Skype vs. Teams: Które narzędzie do współpracy jest dla Ciebie odpowiednie?

Czy jesteś rozdarty między Skype i Teams dla swoich potrzeb współpracy?

Podczas gdy oba są częścią ekosystemu Microsoft Office, są lepiej dostosowane do różnych celów. Skype świetnie nadaje się do swobodnych rozmów i szybkich czatów, a Microsoft Teams został zaprojektowany z myślą o bardziej wszechstronnym, skoncentrowanym na biznesie doświadczeniu.

W tym blogu porównamy Skype i Teams, aby pomóc ci zdecydować, które narzędzie najlepiej pasuje do stylu i potrzeb twojej organizacji.

Gotowy, aby dowiedzieć się, który z nich jest odpowiedni dla Ciebie?

Co to jest Skype?

Skype to aplikacja do wideokonferencji i komunikacji. Jako pionier na tym polu, zaczynał jako prosta platforma komunikacyjna szeroko wykorzystywana do połączeń audio i wideo.

Jego przyjazny dla użytkownika interfejs i globalny zasięg szybko sprawiły, że Skype stał się ulubieńcem profesjonalistów i osób prywatnych. Idealny zarówno do swobodnych pogawędek, jak i oficjalnych spotkań wideo, pozwala z łatwością wysyłać wiadomości błyskawiczne, wykonywać połączenia międzynarodowe i udostępniać pliki.

Kluczowe funkcje Skype

Skype oferuje szereg funkcji zaprojektowanych w celu usprawnienia komunikacji i współpracy. Oto niektóre z nich.

1. Połączenia audio i wideo HD

Skype jest popularny ze względu na swoje funkcje połączeń, oferując wyczyszczone audio i wideo HD dla płynnej komunikacji. Niezależnie od tego, czy chodzi o połączenia jeden na jeden, czy też prowadzenie dyskusji w zespole, jest to wszechstronne narzędzie zarówno do użytku osobistego, jak i zawodowego.

Platforma oferuje doskonałą jakość połączeń w porównaniu do innych aplikacji do przesyłania wiadomości biznesowych wraz z zaawansowanymi funkcjami, takimi jak nagrywanie rozmów i napisy na żywo.

Narzędzia te umożliwiają udostępnianie nagrań ze spotkań i bezproblemowe przechwytywanie protokoły ze spotkań dzięki czemu komunikacja jest bardziej wydajna i dostępna.

2. Wiadomości błyskawiczne

Skype wyróżnia się swoimi możliwościami w zakresie wiadomości błyskawicznych, dzięki czemu użytkownicy mogą wysyłać teksty zarówno w rozmowach grupowych, jak i prywatnych czatach.

Jako narzędzie komunikacji asynchronicznej obsługuje funkcje bogatego tekstu, umożliwiając udostępnianie emotikonów i GIF-ów, korzystanie ze wzmianek w celu zwrócenia uwagi innych osób i załączanie plików - wszystko w oknie czatu.

Ponadto, dzięki aplikacji mobilnej i klientowi komputerowemu, możesz płynnie korzystać ze Skype'a na wielu urządzeniach.

3. Udostępnianie ekranu Udostępnianie ekranu to potężna funkcja, która jest szczególnie przydatna w profesjonalnych ustawieniach.

Niezależnie od tego, czy prowadzisz prezentację, omawiasz produkt krok po kroku, czy oferujesz wsparcie techniczne, Skype umożliwia udostępnianie ekranu w czasie rzeczywistym, dzięki czemu współpraca jest płynna i łatwa.

Funkcja ta jest szczególnie przydatna w przypadku zdalnych Teams i interakcji z klientami.

Bonus: Chcesz przenieść współpracę swojego zespołu na wyższy poziom? Odkryj 1 10 przełomowych strategii komunikacji w zespole, które poprawią współpracę i powodzenie.

4. Udostępnianie plików

Skype ułatwia udostępnianie plików podczas czatów, umożliwiając użytkownikom wysyłanie dokumentów, obrazów i innych plików bezpośrednio przez platformę. Użytkownicy mogą łatwo współpracować bez konieczności przełączania się między różnymi aplikacjami.

