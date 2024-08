10 najlepszych programów dla prawników w 2024 roku

Firmy prawnicze mogą opierać się na procesach opartych na dokumentach papierowych, ale kto powiedział, że zespół prawników musi pracować jak w 1986 roku? Sprawy prawne mogą szybko stać się skomplikowane, więc nigdy nie było ważniejsze, aby korzystać z nowoczesnych rozwiązań, takich jak oprogramowanie do obsługi dokumentów prawnych.

Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu usprawnisz operacje, poprawisz relacje z klientami i zmniejszysz ryzyko. Narzędzia te rewolucjonizują sposób, w jaki prawnicy zarządzają projektami, ułatwiając organizację spraw, pracowników i danych w jednym miejscu. ✨

Jeśli nadszedł czas, aby Twoja firma prawnicza dokonała zmiany, zapoznaj się z tym przewodnikiem po oprogramowaniu do obsługi dokumentów prawnych. Pokażemy Ci, czego szukać w oprogramowaniu PM i udostępnimy 10 najlepszych rozwiązań dla branży prawniczej.

Czym jest oprogramowanie do zarządzania dokumentami prawnymi?

Oprogramowanie do zarządzania dokumentami prawnymi, znane również jako oprogramowanie do zarządzania dokumentami prawnymi, odnosi się do specjalistycznego narzędzia zaprojektowanego do przechowywania, zarządzania i śledzenia dokumentów cyfrowych w firmach prawniczych. Usprawnia ono proces tworzenia, organizowania i wyszukiwania krytycznych plików prawnych, zapewniając, że ważne dokumenty są bezpieczne, a jednocześnie dostępne.

Oprogramowanie to często zawiera takie funkcje jak:

Funkcje wyszukiwania

Narzędzia do współpracy

Kontrola wersji

Śledzenie zgodności z przepisami

Jakich kluczowych funkcji należy szukać w oprogramowaniu do obsługi dokumentów prawnych?

Każda firma prawnicza jest inna, ale nadal istnieją pewne kluczowe funkcje, których należy szukać w oprogramowaniu do obsługi dokumentów prawnych. Zalecamy znalezienie oprogramowania, które oferuje

Zarządzanie i przechowywanie dokumentów: Kancelarie prawne przetwarzają mnóstwo dokumentów. Poszukaj oprogramowania PM, które oferuje przechowywanie dokumentów w chmurze, dzięki czemu możesz uzyskać dostęp do swoich plików w dowolnym miejscu i czasie 📁

Kancelarie prawne przetwarzają mnóstwo dokumentów. Poszukaj oprogramowania PM, które oferuje przechowywanie dokumentów w chmurze, dzięki czemu możesz uzyskać dostęp do swoich plików w dowolnym miejscu i czasie 📁 Przyjazny dla użytkownika interfejs: Im bardziej intuicyjne jest oprogramowanie, tym szybszy będzie czas uzyskania wartości

Im bardziej intuicyjne jest oprogramowanie, tym szybszy będzie czas uzyskania wartości Dostosowywalne szablony i pulpity: Szukaj rozwiązań z szablonami, które standaryzują proces prawny. Niestandardowe pulpity są również niezbędne, ponieważ zapewniają widok z lotu ptaka na postęp projektu, kamienie milowe i zależności

Szukaj rozwiązań z szablonami, które standaryzują proces prawny. Niestandardowe pulpity są również niezbędne, ponieważ zapewniają widok z lotu ptaka na postęp projektu, kamienie milowe i zależności Automatyzacja cyklu pracy: Zrezygnuj z ręcznych procesów, automatyzując swoje zadania, listy do zrobienia i nie tylko dzięki automatyzacji opartej na wyzwalaczach

Zrezygnuj z ręcznych procesów, automatyzując swoje zadania, listy do zrobienia i nie tylko dzięki automatyzacji opartej na wyzwalaczach Narzędzia do współpracy w czasie rzeczywistym: Szukajoprogramowanie do zarządzania projektami prawnymi w chmurze. W ten sposób Twój zespół może uzyskać dostęp do swojej pracy i współpracować nad dokumentami prawnymi w czasie rzeczywistym, bez względu na to, gdzie się znajdują

