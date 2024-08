Jak opanować komunikację perswazyjną w miejscu pracy?

Wszyscy mamy jednego współpracownika, który z łatwością porusza się w najtrudniejszych rozmowach.

Do zrobienia? Może po prostu są naprawdę dobrzy w mówieniu. 🤔

Albo opanowali sztukę perswazyjnej komunikacji.

Komunikacja perswazyjna to jednak nie tylko mówienie; chodzi o połączenie, przekonanie i przyciągnięcie odbiorców docelowych swoimi pomysłami. 🔮

Niezależnie od tego, czy przedstawiasz pomysł, negocjujesz umowę, czy po prostu próbujesz przekonać przyjaciela, umiejętności te pozwalają skutecznie wpływać na postawy, przekonania i zachowania osób wokół ciebie.

Wraz ze wzrostem praca zdalna i hybrydowa znaczenie umiejętności perswazyjnego pisania i mówienia jest nie do przecenienia.

Przyjrzyjmy się kilku skutecznym strategiom i technikom, aby podnieść swoje umiejętności perswazyjne i budować wpływ w pracy.

Czym jest komunikacja perswazyjna?

Komunikacja perswazyjna odnosi się do umiejętności wpływania na innych poprzez skuteczne strategie werbalne i niewerbalne.

Do zrobienia tego, twój przekaz musi zrównoważyć jasność, emocjonalne połączenie i logiczną strukturę

Wyczyszczone komunikaty zapewniają, że twoje pomysły są łatwo zrozumiałe. Z drugiej strony, wykorzystanie emocji odbiorców może znacznie zwiększyć siłę perswazji. Jednak zrozumienie ich emocjonalnego krajobrazu jest tutaj kluczowe.

Wreszcie, uzupełnienie jasności i emocjonalnego apelu dobrze zorganizowanymi argumentami wzmacnia twoją pozycję i buduje wiarygodność, czyniąc twoją sprawę przekonującą i przekonującą.

Komunikacja perswazyjna w miejscu pracy

W profesjonalnych ustawieniach, opanowanie komunikacji perswazyjnej umożliwia budowanie silniejszych relacji, osiąganie pozytywnych wyników i poruszanie się w złożonej dynamice miejsca pracy.

Dzięki dobrze przemyślanemu procesowi perswazyjnemu możesz:

Budować wpływ: Umiejętność przekonywania współpracowników, klientów lub interesariuszy może prowadzić do powodzenia negocjacji i procesów decyzyjnych

Umiejętność przekonywania współpracowników, klientów lub interesariuszy może prowadzić do powodzenia negocjacji i procesów decyzyjnych Poprawa komunikacji interpersonalnej i współpracy: Skuteczna perswazja sprzyja pracy zespołowej poprzez zachęcanie do otwartych dyskusji i promocję wspólnych celów

Skuteczna perswazja sprzyja pracy zespołowej poprzez zachęcanie do otwartych dyskusji i promocję wspólnych celów Ułatwienie skutecznego przywództwa: Przekonujący liderzy inspirują swoje Teams, napędzając motywację i commit w kierunku celów organizacyjnych

Podsumowując, perswazyjna komunikacja wymaga samoświadomości, umiejętności krytycznego myślenia, inteligencji emocjonalnej i sporej ilości praktyki.

**Teoria osądu społecznego (Social Judgment Theory) zakłada, że po przedstawieniu nowej koncepcji, jednostki porównują ją ze swoim obecnym stanowiskiem na dany temat. Tak więc, jeśli chcesz kogoś przekonać, dowiedz się wcześniej, co sądzi o temacie dyskusji!

Techniki w komunikacji perswazyjnej

Więc, do zrobienia, jak przekonać ludzi? Czy powinieneś użyć danych, aby ich zmotywować, czy też przekonać ich wzruszającą osobistą historią?

Wiedza o tym, jaką technikę zastosować wobec różnych odbiorców i kiedy wymaga strategicznego podejścia.

Zależnie od konkretnych scenariuszy, możesz użyć danych, osobistych historii lub kombinacji tych dwóch, aby dotrzeć do odbiorcy. Oto trzy ogólne koncepcje i techniki, które pomogą ci tworzyć i dostarczać przekonujące wiadomości.

Apelacje retoryczne

Ramy retoryczne mogą pomóc w lepszym studiowaniu umiejętności komunikacji perswazyjnej, rozkładając je na czynniki pierwsze. W zależności od celów komunikacyjnych możesz wypróbować cztery różne apele retoryczne, aby opakować swoje kluczowe wiadomości.

