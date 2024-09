Microsoft Teams vs. Obszar roboczy Google: Porównanie

Szukasz platformy, która zoptymalizuje cykl pracy Twojego zespołu?

Prawdopodobnie natknąłeś się na Microsoft Teams i Google Obszar roboczy, dwa wiodące narzędzia zaprojektowane w celu zwiększenia współpracy i wydajności.

Na tym blogu szczegółowo porównamy ich funkcje, aby pomóc Ci zdecydować, która platforma najlepiej odpowiada Twoim potrzebom w zakresie komunikacji, współpracy i wydajności.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, która z nich jest odpowiednia dla Twojego zespołu.

Co to jest Microsoft Teams?

Microsoft Teams służy jako centralny hub dla wszystkich działań zespołowych, usprawniając komunikację i współpracę dla zespołów wewnętrznych i zdalnych.

Jako część pakietu Microsoft Office 365 i usługa alternatywa dla obszarów roboczych Google microsoft Teams ma na celu zwiększenie wydajności zespołu i usprawnienie cyklu pracy.

Funkcje Microsoft Teams

Microsoft Teams oferuje szereg funkcji, od czatu i wideokonferencji po kanały i możliwości udostępniania plików. Przyjrzyjmy się każdej z nich.

1. Funkcja #1: Czat

via Microsoft Czat w usłudze Microsoft Teams umożliwia połączenie z innymi osobami bez względu na to, gdzie się znajdujesz. Dzięki czatowi możesz:

Brać udział w rozmowach indywidualnych i grupowych

Tworzyć wątki w celu uporządkowania dyskusji

Używać wzmianek @, aby zwrócić czyjąś uwagę

Udostępnianie plików i obrazów bezpośrednio na czacie

Tworzenie zakładek do ważnych rozmów w celu ich późniejszego widoku

Ustawienie powiadomień dla ważnych lub pilnych wiadomości

2. Funkcja #2: Teams i kanały

Microsoft Teams oferuje dedykowane przestrzenie dla zespołów lub działów firmy do współpracy. W tych przestrzeniach członkowie mogą omawiać wszystko, od wprowadzania produktów na rynek po strategie. Ustawienie grupy zapewnia bardziej skoncentrowane środowisko, dzięki czemu członkowie mogą pracować wyłącznie nad określonymi projektami lub tematami w dedykowanej przestrzeni.

Ostatecznie funkcje Teams pomagają usprawnić komunikację i łatwo współpracować z członkami zespołu.

3. Funkcja #3: Konferencje wideo i audio

via Microsoft Funkcje połączeń wideo i audio w usłudze Microsoft Teams umożliwiają łączenie się z zespołem z dowolnego miejsca na świecie.

Dzięki tym funkcjom możesz:

Planować spotkania online, ustawić agendę i udostępniać zaproszenia

Wybierać numer, aby dołączyć tylko do części audio spotkania, jeśli chcesz

Wybierać numer, aby dodać inne osoby do spotkania

Wyciszać hałas, wyznaczać prezenterów i udostępniać swój ekran podczas spotkania

Włączanie transkrypcji w czasie rzeczywistym, aby spotkanie było dostępne

Spraw, by spotkania były kreatywne i wydajne dzięki Tablicom Microsoft, w których członkowie zespołu mogą przeprowadzać burze mózgów i kreatywnie współpracować podczas połączenia

Twórz niestandardowe tła

Organizuj konferencje internetowe i webinaria, na które możesz zaprosić do 1000 uczestników

Nagrywanie spotkania dla członków zespołu, którzy nie mogli w nim uczestniczyć

4. Funkcja #4: Zarządzanie zadaniami i dokumentami

Aplikacja Zadania w Microsoft Teams łączy zadania z aplikacji Microsoft Do zrobienia i Planner. Dostarcza kompleksowy widok zadań i ich terminów. Umożliwia również tworzenie, przypisywanie i śledzenie zadań bezpośrednio w aplikacji Microsoft Teams.

