISO/IEC 27001, SOC 2 Type 2 i HIPAA. Integruje się również z popularnymi narzędziami Enterprise, takimi jak Microsoft 365, Slack i Google Workspace.

Najlepsze funkcje RelativityOne

Automatyzacjacykl pracy związany z zarządzaniem dokumentami aby zredukować liczbę zadań wykonywanych ręcznie i zminimalizować błędy ludzkie

Wizualizacja danych komunikacyjnych, takich jak e-maile i teksty, w ich oryginalnym kontekście dla lepszego zrozumienia

Narzędzia do redagowania i wyróżniania w celu ukrycia lub podkreślenia kluczowych informacji

Ustawienie szczegółowych uprawnień użytkowników i kontroli dostępu w celu ograniczenia dostępu do określonych dokumentów

Limity RelativityOne

Rozwiązywanie problemów technicznych może być złożone i wymagać nieudokumentowanej i specjalistycznej wiedzy

RelativityOne ceny

Cennik niestandardowy

Oceny i recenzje klientów

G2 : 4.6/5 (470+ opinii)

: 4.6/5 (470+ opinii) Capterra: 4.2/5 (50+ recenzji)

3. Casepoint (najlepsza zintegrowana technologia prawna)

via Casepoint Dla zespołów prawniczych poszukujących skalowalności i elastyczności, Casepoint zapewnia. Jego architektura oparta na chmurze oferuje skalowalność i elastyczność, dzięki czemu jest idealna dla organizacji każdej wielkości. Dostarcza również konfigurowalne cykle pracy i zautomatyzowane procesy eDiscovery, zmniejszając liczbę zadań wykonywanych ręcznie i zwiększając wydajność.

Casepoint zapewnia zgodność z przepisami, takimi jak HIPAA i RODO, dzięki solidnemu szyfrowaniu danych i kontroli dostępu. Ponadto płynnie integruje się z różnymi źródłami danych i narzędziami innych firm w celu wydajnego zarządzania danymi i wnikliwej analizy.

Najlepsze funkcje Casepoint

Szybkie przetwarzanie i redukcja cennych informacji dzięki przyjaznej dla użytkownika technologii

Zapewnienie zgodności z RODO, CCPA, FOIA i innymi przepisami

Automatyzacja oceny spraw przy użyciu zaawansowanych algorytmów dla dużych ustawień danych

Limity Casepoint

Wyniki filtrowania siatki i funkcji drążenia mogłyby skorzystać na ulepszeniach doświadczenia użytkownika

Ceny Casepoint

Niestandardowy cennik

Oceny i opinie klientów

G2 : Za mało recenzji

: Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

4. Disco eDiscovery (najlepsze do szybkiego eDiscovery opartego na AI)

przez Disco eDiscovery Narzędzie DISCO eDiscovery wykorzystuje moc AI do usprawnienia przeglądów danych. Oferuje oprogramowanie prawnicze oparte na AI w celu usprawnienia eDiscovery, przeglądu dokumentów i zarządzanie sprawami dla Business, kancelarii prawnych i agencji rządowych.

Ich rozwiązania oparte na chmurze mogą być używane indywidualnie lub zintegrowane w celu stworzenia ujednoliconej platformy. Pozwala to Teams na zarządzanie całym cyklem życia wykrywania danych - od wniosków prawnych po przegląd - za pomocą jednego interfejsu.

Najlepsze funkcje Disco eDiscovery

Priorytetyzacja przeglądów dokumentów dzięki narzędziom AI i kontekstowym etykietom

Generowanie raportów w czasie rzeczywistym z wizualizacją danych i wątkami e-mail w celu uzyskania kompleksowego kontekstu

Intuicyjna funkcja wyszukiwania z filtrami i narzędziem Search Builder do złożonych zapytań

Możliwość wyszukiwania tekstów we wszystkich dokumentach dzięki automatycznemu rozpoznawaniu OCR obrazów i plików PDF

Limity Disco eDiscovery

Brak wsparcia dla eksportowania list sesji pozyskiwania, szczegółów pozyskiwania, map plików ładowania, produkcji, szczegółów produkcji, nakładek, zespołów przeglądu, dzienników działań masowych, scen przeglądu itp.

