Jak ustawić domowe biuro, aby uzyskać maksymalną wydajność?

Dzięki dobrze zaplanowanemu ustawieniu domowego biura możemy zapobiec popadnięciu w inercję i utracie wydajności, nie zdając sobie z tego sprawy.

Chociaż pomysł zjedzenia śniadania podczas porannego spotkania jest pocieszający, nie jest to optymalny sposób pracy na dłuższą metę.

Bycie wydajnym nie powinno jednak wymagać od nas rezygnacji z komfortu pracy zdalnej.

To, co jest wymagane, to wyraźne rozróżnienie między pracą a przestrzenią osobistą w naszym środowisku, które fizycznie i psychicznie przygotowuje nas do bycia naszym najlepszym produktywnym ja.

W tym poście omówimy wiele sposobów na stworzenie najlepszego ustawienia domowego biura i przedstawimy kilka praktycznych pomysłów, które zainspirują twoje domowe biuro.

Jak ustawić idealne domowe biuro

Idealne domowe biuro zapewnia słodką równowagę między komfortem i funkcją, aby zwiększyć wydajność.

Idealne ustawienie domowego biura zaczyna się od sporządzenia listy podstawowych wymagań dotyczących osobistego komfortu i narzędzi, które umożliwią ci sprawne wykonanie pracy.

Obejmuje to dedykowany obszar roboczy w domu, niezbędne narzędzia techniczne i idealne oświetlenie, między innymi, aby dodać energii do ustawienia biura.

przez Unsplash Przeanalizujmy kilka kroków do ustawienia zdalnego biura, które zwiększy wydajność w codziennej rutynie.

Wyznacz obszar roboczy

Równowaga między pracą a życiem prywatnym zaczyna się od dedykowanego obszaru roboczego w domu. Bez wyraźnej granicy między domem a pracą, nasze dokumenty, listy rzeczy do zrobienia i urządzenia mogą być rozrzucone po całym domu , tworząc chaos i zamieszanie.

Chociaż istnieje kilka hacków do pracy z domu, aby zwiększyć wydajność pierwszym krokiem powinno być wydzielenie w domu przestrzeni do pracy. W ten sposób mózg będzie wiedział, kiedy nadszedł czas na pracę, tworząc wydajną i zdrową rutynę.

Oto kilka punktów, które należy wziąć pod uwagę przy wyznaczaniu obszaru roboczego w domu:

Wybierz cichszy obszar domu, w którym możesz się lepiej skupić. Jeśli nie jest to możliwe, użyj słuchawek z redukcją szumów, aby odciąć się od rozpraszających dźwięków

Zadbaj o minimalistyczne tło, aby nie rozpraszać innych podczas spotkań online

Ustaw obszar roboczy z dużą ilością naturalnego światła, ponieważ jest ono dobre dla zdrowia psychicznego i wydajności

Wybierz miejsce z przyjemnym widokiem, aby poprawić swój nastrój i kreatywność

Wybieraj narzędzia techniczne najwyższej jakości

Podczas gdy praca zdalna oferuje elastyczność miejsca pracy wiąże się to również z wyzwaniami, takimi jak utrzymanie współpracy zespołowej w różnych strefach czasowych i zapewnienie stabilnego połączenia. W tym przypadku wysokiej jakości narzędzia technologiczne nie podlegają negocjacjom.

Oto kilka niezbędnych technologii niezbędne akcesoria do pracy w domu potrzebujesz:

Laptop

Laptop to miejsce, w którym wykonuje się większość pracy. Priorytetem są takie funkcje jak:

Przenośność : Lekki i łatwy do przenoszenia, najlepiej o przekątnej ekranu 11-14

: Lekki i łatwy do przenoszenia, najlepiej o przekątnej ekranu 11-14 Moc obliczeniowa : Nowoczesne procesory, takie jak Advanced Micro Devices (AMD) Ryzen 5 lub 7 lub Intel i7, jeśli pracujesz wielozadaniowo i korzystasz z wymagających aplikacji