Ethos polega na budowaniu wiarygodności i charakteru eksperta w celu zdobycia zaufania. Jeśli na przykład jesteś ekspertem od analizy danych, ludzie mogą bardziej zaufać twojej analizie

polega na budowaniu wiarygodności i charakteru eksperta w celu zdobycia zaufania. Jeśli na przykład jesteś ekspertem od analizy danych, ludzie mogą bardziej zaufać twojej analizie Pathos wykorzystuje emocje do tworzenia połączeń i wywoływania pożądanych reakcji. Działa lepiej w przypadku komunikacji ukierunkowanej na cel, takiej jak komunikowanie misji i wizji firmy lub ustawienie OKR na nadchodzący kwartał

wykorzystuje emocje do tworzenia połączeń i wywoływania pożądanych reakcji. Działa lepiej w przypadku komunikacji ukierunkowanej na cel, takiej jak komunikowanie misji i wizji firmy lub ustawienie OKR na nadchodzący kwartał Logos wykorzystuje logikę i rozsądek do budowania silnych argumentów. Jest to stara dobra komunikacja oparta na danych, w której przewodzą dane i fakty

wykorzystuje logikę i rozsądek do budowania silnych argumentów. Jest to stara dobra komunikacja oparta na danych, w której przewodzą dane i fakty Kairos podkreśla znaczenie czasu i kontekstu w dostarczaniu przekonujących wiadomości. Jeśli masz trzy miesiące na wykorzystanie konkretnej okazji rynkowej i musisz działać szybko, nadszedł czas na podejście Kairos

Zasady psychologiczne

Prawda jest taka, że wciąż nie wiemy, dlaczego ludzie zachowują się tak, a nie inaczej. Wszyscy mamy unikalne (czasem dziwne) sposoby postrzegania świata.

Jednak, aby kogoś powodzenie przekonać, trzeba założyć wspólną płaszczyznę i zrozumieć, skąd pochodzi druga osoba. Psychologia może w tym pomóc. Dr Robert Cialdini , amerykański psycholog i autor książki Influence: The Psychology of Persuasion, oferuje siedem zasad perswazji jako mapę drogową skutecznego wpływania na ludzi.

7 zasad perswazji Potencjalne rezultaty Ludzie czują się zmuszeni do odwzajemniania przysług. Czy to w pracy, czy w życiu osobistym, zaoferowanie komuś pomocy lub zasobów może zachęcić go do odwzajemnienia się tym samym. Ograniczona dostępność zwiększa pożądanie. Podkreślanie terminów lub ekskluzywnych możliwości może zmotywować Teams do szybkiego działania. Autorytet Ludzie mają tendencję do ufania ekspertom. Budowanie wiarygodności poprzez doświadczenie i wiedzę może wzmocnić wpływ. Konsekwencja Ludzie generalnie lubią działać konsekwentnie w ramach swoich commitów. Zachęcanie współpracowników do zawierania niewielkich początkowych porozumień lub procesów może prowadzić do większej zgodności w późniejszym czasie. Łatwiej przekonują nas ci, których lubimy. Budowanie relacji poprzez wspólne odsetki zwiększa siłę perswazji (pomyśl o budowaniu zespołu!). Ludzie często szukają u innych wskazówek do zrobienia pewnych rzeczy. Przedstawienie referencji lub przykładów powodzenia zespołu może pomóc w potwierdzeniu twoich propozycji. Wspólna tożsamość sprzyja połączeniu i zaufaniu. Podkreślanie wspólnych celów w zespole wzmacnia współpracę i zaangażowanie.

Włączenie zasad Cialdiniego do codziennych interakcji może poprawić umiejętności komunikacji perswazyjnej i promować lepsze, bardziej efektywne relacje w zespole, a także w życiu osobistym.

Język i styl

Na koniec zwróć uwagę na swój język i styl.

Niezależnie od tego, czy przedstawiasz przekonujące argumenty w e-mailu, czy stoisz na scenie, twoje wiadomości powinny być jasne i zwięzłe, aby przyciągnąć i utrzymać uwagę osób wokół ciebie.

Nie wahaj się włączyć elementów opowiadania historii, jeśli pasują one do okazji. Odpowiednia ilość powtórzeń i słów mocy ("moonshot" ktoś?) może również pomóc w dostarczeniu imponującego przekazu.