Szukajoprogramowanie do zarządzania projektami prawnymi w chmurze. W ten sposób Twój zespół może uzyskać dostęp do swojej pracy i współpracować nad dokumentami prawnymi w czasie rzeczywistym, bez względu na to, gdzie się znajdują Śledzenie czasu: Rozliczanie każdej rozliczanej godziny. Solidne rozwiązanie do zarządzania projektami prawnymi będzie wyposażone wnarzędzia do śledzenia czasu pracy i fakturowania w celu wsparcia rentowności firmy 💰

Rozliczanie każdej rozliczanej godziny. Solidne rozwiązanie do zarządzania projektami prawnymi będzie wyposażone wnarzędzia do śledzenia czasu pracy i fakturowania w celu wsparcia rentowności firmy 💰 Zarządzanie relacjami z klientem Funkcje: Relacje z klientem są podstawą każdego powodzenia w praktyce. Poszukaj rozwiązania z funkcjami zarządzania relacjami z klientem (CRM), aby zarządzać dostawami, usprawnić komunikację z klientem i uprościć pozyskiwanie klientów

10 najlepszych programów do zarządzania dokumentami prawnymi w 203 roku

Szukasz łatwych rozwiązań dla swojej firmy? Przejdź na najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami prawnymi dla Twojej branży. Oto 10 naszych ulubionych programów dla firm prawniczych, które chcą awansować. 🙌

Grupowanie zadań na tablicy Tablica Kanban według statusu, pól niestandardowych, priorytetów i nie tylko w widoku tablicy ClickUp Dokumenty ClickUp prezentuje rewolucyjne podejście do zarządzania dokumentami prawnymi. ClickUp zapewnia, że proces tworzenia dokumentacji prawnej jest zawsze płynny i wydajny. Solidna funkcja wyszukiwania pomaga szybko i łatwo zlokalizować pliki, zwiększając wydajność w firmie prawniczej.

Przenosząc swoje dokumenty prawne do ClickUp Docs, doświadczysz korzyści związanych z bezpieczeństwem, dostępnością i współpracą, które powinno oferować nowoczesne oprogramowanie do zarządzania dokumentami prawnymi, usprawniając operacje i zapewniając klientom doskonałą obsługę. Teams prawnicze korzystają z ClickUp do zarządzania sprawami, sprawami pracowników i danymi dotyczącymi wydajności w jednym miejscu. Jest to szwajcarski scyzoryk wśród oprogramowania PM z funkcjami do rozliczania klientów, śledzenie czasu pracy , dokumentacja notatek, a nawet CRM do pozyskiwania leadów i zarządzania klientami. 🧑‍💼

ClickUp zawiera również solidną bibliotekę szablonów pełną szablonów prawnych. Sprawdź Szablon zarządzania klientami prawnymi aby monitorować postępy klienta w postaci wykresu Gantta lub listy kontrolnej i zobaczyć szybki przegląd każdego klienta i sprawy. The Szablon do śledzenia i rozliczania spraw prawnych ClickUp jest niezbędny do organizowania wszystkich informacji o kliencie, działań związanych ze sprawą i rozliczanych godzin w łatwej w obsłudze bazie danych. 📚

Użyj ClickUp AI, aby automatycznie generować aktualizacje zadań, podsumowania i nie tylko za naciśnięciem jednego przycisku

Jeśli nie masz czasu na wypełnianie tych szablonów, istnieje również narzędzie do tego celu. ClickUp AI pisze e-maile, briefy projektów, oś czasu i wiele więcej za pomocą jednego kliknięcia. To Narzędzie do pisania AI może błyskawicznie sprawdzać gramatykę, streszczać umowy i formatować zawartość.