: Nowoczesne procesory, takie jak Advanced Micro Devices (AMD) Ryzen 5 lub 7 lub Intel i7, jeśli pracujesz wielozadaniowo i korzystasz z wymagających aplikacji Żywotność baterii : Laptop powinien działać na baterii przez 8-10 godzin. Czas pracy na baterii będzie jednak zależny od codziennego użytkowania

: Laptop powinien działać na baterii przez 8-10 godzin. Czas pracy na baterii będzie jednak zależny od codziennego użytkowania Pamięć masowa: 256 GB dysku półprzewodnikowego (SSD) powinno wystarczyć do zrobienia. Jeśli jednak chcesz przechowywać duże pliki, wybierz 512 GB lub więcej

Kamera internetowa

Jeśli twoja praca wymaga intensywnej współpracy przy połączeniach wideo, poleganie na wbudowanych kamerach laptopa może na dłuższą metę nadwyrężyć twoją postawę. Rozważ zainwestowanie w kamery internetowe:

Wysoką rozdzielczością : Co najmniej 1080p dla ostrego i wyczyszczonego obrazu

: Co najmniej 1080p dla ostrego i wyczyszczonego obrazu Automatyczna korekcja światła : Aby zapewnić wyrazistość wideo przy różnych ustawieniach oświetlenia

: Aby zapewnić wyrazistość wideo przy różnych ustawieniach oświetlenia Autokadrowanie : Utrzymuje cię w centrum kadru, nawet jeśli poruszasz się podczas spotkań

: Utrzymuje cię w centrum kadru, nawet jeśli poruszasz się podczas spotkań Mikrofony z redukcją szumów: Aby odfiltrować szumy tła i zachować czystość dźwięku

Podwójny monitor

Jeśli masz trudności z przełączaniem się między wieloma aplikacjami z jednego ekranu, podwójny monitor może być dobrą inwestycją. Weź pod uwagę funkcje takie jak wysoka rozdzielczość, regulowane podstawki i dokładność kolorów. Upewnij się również, że rozdzielczość i kolor obu monitorów zapewniają spójne wrażenia wizualne.

Komputer typu pulpit

Jeśli twoja praca obejmuje projektowanie graficzne, edycję wideo lub tworzenie oprogramowania, będziesz potrzebować komputera stacjonarnego. Wybierz taki, który ma mocny procesor i dużą pamięć RAM oraz wsparcie dla wielu monitorów, których będziesz potrzebować do płynnej pracy.

Smartfony

Według badania Frost & Sullivan, smartfony mogą zwiększyć wydajność o około 34% oszczędzając pracownikom prawie godzinę czasu pracy i czasu osobistego dziennie. Większość narzędzi do zdalnej współpracy można uzyskać za pomocą smartfona, dzięki czemu wydajność pracy jest zapewniona nawet w podróży.

Zoptymalizuj swój obszar roboczy dzięki ergonomicznym meblom

Komfort ma znaczenie. W końcu spędzasz w pracy od ośmiu do dziewięciu godzin dziennie. Zainwestowanie w wysokiej jakości ergonomiczne meble, takie jak krzesło biurowe z dobrym wsparciem lędźwiowym i regulowane biurko, powinno być Twoim priorytetem wśród wszystkich wskazówki dotyczące domowego biura, aby zwiększyć wydajność pracy zdalnej . Chociaż potrzeby w zakresie mebli różnią się w zależności od osoby, oto kilka niezbędnych elementów wyposażenia przestrzeni biurowej w domu:

Ergonomiczne krzesło: Ergonomiczne meble do domowego biura zaczynają się od dobrego krzesła biurowego. Wybierz krzesło, które oferuje regulowaną wysokość, oparcie i podłokietniki, a także oddychający materiał z wygodną wyściółką

