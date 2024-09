Kompletny przewodnik po tworzeniu instrukcji krok po kroku jak profesjonalista

Członkowie Twojego zespołu są podekscytowani możliwością korzystania z nowego oprogramowania, które obiecuje zwiększyć wydajność. Ale zamiast zacząć działać, są zdezorientowani, ponieważ nie ma jasnych wskazówek dotyczących korzystania z niego. W wyniku tego narzędzie nie jest w pełni wykorzystywane, a wydajność zespołu spada.

Instrukcje krok po kroku mogą przekształcić ten chaos w usprawniony, wydajny proces.

Dzięki szczegółowym, łatwym do wykonania instrukcjom, zespół może pewnie poruszać się po nowych narzędziach i zadaniach, minimalizując przestoje i maksymalizując wydajność. Zmniejszają one również krzywą uczenia się, zapobiegają błędom i utrzymują wszystkich na tej samej stronie, dzięki czemu przejścia do nowych narzędzi lub procesów są płynniejsze i bardziej efektywne.

W tym przewodniku opisano, jak krok po kroku tworzyć instrukcje, które wyjaśniają procesy, poprawiają udostępnianie wiedzy i zwiększają wydajność.

Co to jest instrukcja krok po kroku?

Instrukcja krok po kroku to jasny, szczegółowy przewodnik, który dzieli proces na łatwe, sekwencyjne działania. Każdy krok jest prosty i wykonalny, prowadząc użytkownika od początku do końca bez pomijania kluczowych szczegółów.

To jak posiadanie osobistego przewodnika, który dostosowuje się do twojego tempa, zapewniając, że nawet początkujący mogą podążać pewnie i skutecznie.

Znaczenie instrukcji krok po kroku

Instrukcje krok po kroku są nie tylko przydatne, ale wręcz niezbędne. Oto dlaczego:

Przejrzystość : Zapewniają jasny plan działania, zmniejszając zamieszanie i błędy

: Zapewniają jasny plan działania, zmniejszając zamieszanie i błędy Wydajność : Postępując zgodnie z ustrukturyzowanym podejściem, można zakończyć zadania szybciej i dokładniej

: Postępując zgodnie z ustrukturyzowanym podejściem, można zakończyć zadania szybciej i dokładniej Uczenie się : Pomagają użytkownikom lepiej zrozumieć i zachować informacje, dzieląc je na łatwe do opanowania fragmenty

: Pomagają użytkownikom lepiej zrozumieć i zachować informacje, dzieląc je na łatwe do opanowania fragmenty Spójność : Zapewniają, że wszyscy postępują zgodnie z tym samym procesem, co prowadzi do jednolitych wyników

: Zapewniają, że wszyscy postępują zgodnie z tym samym procesem, co prowadzi do jednolitych wyników Oszczędność czasu : Dobrze zorganizowane instrukcje oszczędzają czas, uniemożliwiając użytkownikom samodzielne rozgryzanie procesu lub cofanie się z powodu nieporozumień

: Dobrze zorganizowane instrukcje oszczędzają czas, uniemożliwiając użytkownikom samodzielne rozgryzanie procesu lub cofanie się z powodu nieporozumień Zwiększona wydajność: Wyczyszczone instrukcje usprawniają procesy, pozwalając użytkownikom skupić się na skutecznym zakończeniu zadań, a nie na nawigowaniu w niepewności

Kluczowe elementy instrukcji krok po kroku

Aby stworzyć instrukcje krok po kroku, potrzebujesz odpowiednich elementów. Podzielmy się nimi:

Jasny i zwięzły język : Pomiń żargon i zachowaj prostotę. Upewnij się, że twoje instrukcje są wyczyszczone i łatwe do wykonania dla każdego

: Pomiń żargon i zachowaj prostotę. Upewnij się, że twoje instrukcje są wyczyszczone i łatwe do wykonania dla każdego Sekwencyjne kroki : Każdy krok powinien przebiegać logicznie, aby utrzymać użytkowników na właściwym torze i uniknąć nieporozumień

: Każdy krok powinien przebiegać logicznie, aby utrzymać użytkowników na właściwym torze i uniknąć nieporozumień Materiały wizualne : Dodaj diagramy, zrzuty ekranu, obrazy lub wideo, które uzupełniają tekst i sprawiają, że instrukcje są jaśniejsze i bardziej angażujące