Oprócz zarządzania zadaniami, Integracje Microsoft Teams z innymi programami Microsoft 365 pomagają Tobie i Twojemu zespołowi w zarządzaniu dokumentami. Na przykład integracje z programami Microsoft Word, PowerPoint i Excel umożliwiają Tobie i Twojemu zespołowi tworzenie i udostępnianie dokumentów, prezentacji i arkuszy kalkulacyjnych w usłudze Teams.

Teams integruje się również z SharePoint i OneDrive, co daje tobie i twojemu zespołowi bezpieczne, scentralizowane miejsce do przechowywania, uzyskiwania dostępu i zarządzania plikami i dokumentami.

Ceny Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: $4/użytkownika/miesiąc. W ramach tego planu otrzymujesz dostęp do nieograniczonego wsparcia przez czat, telefon i Internet, możliwość organizowania spotkań dla 300 uczestników, napisy na żywo w języku angielskim, 10 GB przestrzeni dyskowej w chmurze na użytkownika, standardowe zabezpieczenia i nie tylko

$4/użytkownika/miesiąc. W ramach tego planu otrzymujesz dostęp do nieograniczonego wsparcia przez czat, telefon i Internet, możliwość organizowania spotkań dla 300 uczestników, napisy na żywo w języku angielskim, 10 GB przestrzeni dyskowej w chmurze na użytkownika, standardowe zabezpieczenia i nie tylko Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/użytkownika/miesiąc. Oprócz wszystkiego, co zawiera Microsoft Teams Essentials, otrzymujesz dostęp do obciążenia do zarządzania 300 użytkownikami, filtrowania spamu i złośliwego oprogramowania, ponad 10 dodatkowych aplikacji, 1 TB przestrzeni dyskowej w chmurze na użytkownika i nie tylko

6 USD/użytkownika/miesiąc. Oprócz wszystkiego, co zawiera Microsoft Teams Essentials, otrzymujesz dostęp do obciążenia do zarządzania 300 użytkownikami, filtrowania spamu i złośliwego oprogramowania, ponad 10 dodatkowych aplikacji, 1 TB przestrzeni dyskowej w chmurze na użytkownika i nie tylko Microsoft 365 Business Standard: $12.50/użytkownika/miesiąc. Oprócz wszystkiego, co zawiera Microsoft 365 Business Basic, otrzymujesz dostęp do obszarów roboczych do współtworzenia, narzędzi do edycji wideo i projektowania, funkcji rejestracji obecności i raportowania webinarów i nie tylko

$12.50/użytkownika/miesiąc. Oprócz wszystkiego, co zawiera Microsoft 365 Business Basic, otrzymujesz dostęp do obszarów roboczych do współtworzenia, narzędzi do edycji wideo i projektowania, funkcji rejestracji obecności i raportowania webinarów i nie tylko Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/użytkownika/miesiąc. Oprócz wszystkiego, co zawiera Microsoft 365 Business Standard, otrzymujesz dostęp do zaawansowanych, wysokiej jakości funkcji hostingu spotkań i webinarów, możliwości AI, zaawansowanych zabezpieczeń i nie tylko

**Co to jest obszar roboczy Google?

Obszar roboczy Google to pakiet zapewniający wydajność do użytku osobistego i biznesowego. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi i kompleksowemu zestawowi aplikacji usprawnia pracę zespołową i usprawnia procesy biznesowe.

Jako wiodący alternatywa dla Microsoft Teams została zaprojektowana w celu zwiększenia współpracy, komunikacji i wydajności w zespołach i między zespołami w organizacji.

Funkcje obszaru roboczego Google

Obszar roboczy Google oferuje różnorodne funkcje i narzędzia, od Google Chat i Meet po Dysk Google i Grupy. Jak można się spodziewać, doskonale integruje się z witrynami Google. Przyjrzyjmy się im po kolei.