Pro Tip: Jeśli chcesz wywrzeć maksymalny wpływ, ale masz mało czasu, aby zaangażować odbiorców docelowych, użyj elevator pitch. Przykład szablon obrazu windy może pomóc w szybszym dotarciu do celu.

skuteczne umiejętności komunikacji perswazyjnej

Gotowy na podniesienie poziomu swojej gry komunikacyjnej? Zapoznajmy się z kilkoma podstawowymi strategiami, które mogą sprawić, że staniesz się przekonującym profesjonalistą.

Inteligencja emocjonalna i jej znaczenie

Perswazyjny przekaz jest często połączony z emocjami, nawet jeśli ktoś zachwyca cię pięknym pulpitem danych. Możesz być pełen podziwu i po prostu pod wrażeniem.

Czy to dobrze, czy źle? Właściwie ani jedno, ani drugie.

Aby być w stanie przemówić do kogoś i głęboko go poruszyć, musisz być świadomy i odpowiedzialny za "to, co cię porusza"

Oznacza to zrozumienie swoich wyzwalaczy szczęścia lub gniewu i dobre zarządzanie nimi, tak aby wyglądać na spokojnego, pewnego siebie, a nawet emanującego urokiem. 😎 Harvard Business School dzieli inteligencję emocjonalną na cztery różne kompetencje:

Świadomość siebie: Jak omówiliśmy powyżej, musisz zrozumieć swoje wyzwalacze, wyzwania komunikacyjne i martwe punkty. Jeśli masz tendencję do nadmiernego wyjaśniania rzeczy, jest to zachowanie, na które należy uważać i do którego należy się dostosować

Jak omówiliśmy powyżej, musisz zrozumieć swoje wyzwalacze, wyzwania komunikacyjne i martwe punkty. Jeśli masz tendencję do nadmiernego wyjaśniania rzeczy, jest to zachowanie, na które należy uważać i do którego należy się dostosować Zarządzanie sobą: Po zidentyfikowaniu tych potencjalnych wyzwań, znajdź sposoby na zarządzanie nimi. Aby uniknąć nadmiernego wyjaśniania, możesz zacząć od zastrzeżenia: "Hej, jeśli zauważysz, że zbaczam z tematu, natychmiast mnie powstrzymaj"

Po zidentyfikowaniu tych potencjalnych wyzwań, znajdź sposoby na zarządzanie nimi. Aby uniknąć nadmiernego wyjaśniania, możesz zacząć od zastrzeżenia: "Hej, jeśli zauważysz, że zbaczam z tematu, natychmiast mnie powstrzymaj" Świadomość społeczna: Oznacza to budowanie dobrego wyczucia tego, co dzieje się wokół ciebie. Czy ludzie są zestresowani, czy są w stanie cię wysłuchać? Co możesz im zaoferować, aby rozmowy przebiegały płynnie? Innymi słowy, zapoznaj się z pomieszczeniem, zanim wytoczysz swoje argumenty

Oznacza to budowanie dobrego wyczucia tego, co dzieje się wokół ciebie. Czy ludzie są zestresowani, czy są w stanie cię wysłuchać? Co możesz im zaoferować, aby rozmowy przebiegały płynnie? Innymi słowy, zapoznaj się z pomieszczeniem, zanim wytoczysz swoje argumenty Zarządzanie relacjami: Rozwijaj świadomość społeczną i szukaj sposobów na budowanie lub wzmacnianie istniejących relacji w pracy. Czy możesz komuś pomóc? A może potrzebujesz wykorzystać czyjąś wiedzę i sprawić, by poczuł się wartościowy? To jest strona "dawaj i bierz" komunikacji perswazyjnej, z odrobiną empatii

W połączeniu te cztery kompetencje pomogą ci wypełnić lukę między logiką a połączeniem międzyludzkim, dzięki czemu twoje umiejętności perswazji będą bardziej skuteczne i trwałe.

Jak skonstruować logiczny argument

Logika i skuteczna komunikacja są w pakiecie. Nie można mieć jednego bez drugiego.

Aby zbudować przekonujący argument, zacznij od jasnego i zwięzłego stwierdzenia przedstawiającego twoje główne twierdzenie, wsprzyj je odpowiednimi informacjami i dowodami, takimi jak statystyki, opinie ekspertów lub studia przypadków.

