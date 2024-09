Jak wdrażać strategie przywództwa zorientowane na ludzi?

Melanie Perkins, założycielka i CEO firmy Canva, mówi,

Jako lider czuję, że moim zadaniem jest ustawienie wizji i celów dla firmy, a następnie współpraca ze wszystkimi, aby umożliwić im wielkie i szalone marzenia

Jej zorientowane na ludzi przywództwo sprawiło, że Canva stała się jednym z najbardziej powodzących startupowych jednorożców w historii. W 2023 r. Canva została uznana za najlepszy startup w historii #1 Najlepsze miejsce pracy dla innowatorów przez FastCompany.

Canva przyjęła strategię People-First od samego początku, nawet podczas rekrutacji. Kandydaci, którzy postępują do pewnego poziomu w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, otrzymują darmową 6-miesięczną subskrypcję Canva Pro, nawet jeśli nie zostaną wybrani na dane stanowisko.

Alphabet i Etsy mają podobne podejście - koncentrują się na pomaganiu pracownikom w utrzymaniu równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Niedawno badanie przeprowadzone przez Światowe Forum Ekonomiczne wykazało, że 48% pracowników odeszłoby z pracy, gdyby uniemożliwiała im ona "cieszenie się życiem"

Zastanawiasz się, jak Ty również możesz sprawić, by Twoja organizacja była bardziej zorientowana na ludzi? Zacznijmy od podstaw.

Czym jest przywództwo zorientowane na ludzi?

Styl przywództwa zorientowany na ludzi to proaktywne podejście do nawiązywania znaczących połączeń interpersonalnych z pracownikami podczas ich mentoringu. Chodzi o to, aby najlepsze odsetki pracowników były na pierwszym planie.

Liderzy zorientowani na ludzi traktują swoich pracowników jako swój główny atut. Koncentrują się na budowaniu ciepłego, przyjaznego środowiska pracy, w którym pracownicy dobrze się rozwijają, rotacja personelu jest niska, a pomysły i innowacje kwitną.

Znaczenie przywództwa zorientowanego na ludzi w środowisku pracy może być oszałamiające. Gallups Stan globalnego miejsca pracy: raportowanie w 2023 r ujawnił, że niezaangażowani pracownicy kosztują amerykańskie firmy od 450 do 550 miliardów dolarów rocznie.

Wszyscy możemy więc zgodzić się, że lider zorientowany na ludzi czyni cuda dla swojego zespołu, firmy i siebie samego. Zobaczmy teraz, jak wygląda przywództwo zorientowane na ludzi.

Charakterystyka przywództwa zorientowanego na ludzi

Lider zorientowany na ludzi posiada następujące FAKTY:

uczciwość: Są sprawiedliwi i bezstronni w kontaktach ze wszystkimi członkami swojego zespołu i nie grają faworytów. Uczciwie podchodzi również do kwestii takich jak wynagrodzenie, urlop, nadgodziny i promocje, dbając przede wszystkim o odsetki pracowników

Są sprawiedliwi i bezstronni w kontaktach ze wszystkimi członkami swojego zespołu i nie grają faworytów. Uczciwie podchodzi również do kwestii takich jak wynagrodzenie, urlop, nadgodziny i promocje, dbając przede wszystkim o odsetki pracowników Dostępność: Tacy liderzy jasno dają do zrozumienia, że każdy w ich zespole może się do nich zwrócić i podzielić się swoimi obawami, pomysłami i opiniami. Reagują na szczere opinie z wdzięcznością i pokorą

Tacy liderzy jasno dają do zrozumienia, że każdy w ich zespole może się do nich zwrócić i podzielić się swoimi obawami, pomysłami i opiniami. Reagują na szczere opinie z wdzięcznością i pokorą Nastawienie na współpracę: Jeśli chodzi o udostępnianie pomysłów, planów i obaw członkom zespołu, są oni proaktywni

Jeśli chodzi o udostępnianie pomysłów, planów i obaw członkom zespołu, są oni proaktywni empatia: potrafią postawić się na miejscu swoich pracowników i spojrzeć na sprawy z ich perspektywy

potrafią postawić się na miejscu swoich pracowników i spojrzeć na sprawy z ich perspektywy Inteligencja emocjonalna : Regularnie doceniają wkład innych i taktownie udostępniają konstruktywne informacje zwrotne