1. Funkcja #1: Google Chat i Gmail

via *Google*Google Chat umożliwia nawiązanie rozmowy jeden na jeden lub utworzenie czatu grupowego. Jako jeden z najlepszych aplikacji do czatów zespołowych pozwala na:

Wysyłać wiadomości bezpośrednio do członków Teams

Dodawać emotikony, reakcje i gify do wiadomości

Etykietowanie poszczególnych członków zespołu

Załączanie i udostępnianie plików i innych dokumentów

Oprócz czatu, obszar roboczy Google oferuje jeszcze jedną kompetentną funkcję aplikację do przesyłania wiadomości biznesowych -Gmail. Jako powszechnie używana usługa e-mail, Gmail umożliwia obsługę i zarządzanie zarówno formalnymi, jak i nieformalnymi rozmowami z członkami Teams, klientami i interesariuszami. Pozwala kategoryzować skrzynki odbiorcze, organizować e-maile za pomocą etykiet i filtrów oraz ustawić powiadomienia dla ważnych wiadomości e-mail.

2. Funkcja #2: Przestrzenie i Grupy Google

Google Spaces, funkcja w ramach Google Chat, zapewnia dedykowane przestrzenie dla Teams do współpracy nad konkretnymi projektami lub tematami. W Przestrzeniach Google członkowie zespołu mogą:

Udostępniać wiadomości i pliki istotne dla ich pracy

Organizować dyskusje wokół określonych tematów

Przypisywać i śledzić zadania

Funkcja ta pozwala Tobie i członkom Twojego zespołu współpracować w sposób zorganizowany i skoncentrowany oraz umożliwia efektywne zarządzanie projektami.

Oprócz skoncentrowanych przestrzeni do czatowania, Google Suite lub obszar roboczy ułatwia dyskusje oparte na e-mailach za pośrednictwem Grup Google. Pozwala to tworzyć fora, na których członkowie zespołu mogą uczestniczyć w rozmowach w wątkach, udostępniać informacje i zarządzać komunikacją grupową za pośrednictwem poczty e-mail.

3. Funkcja #3: Spotkanie Google

via *Google*Funkcja wideokonferencji Google, Google Meet, umożliwia organizowanie spotkań wideo i audio z członkami zespołu. Umożliwia ona:

Rozpoczynanie natychmiastowych spotkań i udostępnianie połączonych spotkań

Planowanie spotkań, które mają odbyć się w późniejszym terminie

Udostępnianie ekranu i prezentowanie plików, dokumentów i prezentacji

Nagrywanie spotkań w celu prowadzenia dziennika wszystkiego

Zastosuj wirtualne tła i efekty wizualne, aby ukryć prawdziwe tło

Dołącz podpisy na żywo, aby spotkania były dostępne dla każdego członka

Streamuj spotkania na żywo w przypadku wydarzeń obejmujących całą firmę, takich jak warsztaty, szkolenia, konferencje itp.

4. Funkcja #4: Zarządzanie zadaniami i dokumentami

W obszarze roboczym Google, Zadania Google i Kalendarz Google ułatwiają zarządzanie zadaniami. Narzędzia te umożliwiają tworzenie i zarządzanie dziennymi, tygodniowymi i miesięcznymi listami do zrobienia oraz śledzenie zadań pod kątem ich terminów.

Oprócz zarządzania zadaniami, narzędzia do współpracy, takie jak Dokumenty Google, Arkusze Google i Prezentacje Google, pomagają w tworzeniu dokumentów i zarządzaniu nimi. Pozwalają one Tobie i Twojemu zespołowi tworzyć, edytować i formatować dokumenty, arkusze kalkulacyjne i prezentacje w czasie rzeczywistym.

Oczywiście istnieje również funkcja przechowywania danych na Dysku Google. Dzięki niej możesz przechowywać i zarządzać ważnymi plikami i dokumentami w scentralizowanym miejscu.