Ceny Disco eDiscovery

Cennik niestandardowy

Oceny i recenzje Disco eDiscovery

G2 : 4.6/5 (100+ recenzji)

: 4.6/5 (100+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

5. Nextpoint (najlepszy dla małych i średnich firm)

przez Nextpoint Jeśli jesteś mniejszą firmą, Nextpoint zapewnia niedrogie rozwiązanie dzięki łatwej w użyciu platformie opartej na chmurze. Umożliwia ona użytkownikom przeciąganie i upuszczanie nieograniczonej ilości danych, natychmiastowe przeglądanie i udostępnianie wydajności oraz efektywną współpracę w celu budowania silnych spraw - a wszystko to bez kłopotów związanych z importem danych lub opłatami za hosting.

Zbudowany w oparciu o zasady EDRM, Nextpoint przyspiesza tradycyjny proces odkrywania do jednego dnia, co czyni go opłacalnym rozwiązaniem dla mniejszych organizacji.

Najlepsze funkcje Nextpoint

Automatyczne wyodrębnianie danych i metadanych za pomocą indeksu OCR dla plików graficznych

Dostosowywanie cykli pracy do przeglądania dokumentów dzięki kodowaniu, niestandardowym widokom, etykietom i akcjom zbiorczym

Ułatwienie współpracy i przygotowania sprawy poprzez zarządzanie zeznaniami, wydajnością, transkrypcjami i oś czasu

Rejestrowanie dostępu do danych, widoków, edycji, usunięć i pobrań za pomocą szczegółowych ścieżek audytu

Limity Nextpoint

Import danych może być wolniejszy niż w przypadku innych platform ze względu na obrazowanie wszystkich plików podczas importu zamiast zachowywania ich w ich natywnym formacie

Cennik Nextpoint

Cennik niestandardowy

Nextpoint oceny i recenzje

G2 : 4.3/5 (120+ opinii)

: 4.3/5 (120+ opinii) Capterra: 4.4/5 (230+ recenzji)

6. Everlaw (najlepszy do współpracy w zakresie eDiscovery)

przez Everlaw Everlaw szczyci się "znajdowaniem igieł w stogach siana" i z pewnością spełnia to twierdzenie. Wśród narzędzi eDiscovery na tej liście, Everlaw wyróżnia się obsługą wszystkiego, od wiadomości błyskawicznych i e-maili po transkrypcję plików audio i wizualnych. Zdolność Everlaw do upraszczania wyszukiwania czyni go jeszcze bardziej przyjaznym dla użytkownika, umożliwiając użytkownikom kodowanie kolorami ich zapytań.

Jeśli więc nie jesteś zbyt obeznany z technologią, nie martw się - możesz szybko zlokalizować informacje, nie martwiąc się o skomplikowaną składnię wyszukiwania lub wyrażenia regularne (regex).

Ponadto platforma zapewnia bezpieczeństwo dzięki autoryzacji FedRAMP, uwierzytelnianiu wieloskładnikowemu, jednokrotnemu logowaniu i uprawnieniom użytkowników. Chociaż Everlaw jest przede wszystkim oparty na chmurze, oferuje również opcje wdrażania SaaS i internetowe, zapewniając użytkownikom elastyczność w dostępie do narzędzia.

Najlepsze funkcje Everlaw

Inwentaryzacja, indeks i analiza różnych typów danych, takich jak e-maile, obrazy i pliki CAD

Tłumaczenie na ponad 100 języków i transkrypcja plików multimedialnych

Przesyłanie do 900 000 dokumentów na godzinę

Skuteczne redagowanie metadanych, stron, arkuszy kalkulacyjnych i plików multimedialnych

Limity Everlaw

Mapowanie metadanych może być trudne, a generowanie dzienników uprawnień nie zawsze jest intuicyjne

Ceny Everlaw

Cennik niestandardowy

Oceny i recenzje Everlaw

G2 : 4.7/5 (500+ recenzji)

: 4.7/5 (500+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (80+ recenzji)

7. CloudNine LAW (najlepsze rozwiązanie do lokalnego eDiscovery)

przez CloudNine LAW CloudNine to rozwiązanie eDiscovery, które usprawnia proces odkrywania danych dzięki zaawansowanej automatyzacji. Oferuje automatyczne przetwarzanie i pozyskiwanie danych dla MS365 i OneDrive oraz wsparcie dla różnych typów danych, takich jak e-maile, nagrania audio, obrazy kryminalistyczne itp.