: Dodaj diagramy, zrzuty ekranu, obrazy lub wideo, które uzupełniają tekst i sprawiają, że instrukcje są jaśniejsze i bardziej angażujące Przykłady : Używaj przykładów z życia wziętych, aby pokazać, jak działa każdy krok, dzięki czemu proces będzie bardziej zrozumiały i mniej abstrakcyjny

: Używaj przykładów z życia wziętych, aby pokazać, jak działa każdy krok, dzięki czemu proces będzie bardziej zrozumiały i mniej abstrakcyjny Ostrzeżenia i przestrogi : Podkreśl wszelkie potencjalne pułapki lub kwestie bezpieczeństwa, aby pomóc użytkownikom uniknąć typowych błędów lub zagrożeń

: Podkreśl wszelkie potencjalne pułapki lub kwestie bezpieczeństwa, aby pomóc użytkownikom uniknąć typowych błędów lub zagrożeń Dodatkowe zasoby : Dodaj połączenia do często zadawanych pytań, stron wsparcia lub powiązanych przewodników, aby uzyskać dodatkowe informacje i pomoc

: Dodaj połączenia do często zadawanych pytań, stron wsparcia lub powiązanych przewodników, aby uzyskać dodatkowe informacje i pomoc Standaryzacja: Użyjszablony dokumentacji technicznej aby zachować spójność tonu, stylu i struktury w różnych działach

Kiedy używać instrukcji krok po kroku?

Omówmy teraz kluczowe scenariusze, w których instrukcje krok po kroku naprawdę robią wrażenie.

1. Wdrażanie pracowników

Kiedy nowi pracownicy wchodzą na pokład, potrzebują szczegółowych instrukcji, aby zapoznać się z zasadami firmy i nową rolą. Takie podejście gwarantuje, że zrozumieją proces wdrażania i skutecznie nauczą się wszystkiego, czego potrzebują.

Co więcej, jasna mapa drogowa ze wszystkimi szczegółami zmniejsza liczbę domysłów, błędów i tarć związanych z integracją, prowadząc do szczęśliwszych i bardziej zaangażowanych członków zespołu.

The Szablon wdrożeniowy dla pracowników ClickUp upraszcza wdrożenie od pierwszego dnia do pierwszych 90 dni. Dostarcza jasnych instrukcji krok po kroku, aby pomóc nowym pracownikom w łatwym zrozumieniu ich roli i zasad firmy.

Szablon wdrożenia pracownika ClickUp

Jeśli wdrażasz nowego menedżera ds. marketingu, możesz użyć tego szablonu na następujące sposoby:

Ustaw zadania onboardingu na "W trakcie", gdy zaczną szkolić się w zakresie narzędzi i procesów firmy. Po zakończeniu szkolenia zaktualizuj status do "Gotowe do przeglądu" Na koniec oznacz wszystko jako "Zakończone", gdy wszystkie wymagane kroki zostaną zakończone

Użyj pola niestandardowego dla tygodni wdrażania, aby zaplanować i śledzić ważne kamienie milowe. Przykładowo, tydzień 1 może obejmować ustawienie e-maila i wprowadzenie do zespołu, podczas gdy tydzień 2 może obejmować zakończone szkolenie produktowe i udział w spotkaniu dotyczącym strategii marketingowej

Zapewni to, że każdy krok zostanie zakończony zgodnie z harmonogramem, dzięki czemu ich przejście będzie płynne i dobrze zorganizowane.

2. Niestandardowe wdrożenie klienta

Onboarding klienta polega na prowadzeniu użytkowników przez produkt przy użyciu procedury i zasady . Podczas gdy niektóre funkcje mogą być intuicyjne, standardowe procedury operacyjne mają kluczowe znaczenie dla ustawienia, nawigacji i maksymalnego wykorzystania produktu.

The Szablon do wdrażania klientów ClickUp jest dostawcą przejrzystych ram, krok po kroku, które usprawniają proces wdrażania, umożliwiając szybkie i łatwe wdrożenie nowych klientów.