Ergonomiczne meble do domowego biura zaczynają się od dobrego krzesła biurowego. Wybierz krzesło, które oferuje regulowaną wysokość, oparcie i podłokietniki, a także oddychający materiał z wygodną wyściółką Biurko stojące: Regulowane biurko stojące pomaga przełączać się między pozycją stojącą i siedzącą, zapobiegając bólom pleców i złej postawie, jednocześnie zwiększając wydajność. Przed zakupem należy wziąć pod uwagę funkcje, takie jak ustawienie wysokości i rozmiar biurka, zgodnie z dostępnym obszarem roboczym w domowym biurze

Regulowane biurko stojące pomaga przełączać się między pozycją stojącą i siedzącą, zapobiegając bólom pleców i złej postawie, jednocześnie zwiększając wydajność. Przed zakupem należy wziąć pod uwagę funkcje, takie jak ustawienie wysokości i rozmiar biurka, zgodnie z dostępnym obszarem roboczym w domowym biurze Podstawka pod laptopa: Podstawka pod laptopa przenosi ekran na poziom oczu, dzięki czemu nie nadwyrężasz szyi i oczu patrząc w dół na ekran. Wybierz taką, która umożliwia łatwą regulację wysokości i kąta nachylenia

Podstawka pod laptopa przenosi ekran na poziom oczu, dzięki czemu nie nadwyrężasz szyi i oczu patrząc w dół na ekran. Wybierz taką, która umożliwia łatwą regulację wysokości i kąta nachylenia Lampa biurkowa: Lampy biurkowe zmniejszają zmęczenie oczu i pomagają skupić się na wykonywanym zadaniu; są niezbędnym dodatkiem do zestawu WFH, który pomaga zwiększyć koncentrację i kreatywność

Priorytetem jest szybkie połączenie internetowe

Słabe połączenie internetowe może zakłócać wykonywanie zadań i obniżać motywację do pracy. Nieprzerwane połączenie internetowe jest absolutnie niezbędne do skupienia się na zadaniach i płynnej współpracy z teamami

Połącz się z najbliższym dostawcą usług internetowych (ISP), aby ocenić odpowiedni plan szerokopasmowy dla swoich potrzeb. Należy odpowiednio sprawdzić plan danych i limity użytkowania, aby zapobiec późniejszym zakłóceniom prędkości.

Jeśli połączenie internetowe jest niestabilne, rozważ użycie urządzeń z portami USB typu C. Mogą one łączyć się z adapterami Ethernet i zapewniać stabilne i szybkie połączenie, co jest szczególnie ważne, jeśli wykonujesz wiele połączeń wideo lub masz do czynienia z dużymi plikami danych.

Zainwestuj w wysokiej jakości narzędzia biurowe

Praca w domu może czasami powodować nadmierne obciążenie oczu, pleców, nadgarstków i szyi. Aby tego uniknąć, zainwestuj w narzędzia takie jak:

Mysz bezprzewodowa: Mysz bezprzewodowa uwalnia od frustrujących splątanych kabli i ryzyka urazów związanych z nadwyrężeniem, umożliwiając przełączanie się między urządzeniami bez konieczności odłączania i ponownego podłączania adapterów. Wybierz mysz, która pasuje do rozmiaru, kształtu i preferencji dłoni

Mysz bezprzewodowa uwalnia od frustrujących splątanych kabli i ryzyka urazów związanych z nadwyrężeniem, umożliwiając przełączanie się między urządzeniami bez konieczności odłączania i ponownego podłączania adapterów. Wybierz mysz, która pasuje do rozmiaru, kształtu i preferencji dłoni Bezprzewodowa klawiatura: Zwłaszcza jeśli jesteś pisarzem lub programistą, bezprzewodowa klawiatura daje ci możliwość swobodnego poruszania się po miejscu pracy, zmniejszając obciążenie nadgarstka i ramion. Unikaj płaskich klawiatur, ponieważ obciążają one nadgarstki. Rozważ klawiatury pochyłe lub te z wbudowanymi podpórkami, wraz z wbudowanymi podpórkami pod nadgarstki, aby utrzymać nadgarstki prosto podczas pracy