Ceny Skype

Podstawowa wersja darmowa: Free na zawsze

Free na zawsze Plany Skype na telefon : Niestandardowe miesięczne plany subskrypcji dla nielimitowanych połączeń na numery stacjonarne lub komórkowe w określonych krajach

: Niestandardowe miesięczne plany subskrypcji dla nielimitowanych połączeń na numery stacjonarne lub komórkowe w określonych krajach Pay-as-you-go: Zakup doładowania konta Skype, aby płacić za połączenia z numerami stacjonarnymi i komórkowymi w przeliczeniu na minuty

Co to jest Microsoft Teams?

Microsoft Teams to kompleksowe narzędzie do współpracy idealne dla firm każdej wielkości. Niezależnie od tego, czy organizujesz małe spotkanie zespołu z 10 osobami, czy duże wydarzenie z udziałem nawet 10 000 uczestników, Teams zapewnia obsługę wiadomości czatu, połączeń wideo i nie tylko.

Nadaje się świetnie do wszystkiego, od wewnętrznych odpraw i spotkań z klientami po webinaria - niezależnie od tego, czy jesteś w biurze, czy pracujesz zdalnie.

Dodatkowo jest to zintegrowany z pakietem Microsoft 365 Suite oferując ujednolicone środowisko dla zespołów dowolnej wielkości. Zapewnia to wsparcie dla wszystkich nowoczesnych cykli pracy, w tym udostępniania plików, zarządzania zadaniami i płynnej integracji z innymi aplikacjami Microsoft.

💡 Pro Tip: Potrzebujesz sposobu, aby utrzymać spotkania na właściwym poziomie? Sprawdź te 16 przykładów agendy spotkań i szablonów Free które sprawią, że następne spotkanie będzie dziecinnie proste!

Kluczowe funkcje Microsoft Teams

Microsoft Teams oferuje funkcje, które wykraczają daleko poza podstawową komunikację. Kilka z nich to:

1. Połączenia audio i wideokonferencje

Microsoft Teams oferuje wysokiej jakości możliwości konferencji wideo i głosowych, umożliwiając zaplanowane spotkania i połączenia ad-hoc. Spotkania te mogą obejmować wewnętrznych członków zespołu i uczestników zewnętrznych, dzięki czemu jest to wszechstronne narzędzie do współpracy wewnętrznej i interakcji z klientami.

Ponadto spotkania w usłudze Teams zapewniają wsparcie dla nagrywania spotkań, napisów na żywo i rozmycia tła w celu uzyskania bardziej profesjonalnego wyglądu.

2. Kanały i Teams

Rdzeniem Microsoft Teams są kanały i zespoły, które pozwalają użytkownikom organizować rozmowy, pliki i narzędzia wokół określonych projektów lub działów. Kanały można ustawić dla różnych tematów, co ułatwia skupienie i organizację dyskusji.

Z kolei Teams mogą obejmować odpowiednich członków z określonego działu, projektu lub działania, zapewniając, że wszyscy pozostają na tej samej stronie.

3. Zintegrowane aplikacje Office 365

Oczekiwaną funkcją jest płynna integracja z aplikacjami Office 365, takimi jak Word, Excel, PowerPoint i OneNote. Integracje te pozwalają użytkownikom tworzyć, edytować i współpracować nad dokumentami bezpośrednio w Teams bez przełączania się między różnymi aplikacjami.

Chociaż oferuje integracje z innymi narzędziami innych firm, jest popularnie używany w ramach stosu Microsoft. Ma to również kluczowe znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa, ponieważ funkcje połączony i edycji są dostępne tylko dla osób w organizacji.

4. Przechowywanie plików i funkcje współpracy zespołowej

W przeciwieństwie do innych narzędzia do spotkań online i aplikacje komunikacyjne, które pozwalają po prostu udostępniać pliki, Microsoft Teams jest zintegrowany z ekosystemem Microsoft. Oznacza to, że możesz przesyłać, udostępniać i współpracować nad dokumentami bezpośrednio na platformie w dedykowanym magazynie w chmurze Microsoft Teams.