Szablon wdrażania klientów ClickUp

Dzięki temu szablonowi możesz:

Śledzenie podróży każdego klienta za pomocą statusów, takich jak Nowy klient, Rozmowa onboardingowa i Zakończone

Ustawienie automatyzacji e-maili i przypomnień, aby informować i angażować niestandardowych klientów przez cały proces wdrażania

Korzystaj z pulpitów do monitorowania kluczowych wskaźników i śledzenia postępów klientów, wskaźników utrzymania i poziomów satysfakcji

Zaproś członków Teams do współpracy nad zadaniami onboardingu i upewnij się, że wszyscy są zgodni i poinformowani

3. Instrukcje dotyczące pracy

Przekształć złożone zadania w jasne, możliwe do wykonania kroki dzięki szczegółowym instrukcjom pracy. Nakreśl, co należy zrobić, wymagane materiały i narzędzia, informacje dotyczące bezpieczeństwa i możliwe do wykonania kroki dla każdego zadania. Dzięki temu Twój zespół może wykonywać zadania organizacyjne wydajnie i bezpiecznie, szybko opanowując każde zadanie.

Instrukcje Szablon procedury ClickUp to przełom w usprawnianiu cyklu pracy i utrzymywaniu spójności. Wystarczy kilka kliknięć, aby udokumentować każdy krok, śledzić zadania bez wysiłku i zaoszczędzić godziny, jednocześnie zmniejszając liczbę błędów.

Szablon procedury ClickUp

Ten szablon jest wyposażony w wiele funkcji, w tym:

Niestandardowe pola: Dodaj istotne szczegóły, takie jak potrzebne narzędzia, informacje o bezpieczeństwie i terminy, aby mieć pod ręką wszystkie istotne dane

Dodaj istotne szczegóły, takie jak potrzebne narzędzia, informacje o bezpieczeństwie i terminy, aby mieć pod ręką wszystkie istotne dane Wszechstronne widoki: Przełączaj się między widokami listy, Gantta i kalendarza, aby zarządzać terminami i śledzić postępy pod każdym kątem

Przełączaj się między widokami listy, Gantta i kalendarza, aby zarządzać terminami i śledzić postępy pod każdym kątem Funkcja dokumentu: Nakreślenie każdego kroku, uwzględnienie ostrzeżeń i dodanie dodatkowych informacji w przejrzystym, zorganizowanym formacie

Nakreślenie każdego kroku, uwzględnienie ostrzeżeń i dodanie dodatkowych informacji w przejrzystym, zorganizowanym formacie Powtarzające się zadania: Łatwe przeglądanie i regularne aktualizowanie procedur, aby były dokładne i aktualne

4. Udostępnianie wiedzy organizacyjnej

Zachęcaj do udostępniania wiedzy w całej organizacji poprzez szczegółowe instrukcje krok po kroku. W ten sposób każdy pracownik może łatwo śledzić procesy i zadania. Pomaga to w pełni wykorzystać doświadczenie zespołu i uniknąć utraty cennej wiedzy, gdy ludzie odchodzą.

The Szablon bazy wiedzy ClickUp HR jest doskonałym przykładem usprawnienia procesów HR.

Szablon bazy wiedzy HR firmy ClickUp

Pozwala na:

Przechowywać wszystkie dokumenty HR, polityki i procedury w jednej scentralizowanej lokalizacji - znajdź to, czego potrzebujesz w ciągu kilku sekund

Tworzenie, aktualizowanie i udostępnianie polityk bez martwienia się o nieaktualne wersje

Przypisywać zadania, ustawiać priorytety i monitorować postępy, aby każdy projekt był śledzony - od aktualizacji podręcznika pracownika po wdrażanie nowych zasad

Ustawienie powtarzających się zadań do regularnych przeglądów w celu zapewnienia aktualności bazy wiedzy HR

Tworzenie skutecznych instrukcji krok po kroku

Chcesz usprawnić swoje procesy? Oto jak tworzyć skuteczne instrukcje krok po kroku, które przynoszą wyniki.