Na przykład: "Uważam, że powinniśmy poświęcić godzinę tygodniowo na budowanie zespołu, ponieważ najnowsze dane pokazują, że może to poprawić wydajność o 35%"

Świetnie, teraz masz już kluczowy punkt. W kolejnych krokach wykorzystaj logiczne rozumowanie, aby połączyć dowody ze swoją tezą.

Można to zrobić na dwa sposoby: Możesz użyć rozumowania dedukcyjnego, aby przejść od ogólnych zasad do konkretnych wniosków. Z kolei rozumowanie indukcyjne pozwoli ci przejść od konkretnych obserwacji do ogólnych wniosków.

Wypróbujmy je na naszej próbce z powyższego stwierdzenia:

Dedukcyjne rozumowanie

Założenie 1: Program budowania zespołu zwiększa wydajność o 35% (biorąc pod uwagę dane)

Program budowania zespołu zwiększa wydajność o 35% (biorąc pod uwagę dane) Założenie 2: Zwiększona wydajność jest korzystna dla Teams

Zwiększona wydajność jest korzystna dla Teams Wniosek: Dlatego poświęcenie jednej godziny tygodniowo na budowanie zespołu jest korzystne dla zespołu

Rozumowanie indukcyjne

Obserwacja: Kilka firm, które wdrożyły jednogodzinne cotygodniowe budowanie zespołu, odnotowało 35% wzrost wydajności

Kilka firm, które wdrożyły jednogodzinne cotygodniowe budowanie zespołu, odnotowało 35% wzrost wydajności Wzorzec: Wydaje się, że istnieje korelacja między budowaniem zespołu a zwiększoną wydajnością

Wydaje się, że istnieje korelacja między budowaniem zespołu a zwiększoną wydajnością Hipoteza: Wdrożenie jednej godziny tygodniowo na budowanie zespołu w naszej firmie może potencjalnie doprowadzić do podobnego wzrostu wydajności

Teraz musisz przygotować się na potencjalne odpowiedzi i kontrargumenty, szczególnie w przypadku rozmów o wysokiej stawce, takich jak prezentowanie danych na piśmie przed decydentami.

odnieś się bezpośrednio i szczegółowo do obaw swoich odbiorców

Pokazuje to kompleksowe zrozumienie problemu i wzmacnia twoją pozycję, ponieważ zrobiłeś swoje badania i jesteś gotowy do zrobienia wielu scenariuszy. Pamiętaj, że jasność i spójność są niezbędne.

Uporządkuj swoje myśli logicznie i używaj jasnego, zwięzłego języka.

Czytaj więcej: Chcesz pracować z domu ? Połącz swoje umiejętności pisania perswazyjnego z naszymi szablonami!

Rola komunikacji niewerbalnej

Nawet najbardziej niesamowite statystyki, opowiadanie historii i logiczne rozumowanie mogą upaść na twarz - jeśli przekazujesz wiadomość z pochylonymi ramionami i spuszczonym wzrokiem.

Mowa ciała, mimika i gesty mogą wzmocnić lub osłabić przekaz. Wiedza o tym, jak interpretować te sygnały, dodaje głębi do strategii komunikacji.

Przyjrzyjmy się kilku najlepszym praktykom, aby komunikacja niewerbalna działała na Twoją korzyść:

Uważaj na swoją przestrzeń

Szanuj granice osobiste, będąc jednocześnie przystępnym. Na przykład, nie nachylaj się zbyt blisko ani nie wymuszaj intensywnego kontaktu wzrokowego tylko po to, by być przekonującym. Naruszanie czyjejś przestrzeni osobistej może powodować dyskomfort, tworząc odwrotny efekt.

Używaj gestów celowo

Ruchy rąk mogą podkreślać kluczowe punkty, ale powinny być używane oszczędnie, aby nie rozpraszać uwagi. Duże, przesadne gesty mogą przytłoczyć publiczność w formalnym ustawieniu. Pomyśl o tym, do kogo mówisz i odpowiednio dostosuj swoje gesty.

Luz ciała

Najbardziej pewni siebie ludzie, jakich znasz, to prawdopodobnie ci z rozluźnionymi ramionami. Ale wszyscy czasami jesteśmy zestresowani. Nie martw się. Przed rozmową warto rozładować energię poprzez aktywność fizyczną, np. spacer dookoła bloku. Pomoże to w spokojnym przekazaniu wiadomości za pomocą słów i postawy.