: Regularnie doceniają wkład innych i taktownie udostępniają konstruktywne informacje zwrotne Sposób myślenia wzmacniający : Liderzy postrzegają swoją rolę jako rolę mentora i wzmacniają swoich pracowników do uczenia się, rozwoju i przejmowania własności, a także zachowują doskonalą własne umiejętności przywódcze

: Liderzy postrzegają swoją rolę jako rolę mentora i wzmacniają swoich pracowników do uczenia się, rozwoju i przejmowania własności, a także zachowują doskonalą własne umiejętności przywódcze Zaufanie: Wierzą w uczciwość członków swojego zespołu

Wierzą w uczciwość członków swojego zespołu Zorientowanie na rozwiązania: Identyfikują obszary do poprawy w swoich procesach, przede wszystkim poprzez zajęcie się bolączkami swoich pracowników

Te FACETY są głównymi atutami lidera zorientowanego na ludzi!

Zorientowane na ludzi style przywództwa często kolidują z podejściem zorientowanym na zadania. W przeciwieństwie do liderów zorientowanych na ludzi, lider zorientowany na zadania stawia na pierwszym miejscu efektywne zakończenie zadań w celu osiągnięcia celów biznesowych. Każdy styl ma swoje wady i zalety, a oba mają swoich zwolenników i przeciwników. Porównajmy te dwa podejścia.

Przywództwo zorientowane na ludzi vs. przywództwo zorientowane na zadania

Terminy "przywództwo zorientowane na ludzi" i "przywództwo zorientowane na zadania" pochodzą od Model warunkowy skuteczności przywództwa Freda Fiedlera w latach sześćdziesiątych. Fiedler zaproponował, że skuteczność przywództwa zależy od interakcji między stylem lidera a konkretną sytuacją.

Sprawdź, czym różnią się te dwa podejścia:

Przywództwo zorientowane na obszar Przywództwo zorientowane na zadanie Przywództwo zorientowane na ludzi Osiąganie celów i sprawne zakończenie zadań Budowanie silnych relacji i wsparcie członków zespołu Styl przywództwa Dyrektywny, ustrukturyzowany i często autorytatywny Współpracujący, empatyczny i wspierający wyczyszczone, często jednokierunkowe; kładzie nacisk na dyrektywy otwarte, dwukierunkowe; zachęca do przekazywania informacji zwrotnych i dialogu Podejmowanie decyzji Zdecydowane i często jednostronne Włączające; bierze pod uwagę wkład zespołu i konsensus Motywacja Nastawienie na wyniki; może wykorzystywać wskaźniki wydajności Nastawienie na relacje; wspiera pozytywne środowisko pracy Dynamika zespołu Jasność roli; może prowadzić do mechanicznej atmosfery Spójność zespołu; zachęca do komunikacji, współpracy i kreatywności Mniej elastyczny; koncentruje się na ustalonych procesach Wysoce elastyczny; bierze pod uwagę potrzeby zespołu Potencjalne wady Może prowadzić do wypalenia, niskiego morale i mikrozarządzania Może zmagać się z odpowiedzialnością i podejmowaniem decyzji Idealne sytuacje Środowiska o wysokiej presji, wymagające szybkich wyników Środowiska wymagające innowacji i zaangażowania zespołu

Który styl byłby najlepszy dla Ciebie? Czy Ty i Twoja organizacja skorzystalibyście na

zmianę przywództwa

styl? I do zrobienia jednego lub drugiego?

Równoważenie stylu przywództwa zorientowanego na ludzi i na zadania

Biznes opiera się na wynikach finansowych. Żaden Business nie przetrwa, jeśli cele nie zostaną osiągnięte. Jednak obecne wyzwania, przed jakimi stoją firmy w zakresie zatrudniania i zatrzymywania wykwalifikowanych talentów, w połączeniu ze zmieniającym się krajobrazem miejsca pracy - w latach 2020-2023 liczba pełnoetatowych pracowników na stanowiskach kierowniczych będzie spadać freelancerów wzrosła o 91% -Oznacza to, że żaden lider nie może sobie pozwolić na ignorowanie czynnika ludzkiego.

