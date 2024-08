Jak wybrać odpowiedni model cenowy dla agencji?

Jake jest niezależnym marketingowcem cyfrowym, który działa w branży od trzech lat. Właśnie pozyskał dużego klienta, ale jest pewien haczyk - klient chce unikalnego ustawienia usług, których Jake nie wie, jak rozliczyć. Jake zdaje sobie sprawę, że ich uniwersalne podejście do ustalania cen już nie wystarcza.

Jeśli działasz w świecie marketingu, dylemat Jake'a prawdopodobnie brzmi znajomo. Niezależnie od tego, czy jesteś freelancerem, częścią zespołu agencji, czy prowadzisz własny sklep, zastanawianie się, jak wycenić swoje usługi marketingowe, może być prawdziwym wyzwaniem.

Ale nie martw się o to! W tym wpisie rozwikłamy tajemnicę popularnych modeli cenowych agencji i odpowiemy na ważne pytanie - jak wycenić usługi marketingowe? jak rozliczać się z klientem ? Przeanalizujemy różne opcje i pomożemy Ci znaleźć idealne rozwiązanie dla Twojego biznesu i klientów.

Co to jest agencyjny model cenowy?

Termin "agencyjne modele cenowe" odnosi się do sposobu, w jaki agencja strukturyzuje sposób, w jaki wystawia klientom faktury za świadczone przez siebie usługi

Dostępne są różne modele cenowe w zależności od zakresu projektu, poziomu zaufania między stronami, rodzaju pracy, branży itp.

Wybór odpowiedniego agencyjnego modelu cenowego jest ważny, ponieważ:

Nie chcesz obciążać swoich klientów zbyt niskimi lub zbyt wysokimi opłatami

Przejrzystość w zakresie kosztów mówi klientom, że mogą ci zaufać

Nie chcesz kontaktować się z każdym klientem w celu uzyskania pieniędzy po zakończeniu projektu

Musisz zarządzać ceną projektu i ustaw plan płatności przed rozpoczęciem pracy nad projektem. W ten sposób wszyscy zaangażowani wiedzą, czego powinni oczekiwać na koniec.

Zrozumienie różnych modeli cenowych agencji

Istnieją zazwyczaj cztery różne modele płatności, które wybierają agencje.

1. Model cenowy oparty na wartości

W modelu cenowym opartym na wartości, agencja rozlicza się z klientem na podstawie postrzeganej wartości, jaką przynosi - poprzez ruch, leady (organiczne lub inne) i zaangażowanie w mediach społecznościowych

Załóżmy na przykład, że agencja ma doświadczonych projektantów UX, którzy z powodzeniem pracowali wcześniej z klientami SaaS. W takim przypadku agencja może śmiało oferować modele cenowe oparte na wartości dla nowszych klientów SaaS.

W modelu wyceny wartości rozliczenie nie jest zrobione za godzinę wykonanej pracy. Zamiast tego opiera się na wynikach. Jest to prawdopodobnie największa korzyść ze stosowania modelu opartego na wartości.

Wynik jest powiązany z ROI, więc klient wie, za co płaci, gdy angażuje się w działania agencji

Nie oznacza to jednak, że agencja nie odniesie korzyści. Dzięki cenom opartym na wartościach zyskujesz długoterminowych klientów i przewidywalne dochody, pod warunkiem, że osiągniesz wyniki. Możesz także zarobić wyższe kwoty, jeśli dostarczysz więcej wartości i zrealizujesz więcej projektów.

Dla kogo

Większe, doświadczone agencje korzystają z modelu płatności opartego na wartości, ponieważ mają portfolio lub dowód postrzeganej wartości, jaką mogą zapewnić swoim potencjalnym dostawcom.

2. Model cenowy oparty na projektach

W modelu cenowym opartym na projektach agencja pobiera opłatę ryczałtową za konkretny projekt. Zakres projektu jest omawiany, a klient otrzymuje ustawioną stawkę za dany produkt.

Warunki płatności są zazwyczaj określane zanim agencja zacznie pracować nad jakimkolwiek produktem. Dzięki temu obie strony (agencja i marka) mają pełną jasność co do projektu i jego kosztów.

