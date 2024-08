Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się gorączkowo poszukiwać kluczowej informacji, która wydaje się być brakującym elementem Twojego projektu? Mogłaby ona zmienić zasady gry, ale ukrywa się gdzieś w niekończącym się morzu notatek i dokumentów rozrzuconych po urządzeniach.

Wszyscy tam byliśmy. I tu właśnie z pomocą przychodzi oprogramowanie osobistej bazy wiedzy.

Rozpocząłem swoją podróż w kierunku usprawnienia zarządzania wiedzą po zbyt wielu instancjach niemożności śledzenia ważnych informacji na temat moich projektów. Wraz z moim zespołem w ClickUp przetestowaliśmy wiele rozwiązań i na podstawie tego, co znaleźliśmy, z przyjemnością przedstawiam listę 10 najlepszych osobistych baz wiedzy dostępnych obecnie na rynku.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do osobistej bazy wiedzy?

Jeśli chcesz przechowywać, organizować i zarządzać informacjami w ustrukturyzowany sposób, narzędzia do zarządzania wiedzą osobistą zrobią różnicę.

Idealna osobista oprogramowanie bazy wiedzy powinno mieć następujące funkcje:

Funkcja wyszukiwania: Oprogramowanie musi pozwalać na szybką lokalizację informacji poprzez słowa kluczowe, etykiety lub inne zaawansowane filtry

Oprogramowanie musi pozwalać na szybką lokalizację informacji poprzez słowa kluczowe, etykiety lub inne zaawansowane filtry Opcje organizacji: Elastyczne funkcje, takie jak kategorie, foldery i etykiety, pomagają organizować informacje w sposób, który można łatwo śledzić

Elastyczne funkcje, takie jak kategorie, foldery i etykiety, pomagają organizować informacje w sposób, który można łatwo śledzić Integracja: wewnętrzna baza wiedzy będzie bardziej efektywna, jeśli będzie można ją zintegrować z innymi narzędziami i oprogramowaniem, takimi jak aplikacje do zarządzania zadaniami, e-maile i kalendarze

wewnętrzna baza wiedzy będzie bardziej efektywna, jeśli będzie można ją zintegrować z innymi narzędziami i oprogramowaniem, takimi jak aplikacje do zarządzania zadaniami, e-maile i kalendarze Opcje współpracy: Może zaistnieć potrzeba współpracy z kolegą lub przyjacielem w celu wykonania zadania przy użyciu osobistej bazy wiedzyoprogramowanie do zarządzania wiedzą. Upewnij się, że oprogramowanie ma bogate opcje współpracy, takie jak udostępnianie obszarów roboczych i kontrola wersji

Może zaistnieć potrzeba współpracy z kolegą lub przyjacielem w celu wykonania zadania przy użyciu osobistej bazy wiedzyoprogramowanie do zarządzania wiedzą. Upewnij się, że oprogramowanie ma bogate opcje współpracy, takie jak udostępnianie obszarów roboczych i kontrola wersji Prywatność i bezpieczeństwo: Oprogramowanie powinno być w stanie przechowywać każdy rodzaj danych, od osobistych po zawodowe. Upewnij się, że narzędzie jest wyposażone w funkcje bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie i identyfikacja użytkownika

Oprogramowanie powinno być w stanie przechowywać każdy rodzaj danych, od osobistych po zawodowe. Upewnij się, że narzędzie jest wyposażone w funkcje bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie i identyfikacja użytkownika Łatwość obsługi: Narzędzie do zarządzania wiedzą osobistą musi mieć intuicyjny interfejs i powinno ułatwiać organizowanie, wyszukiwanie i pobieranie informacji przy minimalnej liczbie kroków

Teraz, gdy znamy już podstawowe wymagania dotyczące wyboru osobistego narzędzia do zarządzania wiedzą, zapoznajmy się z najlepszymi opcjami!

10 najlepszych osobistych baz wiedzy do użycia

Oto 10 najlepszych opcji oprogramowania do osobistej bazy wiedzy w oparciu o moje badania. Omówiliśmy najlepsze funkcje, ceny i limity każdego narzędzia.