Jak więc zachować równowagę? Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

Planując nowy projekt, rozważnie przydzielaj zasoby i personel. Nie oszczędzaj na tym! Pamiętaj o prawie Murphy'ego: "Jeśli coś może pójść źle, to pójdzie"

Komunikuj cele. Określ oczekiwania na samym początku, zaoferuj pracownikom narzędzia i zasoby, których potrzebują, aby spełnić te oczekiwania, regularnie monitoruj ich postępy i wkraczaj, gdy potrzebują pomocy

Do zrobienia. Nie. Micromanage! Nikt nie lubi, gdy szef się nad nim unosi

Wdrażaj i dopracowuj praktyki dostosowane do konkretnych potrzeb twojego zespołu. Na przykład, młodsi pracownicy cenią sobie elastyczność, możliwości nauki i kulturę firmy, która jest zgodna z ich wartościami, podczas gdy starsi preferują konkurencyjne wynagrodzenie i świadczenia, możliwości mentorskie i jasne oczekiwania. (Oczywiście, każdy chce zachować równowagę między życiem zawodowym a prywatnym!)

Nagradzaj pracowników za dobrą pracę. Gdy pracownicy pracują po godzinach, wykazują się inicjatywą lub dokładają wszelkich starań, dobrzy liderzy- niezależnie od ich stylu zarządzania

upewniają się, że są oni doceniani i nagradzani

Mocne i słabe strony przywództwa zorientowanego na ludzi

Jako styl zarządzania, przywództwo zorientowane na ludzi brzmi jak korzystne dla wszystkich podejście do satysfakcji pracowników i powodzenia w zarządzaniu ludźmi. Czasami jest to prawda, innym razem nie bardzo.

Zalety przywództwa zorientowanego na ludzi

"Przywództwo zorientowane na ludzi" może brzmieć jak mantra nowej ery, ale zostało wypróbowane i przetestowane przez lata, a jego korzenie sięgają badaniach opublikowanych w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych . Zastanawiasz się, dlaczego jest tak popularny? Odpowiedzią są następujące korzyści:

Budowanie efektywnego zespołu: Umożliwiając otwartą komunikację, zaufanie i wzajemne wsparcie, liderzy zorientowani na ludzi pomagają budować silne i spójne zespoły, które mogą skutecznie osiągać swoje cele. Zachęcają pracowników do udostępniania swoich pomysłów, obaw i perspektyw, tworząc poczucie własności i zaangażowania

Umożliwiając otwartą komunikację, zaufanie i wzajemne wsparcie, liderzy zorientowani na ludzi pomagają budować silne i spójne zespoły, które mogą skutecznie osiągać swoje cele. Zachęcają pracowników do udostępniania swoich pomysłów, obaw i perspektyw, tworząc poczucie własności i zaangażowania Zwiększanie motywacji: Kiedy pracownicy czują wartość, uznanie i wsparcie, są bardziej zmotywowani do osiągania jak najlepszych wyników. Liderzy zorientowani na ludzi aktywnie starają się zrozumieć potrzeby i aspiracje członków swojego zespołu oraz zapewnić im zasoby i możliwości, których potrzebują, aby odnieść sukces. Takie podejście może prowadzić do zwiększenia satysfakcji z pracy, wyższego poziomu zaangażowania i lepszej wydajności

Kiedy pracownicy czują wartość, uznanie i wsparcie, są bardziej zmotywowani do osiągania jak najlepszych wyników. Liderzy zorientowani na ludzi aktywnie starają się zrozumieć potrzeby i aspiracje członków swojego zespołu oraz zapewnić im zasoby i możliwości, których potrzebują, aby odnieść sukces. Takie podejście może prowadzić do zwiększenia satysfakcji z pracy, wyższego poziomu zaangażowania i lepszej wydajności Budowanie odporności psychicznej w zespołach: Tworząc pełne wsparcia i empatii środowisko pracy, liderzy zorientowani na ludzi pomagają pracownikom radzić sobie ze stresem, niepowodzeniami i wyzwaniami. Zachęcają do odporności poprzez promocję pozytywnego myślenia, zapewnianie możliwości wzrostu i rozwoju oraz oferowanie wsparcia emocjonalnego w razie potrzeby

Tworząc pełne wsparcia i empatii środowisko pracy, liderzy zorientowani na ludzi pomagają pracownikom radzić sobie ze stresem, niepowodzeniami i wyzwaniami. Zachęcają do odporności poprzez promocję pozytywnego myślenia, zapewnianie możliwości wzrostu i rozwoju oraz oferowanie wsparcia emocjonalnego w razie potrzeby Zatrzymanie pracowników: Liderzy zorientowani na ludzi stawiają na pierwszym miejscu tworzenie pozytywnej kultury pracy, w której pracownicy czują się cenieni, szanowani i wzmacniani. Takie podejście zwiększa lojalność pracowników, zmniejsza rotację i tworzy bardziej stabilną siłę roboczą

Biorąc pod uwagę te korzyści, skuteczni liderzy stosują praktyki zarządzania zespołem oparte na ludziach, aby budować silne zespoły, które konsekwentnie osiągają cele.

