Jak utworzyć wykres Gantta w Trello?

jaki jest sekret konsekwentnego spotykania się z napiętymi terminami i łatwego zarządzania złożonymi zadaniami?

Oczywiście umiejętności Twojego zespołu i jego narzędzia! 🛠️

Narzędzia takie jak oprogramowanie do zarządzania projektami i wykresy Gantta są prawdziwymi przełomami. Oferują przejrzystość i strukturę potrzebną do utrzymania wielu teamów w zgodzie i śledzenia projektów, bez względu na to, jak trudne są.

Wykresy Gantta są jak GPS dla zarządzania projektami. Wizualnie mapują oś czasu projektu, pokazując daty rozpoczęcia i zakończenia każdego zadania w przejrzystym, łatwym do naśladowania formacie.

Jeśli chcesz wykorzystać możliwości wykresów Gantta w Trello, ten blog pokaże ci, jak to zrobić.

Jak tworzyć wykresy Gantta w Trello

Jeśli korzystasz z Trello i jego tablic Kanban do śledzenia cykli pracy nad projektami, może się okazać, że potrzebujesz bardziej zaawansowanych narzędzi do wizualizacji, aby skutecznie zarządzać złożonymi projektami.

Niestety, Trello nie posiada wbudowanych wykresów Gantta. Nadal jednak można je tworzyć za pomocą Power-Ups. Te integracje innych firm zwiększają funkcjonalność Trello i często są Free. Dodatkowo, Trello's szablony tablic pomagają w śledzeniu projektów.

Kiedy tworzenie wykresu Gantta w Trello przy użyciu tych Power-Ups, istnieje kilka kluczowych punktów, o których należy pamiętać, aby wykres był skuteczny i spełniał swoją funkcję.

Prawidłowe ustawienie wykresu pozwala lepiej wizualizować oś czasu projektu i usprawnia cykl pracy. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.

przez Trello

Krok 1: Dodaj TeamGantt Power-Up

Najpierw wyszukaj "TeamGantt" w sekcji "Power-Up" na swoim koncie Trello. Kliknij przycisk Add Power-Up. Możesz również dodać Ulepszenia z opcji Pokaż menu na tablicy Trello.

Krok 2: Połączenie TeamGantt z Trello

TeamGantt podpowie ci, aby utworzyć konto przed integracją z Trello. Po zrobieniu tego, utwórz pusty projekt w TeamGantt i kliknij na Widok na wykresie Gantt.

Tworzenie nowego projektu

Krok 3: Zorganizuj zadania w TeamGantt

Twoje zadania w projekcie znajdą się na liście w TeamGantt. Aby dodać harmonogramy, wybierz zadanie w widoku Gantt i ustaw daty.

Organizowanie zadań i list w projekcie

Krok 4: Tworzenie wykresu Gantta

Najedź kursorem na Tablicę, aby utworzyć pasek wykresu Gantta (domyślnie ustawiony na jeden dzień). Możesz go rozszerzyć, przeciągając boki, aby dopasować go do wymagań zadania.

Niestandardowe dostosowanie całego projektu w Trello

Krok 5: Aktualizacja postępu zadania

Postęp zadania można zaktualizować, najeżdżając na nie kursorem i klikając Edytuj zadanie. Możesz także dodawać zależności, klikając kropkę i łącząc ją z zależnym zadaniem.

Krok 6: Przydzielanie zasobów i niestandardowe zadania

Możesz przydzielać zadania członkom zespołu, wybierając ikonę osoby i wybierając odpowiednie nazwy. Możesz także niestandardowo pokolorować zadania, klikając niebieski kwadrat.

Korzystanie z niestandardowych funkcji Trello

Dodatkowe możliwości dla wykresu Gantta w Trello

Planyway

Planyway świetnie nadaje się do tworzenia wizualnej reprezentacji całego cyklu pracy. Pomaga rozbijać duże zadania, równoważyć obciążenia pracą i tworzyć mapy drogowe z zależnościami, podobne do wykresu Notion Gantt z jego właściwością daty. Posiada również funkcję śledzenia czasu, którą wielu uważa za pomocną w monitorowaniu postępów.

BigPicture

BigPicture to narzędzie do zarządzania projektami (PPM), które pomaga planować zadania, automatyzować pracę i śledzić ogólny postęp. Ten Power-Up wspiera kamienie milowe, automatyczne harmonogramy, linie bazowe i wykresy Gantta, aby zapewnić zakończenie projektu.

Projects by Placker

Placker to elastyczny dodatek do oprogramowania do zarządzania projektami z dobrze zbudowanym systemem funkcji dla wykresu Gantta. Jest dwukierunkowo połączony z Trello, co oznacza, że wszelkie zmiany w Plackerze są odzwierciedlane w Trello. Pomaga to w planowaniu i śledzeniu zadań na wielu tablicach.

