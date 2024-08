10 najlepszych programów do zarządzania sprawami prawnymi w 2024 roku

Jako profesjonalista w dziedzinie prawa, nieustannie żonglujesz różnorodnymi projektami - od bitew sądowych po kierowanie fuzjami korporacyjnymi, rozwiązywanie transakcji dotyczących nieruchomości i zabezpieczanie starszej wersji rodziny poprzez planowanie nieruchomości.

Wszystko to może być przytłaczające - ręczne zarządzanie zadaniami, zmaganie się z terminami i obawa o popełnienie kosztownych błędów.

Jednak dzięki oprogramowaniu do zarządzania sprawami można zapobiec błędom, problemom z bezpieczeństwem i zgodnością z przepisami.

Niezależnie od tego, czy jesteś na sali sądowej, zajmujesz się dużymi transakcjami, czy zabezpieczasz starszą wersję rodziny, oprogramowanie do zarządzania sprawami jest Twoim prawnym pomocnikiem. Obsługuje terminy, organizuje dokumenty, promuje pracę zespołową i informuje klientów - wszystko w jednym pakiecie cyfrowym.

Zebraliśmy 10 najlepszych opcji oprogramowania do zarządzania sprawami dla prawników w 2024 roku. Przygotuj się na uproszczenie zarządzania sprawami!

**Co to jest oprogramowanie do zarządzania sprawami?

Oprogramowanie do zarządzania sprawami to specjalistyczne narzędzie zaprojektowane w celu usprawnienia i automatyzacji zarządzania sprawami, zadaniami i procesami w organizacjach. Jest to scentralizowana platforma do śledzenia, organizowania i współpracy nad różnymi sprawami lub projektami, często na takich polach jak prawo, opieka zdrowotna, praca socjalna i obsługa klienta.

Oprogramowanie zazwyczaj oferuje funkcje takie jak śledzenie spraw, zarządzanie dokumentami, automatyzacja cyklu pracy i narzędzia komunikacyjne, do obsługi i monitorowania postępu spraw.

Jakie są zalety oprogramowania do zarządzania sprawami?

Oprogramowanie do zarządzania sprawami oferuje szereg korzyści, które przyczyniają się do zwiększenia wydajności i usprawnienia procesów organizacyjnych. Do kluczowych zalet należą:

Zwiększenie wydajności: Oprogramowanie do zarządzania sprawami automatyzuje zadania i procesy, zmniejszając wysiłek ręczny i zwiększając ogólną wydajność cyklu pracy

Oprogramowanie do zarządzania sprawami automatyzuje zadania i procesy, zmniejszając wysiłek ręczny i zwiększając ogólną wydajność cyklu pracy Lepsza współpraca: Oprogramowanie zapewnia scentralizowaną platformę do współpracy w teamach, zapewniając lepszą komunikację i koordynację działań związanych z daną sprawą

Oprogramowanie zapewnia scentralizowaną platformę do współpracy w teamach, zapewniając lepszą komunikację i koordynację działań związanych z daną sprawą Ulepszona organizacja: Funkcje scentralizowanego zarządzania dokumentami pomagają systematycznie organizować i przechowywać informacje, co prowadzi do łatwego dostępu i zmniejszenia ryzyka utraty danych

Funkcje scentralizowanego zarządzania dokumentami pomagają systematycznie organizować i przechowywać informacje, co prowadzi do łatwego dostępu i zmniejszenia ryzyka utraty danych Odpowiedzialność i monitorowanie: Narzędzia do śledzenia spraw umożliwiają monitorowanie postępów w sprawie, przydzielanie zadań i ustalanie terminów, promując odpowiedzialność i przejrzystość w zespole

Narzędzia do śledzenia spraw umożliwiają monitorowanie postępów w sprawie, przydzielanie zadań i ustalanie terminów, promując odpowiedzialność i przejrzystość w zespole Oszczędność kosztów: Automatyzacja, usprawnione procesy i zoptymalizowany cykl pracy przyczyniają się do oszczędności czasu, zasobów i kosztów operacyjnych

Czego należy szukać w oprogramowaniu do zarządzania sprawami

Wybór najlepszego oprogramowania do zarządzania sprawami prawnymi dla firmy prawniczej to pierwszy krok do zwiększenia wydajności i efektywności. Chodzi o znalezienie idealnego dopasowania, od narzędzi po dostawę, aby wszystko działało płynnie.