1. ClickUp (najlepsza baza wiedzy oparta na AI)

Stwórz niestandardową i dobrze zorganizowaną osobistą bazę wiedzy dzięki ClickUp Docs ClickUp dynamiczne, oparte na chmurze oprogramowanie do zarządzania projektami, pozwala stworzyć spersonalizowaną bazę wiedzy do przechowywania wszystkiego, od myśli lub połączonego linku do obrazu lub wideo.

Z Dokumenty ClickUp umożliwia tworzenie dokumentów lub wiki z funkcją zagnieżdżonych stron, wszechstronnymi opcjami stylizacji i dostosowywanymi szablonami. Możesz także organizować swoje zasoby, tworzyć listy, dodawać tabele lub wykresy i stylizować swoją zawartość za pomocą różnych czcionek i rozmiarów.

Współpraca jest łatwa - edytuj w czasie rzeczywistym ze swoim zespołem, używaj etykiet w komentarzach, przypisuj elementy działań i konwertuj tekst na zadania, które można śledzić, aby utrzymać porządek w pomysłach. Dodatkowo możesz chronić swoje dokumenty za pomocą ustawień prywatności, zarządzać uprawnieniami i tworzyć połączone linki.

Posłuchaj bezpośrednio od klienta, dlaczego preferuje ClickUp:

_Od czasu wdrożenia ClickUp nasze zespoły powoli odchodzą od Dokumentów Google do dokumentacji, a w rzeczywistości dokumentacja znacznie się poprawiła

Mitch Stephens, PMP, Technical Program Manager, Shipt

Chcesz zwiększyć możliwości i wydajność swojej bazy wiedzy? Zintegruj ClickUp Brain i zapraszamy do korzystania z zaawansowanych funkcji i funkcjonalności.

Pobieraj źródła i informacje z bazy wiedzy w ciągu kilku sekund dzięki ClickUp Brain

ClickUp Brain doskonale nadaje się do zaawansowanego wyszukiwania i pobierania poprzez przetwarzanie języka naturalnego i wyszukiwanie semantyczne. ClickUp Brain konsoliduje wszystkie aplikacje AI i upraszcza integrację zadań, dokumentów, osób i wiedzy w cyklu pracy.

Wyobraź sobie na przykład, że szukasz odpowiedniego studium przypadku, aby wzmocnić swoją propozycję biznesową. Tutaj możesz wykorzystać zaawansowane Narzędzia AI do zarządzania wiedzą aby znaleźć odpowiednie studia przypadków z oprogramowania bazy wiedzy.

ClickUp Brain również sumuje długie formularze i sugeruje odpowiednią zawartość w oparciu o Twoje działania. Dodatkowo, z jego pomocą możesz analizować trendy i wzorce w swojej bazie wiedzy i opracowywać strategie zarządzania wiedzą .

Czasami możesz nie mieć czasu na ręczne organizowanie wszystkich zasobów. To jest miejsce, w którym Szablon bazy wiedzy ClickUp ułatwia szybkie tworzenie bazy wiedzy.

Stwórz ramy dla Teams do budowania i organizowania cyfrowej biblioteki informacji dzięki szablonowi bazy wiedzy ClickUp

Z tym szablonem szablon bazy wiedzy można

Przechowywać i udostępniać wiedzę wewnętrzną w ustrukturyzowany sposób w ramach zespołu lub firmy

segregować informacje w określonych typach sekcji , takich jak często zadawane pytania, artykuły i zasoby, ułatwiając wyszukiwanie danych

, takich jak często zadawane pytania, artykuły i zasoby, ułatwiając wyszukiwanie danych Stworzenie centrum pomocy dla członków zespołu w celu promowania współpracy

ClickUp najlepsze funkcje

Niestandardowe kategorie na różnych poziomach, takich jak przestrzenie, foldery i listy, w celu uporządkowania bazy wiedzy

Tworzenie obszernych dokumentów do przechowywania informacji i połączonych zZadania ClickUp i podzadania ułatwiające nawigację