ClickUp najlepsze funkcje

Ponad 1000 integracji ClickUp sprawia, że połączenie wszystkich narzędzi cyfrowych w jednym miejscu jest dziecinnie proste

Narzędzie Proofing do dodawania sugestii i komentarzy do umów

Udostępnianie i uprawnienia do ochrony dokumentów prawnych

Burza mózgów zwycięskich argumentów z członkami Teams poprzezTablica ClickUp* Przypisuj zadania do wykonania, twórz zależności i monitoruj sprawy swojego zespołu za pomocąZadania ClickUp Limity ClickUp

ClickUp AI jest dostępny tylko w płatnych planach

ClickUp ma wiele funkcji, więc początkującym może zająć trochę czasu, aby w pełni wykorzystać potencjał platformy

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 3 800 recenzji)

2. Projekt ProProfs

Via Projekt ProProfs ProProfs to pakiet oprogramowania z rozwiązaniami do zarządzania zadaniami, tworzenia harmonogramów, planowania zasobów i nie tylko. ProProfs Project nie jest specjalistycznym oprogramowaniem do zarządzania projektami prawnymi, ale można go używać do prowadzenia firmy prawniczej.

Tak, jest to bardziej podstawowe rozwiązanie do zarządzania projektami. Jeśli jednak potrzebujesz podstawowego narzędzia do przydzielania zadań, współpracy i wizualizacji cykli pracy, ProProfs jest zarówno prosty, jak i przystępny cenowo.

Najlepsze funkcje ProProfs Project

Generowanie faktur i raportowanie

Śledzenie rozliczanych godzin pracy zespołu

Wizualizacja cyklu pracy za pomocą wykresów Gantta

Przełączanie na widok ogólny tablicy Kanban, aby zobaczyć wszystkie projekty na wysokim poziomie

ProProfs Project limits

Narzędzie nie zawiera funkcji takich jak CRM czy czat zespołowy

Nie zawiera wielu recenzji, do których można się odnieść

Ceny ProProfs Project

39,97 USD/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników, rozliczane rocznie

ProProfs Project oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 30 recenzji)

4.4/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: 4.7/5 (75+ recenzji)

3. Asana

Via AsanaAsana jest popularnym zarządzanie cyklem pracy rozwiązanie, które jest pełne funkcji. Używana jako oprogramowanie do zarządzania dokumentami prawnymi, Asana zarządza portfolio klientów i generuje inteligentne raportowanie. Możesz nawet tworzyć niestandardowe reguły i zależności, aby zarządzać wszystkimi pracownikami, projektami i zadaniami w mniej kłopotliwy sposób. 🧘

Najlepsze funkcje Asana

Ustawienie AI w Asana Intelligenceinteligentne cele na podstawie historycznej wydajności

Twórz niestandardowe cykle pracy i automatyzacje dla swojego zespołu

Wizualizacja projektów w widoku osi czasu lub Tablicy

Tworzenie jednego udostępnianego kalendarza zespołu w celu uproszczenia planowania

Limity Asany

Asana może być początkowo trudna w nawigacji

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że trudno jest tworzyć hierarchie zadań i zależności

Ceny Asany

Podstawowy: Free

Free Premium: $10.99/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

$10.99/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Business: $24.99/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Asana

G2: 4,3/5 (ponad 9 500 recenzji)

4,3/5 (ponad 9 500 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 12 200 recenzji)

4. MerusCase

Via MerusCase MerusCase to oprogramowanie do zarządzania projektami prawnymi dla zapracowanych kancelarii prawnych. Zaprojektowany specjalnie z myślą o niuansach prawa, MerusCase usprawnia zarządzanie dokumentami, rozliczenia i współpracę. Posiada również zabezpieczenia klasy bankowej - idealne do ochrony poufnych plików prawnych. 🗄️

Najlepsze funkcje MerusCase

Skanowanie wsadowe tysięcy dokumentów jednocześnie i łatwe ich porządkowanie

Znajdowanie dokumentów w krótszym czasie dzięki wyszukiwaniu predykcyjnemu

System zarządzania dokumentami klienta

Śledzenie czasu w celu uproszczenia elektronicznego rozliczania klientów

Limity MerusCase

MerusCase nie ma zbyt wielu opinii użytkowników

Niektórzy użytkownicy chcieliby, aby MerusCase posiadał funkcje offline

Ceny MerusCase

Kontakt w sprawie cen

MerusCase oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (5 recenzji)

4.6/5 (5 recenzji) Capterra: 4.7/5 (80+ opinii)

5. Monday.com

Via Monday.comMonday.com to pojedynczy pakiet trzech rozwiązań: Work Management, Sales CRM i Dev. Jako prawnik, prawdopodobnie będziesz potrzebował Work Management i Sales CRM.