Oto kilka krytycznych czynników, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze systemu zarządzania sprawami:

Solidne funkcje : Wybierz oprogramowanie, które zapewnia podstawowe funkcje, w tym współpracę, zarządzanie projektamizarządzanie klientami, zarządzanie kontaktamioraz śledzenie czasu pracy prawników funkcje

: Wybierz oprogramowanie, które zapewnia podstawowe funkcje, w tym współpracę, zarządzanie projektamizarządzanie klientami, zarządzanie kontaktamioraz śledzenie czasu pracy prawników funkcje Przyjazność dla użytkownika: Odpowiednie oprogramowanie musi być łatwe do ustawienia z interfejsem, który jest przejrzysty i schludny

Odpowiednie oprogramowanie musi być łatwe do ustawienia z interfejsem, który jest przejrzysty i schludny Ceny: Rozważ oprogramowanie z cenami, które są zarówno elastyczne, jak i dopasowane do Twojego budżetu

Rozważ oprogramowanie z cenami, które są zarówno elastyczne, jak i dopasowane do Twojego budżetu Skalowalność : Powinno mieć funkcje, które ułatwiają procesy biznesowe i skalują się wraz z rozwojem

: Powinno mieć funkcje, które ułatwiają procesy biznesowe i skalują się wraz z rozwojem Integracja narzędzi : Upewnij się, że płynnie integruje się z innymi narzędziami, z których korzysta Twój zespół, w tym CRM, oprogramowaniem komunikacyjnym i aplikacjami do zarządzania wiedzą

: Upewnij się, że płynnie integruje się z innymi narzędziami, z których korzysta Twój zespół, w tym CRM, oprogramowaniem komunikacyjnym i aplikacjami do zarządzania wiedzą Raportowanie i analityka: Powinno być w stanie śledzić postęp spraw prawnych, identyfikować wąskie gardła i zapewniać podejmowanie decyzji w oparciu o dane

10 najlepszych programów do zarządzania sprawami do wykorzystania w 2024 roku

1. ClickUp

Łatwy e-mail marketing dzięki ClickUp AI

ClickUp

znajduje się na szczycie listy jako jedno z najlepszych zadań i zarządzanie biurem aplikacje w 2024. Może podwoić się jako oprogramowanie do zarządzania cyklem życia umowy. Formularze ClickUp są idealne do procesu pozyskiwania klientów. Firmy prawnicze i prawnicy mogą wykorzystać jego imponujące funkcje, w tym

Funkcja zarządzania projektami ClickUp Law

upraszczająca zarządzanie zadaniami organizacyjnymi.

Przypieczętuj umowę z szablonem umowy partnerskiej ClickUp - Twoją mapą drogową do dobrze prosperującej współpracy

ClickUp ułatwia proces uzyskiwania informacji zwrotnych z rozmów z klientami. Spersonalizuj szablony zarządzania, takie jak Case Management Action Plan dla firm każdej wielkości. Odblokuj pełny potencjał Dokumenty ClickUp aby zrewolucjonizować tworzenie dokumentów i współpracę w zespole.

Użyj ClickUp Docs, aby zarządzać ważnymi dokumentami i wspierać współpracę w zespole

ClickUp AI

asystent wspomagający procesy komunikacyjne, w tym redagowanie e-maili, raportowanie itp.

Tablice ClickUp

pomaga wizualizować pomysły, promując w ten sposób efektywną współpracę w zespole.

Wykrywanie współpracy umożliwia zespołom jednoczesną pracę i edycję w ClickUp Whiteboards

Ogólnie rzecz biorąc, ClickUp jest konkurencyjnym narzędziem, które każdy

firma prawnicza

należy rozważyć w celu optymalizacji operacji, poprawy interakcji między klientem a prawnikiem, śledzenia czasu i nie tylko.

ClickUp najlepsze funkcje

Automatyzacja : ClickUp AI zarządza powtarzalnymi zadaniami i ogranicza ryzyko błędu ludzkiego

: ClickUp AI zarządza powtarzalnymi zadaniami i ogranicza ryzyko błędu ludzkiego Zadania ClickUp : Przypisuj zadania członkom zespołu z precyzyjnymi terminami i priorytetami oraz śledź postępy w czasie rzeczywistym

: Przypisuj zadania członkom zespołu z precyzyjnymi terminami i priorytetami oraz śledź postępy w czasie rzeczywistym ClickUp Formularze : Wprowadzanie informacji o kliencie i szczegółów sprawy za pośrednictwem bezpiecznego portalu klienta

: Wprowadzanie informacji o kliencie i szczegółów sprawy za pośrednictwem bezpiecznego portalu klienta Konfigurowalne pulpity i widoki : Twórz niestandardowe pulpity, aby uzyskać szybki widok potrzebnych informacji i udostępniaj je swojemu zespołowi dla lepszej widoczności