Bonus: Jeśli jesteś zainteresowany do zrobienia wykresów Gantta dla ciebie jako kierownika projektu, mamy dla ciebie około piętnastu przykładów.

Limity tworzenia wykresów Gantta w Trello

Chociaż Trello jest prostym i łatwym w użyciu narzędziem do tworzenia podstawowych wykresów Gantta, funkcja ta nie jest wbudowana w aplikację, z czego wynikają pewne ograniczenia.

Często zdarza się również, że kierownicy projektów debatują nad Wykresy Gantta vs. Oś czasu .

Faktem jest, że wiele Alternatywy dla Trello mają dynamiczne funkcje zarządzania projektami, które mogą zmienić Twoje podejście do zarządzania projektami. Ponieważ korzystanie z Trello do tworzenia wykresów Gantta nie zawsze jest najłatwiejsze. Oto kilka powodów:

1. Brak wbudowanych wykresów Gantta

Trello nie zawiera wykresów Gantta. Aby korzystać z wykresu Gantta, musisz dodać zewnętrzne Power-Ups lub integracje innych firm. Może to być niewygodne i nie będziesz mieć od razu wszystkich potrzebnych funkcji.

💡 Pro Tip: Zapoznaj się z poniższymi wskazówkami narzędzia programowe oferujące darmowe wykresy Gantta . Przygotowaliśmy listę różnych narzędzi oraz ich zalet i wad, abyś mógł dokonać szybkiego porównania.

2. Zależności między zadaniami

Trello nie pokazuje zależności między zadaniami, które są kluczowe dla tworzenia dokładnych wykresów z danych wykresu Gantta. Zarządzanie oś czasu projektu bez tych zależności i identyfikowanie ścieżek krytycznych staje się sporym wyzwaniem podczas korzystania z Trello.

3. Ograniczone widoki

Trello oferuje przede wszystkim widok tablicy Kanban, który sprawdza się dobrze w przypadku niektórych projektów, ale jest niewystarczający dla tych, którzy potrzebują wielu widoków projektu - takich jak te na wykresach Gantta - aby zrozumieć oś czasu i zależności.

4. Złożoność obsługi dużych projektów

Podczas obsługi dużego projektu z wieloma zadaniami, tablice Trello mogą stać się zagracone i trudne do zarządzania, co utrudnia skuteczne tworzenie i utrzymywanie wykresów Gantta.

5. Niewystarczające funkcje zarządzania projektami

W Trello brakuje niektórych kluczowych zaawansowanych funkcji zarządzania projektami, często spotykanych w narzędziach do tworzenia wykresów Gantta, takich jak śledzenie czasu, planowanie i alokacja zasobów oraz szczegółowe raportowanie. Są one niezbędne do tworzenia szczegółowych i praktycznych wykresów Gantta, które pomagają w planie projektu i sprawnej realizacji projektów.

I choć Trello ma kilka przydatnych funkcji, może nie oferować kompleksowych funkcji zarządzania projektami, których potrzebujesz, zwłaszcza jeśli wykresy Gantta są dla ciebie ważne. Aby uzyskać solidniejsze rozwiązanie z zaawansowanymi możliwościami zarządzania projektami, warto rozważyć alternatywne rozwiązania, takie jak ClickUp !

Przeczytaj również: Trello vs. ClickUp: Które narzędzie do zarządzania projektami będzie najlepsze w 2024 roku?

Tworzenie wykresów Gantta za pomocą ClickUp

Jeśli szukasz kompleksowej platformy do zarządzania projektami, która oferuje zaawansowane wykresy Gantta, ClickUp zapewnia właśnie to.

Centralizując pracę, minimalizując przełączanie kontekstu i zapewniając dogłębny widok wykresu Gantta wszystkich projektów, ClickUp zapewnia wszystko, czego potrzebujesz do efektywnego zarządzania projektami. Tworzenie wykresów Gantta za pomocą ClickUp jest zarówno wydajne, jak i proste.

ClickUp postrzega wykresy Gantta jako mapę drogową, która podkreśla każdy zakręt projektu. Został zaprojektowany tak, aby zapewnić wszystkie informacje potrzebne do śledzenia projektu.

Użyj funkcji wykresu Gantta w ClickUp, aby uporządkować i ustawić priorytety

ClickUp oferuje:

Wbudowane wykresy Gantta

W przeciwieństwie do Trello, ClickUp posiada wykresy Gantta wbudowane bezpośrednio w swój interfejs. Nie musisz szukać integracji z innymi aplikacjami, aby uzyskać niezbędną funkcję.

Korzystając z wykresów Gantta w ClickUp, możesz bawić się dynamicznymi komponentami, które współdziałają z takimi elementami jak listy zadań, kalendarze i pulpity. Oznacza to, że już od pierwszego dnia możesz zacząć efektywniej zarządzać swoimi projektami.