Work Management zawiera podstawowe funkcje zarządzania projektami, takie jak zarządzanie projektami, zadaniami i zasobami, a także śledzenie celów. Sales CRM usprawnia zarządzanie klientami z narzędziami do zarządzania leadami, wizualizacji pipeline'u sprzedaży i śledzenia wyników. 📈

Monday.com najlepsze funkcje

Tworzenie wizualnej tablicy dla każdego projektu

Wybór widoku Kanban, kalendarza, osi czasu lub wykresu Gantta

Śledzenie osi czasu, budżetów i celów za pomocą niestandardowych pulpitów

Monday.com integruje się z Adobe Creative Cloud, Slack i nie tylko

Limity Monday.com

Kilku użytkowników zgłasza problemy z poruszaniem się po funkcjach narzędzia

Inni użytkownicy chcieliby, aby platforma miała więcej szablonów

Ceny Monday.com

**Free

Podstawowy: 8 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

8 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Standard: $10/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie

$10/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie Pro: $16/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

$16/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Enterprise : Kontakt w sprawie wyceny

Monday.com oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 8 600 recenzji)

4,7/5 (ponad 8 600 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 4 300 opinii)

6. Redbooth

Via Redbooth Redbooth to oprogramowanie do zarządzania praktyką prawniczą przeznaczone zarówno dla małych, jak i dużych firm prawniczych. Integruje komunikację wewnętrzną i zewnętrzną w jednym miejscu, łącząc wideokonferencje, zarządzanie zadaniami i niestandardowe cykle pracy na jednej platformie.

Najlepsze funkcje Redbooth

Wybierz szablon Redbooth, aby przyspieszyć datę powstania projektu

Prowadzenie rozmów wideo w jakości HD bez opuszczania platformy PM

Wizualizacja zadań zespołu na wykresie Gantta lub tablicy Kanban

Oznaczanie pilnych zadań, które wymagają natychmiastowej uwagi 🚨

Limity Redbooth

Redbooth nie ma zbyt wielu szablonów

Niektórzy użytkownicy chcieliby, aby platforma oferowała więcej niestandardowych funkcji

Ceny Redbooth

Pro: 9 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

9 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Business: $15/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

$15/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Enterprise : Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Redbooth

G2: 4.4/5 (ponad 100 recenzji)

4.4/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 90 recenzji)

7. Clio

Via Clio Ponad 150 000 prawników korzysta z tego oprogramowania do zarządzania dokumentami prawnymi. Clio łączy rozliczenia, przyjmowanie klientów, zarządzanie dokumentami i kalendarze w jednej platformie.

Jego funkcje nie są niczym nadzwyczajnym, ale jego protokoły bezpieczeństwa są naprawdę imponujące. Clio ma zespół bezpieczeństwa 24/7/365 i ciągłe monitorowanie luk w zabezpieczeniach.

Najlepsze funkcje Clio

Clio oferuje wiodące w branży zabezpieczenia

Integracja z ponad 250 aplikacjami

Szybkie podpisywanie umów za pomocą podpisów elektronicznych

Tworzenie własnych szablonów do wielokrotnego użytku

Limity Clio

Niektórzy użytkownicy wzmiankują o niestandardowych doświadczeniach z obsługą klienta

Inni użytkownicy chcieliby, aby Clio miało więcej niestandardowych opcji

Ceny Clio

EasyStart: $39/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

$39/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Essentials: $69/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

$69/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Advanced: $99/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

$99/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Zakończone: $129/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Clio

G2: 4.6/5 (570+ recenzji)

4.6/5 (570+ recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 1 500 recenzji)

8. Trello

Via TrelloTrello trello zaczęło się jako cyfrowe rozwiązanie do tworzenia tablic Kanban, ale dziś ma potężne funkcje, które sprawiają, że jest to najlepsze legalne narzędzie do zarządzania projektami. Jego narzędzie do automatyzacji, Butler, oferuje automatyzację bez kodowania, aby poważnie usprawnić cykl pracy zespołu. Trello oferuje również solidną bibliotekę szablonów, z której można korzystać, aby przyspieszyć datę powstania projektu. ⏩