Dla kogo

Podejście to jest skuteczne w przypadku projektów o dobrze zdefiniowanych celach i rezultatach: Agencja marketingowa musi zwiększyć ruch organiczny na stronie klienta o 40% w ciągu sześciu miesięcy.

Model cenowy oparty na projektach sprawdza się również wtedy, gdy klient ma ustalony budżet na cały projekt.

3. Model oceny stawki godzinowej

Jest to najprostszy model. Pracujesz godzinę, wystawiasz rachunek za godzinę. Agencja może naliczać stawkę godzinową zależnie od projektu, usług lub wymaganego talentu.

Na przykład, jeśli klient potrzebuje pisarza zawartości na czas nieokreślony, agencja może naliczyć mu 20 USD za godzinę pracy pisarza do zrobienia.

Dużym plusem jest to, że godzinowy model cenowy jest łatwy do wyjaśnienia klientowi - otrzymujesz zapłatę za każdą godzinę pracy. Jest to dość proste, więc klient wie, za co płaci.

Dla kogo

Model stawki godzinowej sprawdza się dobrze w przypadku prac bieżących, prac roboczych lub projektów z możliwym rozszerzeniem zakresu.

4. Model ustalania wynagrodzenia

W modelu retainer zarówno klient, jak i agencja decydują się na powtarzalną opłatę, która będzie płacona agencji co miesiąc za określony poziom usług. Ta stała opłata może być uiszczana na początku lub na końcu każdego miesiąca.

Na przykład, jeśli potencjalny klient poprosi cię o dostarczenie określonej liczby postów na blogu, newsletterów i postów społecznościowych każdego miesiąca, możesz przejść na model cenowy oparty na utrzymaniu.

Miesięczne retainery zapewniają przewidywalny dochód i gwarantują, że agencja regularnie otrzymuje wynagrodzenie za swoją pracę i zawsze ma pas startowy.

Dzięki takim modelom opartym na subskrypcji, twoja agencja cyfrowa ma możliwość budowania długoterminowych relacji z istniejącymi klientami. Ponieważ zakres prac jest dobrze zdefiniowany, klient może uczciwie ocenić twój wkład; buduje to zaufanie i pozwala na utrzymanie klienta.

Dla kogo

Ten model cenowy jest idealny dla usług, które wymagają stałej pracy w czasie, takich jak zarządzanie mediami społecznościowymi, marketing zawartości lub PR.

Modele cenowe agencji marketingowych

Istnieje kilka innych popularnych modeli cenowych agencji, które są szczególnie popularne wśród agencji marketingowych. Są to:

1. Model cenowy oparty na wynikach

W przypadku modelu cenowego opartego na wynikach, wynagrodzenie zależy od uzyskanych wyników. Im lepsze wyniki osiągasz, tym więcej zarabiasz. Płatność może być procentem od sprzedaży lub stałą ceną za każdego wygenerowanego leada.

Dużą zaletą tego modelu jest to, że pokrywa on odsetki klienta. Jeśli oni wygrywają, ty wygrywasz. W tym modelu klientom łatwiej jest dostrzec zwrot z inwestycji.

Może to przynieść więcej pieniędzy, jeśli jesteś dobry w tym, co robisz. Tak więc, jeśli jesteś dobry w konkretnej usłudze, możesz generować duże przychody dzięki cenom za wyniki.

Dla kogo

Ten model sprawdza się dobrze w przypadku wyników, które można zdefiniować lub określić ilościowo, takich jak reklama pay-per-click, generowanie leadów lub marketing afiliacyjny.

2. Model wyceny koszt plus

Znany również jako wycena marży brutto, wycena koszt plus jest bardziej tradycyjnym modelem, w którym oblicza się rzeczywisty koszt pracy i dodaje z góry określoną marżę dla rentowności agencji. Możesz obliczyć ten koszt, biorąc całkowitą liczbę przepracowanych godzin lub całkowitą liczbę zadań, a następnie dodając procentowy narzut. Jest to całkowity koszt usługi.

Ten procent marży jest również nazywany marżą brutto. Jeśli dokładnie obliczysz marżę brutto, możesz osiągnąć zysk. Możesz ustawić różne marże brutto dla różnych klientów.