Zwłaszcza jeśli jesteś pisarzem lub programistą, bezprzewodowa klawiatura daje ci możliwość swobodnego poruszania się po miejscu pracy, zmniejszając obciążenie nadgarstka i ramion. Unikaj płaskich klawiatur, ponieważ obciążają one nadgarstki. Rozważ klawiatury pochyłe lub te z wbudowanymi podpórkami, wraz z wbudowanymi podpórkami pod nadgarstki, aby utrzymać nadgarstki prosto podczas pracy Ramię monitora: Patrzenie z bliska na ekran może nadwyrężyć twoją postawę, więc potrzebujesz ramienia monitora, aby swobodnie regulować ekran laptopa lub komputera. W przypadku ustawienia w głównym biurze, warto rozważyć dynamiczne ramię monitora, ponieważ umożliwia ono regulację wysokości, nachylenia i obrotu monitora, co może pomóc uniknąć złej postawy i zmęczenia oczu

Zapewnij optymalną jakość dźwięku swoich urządzeń

Sensowna i wydajna praca z domu wymaga zarówno pracy w czasie rzeczywistym, jak i asynchroniczna komunikacja wideo . W przypadku obu trybów komunikacji wideo należy zapewnić optymalną jakość dźwięku urządzeń, takich jak głośniki, słuchawki i mikrofony.

Zwłaszcza jeśli twoja praca polega na prowadzeniu wideokonferencji, podcastów lub codziennych spotkań z zewnętrznymi interesariuszami, będziesz potrzebować głośników biurkowych, aby wzmocnić jakość dźwięku rozmów wideo i nagrań

Czytaj więcej: Jak najlepiej wykorzystać pracę asynchroniczną

Dostosuj oświetlenie i temperaturę

Nasze otoczenie odgrywa dużą rolę w tym, jak czujemy się podczas pracy. Oświetlenie i temperatura wysyłają sygnały do naszego mózgu i wpływają na wydajność

Długotrwałe przebywanie w sztucznym lub słabym oświetleniu powoduje spadek poziomu kortyzolu, co w dłuższej perspektywie prowadzi do senności i stresu. Podobnie, niższe temperatury odciągają naszą uwagę od pracy i kreatywności na rzecz myślenia o tym, jak się ogrzać.

Jedną z największych zalet pracy zdalnej jest to, że możemy dostosować oświetlenie i temperaturę do naszych upodobań. Zapewnij sobie jak najwięcej naturalnego światła i utrzymuj w pomieszczeniu wystarczająco ciepło, by móc skupić się na wykonywanych zadaniach.

Jeśli w twoim ustawieniu do pracy zdalnej nie ma wystarczającej ilości światła dziennego, rozważ użycie jasnych lamp dziennych, takich jak lampy stołowe i podłogowe. Dzięki dobrze oświetlonemu i ciepłemu domowemu biuru będziesz zdumiony wzrostem poziomu energii i wydajności.

Zabezpiecz urządzenia za pomocą listew przeciwprzepięciowych

Wystarczy niewielki wzrost napięcia, aby spowodować przepięcia i uszkodzić wrażliwe urządzenia elektroniczne.

Ponieważ wciąż dodajemy więcej narzędzia do pracy z domu aby usprawnić nasze zdalne biuro, ważne jest również zabezpieczenie urządzeń elektronicznych, takich jak laptopy, monitory, ładowarki i inne, za pomocą listew przeciwprzepięciowych.

Aby chronić wysokiej klasy urządzenia, poszukaj listwy przeciwprzepięciowej z wysoką oceną dżuli (ocena dżuli określa, ile energii może pochłonąć listwa przeciwprzepięciowa, zanim ulegnie awarii), co najmniej 600 dla podstawowej ochrony.

Należy również pamiętać, że zabezpieczenia przeciwprzepięciowe nie działają wiecznie, więc należy je wymieniać, gdy przekroczą swój poziom energii. Wybierz listwy przeciwprzepięciowe ze wskaźnikami, które informują o wyczerpywaniu się energii i konieczności wymiany.