: Twórz niestandardowe pulpity, aby uzyskać szybki widok potrzebnych informacji i udostępniaj je swojemu zespołowi dla lepszej widoczności ClickUp Docs : Twórz i udostępniaj dokumenty, arkusze kalkulacyjne i prezentacje bezpośrednio w ClickUp, eliminując potrzebę przełączania się między różnymi narzędziami

: Twórz i udostępniaj dokumenty, arkusze kalkulacyjne i prezentacje bezpośrednio w ClickUp, eliminując potrzebę przełączania się między różnymi narzędziami Chat view : Czat z członkami Teams natychmiast bez opuszczania ClickUp, utrzymując komunikację i kontekst w jednym miejscu

: Czat z członkami Teams natychmiast bez opuszczania ClickUp, utrzymując komunikację i kontekst w jednym miejscu Personalizacja : Personalizuj swoje cykle pracy tak, jak pasują do Twojego biznesu

: Personalizuj swoje cykle pracy tak, jak pasują do Twojego biznesu Śledzenie: Łatwe śledzenie postępów zespołu i łatwe zarządzanie klientami

Limity ClickUp

Wersja mobilna nie jest tak solidna, ponieważ kilka funkcji internetowych może być niedostępnych

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 USD miesięcznie za użytkownika

: 7 USD miesięcznie za użytkownika Business : 12 USD miesięcznie na użytkownika

: 12 USD miesięcznie na użytkownika Enterprise : Ceny niestandardowe

: Ceny niestandardowe ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (9000+ recenzji)

: 4.7/5 (9000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3500+ recenzji)

2. Appian

przez

Appian

Appian to oprogramowanie do zarządzania sprawami bez użycia kodu, które skutecznie zarządza procesami prawnymi, sprawami i działaniami klientów.

W przeciwieństwie do innych narzędzi do przetwarzania spraw, Appian oferuje połączenie

zarządzanie procesami

techniki takie jak Lean lub Six Sigma z automatyzacją w celu ułatwienia procesów zarządzania sprawami.

Ponadto Appian integruje się z różnymi źródłami danych i systemami, takimi jak Salesforce, SAP, Microsoft i Oracle, dzięki czemu dostęp do informacji na różnych platformach jest bezproblemowy.

Najlepsze funkcje Appian

Techniki zarządzania procesami: Appian oferuje automatyzację z wykorzystaniem technik takich jak Lean czy Six Sigma

Appian oferuje automatyzację z wykorzystaniem technik takich jak Lean czy Six Sigma Możliwości dostosowania: Funkcje dostępu, które pomagają w tworzeniu i wdrażaniu niestandardowych aplikacji do różnych zadań prawnych

Funkcje dostępu, które pomagają w tworzeniu i wdrażaniu niestandardowych aplikacji do różnych zadań prawnych Aktualizacje : Co kwartał wydawane są nowsze funkcje, dzięki czemu użytkownicy są na bieżąco z nowoczesnymi technologiami

: Co kwartał wydawane są nowsze funkcje, dzięki czemu użytkownicy są na bieżąco z nowoczesnymi technologiami Przystępność: Wersja próbna Free z wersją demonstracyjną, kierunkową nauką i nieograniczonym przechowywaniem danych

Limity Appian

Plany cenowe są niejasne, przez co proces nie jest przejrzysty

Użytkownicy często skarżą się na problemy z wydajnością i niezawodnością, w tym powolny czas ładowania, częste i niepotrzebne aktualizacje, błędy i usterki

Słabe zarządzanie danymi, ponieważ narzędzie nie radzi sobie z ogromnymi ilościami danych

Cennik Appian

Free Plan: Pełny dostęp i niestandardowa nauka

Pełny dostęp i niestandardowa nauka Aplikacja: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Platforma: Cennik niestandardowy

Cennik niestandardowy Unlimited: Cennik niestandardowy

Oceny i recenzje Appian

G2: 4.5/5 (ponad 300 recenzji)

4.5/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: Za mało ocen

3. CASEpeer

przez

CASEpeer

CASEpeer to oprogramowanie do zarządzania sprawami prawnymi stworzone z myślą o prawnikach zajmujących się obrażeniami ciała.

Firmy prawnicze i prawnicy uzyskują dostęp do podstawowych funkcji, takich jak śledzenie spraw, integracja kalendarza, zautomatyzowane zarządzanie zadaniami, raporty rozliczeniowe, narzędzia procesowe oraz najwyższej klasy system bezpieczeństwa i przechowywania dokumentów.

