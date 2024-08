Jak zidentyfikować i rozwiązać problemy z umiejętnościami w miejscu pracy?

Jedna czwarta wszystkich miejsc pracy ma ulec zmianie w ciągu najbliższych pięciu lat, stwierdza Światowe Forum Ekonomiczne . Oznacza to, że 25% z nas, którzy są dziś wyjątkowo wykwalifikowani w swojej pracy, może już nie być nimi do końca tej dekady.

Jeśli jeszcze nie zmagają się z tym problemem, każda organizacja wkrótce stanie w obliczu problemów związanych z umiejętnościami. to po prostu kwestia czasu. Dlatego zdolność do identyfikowania i proaktywnego rozwiązywania problemów związanych z umiejętnościami w miejscu pracy może stać się największym wyróżnikiem konkurencyjnym.

Zobaczmy, jak można to zrobić. 📚

Zrozumienie "problemu umiejętności"

Termin "problem z umiejętnościami" powstał w świecie gier, często jako pejoratywne określenie tych, którzy nie potrafili skalować trudnych poziomów w grze. "Brzmi jak problem ze zręcznością" to trochę kpina w społecznościach graczy.

Od tego czasu ewoluował i stał się wszechobecny w świecie biznesu - opisując wyzwanie biznesowe.

Co to jest problem z umiejętnościami?

W miejscu pracy problem umiejętności to różnica między obecnymi umiejętnościami pracownika a tym, co jest potrzebne do pełnienia jego roli. Luka może dotyczyć umiejętności technicznych, wiedzy, kompetencji w zakresie narzędzi, umiejętności behawioralnych itp.

Co powoduje problemy z umiejętnościami?

Istnieją różne czynniki wewnętrzne, zewnętrzne i rynkowe, które powodują problemy z umiejętnościami w organizacjach. Oto kilka z nich.

Postęp technologiczny

Technologia rozwija się tak szybko, że nadążanie za nią może być trudne. Na przykład, w erze transformacji cyfrowej istniała ogromna luka w umiejętnościach związanych z technologią chmury, nawet gdy wysoce rozpowszechnione kompetencje w zakresie komputerów mainframe stawały się zbędne.

Ewolucja biznesu

Zmieniają się modele biznesowe i struktury operacyjne. Teamsy zdalne i hybrydowe są teraz wszędzie.

Załóżmy, że ktoś nie czuje się komfortowo, korzystając z narzędzi do współpracy opartych na tekście, takich jak Slack, lub oprogramowania do wideokonferencji, takiego jak Zoom, lub pracując asynchronicznie z zespołem zdalnym. W takim przypadku może to być problem z umiejętnościami behawioralnymi.

Pojawienie się nowych systemów

Doskonałym przykładem jest GenAI. Na instancję Narzędzia sztuki AI tworząc projekty z niezrównaną szybkością i jakością, umiejętności projektanta będą ewoluować w kierunku umiejętności dobrego podpowiedzi. Ci, którzy nie potrafią pracować z tekstem lub nauczyć się inżynierii podpowiedzi, mogą mieć problemy z umiejętnościami.

Potrzeba nowych umiejętności

Praca oparta na wiedzy jest obecnie najszybciej rozwijającym się rodzajem pracy na świecie. The Wall Street Journal stwierdza że "zawody związane z wiedzą dodają więcej miejsc pracy niż w jakimkolwiek innym roku od lat 80-tych - około 1,9 miliona rocznie"

Zmiana ta powoduje rosnące zapotrzebowanie na umiejętności poznawcze, takie jak krytyczne myślenie, logiczne rozumowanie, perswazja itp. Wpływ tych problemów na wydajność pracowników może być ogromny.

Jak problem umiejętności wpływa na biznes?

Zasadniczo, jeśli ktoś nie ma umiejętności do zrobienia danej pracy, poniesie porażkę. Jednak dylemat biznesowy związany z problemem umiejętności nie jest tak czarno-biały.

Przyjrzyjmy się kilku sposobom, w jakie się on objawia.

Zła wydajność: Niedobór umiejętności na dowolnym polu przyniesie słabe wyniki. Kierownik ds. obsługi klienta bez umiejętności rozwiązywania problemów prawdopodobnie wywoła niezadowolenie wśród użytkowników. Sprzedawca z problemami będzie zamykał mniej transakcji. Pisarz z problemami w umiejętnościach będzie tworzył zawartość, która nie jest przekonująca lub angażująca.