Zaletą modelu koszt plus jest to, że jest on łatwy do śledzenia i przewidywalny . Ten model płatności zapewnia, że zawsze pokrywasz swoje koszty. Jednak w zależności od tego, jakie marże wybierzesz, możliwe jest, że nie otrzymasz odpowiedniej rekompensaty za wartość, którą wnosisz do tabeli.

Dla kogo

Ten model może dobrze sprawdzić się w przypadku marketerów lub agencji dopiero rozpoczynających działalność lub w przypadku usług, w których koszty są przewidywalne.

Niszowe modele cenowe

Oprócz modeli cenowych agencji marketingowych omówionych powyżej, niektórzy marketerzy i agencje opracowali niszowe modele cenowe. Mogą one nie działać dla wszystkich, ale warto o nich wiedzieć.

1. Stawka ryczałtowa

Stawka ryczałtowa lub stała opłata jest podobna do wyceny opartej na projekcie, w której marketer lub agencja pobiera z góry ustaloną opłatę ryczałtową za usługi, które świadczą dostawcy. Przed rozpoczęciem projektu omawiają zakres projektu i decydują o wycenie. Ostateczna wycena nie zmieni się, jeśli praca będzie większa lub mniejsza niż przewidywano później.

Do agencji lub freelancera należy przeanalizowanie prawidłowej opłaty ryczałtowej. W przeciwnym razie może dojść do zrobienia dodatkowej pracy bez otrzymania za nią wynagrodzenia.

Opłata ryczałtowa jest zwykle stosowana w przypadku standardowych usług. Pomyśl o czymś w rodzaju "Projekt logo za 500 USD" lub "Kampania reklamowa za 2000 USD".

Dla kogo

Model stałej ceny może się dobrze sprawdzić, jeśli masz już swoje procesy, takie jak:

liczba godzin pracy

liczba pracowników, którzy będą nad nim pracować

wysiłek i zasoby wykorzystywane przez projekt

Wskazówka dla profesjonalistów: Klienci prawie zawsze proszą o 2-3 rundy iteracji lub przeróbek. Upewnij się, że zryczałtowana stawka jasno określa, ile poprawek jest wliczonych w cenę i co wiąże się z dodatkowymi opłatami.

2. Motywacja

Ten model jest często wykorzystywany w przypadku fuzji i przejęć . Otrzymujesz podstawową opłatę za swoje usługi plus premię, jeśli określone cele zostaną osiągnięte.

Przykładowo, agencja SEO może pobierać standardową miesięczną opłatę za utrzymanie z premiami za osiągnięcie określonej poprawy w rankingu.

Model cenowy oparty na zachętach dostosowuje odsetki do klientów. Pokazuje im, że masz zaufanie do swoich umiejętności i że oni też powinni. Może to być model cenowy korzystny dla obu stron, motywujący do wykraczania poza oczekiwania, a jednocześnie dający klientowi poczucie bezpieczeństwa.

Dla kogo

Ten model może być stosowany, gdy:

Możesz jasno zdefiniować wskaźniki powodzenia

Klienci potrafią zdefiniować swoje wymagania

Masz pewność co do wartości i zwrotu z inwestycji, które możesz przynieść klientowi

3. Freemium

Ten model jest popularny w świecie SaaS, ale może być również wykorzystywany przez agencje marketingowe. **W modelu freemium oferujesz darmową podstawową wersję swojej usługi, a następnie pobierasz od klienta opłatę za funkcje premium

Przykładowo, konsultant ds. mediów społecznościowych może oferować darmowy podstawowy audyt z płatnymi opcjami bardziej dogłębnej analizy i strategii poprawy.

Może to być świetny sposób dla konsultantów i agencji na przyciągnięcie klientów, ale musisz upewnić się, że twoja płatna oferta jest wystarczająco atrakcyjna, aby przekonwertować darmowych użytkowników.

**Freemium pomaga zaprezentować swoją wiedzę i zbudować zaufanie wśród potencjalnych klientów. Pozwala im doświadczyć wartości, jaką dostarczasz, zanim zdecydują się na płatną usługę.