Wady przywództwa zorientowanego na ludzi

Podejście zorientowane na ludzi może nie być odpowiednie dla każdego scenariusza. Czasami może to skutkować wyzwaniami:

Słabsze podejmowanie decyzji: Liderzy, którzy szukają wkładu od wszystkich członków zespołu, muszą pamiętać o tych wkładach podczas podejmowania decyzji. Może to być czasochłonne i nieefektywne

Liderzy, którzy szukają wkładu od wszystkich członków zespołu, muszą pamiętać o tych wkładach podczas podejmowania decyzji. Może to być czasochłonne i nieefektywne Zmniejszona odpowiedzialność: Liderzy, którzy budują bliskie relacje ze swoimi pracownikami, mogą mieć trudności z przyjęciem twardego podejścia, gdy jest to konieczne - na przykład, gdy mają do czynienia z pracownikiem osiągającym słabe wyniki

Liderzy, którzy budują bliskie relacje ze swoimi pracownikami, mogą mieć trudności z przyjęciem twardego podejścia, gdy jest to konieczne - na przykład, gdy mają do czynienia z pracownikiem osiągającym słabe wyniki **Myślenie grupowe: "Myślenie grupowe" odnosi się do członków zespołu, którzy zgadzają się ze sobą wyłącznie w celu dostosowania się. Ta stadna mentalność może prowadzić do tłumienia krytyki i utraty cennych spostrzeżeń

Niechęć pracowników: Pracownicy, którzy są przyzwyczajeni do tego, że ich głos jest słyszany, mogą czuć się urażeni, jeśli ich wkład nie jest brany pod uwagę

Pracownicy, którzy są przyzwyczajeni do tego, że ich głos jest słyszany, mogą czuć się urażeni, jeśli ich wkład nie jest brany pod uwagę Niedopasowanie kulturowe: W większych lub bardziej ustrukturyzowanych organizacjach charakter pracy może wymagać bardziej skoncentrowanego na zadaniach podejścia przywództwo Teams aby utrzymać wydajność i produktywność

Są to jednak najgorsze możliwości. Dobrze zaprojektowane praktyki i narzędzia zarządzania zespołem mogą obniżyć potencjał wystąpienia którejkolwiek z nich.

kompleksowe rozwiązanie do zarządzania projektami HR, które może pomóc we wdrożeniu praktyk zorientowanych na ludzi w organizacji - może być tym, czego szukasz.

Jak wdrożyć przywództwo zorientowane na ludzi w organizacji

Przyjrzyjmy się kilku krokom, które można podjąć, aby zintegrować praktyki przywództwa zorientowanego na ludzi w swoim środowisku pracy:

1. Kultywowanie empatii i zrozumienia

Szczerze słuchaj perspektyw, potrzeb i obaw swoich pracowników. Pokazuje to, że cenisz ich wkład i jesteś zaangażowany w zrozumienie ich doświadczeń.

Rozważ także zapewnienie szkolenia z empatii, aby pomóc liderom rozwinąć inteligencję emocjonalną i lepiej połączyć się z członkami zespołu. Polityka otwartych drzwi może również zachęcić do otwartej komunikacji i ułatwić pracownikom wyrażanie swoich myśli i uczuć.

2. Budowanie zaufania i relacji

Zaufanie prowadzi do silnej i pozytywnej kultury pracy. Przejrzystość jest kluczem; bądź otwarty i szczery w kwestii celów organizacyjnych, decyzji i wyzwań. Buduje to zaufanie i pomaga pracownikom czuć się poinformowanymi i zaangażowanymi.

Szczerość jest również ważna; komunikuj się otwarcie i zgodnie z prawdą z członkami Teams. To buduje zaufanie i szacunek.

Buduj kulturę empatii i zrozumienia w swojej organizacji dzięki widokowi ClickUp Chat

Możesz użyć widoku

Widok ClickUp Chat

do komunikacji z Teams i poszczególnymi osobami - synchronicznie i w czasie rzeczywistym. Użyj go do zrobienia gratulacji, przekazania konstruktywnej informacji zwrotnej i udostępniania ważnych aktualizacji. Daje to również pracownikom platformę do przekazywania swoich pomysłów i udostępniania swoich obaw.