Cena obszaru roboczego Google

Business Starter: 6 USD/użytkownik/miesiąc. W ramach tego planu otrzymujesz dostęp do niestandardowego i bezpiecznego e-maila biznesowego, możliwość organizowania spotkań dla 100 uczestników, 30 GB wspólnej przestrzeni dyskowej na użytkownika, kontrolę bezpieczeństwa i zarządzania oraz wiele więcej

6 USD/użytkownik/miesiąc. W ramach tego planu otrzymujesz dostęp do niestandardowego i bezpiecznego e-maila biznesowego, możliwość organizowania spotkań dla 100 uczestników, 30 GB wspólnej przestrzeni dyskowej na użytkownika, kontrolę bezpieczeństwa i zarządzania oraz wiele więcej Business Standard: $12/użytkownika/miesiąc. Oprócz wszystkiego, co zawiera Business Starter, otrzymujesz dostęp do udostępnianych dysków, możliwość organizowania spotkań dla maksymalnie 150 uczestników i nagrywania ich, 2 TB wspólnej przestrzeni dyskowej na użytkownika i nie tylko

$12/użytkownika/miesiąc. Oprócz wszystkiego, co zawiera Business Starter, otrzymujesz dostęp do udostępnianych dysków, możliwość organizowania spotkań dla maksymalnie 150 uczestników i nagrywania ich, 2 TB wspólnej przestrzeni dyskowej na użytkownika i nie tylko Business Plus: 18 USD/użytkownika/miesiąc. Oprócz wszystkiego, co oferuje Business Standard, otrzymujesz dostęp do funkcji śledzenia obecności, możliwość organizowania spotkań dla maksymalnie 500 uczestników, zaawansowaną kontrolę administracyjną, 5 TB wspólnej przestrzeni dyskowej na użytkownika i nie tylko

18 USD/użytkownika/miesiąc. Oprócz wszystkiego, co oferuje Business Standard, otrzymujesz dostęp do funkcji śledzenia obecności, możliwość organizowania spotkań dla maksymalnie 500 uczestników, zaawansowaną kontrolę administracyjną, 5 TB wspólnej przestrzeni dyskowej na użytkownika i nie tylko Enterprise: $25/użytkownika/miesiąc. Oprócz wszystkiego, co oferuje Business Plus, otrzymujesz dostęp do możliwości organizowania spotkań dla maksymalnie 1000 uczestników, funkcji redukcji szumów i transmisji strumieniowej na żywo, zaawansowanej kontroli zgodności i bezpieczeństwa i nie tylko

Google Workspace vs. Microsoft Teams: Porównanie funkcji

Zarówno Microsoft Teams, jak i obszar roboczy Google oferują narzędzia do komunikacji i współpracy z zespołem i zwiększając ogólną wydajność.

Ale która z nich najlepiej spełni Twoje potrzeby biznesowe? Przeanalizujmy porównanie funkcji po funkcji, aby zobaczyć, która platforma się wyróżnia.

Funkcja #1: Komunikacja

Jeśli chodzi o komunikację, obie platformy oferują solidne funkcje czatu. Podobnie jak czat Microsoft Teams i jego integracja z Outlookiem, obszar roboczy Google dostarcza Google Chat i Gmail. Obie platformy umożliwiają efektywne rozpoczynanie, zarządzanie i śledzenie rozmów z zespołem dzięki zaawansowanym funkcjom, takim jak etykiety, powiadomienia, zakładki itp.

🏆 Zwycięzca: Jeśli chodzi o komunikację, to nie ma wątpliwości, ale Google Workspace przewyższa Microsoft Teams łatwością obsługi i prostym interfejsem.

Funkcja #2: Współpraca

W porównaniu do obszaru roboczego Google, Microsoft Teams przoduje w organizowaniu grup do współpracy zarządzania projektami . Podczas gdy Google Obszar roboczy oferuje narzędzia takie jak Google Przestrzeń i Grupy, zespoły i kanały Microsoft Teams zapewniają bardziej solidne i ustrukturyzowane rozwiązanie do zarządzania różnorodnymi projektami w ramach jednej platformy.

🏆 Zwycięzca: Microsoft Teams wygrywa pod względem współpracy dzięki możliwości przypisywania zadań i zarządzania projektami bezpośrednio z interfejsu Teams.