Członkowie Teams mogą uzyskiwać dostęp do plików, a współpraca w czasie rzeczywistym jest możliwa dzięki funkcjom współautorstwa, zapewniając, że wszyscy pracują nad najnowszą wersją dokumentu.

Wszystkie wiadomości Teams są chronione za pomocą zaawansowanego standardu szyfrowania, dzięki czemu są bardzo bezpieczne i niezawodne do przesyłania plików, współpracy zespołowej i nie tylko.

Przeczytaj również: 20 hacków, wskazówek i sztuczek Microsoft Teams do wypróbowania w 2024 roku

Ceny Microsoft Teams

Strony główne

Microsoft Teams : Free

: Free Microsoft 365 Personal : 6,99 USD/miesiąc

: 6,99 USD/miesiąc Microsoft 365 Family: 9,99 USD/miesiąc

Business Plan

Microsoft Teams Essentials : 4 USD/miesiąc za użytkownika

: 4 USD/miesiąc za użytkownika Microsoft 365 Business Basic : $6/miesiąc na użytkownika

: $6/miesiąc na użytkownika Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/miesiąc na użytkownika

Skype vs. Teams: Porównanie funkcji

Ciekawi Cię, jak Skype i Teams wypadają w porównaniu? Oto krótkie porównanie ich funkcji, które pomoże ci wybrać najlepsze narzędzie dla twoich potrzeb. Chociaż oba narzędzia zostały zaprojektowane w celu ułatwienia komunikacji i współpracy, ich ustawienia funkcji zaspokajają różne potrzeby.

1. Połączenia głosowe i wideo

Możesz wybrać między tymi narzędziami do współpracy w zakresie wideokonferencji lub połączeń głosowych w zależności od swoich preferencji. Skype wyróżnia się wysoką jakością wideo i dźwięku, ale brakuje mu funkcji takich jak rozmycie tła i wirtualne tła.

Z drugiej strony, Microsoft Teams podnosi jakość wideokonferencji dzięki efektom tła, napisom na żywo i nagraniom spotkań online. Ponadto usługa ta płynnie integruje się z platformą Microsoft 365, umożliwiając planowanie spotkań bezpośrednio z Outlooka i współpracę nad dokumentami w czasie rzeczywistym podczas połączeń.

🏆 Zwycięzca : Microsoft Teams wysuwa się na prowadzenie dzięki imponującym funkcjom, w tym efektom tła, napisom na żywo i opcjom nagrywania, których brakuje Skype'owi.

2. Wiadomości błyskawiczne i czat

Skype przoduje w obsłudze wiadomości błyskawicznych dzięki podstawowym opcjom formatu i ciekawym funkcjom, takim jak emoji i GIF-y. Może jednak nie być najlepszym wyborem do większych dyskusji grupowych ze względu na brak zaawansowanych funkcji, takich jak rozmowy w wątkach.

Microsoft Teams wspiera komunikatory z zaawansowanymi funkcjami, takimi jak rozmowy w wątkach, wzmianki, formatowanie tekstu sformatowanego i integracja z narzędziami takimi jak OneNote i SharePoint. Wiadomości można organizować w kanały, co ułatwia śledzenie dyskusji.

🏆 Zwycięzca: Microsoft Teams błyszczy w profesjonalnych ustawieniach dzięki funkcjom takim jak udostępnianie połączonych linków i rozmowy w wątkach, podczas gdy Skype jest idealny do nieformalnych interakcji.

3. Udostępnianie plików i współpraca w Teams

Microsoft Teams oferuje solidne możliwości udostępniania plików z głęboką integracją z OneDrive i SharePoint. Pliki udostępniane w Teams są przechowywane w centralnej lokalizacji, co ułatwia dostęp do dokumentów i współpracę nad nimi bezpośrednio na platformie.

Skype umożliwia szybkie udostępnianie dokumentów i plików, ale brakuje mu scentralizowanego magazynu. Oznacza to, że musisz szukać udostępnianych plików w folderze pobierania, co utrudnia ich śledzenie, zwłaszcza podczas rozmów.

🏆 Zwycięzca: Microsoft Teams wyróżnia się udostępnianiem plików i funkcjami, których brakuje Skype'owi.

