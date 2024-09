Jak wdrożyć hybrydową metodologię Agile?

Przez dziesięciolecia królował wodospadowy model rozwoju oprogramowania. Duże firmy programistyczne tworzyły kompleksowe plany i latami tworzyły produkty. Enterprise'y czekały.

Era cyfrowa doprowadziła do zrobienia tego wszystkiego. Szybkość zmian nie mogła pozwolić sobie na czas i ryzyko związane z kaskadowym zarządzaniem projektami. Tak więc pojawiła się metodologia Agile, która jest szeroko stosowana przez zespoły inżynierów na całym świecie.

Ta radykalna zmiana z jednego podejścia na drugie nie jest łatwa do zaadaptowania dla wszystkich. Co ważniejsze, żadna z metodologii nie jest idealna dla wszystkich okoliczności. W wyniku tego wyłania się nowy hybrydowy model zwinny. Zobaczmy, jak to działa.

**Co to jest hybrydowe podejście zwinne?

Hybrydowe podejście Agile to metodologia zarządzania projektami która łączy iteracyjny i elastyczny charakter modeli Agile ze stabilnością Waterfall opartą na planie. W typowym hybrydowym projekcie Agile, Waterfall oferuje ogólny plan i długoterminową wizję projektu, podczas gdy metodologie Agile napędzają codzienną pracę.

Na przykład, jeśli budujesz aplikację do finansów osobistych, 3-5 letnia mapa drogowa produktu zostanie zrobiona w Waterfall sposób. Menedżerowie produktu będą identyfikować funkcje, ustalać priorytety i planować je kwartał po kwartale.

Następnie zespół inżynierów wykorzysta Agile, aby podzielić je na historie użytkowników, zidentyfikować kryteria akceptacji, zaplanować sprinty i rozwijać je przyrostowo. Będą również obserwować wydajność i informacje zwrotne, aby odpowiednio dostosować swój produkt.

Ale czym różni się metodologia hybrydowa od już istniejących wielu podejść? Dowiedzmy się.

Iteracyjne vs. Przyrostowe vs. Zwinne

Metodologia zarządzania projektami Agile jest często definiowana jako "iteracyjna" i "przyrostowa" Terminy te nie oznaczają jednak tego samego i nie mogą być używane zamiennie. Oto dlaczego.

Rozwój iteracyjny: W tym podejściu dzieli się projekt na małe segmenty zwane iteracjami. W każdej iteracji należy ponownie sprawdzić i udoskonalić produkt, aż osiągnie pożądany poziom jakości i funkcji.

Rozwój przyrostowy: W tym podejściu dzielisz projekt na małe, łatwe do zarządzania części lub przyrosty, z których każdy dodaje określoną funkcję do całego produktu. Każdy przyrost dodaje funkcjonalną część oprogramowania.

Agile: Jest to szersza metodologia, która obejmuje zarówno podejście iteracyjne, jak i przyrostowe. Zwinna transformacja kładzie nacisk na elastyczność, współpracę i zadowolenie klienta poprzez ciągłe dostarczanie wartościowego oprogramowania.

Blended vs. Hybrid Agile

Kolejnym ryzykiem, na jakie narażeni są kierownicy projektów, jest myślenie, że blended jest hybrydą. Z pewnością tak nie jest, przynajmniej nie w tym kontekście.

Blended Agile łączy różne metodologie lub praktyki Agile w ramach jednego projektu. Podejście hybrydowe łączy Agile z podejściem Waterfall.

Istotne różnice obejmują następujące elementy.

Aspekty Blended Agile Hybrid Agile podejście Mieszanka i dopasowanie różnych praktyk Agile Integracja Agile i tradycyjnych praktyk Filozofia Zachowuje rdzeń Agile Zaczyna się jako konwencjonalne zarządzanie projektami z technikami Agile zintegrowanymi w razie potrzeby Zastosowanie Używany w wysoce dojrzałych zespołach programistycznych Agile, które potrzebują elastycznych metodologii Używany w środowiskach nowych dla Agile lub gdy konieczna jest długoterminowa stabilność Potrzeba Idealny dla branż, w których szybkość dostarczania jest krytyczna Idealny dla branż, w których zarządzanie ryzykiem, zgodność z przepisami itp. mają priorytet