Używaj narzędzi zwiększających wydajność do zarządzania zadaniami i współpracy

Praca w domu może być naprawdę relaksująca po popołudniowej drzemce i szybkim wieczornym spacerze. Jednak może również okazać się bardzo trudna i uciążliwa, gdy trzeba współpracować z wieloma zespołami w różnych strefach czasowych. W takim przypadku potrzebne są dedykowane narzędzia do zarządzania zadaniami i narzędzia do zwiększania wydajności . ClickUp daje ci dar w postaci czasu, usprawniając zarządzanie projektami i oszczędzając rozmowy w obie strony dotyczące aktualizacji zadań.

Z ClickUp Oprogramowanie do zdalnego zarządzania projektami zespołu pozwala na płynną współpracę wszystkich Teams nad wieloma projektami.

Zacznij korzystać z ClickUp do zarządzania pracą zdalną. Zbuduj wirtualny obszar roboczy, który dostosowuje się do Twoich unikalnych potrzeb.

Śledź postępy dzięki zadaniom ClickUp

Z Zadania ClickUp , możesz tworzyć niestandardowe statusy zadań, które wykraczają poza proste "Do zrobienia" i "Zakończone", aby zapewnić przejrzystość postępów zespołu na wielu scenach rozwoju projektu. Możesz ponadto:

Zarządzać pracą za pomocą typów zadań , aby organizować zadania dla swoich teamów w przejrzystych kategoriach, dzięki czemu wszyscy mają jasność co do rezultatów i oczekiwań. Na przykład, w przypadku zespołu projektowego, typy zadań mogą wyglądać następująco: przebudowa strony internetowej, projekt platformy sprzedażowej, post w mediach społecznościowych dotyczący wprowadzenia produktu na rynek itp

, aby organizować zadania dla swoich teamów w przejrzystych kategoriach, dzięki czemu wszyscy mają jasność co do rezultatów i oczekiwań. Na przykład, w przypadku zespołu projektowego, typy zadań mogą wyglądać następująco: przebudowa strony internetowej, projekt platformy sprzedażowej, post w mediach społecznościowych dotyczący wprowadzenia produktu na rynek itp Ustawienie priorytetów w zakresie od niskiego do pilnego, aby zespoły nie przegapiły pilnych zadań

w zakresie od niskiego do pilnego, aby zespoły nie przegapiły pilnych zadań Zapewnienie kontekstu dla zadań za pomocą pól niestandardowych , w których można dodawać połączenia, listy rozwijane i dodatkowe informacje, aby oszczędzić komunikację w obie strony

, w których można dodawać połączenia, listy rozwijane i dodatkowe informacje, aby oszczędzić komunikację w obie strony Łączenie powiązanych i zależnych zadań z zależnościami zadań, gdzie można połączyć dwa lub wiele powiązanych ze sobą zadań i łatwo śledzić postęp

Zwiększ przejrzystość swoich projektów dzięki konfigurowalnym typom zadań i popraw organizację swoich wysiłków związanych z zarządzaniem projektami

Osiągaj kamienie milowe dzięki celom ClickUp Cele ClickUp pomaga tworzyć cele, które można śledzić, w tym jasne oś czasu, cele i automatyczne śledzenie postępów. Można go używać do:

Połączyć wiele zadań lub list z Celem , aby lepiej śledzić ogólny postęp zadań

, aby lepiej śledzić ogólny postęp zadań Tworzyć "cele liczbowe " , aby określić ilościowo listę elementów, które muszą zostać osiągnięte w Celu

, aby określić ilościowo listę elementów, które muszą zostać osiągnięte w Celu Twórz "Cele Pieniężne " , aby śledzić powodzenie celów, takich jak cele sprzedażowe i przychodowe

, aby śledzić powodzenie celów, takich jak cele sprzedażowe i przychodowe Wizualizacja postępu wielu celów w jednym widoku dzięki funkcji "Rozwijanie postępu celów"

Śledzenie celów aż do najważniejszych wskaźników KPI i automatyczne uzyskiwanie szczegółowych widoków postępów

Uzyskaj wgląd w wydajność dzięki pulpitom ClickUp

Z Pulpity ClickUp pozwala uzyskać natychmiastowy wgląd w swoją wydajność. Użyj go do zbudowania spersonalizowanego codziennego pulpitu, w którym możesz priorytetyzować swoje zadania, przeglądać postępy i skupiać się na najważniejszych obszarach swojej pracy.