3. Nadaj priorytet dobremu samopoczuciu pracowników

Lider zorientowany na ludzi rozumie znaczenie dobrego samopoczucia pracowników. Możesz

promować zdrową równowagę między życiem zawodowym a prywatnym

poprzez elastyczną organizację i politykę pracy.

Oferowanie programów odnowy biologicznej, takich jak warsztaty radzenia sobie ze stresem i badania przesiewowe, świadczy o zaangażowaniu w zdrowie fizyczne i psychiczne pracowników. Dostawca programów wsparcia dla pracowników (EAP) może również pomóc pracownikom w radzeniu sobie z osobistymi wyzwaniami.

4. Uprawnienia i oddelegowane zadania

Zaufanie pracownikom, że przejmują własność swojej pracy i podejmują decyzje, pokazuje, że wierzysz w ich umiejętności. Odpowiednio oddelegowane zadania wzmacniają pozycję pracowników, zmniejszają obciążenie pracą i wzmacniają poczucie odpowiedzialności. Zapewniaj regularne informacje zwrotne i uznanie, aby motywować i zachęcać pracowników. Pozytywne wzmocnienie może znacznie pomóc w

podnosząc morale

i wydajność.

The

Szablon planu zarządzania zadaniami ClickUp

może w tym pomóc.

/$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-122.png Zorganizuj swój zespół i skup się na jego celach dzięki szablonowi do zarządzania zadaniami ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-211294139&department=operations Pobierz szablon /%cta/ Ten szablon jest przydatny w wyjaśnianiu roli i obowiązków wśród członków zespołu, zwiększając wydajność. Pomaga menedżerom i pracownikom tworzyć niestandardowe raporty statusu, widoki zadań i kategorie do śledzenia postępów.

Pomaga również nakreślić i ustawić cele, które ułatwiają zarządzanie zadaniami i priorytetami. Wszystkie te charakterystyczne funkcje sprawiają, że komunikacja między pracownikami jest bezproblemowa dzięki określeniu odpowiedzialności i ustaleniu oczekiwań co do wyników.

Oto przegląd tego szablonu:

Użyj widoku Agenda, aby planować i organizować spotkania zespołu

Organizuj spotkania według działów , aby efektywnie wykorzystać czas wszystkich pracowników dzięki widokowi Agenda według działów

, aby efektywnie wykorzystać czas wszystkich pracowników dzięki widokowi Agenda według działów Śledzenie postępów i zadań dla każdego działu dzięki widokowi Status według działu

dzięki widokowi Status według działu Zapewnij członkom zespołu dostęp do mapa drogowa powodzenia z widokiem przewodnika Getting Started Guide

mapa drogowa powodzenia z widokiem przewodnika Getting Started Guide Zorganizuj zadania w pięć różnych statusów Anulowane, Zakończone, Utknięte, Do zrobienia, Pracuję nad tym, aby śledzić postęp

Aktualizuj statusy w miarę postępów w realizacji zadań , aby informować interesariuszy o postępach

, aby informować interesariuszy o postępach Monitoruj i analizuj zadania, aby zapewnić maksymalną wydajność

5. Wspieranie pozytywnej kultury pracy

Stwórz integracyjne środowisko, w którym każdy czuje się wartościowy i szanowany.

Świętuj powodzenia, zarówno indywidualne, jak i zespołowe

aby podnieść morale i stworzyć poczucie spełnienia. Zachęcanie do ciągłego uczenia się i rozwoju pokazuje zaangażowanie w rozwój zawodowy pracowników.

6. Świeć przykładem

Jako lider, twoje działania przemawiają głośniej niż twoje słowa. Dlatego przejawiaj zachowania, których oczekujesz od swojego zespołu, takie jak empatia, zaufanie i szacunek. Bycie szczerym i autentycznym w interakcjach z pracownikami buduje zaufanie i wiarygodność.

Podczas opracowywania podejścia zorientowanego na ludzi należy również wziąć pod uwagę przywództwo służebne. Kiedy lider służy pracownikowi, nazywa się to przywództwem służebnym. Pamiętanie o czasie pracowników i szanowanie ich granic to dobry początek. Bądź liderem w służbie, a oni pójdą w twoje ślady.

7. Mierz i oceniaj

Ważne jest, aby mierzyć i oceniać swoje wysiłki w celu oceny skuteczności przywództwa zorientowanego na ludzi. Przeprowadzaj regularne ankiety wśród pracowników, aby uzyskać cenne informacje zwrotne na temat stylu przywództwa i środowiska pracy. Śledź również kluczowe wskaźniki wydajności (KPI), aby zmierzyć wpływ podejścia zorientowanego na ludzi na wyniki organizacji.