Różnice między Agile mieszanym a Agile hybrydowym

Niezależnie od tego, czy stosujesz podejście Waterfall, czy już przeszedłeś na Agile, możesz potrzebować mocnego argumentu, dlaczego hybrydowy Agile jest lepszy. Czytaj dalej! 📖

Korzyści ze stosowania hybrydowego podejścia Agile

Każdy kierownik projektu wie, że prowadzenie ciągłego rozwoju oprogramowania jest złożonym przedsięwzięciem. Istnieje wiele ruchomych części i wszystko może pójść nie tak. Na przykład, jeśli przekazanie projektu do rozwoju nie jest dokładne, wiele może umknąć między intencją a końcowym produktem.

Podejście do zarządzania projektami może być więc tym, co decyduje o powodzeniu w tworzeniu oprogramowania. Oto jak hybrydowe modele Agile mogą wesprzeć dostarczanie oprogramowania.

Stabilność + elastyczność

Podejście hybrydowe łączy opartą na planie naturę Waterfall z elastycznością Agile. Długoterminowy plan i jasna wizja dostarczane przez modele Waterfall dają zespołowi jasny obraz kierunku, w którym podąża, bez uszczerbku dla elastyczności, która pozwala na wykorzystanie Narzędzia Scrum metody i automatyzacja preferowane przez Agile.

Na przykład, w początkowej fazie projektu można spędzić dużo czasu na zbieraniu wymagań, dokumentowaniu, definiowaniu zakresu prac itp. w celu ustawienia fundamentów. Stamtąd Teams może przejść do korzystania z Zwinne narzędzia do testowania , ciągłe informacje zwrotne i modele adaptacyjne.

Przewidywalność

Agile stawia na zwinność, która pozwala organizacjom ewoluować wraz ze zmieniającymi się wymaganiami rynku. Czasami zagraża to przewidywalności dla pracowników, firm i inwestorów/akcjonariuszy.

Hybrid Agile rozwiązuje ten problem. Wykorzystuje modele planowania projektów do skutecznej prognozy. Jest to szczególnie korzystne w projektach, które wymagają pewności, na przykład w branżach podlegających ścisłym regulacjom lub w przypadku inicjatyw obejmujących drogi sprzęt/zasoby.

Oferuje również większą kontrolę nad przewidywaniem potencjalnych problemów i proaktywnym ich rozwiązywaniem.

Zaangażowanie interesariuszy

Tradycyjny Business lubi prezentacje, raportowanie i pulpity. Podczas gdy modele Agile kładą nacisk na metryki i retrospektywy, są one bardziej nastawione na ciągłe uczenie się i doskonalenie. Czasami interesariusze czują, że nie mówią tym samym językiem co zespół programistów.

Hybrid Agile to naprawia. Na początku hybrydowe teamy Agile tworzą plany i dokumentację, co daje interesariuszom jasny obraz sytuacji. W trakcie trwania projektu mogą oni korzystać z zaawansowanego narzędzia do zarządzania projektami, takiego jak ClickUp aby zapewnić widoczność i aktualizacje w czasie rzeczywistym.

Zarządzanie ryzykiem

Jeśli planujesz z wyprzedzeniem i dokonujesz prognozy możliwości, istnieje większe prawdopodobieństwo, że wprowadzisz niezbędne rezerwy na potencjalne ryzyko. Jeśli jesteś zwinny i adaptacyjny, możesz poradzić sobie z pojawiającymi się zagrożeniami. To jest właśnie do zrobienia w hybrydowym Agile.

Ustrukturyzowany plan i wstępne oceny tradycyjnych metod pomagają wcześnie zidentyfikować potencjalne ryzyko. Iteracyjny charakter Agile pozwala na ciągłe monitorowanie i ograniczanie ryzyka w trakcie postępu projektu.

Czas wprowadzenia produktu na rynek

Modele kaskadowe były przez długi czas krytykowane za zbyt długi czas wprowadzania produktów na rynek. Jeśli projekt jest zaplanowany na trzy lata, użytkownik zobaczy premierę dopiero pod koniec tego okresu.

Hybrydowy Agile przełamuje tę tendencję. Po zrobieniu planu projektu, metody Agile przejmują kontrolę i MVP jest szybko wprowadzane na rynek. Ta rozłożona w czasie dostawa zapewnia, że najbardziej krytyczne części projektu trafią na rynek wcześniej.