Efektywne wyszukiwanie dzięki wyszukiwaniu globalnemu i zaawansowanym filtrom, takim jakNiestandardowy status ClickUp iNiestandardowe pola ClickUp* Korzystaj z bogatych opcji edycji i formatu, aby stworzyć atrakcyjną wizualnie bazę wiedzy z markdown, tabelami i osadzonymi plikami

Dostęp do bazy wiedzy w podróży dzięki aplikacji mobilnej ClickUp

WykorzystajIntegracje ClickUp do płynnej integracji z narzędziami takimi jak Google Drive, Dropbox, Slack i innymi, aby scentralizować bazę wiedzy

Limity ClickUp

ClickUp posiada tak wiele funkcji i niestandardowych opcji, że skonfigurowanie go idealnie do swoich potrzeb może zająć trochę czasu

ClickUp AI jest dostępny tylko w płatnych planach

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 4 000 recenzji)

2. Notion (najlepszy do kreatywnego organizowania bazy wiedzy)

przez Notion Notion oferuje intuicyjne rozwiązanie do zarządzania notatkami i dokumentami dzięki prostej i wydajnej metodzie przechowywania danych: Wiki.

Możesz przeglądać wszystkie strony w swoim obszarze roboczym za pomocą paska bocznego i używać mocnych filtrów wyszukiwania, aby zlokalizować zawartość w ciągu kilku sekund. Umożliwia korzystanie z emojis, obrazów okładek lub dowolnych form multimedialnych, aby uczynić swoją bazę wiedzy żywą, wygodną i zabawną.

Notion najlepsze funkcje

Tworzenie zorganizowanej i połączonej bazy wiedzy poprzez łączenie notatek i dokumentów z innymi stronami

Aktualizuj podobną zawartość we wszystkich miejscach jednocześnie dzięki zsynchronizowanym blokom

Uproszczenie tworzenia bazy wiedzy dzięki szablonom Notion dostosowanym do różnych celów

Pisz i organizuj lepiej dzięki zintegrowanemu asystentowi AI

Limity Notion

Notion ma wiele funkcji, więc wielu użytkowników zgłasza krzywą uczenia się podczas korzystania z niego

Oprogramowanie nie zapewnia płynnego działania na urządzeniach mobilnych lub iPadach

Ceny Notion

Free : $0

: $0 Plus : 12 USD za licencję miesięcznie

: 12 USD za licencję miesięcznie Business : 18 USD/miejsce na miesiąc

: 18 USD/miejsce na miesiąc Enterprise: Ceny niestandardowe

Notion oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (5,400+ recenzji)

4.7/5 (5,400+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,200+ recenzji)

3. Evernote (najlepszy do nagrywania notatek audio)

przez Evernote Niezależnie od tego, czy organizujesz swój harmonogram, czy zapisujesz losowe myśli, Evernote jest niezawodnym narzędziem do tworzenia notatek i oprogramowanie do udostępniania wiedzy które konsoliduje wszystko w jednym miejscu. Pozwala zachować dostęp do informacji 24/7.

**Notatki można wzbogacać o tekst, obrazy, skany, pliki PDF i dokumenty, co czyni je bardziej wszechstronnymi i użytecznymi

Pozwolę sobie podkreślić jedną z jego najlepszych funkcji: notatki audio. Jest to szczególnie przydatne w pracowite dni, gdy nie masz czasu na zapisywanie swoich myśli i pomysłów.

Najlepsze funkcje Evernote

Natychmiastowa lokalizacja informacji dzięki zaawansowanym filtrom wyszukiwania iNarzędzia AI do pisania* Dostęp do bazy wiedzy nawet bez połączenia z Internetem, aby zawsze być na bieżąco z zadaniami

Organizuj swoje zasoby, takie jak obrazy, skany, przepisy, pliki PDF itp.