1. Zaplanuj swoje instrukcje

Wyczyszczone i zwięzłe instrukcje nie powstają ot tak - są one wynikiem starannego planu. Oto jak zrobić to dobrze:

Zdefiniuj proces, który dokumentujesz: Zidentyfikuj proces, który obejmujesz - wdrażanie nowych członków zespołu, szkolenie użytkowników dla Twojej firmyOprogramowanie SOPlub nakreślenie kroków rozwiązywania problemów. Takie podejście sprawia, że instrukcje są jasne, dostosowane i łatwe do zastosowania przez odbiorców

Zidentyfikuj proces, który obejmujesz - wdrażanie nowych członków zespołu, szkolenie użytkowników dla Twojej firmyOprogramowanie SOPlub nakreślenie kroków rozwiązywania problemów. Takie podejście sprawia, że instrukcje są jasne, dostosowane i łatwe do zastosowania przez odbiorców Znaj swoich odbiorców docelowych: Pomaga to podkreślić ich kluczowe bolączki i skupić się na poprawie cyklu pracy. Ponadto można dostosować dokument procesu do poziomu umiejętności odbiorców. Jeśli tworzysz przewodnik na temat korzystania z narzędzia do zarządzania projektami dla doświadczonych kierowników projektów, pomiń podstawy i zagłęb się w zaawansowane funkcje i integracje. Jednak w przypadku teamów, które dopiero poznają narzędzie, zacznij od podstaw - wyjaśnij, czym ono jest, dlaczego jest przydatne i przedstaw łatwe do wykonania kroki

Pomaga to podkreślić ich kluczowe bolączki i skupić się na poprawie cyklu pracy. Ponadto można dostosować dokument procesu do poziomu umiejętności odbiorców. Jeśli tworzysz przewodnik na temat korzystania z narzędzia do zarządzania projektami dla doświadczonych kierowników projektów, pomiń podstawy i zagłęb się w zaawansowane funkcje i integracje. Jednak w przypadku teamów, które dopiero poznają narzędzie, zacznij od podstaw - wyjaśnij, czym ono jest, dlaczego jest przydatne i przedstaw łatwe do wykonania kroki Zbierz niezbędne materiały: Zbierz wszystkie niezbędne dokumenty, których będziesz używać w celach referencyjnych, takie jak instrukcje obsługi, Standardowe procedury operacyjne (SOP) i przewodniki techniczne. Sprawdź, czy Twoi docelowi odbiorcy mają dostęp do omawianych narzędzi i niezbędne uprawnienia do ich używania

Zbierz wszystkie niezbędne dokumenty, których będziesz używać w celach referencyjnych, takie jak instrukcje obsługi, Standardowe procedury operacyjne (SOP) i przewodniki techniczne. Sprawdź, czy Twoi docelowi odbiorcy mają dostęp do omawianych narzędzi i niezbędne uprawnienia do ich używania Wybierz oprogramowanie: Niezależnie od tego, czy jest to edytor tekstu, narzędzie do zarządzania projektami, czy specjalna aplikacja do dokumentacji, znajdź coś, co pozwala dodawać obrazy, wideo i elementy interaktywne oraz ma funkcje edycji, formatowania i współpracy

Niezależnie od tego, czy tworzysz mapę złożonego procesu, czy po prostu potrzebujesz szybkiego przewodnika, ClickUp to narzędzie do zarządzania projektami, które umożliwia tworzenie instrukcji krok po kroku.

Umożliwia łatwe dodawanie zrzutów ekranu, materiałów wideo i innych multimediów oraz współpracę z zespołem w czasie rzeczywistym. Funkcje "przeciągnij i upuść" upraszczają organizowanie przewodników, a szablony pozwalają zaoszczędzić czas na formatowaniu. Ponadto, bogata edycja tekstu, śledzenie zadań i łatwe opcje udostępniania sprawiają, że tworzenie, dopracowywanie i dystrybucja przewodników krok po kroku nie wymaga wysiłku - wszystko w jednym miejscu.

2. Napisz instrukcje

Masz już swój temat. Teraz zaczyna się prawdziwa praca - przekształcanie wstępnych pomysłów w dopracowaną, skuteczną zawartość. Oto jak sprawić, by magia się wydarzyła:

Zarysuj swoją zawartość: Przed rozpoczęciem pisania, podziel zadanie na małe kroki z jasnymi celami. Na przykład, jeśli dokumentujesz nowe oprogramowanie, zacznij od głównych funkcji i podziel je na konkretne działania użytkownika. Następnie przygotuj wstępną sekwencję tych kroków i sprawdź z ekspertami w danej dziedzinie (MŚP), aby upewnić się, że nie brakuje niczego kluczowego. Następnie ustal priorytety i ułóż kroki logicznie, aby uzyskać płynny, naturalny przepływ