Można go również wykorzystać do:

Uzyskać potężny wgląd w aktualizacje projektów, obciążenia pracą zespołu, śledzenie czasu, sprinty oprogramowania i wiele więcej

obciążenia pracą zespołu, śledzenie czasu, sprinty oprogramowania i wiele więcej Uzyskać dostęp do szczegółowego widoku obciążenia pracą zespołu, aby szybciej wykonać wysokiej jakości pracę poprzez śledzenie oś czasu i sprawdzanie, kto pracuje nad jakimi projektami

Uzyskaj całościowy widok statusów projektów i pozostałych zadań w całym zespole lub dziale dzięki pulpitom w ClickUp 3.0

Użyj wykresu spalania, aby zobrazować pozostałe obciążenie pracą w projekcie rozwoju oprogramowania, dzięki czemu możesz utrzymać cel sprintu na właściwym torze i mądrze alokować zasoby

w projekcie rozwoju oprogramowania, dzięki czemu możesz utrzymać cel sprintu na właściwym torze i mądrze alokować zasoby Dostosuj pulpity za pomocą ponad 60 kart, które pasują do każdego rodzaju pracy, i dodaj listy, tabele, wykresy i inne elementy, aby stworzyć spersonalizowane pulpity dla swojego zespołu

Przyspiesz dostarczanie oprogramowania dzięki Burndown Card w ClickUp Dashboards

Usprawnij codzienną pracę dzięki ClickUp Views

Dzięki szerokiemu zakresowi Widoki ClickUp umożliwia wizualizację pracy i jej postępów za pomocą ponad 15 elastycznych widoków z zakresu Tablicy, Tablicy Kanban, Wykresu Gantta, Map myśli, Tablic i innych.

Skorzystaj z ponad 15 widoków ClickUp, aby zobaczyć status projektu w różnych zespołach współpracujących

Umożliwiają one

Widok pracy w toku, tak jak lubisz, śledzenie postępów, identyfikowanie wąskich gardeł i zarządzanie obciążeniem zespołu w oparciu o dane

śledzenie postępów, identyfikowanie wąskich gardeł i zarządzanie obciążeniem zespołu w oparciu o dane Burzę mózgów z zespołem w czasie rzeczywistym i przekształcanie pomysłów w konkretne zadania z jasno określonymi ośmioma czasu i osobami przypisanymi

i przekształcanie pomysłów w konkretne zadania z jasno określonymi ośmioma czasu i osobami przypisanymi Uzyskaj natychmiastowy wgląd w przepustowość zespołu dziękiWidok obciążenia pracą ClickUpi zidentyfikuj, kto jest obciążony, a którzy członkowie zespołu są obciążeni ponad miarę. Zidentyfikuj zadania, które wymagają dodatkowych zasobów i odpowiednio przypisz do nich oś czasu i zasoby

Wizualizuj przepustowość zespołu i inteligentnie przydzielaj zasoby do wielu zadań dzięki ClickUp Workload View

Dokonuj edycji w czasie rzeczywistym dzięki ClickUp Docs

Niezależnie od tego, czy chcesz tworzyć SOP, plany biznesowe, bazy wiedzy czy wiki, Dokumenty ClickUp są najlepszym rozwiązaniem. Dokumentów można używać do:

Edytować z zespołem w czasie rzeczywistym

Połączenia Docs z cyklami pracy i przekształcenia tekstu w konkretne zadania

Przypisywać komentarze i elementy działań członkom zespołu oraz chronić dokumenty za pomocą ścisłej kontroli dostępu

Połącz swoje Dokumenty z cyklami pracy i przekształcaj teksty w zadania ClickUp, które można śledzić

Zapewnij skuteczną informację zwrotną dzięki komentarzom ClickUp

Jeśli chodzi o zadawanie pytań, wyjaśnianie wątpliwości i przypisywanie komentarzy do członków zespołu, możesz liczyć na Komentarze ClickUp do zrobienia. Możesz:

odpowiedzieć na konkretne fragmenty tekstu poprzez podświetlenie danej sekcji. Jest to szczególnie pomocne, jeśli musisz odpowiedzieć na wiele pytań lub wykonać wiele czynności w swoim zadaniu

poprzez podświetlenie danej sekcji. Jest to szczególnie pomocne, jeśli musisz odpowiedzieć na wiele pytań lub wykonać wiele czynności w swoim zadaniu Tworzyć nowe zadania i podzadania na podstawie komentarzy w dowolnym istniejącym zadaniu, aby móc wrócić do niego później

Upewnij się, że Twoje komentarze są widoczne, przypisując je użytkownikom bezpośrednio w zadaniach i uzyskaj szybki widok przypisanych komentarzy na liście kontrolnej

Ułatw komunikację bez wysiłku dzięki skrzynce odbiorczej ClickUp

Komunikuj się ze swoim zespołem we wszystkich projektach z jednej przestrzeni dzięki Skrzynka odbiorcza ClickUp . Pozwala na:

Podświetlać najważniejsze powiadomienia, wraz z drzemką tych, do których możesz wrócić później

Zobaczyć swoje zadania i powiadomienia obok siebie, aby uzyskać odpowiedni kontekst wokół wszystkich powiadomień

Zmierz się ze swoimi zadaniami dzięki odświeżonej skrzynce odbiorczej ClickUp - zaprojektowanej tak, aby sprawnie poruszać się po priorytetach i zrobić swoje

Usprawnij zarządzanie projektami dzięki ClickUp Brain

Przestań ręcznie szukać informacji i aktualizacji i uzyskaj natychmiastowe odpowiedzi na wszystkie pytania związane z pracą dzięki ClickUp Brain . Pomaga:

Otrzymywać dokładne aktualizacje na temat postępu projektu dzięki AI Project Manager ClickUp Brain

ClickUp Brain Szybciej tworzyć i edytować zawartość dzięki ClickUp Brain AI Writer for Moja Praca Użyj AI, aby odpowiedzieć na pytania z wiadomości i natychmiast wygenerować szablony dla dowolnego przypadku użycia

Generuj briefy projektów, podsumowuj wątki na czacie i dopracowuj zawartość za pomocą ClickUp Brain

Planuj procesy pracy zdalnej za pomocą darmowego szablonu ClickUp

Planując przejście na pracę zdalną lub podejmując wysiłki w celu wzmocnienia współpracy zdalnej, będziesz potrzebować przydatnej struktury na początek. I właśnie to zrobiliśmy do zrobienia dla Ciebie z szablonem Szablon planu pracy zdalnej ClickUp .

/$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-292.png Szablon planu pracy zdalnej ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-205355771&department=operations Pobierz szablon /%cta/

Zawarty w szablonie Widok osi czasu pomaga wizualizować i organizować zadania, podczas gdy Widok aktywności dostarcza przestrzeni do burzy mózgów i przechowywania pomysłów. Widok Progress View informuje o zakończeniu zadania, a Project Heads View ułatwia przydzielanie zadań i śledzenie postępów zespołu. Razem, widoki te oferują kompleksowe rozwiązanie do planowania, wykonywania i monitorowania projektów pracy zdalnej.