Platforma oferuje granularne, intuicyjne narzędzia wyszukiwania i etykiety do lokalizacji i efektywnego zarządzania danymi.

CloudNine LAW najlepsze funkcje

Płynna integracja z Microsoft 365 i OneDrive w celu szybszego gromadzenia danych

Zachowanie kontekstu pozyskanych danych w celu kompleksowego przeglądu osi czasu

Wsparcie dla wielu typów danych, w tym dokumentacji finansowej, artefaktów kryminalistycznych, wiadomości SMS, wiadomości z aplikacji do współpracy, geolokalizacji i postów w mediach społecznościowych

Limity CloudNine LAW

Przeglądarka obrazów ma trudności z jednoczesną obsługą wielu otwartych baz danych

CloudNine LAW oceny i recenzje

G2 : Za mało recenzji

: Za mało recenzji Capterra: 4.8/5 (50+ recenzji)

8. Reveal Data (najlepsze do analityki opartej na AI)

przez Reveal Data Platforma eDiscovery firmy Reveal Data wykorzystuje AI i uczenie maszynowe do optymalizacji analizy i przeglądu danych.

Ponadto platforma oferuje zaawansowaną analitykę, w tym kodowanie predykcyjne i grupowanie. Pełni ona funkcję zintegrowanego uczenia maszynowego do dynamicznej klasyfikacji danych i skalowalnej infrastruktury w chmurze do wydajnego przetwarzania. Możliwości wyszukiwania obejmują przetwarzanie języka naturalnego w celu precyzyjnego odkrywania danych.

Zaprojektowany z myślą o doświadczeniu użytkownika i skalowalności, Reveal Data jest odpowiedni dla organizacji każdej wielkości.

Najlepsze funkcje Reveal Data

Wykorzystanie analityki opartej na AI do zaawansowanej analizy danych i kodowania predykcyjnego

Dynamiczne ulepszanie klasyfikacji i trafności danych dzięki uczeniu maszynowemu

Niestandardowe pulpity i raportowanie do wizualizacji trendów danych i przeglądania postępów

Współpraca za pomocą narzędzi do udostępniania recenzji, adnotacji i komunikacji

Ujawnij limity danych

Przystępna cenowo do użytku indywidualnego, ale może być zbyt droga dla małych firm potrzebujących integracji z ich aplikacjami

Ceny Reveal Data

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Reveal Data

G2 : 4.7/5 (500+ recenzji)

: 4.7/5 (500+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

9. Exterro Legal (najlepsze rozwiązanie dla Enterprise eDiscovery)

przez Exterro Legal Exterro Legal upraszcza i automatyzuje proces legal hold, ułatwiając zespołom prawnym efektywne zarządzanie i egzekwowanie nakazów. Dzięki płynnej integracji z istniejącymi cyklami pracy eDiscovery, Exterro Legal zapewnia, że zespoły prawne mogą szybko wydawać, śledzić i zarządzać blokadami przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z przepisami.

Co więcej, przyjazny dla użytkownika interfejs platformy i system powiadomień pomagają usprawnić komunikację i zminimalizować ryzyko zepsucia danych. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi i skalowalnej architekturze, Exterro Legal zapewnia wsparcie w szybkiej i precyzyjnej obsłudze złożonych spraw, przy jednoczesnym zachowaniu rygorystycznych standardów bezpieczeństwa i regulacyjnych.

Najlepsze funkcje Exterro Legal

Automatyzacja gromadzenia i przetwarzania danych w celu zwiększenia wydajności

Płynna integracja z systemami prawnymi i biznesowymi w celu zapewnienia spójnego cyklu pracy

Zarządzanie prawnymi blokadami dzięki automatyzacji powiadomień i śledzenia

Prowadzenie dokładnych dochodzeń i przeglądów dokumentów przy użyciu zaawansowanego wyszukiwania i analizy

Limity Exterro Legal

Brak możliwości automatycznego wstrzymywania przypomnień dla wybranych dostawców

Cennik Exterro Legal

Cennik niestandardowy

Oceny i recenzje Exterro Legal

G2 : 4.4/5 (160+ opinii)

: 4.4/5 (160+ opinii) Capterra: Za mało recenzji

10. Sightline (najlepsze do współpracy w czasie rzeczywistym)

przez Consilio Sightline to zaawansowana platforma eDiscovery zaprojektowana w celu optymalizacji obsługi akt sprawy. Doskonale radzi sobie z filtrowaniem nieistotnych dokumentów, odkrywaniem kluczowych informacji o sprawie i ułatwianiem szczegółowych przeglądów.