Przed rozpoczęciem pisania, podziel zadanie na małe kroki z jasnymi celami. Na przykład, jeśli dokumentujesz nowe oprogramowanie, zacznij od głównych funkcji i podziel je na konkretne działania użytkownika. Następnie przygotuj wstępną sekwencję tych kroków i sprawdź z ekspertami w danej dziedzinie (MŚP), aby upewnić się, że nie brakuje niczego kluczowego. Następnie ustal priorytety i ułóż kroki logicznie, aby uzyskać płynny, naturalny przepływ Pisz jasnym, prostym językiem: Użyj swojego konspektu jako mapy drogowej i przelej swoje pomysły na papier. Nie używaj konwersacji i żargonu. Gdy szkic będzie gotowy, dopracuj go, usuwając puch i zaostrzając zdania. Dodaj również wskazówki lub ostrzeżenia, aby pomóc czytelnikom uniknąć typowych pułapek

Użyj swojego konspektu jako mapy drogowej i przelej swoje pomysły na papier. Nie używaj konwersacji i żargonu. Gdy szkic będzie gotowy, dopracuj go, usuwając puch i zaostrzając zdania. Dodaj również wskazówki lub ostrzeżenia, aby pomóc czytelnikom uniknąć typowych pułapek Dołącz pomoce wizualne: Diagramy, zrzuty ekranu i obrazy mogą uprościć trudne części, podczas gdy wideo są idealne do pokazania działań krok po kroku. Niezależnie od tego, co wybierzesz, upewnij się, że wszystkie elementy wizualne są opatrzone etykietą i bezpośrednio połączone z tekstem. Na przykład, jeśli prowadzisz użytkowników przez nowe oprogramowanie, dodaj zrzuty ekranu z adnotacjami dla każdego ekranu i samouczek wideo, aby zademonstrować zakończony proces

Uprość zarządzanie projektami dzięki ClickUp's Project Management

Użyj Dokumenty ClickUp aby utworzyć jeden dokument, w którym Ty, Twój zespół i eksperci merytoryczni mogą płynnie tworzyć, edytować i współpracować nad zawartością w czasie rzeczywistym.

Co więcej, możesz wykorzystać ClickUp Brain do tworzenia konspektów i zawartości poradników. Wyodrębnia również kluczowe informacje z istniejących dokumentacja procesu oszczędzając czas i zwiększając wydajność.

Asystent pisania AI sprawdza pisownię i gramatykę treści, przeformułowuje tekst i podsumowuje długie akapity, zapewniając jasną i precyzyjną zawartość. Co więcej, AI Project Manager usprawnia współpracę w zespole poprzez automatyczne generowanie standupów, podsumowywanie komentarzy i utrzymywanie wszystkiego w usprawnionym i wydajnym stanie.

Dopracuj swoje instrukcje krok po kroku za pomocą ClickUp Brain - pisz i koryguj, aby uzyskać idealny ton, styl i dokładność

3. Format dla maksymalnej czytelności

Bez odpowiedniego formatu, nawet najlepsza zawartość może stać się zagmatwanym bałaganem. Oto jak ustrukturyzować tekst, aby był przejrzysty:

Organizuj za pomocą nagłówków: Powinny być pogrubione lub napisane większą czcionką, aby przyciągały wzrok. Na przykład, jeśli tworzysz przewodnik na temat Jak stworzyć skrócony opis projektu? ' dla nowego oprogramowania, użyj nagłówków takich jak "Definiowanie celów projektu" i "Ustawienie osi czasu rozwoju"

Powinny być pogrubione lub napisane większą czcionką, aby przyciągały wzrok. Na przykład, jeśli tworzysz przewodnik na temat Jak stworzyć skrócony opis projektu? ' dla nowego oprogramowania, użyj nagłówków takich jak "Definiowanie celów projektu" i "Ustawienie osi czasu rozwoju" Używaj wypunktowanych i numerowanych list: Są one idealne do nakreślania procesów w jasny, sekwencyjny sposób i utrzymywania informacji w porządku bez przytłaczania czytelników

Są one idealne do nakreślania procesów w jasny, sekwencyjny sposób i utrzymywania informacji w porządku bez przytłaczania czytelników Podkreśl krytyczne informacje: Użyj pogrubionego tekstu lub koloru, aby wyróżnić ważne rzeczy. Na przykład, jeśli jest ostrzeżenie, możesz napisać: Ważne: Unikaj naruszania znaków towarowych lub własności intelektualnej konkurencji