Pomimo wielu zalet, hybrydowy Agile nie nadaje się również do każdej sytuacji. Zobaczmy, gdzie sprawdza się najlepiej.

Kiedy stosować hybrydową metodykę Agile

Hybrydowy Agile łączy w sobie to, co najlepsze z obu światów. Tyle tylko, że nie wszystkie projekty potrzebują obu światów.

Na przykład, jeśli jesteś startupem, który chce uruchomić aplikację do medytacji, nie masz luksusu długoterminowego planu. Krajobraz jest zatłoczony, a samo dopasowanie produktu do rynku może być podejrzane. Taka sytuacja wymaga zwinnego podejścia do publikowania MVP i testowania rynku.

Kiedy więc używać hybrydowego Agile? Cieszę się, że o to zapytałeś!

Złożone projekty

Każdy projekt jest złożony. Nie o tym tutaj mówimy. Naprawdę złożone projekty to takie, które obejmują rozwój oprogramowania z wieloma funkcjami, dla wielu grup odbiorców, z przeplatającymi się możliwościami. Dobrym przykładem złożonego projektu może być budowa rynku internetowego.

W takich przypadkach hybrydowy Agile jest idealny. Początkowy proces planowania może dopasować się do planu biznesowego. Na rynku online, jeśli najpierw wdrażasz sprzedawców, twoja mapa drogowa rozpocznie się od funkcji odpowiednich dla tej fazy.

Gdy teams biznesowy zacznie rozmawiać ze sprzedawcami, zespół programistów może podzielić portal sprzedawcy na małe, łatwe w zarządzaniu funkcje i rozwijać je iteracyjnie.

Branże regulowane

Bankowość, zarządzanie finansami, ubezpieczenia, opieka zdrowotna itp. podlegają ścisłym regulacjom. Wymagają one niezwykle wysokiego stopnia widoczności i kontroli. Metodyki zwinne mogą nie zapewniać wsparcia w zakresie szczegółowej dokumentacji i monitorowania, których potrzebują regulowane branże.

Hybrid Agile rozwiązuje ten problem poprzez ustawienie barier zgodności. Pozwalają one zespołom biznesowym na dodanie warstwy planowania pod kątem wymogów regulacyjnych.

Ścisłe rezultaty

Jeśli klient ma napięty harmonogram i ograniczony budżet, podejście Agile może nie być najlepszym rozwiązaniem. Eksperymentalna natura Agile działa najlepiej, gdy istnieje pewna elastyczność.

Hybrydowy Agile może to naprawić, tworząc plany dotrzymywania terminów i budżetów. Może to pomóc kontrolować skutki uboczne i dostarczać zgodnie z oczekiwaniami.

Transformacje starszej wersji

W przeciwieństwie do rozwoju nowych produktów, transformacja starszej wersji polega na odtworzeniu istniejącego - często złożonego - oprogramowania przy użyciu nowych technologii i podejść. Przykładem może być modernizacja monolitycznej aplikacji mainframe przy użyciu mikrousług w chmurze

W takich przypadkach modele Agile niosą ze sobą ryzyko pominięcia pewnych szczegółów. Tradycyjna część hybrydowego Agile pozwala zespołowi przeczesać cały krajobraz starszej wersji, udokumentować każdy najmniejszy szczegół i dokładnie go zmodernizować. Wdrażanie go w sposób iteracyjny przy użyciu metod Agile może zminimalizować zakłócenia w biznesie.

Skalowanie Agile w dużych organizacjach

W Enterprise stosującym tradycyjne metody, systemy są zaprojektowane tak, aby to ułatwić. Teams są szkoleni w ten sposób, narzędzia to umożliwiają, procesy są zaprojektowane tak, aby je wspierać. Przejście na model Agile/Scrum może być przełomową zmianą dla tych zespołów.

Hybrydowy Agile może być krokiem naprzód. Może zaoferować okres przejściowy dla Teams, aby ułatwić przejście do Agile.

Niezależnie od sytuacji, musisz skutecznie wdrożyć zasady hybrydowego Agile. Oto przewodnik, jak zacząć.