Kontroluj swój ton i tempo

Cokolwiek robisz, nie mów szybko. Próbując przekonać kogokolwiek do czegokolwiek, powinieneś poświęcić trochę czasu na jasne i szczegółowe przedstawienie swojego argumentu. Modulowanie głosu również dodaje niuansów do przekazu. Spokojny ton może pomóc złagodzić niepokój podczas napiętej dyskusji, podczas gdy entuzjazm w głosie może inspirować do działania i podekscytowania.

Ważność aktywnego słuchania

Większość ważnych rzeczy w życiu to nie rzeczy, ale ludzie. A najlepszym sposobem radzenia sobie z ludźmi jest słuchanie ich

Dale Carnegie, autor książki Jak zdobyć przyjaciół i wpływać na ludzi

Aktywne słuchanie może czasem brzmieć jak oszustwo... musimy po prostu słuchać drugiej osoby.

Proste, prawda? Nie do końca. 😶‍🌫️

Aby aktywne słuchanie zaczęło działać, musisz zaangażować się w koncepcję lub pomysł, który jest udostępniany.

Jak widzieliśmy wcześniej, zrozumienie uczuć i motywacji odbiorców jest ważne, aby twój argument wydawał się przekonujący. Umiejętności aktywnego słuchania są tutaj Twoim sprzymierzeńcem.

Więc do zrobienia? Oto kilka wskazówek:

Nie przerywaj: Powiedz "nie" sprawdzaniu wiadomości podczas rozmowy i przerywaniu komuś, gdy mówi. Aby wydawać się przekonującym, musisz sprawić, by słuchacze czuli, że mają twoją niepodzielną uwagę

Powiedz "nie" sprawdzaniu wiadomości podczas rozmowy i przerywaniu komuś, gdy mówi. Aby wydawać się przekonującym, musisz sprawić, by słuchacze czuli, że mają twoją niepodzielną uwagę Parafraza i refleksja: Powtórz wiadomość mówcy własnymi słowami, aby rozwinąć swoje zrozumienie i potwierdzić przekaz. Skontaktuj się z nimi, pytając: "Czy dobrze to zrozumiałem?"

Powtórz wiadomość mówcy własnymi słowami, aby rozwinąć swoje zrozumienie i potwierdzić przekaz. Skontaktuj się z nimi, pytając: "Czy dobrze to zrozumiałem?" Zadawaj pytania wyjaśniające: Szukaj dalszych informacji, aby zapewnić zakończone zrozumienie. Nie krępuj się używać pytań "Jak" i "Dlaczego", aby odkryć głębsze cele, motywacje, a nawet obawy stojące za początkowymi punktami dyskusji

Szukaj dalszych informacji, aby zapewnić zakończone zrozumienie. Nie krępuj się używać pytań "Jak" i "Dlaczego", aby odkryć głębsze cele, motywacje, a nawet obawy stojące za początkowymi punktami dyskusji Unikaj osądzania: Jest takie słynne zdanie, które mówi: "Słuchamy, aby reagować" Większość z nas ma już odpowiedź na czyjeś pytanie, zanim jeszcze skończy mówić. W takich sytuacjach należy ćwiczyć uważność i unikać wyciągania pochopnych wniosków

Umiejętności negocjacyjne

Umiejętności negocjacyjne mogą uzupełniać i zwiększać zdolność wpływania na innych poprzez wspieranie wzajemnego zrozumienia i kompromisu.

Skuteczne negocjacje pozwalają na zrozumienie i zajęcie się potrzebami i obawami innych oraz znalezienie rozwiązań korzystnych dla obu stron - wykazując empatię i biorąc pod uwagę różne perspektywy.

Wykazując gotowość do kompromisu i znalezienia wspólnej płaszczyzny, możesz zwiększyć swoją wiarygodność i prawdopodobieństwo uzyskania poparcia.

✅ Ostateczna lista kontrolna negocjacji

Zrozumienie swoich celów i aspiracji

Zbadaj swojego kontrahenta; czego szuka w tej chwili?

Zdefiniuj idealne scenariusze, dobre scenariusze i swoją dolną granicę

Przyjrzyj się rozwiązaniom, które mogą przynieść korzyści obu stronom, umożliwiając trwałą współpracę

Przygotuj alternatywne rozwiązania, ponieważ nadmierne przygotowanie nigdy nie zaszkodzi

Krótko mówiąc, umiejętności negocjacyjne zapewniają strategiczne ramy dla perswazyjnych interakcji, umożliwiając poruszanie się w złożonych sytuacjach, budowanie relacji i osiąganie pożądanych rezultatów.