Opóźnienia: Problemy z umiejętnościami mogą powodować opóźnienia w dostawie, ponieważ dana osoba musi nauczyć się, jak zakończyć zadanie. Przykładowo, programista może wiedzieć, jak kodować w Pythonie, ale nie rozumieć jego zastosowania w nauce o danych. Nauka i nadrabianie zaległości wymaga czasu.

Problemy z jakością: Bez odpowiednich umiejętności, jakość dostarczanych rozwiązań będzie niższa niż idealna. Jeśli projektant aplikacji nie jest wystarczająco wykwalifikowany, aby jasno przetłumaczyć swoje intencje i przekazać je programiście, gotowy produkt będzie poniżej standardu.

Utrata możliwości: Ekscytujące możliwości mogą zostać utracone bez umiejętności ich wykorzystania. Jeśli zespół, w którym występują problemy z umiejętnościami, potrzebuje dwa razy więcej czasu na dostarczenie projektu, może osiągnąć tylko połowę potencjalnych przychodów.

Liderzy Business zdają sobie z tego sprawę i zaczęli tworzyć systemy, aby temu zaradzić. Kluczową zmianą są wskaźniki wydajności.

Oprócz tradycyjnych miar wydajności, kierownictwo organizacji naciska na wykorzystanie ankiet pracowniczych, informacji zwrotnych 360 stopni, profilowania roli itp. w celu zniwelowania luki w umiejętnościach. To jednak dopiero początek.

Aby skutecznie przezwyciężyć problemy związane z umiejętnościami, organizacje muszą zbudować trwałe zdolności do ich identyfikowania i rozwiązywania. Pierwszym krokiem do tego jest wiedza na temat tego, jakie problemy z umiejętnościami mogą się pojawić.

Rodzaje problemów z umiejętnościami w miejscu pracy

Nie wszystkie problemy związane z umiejętnościami są sobie równe. Zależnie od charakteru pracy, problemy z umiejętnościami występują w niezliczonych odmianach. Omówiliśmy najbardziej powszechne typy.

Problemy z umiejętnościami technicznymi

Umiejętności techniczne to specjalistyczna wiedza, doświadczenie lub podstawowe kompetencje związane z konkretnym zadaniem/pracą. Dla pisarza znajomość zasad gramatyki i składni jest umiejętnością techniczną. Dla dewelopera, opanowanie języka programowania byłoby umiejętnością techniczną przykład kompetencji kluczowych .

Jest to podstawowa umiejętność w każdej pracy, bez której nie można być wydajnym.

Problemy związane z luką w wiedzy

Luka w wiedzy to sytuacja, w której dana osoba nie posiada wszystkich informacji potrzebnych do zrobienia swojego zadania. Dla jasności, nie chodzi o to, że firma nie udostępnia wewnętrznych informacji, ale o to, że pracownik nie posiada podstawowej wiedzy, której oczekuje się od kogoś na jego roli.

Przykładowo, menedżer ds. marketingu nieobeznany z Instagramem lub prawnik niezaznajomiony z najnowszymi przepisami będzie miał problemy z umiejętnościami.

Wiedza potrzebna dla każdej roli jest niematerialnym kontekstem, w którym pracują wszyscy członkowie zespołu. Problemy z wiedzą mogą powodować zamieszanie, nieporozumienia i chaos, dramatycznie wpływając na wydajność.

Problemy z umiejętnościami miękkimi

Umiejętności miękkie, znane również jako umiejętności behawioralne, to zdolności interpersonalne, które tworzą płynne, owocne interakcje, współpracę i komunikację. Dla osoby zarządzającej projektami, słabe umiejętności organizacyjne stanowią problem. W przypadku lidera zespołu problemem może być niezdolność do udzielania konstruktywnych informacji zwrotnych.

Umiejętności te stanowią formularz, który spaja organizację. Brak umiejętności miękkich nie zawsze jest zakończony, ale może znacząco wpłynąć na wydajność, jakość, wyniki i morale zespołu.

Problemy z umiejętnościami adaptacyjnymi

W dzisiejszym, podatnym na zakłócenia krajobrazie biznesowym, zdolność adaptacji to podstawa. Jeśli nie możesz się dostosować, trudno będzie ci się rozwijać. Oznacza to, że musisz budować umiejętności w różnych aspektach zdolności adaptacyjnych, w tym krytycznego myślenia, logicznego rozumowania, podejmowania decyzji, ciągłego uczenia się i nie tylko.

Na przykład, pracownik wiedzy bez umiejętności zarządzania zadaniami lub menedżer produktu, który ma tendencję do niezdecydowania i powolnego podejmowania decyzji, obaj mają problemy adaptacyjne.