4. Integracja z innymi aplikacjami

Zarówno Microsoft Teams, jak i Skype (w tym Skype for Business) są doskonałymi opcjami integracji z ekosystemem Microsoft. Skype integruje się z Outlookiem w celu planowania połączeń i może być platformą do czatów głosowych i wideo. Może jednak brakować szerszej integracji, której często wymagają nowoczesne firmy.

Microsoft Teams płynnie łączy się z Outlookiem, SharePoint, OneDrive i innymi narzędziami Microsoft, umożliwiając w pełni zintegrowany cykl pracy. Teams obsługuje również integracje aplikacji innych firm, dzięki czemu jest wszechstronny dla różnych potrzeb biznesowych.

🏆 Zwycięzca: Ponownie, Microsoft Teams wygrywa, wyróżniając się płynną integracją z ekosystemem Microsoft, podczas gdy Skype wypada słabo z ograniczonymi integracjami ukierunkowanymi na biznes.

5. Interfejs użytkownika i ogólne wrażenia

Jeśli zapytasz użytkowników Skype'a, dlaczego kochają tę aplikację, odpowiedź będzie jasna - jej prosty i intuicyjny interfejs użytkownika. Skype jest łatwy w nawigacji, szczególnie dla użytkowników, którzy potrzebują tylko podstawowego narzędzia do komunikacji.

Z drugiej strony Microsoft Teams ma złożony interfejs użytkownika ze względu na rozszerzenie funkcji. Zespoły i kanały mogą być często przytłaczające dla nowych użytkowników i wymagają przyzwyczajenia. W tej kategorii Skype jest więc doskonałym rozwiązaniem Alternatywa dla Microsoft Teams .

🏆 Zwycięzca: Skype wygrywa tę rundę za swój przyjazny dla użytkownika interfejs. Nawet użytkownicy z nietechnicznych środowisk mogą go szybko zaadoptować.

6. Bezpieczeństwo i zgodność

Skype oferuje podstawowe funkcje bezpieczeństwa, w tym kompleksowe szyfrowanie połączeń i czatów. Brakuje mu jednak zaawansowanych certyfikatów zgodności.

Microsoft Teams został stworzony z myślą o bezpieczeństwie i zgodności klasy Enterprise. Oferuje funkcje takie jak uwierzytelnianie wieloskładnikowe, zapobieganie utracie danych i zgodność ze standardami branżowymi, takimi jak RODO, HIPAA i ISO 27001.

To sprawia, że Teams jest lepszym wyborem dla organizacji o wysokich wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa, zwłaszcza w przypadku organizowania webinarów lub spotkań zamkniętych.

🏆 Zwycięzca: Microsoft Teams dostarcza wszystkie funkcje bezpieczeństwa klasy Enterprise, których potrzebujesz w narzędziu do komunikacji.

Podsumowując, podczas gdy Skype jest świetny dla tych, którzy mają podstawowe wymagania i chcą prostego interfejsu użytkownika, Microsoft Teams jest idealną platformą dla potrzeb biznesowych i zawodowych. Ma więcej funkcji i zaawansowane szyfrowanie danych, dzięki czemu jest popularna w wielu organizacjach.

Skype vs. Teams na Reddicie

Przejrzeliśmy kilka kanałów Reddit, aby zrozumieć, co użytkownicy mówią o porównaniu Microsoft Teams i Skype.

Większość użytkowników nie jest pewna, której aplikacji użyć (ponieważ obie oferują podobne funkcje i są częścią tego samego stosu Microsoft).

Kiedy a użytkownik zapytał , "Czy Teams to tylko Skype w przebraniu?" odpowiedział jeden z użytkowników:

W pewnym sensie. To Sharepoint, Outlook i Skype na zapleczu. Zostało też trochę Lync_.

Inny użytkownik , odpowiadając na pytanie dotyczące używania MS Teams do rozmów i czatu, powiedział:

_Now switching to O365, my company decided that Skype is for 1 to1 calls and chats and MS Teams for group collab and Meetings. Czy istnieje powód związany z bezpieczeństwem/ważny powód, aby NIE używać MS Teams do obu tych celów?