Najlepsze funkcje CASEpeer

Śledzenie spraw: Śledzi koszty, wyniki i spostrzeżenia oraz płynnie generuje raporty

Śledzi koszty, wyniki i spostrzeżenia oraz płynnie generuje raporty Szablony: Dostęp do ponad 50 gotowych szablonów raportów

Dostęp do ponad 50 gotowych szablonów raportów Integracja : Integruje się z popularnymi narzędziami, takimi jak Outlook, QuickBooks i Dropbox

: Możliwość dostosowania: Najlepiej nadaje się dla prawników zajmujących się obrażeniami ciała lub firm prawniczych

Limity CASEpeer

Brak natywnej aplikacji mobilnej na urządzenia z systemem Android i iOS

Brak wsparcia dla niestandardowych pól i formularzy

Użytkownicy raportowali problemy z migracją i synchronizacją danych

Cennik CASEpeer

Basic: $69 miesięcznie

$69 miesięcznie Pro: $99 miesięcznie

$99 miesięcznie Zaawansowany: $129 miesięcznie

Oceny i recenzje CASEpeer

G2: 4.7/5 (ponad 100 recenzji)

4.7/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 100 recenzji)

4. Clio

przez

Clio

Clio to kolejne najwyżej oceniane oprogramowanie do zarządzania sprawami oparte na chmurze, oferujące scentralizowaną kontrolę danych organizacji prawniczych od procesów przyjmowania klientów, informacji, zarządzania sprawami, planowania i fakturowania.

Clio płynnie łączy dokumenty i funkcje komunikacyjne w jednym, opartym na chmurze interfejsie.

Dodatkowo, Clio posiada wiele funkcji dla spraw prawnych, w tym narzędzia onboardingowe, wsparcie zaangażowania klienta i bezpieczny portal interakcji z klientem.

Najlepsze funkcje Clio

Zarządzanie praktykami prawniczymi: Śledzenie czasu, rozliczeń, ikomunikacja z klientem w jednej intuicyjnej platformie

Śledzenie czasu, rozliczeń, ikomunikacja z klientem w jednej intuicyjnej platformie Przyjęcie klienta i CRM : Wdrażaj nowych klientów za pomocą zautomatyzowanych formularzy Clio i konfigurowalnego CRM. Pozyskuj potencjalnych klientów, pielęgnuj relacje i zarządzaj interakcjami bez wysiłku, zmieniając potencjalnych klientów w lojalnych klientów

: Wdrażaj nowych klientów za pomocą zautomatyzowanych formularzy Clio i konfigurowalnego CRM. Pozyskuj potencjalnych klientów, pielęgnuj relacje i zarządzaj interakcjami bez wysiłku, zmieniając potencjalnych klientów w lojalnych klientów Automatyzacja dokumentów : Generowanie dokumentów prawnych w kilka sekund. Niestandardowe szablony, tworzenie bibliotek i zwiększanie wydajności

: Generowanie dokumentów prawnych w kilka sekund. Niestandardowe szablony, tworzenie bibliotek i zwiększanie wydajności Aplikacje i integracje: Połączenie z ponad 250 popularnymi aplikacjami i usługami, od oprogramowania księgowego po platformy do podpisywania dokumentów

Limity Clio

Brak dostępu offline lub edycji dokumentów

Użytkownicy zgłaszają, że ostatnie aktualizacje i niektóre integracje często powodują usterki

Ceny Clio

Easystart: $49 miesięcznie

$49 miesięcznie Essentials: $89 miesięcznie

$89 miesięcznie Zaawansowany: 119 dolarów miesięcznie

119 dolarów miesięcznie Zakończone: 149 USD miesięcznie

Oceny i recenzje Clio

G2: 4,6/5 (ponad 500 recenzji)

4,6/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 1500 recenzji)

5. Smokeball

przez

Smokeball

Smokeball to oprogramowanie do zarządzania sprawami prawnymi, które zapewnia automatyzację i łatwość użytkowania małym kancelariom prawnym i indywidualnym praktykom. Dzięki niemu powtarzalne zadania, takie jak generowanie dokumentów i wypełnianie e-maili, nie są już potrzebne, co pozwala zaoszczędzić cenny czas.

Smokeball jest również znany z przyjaznego dla użytkownika interfejsu, który upraszcza korzystanie z niego bez konieczności rozszerzenia szkolenia. Płynna integracja z popularnymi narzędziami innych firm, takimi jak QuickBooks i Kalendarz Google, dodatkowo eliminuje zakłócenia cyklu pracy i silosy danych.