Praktyczne zastosowania i przykłady komunikacji perswazyjnej w ustawieniach Business

Komunikacja perswazyjna to umiejętność, którą można wykorzystać zarówno w życiu, jak i w pracy. Niezależnie od tego, czy komunikujesz się z klientem, czy wyjaśniasz pytanie współpracownikowi, umiejętności te mogą pomóc w podniesieniu poziomu interakcji z innymi.

Do tej pory omówiliśmy wiele wskazówek i teoretycznych zastosowań. Teraz nadszedł czas, aby przetestować kilka rzeczywistych przypadków użycia:

Niestandardowe e-maile i komunikacja

Podczas tworzenia wiadomości e-mail perswazyjny e-mail niestandardowy, musisz skupić się przede wszystkim na dostarczaniu wartości. Wykorzystaj dane dotyczące podróży klienta i segmentacji klientów, aby dokładnie zrozumieć potrzeby klientów i odpowiednio dostosować swój przekaz.

Używaj mocnego, zorientowanego na działanie języka i podkreślaj korzyści płynące z twojego produktu lub usługi. Personalizacja jest kluczem, więc zwracaj się do klienta po imieniu i nawiązuj do poprzednich interakcji. Zaoferuj wyraźne wezwanie do działania i ułatw klientowi wykonanie kolejnego kroku.

Próbka e-maila wygenerowanego przez ClickUp Brain, zachęcającego użytkownika do zakupu produktu

Komunikacja z liderami

Przekonujące przywództwo w dużej mierze zależy od budowania zaufania i inspirowania do udostępniania wspólnej wizji. Skuteczni liderzy komunikują się jasno i zwięźle, przedstawiając przekonujący obraz przyszłości.

Rozumiejąc potrzeby i motywacje pracowników, liderzy mogą dostosować swój przekaz tak, aby lepiej rezonował z odbiorcami. Opowiadanie historii, dane i odwołania emocjonalne mogą dodatkowo wzmocnić metody perswazji lidera.

Jeśli jesteś liderem, który chce nawiązać bardziej autentyczne połączenie ze swoimi pracownikami, wykorzystaj narzędzia takie jak Szablon kultury firmy ClickUp aby stworzyć scentralizowane repozytorium, w którym udostępniasz misję i wizję swojej firmy, a także swoje ambicje dotyczące zespołu.

szablon kultury

Ten szablon pomoże Ci opracować przekonujące komunikaty:

Zjednoczyć Teams wokół tego, co najważniejsze

Znajdować i realizować konkretne projekty, które wspomogą rozwój kulturowy

Informować i edukować Teams o wspólnych wartościach i oczekiwaniach firmy

Komunikacja peer-to-peer

Poza szczegółami dotyczącymi dopracowania wiadomości, osobiste połączenie zajmuje centralną scenę podczas nawiązywania kontaktu ze współpracownikami. Niezależnie od tego, czy próbujesz zamienić zmianę, czy potrzebujesz pomocy przy projekcie, dodanie odrobiny empatii do wiadomości może przejść długą drogę.

Aby wszystko poszło gładko, uświadom sobie, o co prosisz. Na przykład, jeśli prosisz współpracownika o wdrożenie nowego systemu, bądź gotowy na ustępstwa i staraj się współpracować w swoim procesie. Przykład: "Wiem, że w tej chwili może to być dla ciebie dużo. Czy pomogłoby, gdybyśmy mogli zrobić to w ten sposób tylko na razie, a od następnego razu będziemy postępować zgodnie z twoim systemem?"

Upewnij się, że Twoje wiadomości są przyjazne, a nie wymagające. Możesz to zrobić, podkreślając obopólne korzyści i komplementując współpracowników za to, co robią dobrze.

Udostępniaj pliki, przypisuj komentarze i nie tylko dzięki ClickUp Chat

Rozważania etyczne w komunikacji perswazyjnej

Ważne jest, aby nie mylić procesu perswazji z manipulacją. Zamiast tego starasz się wpływać na ludzi, szanując ich autonomię. Celem jest skłonienie ludzi do dokonania wolnego wyboru.

Linie są jednak rozmyte i możesz nieumyślnie utknąć w dziwnej pętli komunikacyjnej, jeśli sprawy nie pójdą dobrze.