Użyj tego szablonu, aby:

Stworzyć skonsolidowany plan dla swojego zespołu, aby płynnie przejść do pracy zdalnej

Określić role i oczekiwania dla każdego członka teamu

Zorganizować i śledzić postępy w realizacji zadań związanych z przejściem na pracę zdalną

Najlepsze pomysły na ustawienia strony głównej, które zainspirują twoje

Utrzymanie motywacji i wydajności przez cały czas może być trudne, ale odrobina inspiracji zawsze pomaga.

Oto kilka pomysłów, które zainspirują Cię do ustawienia domowego biura:

Zachowaj minimalizm na biurku: Aby utrzymać obszar roboczy schludny i posortowany,zorganizuj swoje biurko z tylko kilkoma rzeczami, których używasz codziennie. Może to być kubek z kawą rano, butelka z wodą na resztę dnia, gadżety, których używasz do pracy i pamiętnik

Aby utrzymać obszar roboczy schludny i posortowany,zorganizuj swoje biurko z tylko kilkoma rzeczami, których używasz codziennie. Może to być kubek z kawą rano, butelka z wodą na resztę dnia, gadżety, których używasz do pracy i pamiętnik Utrzymuj przestrzeń jasną i szczęśliwą: Dobrze oświetlone i odpowiednio wentylowane domowe biuro jest idealnym miejscem do myślenia, tworzenia i dawania z siebie wszystkiego. Wykorzystaj naturalne światło w swoim mieszkaniu podczas ustawiania domowego biura

Dobrze oświetlone i odpowiednio wentylowane domowe biuro jest idealnym miejscem do myślenia, tworzenia i dawania z siebie wszystkiego. Wykorzystaj naturalne światło w swoim mieszkaniu podczas ustawiania domowego biura Zachowaj mieszankę pracy i zabawy: Zastanów się, co pomaga ci zachować inspirację i radość podczas pracy, i dodaj te rzeczy do swojego domowego biura. Mogą to być książki, instrumenty muzyczne, mata do jogi - wszystko, co pozwala ci oderwać się od pracy

Zastanów się, co pomaga ci zachować inspirację i radość podczas pracy, i dodaj te rzeczy do swojego domowego biura. Mogą to być książki, instrumenty muzyczne, mata do jogi - wszystko, co pozwala ci oderwać się od pracy Dodaj kojące kolory: Nie zapominajmy o wpływie kolorów na nasz nastrój i doświadczenia. Wprowadź kojące kolory do swojego zdalnego biura, dodając kilka roślin i wzbogacając ogólne ustawienia o odcienie żółtego i pomarańczowego, aby poprawić koncentrację i nastrój

Nie zapominajmy o wpływie kolorów na nasz nastrój i doświadczenia. Wprowadź kojące kolory do swojego zdalnego biura, dodając kilka roślin i wzbogacając ogólne ustawienia o odcienie żółtego i pomarańczowego, aby poprawić koncentrację i nastrój Używaj wszechstronnego narzędzia do pracy z domu: Korzystanie znarzędzie do pracy z domu aby połączyć współpracę zespołu i zarządzanie zadaniami w jednym interfejsie, zwiększa przejrzystość operacji i usuwa bariery w pracy zdalnej

Uplevel Your Home Office Setup with ClickUp

Łatwo jest dać się zwabić rozpraszającym ustawieniom pracy zdalnej i naturalnie czasami skupienie się na priorytetowych zadaniach staje się trudne.

ClickUp usprawnia współpraca zdalna poprzez łączenie rozproszonych geograficznie zespołów na jednej platformie w celu współpracy nad zadaniami, komunikacji z innymi członkami zespołu, tworzenia strategii biznesowych i burzy mózgów, eliminując potrzebę korzystania z wielu aplikacji.

Ulepsz ustawienia swojego domowego biura dzięki szablonowi planu pracy zdalnej ClickUp i płynnie przejdź do pracy zdalnej.

Na szczęście, niektóre z najbardziej pomocnych rzeczy są dostępne za darmo w ClickUp. Zarejestruj się na ClickUp za Free i doświadcz tego na własnej skórze.