Jako rozwiązanie eDiscovery, Sightline od Consoilio jest dostawcą najnowocześniejszych narzędzi do badania danych, rozszerzenia funkcji przeglądu dokumentów i możliwości śledczych opartych na analizie.

Najlepsze funkcje Sightline

Lokalizacja istotnych danych sprawy i kluczowych dokumentów dzięki zaawansowanym funkcjom wyszukiwania

Zawężanie wyników wyszukiwania za pomocą metadanych i pól produktów, takich jak daty i e-maile

Odfiltrowywanie nieistotnych dokumentów według typu pliku i innych właściwości za pomocą zintegrowanych narzędzi śledczych

Limity Sightline

Wyszukiwanie dokumentów obejmuje kilka kroków, które mogą być skomplikowane dla nowych członków Teams

Ceny Sightline

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Sightline

G2 : 4.4/5 (60+ recenzji)

: 4.4/5 (60+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

11. Platforma Veritas eDiscovery (najlepsza do zarządzania danymi)

przez Veritas Veritas eDiscovery Platform usprawnia wykrywanie danych dzięki zaawansowanemu mechanizmowi wyszukiwania opartemu na zestawach danych. Umożliwia to przedsiębiorstwom szybką identyfikację i dostęp do plików. Platforma zapewnia wsparcie dla skomplikowanych dochodzeń poprzez jednoczesną automatyzację do 100 zapytań.

Obsługuje ponad 500 formatów plików, zapewniając kompleksowe przetwarzanie i analizę danych dzięki wydajnym cyklom pracy. Platforma zwiększa wydajność i ogranicza ryzyko, koncentrując się na dokładnej zawartości i odfiltrowując nieistotne dane.

Dzięki intuicyjnemu interfejsowi Veritas umożliwia specjalistom ds. zgodności z przepisami i prawnym specjalistom IT skuteczne zarządzanie ryzykiem i podejmowanie świadomych decyzji, przy jednoczesnym zachowaniu rygorystycznych standardów bezpieczeństwa i zgodności.

Najlepsze funkcje Veritas eDiscovery Platform

Przechwytywanie informacji z ponad 100 źródeł zawartości

Dostęp do nieustrukturyzowanych danych poprzez klasyfikację i indeksowanie

Bezpieczne skalowanie wykrywania poprzez celowanie, identyfikowanie i eksportowanie tylko istotnej zawartości

Limity Veritas eDiscovery Platform

Ograniczone funkcje eksportu i produkcji wymagają dodatkowego oprogramowania do ostatecznego dostarczenia produkcji

Ceny Veritas eDiscovery Platform

Ceny niestandardowe

Veritas eDiscovery Platform oceny i recenzje

G2 : Za mało recenzji

: Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

12. Onna (najlepsza do ujednolicania danych aplikacji)

przez Onna Onna to platforma zarządzania danymi zaprojektowana, aby pomóc liderom technologicznym i biznesowym odblokować wartość z nieustrukturyzowanych danych przedsiębiorstwa.

W szczególności centralizuje, standaryzuje i zarządza danymi z różnych aplikacji w miejscu pracy opartych na chmurze, usprawniając dostęp i kontrolę nad krytycznymi informacjami. To ujednolicone podejście umożliwia firmom ograniczenie ryzyka i poprawę wyników biznesowych.

Onna zapewnia wsparcie w zakresie IT i zgodności z przepisami, skracając czas i koszty weryfikacji prawnej. Bezpiecznie łączy dane z dużymi modelami językowymi (LLM) i pełni funkcję "Grupy" do organizowania i zapraszania współpracowników do projektów.

Platforma integruje nieustrukturyzowane dane ze źródeł takich jak Slack, Google, Microsoft i Confluence. Pomaga to rozwiązać problemy związane z rozrastaniem się danych i wykorzystać możliwości GenAI.