Dla kogo

Ten model może się sprawdzić, gdy:

Masz usługę lub narzędzie, które łatwo się skaluje

Chcesz zbudować dużą bazę użytkowników lub listę e-mail

Twoja darmowa oferta ma wyraźną wartość, ale pozostawia użytkownikom chęć na więcej

Wybór odpowiedniego modelu cenowego agencji

Wyczerpująco wymieniliśmy różne rodzaje standardowych modeli cenowych agencji, z których możesz wybierać. Ale jak wybrać odpowiedni dla siebie? Oto kilka kluczowych czynników, które należy wziąć pod uwagę:

Twoje usługi: Jaki rodzaj pracy wykonujesz? Złożone prace strategiczne mogą korzystać z cen opartych na wartości, podczas gdy bieżące usługi mogą dobrze działać z umową na czas określony Twoi klienci: Co preferują? Niektórzy klienci preferują przewidywalne stawki ryczałtowe, podczas gdy inni wolą elastyczne rozliczenia godzinowe Cele rozwoju biznesu: Czy chcesz zmaksymalizować zyski? Budować długoterminowe relacje? Twój cennik powinien być dostosowany do twoich celów Twoja konkurencja: Co robią inne agencje w twojej przestrzeni? Nie musisz ich kopiować, ale dobrze jest znać standardowe praktyki branżowe

Weźmy przykład reklamy online i usług PPC

PPC i reklama online dobrze nadają się do modeli cenowych opartych na wynikach. Ponieważ kanały te zapewniają wyraźne, mierzalne wyniki, w przeciwieństwie do innych aspektów marketingu, można powiązać opłaty bezpośrednio z wynikami, takimi jak:

Koszt kliknięcia

Koszt pozyskania użytkownika

Zwrot z wydatków na reklamę (ROAS)

Możesz więc pobierać podstawową opłatę za zarządzanie plus procent od wydatków na reklamę lub premię za przekroczenie celów ROAS. Możesz także wybrać opcję hybrydową - oferując niższą opłatę za utrzymanie w połączeniu z premiami za wyniki w oparciu o wyniki kampanii PPC.

Należy również pamiętać, że w przypadku kampanii reklamowych online kluczowe jest poinformowanie klientów o różnicy między wydatkami na reklamę (które trafiają do platform reklamowych) a opłatami za zarządzanie. Twój model cenowy i umowa powinny jasno określać to rozróżnienie od samego początku.

Błędy, których należy unikać przy wyborze modelu cenowego

Uważaj na te powszechne błędy przy wyborze modelu cenowego:

Zaniżanie wartości swojej pracy: Nie wpadaj w pułapkę pobierania zbyt niskich opłat, aby zdobyć klientów. Jeśli wiesz, że pobierasz odpowiednią kwotę, bądź stanowczy i podaj powody Nadmierne komplikowanie spraw: Twój cennik powinien być łatwy do zrozumienia dla klientów. Jeśli potrzebujesz arkusza kalkulacyjnego, aby to wyjaśnić, prawdopodobnie jest to zbyt skomplikowane Nieuwzględnianie wszystkich kosztów: Upewnij się, że twoja wycena obejmuje nie tylko twój czas, ale także narzędzia, subskrypcje, koszty ogólne i zdrową marżę zysku Bycie nieelastycznym: Chociaż spójność jest ważna, bądź gotów dostosować swój cennik, jeśli nie działa on dla ciebie lub twoich klientów Nieuwzględnianie skali: Twój model cenowy musi uwzględniać sposób, w jaki twoje usługi lub kampanie zmieniają się wraz ze skalą. Na przykład, stała opłata może sprawdzić się w przypadku małych lub jednorazowych kampanii marketingu cyfrowego, ale może być straconą szansą finansową w przypadku większych kampanii Uwzględnienie czasu testowania i optymalizacji: Kampanie reklamowe online, takie jak reklamy w wyszukiwarce, wymagają ciągłego testowania i optymalizacji. Twój model cenowy powinien uwzględniać czas i doświadczenie, których to wymaga, zwłaszcza na wczesnych scenach kampanii

Pamiętaj, że strategia cenowa twojej agencji ma kluczowe znaczenie dla ogólnej strategii biznesowej. Powinna ona odzwierciedlać markę, wartość i rynek docelowy.

Jeśli dobrze naliczasz opłaty, możesz lepiej obsługiwać swoich klientów, ponieważ nie będziesz ciągle martwić się o wyczerpanie budżetu. Postaraj się zbudować swój model cenowy w sposób, który będzie korzystny zarówno dla ciebie, jak i dla twojego klienta.