Umiejętności adaptacyjne są niezbędne do poruszania się w codziennym miejscu pracy. Bez nich pracownik może czuć się przytłoczony, zestresowany lub wypalony, często nigdy nie szukając pomocy.

Ale jak można stwierdzić, czy komuś brakuje umiejętności technicznych do podjęcia decyzji lub umiejętności adaptacyjnych do wyobrażenia sobie jej konsekwencji? Dowiedzmy się tego.

Jak zidentyfikować problemy z umiejętnościami

Jak już zauważyliśmy, problemy z umiejętnościami są niezwykle złożone i trudne do określenia. Są one również subiektywne i emocjonalne, ponieważ osądzamy ludzi. Aby wyeliminować wszelkiego rodzaju uprzedzenia, konieczne jest posiadanie jasnego i obiektywnego procesu identyfikacji problemów związanych z umiejętnościami.

Oto ramy, których można użyć.

Przeprowadzenie analizy ról zawodowych: Zbadaj każdą rolę zawodową w organizacji. Zidentyfikuj ich krótko- i długoterminowe cele. Sporządź listę odpowiadających im umiejętności, których każda rola obecnie potrzebuje i będzie wymagać w przyszłości.

Na przykład, można znaleźć listę umiejętności zarządzania produktem tutaj. Wykorzystując to jako inspirację, możesz przeprowadzić analizę umiejętności dla ról w swojej firmie.

W przypadku umiejętności specyficznych dla stanowiska, wypróbuj Szablon matrycy umiejętności technicznych ClickUp . Przyjazny dla początkujących i wysoce konfigurowalny szablon umożliwia śledzenie umiejętności każdego pracownika i regularne identyfikowanie luk.

Zbierz opinie interesariuszy: Poproś menedżerów i liderów zespołów o listę wszystkich umiejętności posiadanych przez ich zespoły. Zbierz jakościowe informacje zwrotne na temat tego, gdzie widzą problemy z umiejętnościami. Jeśli możesz, skonsultuj się z klientami i zewnętrznymi interesariuszami, aby uzyskać szerszy obraz sytuacji.

Przeprowadź ankietę wśród pracowników: Dokładna ankieta wśród pracowników pomoże ci zrozumieć, gdzie widzą siebie.

Przeprowadzaj oceny: W razie wątpliwości przeprowadzaj oceny umiejętności, takie jak quizy, egzaminy praktyczne i symulacje gamifikowane. Możesz również użyć oprogramowanie do monitorowania pracowników do śledzenia czasu lub realizowanych procesów.

Uporządkuj swoje odkrycia i zbierz spostrzeżenia za pomocą Szablon analizy luk kompetencyjnych ClickUp . Ten szablon na poziomie średnio zaawansowanym umożliwia kategoryzację umiejętności, przypisanie znaczenia, ustawienie celów i zdefiniowanie potencjalnych elementów działań.

Zmień te umiejętności na mapie: Teraz porównaj niezbędne i dostępne umiejętności. Sporządź listę umiejętności, których brakuje ci teraz i z którymi możesz mieć trudności w przyszłości.

Szablon mapy umiejętności ClickUp

To powinno dać ci jasny widok na twoje problemy z umiejętnościami. Teraz nadszedł czas, aby się nimi zająć. Jeśli chcesz zatrudnić pracowników, aby rozwiązać problemy z umiejętnościami, spróbuj Szablon mapy umiejętności ClickUp aby poprawić jakość kandydatów.

Zatrudnianie nie jest jednak jedynym rozwiązaniem. Chcesz również podnieść kwalifikacje swoich obecnych pracowników i ustawić ich na przyszłe powodzenie. Zobaczmy, jak to zrobić.

Radzenie sobie z problemami związanymi z umiejętnościami

Jeśli myślisz: "Wiem, że mamy pewne problemy z umiejętnościami, ale to musi się zdarzyć i radzimy sobie dobrze", pomyśl jeszcze raz. The Światowe Forum Ekonomiczne oblicza że rozwiązanie tego problemu może skutkować wzrostem PKB o 6,5 biliona dolarów do 2030 roku.

Zatem do dzieła. Po zidentyfikowaniu problemów z umiejętnościami, jedyną odpowiedzią jest ich rozwijanie. Oto kilka pomysłów i sposobów ich realizacji za pomocą odpowiednich narzędzi, takich jak ClickUp do zarządzania wiedzą.

1. Projektowanie celowych programów szkoleniowych

Większość zidentyfikowanych problemów z umiejętnościami można rozwiązać za pomocą ukierunkowanych szkoleń i edukacji w dowolnym formacie. Poniżej znajduje się kilka przykładów.