Aby tego uniknąć, należy pamiętać o kilku kwestiach:

Używaj **dokładnych informacji, aby uniknąć wszelkiego rodzaju przeinaczeń lub oszustw w danych i faktach. Twoi odbiorcy zasługują na prawdę, aby podejmować świadome decyzje

Pozwól ludziom dokonywać świadomych wyborów bez poczucia presji lub przymusu . Dostarcz im wszystkich informacji, których potrzebują, aby swobodnie rozważyć swoje opcje

. Dostarcz im wszystkich informacji, których potrzebują, aby swobodnie rozważyć swoje opcje Prowadź do pozytywnych, wzajemnie korzystnych rezultatów. Twoim celem w perswazji powinna być sytuacja korzystna zarówno dla ciebie, jak i twoich odbiorców

Upewnij się, że twoja wiadomość nie spowoduje żadnej fizycznej lub emocjonalnej szkody dla odbiorców. Jeśli chcesz, aby ktoś dołączył do firmowej drużyny sportowej, nie pomoże powiedzenie mu, że musi być "bardziej aktywny fizycznie" Takie komunikaty mogą zostać odebrane jako obraźliwe i oczywiście przyniosą efekt przeciwny do zamierzonego

Równoważenie wiarygodności i odwoływanie się do emocji

Czy kiedykolwiek widziałeś wiadomość zawierającą zbyt wiele emotikonów i od razu poczułeś "ick"? Poleganie w zbyt dużym stopniu na emocjach może sprawić, że będziesz wydawać się niewiarygodny, podczas gdy czysto logiczne podejście sprawi, że będziesz wyglądać na robota i może nie trafić do odbiorców.

Nie chcesz skończyć z żadną z tych skrajności. Zamiast tego spróbuj:

Oprzeć emocje na faktach: Połączyć swoje emocjonalne apele z dowodami i rozumem

Połączyć swoje emocjonalne apele z dowodami i rozumem Być transparentnym w kwestii motywacji: Budowanie zaufania wymaga bycia szczerym w kwestii tego, co próbujesz osiągnąć

Budowanie zaufania wymaga bycia szczerym w kwestii tego, co próbujesz osiągnąć Szanuj emocjonalne apele: Używaj emocjonalnych apeli, które są autentyczne i przemyślane

Używaj emocjonalnych apeli, które są autentyczne i przemyślane Priorytetowe korzyści dla odbiorców: Pokaż, w jaki sposób twój przekaz jest zgodny z wartościami i potrzebami odbiorców

Pokaż, w jaki sposób twój przekaz jest zgodny z wartościami i potrzebami odbiorców Zachowaj spójność: Upewnij się, że twoje emocjonalne apele są spójne z twoim ogólnym przekazem i ustaloną wiarygodnością

Wdrażanie komunikacji perswazyjnej w miejscu pracy z ClickUp

Komunikacja perswazyjna jest skuteczna tylko wtedy, gdy dostarczasz właściwą wiadomość we właściwym czasie i kontekście. Jeśli wiadomości są rozproszone w e-mailach, Slacku i WhatsApp, będą znacznie mniej przekonujące.

W tym miejscu potrzebna jest kompleksowa platforma wydajności, taka jak ClickUp, która pomoże Ci dostarczać wiadomości w odpowiednim kontekście i pomoże Ci stale je ulepszać strategie komunikacyjne .

Przyjrzyjmy się, jak ClickUp może pomóc Ci być bardziej przekonującym w pracy.

1. Dostarczenie informacji zwrotnej za pomocą ClickUp Clip

Jeśli przekazujesz informacje zwrotne na temat projektu lub produktu, ClickUp Clip może pomóc lepiej wyjaśnić swoje punkty za pomocą nagrywania ekranu i wyraźnie pokazać "Jak X będzie działać lepiej niż Y"

Zamiast zostawiać długi komentarz mówiący "Nie wiem, czy to dobry pomysł...", ClickUp Clips pozwoli ci przeprowadzić współpracownika przez twoje pomysły lub zastrzeżenia w szczegółach. Takie otwarte podejście ułatwia współpracę w pracy, jednocześnie poświęcając czas na przedstawienie swoich pomysłów.

dziel się szczegółowymi opiniami i lepiej wyjaśniaj pomysły dzięki ClickUp Clips_

2. Przemyśl i współpracuj z ClickUp Docs

Poświęć czas na przygotowanie się i refleksję nad swoimi wysiłkami perswazyjnymi za pomocą osobistego dziennika. Dokumentuj każdy scenariusz za pomocą Dokumenty ClickUp i zanotuj, co działało dobrze, a co można było poprawić

W szczególności zanotuj wszelkie kontrargumenty, na które miałeś trudności ze znalezieniem odpowiedzi. Taka samoocena zachęca do rozwoju i doskonalenia.