Najlepsze funkcje Smokeball

Łatwe przyjmowanie i wdrażanie : Zarządzanie interakcjami i budowanie zaufania dzięki zautomatyzowanym formularzom

: Zarządzanie interakcjami i budowanie zaufania dzięki zautomatyzowanym formularzom Inteligentne zarządzanie sprawami : Organizuj i śledź sprawy, zadania i terminy w jednym scentralizowanym miejscu, utrzymując swój zespół na bieżąco ze wszystkim

: Organizuj i śledź sprawy, zadania i terminy w jednym scentralizowanym miejscu, utrzymując swój zespół na bieżąco ze wszystkim Rozliczenia prawne i księgowość powiernicza : Generuj rachunki w kilka sekund i śledź wydatki bez wysiłku. Bezpieczne zarządzanie środkami klientów i zgodność z przepisami

: Generuj rachunki w kilka sekund i śledź wydatki bez wysiłku. Bezpieczne zarządzanie środkami klientów i zgodność z przepisami Pulpity i raportowanie: Zyskaj wgląd dzięki konfigurowalnym pulpitom i śledź kluczowe wskaźniki, aby poznać obszary wymagające poprawy

Limity Smokeball

Brak katalogu pól

Smokeball nie jest elastyczny dzięki możliwości dostosowania

Ceny Smokeball

Rachunek: $39 miesięcznie za użytkownika

$39 miesięcznie za użytkownika Boost: $89 miesięcznie na użytkownika

$89 miesięcznie na użytkownika Grow: 179 USD miesięcznie na użytkownika

179 USD miesięcznie na użytkownika Prosper+: 219 USD miesięcznie na użytkownika

Smokeball oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (ponad 250 recenzji)

4.8/5 (ponad 250 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 200 recenzji)

6. MyCase

przez

MyCase

MyCase to kolejne oprogramowanie z imponującymi możliwościami analizy i raportowania. Pomaga zagłębić się w postępy w sprawie, rozliczane godziny i aktywność zespołu, umożliwiając optymalizację cyklu pracy i zwiększenie wydajności zespołu.

Dostępne są również inne funkcje, takie jak powiadomienia o terminach, zakończone oprogramowanie klienta e-mail, rozliczenia i zarządzanie dokumentami. Platforma MyCase priorytetowo traktuje podejmowanie decyzji w oparciu o dane, scentralizowaną współpracę i elastyczną skalowalność, aby uprościć procesy dla prawników.

Najlepsze funkcje MyCase

Automatyzacja : Automatyzacja procesów przygotowywania dokumentów prawnych

: Automatyzacja procesów przygotowywania dokumentów prawnych Rozliczenia i płatności : Śledzenie czasu, generowanie faktur i akceptowanie płatności online w mgnieniu oka

: Śledzenie czasu, generowanie faktur i akceptowanie płatności online w mgnieniu oka Zarządzanie sprawami : Bądź zorganizowany i dotrzymuj terminów. Zarządzaj dokumentami, zadaniami, komunikacją i terminami w jednym bezpiecznym, centralnym hubie

: Bądź zorganizowany i dotrzymuj terminów. Zarządzaj dokumentami, zadaniami, komunikacją i terminami w jednym bezpiecznym, centralnym hubie Przyjmowanie klientów i zarządzanie potencjalnymi klientami : Konwersja potencjalnych klientów za pomocą konfigurowalnych formularzy, zarządzanie pipeline'ami i pielęgnowanie relacji od potencjalnego do lojalnego klienta

: Konwersja potencjalnych klientów za pomocą konfigurowalnych formularzy, zarządzanie pipeline'ami i pielęgnowanie relacji od potencjalnego do lojalnego klienta Elastyczność: Dostępne na urządzenia mobilne (Android i iOS)

Limity MyCase

Niestandardowe ustawienia faktur, raportów i szablonów

Użytkownicy skarżą się, że aplikacja mobilna MyCase ma kilka błędów

Ceny MyCase

Podstawowy: 39$ miesięcznie za użytkownika

39$ miesięcznie za użytkownika Pro: 69$ miesięcznie za użytkownika

69$ miesięcznie za użytkownika Zaawansowany: $89 miesięcznie na użytkownika

MyCase oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 100 opinii)

4.4/5 (ponad 100 opinii) Capterra: 4.7/5 (600+ opinii)

7. PracticePanther

przez

PracticePanther

PracticePanther to kompleksowe, oparte na chmurze oprogramowanie do zarządzania praktyką prawniczą dla prawników. Oferuje rozszerzenie funkcji, a jego wyróżniającą cechą jest możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb.

Oprogramowanie do zarządzania sprawami prawnymi jest bezpieczne, wykorzystując 256-bitowe szyfrowanie klasy wojskowej do zabezpieczenia poufnych informacji. Płatności są również dokonywane płynnie dzięki funkcji Legal Billing.