Odpowiedź użytkownika na to pytanie brzmiała:

_Teams zawsze był w stanie do zrobienia 1:1 rozmów i czatów (od wydania około 4 lata temu). Teams przewyższył Skype'a praktycznie pod każdym względem (z wyjątkiem braku opcji on-prem, która nigdy nie nadejdzie)

Jeszcze jedno użytkownik uważa, że Microsoft powinien zrezygnować ze Skype'a , mówiąc:

Teams (w tym jego osobista edycja) jest lepszy pod każdym względem

Odpowiedzią na to było:

_Mam zamiar gdzieś podróżować i planuję używać Skype'a do dzwonienia przez wi-fi na telefon stacjonarny za bardzo niską cenę. Nie mogę tego zrobić z Teams, prawda?

Spotkanie z ClickUp - najlepszą alternatywą dla Skype vs. Teams

Podczas gdy Skype i Microsoft Teams mają swoje zalety, ClickUp to platforma typu "wszystko w jednym", która łączy w sobie zaawansowane funkcje Skype i Microsoft Teams.

Nie tylko pomaga efektywnie komunikować się lub współpracować z członkami zespołu; idzie o krok dalej, pomagając zespołowi zwiększyć wydajność i usprawnić cykl pracy.

Oto jak ClickUp wyróżnia się jako najlepsza alternatywa dla Microsoft Teams i Skype.

ClickUp's One Up #1: Zbierz wszystkie swoje rozmowy i pracę w jednym miejscu

Zarządzaj wszystkimi rozmowami, indywidualnymi lub zespołowymi, w ramach jednej aplikacji, korzystając z widoku czatu ClickUp

Głównym problemem zarówno Skype'a, jak i Microsoft Teams jest to, że czaty i dyskusje są rozproszone po całej platformie. Widok czatu ClickUp pomaga to zmienić, ponieważ przenosi wszystkie dyskusje, komentarze, aktywność w projektach i bezpośrednie wiadomości na jedną platformę.

Pozwala na komunikację w czasie rzeczywistym, udostępnianie plików i danych powstania zadań w oknie czatu. Eliminuje to konieczność przełączania się między różnymi narzędziami i usprawnia przepływ pracy.

W przeciwieństwie do podstawowego czatu Skype'a lub konwersacji opartych na kanałach Teams, widok czatu w ClickUp jest w pełni zintegrowany z zadaniami, dokumentami i projektami, ułatwiając przełączanie się między konwersacjami i pracę bez utraty rytmu.

ClickUp's One Up #2: Z łatwością zarządzaj kalendarzem i powtarzającymi się spotkaniami

uzyskiwanie szczegółowych protokołów ze spotkań, notatek i elementów działań za pomocą ClickUp Meetings_ ClickUp Meetings oferuje płynne zarządzanie kalendarzem spotkań lub tworzenie nowych spotkań. Umożliwia przechwytywanie notatek, zarządzanie agendami spotkań i ustawienie elementów działań dla każdego spotkania, rozliczając zespół z dyskusji podczas każdego spotkania.

Notatki i agendy mogą być wykorzystywane podczas nadchodzących spotkań w celu uzyskania aktualnych informacji i upewnienia się, że projekt jest na właściwym torze. Możesz nawet skorzystać z gotowego do użycia narzędzia ClickUp szablony planów komunikacji aby pomóc w stworzeniu solidnego planu komunikacji dla całego zespołu.

ClickUp One Up #3: Nagrywaj swój ekran, twórz wideo i udostępniaj je swoim teamom

nagrywaj ekran, twórz krótkie klipy i udostępniaj je swoim teamom w celu szczegółowej dyskusji dzięki ClickUp Clips_

Czy jesteś zmęczony powtarzającymi się spotkaniami z członkami zespołu, podczas których szczegółowo omawiasz konkretny cykl pracy lub funkcję produktu? Dzięki ClickUp Clip umożliwia nagrywanie szybkich filmów wideo lub zrzutów ekranu w celu udostępniania ich zespołowi.

Niezależnie od tego, czy chodzi o wyjaśnienie złożonego procesu, czy przekazanie opinii na temat projektu, ClickUp Clips ułatwia komunikację wizualną, czego ani Skype, ani Teams nie oferują z taką łatwością i elastycznością.