Użyj pogrubionego tekstu lub koloru, aby wyróżnić ważne rzeczy. Na przykład, jeśli jest ostrzeżenie, możesz napisać: Dodawaj wyraźne podpisy do wizualizacji: Jeśli dołączasz obrazy lub diagramy, zawsze dodawaj wyraźny podpis. Pomaga to czytelnikom zrozumieć, na co patrzą. Na przykład: "_Image caption: Understanding the Customer Journey: A Breakdown of the Marketing Funnel from Awareness to Conversion."

Jeśli dołączasz obrazy lub diagramy, zawsze dodawaj wyraźny podpis. Pomaga to czytelnikom zrozumieć, na co patrzą. Na przykład: "_Image caption: Understanding the Customer Journey: A Breakdown of the Marketing Funnel from Awareness to Conversion." Zacznij każdy krok od czasownika akcji : Sprawia to, że każdy krok jest jasny i możliwy do wykonania, zapewniając czytelnikom, że dokładnie wiedzą, co mają zrobić. Zamiast mówić: "Powinieneś przejrzeć plan projektu", po prostu powiedz: "Przejrzyj plan projektu"

: Sprawia to, że każdy krok jest jasny i możliwy do wykonania, zapewniając czytelnikom, że dokładnie wiedzą, co mają zrobić. Zamiast mówić: "Powinieneś przejrzeć plan projektu", po prostu powiedz: "Przejrzyj plan projektu" Zawieraj tabelę zawartości:: Pomaga to czytelnikom przejść do interesujących ich sekcji bez zgubienia się. Na przykład, w podręczniku użytkownika aplikacji, tabela zawartości może zawierać "Przewodnik instalacji", "Przegląd funkcji", "Rozwiązywanie problemów" i "Często zadawane pytania"

W ClickUp Docs możesz dodawać nagłówki, wypunktowane listy, numerowane listy i elementy wizualne, aby uczynić swój przewodnik bardziej przyjaznym dla użytkownika. Rozszerzone opcje formatu pozwalają na użycie różnych stylów nagłówków w celu uporządkowania sekcji, rozpryskiwanie kolorów w celu podkreślenia kluczowych punktów i wybieranie czcionek, które pasują do twoich wymagań.

ClickUp Docs oferuje bogaty format, aby usprawnić dane powstania przewodnika krok po kroku

4. Przetestuj swoje instrukcje

Nadszedł moment prawdy.

Poproś kogoś niezaznajomionego z zadaniem, aby wykonał instrukcję: Jego świeże spojrzenie może zwrócić uwagę na wszelkie niejasne części lub brakujące szczegóły

Jego świeże spojrzenie może zwrócić uwagę na wszelkie niejasne części lub brakujące szczegóły Zbierz informacje zwrotne na temat tego, jak łatwo jest postępować zgodnie z instrukcjami i gdzie użytkownicy się potykają: Jeśli uznają jakieś kroki za niejasne lub pominęli ważne szczegóły, dostosuj swój przewodnik, aby był tak jasny i prosty, jak to tylko możliwe

Jeśli uznają jakieś kroki za niejasne lub pominęli ważne szczegóły, dostosuj swój przewodnik, aby był tak jasny i prosty, jak to tylko możliwe Regularnie przeglądaj i aktualizuj swoje instrukcje: Dzięki temu instrukcja będzie dokładna i odpowiednia oraz będzie gotowa do pomocy w razie potrzeby

Kiedy seria pisemnych instrukcji jest niewystarczająca, ClickUp Clip może być doskonałą alternatywą. Na przykład, możesz zastąpić części swojego przewodnika krok po kroku szczegółowymi filmami wideo. Uchwyć proces krok po kroku bezpośrednio z ekranu i udostępniaj natychmiastowe wersje demonstracyjne, aktualizacje i opinie - wszystko za pomocą jednego kliknięcia.

A co najlepsze? ClickUp Brain automatycznie transkrybuje twoje Clips, umożliwiając skanowanie najważniejszych wydarzeń, przeskakiwanie do określonych znaczników czasu i kopiowanie fragmentów w celu szybkiego dostępu i łatwego odniesienia.