Jak wdrożyć hybrydową metodologię Agile

Podczas gdy zasady hybrydowego Agile są powszechne, mogą one oznaczać różne rzeczy dla różnych organizacji. Zanim wdrożysz hybrydowy Agile w swojej organizacji, musisz ocenić, czy jest on odpowiedni dla Ciebie.

Dobre narzędzie do zarządzania projektami dla teamów programistycznych, takie jak ClickUp, będzie bardzo pomocne w tym procesie.

1. Ocena przydatności projektu

Czy Twój projekt potrzebuje hybrydowego zarządzania Agile? Zadaj sobie to pytanie.

Zacznij od dokładnej oceny wymagań, ograniczeń i celów projektu. Nakreśl zakres, wymogi regulacyjne i kluczowe rezultaty. Udokumentuj swoje obserwacje i spostrzeżenia, aby uzyskać informacje zwrotne i zatwierdzenia.

Z ClickUp Docs można wszystko przejrzyście udokumentować. Ponadto, możesz współpracować w czasie rzeczywistym z różnymi członkami Teams i udostępniać je odpowiednim interesariuszom w celu uzyskania informacji zwrotnej.

Zbieraj wymagania i dokumentuj spostrzeżenia za pomocą ClickUp Docs

Wykorzystaj te informacje, aby określić, które części projektu skorzystałyby na tradycyjnym podejściu, a które byłyby lepiej dostosowane do praktyk Agile.

2. Zdefiniuj model hybrydowy

W oparciu o przeprowadzoną ocenę, zdefiniuj konkretny hybrydowy model Agile, z którego będziesz korzystać. Staraj się nie myśleć o swoich podejściach jako o "tradycyjnych" lub "Agile", co może wpłynąć na twoje odczucia wobec nich. Zaprojektuj swój model hybrydowy jako dwie części:

Aspekty projektu, które wymagają dogłębnego, kompleksowego planu

Aspekty, które wymagają szybkiego, iteracyjnego działania

Na przykład, możesz użyć pierwszego z nich do fazy planu i wymagań, a następnie drugiego do fazy rozwoju i testowania.

Nie zakładaj, że ludzie rozumieją, co oznaczają tradycyjne i zwinne metody. Na przykład, nie mów po prostu swojemu zespołowi projektowemu "rozwój w Agile" Zamiast tego możesz powiedzieć: "rozwój ma być wykonywany w powtórzeniach dwutygodniowych sprintów, zgodnie z planem iteracji, z celem 100 punktów historii dla każdego epic, zarządzanych za pomocą ClickUp"

Zdefiniuj wszystko tak szczegółowo, jak to tylko możliwe.

3. Opracowanie szczegółowego planu projektu

Największą zaletą modelu Waterfall jest jego faza planowania. Wykorzystaj to jako część swojego hybrydowego frameworka Agile.

Stwórz szczegółowy plan projektu, który będzie zawierał zarówno tradycyjne, jak i zwinne elementy. Uwzględnij oś czasu, kamienie milowe, alokację zasobów, szacunki budżetowe na badania, plany sprintów, backlogi i harmonogramy iteracji.

Wybierz kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami dla zespołów Agile, aby to wszystko ustawić. Widoki kalendarza, wykresu Gantta i osi czasu w ClickUp świetnie nadają się do tworzenia harmonogramów. Użyj widoku ClickUp Box, aby zarządzać zasobami zespołu, zobaczyć, nad czym pracują ludzie i jakie obciążenie jest dostępne.

widok obciążenia pracą w ClickUp Box_

Jeśli dopiero zaczynasz, oto pomoc: Kompleksowy elementarz na temat jak stworzyć plan projektu Agile . Można również wykorzystać różne zintegrowane szablony do planowania sprintów aby rozpocząć swoją podróż.

4. Ustal wyczyszczone wytyczne dotyczące komunikacji

Jednym z największych zagrożeń związanych z hybrydowym Agile jest nieporozumienie. Jeden członek teamu może oczekiwać jasnego planu, podczas gdy inny może chcieć eksperymentować w sposób Agile. Uniknięcie takich sytuacji wymaga jasnej komunikacji.