Najlepsze funkcje PracticePanther

Bezproblemowa integracja : Połączenie z ponad 100 popularnymi narzędziami, od oprogramowania księgowego po platformy e-mail. Brak silosów danych - tylko płynne cykle pracy i zoptymalizowane procesy

: Połączenie z ponad 100 popularnymi narzędziami, od oprogramowania księgowego po platformy e-mail. Brak silosów danych - tylko płynne cykle pracy i zoptymalizowane procesy Wydajne zarządzanie sprawami : Śledzenie spraw, terminów i zadań bez wysiłku dzięki intuicyjnym pulpitom i konfigurowalnym cyklom pracy

: Śledzenie spraw, terminów i zadań bez wysiłku dzięki intuicyjnym pulpitom i konfigurowalnym cyklom pracy Bezpieczeństwo : Szyfrowanie na poziomie wojskowym i rygorystyczna ochrona danych zapewniają bezpieczeństwo informacji klientów

: Szyfrowanie na poziomie wojskowym i rygorystyczna ochrona danych zapewniają bezpieczeństwo informacji klientów Uporządkowane dokumenty : Przechowywanie, kategoryzowanie i natychmiastowy dostęp do dokumentów. Automatyzacja generowania dokumentów oszczędza czas i zmniejsza liczbę błędów

: Przechowywanie, kategoryzowanie i natychmiastowy dostęp do dokumentów. Automatyzacja generowania dokumentów oszczędza czas i zmniejsza liczbę błędów Fakturowanie prawne:: Bezstresowe wystawianie faktur klientom dzięki wbudowanej funkcji fakturowania

PracticePanther limity

Użytkownicy uważają brak wbudowanego klienta e-mail za niedogodność

Brak natywnych funkcji automatyzacji dokumentów, podpisu elektronicznego lub formularzy rekrutacyjnych, co wymaga od użytkowników korzystania z integracji innych firm lub procesów ręcznych

PracticePanther ceny

Solo: $59 miesięcznie

$59 miesięcznie Essential: 79 dolarów miesięcznie

79 dolarów miesięcznie Business: $99 miesięcznie

PracticePanther oceny i recenzje

G2: 4.1/5 (ponad 90 recenzji)

4.1/5 (ponad 90 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 500 recenzji)

8. CosmoLex

przez

CosmoLex

CosmoLex to kompleksowe oprogramowanie do zarządzania sprawami prawnymi, które umożliwia firmom prawniczym śledzenie swoich kosztów, zachować zgodność z przepisami dotyczącymi rachunkowości prawnej i zapewnić organizację dokumentów prawnych w centralnej lokalizacji.

W przeciwieństwie do innych programów do zarządzania sprawami, CosmoLex ma wbudowane oprogramowanie księgowe, które zarządza plikami klientów i śledzi każdy koszt poniesiony przez firmę prawniczą.

Dodatkowo, CosmoLex dostarcza funkcje księgowości powierniczej (IOLTA), aby pomóc prawnikom w drukowaniu czeków, odcinków depozytowych, wyciągów bankowych i zarządzaniu funduszami klientów.

Najlepsze funkcje CosmoLex

Integracja : Własna integracja księgowa, która nie wymaga integracji z aplikacjami innych firm, takimi jak Quickbooks

: Własna integracja księgowa, która nie wymaga integracji z aplikacjami innych firm, takimi jak Quickbooks Personalizacja : Spersonalizowane procesy nauki dla nowych użytkowników i nieograniczony dostęp do niezawodnej obsługi klienta dla każdego

: Spersonalizowane procesy nauki dla nowych użytkowników i nieograniczony dostęp do niezawodnej obsługi klienta dla każdego Przeznaczenie : Zaprojektowany, aby zaspokoić potrzeby księgowe i zgodności firm prawniczych

: Zaprojektowany, aby zaspokoić potrzeby księgowe i zgodności firm prawniczych Mobilność: Dostęp mobilny na dowolnym urządzeniu

Limity CosmoLex

Ograniczone opcje niestandardowe

Oferuje jeden plan cenowy, nie pozostawiając miejsca na opcje

Ceny CosmoLex

CosmoLex: 99 USD miesięcznie

**Dodatki

CosmoLex Pay: $0

$0 CosmoLex CRM: 147 dolarów

147 dolarów Strony internetowe CosmoLex: $149

$149 CosmoLex Udostępnianie plików i podpis elektroniczny: $22

Oceny i recenzje CosmoLex

G2: 4.2/5 (ponad 300 recenzji)

4.2/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 300 recenzji)

9. Rocket Matter

przez

Rocket Matter

Rocket Matter to aplikacja do zarządzania sprawami z funkcjami, które zapewniają firmom prawniczym wydajność i produktywność. Narzędzie do zarządzania sprawami pozwala zespołom prawniczym i firmom na niestandardowe pulpity i utrzymanie połączenia z dowolnego miejsca.