ClickUp One Up #4: Przypisuj komentarze i dodawaj wzmianki

przypisuj komentarze, przekształcaj je w zadania i otrzymuj powiadomienia w czasie rzeczywistym za pomocą ClickUp Assign Comments_

Z ClickUp Przypisywanie komentarzy można łatwo przypisywać komentarze do określonych zadań, aby zwiększyć odpowiedzialność i zrozumienie.

Możesz również komentować w ramach dyskusji grupowej dla konkretnego dokumentu i rozwiązać ten komentarz po jego zaadresowaniu. Gdy komentarz zostanie przypisany, natychmiast tworzy element działania dla tego członka zespołu, dając mu powiadomienia na czacie.

Oprócz tych potężnych funkcji komunikacyjnych, ClickUp posiada potężne funkcje współpracy zespołowej. Na przykład, jeśli ty lub twój kolega z zespołu edytujecie w udostępnianym Dokumenty ClickUp pozostali członkowie zespołu zostaną o tym natychmiast powiadomieni.

The Wykrywanie współpracy ClickUp funkcja ta pomaga wiedzieć, kiedy inni piszą, edytują dokumenty lub dodają komentarze. W ten sposób wiesz dokładnie, nad czym pracują członkowie Twojego zespołu i otrzymujesz powiadomienia o aktualizacjach w czasie rzeczywistym.

Współpracuj, przeprowadzaj burze mózgów i rejestruj pomysły swojego zespołu za pomocą tablic ClickUp

Zastosowanie Tablice ClickUp do przeprowadzania burzy mózgów z zespołami na temat konkretnego projektu lub tematu, rejestrując pomysły wszystkich osób i przekształcając je w skoordynowane działania.

Dzięki tej solidnej wizualnej kanwie można tworzyć mapy pomysłów, tworzyć zwinne cykle pracy i prowadzić strategiczne dyskusje. Zamiast notatek masz więc szczegółowe mapy myśli lub wykresy, które pomogą Ci tworzyć zadania i lepiej zrozumieć przepływ projektów.

Podsumowując, dzięki ClickUp nie potrzebujesz wielu narzędzi do różnych zadań. Wszystko - od komunikacji i zarządzania projektami po udostępnianie dokumentów i śledzenie czasu - znajduje się w jednym miejscu.

Połącz siłę współpracy i wydajność z ClickUp

W debacie Skype vs. Teams obie platformy oferują cenne funkcje do komunikacji i współpracy. Jednak przełączanie się między wieloma narzędziami może prowadzić do nieporozumień i nieodebranych wiadomości. Organizacje, które korzystają z któregokolwiek z tych narzędzi, nadal potrzebują innego do zarządzania projektami i zarządzania cyklami pracy.

Dlatego przejście na ujednolicone narzędzie do współpracy, takie jak ClickUp, dla wszystkich profesjonalnych dyskusji jest mądrym wyborem.

W miarę jak Skype stopniowo łączy się w Teams (podobnie do Skype for Business ), warto zastanowić się, jak ta zmiana może wpłynąć na przepływ pracy. Mniejsze wykorzystanie Skype'a może prowadzić do utraty historii czatów lub innych problemów.

Chociaż Microsoft Teams jest dobrym wyborem, ClickUp stanowi odświeżającą alternatywę, która pozwala uniknąć ciągłego przełączania i usprawnić współpracę.

ClickUp to coś więcej niż funkcje czatu i połączeń wideo - to zakończony pakiet narzędzi zaprojektowanych w celu usprawnienia każdego elementu cyklu pracy. Od zarządzania zadaniami i udostępniania dokumentów po współpracę w czasie rzeczywistym i konfigurowalne widoki, ClickUp pozwala Twojemu zespołowi zrobić więcej, a wszystko to w ramach jednej platformy.

Po co więc zadowalać się narzędziem, które wykonuje tylko część pracy? Zapewnij swojemu zespołowi elastyczność, moc i wydajność, aby mógł się wyróżniać. Zarejestruj się na ClickUp za darmo i odkryj, w jaki sposób może on zaspokoić wszystkie Twoje potrzeby w zakresie zarządzania projektami i współpracy na jednej platformie.