Funkcja #3: Możliwość hostowania spotkań wideo i audio

Jeśli chodzi o hosting spotkań wideo i audio, Microsoft Teams i obszar roboczy Google ostro ze sobą konkurują. Microsoft Teams zapewnia jednak znacznie większe obciążenie uczestników przy niższych kosztach niż obszar roboczy Google.

🏆 Zwycięzca: To jest remis. Chociaż interfejs spotkań Google jest lepszy, to jeśli spodziewasz się kilkuset uczestników na spotkaniu, Teams jest lepszym wyborem.

Funkcja #4: Zarządzanie zadaniami i dokumentami

Zarówno Microsoft Teams, jak i obszar roboczy Google oferują solidne funkcje zarządzania zadaniami i dokumentami; jednak Teams wyróżnia się ujednoliconym podejściem.

🏆 Zwycięzca: Microsoft Teams zgarnia nagrodę za zarządzanie zadaniami i dokumentami. Płynnie integruje się z pakietem narzędzi Microsoft 365, zapewniając dużym firmom bardziej spójne środowisko do śledzenia zadań, współpracy nad dokumentami i bezpiecznego przechowywania plików.

Obszar roboczy Google vs. Microsoft Teams na Reddit

Zwróciliśmy się do Reddit, aby ocenić opinie ludzi na temat Debata Microsoft Teams vs obszar roboczy Google .

_MS Teams jest świetny nie tylko do rozmów audio, ale także wideo. Możesz nagrywać swoje spotkania wideo i w przeciwieństwie do czatu Google, wideo jest zapisywane i dostępne w kanale, w którym zostało nagrane bezpośrednio w wątku rozmowy

Inni użytkownicy chwalą obszar roboczy Google za jego e-mail, planowanie i możliwości połączeń audio:

_Gmail jest doskonały. Zawiera nawet narzędzie do planowania spotkań (jak Calendly). Google Meet jest doskonałe do połączeń audio

Dla tych, którzy rozważają elastyczność i skalowalność przy ograniczonym budżecie, użytkownicy Reddita sugerują rozpoczęcie od obszaru roboczego Google, a następnie przejście do Teams w miarę skalowania:

_Start with Google Workspace and Slack, it's a more flexible (and likely cost-effective) choice than MS. Gdy masz ponad 20 pracowników i potrzebujesz lepiej scentralizowanego IT, MS staje się bardziej atrakcyjną opcją

Pro Tip: Opanuj swój dzień pracy dzięki tym praktycznym wskazówkom wskazówki dotyczące zarządzania czasem aby zwiększyć swoją wydajność.

Spotkanie z ClickUp: Najlepsza alternatywa dla Microsoft Teams i obszaru roboczego Google

Microsoft Teams i Google Workspace wyróżniają się na swój własny sposób. Jeśli jednak szukasz bardziej zaawansowanych opcji, aby wesprzeć zmieniający się cykl pracy swojego zespołu, poznaj ClickUp .

Jako platforma produktywności typu "wszystko w jednym", ClickUp został zaprojektowany, aby zaspokoić potrzeby w zakresie komunikacji, współpracy i zarządzania projektami osób i organizacji każdej wielkości.

Przyjrzyjmy się bliżej funkcjom ClickUp i zobaczmy, jak wypadają one na tle Microsoft Teams i obszaru roboczego Google.

ClickUp's One Up #1: ClickUp Chat, Clip i inne funkcje

ClickUp Chat

Łatwo komunikuj się z członkami swojego zespołu za pomocą ClickUp Chat

Połącz komunikację zespołu pod jednym dachem dzięki ClickUp Chat . Funkcja ta umożliwia prowadzenie rozmów indywidualnych i grupowych z członkami zespołu.