Limity Evernote

Częste aktualizacje oprogramowania utrudniają klientom nadążanie za zmianami

Ceny Evernote

Free

Personal: $14.99/miesiąc

$14.99/miesiąc Profesjonalny: $17.99/miesiąc

Oceny i recenzje Evernote

G2: 4,4/5 (ponad 2 000 recenzji)

4,4/5 (ponad 2 000 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 8 200 recenzji)

4. Mem (najlepszy do samoorganizacji bazy wiedzy)

przez Mem Mem jest samoorganizującą się jednostką osobistą zarządzanie wiedzą narzędzie dla przedsiębiorców, kadry kierowniczej, badaczy i twórców. Jest to idealne rozwiązanie w przypadku posiadania dużej ilości zasobów wiedzy, które są często potrzebne.

Mem chat może pomóc ci znaleźć odpowiedzi na pytania, podsumować notatki ze spotkań i wygenerować zawartość poprzez zrozumienie twoich notatek

Oprócz lokalizacji tego, o co pytasz na czacie Mem pokazuje również powiązane notatki. Nie musisz ręcznie organizować tej bazy wiedzy. Po prostu wyszukaj to, czego potrzebujesz; wyniki wygenerowane przez AI pokażą wszystkie zasoby i notatki związane z danym zadaniem

Najlepsze funkcje pamięci

Ponowne odkrywanie wcześniejszych notatek na ten sam temat w celu uzyskania zakończonego dostępu do wszystkiego na dany temat

Dostęp do notatek z całej bazy wiedzy bez konieczności przywoływania systemu etykiet lub złożonej struktury folderów

Usprawnienie funkcji dzięki Sugestie AI dla dokumentacji przyspieszenie wykonywania zadań

Limity pamięci

Oprogramowanie oferuje limit funkcji offline w swojej funkcji wyszukiwania, więc pomoc AI jest zależna od połączenia z Internetem

Ceny pamięci

Mem : 14,99 USD/miesiąc

: 14,99 USD/miesiąc Mem Teams: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Mem

G2: Za mało recenzji i ocen

Za mało recenzji i ocen Capterra: Za mało recenzji i ocen

5. Obsidian (najlepszy do tworzenia wizualnie połączonej bazy wiedzy)

przez Obsydian Obsidian to prywatna i elastyczna aplikacja, która dostosowuje się do Twojego sposobu myślenia i organizuje Twoje myśli za Ciebie. **Możesz przechowywać wszystko w tej bazie wiedzy, ponieważ zapewnia ona bezpieczeństwo pisania

Dostawca oferuje setki wtyczek i motywów, które pozwalają dostosować Obsidian do sposobu myślenia. To nie wszystko; interaktywne wykresy pozwalają na wizualizację powiązań i wzorców w notatkach.

Jego najbardziej wyróżniającym czynnikiem jest to, że używa otwartych, niezastrzeżonych plików, więc nigdy nie jesteś zamknięty i możesz zachować swoje dane i myśli na zawsze.

Obsidian najlepsze funkcje

Tworzenie rekordów z osobistych notatek lub wpisów do dziennika za pomocą szerokiej gamy narzędzi Obsidian

Połączenie notatek, pomysłów, osób i miejsc w bazie wiedzy

Natychmiastowe publikowanie notatek w celu przekształcenia ich w wiki online, bazę wiedzy, dokumentację lub cyfrowy ogród

Limity Obsidian

Nawigacja między różnymi notatkami może być powolna, co czasami powoduje opóźnienia w dostępie do ważnych informacji

Ceny Obsidian

Użytek osobisty : Free

: Free Użycie komercyjne: 50 USD/użytkownika rocznie

Obsidian oceny i recenzje

G2: Brak dostępnych ocen

Brak dostępnych ocen Capterra: 4.9/5 (20+ recenzji)

6. Roam Research (najlepsze do budowania połączonej bazy wiedzy)

przez Roam Research Praca w Roam jest jak praca z inteligentną, wizualną bazą danych. Pozwala stworzyć pulę dla wszystkich swoich badań w jednym miejscu, zanim zaczniesz je organizować.

Najlepszą funkcją tego oprogramowania jest to, że prezentuje informacje w sposób asocjacyjny, a nie hierarchiczny.

Dlatego też cieszy się zaufaniem badaczy, pisarzy, programistów, projektantów, menedżerów produktów i innych profesjonalistów.