Najlepsze funkcje Onna

Łatwe przesyłanie i udostępnianie plików multimedialnych w ramach platformy

Lokalizacja odpowiednich plików i dokumentów dla procesów fuzji i przejęć oraz due diligence przy użyciu algorytmów ML

Limity Onna

Wymaga starannego planu w przypadku większych ustawień danych, aby zapewnić terminowe gromadzenie i zgodność z ograniczeniami dotyczącymi wykorzystania danych

Ceny Onna

Cennik niestandardowy

Oceny i recenzje Onna

G2 : Za mało recenzji

: Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

Podsumowanie narzędzi eDiscovery z tabelą porównawczą

Oto krótka tabela porównawcza eDiscovery, abyś mógł przejrzeć dostępne opcje:

Narzędzie Najlepsze dla Kluczowe funkcje Limity Logikcull Uproszczenie procesów eDiscovery Platforma end-to-end, szyfrowanie danych, 2FA, role oparte na uprawnieniach, redakcje zbiorcze, automatyczne wykrywanie PII, integracja z Google Vault, Slack itp. Stroma krzywa uczenia się dla użytkowników niezaznajomionych z narzędziami RelativityOne Kompleksowe eDiscovery na dużą skalę Open-source, automatyzacja cyklu pracy, wizualizacja danych komunikacyjnych, narzędzia do redakcji, granularne uprawnienia użytkowników, integracja z Microsoft 365, Slack, Google Workspace Złożone rozwiązywanie problemów technicznych Zintegrowana technologia prawna Architektura oparta na chmurze, konfigurowalne cykle pracy, zgodność z RODO i HIPAA, integracja z narzędziami innych firm do zarządzania danymi i analityki Doświadczenie użytkownika mogłoby zostać ulepszone Disco eDiscovery Szybkie, oparte na AI eDiscovery Przegląd dokumentów oparty na AI, raportowanie w czasie rzeczywistym, intuicyjna funkcja wyszukiwania, automatyczny OCR do wyszukiwania tekstów Ograniczone wsparcie eksportu dla różnych typów danych Nextpoint Małe i średnie firmy Obsługuje różne typy danych i usługi tłumaczeniowe, przesyła do 900 000 dokumentów na godzinę, wydajne redagowanie Wolniejszy import danych ze względu na procesy obrazowania Everlaw Collaborative eDiscovery Obsługuje różne typy danych, usługi tłumaczeniowe, przesyła do 900 000 dokumentów na godzinę, wydajne redagowanie Mapy metadanych mogą być trudne CloudNine LAW On-premise eDiscovery Zaawansowana automatyzacja przetwarzania danych, integracja z Microsoft 365, wsparcie dla wielu typów danych Przeglądarka obrazów zmaga się z wieloma bazami danych Reveal Data Analityka oparta na AI Analityka oparta na AI, kodowanie predykcyjne, konfigurowalne pulpity, narzędzia do współpracy Wysoki koszt dla małych firm potrzebujących integracji Exterro Legal Enterprise eDiscovery Automatyzacja procesów legal hold, integracja z istniejącymi cyklami pracy, zaawansowane wyszukiwanie i analityka Brak przypomnień o automatycznej pauzie dla wybranych dostawców Sightline Współpraca w czasie rzeczywistym Zaawansowane funkcje wyszukiwania, rozszerzenie funkcji przeglądu dokumentów, zintegrowane narzędzia śledcze Złożone kroki wyszukiwania dla nowych członków zespołu Veritas eDiscovery Platform Zarządzanie danymi Zaawansowane wyszukiwanie oparte na zbiorach danych, obsługa ponad 500 formatów plików, bezpieczne skalowanie w celu identyfikacji odpowiedniej zawartości Limity funkcji eksportu wymagają dodatkowego oprogramowania Onna Ujednolicenie danych aplikacji Centralizacja i zarządzanie nieustrukturyzowanymi danymi Enterprise, integracja z różnymi aplikacjami opartymi na chmurze, wsparcie IT i zgodność z przepisami Wymaga planu dla większych zbiorów danych

💡 Pro Tip: Rozważania dotyczące wyboru narzędzia eDiscovery:

Integracja ma znaczenie: Upewnij się, że narzędzie eDiscovery dobrze integruje się z istniejącymi systemami (takimi jak narzędzia do zarządzania dokumentami i komunikacji) w celu zapewnienia płynnego przepływu danych i współpracy.

Szkolenie i wsparcie: Upewnij się, że wybrałeś dostawcę z ciągłym wsparciem. Zainwestuj również w szkolenia dla swojego zespołu, aby upewnić się, że może on w pełni wykorzystać funkcje wybranego narzędzia eDiscovery.