To narzędzie do komunikacji asynchronicznej umożliwia Tobie i Twojemu zespołowi

Dodawanie emoji i reakcji do konwersacji

Dodawać członków do konwersacji i zwracać uwagę członka zespołu na zadanie za pomocą @wzmianek

Śledzenie komentarzy wymagających działania za pomocąPrzypisywanie komentarzy w ClickUp funkcja

Niestandardowe powiadomienia, dzięki którym nigdy nie przegapisz ważnych informacji lub aktualizacji

Formatuj wiadomości za pomocą rozbudowanych narzędzi do edycji

Udostępnianie projektów, plików i dokumentów bezpośrednio w czatach

ClickUp Clip

wyczyszczone pomysły dzięki ClickUp Clips_ ClickUp Clips sprawia, że komunikacja z członkami zespołu staje się dziecinnie prosta. Umożliwia nagrywanie ekranu i udostępnianie swoich pomysłów w przejrzysty sposób. Clip można osadzić i udostępnić w dowolnym miejscu w ClickUp. Na przykład, można go osadzić w rozmowie lub na tablicy i udostępnić członkom zespołu za pomocą pliku wideo do pobrania lub publicznego łącza.

Zastosowania ClickUp Clips nie kończą się na tym. Możesz załączyć je do opisów zadań, aby przekształcić je w zadania, które można wykonać, i przekazać informacje zwrotne, dodając komentarze do klipu.

ClickUp's One Up #2: Spotkania ClickUp i notatki AI

Godna uwagi funkcja ClickUp, Spotkania ClickUp pomaga w łatwym zarządzaniu spotkaniami. Umożliwia integrację z wieloma narzędziami do spotkań, planowanie spotkań, zarządzanie i śledzenie agend (z listami kontrolnymi) oraz łatwe dokumentowanie spotkań.

podsumuj notatki ze spotkań, agendy i wiele więcej dzięki ClickUp Brain_

💡 Pro Tip: Spotkania często wymagają sporządzania czasochłonnych notatek, ale dzięki narzędziom opartym na AI, takim jak ClickUp Brain możesz odzyskać ten czas. To inteligentne narzędzie bez wysiłku generuje notatki ze spotkań, agendy, podsumowania, zadania i aktualizacje projektów - niestandardowe, dostosowane do potrzeb Twojego zespołu.

ClickUp One Up #3: Zarządzanie zadaniami i dokumentami

Zadania ClickUp

łatwe planowanie i zarządzanie zadaniami dla różnych projektów dzięki ClickUp Tasks_

Planuj, organizuj i zarządzaj zadaniami dla dowolnego projektu za pomocą Zadania ClickUp . Narzędzie to umożliwia

Tworzenie, przypisywanie i ustawienie terminów dla zadań i podzadań

Dostosowywanie zadań i śledzenie ich postępów za pomocą niestandardowych etykiet i poziomów priorytetów

Dodawanie kontekstu do zadań za pomocą plików, połączonych zadań itp.

Łączenie powiązanych i zależnych zadań

Wizualizację pracy poprzez dodawanie zadań i podzadań do wielu list

Dokumenty ClickUp

Twórz, zarządzaj i formatuj dokumenty ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym za pomocą ClickUp Docs ClickUp Docs to idealne rozwiązanie do zarządzania dokumentami w Twoim zespole. Pozwala Tobie i Twojemu zespołowi na:

Tworzyć dokumenty dla różnych projektów

Pracować razem w czasie rzeczywistym nad tym samym dokumentem

Formatowanie dokumentu za pomocą bogatych funkcji edycji i formatowania

Konwertować tekst na zadania, które można śledzić

Łatwe i bezpieczne udostępnianie plików i dokumentów

ClickUp: Odpowiedź na debatę Microsoft Teams vs. Obszar roboczy Google

Współcześni pracownicy potrzebują najlepszych narzędzi do komunikacji, współpracy i zarządzania projektami, aby prosperować w dzisiejszym konkurencyjnym krajobrazie.

W porównaniu do Microsoft Teams i obszaru roboczego ClickUp, ClickUp jest aplikacją typu "wszystko w jednym", która oferuje solidny zestaw narzędzi dla wszystkich złożonych cykli pracy w Twojej firmie. Dzięki ClickUp Chat, ClickUp Tasks i ClickUp Brain zyskujesz kompleksowe rozwiązanie do komunikacji, współpracy i zarządzania projektami. Zarejestruj się w ClickUp za darmo już dziś i uwolnij swoją wydajność!