Dzięki funkcjom rozliczeniowym firmy prawnicze oszczędzają czas dzięki automatycznym, papierowym rachunkom wstępnym i przetwarzaniu wsadowemu. Rocket Matter jest również oparty na chmurze; dokumenty są chronione i przechowywane w chmurze.

Najlepsze funkcje Rocket Matter

Rocket Matter Track : Automatyczne rejestrowanie każdej rozliczanej minuty, uproszczenie ewidencji czasu pracy i zwiększenie dokładności fakturowania

: Automatyczne rejestrowanie każdej rozliczanej minuty, uproszczenie ewidencji czasu pracy i zwiększenie dokładności fakturowania Automatyzacja dokumentów : Generowanie dokumentów prawnych w kilka sekund, ograniczenie papierkowej roboty i skupienie się na zadaniach o dużej wartości

: Generowanie dokumentów prawnych w kilka sekund, ograniczenie papierkowej roboty i skupienie się na zadaniach o dużej wartości Prawniczy CRM : Usprawnienie pozyskiwania klientów, pielęgnowanie relacji i przekształcanie potencjalnych klientów w lojalnych klientów

: Usprawnienie pozyskiwania klientów, pielęgnowanie relacji i przekształcanie potencjalnych klientów w lojalnych klientów Zarządzanie kontaktami : Organizuj informacje o klientach i sprawach bez wysiłku, usprawnij współpracę i bądź na bieżąco z komunikacją

: Organizuj informacje o klientach i sprawach bez wysiłku, usprawnij współpracę i bądź na bieżąco z komunikacją Zaawansowane raportowanie : Zyskaj oparty na danych wgląd w swoją praktykę, optymalizuj wydajność i podejmuj świadome decyzje

: Zyskaj oparty na danych wgląd w swoją praktykę, optymalizuj wydajność i podejmuj świadome decyzje Integracje: Połączenie z dziesiątkami narzędzi, takich jak platformy e-mail i oprogramowanie księgowe, w celu zapewnienia płynnego cyklu pracy

Limity Rocket Matter

Niestandardowe opcje w zakresie faktur, raportów i innych elementów szablonyco może nie odpowiadać preferencjom niektórych firm

Brak natywnej funkcji automatyzacji dokumentów i podpisów elektronicznych, co wymaga integracji z innymi firmami

Cennik Rocket Matter

Essentials: $49 miesięcznie za użytkownika

$49 miesięcznie za użytkownika Pro: 79 USD miesięcznie za użytkownika

79 USD miesięcznie za użytkownika Premier: $99 miesięcznie na użytkownika

Rocket Matter oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (ponad 100 recenzji)

4.3/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 200 recenzji)

10. ServiceNow

przez

ServiceNow

ServiceNow to oparte na chmurze oprogramowanie do zarządzania sprawami z integracje sztucznej inteligencji dostawca zintegrowanych rozwiązań do zarządzania usługami IT, zarządzania operacjami, zarządzania obsługą klienta, operacjami bezpieczeństwa i nie tylko.

Wykorzystując metody uczenia maszynowego, ServiceNow pomaga zoptymalizować procesy prawne z zakresu zarządzania incydentami, zarządzania problemami, katalogu usług, zarządzania zasobami i zarządzania zmianami.

Najlepsze funkcje ServiceNow

Rozwój aplikacji : Twórz niestandardowe aplikacje i cykle pracy, aby sprostać konkretnym potrzebom i wyzwaniom prawnym

: Twórz niestandardowe aplikacje i cykle pracy, aby sprostać konkretnym potrzebom i wyzwaniom prawnym Automatyzacja : Automatyzacja procesów przepływu pracy wykorzystanie AI do powtarzalnych zadań, takich jak przekierowywanie dokumentów, powiadomienia e-mail i zatwierdzenia

: Automatyzacja procesów przepływu pracy wykorzystanie AI do powtarzalnych zadań, takich jak przekierowywanie dokumentów, powiadomienia e-mail i zatwierdzenia Konfigurowalne obszary robocze : Projektuj i wdrażaj niestandardowe cykle pracy dla określonych obszarów praktyki lub typów spraw, aby usprawnić procesy

: Projektuj i wdrażaj niestandardowe cykle pracy dla określonych obszarów praktyki lub typów spraw, aby usprawnić procesy Konfigurowalne pulpity nawigacyjne: Korzystaj z dostosowywanych pulpitów nawigacyjnych dla poszczególnych użytkowników i Teams, aby skupić się na istotnych informacjach

Korzystaj z dostosowywanych pulpitów nawigacyjnych dla poszczególnych użytkowników i Teams, aby skupić się na istotnych informacjach Bezpieczeństwo i zaufanie : Zabezpiecz dane klientów za pomocą wiodącego w branży szyfrowania, kontroli dostępu i ścieżek audytu, aby spełnić wymogi regulacyjne