Najlepsze funkcje Trello

Wybieraj spośród setek dodatków Power-Ups, aby rozszerzyć funkcje swojego konta Trello

Wybieraj spośród widoków osi czasu, kalendarza, pulpitu, tabeli i mapy

Tworzenie niestandardowych obszarów roboczych dla każdej sprawy

Integracja Trello z Google Drive, Zapier, Evernote i innymi aplikacjami

Limity Trello

Trello nie zawiera narzędzi do fakturowania lub śledzenia czasu od razu po wyjęciu z pudełka

Niektórzy użytkownicy nie lubią ograniczonej hierarchii zadań i raportowania w Trello

Cennik Trello

**Free

Standardowy: 5 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

5 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Premium: $10/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie

$10/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie Enterprise : Kontakt w sprawie wyceny

Trello oceny i recenzje

G2: 4,4/5 (ponad 13 400 recenzji)

4,4/5 (ponad 13 400 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 22 900 opinii)

9. HighQ

Via HighQ HighQ to produkt firmy Thomson Reuters przeznaczony do zarządzania kancelarią prawną. Zawiera funkcje współpracy, wydajności i śledzenia zadań, a także zarządzania dokumentami i danymi. Siedemdziesiąt pięć procent klientów HighQ to firmy z listy Fortune 500, więc najlepiej nadaje się dla Enterprise Business. 👔

Najlepsze funkcje HighQ

Wykorzystanie gotowych szablonów do automatyzacji danych powstania dokumentów

Tworzenie cykli pracy opartych na wyzwalaczach

Niestandardowe pola i metadane

Zarządzanie zespołem za pomocą udostępnianych kalendarzy, strumieni aktywności i śledzenia zadań

Limity HighQ

Platforma nie posiada zbyt wielu recenzji

Kilku użytkowników twierdzi, że platforma jest nieco droga

Ceny HighQ

Kontakt w sprawie cen

HighQ oceny i recenzje

G2: 3.9/5 (4 recenzje)

3.9/5 (4 recenzje) Capterra: 4.5/5 (38 recenzji)

10. Evernote

Via Evernote Jasne, Evernote ma reputację aplikacji do robienia notatek, ale wiele małych firm używa tego narzędzia jako oprogramowania do zarządzania projektami prawnymi. Skanuj i przechowuj dokumenty w Evernote i szybko je znajduj dzięki zaawansowanej funkcji wyszukiwania. Aplikacja umożliwia nawet połączenie kalendarzy, zadań i plików zespołu w jednym miejscu. 📅

Najlepsze funkcje Evernote

Korzystaj z aplikacji Web Clipper, aby zapisywać fragmenty informacji z różnych stron internetowych

Tworzenie udostępnianych notatek, aby utrzymać zespół na tej samej stronie

Współpraca nad notatkami w czasie rzeczywistym

Evernote wspiera lekki CRM do połączenia informacji kontaktowych, e-maili i plików w jednej bazie danych

Limity Evernote

Evernote nie posiada funkcji dlaśledzenie czasu lub fakturowania

Jest to bardziej platforma do zarządzania notatkami i dokumentami niż rozwiązanie do zarządzania projektami

Cennik Evernote

Free

Personal: $10.83/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

$10.83/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Profesjonalny: $14.17/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Evernote

G2: 4.4/5 (ponad 2,000 recenzji)

4.4/5 (ponad 2,000 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 8 100 recenzji)

Usprawnij swoje dokumenty prawne dzięki ClickUp

Praktykowanie prawa nie jest dla osób o słabym sercu - ale zarządzanie projektami też nie. Po co rozpraszać swoje projekty i codzienne zadania prawne na różnych platformach, skoro można je połączyć?

Dzięki ClickUp nie ma potrzeby przełączania się między wieloma narzędziami. Możesz korzystać z najlepszego oprogramowania do zarządzania projektami i niestandardowo dostosowywać je do całej swojej pracy prawniczej, dzięki czemu zawsze trafisz w dziesiątkę. 🎯

Ale wiemy, że zobaczyć znaczy uwierzyć. Stwórz obszar roboczy ClickUp już teraz -karta kredytowa nie jest wymagana.