💡 Pro Tip: Połącz jeden lub więcej z tych modeli, aby stworzyć nowy model cenowy. Jest w porządku, o ile działa dla ciebie.

Jeśli nie masz pewności co do swoich szacunków kosztów, możesz użyć szablony kosztorysów aby poinformować klientów o średnich kosztach usług.

Jak zarządzać różnymi modelami cenowymi agencji

Gdy masz już swoich klientów i modele cenowe, następnym krokiem jest ich śledzenie!

Jest to szczególnie ważne, jeśli masz jednego klienta ze stawką godzinową, drugiego z umową na czas nieokreślony, a trzeciego ze skomplikowanym modelem opartym na wynikach! Nie będzie to łatwe do śledzenia, wraz z całą pracą, która musi zostać zrobiona.

Enter ClickUp -Twój super zorganizowany asystent, który nigdy nie śpi.

Organizuj i zarządzaj wszystkimi swoimi klientami i kampaniami z jednego miejsca dzięki ClickUp

ClickUp to narzędzie do zarządzania projektami i oprogramowanie dla agencji marketingowych które pomaga śledzić wszystkie projekty, niezależnie od używanego modelu cenowego. Jest to aplikacja zapewniająca wydajność, która może zastąpić wszystkie inne aplikacje używane do zarządzania marketingiem i pracą agencji. ClickUp dla agencji kreatywnych dostarcza narzędzia potrzebne do zwiększenia wydajności. Oto niektóre z głównych funkcji:

Dostosowywane pulpity: Możesz ustawić unikalne pulpity dla każdego modelu cenowego lub klienta, aby uzyskać widok z lotu ptaka na całą swoją pracę. Chcesz wiedzieć, jak dochodowi są twoi klienci? A może postęp w realizacji krytycznego projektu? Uzyskaj dostęp do tego wszystkiego na stroniePulpit ClickUp

Łatwe śledzenie różnych modeli cenowych każdego klienta na pulpitach ClickUp

Pulpity ClickUp umożliwiają śledzenie:

Postępy Twojego zespołu w każdym zadaniu

Postępów w realizacji konkretnego projektu klienta

Status zadania

Budżet i termin realizacji

Wąskie gardła i odpowiednie przypisanie zasobów

Użyj wbudowanego w ClickUp śledzenia czasu projektu, aby śledzić czas na różnych zadaniach, ustawiać szacowany czas, dodawać notatki i przeglądać raporty swojego czasu z dowolnego miejsca

Śledzenie czasu: Dla projektów opartych na stawkach godzinowych,ClickUp posiada wbudowany time tracker dzięki czemu możesz śledzić swoje godziny w odniesieniu do każdego zadania lub projektu. Koniec z żonglowaniem aplikacjami, zapominaniem o rejestrowaniu godzin lub próbami przypomnienia sobie, co robiłeś w zeszły wtorek Pola niestandardowe: UtwórzPola niestandardowe ClickUp dla dowolnej wartości projektu, szacowanych godzin, rzeczywistych godzin, ROI, wersji, statusu - jak tylko chcesz. Ułatwia to śledzenie wszystkich różnych elementów, które wchodzą w skład różnych modeli cenowych

Dodaj pola niestandardowe w ClickUp do dowolnego elastycznego widoku, aby organizować, filtrować, sortować i śledzić informacje

Raportowanie: Gdy nadejdzie czas na przegląd wyników pracy Twojego teamu dla klientów, ClickUp może generować raporty, które je podzielą. W przypadku modeli opartych na wartościach lub modelach opartych na wynikach, raporty te pomagają pokazać klientowi, w jaki sposób Twoja praca zaowocowała zwrotem z inwestycji, którego oczekiwał. Jest to również świetne rozwiązanie do wykrywania trendów lub ustalania najlepszego modelu cenowego Automatyzacja: ZAutomatyzacja ClickUpmożna automatyzować powtarzalne zadania, takie jak wyzwalacze, przypomnienia, e-maile powitalne i inne. Jeśli projekt osiągnie określoną liczbę godzin, może automatycznie powiadomić Cię, że zbliżasz się do limitu budżetu. Pomoże ci to lepiej planować i w razie potrzeby prowadzić rozmowy z klientem Łatwe w użyciu szablony: ClickUp posiada wiele szablonów do zarządzania agencją i wyceny produktów. Możesz użyć ich jako ściągawki do ustawienia obszaru roboczego, łatwo dostosowując je do swoich potrzeb i oszczędzając godziny ustawień.