Warsztaty interaktywne: Wyzwania komunikacyjne w miejscu pracy można rozwiązać za pomocą warsztatów. Można zebrać zespół na wspólną sesję, podczas której moderatorzy mogą zademonstrować reakcje na różne scenariusze.

Organizacyjne podręczniki: Można ustawić ramy i najlepsze praktyki dla jak poprawić umiejętności komunikacji pisemnej w pracy . Może to być tak proste, jak ustawienie przewodnika stylu lub przekazanie zespołowi listy kontrolnej do przestrzegania w komunikacji pisemnej, takiej jak e-maile sprzedażowe, kampanie marketingowe, posty w mediach społecznościowych itp. Dokumenty ClickUp to świetne miejsce do konsolidacji playbooków i udostępniania ich odpowiednim członkom zespołu. Możesz także zebrać ekspertów merytorycznych do współpracy nad materiałami.

dokumenty ClickUp do tworzenia organizacyjnych materiałów szkoleniowych_

Certyfikaty zewnętrzne: Aby nauczyć kogoś jak stać się lepszym programistą możesz zapisać ich na zewnętrzne kursy szkoleniowe. Możesz również zapisać ich na certyfikaty dotyczące narzędzi takich jak AWS lub Microsoft Azure, aby wypełnić lukę w wiedzy.

2. Wspieranie mentoringu

Mentoring zapewnia pracownikom ustrukturyzowany sposób otrzymywania wskazówek i wsparcia od bardziej doświadczonych kolegów. Relacje te mogą pomóc podopiecznym zidentyfikować braki w umiejętnościach i opracować strategie ich samodzielnego przezwyciężania.

Jeśli jednak chcesz rozwiązać konkretne problemy związane z umiejętnościami za pomocą mentoringu, ważne jest, aby mieć strategiczne podejście. Oto jak to zrobić.

Zaprojektuj swój program mentorski

Jasno zdefiniuj strukturę. Uwzględnij następujące elementy:

W jaki sposób mentorzy i podopieczni zostaną sparowani?

Jak często będą się spotykać

Jak długo będą trwać spotkania

W jaki sposób będą się spotykać, jeden na jeden czy w grupach?

Ustal cele i oczekiwania

Głównym celem mentoringu jest rozwiązanie problemów związanych z umiejętnościami. Zachęć więc mentora i podopiecznego do ustawienia celów w tym zakresie. Celem może być na przykład: "Nauczenie się podejmowania decyzji i przedstawiania ich kierownictwu wyższego szczebla do lutego 2025 roku"

Na tej podstawie mentor może przeszkolić podopiecznego w zakresie umiejętności samodzielnego zarządzania , praktyki decyzyjne, perswazja, komunikacja itp.

wyznaczaj właściwe cele i rób konsekwentne postępy

Skorzystaj z narzędzia takiego jak Cele ClickUp aby te cele były widoczne przez cały czas. Możesz również podzielić te cele na zadania, których zakończenie prowadzi do osiągnięcia celu.

Szkol mentorów

Umiejętność mentorowania może być również problemem. Zapobiegaj temu poprzez regularne szkolenia dla mentorów:

Aktywnego słuchania

Zachęcanie do przekazywania informacji zwrotnych

Wspólne rozwiązywanie problemów

Udostępnianie osobistych doświadczeń

Dostosowanie podejścia mentorskiego do potrzeb podopiecznego

Mierzenie postępów i optymalizacja

śledź postępy w zakresie wskaźników, które mają znaczenie dzięki ClickUp Dashboards_ Pulpity ClickUp to świetne narzędzie do mierzenia postępów w zakresie różnych wskaźników. Niestandardowe pulpity z wybranymi widżetami i monitorowanie aktualizacji w czasie rzeczywistym.

3. Wspieranie kultury ciągłego uczenia się

Firmy, które zapewniają możliwość ciągłego uczenia się, są o 92% bardziej skłonne do innowacji i o 37% bardziej wydajne, stwierdza Deloitte . Aby skutecznie rozwiązywać problemy związane z umiejętnościami, należy stworzyć kulturę, która ma wartość i wsparcie ciągłe uczenie się .

Dodaj naukę do celów swojej firmy: Uwzględnij naukę jako część KPI pracownika. Można ustawić 10-15% kluczowych wyników na podnoszenie kwalifikacji.

Zachęcaj do ciekawości: Stwórz bezpieczną przestrzeń, w której Ty i Twoi pracownicy możecie zadawać pytania, odkrywać nowe pomysły, eksperymentować i uczyć się na błędach, bez obaw o osąd. Nie musi się to odbywać na zebraniach czy spotkaniach.