Najlepsze funkcje Roam Research

Budowanie rozległej i połączonej w sieć osobistej bazy wiedzy dzięki asocjacyjnemu podejściu do tworzenia notatek

Tworzenie i przechowywanie informacji w strukturze graficznej w celu uproszczonego odwoływania się i ponownego odwiedzania

Organizowanie myśli i przeszukiwanie ich w celu uzyskania szybkiego dostępu

Ograniczenia Roam Research

Oprogramowanie oferuje ograniczone funkcje tworzenia notatek i ma bardzo prosty interfejs użytkownika

Ceny Roam Research

Pro : $15/miesiąc

: $15/miesiąc Believer: $8.33/miesiąc

Roam Research oceny i recenzje

G2: Brak dostępnych ocen

Brak dostępnych ocen Capterra: Za mało recenzji

7. Document360 (najlepszy dla konfigurowalnej bazy wiedzy)

przez Document360 Czy chcesz stworzyć niestandardową osobistą bazę wiedzy? Document360 może być właściwym wyborem, jeśli chcesz uwzględnić kolory swojej marki i dodać niestandardową domenę.

Podobnie jak inne narzędzia z tej listy, Document360 posiada wyszukiwarkę opartą na AI, która skanuje bazę wiedzy w celu dostarczenia kontekstowych wyników w ciągu milisekund.

Dodatkowo, możesz wybierać spośród różnych opcji kontroli dostępu i zmienić swoją bazę wiedzy z prywatnej na publiczną za pomocą jednego kliknięcia.

Najlepsze funkcje Document360

Uzyskaj wgląd od widzów poprzez opinie i oceny i połącz je z analizami, aby ulepszyć swoją bazę wiedzy

Zintegruj komentarze, czaty i analizy, aby uczynić swoją bazę wiedzy jednym źródłem danych

Dostęp do bazy wiedzy w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca z informacjami na wyciągnięcie ręki

Limity Document360

Niektóre funkcje oprogramowania są dostępne tylko za pośrednictwem dodatków, które mogą zwiększyć koszt oprogramowania

Ceny Document360

Free Forever

Standard : $149/projekt miesięcznie (rozliczane rocznie)

: $149/projekt miesięcznie (rozliczane rocznie) Profesjonalny : 299 USD/projekt miesięcznie (rozliczane rocznie)

: 299 USD/projekt miesięcznie (rozliczane rocznie) Business : $399/projekt miesięcznie (rozliczane rocznie)

: $399/projekt miesięcznie (rozliczane rocznie) Enterprise: 599 USD/projekt miesięcznie (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Document360

G2: 4,7/5 (ponad 400 recenzji)

4,7/5 (ponad 400 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 200 recenzji)

8. Confluence (najlepszy dla bazy wiedzy w wielu formatach)

przez Atlassian Confluence wykorzystuje takie formaty jak drzewa stron i tabele zawartości do lokalizacji ważnych informacji, oferując jednocześnie zaawansowane funkcje wyszukiwania.

Umożliwia organizowanie bazy wiedzy w strony, załączniki i przestrzenie z etykietami. Można również tworzyć i przeszukiwać bazę wiedzy zespołu, aby filtrować najlepsze pomysły.

Najlepsze funkcje Confluence

Współedytuj z Teams w czasie rzeczywistym i publikuj aktualizacje, które podkreślają zmiany

Pozostawianie komentarzy w linii i na stronie, polubień i elementów wizualnych, takich jak obrazy, GIF-y i emotikony

Powiadamianie członków zespołu o oznaczeniu ich etykietą lub przydzieleniu zadania, dzięki czemu wszyscy są na bieżąco ze swoją pracą

Limity Confluence

Centrum Zasobów oprogramowania jest czasami niewystarczające, co utrudnia zrozumienie funkcji niestandardowych

Ceny Confluence

Free

Standard: $4.89/użytkownika miesięcznie

$4.89/użytkownika miesięcznie Premium: $8.97/użytkownika miesięcznie

$8.97/użytkownika miesięcznie Enterprise: Ceny niestandardowe

Confluence oceny i recenzje

G2: 4,1/5 (ponad 3 000 recenzji)

4,1/5 (ponad 3 000 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 3 000 recenzji)

9. HappyFox (najlepszy dla dobrze zorganizowanej bazy wiedzy)

przez HappyFox HappyFox jest dostawcą uporządkowanego indeksu, który pomaga znaleźć to, czego potrzebujesz, bez marnowania czasu. Narzędzie pomaga znaleźć właściwe informacje i oferuje odpowiednie sugestie.