Łatwa wizualizacja zależności między zadaniami

ClickUp ułatwia wizualizację zależności między zadaniami. Funkcja ta pozwala tworzyć dokładne osie czasu projektów i bez wysiłku identyfikować ścieżki krytyczne.

Dzięki połączonym zadaniom można zobaczyć, jak zmiany w jednym zadaniu wpływają na inne. Zapewnia to płynne zarządzanie projektami i pomaga uniknąć potencjalnych wąskich gardeł. Taki poziom przejrzystości ma kluczowe znaczenie dla utrzymania tempa projektu i zapewnienia terminowej dostawy.

Użyj wykresów Gantta w ClickUp do wizualizacji zależności między zadaniami

Aby pomóc Ci skuteczniej wizualizować swój projekt, sprawdź naszą kompilację Szablony wykresów Gantta dostępne w programie Excel i ClickUp.

Elastyczność wielu widoków

ClickUp to nie tylko wykresy Gantta. Oferuje różne widoki, w tym listę, tablicę i kalendarz, aby dopasować się do różnych stylów zarządzania projektami i potrzeb.

Ta elastyczność pozwala na przełączanie się między różnymi perspektywami, co jest niezbędne dla osób zarządzających projektami, które często muszą szybko dostosowywać się do sytuacji. Zapewnia kompleksowe zrozumienie oś czasu i zależności w projekcie. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz ogólnego widoku, czy szczegółowego podziału, takiego jak widok osi czasu, ClickUp zapewni Ci wszystko.

Zdolność do obsługi dużych projektów

ClickUp został zaprojektowany z myślą o obsłudze dużych projektów. Jego zaawansowane funkcje organizacyjne, takie jak zagnieżdżone podzadania, niestandardowe statusy i potężne opcje filtrowania, zapewniają, że projekty pozostają uporządkowane i łatwe w zarządzaniu, bez względu na to, jak bardzo stają się złożone.

Narzędzie pomaga zachować przejrzystą strukturę i śledzić wszystkie ruchome części, ułatwiając zarządzanie inicjatywami na dużą skalę bez przytłoczenia.

Zaawansowane funkcje zarządzania projektami

Podczas pracy z wykresami Gantta możesz korzystać z zaawansowanych narzędzi i funkcji ClickUp do zarządzania projektami, takich jak śledzenie czasu, zarządzanie zasobami i szczegółowe raportowanie.

Dzięki tym narzędziom możesz tworzyć szczegółowe raporty, które pozwolą Ci sprawnie planować i realizować projekty. Dodatkowo, ClickUp pozwala również na widok ścieżek krytycznych w dość zgrabny sposób!

Przegląd ścieżki krytycznej ClickUp

Przejście na ClickUp oznacza porzucenie limitów Trello i korzystanie z platformy, która ma wszystkie potrzebne funkcje.

Jak utworzyć wykres Gantta za pomocą ClickUp

Zobaczmy, jak utworzyć wykres Gantta w ClickUp.

pro Tip: Wolisz wizualny przewodnik? Sprawdź nasz samouczek wideo na temat opanowania wykresów Gantta ClickUp do zarządzania zadaniami i zależnościami.

Krok 1: Nakreśl projekt

Zdefiniuj zakres projektu, jego cele, kluczowe rezultaty i zasoby. Zapewni to, że ważne zadania zostaną zakończone na czas.

Użyj Cele ClickUp do ustawienia harmonogramów projektów, śledzenia celów i organizowania ich w folderach dla łatwego dostępu. Współpracuj nad szczegółami projektu w czasie rzeczywistym z Dokumenty ClickUp gdzie Twój Teams może jednocześnie wnosić swój wkład.

Zdefiniuj swoje cele i wyniki za pomocą ClickUp Goals

Krok 2: Lista zadań

Przeprowadź burzę mózgów i utwórz listę wszystkich zadań i działań wymaganych do zakończenia projektu. Nie martw się jeszcze o kolejność - po prostu zapisz wszystko. Użyj Widok listy ClickUp'a aby uporządkować swoje zadania. Możesz utworzyć nową przestrzeń specjalnie dla swojego wykresu Gantta i niestandardowo wyposażyć ją w odpowiednie funkcje i widoki.

Lista zadań i działań związanych z projektem w ClickUp

Krok 3: Dodaj szczegóły zadania

Wykorzystaj Pola niestandardowe ClickUp'a aby dodać do zadań istotne szczegóły, takie jak daty rozpoczęcia, terminy, osoby przypisane i priorytety. W przypadku wykresu Gantta, dodaj pole daty rozpoczęcia dla każdego zadania i uporządkuj listę, aby ułatwić nawigację.