Instancja Szablon do zarządzania agencją ClickUp to darmowy szablon typu "wszystko w jednym" do zarządzania projektami, relacjami z klientami, SPO i umowami i nie tylko.

Łatwe zarządzanie złożonymi potrzebami klientów dzięki szablonowi do zarządzania agencją ClickUp

W szablonie otrzymasz pulpity dla wszystkiego, od zaangażowania klientów po sprzedaż, zakres prac, opinie klientów, prośby o przeróbki, rozliczenia i fakturowanie. To zarządzanie projektami agencji szablon organizuje procesy na każdym kroku.

Pożegnaj się z tworzeniem wielu arkuszy dla każdego procesu. Szablon do zarządzania agencją ClickUp pozwala łatwo zbudować pulpit dla każdego nowego klienta.

Dzięki ponad 15 widokom szablon pracuje dla Ciebie. Możesz przeglądać swoje postępy w Kanban, Tabeli, Liście, Kalendarzu lub innym typie widoku, który Ci odpowiada.

Załóżmy teraz, że oferujesz zakres usług i mieszankę różnych modeli cenowych, aby dostosować się do różnych klientów i branż. Może to być łatwe do zrobienia, jeśli jesteś małą agencją lub oferujesz limit usług. Ale jeśli jesteś stosunkowo dużą i starszą agencją, która oferuje rozszerzenie zakresu usług, możesz potrzebować ich podręcznej ewidencji.

ClickUp ma szablon również do tego! Szablon wyceny produktu ClickUp to przyjazny dla początkujących, wysoce konfigurowalny szablon, który pomaga rejestrować i śledzić ceny wszystkich usług.

Zorganizuj i przechowuj wszystkie informacje o cenach w bazie danych bez kodu w szablonie cen produktów ClickUp

Z szablon listy cenowej w ten sposób można

Zapewnić każdemu klientowi dokładną, spójną i ustandaryzowaną strukturę cenową

Przewidzieć i zaplanować przyszłe warunki rynkowe

Uzyskać dostęp do kosztów sprzedanych towarów, umożliwiając podejmowanie świadomych decyzji dotyczących cen

Szybko i łatwo testować i dostosowywać ceny

Ten szablon pozwala kontrolować strategię cenową, niezależnie od tego, czy uruchamiasz nową usługę, czy rozszerzasz istniejącą.

Jeśli więc próbujesz zarządzać różnymi modelami cenowymi dla różnych klientów, skorzystaj z tego szablonu.

Zarządzaj cennikiem swojej agencji z ClickUp

Mamy nadzieję, że ten przewodnik po modelach cenowych dla agencji, z których każdy ma swoje wady i zalety, pomógł ci zastanowić się nad tym, jak wycenić swoje usługi agencyjne.

W wyborze odpowiedniego modelu cenowego nie chodzi tylko o zarabianie pieniędzy (choć jest to również bardzo ważne). Chodzi o stworzenie sytuacji korzystnej dla obu stron, w której Twoi klienci otrzymują niesamowitą wartość, a Ty otrzymujesz uczciwe wynagrodzenie za swoją krew, pot i genialne pomysły.

To, jaki model będzie odpowiedni dla ciebie, zależy od twoich usług, klientów i celów biznesowych. Nie bój się używać różnych modeli dla różnych usług i klientów lub mieszać i dopasowywać modele, aby osiągnąć swoje cele. Masz do dyspozycji narzędzia takie jak ClickUp, które pomogą Ci zarządzać i optymalizować strategię cenową Twojej agencji.

W miarę rozwoju biznesu i ewolucji modeli cenowych, ClickUp dostosowuje się do nich. Nie jesteś skazany na jeden sposób działania. ClickUp może pomóc Ci w ustawieniu i zarządzaniu operacjami agencji oraz skalować się wraz z rozwojem Twojej agencji! Zarejestruj się w ClickUp już dziś!