Inne narzędzia eDiscovery dla Ciebie

Podczas gdy wyspecjalizowane narzędzia eDiscovery są niezbędne do odkrywania i przeglądu danych, często wyróżniają się one w określonych obszarach, takich jak zarządzanie dokumentami lub analiza danych. Mogą one jednak nie oferować kompleksowych rozwiązań do zarządzania pełnym spektrum zadań i cykli pracy związanych z projektami prawnymi.

Ponieważ narzędzia te mogą koncentrować się na konkretnych funkcjach, takich jak przetwarzanie danych lub kontrola zgodności, mogą one nie zaspokajać szerszych potrzeb organizacyjnych. Na przykład, może im brakować elastyczności w dostosowywaniu się do różnych wymagań związanych z zarządzaniem projektami lub mogą oferować ograniczone możliwości w zakresie integracji różnych cykli pracy i narzędzi do współpracy.

Enter ClickUp narzędzie, które wypełnia luki, dostarczając ujednoliconą platformę, która usprawnia proces eDiscovery.

ClickUp (najlepszy do wszechstronnego zarządzania projektami prawnymi)

ClickUp nie należy do tradycyjnych narzędzi eDiscovery, ale ma wiele do zaoferowania w zakresie rozwiązań prawnych. Jako platforma zapewniająca wydajność typu "wszystko w jednym", jego Oprogramowanie do zarządzania projektami dla kancelarii prawnych pomaga prawnikom scentralizować ich pracę w jednym dynamicznym obszarze roboczym.

Szybko organizuj swoje rekordy i projekty dzięki łatwo konfigurowalnym narzędziom oferowanym przez ClickUp

Co więcej, potężne oprogramowanie do zarządzania rekordami umożliwia efektywne organizowanie, zarządzanie i udostępnianie danych w całym Business. Możesz tworzyć przestrzenie i foldery dostosowane do różnych działów lub projektów i łatwo zarządzać uprawnieniami i rolami dla każdego z nich, zapewniając, że wszystko działa płynnie.

Z Dokumenty ClickUp tworzenie i udostępnianie dokumentów nie wymaga wysiłku. Członkowie Teams mogą uzyskiwać dostęp do plików i współpracować w czasie rzeczywistym, dzięki czemu przeglądanie, aktualizowanie i sprawdzanie dokumentów jest proste. Możesz ustawić zadania w ClickUp, aby upewnić się, że żaden szczegół nie zostanie pominięty.

Użyj go jako swojego oprogramowanie do dokumentów prawnych i tworzyć oddzielne dokumenty i wiki do rejestrowania wyników badań i przebiegu spraw. Centralizuje komunikację z klientem, dokumenty zgodności i dokumenty regulacyjne, czyniąc je łatwo dostępnymi i przejrzystymi.

Twórz dokumenty w scentralizowanym miejscu cyfrowym dzięki ClickUp Docs i udostępniaj je z łatwością

Pro Tip: Użyj ClickUp Docs do współpracy w czasie rzeczywistym nad dokumentami prawnymi. Może to usprawnić komunikację i zapewnić, że wszyscy są na tej samej stronie.

Zadania ClickUp

Dla profesjonalistów, którzy muszą efektywnie zarządzać zadaniami, Zadania ClickUp oferuje wyjątkowe możliwości. Umożliwia użytkownikom tworzenie i śledzenie Zadań dla każdego kroku cyklu pracy eDiscovery, zapewniając efektywne zarządzanie każdym etapem.

Użyj kolorowych etykiet, aby sklasyfikować zadania według ich priorytetów, ułatwiając zespołowi identyfikację i rozwiązywanie krytycznych zadań

ClickUp Connected Search

Użytkownicy mogą również szybko lokalizować określone dokumenty i komunikaty poprzez Połączone wyszukiwanie ClickUp funkcja, która skutecznie skanuje wszystkie zadania, komentarze i załączniki na platformie. Platforma wspiera również współpracę, umożliwiając zespołom płynną współpracę poprzez udostępnianie notatek i aktualizacji.