Ustawienie platformy współpracy, takiej jak ClickUp, dla wiadomości asynchronicznych. UżyjClickUp Chat View aby adresować wszystkie wiadomości z jednego miejsca

Zaplanuj regularne spotkania i odprawy, aby dać członkom zespołu możliwość zgłaszania wątpliwości

Upewnij się, że pamiętasz o potrzebach Waterfall i Agile części procesu. Na przykład, tradycyjne przeglądy projektu mogą odbywać się co kwartał, a codzienne stand-upy i retrospektywy co dwa tygodnie podczas sprintów Agile.

połącz się asynchronicznie z członkami zespołu za pomocą widoku czatu ClickUp_

5. Ustawienie struktury zarządzania

Ustanów strukturę zarządzania, która będzie wsparciem dla hybrydowego podejścia Agile. Zdefiniuj role i obowiązki dla tradycyjnych części procesu. Utwórz Struktura zespołu Agile dla realizacji projektu. Ustawienie mechanizmów podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów.

Na przykład, możesz wyznaczyć kierownika projektu do nadzorowania tradycyjnych aspektów projektu i Scrum Mastera do zarządzania fazami Agile. Taka struktura pomaga zapewnić skuteczną integrację obu metodologii i sprawne działanie projektu.

Aby zapewnić spójność realizacji Agile, należy ustawić jasne systemy. ClickUp Agile Project Management Template to prosty, konfigurowalny framework ułatwiający rozpoczęcie pracy. Ten przyjazny dla początkujących szablon uporządkuje Twoje żądania w zaległości, w których możesz ustalać priorytety i je realizować.

Pobierz szablon

Jeśli masz bardziej zaawansowane lub specyficzne potrzeby, zapoznaj się z innymi szablonami Szablony Agile na ClickUp.

6. Monitoruj i dostosuj

Być może włożyłeś dużo czasu i wysiłku w ustawienie swojego hybrydowego systemu Agile. Jednak może on nie być idealny za pierwszym razem. Dlatego monitoruj postępy, identyfikuj luki, omawiaj rozwiązania i dostosowuj się w miarę upływu czasu.

W ramach monitorowania:

Zmierz wydajność zespołu i porównaj z poprzednimi okresami

Ocena pojawiających się zagrożeń

Śledzenie zmian regulacyjnych

Pozyskiwanie informacji zwrotnych od interesariuszy

Aktywne pozyskiwanie opinii zespołu

Oprócz danych ilościowych pochodzących z monitorowania, należy również szukać informacji jakościowych. Przeprowadzaj retrospektywy na koniec każdej fazy lub iteracji, aby ocenić, co działało dobrze, a co można poprawić.

Zbieraj informacje zwrotne od zespołu, a także od interesariuszy i dokumentuj wyciągnięte wnioski. Wykorzystaj te informacje do udoskonalenia hybrydowego podejścia Agile w przyszłych projektach, zapewniając, że metodologia staje się bardziej skuteczna przy każdym użyciu.

Realizuj swoje projekty szybciej i skuteczniej dzięki ClickUp

Przejdź na hybrydę z ClickUp Agile Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami oprogramowania zatoczyło pełne koło. Zwolennicy Agile odrzucili tradycyjne praktyki, takie jak kompleksowe planowanie i długoterminowe harmonogramy. Zwolennicy modelu Waterfall postrzegali Agile jako chaotyczny, pozbawiony struktury potrzebnej do tworzenia produktów klasy Enterprise.

Inteligentni technolodzy zdecydowali się połączyć najlepsze aspekty obu podejść, aby stworzyć model, który działa, czyli hybrydowy Agile. Model hybrydowy pomaga nowoczesnym zespołom technologicznym lepiej zarządzać różnorodnymi wymaganiami projektów, spełniać wymagania regulacyjne i dostarczać wartość przyrostowo.

Jego wdrożenie nie jest jednak łatwe. Potrzebny jest system do kompleksowego zarządzania wieloma ruchomymi częściami związanymi z tworzeniem oprogramowania. ClickUp for Agile Teams oferuje właśnie taki system.

Łączy on w sobie Narzędzia Agile , takie jak tablice Kanban, wykresy Gantta, śledzone zadania, niestandardowe statusy, integracje oraz ClickUp AI , asystent AI, do uruchomienia.

Wdrażaj hybrydowe zarządzanie projektami z łatwością. Wypróbuj ClickUp już dziś za darmo !