Dzięki niestandardowym opcjom, baza wiedzy może wyglądać atrakcyjnie wizualnie. Ponadto, możesz bez wysiłku tworzyć artykuły i sekcje oraz osadzać obrazy/wideo, aby mieć wszystkie zasoby w jednym miejscu.

Najlepsze funkcje HappyFox

Korzystaj ze śledzenia czasu rzeczywistego i informacji zwrotnych, współpracując z innymi nad swoją bazą wiedzy

Personalizacja bazy wiedzy dzięki niestandardowym nagłówkom, układowi, kolorom i logo

Przekształcenie statycznej, jednostronicowej sekcji FAQ w dobrze zrobioną bazę wiedzy

Limity HappyFox

Struktura cenowa oprogramowania może być kosztowna dla małych firm

Cennik HappyFox

Podstawowy : 14 USD/agenta miesięcznie

: 14 USD/agenta miesięcznie Teams : $69/agent miesięcznie

: $69/agent miesięcznie Pro : $199/agent miesięcznie

: $199/agent miesięcznie Enterprise PRO: Niestandardowy cennik

HappyFox oceny i recenzje

G2: 4./5 (ponad 200 recenzji)

4./5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 90 recenzji)

10. Bloks (najlepszy do zarządzania wiedzą w oparciu o szablony)

przez Bloki Bloks współpracuje z Zoom, Meet, Teams, Slack i innymi platformami. Pozwala nagrywać protokoły ze spotkań i notować kluczowe pomysły w bazie wiedzy, aby później do nich wrócić.

Bloks zwiększa przejrzystość i kontekst, rewolucjonizując sposób przechwytywania, organizowania i wysuwania myśli na pierwszy plan.

Ustawienie tego oprogramowania wyróżnia się możliwością tworzenia dostosowanych briefów do różnych celów, umożliwiając formalne prezentowanie pomysłów z precyzją.

najlepsze funkcje #### Bloks

Automatyczne zapisywanie ważnych szczegółów i notatek ze spotkań za pomocą funkcji AI jako osobisty asystent * Kategoryzuj swoje zasoby w oparciu o wymagania przy użyciu różnych formatów

Używaj szablonów do przechowywania informacji w oparciu o kontekst i twórz niestandardowe szablony do późniejszego wykorzystania

Ograniczenia Bloks

Nie pozwala na dostęp bez telefonu lub aplikacji komputerowej

Ceny Bloks

Bloks Free : Do 10 kredytów

: Do 10 kredytów Bloks+ : $29/miesiąc

: $29/miesiąc Bloks Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Bloks

G2: Dostępne oceny

Dostępne oceny Capterra: Za mało recenzji

Stwórz potężną osobistą bazę wiedzy z ClickUp

Dobrze zorganizowana osobista baza wiedzy z zaawansowanymi możliwościami wyszukiwania jest nieocenionym atutem. Służy ona jako podstawa do rozwijania pomysłów i uzyskiwania dostępu do niezbędnych zasobów, gdy Ty i Twój zespół ich potrzebujecie. Można jej również użyć do przekształcenia osobistych pomysłów i notatek rozproszonych w różnych kanałach w udostępnianą, praktyczną bazę wiedzy.

Jeśli chodzi o łatwość obsługi i wyjątkową funkcję, ClickUp jest najlepszą opcją. **ClickUp Docs, w połączeniu z asystentem AI Brain, zwiększa wydajność, oszczędza czas i usprawnia pracę zawodową i osobistą. Zarejestruj się w ClickUp już dziś, aby zbudować swoją dynamiczną osobistą bazę wiedzy.