Rozmowy te mogą odbywać się w czasie rzeczywistym i kontekstowo za pomocą narzędzia do współpracy, takiego jak ClickUp Widok czatu ClickUp konsoliduje wszystkie rozmowy, aby ułatwić mentorom i podopiecznym dostęp do nich w późniejszym czasie.

Komunikuj się, udostępniaj opinie i pozostań w połączeniu z ClickUp

Włącz możliwości samokształcenia: Opłacaj subskrypcje platform e-learningowych lub certyfikatów, aby Twoi pracownicy mogli uczyć się i rozwijać swoje umiejętności. Pomocne są również budżety na zakup książek, udział w konferencjach itp., które umożliwiają nieformalne uczenie się. Dodatek na naukę i rozwój lub stypendium mówi pracownikom, że inwestujesz w ich rozwój i gotowość na przyszłość.

Na przykład, nowo awansowany lider zespołu lub szef inżynierii z innej branży może potrzebować wsparcia w zakresie jak rozwijać umiejętności przywódcze . W takich przypadkach samokształcenie może być najskuteczniejszym sposobem.

4. Tworzenie recenzji opartych na nauce

Ludzie pracują nad tym, co wiedzą, że zostanie ocenione. Uczyń z uczenia się i podnoszenia kwalifikacji kluczowy wskaźnik wydajności swojego zespołu.

Na przykład, jeśli ocena wyników na koniec roku nie obejmuje celów edukacyjnych, nie ma motywacji do podnoszenia kwalifikacji. Wykorzystaj oprogramowanie do zarządzania umiejętnościami do zrobienia następujących rzeczy.

Uwzględnienie celów edukacyjnych dla każdego pracownika

Regularnie sprawdzać postępy w realizacji celów edukacyjnych

Zachęcanie ich do stosowania nauki w praktyce i oceny poprawy wyników

Powyższe może wydawać się pełnoetatową pracą zespołu ds. uczenia się i rozwoju. Pod wieloma względami tak jest. Jednak inwestowanie w rozwiązywanie problemów związanych z umiejętnościami oferuje niezwykłe korzyści.

Korzyści i wyzwania związane z rozwiązywaniem problemów związanych z umiejętnościami

Rozwiązywanie problemów związanych z umiejętnościami daje organizacji możliwość

Zwiększoną wydajność wynikającą z możliwości zrobienia pracy szybciej i lepiej

Zwiększoną wydajność zespołu w wyniku bardziej znaczącej współpracy

Lepsze umiejętności rozwiązywania problemów w całej hierarchii organizacji

Szczęśliwszym pracownikom, którzy czerpią energię z możliwości rozwoju

Większa satysfakcja z pracy, morale i mniejsza rotacja pracowników

Nie wszystko jest jednak usłane różami. Rozwiązywanie problemów związanych z umiejętnościami wiąże się również z wieloma wyzwaniami.

Po pierwsze, "problem z umiejętnościami" nie zawsze jest przyjemną rzeczą do omówienia. Powiedzenie pracownikowi, że ma problem z umiejętnościami brzmi jak nagana. Przezwyciężenie tego wymaga empatii i wytrwałości.

Często organizacje nie mają zasobów do szkolenia/mentorowania ludzi. Menedżerowie i pracownicy wyższego szczebla są również zawaleni pracą, przez co nie mają przestrzeni na pomaganie innym.

Do tego dochodzi fundamentalny problem identyfikacji luki w umiejętnościach. Dodajmy do tego efekt Dunninga-Krugera, w którym osoby o niskich umiejętnościach lub wiedzy przeceniają swoje kompetencje. Efekt ten utrwala braki w umiejętnościach i ogranicza możliwości rozwoju.

Spraw, by umiejętności nie stanowiły problemu dzięki ClickUp

Mówi się, że zmiany są nieuniknione. Technologia będzie się zmieniać. Narzędzia transformacyjne, takie jak GenAI, będą się pojawiać. Znaczna część niekreatywnej pracy zostanie zautomatyzowana. Popularne dziś umiejętności wkrótce staną się przestarzałe.

Dlatego dla każdej organizacji, która chce odnieść powodzenie, rozwiązywanie problemów związanych z umiejętnościami nie podlega negocjacjom.

Co ważniejsze, problemy z umiejętnościami muszą być rozwiązywane w sposób strategiczny, zorganizowany i skoncentrowany na ludziach. Należy opracować plany szkoleniowe, stworzyć materiały edukacyjne, projekty edukacyjne, ustawić cele, zarządzać postępami i nie tylko. To jedyny sposób na stworzenie trwałej ścieżki do rozwiązania problemu umiejętności.