: Zabezpiecz dane klientów za pomocą wiodącego w branży szyfrowania, kontroli dostępu i ścieżek audytu, aby spełnić wymogi regulacyjne Integracja: Integruje się z innymi narzędziami, w tym oprogramowaniem bazodanowym, takim jak Microsoft Azure, AWS, Salesforce i narzędziami komunikacyjnymi, takimi jak Zoom, w celu łatwej współpracy zespołowej

Limity ServiceNow

Ceny są niejasne

Zróżnicowany zestaw narzędzi może stanowić przytłaczającą strukturę uczenia się dla szybko rozwijających się firm prawniczych

Cennik ServiceNow

Niestandardowy cennik (niedostępny na stronie internetowej)

Oceny i recenzje ServiceNow

G2: 4.4/5 (1700+ recenzji)

4.4/5 (1700+ recenzji) Capterra: Brak wystarczających ocen

Uprość swoją praktykę prawniczą dzięki oprogramowaniu do zarządzania sprawami

Czy jesteś zmęczony tonięciem w papierkowej robocie i niedotrzymywaniem terminów? Porzuć ręczną pracę z oprogramowaniem do zarządzania sprawami, takim jak ClickUp. Podnieś wskaźnik powodzenia klienta dzięki takim korzyściom jak:

Centralne zarządzanie zadaniami : Organizuj projekty, przydzielaj zadania i zarządzaj terminami bezproblemowe śledzenie postępów bez rozrzuconych arkuszy kalkulacyjnych i samoprzylepnych notatek

: Organizuj projekty, przydzielaj zadania i bezproblemowe śledzenie postępów bez rozrzuconych arkuszy kalkulacyjnych i samoprzylepnych notatek Usprawniona współpraca : Wspieraj komunikację w czasie rzeczywistym między prawnikami, asystentami prawnymi i klientami. Udostępnianie dokumentów, wymiana opinii i utrzymywanie wszystkich na tej samej stronie

: Wspieraj komunikację w czasie rzeczywistym między prawnikami, asystentami prawnymi i klientami. Udostępnianie dokumentów, wymiana opinii i utrzymywanie wszystkich na tej samej stronie Automatyzacja cyklu pracy: Automatyzacja powtarzalnych zadań, takich jak planowanie spotkań, wysyłanie przypomnień i generowanie raportów. Frees pozwala Twojemu Teamsowi poświęcić czas na to, co najważniejsze - skupienie się na klientach

AI do pisania tekstów

Funkcje repromptingu umożliwiają przepisywanie dużych ilości zawartości w celu dopasowania jej do określonego tonu głosu ClickUp AI pomaga w automatyzacji tworzenia podzadań, list kontrolnych i przypomnień o krytycznych krokach. Priorytetyzuj zadania na podstawie pilności i ważności, korzystając z sugestii opartych na AI.

Korzystaj z szablonów AI do sporządzania rutynowych dokumentów prawnych, takich jak pisma, umowy lub briefy. Automatycznie wypełniaj dokumenty istotnymi informacjami pochodzącymi z Zadania ClickUp i pola. Generowanie dokumentów prawnych, umowy i e-maili w kilka sekund dzięki ClickUp AI.

Time tracker

ClickUp ułatwia śledzenie czasu, dzięki czemu możesz skupić się na swojej pracy. Śledzenie czasu, ustawienie szacowanego czasu, dodawanie notatek i widok raportowania czasu z dowolnego miejsca.

Potrzebujesz dokładnych godzin rozliczeniowych. Odpowiednie oprogramowanie do śledzenia czasu pracy to zapewni, ponieważ będzie rejestrować czas spędzony nad sprawami klientów z dokładnością co do minuty, aby zapewnić precyzyjne rozliczenia.

Użyj Śledzenie czasu w projekcie ClickUp do generowania szczegółowych dzienników zarejestrowanego czasu na potrzeby daty powstania faktury, zapewniając przejrzystość i zadowolenie klienta. Śledzenie czasu podlegającego rozliczeniu w porównaniu z godzinami niepodlegającymi rozliczeniu w celu optymalizacji przychodów i alokacji zasobów.

Połącz wszystkie wpisy czasu z konkretnymi sprawami i zadaniami w ClickUp, aby monitorować swój postęp i identyfikować wąskie gardła. Następnie możesz dokładniej oszacować oś czasu w oparciu o dane historyczne.

Wykorzystaj wiedzę branżową, aby usprawnić realizację projektów. Nie ma nic lepszego niż ClickUp. Jego intuicyjny interfejs i zaawansowane funkcje odmienią Twój sposób pracy.