Użyj ClickUp Clips do nagrywania interaktywnych samouczków wideo i usprawnij swój cykl pracy

Jak tworzyć instrukcje krok po kroku w ClickUp?

Teraz, gdy wiesz już, że ClickUp jest potęgą w tworzeniu przewodników krok po kroku, zobaczmy, jak samemu je stworzyć:

Krok 1: Utwórz nowy dokument ClickUp

Zaloguj się na swoje konto ClickUp i przejdź do obszaru roboczego

Przejdź do sekcji Docs na pasku bocznym po lewej stronie i kliknij Create New Doc. Alternatywnie możesz kliknąć przycisk Twórz dokument znajdujący się w prawym górnym rogu

Uzyskaj dostęp do ClickUp Docs na swoim obszarze roboczym

Nadaj swojemu dokumentowi odpowiedni i opisowy tytuł, który będzie odzwierciedlał jego zawartość, na przykład "How to Write a Blog Post on WordPress"

Wprowadź tytuł przewodnika krok po kroku

Krok 2: Struktura i napisanie instrukcji

Użyj nagłówka H2 dla każdego kroku. Na przykład: "Krok 1: Zaloguj się do pulpitu WordPress"

Pod każdym nagłówkiem użyj numerowanej lub wypunktowanej listy, aby wyszczególnić poszczególne kroki

Nakreśl i napisz instrukcje krok po kroku w dokumencie ClickUp

Krok 3: Dodaj elementy wizualne

Aby instrukcje były bardziej angażujące, wstaw zrzuty ekranu klikając przycisk (+) w dokumencie ClickUp i wybierając Załącznik

Wyjaśnij złożone kroki, dodając pomoce wizualne, takie jak obrazy, wideo lub GIF-y

Po wstawieniu można dodać podpisy opisujące zrzut ekranu, takie jak:

Wyjaśnij obraz za pomocą opisowego podpisu

Jeśli chcesz porównać opcje, sporządzić listę zasobów lub dostarczyć dodatkowych uporządkowanych informacji, wstaw tabelę. Kliknij przycisk (+) w dokumencie ClickUp i wybierz opcję Tabela

Podkreśl dodatkowe lub ważne szczegóły, dodając tabelę do ClickUp Docs

Możesz również wybrać opcję Tabela zawartości, aby automatycznie wygenerować listę wszystkich nagłówków w dokumencie

Dodaj tabelę zawartości w ClickUp Docs, aby uczynić swój przewodnik przyjaznym i dostępnym dla użytkownika

Krok 4: Przejrzyj i udostępnianie

Sprawdź dokument pod kątem przejrzystości i struktury. Aby udzielić dostępu innym, kliknij przycisk Udostępnij

Udostępnianie dokumentu ClickUp do wspólnej edycji i zbierania opinii

Następnie dostosuj uprawnienia, aby zdecydować, kto może wyświetlać lub edytować dokument. W celu szybkiego udostępniania, kliknij Kopiuj link i wyślij go za pośrednictwem e-maila lub wiadomości. Możesz też zaprosić użytkowników bezpośrednio, wpisując ich adresy e-mail

Wybierz jeden z wielu sposobów udostępniania dokumentu krok po kroku w ClickUp

Udoskonal swoje instrukcje krok po kroku za pomocą ClickUp

W szybko rozwijającym się biznesie utrzymanie wydajności zespołu może wydawać się przytłaczające. W tym miejscu z pomocą przychodzą instrukcje krok po kroku. Działają one jak plan, dzięki któremu pracownicy uczą się nowych procesów i narzędzi bez utraty czasu.

ClickUp zapewnia wszystko, czego potrzebujesz, aby usprawnić proces dokumentowania instrukcji krok po kroku. Dokumenty usprawniają datę powstania i organizację zawartości, ułatwiając jej aktualizację i zarządzanie. Brain to wsparcie dla burzy mózgów i połączenia pomysłów przy jednoczesnym automatycznym generowaniu instrukcji i szablonów korekty, co upraszcza tworzenie zawartości. Wreszcie, Clip umożliwia tworzenie nagrań wideo (z lektorem lub bez), które pomagają skutecznie udostępniać istotne informacje.

Wszystkie te funkcje zapewniają, że instrukcje są kompleksowe, spójne i zawsze aktualne. Rozpocznij pracę z ClickUp za darmo już dziś.