Przypisuj zadania i śledź postępy w realizacji strategii przywództwa dzięki Platformie Zarządzania Zasobami Ludzkimi ClickUp Platforma zarządzania zasobami ludzkimi ClickUp może Ci to ułatwić. Zapewnia scentralizowaną platformę do śledzenia postępów pracowników, ułatwia otwartą komunikację i dostosowuje Teams - kluczowe elementy przywództwa zorientowanego na ludzi.

Oferuje kilka funkcji, które mogą pomóc w przeprowadzaniu regularnych ankiet wśród pracowników i śledzeniu kluczowych wskaźników wydajności (KPI) w celu wzmocnienia stylu przywództwa i poprawy ogólnego środowiska pracy.

Oto niektóre z kluczowych funkcji ClickUp:

Dostosowywane ankiety: Tworzenie dostosowanych ankiet poprzez Formularze ClickUp które mogą być dystrybuowane wśród pracowników. To niestandardowe rozwiązanie pomaga zebrać konkretne informacje zwrotne związane ze stylami przywództwa i kulturą miejsca pracy

Tworzenie dostosowanych ankiet poprzez Formularze ClickUp które mogą być dystrybuowane wśród pracowników. To niestandardowe rozwiązanie pomaga zebrać konkretne informacje zwrotne związane ze stylami przywództwa i kulturą miejsca pracy Śledzenie zaangażowania: Monitorowanie poziomów zaangażowania pracowników, które mogą być bezpośrednio połączone z wynikami ankiet. Analizując dane dotyczące zaangażowania, można zidentyfikować obszary wymagające poprawy w podejściu do przywództwa

Monitorowanie poziomów zaangażowania pracowników, które mogą być bezpośrednio połączone z wynikami ankiet. Analizując dane dotyczące zaangażowania, można zidentyfikować obszary wymagające poprawy w podejściu do przywództwa Zarządzanie projektami: Przydzielanie obowiązków i śledzenie postępów w projektach, zapewniając, że informacje zwrotne z ankiet są uwzględniane Zadania ClickUp

Przydzielanie obowiązków i śledzenie postępów w projektach, zapewniając, że informacje zwrotne z ankiet są uwzględniane Zadania ClickUp Mierniki wydajności: Śledzenie różnych wskaźników wydajności poprzez Pulpity ClickUp . Funkcja ta pozwala na monitorowanie w czasie rzeczywistym kluczowych wskaźników wydajności (KPI) związanych z satysfakcją i wydajnością pracowników

Śledzenie różnych wskaźników wydajności poprzez Pulpity ClickUp . Funkcja ta pozwala na monitorowanie w czasie rzeczywistym kluczowych wskaźników wydajności (KPI) związanych z satysfakcją i wydajnością pracowników Ustawianie celów i zarządzanie nimi: Wsparcie w ustawianiu celów zarówno na poziomie indywidualnym, jak i zespołowym dzięki ClickUp Cele . Dostosuj te cele do aspiracji pracowników i wyników organizacji oraz mierz postępy poprzez regularne kontrole i aktualizacje

Ogólnie rzecz biorąc, ClickUp zapewnia kompleksowy zestaw narzędzi, które mogą pomóc w skutecznym zbieraniu opinii pracowników i mierzeniu wpływu przywództwa na wyniki organizacji. Funkcje te wspierają umiejętności przywódcze zorientowane na ludzi, sprzyjając bardziej zaangażowanej i wydajnej sile roboczej.

Potrzeba większej liczby liderów zorientowanych na ludzi

Jeśli postawisz ludzi ponad zadaniami, to oni postawią firmę na pierwszym miejscu. Kiedy codziennie zachęcasz i angażujesz swoich pracowników, używając

właściwych strategii przywództwa

będą działać wydajniej.

Uśmiech, gratulacje, uścisk, a nawet uznanie dobrej pracy sprawiają, że stajesz się lepszym, zorientowanym na ludzi liderem. A jeśli dotarłeś tak daleko w tym artykule, możesz być pewien, że jesteś w połowie drogi!

Kluczowe jest jednak znalezienie odpowiedniego oprogramowania, które będzie zgodne z celami firmy. Jeśli już rozpocząłeś poszukiwania, polecamy ClickUp, ponieważ jego funkcje pomogą Ci ulepszyć Twój styl przywództwa.