ClickUp Docs może również pomóc we współpracy z zespołem przy użyciu edycji w czasie rzeczywistym. Dzięki wykrywaniu współpracy możesz pracować ramię w ramię i integrować najlepsze argumenty - czy to brief projektu, czy kampania marketingowa .

Pracuj w tandemie z członkami swojego zespołu dzięki ClickUp Docs

3. Dostarczaj wiadomości w kontekście dzięki ClickUp Chat

Wspomnieliśmy już o znaczeniu jasności w perswazji. Jeśli chcesz przekazać konkretną wiadomość dotyczącą zadania, to Widok ClickUp Chat może pomóc Ci przekazać tę wiadomość w kontekście zadania, pokazując dokładnie, co masz na myśli obok siebie.

Teraz, zamiast wyjaśniać zadanie od początku, możesz jasno wskazać, jaką zmianę chcesz wprowadzić i dlaczego. To usuwa dodatkową warstwę przełączanie kontekstu dla współpracowników i pomaga im lepiej zrozumieć informacje.

Użyj widoku czatu ClickUp, aby dodawać komentarze, etykiety dla swojego zespołu i współpracować w ramach zadań

5. Współpracuj lepiej dzięki Tablicom ClickUp

Chociaż możesz potajemnie chcieć, aby zespół podążał za Twoim pomysłem na projekt, ważne jest, aby dopuścić różne opinie i perspektywy. Tablica ClickUp mogą pomóc we współpracy i dopracowywaniu pomysłów w zabawny, angażujący sposób, bez wchodzenia nikomu w drogę.

Narzędzie oferuje mnóstwo przestrzeni do upuszczania pomysłów, statystyk, pomocy wizualnych i dokumentów wspierających, aby przedstawić przekonujące argumenty przemawiające za proponowaną ścieżką. Ale Twoi koledzy również będą mieli szansę do zrobienia tego samego! Niech wygra najlepszy pomysł 😉

Przekształć wielkie idee w osiągalne cele za pomocą tablic ClickUp

6. Twórz skuteczne plany komunikacji za pomocą szablonów ClickUp

Niezależnie od tego, czy ogłaszasz nowe OKR, czy też przyjmujesz nową metodologię zarządzania projektami, być może będziesz musiał najpierw trochę przekonać swoich współpracowników do zrobienia tego. Szablony ClickUp mogą pomóc w lepszym planowaniu, tworzeniu i dostarczaniu wiadomości.

Jednym z takich zasobów jest Szablon planu komunikacji ClickUp . ✨

Usprawnij komunikację związaną z zarządzaniem projektami dzięki temu szablonowi ClickUp. Ten kompleksowy szablon zawiera przewodnik krok po kroku dotyczący tworzenia dostosowanej strategii komunikacji.

Szablon planu komunikacji ClickUp

Przedstawiając szczegóły projektu, cele i analizę konkurencji, pomoże zapewnić skuteczną komunikację i większą widoczność projektu. Użyj tego szablonu do:

Wyczyszczonego i zwięzłego planu: Łatwej organizacji celów i wyników stojących za strategią komunikacji

Łatwej organizacji celów i wyników stojących za strategią komunikacji Zwiększonej widoczności projektu: Informowania wszystkich i dostosowywania się do celów

Informowania wszystkich i dostosowywania się do celów Scentralizowanych informacji: Dostępu do wszystkich istotnych szczegółów projektu w jednym miejscu i poprawy przejrzystości

Mistrz perswazyjnej komunikacji z ClickUp

Komunikacja perswazyjna jest podstawą budowania silnych relacji, wpływania na decyzje i osiągania pozytywnych wyników.

Łącząc skuteczne strategie z odpowiednim przekazem, możesz znacząco wpłynąć na dynamikę w miejscu pracy i zyskać pozycję lidera na swoim polu.

Narzędzia takie jak ClickUp mogą znacznie zwiększyć te umiejętności, zapewniając platformy do współpracy w czasie rzeczywistym i atrakcyjne wizualnie sposoby prezentacji danych i argumentów.