Krok 4: Tworzenie wykresu Gantta

Przejdź do widoku Gantta w ClickUp, aby zwizualizować swoje zadania. Jeśli początkowo nie dodałeś widoku Gantta, po prostu wybierz +View z paska narzędzi i dodaj go. Wykres Gantta zostanie automatycznie wygenerowany na podstawie zadań z listy.

Wizualizuj swoje pięć najważniejszych zadań za pomocą wykresów Gantta ClickUp

Krok 5: Niestandardowy wykres Gantta

Możesz spersonalizować swój wykres Gantta, dostosowując ustawienia, takie jak ukrywanie weekendów lub włączanie opcji zmiany harmonogramu zależności. Możesz również dostosować ramy czasowe, aby skupić się na określonych okresach (dzień/godzina i miesiąc/dzień).

Niestandardowy wykres Gantta dopasowany do konkretnych potrzeb projektu

Krok 6: Stwórz zależności między zadaniami

Wizualizuj zależności od zadań poprzez połączenie powiązanych zadań. Interfejs ClickUp typu "przeciągnij i upuść" sprawia, że jest to łatwe - wystarczy przeciągnąć linię połączenia z jednego zadania do drugiego. Możesz powtórzyć ten krok, aby upewnić się, że wszystkie zadania są we właściwej kolejności.

Krok 7: Dodaj kamienie milowe

Kamienie milowe mają kluczowe znaczenie dla śledzenia postępów i identyfikacji potencjalnych zagrożeń. W ClickUp możesz łatwo przekształcić zadanie w kamień milowy Kamień milowy na wykresie Gantta wybierając zadanie i zmieniając jego typ na kamień milowy.

Zmień typ zadania, aby utworzyć kamienie milowe na wykresie ClickUp Gantt

Krok 8: Monitoruj i aktualizuj wykres Gantta

Zarządzaj wykresem Gantta za pomocą intuicyjnego interfejsu ClickUp typu "przeciągnij i upuść". Reorganizuj zadania, dostosuj oś czasu i dodawaj nowe zadania w razie potrzeby. Wszystkie aktualizacje synchronizują się w czasie rzeczywistym, zapewniając aktualność planu projektu bez dodatkowego wysiłku.

Wykonując te kroki, jesteś gotowy do tworzenia i efektywnego zarządzania wykresem Gantta w ClickUp, utrzymując swoje projekty na właściwym torze i dostosowując się do wszelkich zmian.

Przeczytaj również: Alternatywy dla wykresu Gantta post zawiera mnóstwo różnych sposobów wizualizacji osi czasu i zadań projektu.

Prosty szablon Gantta od ClickUp Prosty szablon Gantta ClickUp'a ułatwia zarządzanie projektami, usprawnia współpracę w zespole i zapewnia przejrzysty widok połączenia zadań. Zawiera trzy łatwe w użyciu widoki - Gantt, Lista i Dokument - oraz próbkę projektu na początek, dzięki czemu jest idealny dla początkujących.

Uzyskaj przejrzysty widok połączenia zadań dzięki szablonowi Simple Gantt firmy ClickUp

Szablon ten umożliwia ustawienie niestandardowych statusów, takich jak Zakończone, W trakcie i Do zrobienia. Do szablonu można również przypisać pola niestandardowe, takie jak Faza projektu, Postęp projektu i Załącznik.

Zarządzaj złożonymi projektami za pomocą ClickUp

Wykresy Gantta są prawdopodobnie jednym z najbardziej niezbędnych narzędzi dla osób zarządzających projektami. Oferują one przejrzystą i szczegółową wizualizację osi czasu i zależności projektu, a także są doskonałym sposobem na śledzenie, monitorowanie, analizowanie i korygowanie przebiegu projektów.

Trello jest dobrym narzędziem do zarządzania projektami z intuicyjnymi tablicami Kanban, ale nie posiada wbudowanej funkcji wykresu Gantta. Brak wbudowanych funkcji i zaawansowanych możliwości zarządzania projektami utrudnia korzystanie z niego podczas zarządzania złożonymi projektami na dużą skalę.

ClickUp to potężna alternatywa, która oferuje wbudowane wykresy Gantta wraz z zakresem wstępnie zaprojektowanych i poręcznych szablonów . Intuicyjny interfejs ułatwia przeglądanie zależności między zadaniami i przełączanie się między różnymi widokami zarządzania projektami. Dzięki zaawansowanym funkcjom, takim jak śledzenie czasu, alokacja zasobów i szczegółowe raportowanie, ClickUp jest kompleksowym rozwiązaniem dla projektów dowolnej wielkości. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i wzbogać swój zestaw narzędzi do zarządzania projektami o wszystkie niezbędne funkcje potrzebne do tworzenia i utrzymywania szczegółowych, praktycznych wykresów Gantta.