Użyj uniwersalnego wyszukiwania ClickUp, aby natychmiast znaleźć pliki w ClickUp, połączonych aplikacjach lub na dysku lokalnym

W ClickUp bezpieczeństwo danych jest najwyższym priorytetem

Platforma polityka bezpieczeństwa przestrzega rygorystycznych standardów bezpieczeństwa, w tym SOC 2, ISO/IEC 27001 i zgodności z RODO, zapewniając solidną ochronę danych.

Można używać Uprawnienia ClickUp'a ustawienia ograniczające dostęp do poufnych informacji. Gwarantuje to, że tylko autoryzowani użytkownicy mogą wyświetlać lub modyfikować krytyczne dane - zapewniając bezpieczeństwo w całym procesie eDiscovery.

ClickUp zawiera również zróżnicowaną bibliotekę szablonów prawnych, która pomaga organizować pliki i foldery efektywnie.

Szablon do zarządzania projektami prawnymi ClickUp

Na przykład Szablon do zarządzania projektami prawnymi ClickUp zapewnia wizualną mapę drogową do zarządzania zasobami, śledzenia postępów i optymalizacji współpracy zespołu.

Szablon do zarządzania projektami prawnymi ClickUp

Ten szablon pomaga:

Ograniczyć ręczne wprowadzanie danych i zminimalizować błędy

Wcześnie identyfikować potencjalne problemy i podejmować proaktywne kroki

Poprawić widoczność bieżących projektów i postępów w ich realizacji

Usprawnić księgowość i śledzenie czasu pracy

Zarządzanie projektami prawnymi może wydawać się skomplikowane i wymagające dużych zasobów. Szablon ten pomaga jednak podzielić je na możliwe do wykonania kroki, począwszy od ustalenia celu i oś czasu, po przydzielenie zadań zespołowi i ocenę szczegółowego postępu.

Szablon do śledzenia spraw prawnych ClickUp

Podobnie, szablon Szablon do śledzenia spraw prawnych ClickUp pomaga organizować sprawy poprzez przechowywanie wszystkich istotnych dokumentów i komunikacji w centralnej lokalizacji.

Szablon do śledzenia spraw prawnych ClickUp

Ten szablon pozwala na:

Stworzyć standardowy system śledzenia spraw i towarzyszącej im dokumentacji

Utrzymanie struktury i aktualności danych

Uzyskać informacje o ogólnej liczbie spraw

Skrócić czas poświęcany na zadania wykonywane ręcznie

Łatwy dostęp do informacji niezbędnych do podejmowania decyzji

Szablon do śledzenia spraw prawnych skutecznie pomaga w utrzymaniu porządku dzięki osi czasu, interesariuszom, szczegółom sprawy, listom zadań i przypomnieniom, abyś był na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami.

ClickUp Brain ClickUp Brain cyfrowy asystent oparty na sztucznej inteligencji z kontekstowymi funkcjami opartymi na rolach, jest integralną częścią stosu technologicznego każdego prawnika. Wykorzystuje przetwarzanie języka naturalnego do generowania e-maili, dokumentów, zadań, podsumowań i aktualizacji, usprawniając cykl pracy.

To sprawia, że ClickUp Brain jest jednym z najlepszych Narzędzia AI dla prawników .

Najlepsze funkcje

Ponad 1000+ integracji umożliwiających połączenie wszystkich narzędzi cyfrowych w jednym miejscu

ClickUp Proofing do dodawania sugestii i komentarzy do umów

Zaawansowane udostępnianie i kontrola uprawnień w celu ochrony dokumentów prawnych

Tablice ClickUp do burzy mózgów i współpracy na wirtualnym płótnie

Zadania ClickUp do przydzielania zadań, danych powstania zależności i monitorowania obciążenia sprawami

Limity

Rozszerzenie funkcji i niestandardowe opcje mogą być przytłaczające dla nowych użytkowników

Cena

Free Forever

Unlimited : $7/użytkownika miesięcznie

: $7/użytkownika miesięcznie Business: $12/użytkownika miesięcznie

$12/użytkownika miesięcznie Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dostępne we wszystkich płatnych planach za 7 USD na członka za obszar roboczy miesięcznie

Niestandardowe oceny i recenzje

Uprość proces eDiscovery dzięki ClickUp

narzędzia eDiscovery zrewolucjonizowały sposób zarządzania procesami prawnymi i dochodzeniowymi, ułatwiając teamom prawnym przeglądanie dużych ilości dokumentów i ich konsolidację z różnych źródeł.

